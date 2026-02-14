ربما تكون قد عانيت من الإحباط عند تجربة روتين جديد، لتجد أنه لم يحدث أي تحسن أو حتى ظهرت حبوب جديدة.

هل كان السبب هو السيروم الجديد، أم المنظف الذي عدت لاستخدامه، أم ربما مجرد الإجهاد؟

تفشل معظم روتينات العناية بالبشرة لأنك تتصرفين بشكل عشوائي — تجربين المنتجات بناءً على إعلانات Instagram أو توصيات الأصدقاء (مع إنفاق 46٪ أكثر على منتجات التجميل بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي)، ثم تتساءلين لماذا لا تتحسن بشرتك.

هنا يكمن الفرق الذي يحدثه النظام المنظم.

قالب يوميات العناية بالبشرة، الذي يعمل أيضًا كقالب لروتين العناية بالبشرة، يوفر مكانًا واحدًا لتسجيل كل شيء.

تقدم لك هذه المقالة 10 قوالب مجانية لمجلة العناية بالبشرة تساعدك على تتبع ما تستخدمه بالفعل، وكيف تستجيب بشرتك، وأي المنتجات تستحق مكانًا دائمًا في روتينك (وأيها يجب التخلص منها).

ما هو قالب يوميات العناية بالبشرة؟

قالب يوميات العناية بالبشرة هو مستند أو أداة رقمية معدة مسبقًا تساعدك على تسجيل روتينك اليومي وتتبع استخدام المنتجات ومراقبة استجابة بشرتك بمرور الوقت.

أي شخص يحاول تحسين بشرته - سواء كان يعاني من حب الشباب أو الجفاف أو الحساسية أو يرغب فقط في الحصول على بشرة أكثر صحة - يستفيد من المتابعة المستمرة. التحدي الأساسي هو أن معظم الناس ينسون ما استخدموه ومتى استخدموه وما الذي نجح بالفعل؛ بدون نظام، فإنك تخمن بدلاً من التعلم من الأنماط.

قالب يوميات العناية بالبشرة هو إطار عمل منظم — رقمي أو قابل للطباعة — يساعدك على توثيق ممارسات العناية بالبشرة بشكل منتظم. يمكنك تسجيل روتينك الصباحي والمسائي ومكونات المنتجات وردود فعل البشرة وحتى عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والنوم. بمرور الوقت، ستبدأ في اكتشاف أنماط لم تكن لتلاحظها لولا ذلك — ما الذي يسبب ظهور الحبوب، وما الذي يهدئ التهيج، وأي المنتجات تحسن بشرتك حقًا. ✨

تضمن لك قائمة مراجعة روتين الجمال إكمال الخطوات. يضمن لك قالب يوميات العناية بالبشرة فهم النتائج. هذا الاختلاف هو ما يحول الروتين إلى نتائج فعلية.

📖 اقرأ المزيد: كيفية تتبع تقدم مشروعك بفعالية

10 قوالب مجانية لمجلة العناية بالبشرة لتتبع روتينك

قد يكون العثور على نظام التتبع المناسب أمرًا صعبًا مثل اختيار مرطب جديد.

غالبًا ما تخلق الصفحة الفارغة أو جدول البيانات الأساسي مزيدًا من العمل بدلاً من توفيره، مما يتركك لتكتشف ما الذي يجب تتبعه وكيفية تنظيمه. غالبًا ما يكون هذا التوتر كافيًا لجعلك تتخلى عن الفكرة تمامًا.

لحل هذه المشكلة، اخترنا 10 قوالب مجانية تمنحك انطلاقة سريعة. تتراوح هذه القوالب بين سجلات يومية بسيطة وأنظمة تتبع شاملة مزودة بتحليلات مدمجة، وقد تم اختيارها لمرونتها وسهولة تخصيصها وقدرتها على تتبع متغيرات متعددة. سواء كنت بحاجة إلى يوميات مفصلة للعناية بالبشرة أو قائمة مراجعة بسيطة لروتين الجمال، فإن هذه القوالب تغطي كلا النهجين.

تم إنشاء الخيارات السبعة الأولى في ClickUp لإظهار كيف يمكن تكييف منصة الإنتاجية لتتناسب مع التتبع الشخصي التفصيلي، تليها ثلاثة خيارات خارجية لتفضيلات مختلفة.

1. قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع صحة بشرتك باستخدام قالب المخطط هذا

باستخدام قالب خطة العناية الذاتية من ClickUp، يمكنك أخيرًا ربط الصلة بين عاداتك وحالة بشرتك.

هذا النموذج مثالي لك إذا كنت تشك في أن مشاكل بشرتك مرتبطة بعادات صحية أوسع نطاقًا. بدلاً من تتبع المنتجات بشكل منفصل، يساعدك هذا النموذج على رؤية الصورة الكاملة من خلال ربط حالة بشرتك بعوامل مثل النوم وتناول الماء ومستويات التوتر.

تم تصميمه لاتباع نهج شامل، مما يتيح لك تحديد الروابط التي قد تفوتك بخلاف ذلك.

سجل كل شيء في عرض واحد: تتبع حالة بشرتك اليومية والمنتجات وعوامل نمط الحياة مثل ساعات النوم أو مستويات التوتر اليومية - كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات مختلفة - باستخدام تتبع حالة بشرتك اليومية والمنتجات وعوامل نمط الحياة مثل ساعات النوم أو مستويات التوتر اليومية - كل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين تطبيقات مختلفة - باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp.

حافظ على الاتساق: اطلع على جدول رعايتك الذاتية بالكامل في لمحة واحدة للتأكد من التزامك بروتينك وأهدافك الصحية الأخرى.

تصور جدولك الزمني: قم بالتبديل بين وعرض تقويم ClickUp قم بالتبديل بين عرض قائمة ClickUp وعرض لوحة ClickUp لتنظيم تتبعك بطريقة منطقية بالنسبة لك.

2. قالب التقويم التحريري لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني أطلق العنان لخطتك الكبرى للعناية بالبشرة باستخدام قالب التقويم التحريري لمدونة ClickUp.

إذا كنت منشئ محتوى أو مدون جمال، فغالبًا ما ترتبط رحلتك في العناية بالبشرة بخطة المحتوى الخاصة بك. تكمن الصعوبة في إدارة نظامين منفصلين، أحدهما لتتبعك الشخصي والآخر لجدولك التحريري.

تعامل مع دفتر يوميات العناية بالبشرة كقالب تقويم تحريري ClickUp، حيث يعني "النشر" تسجيل روتينك اليومي. يدمج هذا القالب التتبع الشخصي مع الجدول التحريري، مما يتيح لك تخطيط مراجعات المنتجات وتتبع تقدم بشرتك في نفس المكان الذي تجدول فيه منشوراتك.

يمكنك حتى جدولة تذكيرات متكررة لإجراء اختبارات الحساسية عند استخدام منتجات جديدة. يعيد استخدام سير العمل الاحترافي للتوثيق الشخصي، مما يضمن عدم تفويت أي يوم من أيام المتابعة.

جدولة طرح المنتجات: حدد موعد طرح السيرومات أو المكونات النشطة أو العلاجات الجديدة لتجنب التداخل.

اضبط تذكيرات الروتين المتكررة: عزز اتساق الروتين الصباحي والمسائي حتى لا يتم تخطي أي خطوات في الأيام المزدحمة.

تتبع نقاط التحقق من التقدم: خطط لمقارنات الصور أو تواريخ التقييم لمراجعة النتائج بشكل موضوعي

🎥 بالنسبة للمهتمين بنهج أكثر علمية في التوثيق، يمكن تكييف طريقة ملاحظات SOAP المستخدمة في الرعاية الصحية لتتناسب مع تتبع العناية بالبشرة.

3. قالب مستندات فريق ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ مركزًا مركزيًا لتخزين ومشاركة جميع المستندات المتعلقة بالمنتج، من مواصفات التصميم إلى أدلة المستخدم، باستخدام قالب ClickUp Team Docs.

هل معلوماتك عن العناية بالبشرة متفرقة؟ ملاحظات عن المكونات في تطبيق واحد، وتوصيات أطباء الجلدية في بريد إلكتروني، وقوائم المنتجات المرغوبة على قصاصات ورق عشوائية؟

هذا يجعل من المستحيل اتخاذ قرارات مستنيرة عندما تكون في المتجر أو تتصفح الإنترنت. عندما تقرر تجربة منتج جديد، يساعدك قالب ClickUp Team Docs في الوصول الفوري إلى أبحاثك الخاصة عن طريق طرح الأسئلة واستخراج المعلومات مباشرة من مستنداتك المحفوظة باستخدام ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج.

تصبح مذكراتك أكثر من مجرد سجل يومي — إنها قاعدة معارفك الشخصية للعناية بالبشرة. 📚

نظم حسب الفئة: استخدم الصفحات المتداخلة في استخدم الصفحات المتداخلة في ClickUp Docs لإنشاء أقسام للمنظفات والسيرومات والمرطبات والعلاجات، مع صفحات فرعية لكل منتج.

أنشئ مراجعات مفصلة: استخدم تنسيق النص المنسق لكتابة ملاحظات مفصلة عن المنتج مع عناوين ونقاط رئيسية وتفاصيل المكونات.

اربط معرفتك: اربط بسهولة مستند "أبحاث الريتينول" بمستند "روتين المساء" لإجراء مراجعة سريعة، مما يضمن ربط جميع معلوماتك.

4. قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني اكتشف مدى إنتاجيتك من خلال الاستفادة من قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp.

قد تكون هناك أيام تشعر فيها أن بشرتك تتحسن، ولكنك لا تستطيع التأكد من ذلك. من الصعب قياس المشاعر الذاتية، مما يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان منتج جديد ومكلف يستحق الاستثمار بالفعل.

باستخدام قالب تقرير الإنتاجية الشخصية من ClickUp، يمكنك أخيرًا رؤية تأثير جهودك. راقب خطوط الاتجاه على لوحة التحكم الخاصة بك لمعرفة ما إذا كانت بشرتك تتحسن أو تبقى على حالها أو تسوء.

إنه مثالي للمستخدم الذي يعتمد على البيانات ويرغب في تحسين إنتاجيته الشخصية عن طريق استبدال الملاحظات الغامضة بمقاييس محددة وتقارير مرئية.

تصور تقدمك: شاهد الاتجاهات في معدلات إكمال روتينك وتكرار استخدام المنتجات باستخدام شاهد الاتجاهات في معدلات إكمال روتينك وتكرار استخدام المنتجات باستخدام لوحات معلومات ClickUp والأدوات المخصصة.

تتبع باستخدام مقياس ثابت: أنشئ حقل تقييم مخصص لتقييم نقاء بشرتك وترطيبها وتهيجها على مقياس بسيط من 1 إلى 5 كل يوم.

شاهد الأنماط تلقائيًا: استخدم حقول التجميع لحساب المتوسطات الأسبوعية والشهرية تلقائيًا من إدخالاتك اليومية، لتظهر لك ما الذي يحدث فرقًا حقيقيًا بمرور الوقت.

📮 ClickUp Insight: 78٪ من المشاركين في استطلاعنا يضعون خططًا تفصيلية كجزء من عمليات تحديد الأهداف. ومع ذلك، فإن 50٪ منهم لا يتابعون هذه الخطط باستخدام أدوات مخصصة. 👀 باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل الأهداف بسلاسة إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ، مما يتيح لك تحقيقها خطوة بخطوة. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات المعلومات التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية تمثيلات مرئية واضحة لتقدمك، وتعرض تقدمك وتمنحك مزيدًا من التحكم والوضوح في عملك. لأن "الأمل في الأفضل" ليس استراتيجية موثوقة.

📮 ClickUp Insight: 78٪ من المشاركين في استطلاعنا يضعون خططًا تفصيلية كجزء من عمليات تحديد الأهداف. ومع ذلك، فإن 50٪ منهم لا يتابعون هذه الخطط باستخدام أدوات مخصصة. 👀 باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل الأهداف بسلاسة إلى مهام ClickUp قابلة للتنفيذ، مما يتيح لك تحقيقها خطوة بخطوة. بالإضافة إلى ذلك، توفر لوحات المعلومات التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية تمثيلات مرئية واضحة لتقدمك، وتعرض تقدمك وتمنحك مزيدًا من التحكم والوضوح في عملك. لأن "الأمل في الأفضل" ليس استراتيجية موثوقة.

5. قالب كتابة المحتوى ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة كل مرحلة من مراحل عملية الكتابة باستخدام قالب إنتاج محتوى الويب من ClickUp.

في بعض الأحيان، لا تكفي قائمة مراجعة بسيطة. تنسى التفاصيل الصغيرة - الوخز الخفيف من حمض جديد، أو ملمس المرطب تحت المكياج، أو التوهج الصباحي بعد استخدام قناع معين.

تعامل مع كل إدخال على أنه إدخال صغير في يوميات بشرتك باستخدام قالب كتابة المحتوى من ClickUp. تم تصميم هذا القالب لتدوين يوميات مفصلة، باستخدام مطالبات منظمة لتشجيع التفكير، وليس مجرد التسجيل.

يساعدك على تسجيل البيانات النوعية التي تكشف عن أنماط دقيقة ولكنها مهمة.

استخدم المطالبات المنظمة: قم بتكييف الأقسام المعدة مسبقًا لتناسب أسئلة العناية اليومية بالبشرة مثل "ما المنتجات التي استخدمتها؟" و"كيف تشعر بشرتي؟" و"هل هناك أي ردود فعل غير عادية؟"

تتبع خطوات روتينك: ضع علامة على كل خطوة في روتينك الصباحي والمسائي للحصول على شعور مرضٍ بالإنجاز باستخدام ضع علامة على كل خطوة في روتينك الصباحي والمسائي للحصول على شعور مرضٍ بالإنجاز باستخدام قوائم المهام في ClickUp.

أضف سياقًا مع التعليقات: قم بتدوين أي شيء مهم في إدخالات معينة — مثل "شعرت ببعض الجفاف بعد استخدام هذا المنظف" أو "بدت البشرة أكثر إشراقًا اليوم" — باستخدام تعليقات ClickUp.

🚀 ميزة ClickUp: قد تبدو محاولة فهم العناية بالبشرة أشبه بفك شفرة كتاب كيمياء كتبته شخصيات مؤثرة. الريتينول؟ النياسيناميد؟ ترتيب الطبقات؟ ولماذا يتعارض كل منتج مع الذي يسبقه؟ ClickUp Brain MAX يحول هذا الفوضى إلى وضوح. باعتباره تطبيقًا مستقلًا للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، يجمع Brain MAX عدة نماذج للذكاء الاصطناعي في مكان واحد حتى لا تضطر إلى التنقل بين ChatGPT وGemini وعلامات تبويب المدونات العشوائية. يمكنك: 🎙 استخدم ميزة "تحويل الكلام إلى نص" لوصف مشاكل بشرتك بشكل طبيعي: "لدي منطقة T دهنية، وخدود جافة، وحبوب هرمونية. " يقوم الدماغ بتنظيمها على الفور 🌐 قم بإجراء بحث مباشر على الويب لمقارنة أبحاث المكونات ونصائح أطباء الجلدية ومراجعات المنتجات 🧠 استخدم التفكير متعدد النماذج للتحقق من التوصيات بدلاً من الاعتماد على رأي واحد للذكاء الاصطناعي 🔍 ابحث في ملاحظاتك الخاصة إذا كنت تتابع ردود الفعل أو الروتين أو تجارب المنتجات 🗂 نظم روتينك في خطوات منظمة مثل تسلسل الصباح/المساء وخطط اختبار البقع وتناوب المكونات نظرًا لتوحيده، لن تضطر إلى النسخ واللصق بين الأدوات أو فقدان السياق في منتصف الفكرة. يمكنك حتى تحسين روتينك بشكل تفاعلي: "اجعل هذا آمنًا للحمل" أو "أزل المنتجات ذات الرائحة القوية" أو "اضبطه ليتناسب مع المناخ الرطب".

6. قالب مدونة ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ مدونات غنية بصريًا دون عناء باستخدام قالب مدونة ClickUp

تريد توثيق رحلتك في العناية بالبشرة بطريقة تحكي قصة، سواء لنفسك أو لمشاركتها مع الآخرين. يصعب على تطبيق الملاحظات الفوضوي أو جدول البيانات المعقد رؤية تقدمك بمرور الوقت.

يمكن أن يكون مشاركة رحلتك حافزًا قويًا باستخدام قالب مدونة ClickUp.

يسهل هذا النموذج القيام بذلك، ولكن مع ضوابط خصوصية كاملة للحفاظ على سرية إدخالاتك حتى تكون مستعدًا لمشاركتها. إنه مثالي لأي شخص يريد أن يكون يومياته بمثابة سرد لتقدمه.

نظم تحديثات التقدم: التصميم البسيط مثالي لإنشاء إدخالات مع أقسام مخصصة قبل وبعد

صنف حسب المشكلة: قم بتصفية إدخالاتك حسب مشكلة البشرة — مثل "حب الشباب" أو "الجفاف" أو "مكافحة الشيخوخة" — مما يسهل مراجعة التقدم المحرز في أهداف محددة باستخدام قم بتصفية إدخالاتك حسب مشكلة البشرة — مثل "حب الشباب" أو "الجفاف" أو "مكافحة الشيخوخة" — مما يسهل مراجعة التقدم المحرز في أهداف محددة باستخدام علامات ClickUp.

شارك رحلتك: استخدم خيارات المشاركة العامة لإنشاء رابط إلى يومياتك، وهو أمر مثالي للحصول على المساءلة من الأصدقاء أو مشاركة تجربتك مع مجتمع أوسع.

7. قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني استخدم قالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp للتخطيط الدقيق وتتبع المهام.

إذا كان مخزون منتجاتك في حالة فوضى، وكنت تنفد باستمرار من السيروم المفضل لديك بشكل غير متوقع، فأنت بحاجة إلى تتبع أفضل.

من المزايا الرئيسية لقالب قائمة مراجعة المنتجات الرقمية من ClickUp تتبع تواريخ انتهاء الصلاحية. تفقد العديد من المكونات النشطة، مثل فيتامين C، فعاليتها بمرور الوقت، حيث يحدث تدهور بنسبة 12.2٪ بعد 24 ساعة فقط في درجة حرارة الثلاجة.

يُستخدم هذا النموذج كدفتر يوميات للعناية بالبشرة وكقائمة مراجعة لروتين الجمال لمجموعتك الكاملة من المنتجات، مما يخفف من صعوبة إدارة المخزون.

تتبع روتينك: تنسيق قائمة المراجعة مثالي لتتبع خطوات روتينك الصباحي والمسائي.

سجل تفاصيل المنتج: استخدم حقول ClickUp المخصصة لإضافة معلومات مهمة عن كل منتج، مثل تاريخ الشراء وتاريخ انتهاء الصلاحية والسعر ومكان إعادة الشراء.

راقب مخزونك: لا تدع نفسك تفاجأ أبدًا بوضع علامة على المنتجات على أنها "قيد الاستخدام" أو "على وشك النفاد" أو "تحتاج إلى إعادة الشراء" باستخدام لا تدع نفسك تفاجأ أبدًا بوضع علامة على المنتجات على أنها "قيد الاستخدام" أو "على وشك النفاد" أو "تحتاج إلى إعادة الشراء" باستخدام حالات ClickUp

8. قالب يوميات Vertex42

عبر Vertex42

إذا كنت تشعر بالراحة أكثر عند استخدام جداول البيانات، فإن هذا النموذج مناسب لك. نموذج يوميات Vertex42 يدوي بالكامل. يقدم تنسيق Excel أو Google Sheets مألوفًا وبسيطًا وسهل الاستخدام. إنه نهج بسيط لمن يريدون سجلًا بسيطًا يمكن الوصول إليه دون اتصال بالإنترنت.

تنسيق بسيط: من السهل تخصيص تخطيط الإدخال اليومي باستخدام الأعمدة الخاصة بك

الوصول دون اتصال بالإنترنت وعبر السحابة: يعمل دون اتصال بالإنترنت في Excel أو يتزامن عبر الأجهزة عبر Google Sheets

قابل للطباعة: يمكنك طباعة دفتر يومياتك بسهولة إذا كنت تفضل تتبع روتينك باستخدام القلم والورقة.

يفتقر إلى اللوحات المرئية والرؤى الآلية وميزات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها الأدوات الأكثر ديناميكية، وستضطر إلى إنشاء جميع الحقول الخاصة بالعناية بالبشرة بنفسك.

9. Slidesgo رسوم بيانية عن العناية بالبشرة والجمال

عبر Slidesgo

بالنسبة للمفكرين البصريين، قد تبدو المذكرات النصية القياسية غير ملهمة.

تم تصميم Slidesgo Skincare & Beauty Infographics للعرض التقديمي، وليس لإدخال البيانات اليومية. فهي ليست حلاً عمليًا للتسجيل المستمر، ولكنها تعمل جيدًا كملحق. تم تصميم هذه القوالب لتكون جميلة من الناحية الجمالية، مما يجعلها رائعة لإنشاء ملخصات مرئية لروتينك أو تقدمك.

تصميمات جميلة: القوالب مصممة مسبقًا بمرئيات خاصة بالعناية بالبشرة

تحرير مرن: يمكنك تخصيصها في Google Slides أو PowerPoint

يمكنك استخدامها لإنشاء "دليل روتيني" مرئي للرجوع إليه، ثم إقرانه بمتتبع عادات أكثر وظيفية للتتبع الفعلي.

10. قوالب Canva للعناية بالبشرة

عبر Canva

إذا كنت تحب إنشاء مستندات جميلة ومخصصة، فإن Canva يقدم مجموعة واسعة من القوالب المذهلة بصريًا لمجلات العناية بالبشرة وأدوات التتبع. يسهل محرر السحب والإفلات إنشاء شيء يتناسب مع أسلوبك الشخصي.

لكن تذكر أن قوالب Canva للعناية بالبشرة هي أداة تصميم وليست قاعدة بيانات. فهي تفتقر إلى وظائف التتبع الجاد على المدى الطويل، ولا توفر أي أتمتة أو تحليل للبيانات أو رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي.

لماذا ستحب هذا النموذج

تخصيص عالٍ: الوصول إلى مكتبة من عناصر التصميم الخاصة بالعناية بالبشرة

تنسيقات قابلة للطباعة: قم بتصدير دفتر يومياتك بسهولة كملف PDF للاستخدام المادي

جاهز للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي: أنشئ رسومات أنيقة لمشاركة روتينك أو تقدمك عبر الإنترنت

من الأفضل استخدامه مع أداة أكثر قوة — استخدم Canva لتصميم المظهر، ومنصة مثل ClickUp للتعامل مع التتبع والتعرف على الأنماط.

ابدأ في تتبع روتين العناية بالبشرة باستخدام ClickUp

أفضل قالب لمجلة العناية بالبشرة هو الذي يناسب الطريقة التي تريد بها تتبع تقدمك.

سواء كنت تفضل إدخالات يومية مفصلة أو سجلات تقدم مرئية أو لوحات معلومات تعتمد على البيانات، فإن الاتساق أكثر أهمية من التعقيد. اختر تنسيقًا ستستخدمه بالفعل كل يوم. 🤩

التخمين بشأن ما يناسب بشرتك هو دورة محبطة ومكلفة. قالب تتبع بسيط يحول التجارب العشوائية إلى قرارات مستنيرة مدعومة ببياناتك الخاصة. ستؤدي تلك المدخلات اليومية الصغيرة إلى ظهور أنماط واضحة تغير طريقة تعاملك مع العناية بالبشرة.

هل أنت مستعد لإنشاء نظام تتبع للعناية بالبشرة؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp وقم بتخصيص أي نموذج ليناسب روتينك.

الأسئلة المتداولة

يجب عليك تتبع منتجاتك الصباحية والمسائية كجزء من روتين صباحي ثابت، وحالة بشرتك اليومية (مثل الترطيب أو ظهور البثور أو التهيج)، وعوامل نمط الحياة مثل النوم وتناول الماء. تأكد أيضًا من تدوين أي ردود فعل تجاه المنتجات الجديدة لمساعدتك على اكتشاف الأنماط بمرور الوقت.

نعم، قوالب ClickUp مثالية للاستخدام الشخصي، وليس فقط لمشاريع الفريق. يمكنك تخصيص الحقول والعروض والأتمتة لتتناسب تمامًا مع الطريقة التي تريد بها تتبع روتينك وحتى استخدام ClickUp Brain لاستخراج رؤى من إدخالاتك.

تساعدك قائمة مراجعة روتين الجمال على التأكد من إكمال كل خطوة، بينما يتتبع دفتر يوميات العناية بالبشرة ما قمت به وكيف استجابت بشرتك. يضيف الدفتر "السبب" و"ما حدث بعد ذلك" الذي تغفل عنه قائمة المراجعة، مما يحول إكمال الروتين إلى فرصة للتعلم.