10 بدائل لـ Mammouth AI لأتمتة الوكلاء على نطاق واسع

مع سعي الفرق إلى أتمتة سير العمل المعقد وربط الأدوات ونشر الذكاء الاصطناعي عبر مجموعتها، ازداد الطلب على منصات الذكاء الاصطناعي القادرة.

Mammouth AI هو مساحة عمل متعددة النماذج تجمع نماذج مثل Claude و GPT و Gemini في واجهة واحدة. وهو يعمل جيدًا للاستخدام اليومي للذكاء الاصطناعي، خاصة الدردشة والمهام الخفيفة.

ولكن بمجرد أن تحتاج إلى تنسيق سير العمل أو ربط الأنظمة أو تشغيل الوكلاء عبر الأدوات، تصبح حدوده أكثر وضوحًا.

في هذا الدليل، نستعرض أفضل بدائل Mammouth AI لتلبية احتياجين: توسيع نطاق أعمال الذكاء الاصطناعي اليومية وبناء سير عمل وكيل يعمل عبر أدواتك.

ملاحظة: Mammouth هو في الأساس مساحة عمل متعددة النماذج للذكاء الاصطناعي. تشمل البدائل أدناه بيئات متعددة النماذج ومنصات أتمتة وكيلة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Mammouth AI

قد تتعامل Mammouth AI مع سير عمل الوكلاء الأساسيين، ولكن قيودها قد تدفع الفرق المتنامية نحو أدوات أتمتة سير العمل الأكثر قوة.

إليك ما يجب مراعاته عند تقييم البدائل ومنصات أتمتة الوكلاء. ⚙️

تنسيق الوكلاء: هل يمكن لعدة وكلاء التعاون وتوزيع المهام ومشاركة السياق عبر سير العمل؟

أدوات الاتصال: هل تتكامل مع تطبيقاتك وقواعد بياناتك وواجهات برمجة التطبيقات (API) بشكل فوري؟

تخصيص السلوك: هل يمكنك ضبط المطالبات والأدوات والحواجز دون الحاجة إلى برمجة معقدة؟

التشغيل في الإنتاج: هل يدعم المراقبة وتصحيح الأخطاء والأمان والامتثال؟

الحفاظ على قابلية الاستخدام: هل يمكن للفرق غير التقنية استخدامه دون دعم كبير من المطورين؟

توقع التكلفة: هل الأسعار وحدود الاستخدام واضحة على نطاق واسع؟

التحكم في الاستضافة: هل يمكنك الاستضافة الذاتية من أجل الخصوصية أو الحوكمة أو مقر البيانات؟

نظرة عامة على بدائل Mammouth AI

فيما يلي لمحة عن أفضل بدائل Mammouth AI وما تقدمه كل منها. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp الفرق التي ترغب في مساحة عمل ذكاء اصطناعي متقاربة حيث يتواجد الوكلاء والمهام والمستندات وسير العمل معًا الوكلاء الفائقون، البحث المؤسسي، الأتمتة، BrainMax، 15+ عرض، لوحات المعلومات مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات ChatGPT (OpenAI) مساعدة AI متعددة الاستخدامات في الكتابة والترميز والتحليل والأتمتة المخصصة GPTs مخصصة، استنتاج اللغة الطبيعية، تحليل الملفات، فهم الصور، ذاكرة متعددة الدورات مجاني؛ خطط مدفوعة من 8 دولارات شهريًا إلى 200 دولار شهريًا؛ مخصص للمؤسسات CrewAI سير عمل تعاوني متعدد الوكلاء للبحث والمحتوى والتحليل الوكلاء القائمون على الأدوار، الذاكرة المشتركة، استدعاء الأدوات، عمليات التسليم المنسقة مجاني؛ احترافي من 25 دولارًا شهريًا LangChain المطورون الذين يبنون تطبيقات LLM وأنظمة RAG على مستوى الإنتاج سلاسل LCEL، LangGraph، وكلاء استخدام الأدوات، مكونات غير مرتبطة بالنموذج مجاني؛ بالإضافة إلى 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد شهريًا LlamaIndex ربط نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ببيانات المؤسسة المنظمة وغير المنظمة LlamaParse، Hybrid RAG، الفهارس الهرمية، العوامل المدركة للبيانات مجاني؛ الباقة المبدئية تبدأ من 50 دولارًا شهريًا Zapier AI Actions أتمتة الإجراءات الواقعية عبر أكثر من 6000 تطبيق باستخدام اللغة الطبيعية Zaps التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، الاستدلال داخل سير العمل، استدعاء الأدوات مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا وكلاء n8n AI الفرق التي ترغب في أتمتة الذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة والتحكم الكامل منشئ قائم على العقد، منطق متعدد العوامل، استضافة ذاتية، كود مخصص خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا (سنويًا) Google Vertex AI فرق ML + GenAI شاملة على Google Cloud AutoML، Model Garden، خطوط أنابيب MLOps، تقييم النماذج أسعار مخصصة Azure AI Foundry فرق المؤسسات التي تبني تطبيقات AI آمنة وذات حوكمة قوية في نظام Microsoft البيئي خدمة Foundry Agent، Prompt Flow، كتالوج النماذج، أمان Azure أسعار مخصصة Databricks Model Serving نشر نماذج ML و LLM على نطاق واسع مع حوكمة موحدة التوسع بدون خادم، خطوط أنابيب RAG، مقارنة النماذج، تتبع MLflow تجربة مجانية؛ أسعار مخصصة

📍 طريقة سريعة لاختيار البديل المناسب اختر مساحة عمل AI متعددة النماذج إذا كنت بحاجة بشكل أساسي إلى صياغة أسرع ومطالبات أفضل وتبديل أسهل بين النماذج. اختر منصة أتمتة وكيلة إذا كنت بحاجة إلى سير عمل يعمل عبر أدوات مع تكاملات ومشغلات وضوابط إنتاج.

أفضل بدائل Mammouth AI

الآن دعونا ندخل مباشرة في التفاصيل.

1. ClickUp (الأفضل لإنشاء مساحة عمل AI متقاربة للفرق)

استخدم عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) من واجهة واحدة مع ClickUp Brain

قد تساعدك Mammouth AI في إنشاء وكلاء AI أساسيين، ولكنها ليست مصممة لفهم بيانات العمل المنظمة للمؤسسة بشكل أصلي. بالنسبة للفرق سريعة الحركة، يمكن أن تؤدي هذه الفجوة إلى إبطاء العمل.

تتخذ Converged AI Workspace من ClickUp نهجًا مختلفًا. تجمع المنصة جميع تطبيقات العمل والبيانات وسير العمل في مساحة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يزيل هذا التكامل توسع العمل (التبديل اللانهائي بين التطبيقات الذي يستهلك ساعات كل أسبوع) ويوفر واجهة واحدة يتعاون فيها البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

قم ببناء زملاء فريق أذكياء ومدركين للسياق باستخدام Super Agents

تم تصميم Super Agents من ClickUp للعمل في سياق مساحة العمل، مما يتيح لها المساعدة في أتمتة سير العمل متعدد الخطوات. فهي تجمع رؤى من المهام والمستندات والتعليقات والحقول المخصصة والجداول الزمنية والحالات والمزيد لاتخاذ قرارات بناءً على حالتك التشغيلية الفعلية.

من أجل أتمتة فعالة لمكان العمل، يمكنهم مراجعة المهام المتأخرة أسبوعيًا، وإعادة توزيع العمل بناءً على حجم العمل، ونشر ملخصات المشاريع تلقائيًا، وتسليط الضوء على العوائق، وإنشاء تقارير سريعة من البيانات الحية.

أتمتة سير العمل المعقد من البداية إلى النهاية باستخدام وكلاء ClickUp Super Agents المخصصين

هناك أيضًا ميزة في مجال الحوكمة. يدعم ClickUp الأذونات القائمة على الأدوار وضوابط الوصول الدقيقة على مستويات مساحة العمل والمساحة والمجلد والقائمة والمهمة. تعمل Super Agents ضمن هذه الحدود.

أتمتة الأعمال المتكررة وإدارة المهام باستخدام Automations

يعمل محرك الأتمتة في ClickUp على أتمتة سير عملك. بدلاً من تكرار نفس الخطوات مرارًا وتكرارًا، يمكنك تحديد قواعد يتم تنفيذها تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة.

هناك أكثر من 100 نموذج أتمتة جاهز يمكنك تطبيقه على الفور أو تخصيصه لسير عملك، مثل التعيين التلقائي للمهام، وإخطار زملاء الفريق عند تجاوز الموعد النهائي، وتحديث الحالات، أو نقل المهام بين القوائم.

للاحتياجات المخصصة، تحصل على أداة Automation Builder مدمجة ولا تتطلب كتابة أكواد لإنشاء قواعد التشغيل والإجراءات. تدعم الأتمتة أيضًا المكلفين الديناميكيين (على سبيل المثال، تعيين الشخص الذي أطلق الحدث أو أي شخص يراقب المهمة)، مما يجعلها مرنة وقابلة للتكيف في البيئات التي تتغير فيها الملكية بانتظام.

قم بتشغيل الإجراءات الصحيحة تلقائيًا وتشغيل العمليات بسلاسة باستخدام ClickUp Automations

إليك كيفية أتمتة سير العمل في 5 دقائق فقط وتوفير أكثر من 5 ساعات كل أسبوع ✨

احصل على ذكاء مدمج مباشرة في مساحة عملك مع ClickUp Brain

وراء الوكلاء والأتمتة يوجد ClickUp Brain، محرك الذكاء الاصطناعي الذي يدعم كل ذلك. وهو يدعم إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال العمل عبر مهامك ووثائقك وتعليقاتك وجداولك الزمنية وتقويماتك والمزيد.

يمكنه تحويل ملخص الاجتماع إلى مهام، وتعيين تلك المهام لأعضاء فريق معينين، وتحديد مواعيد الاستحقاق بناءً على الجداول الزمنية للمشروع، وتحديث حالات المهام عند تغير الظروف، وتشغيل عمليات الأتمتة التي تُعلم أصحاب المصلحة أو تنقل العمل إلى المرحلة التالية.

بفضل هذه المعرفة السياقية بمساحة العمل، تلغي الشبكة العصبية لـ ClickUp Brain الخطوة اليدوية المتمثلة في تحويل المخرجات التوليدية إلى عمل.

تفاعل مع ClickUp Brain مباشرة من المهام والدردشات والمستندات ولوحات المعلومات لتحويل المعلومات إلى عناصر قابلة للتنفيذ.

اعثر على إجابات من جميع أنحاء نظام العمل الخاص بك باستخدام Enterprise Search

يصبح البحث في الملفات والمجلدات والمحادثات والبريد الإلكتروني عن ذلك التحديث المهم عقبة في الإنتاجية اليومية.

يحول البحث المؤسسي في ClickUp المعرفة العملية المتفرقة إلى مركز واحد قابل للبحث. بدلاً من إرجاع مطابقات الكلمات الرئيسية الأساسية أو الروابط البسيطة، يفهم الذكاء الاصطناعي السياق والمعنى وراء استفسارك.

لذلك، بالنسبة لمدير المنتج الذي يبحث عن العوائق في إصدار الميزات، يقوم Enterprise AI Search بالتحقق من الحالة الحالية للمهام المتعلقة بالدفع، ومراجعة التعليقات الحديثة في الدردشات، والبحث عن التغييرات في مستندات تخطيط الإصدار، وحتى أخذ أحدث الأنشطة من لوحات السباق في الاعتبار.

اعثر على أي شيء في مساحة العمل والأدوات المتصلة باستخدام Enterprise Search

هذا هو الفرق: بدلاً من إظهار مكان وجود المعلومات، يخبرك الذكاء الاصطناعي بما يحدث ولماذا، استنادًا إلى بيانات حقيقية.

🚨 ملاحظة مهمة: يؤكد ClickUp على الخصوصية على مستوى المؤسسات. تظل البيانات داخل مساحة العمل الخاصة بك، ولا يمكن لمزودي الذكاء الاصطناعي الخارجيين التدريب عليها.

أفضل ميزات ClickUp

إدارة العمل باستخدام ClickUp Tasks: قسّم الأفكار إلى عناصر عمل واضحة، وعيّن المالكين، وحدد الأولويات، وتابع التقدم من البداية إلى النهاية. قسّم الأفكار إلى عناصر عمل واضحة، وعيّن المالكين، وحدد الأولويات، وتابع التقدم من البداية إلى النهاية.

حافظ على اتصال المحادثات مباشرة بالعمل في ClickUp Chat : اربط المحادثات بالمهام والمشاريع لتقليل تبديل السياق وتمكين المتابعة الأسرع : اربط المحادثات بالمهام والمشاريع لتقليل تبديل السياق وتمكين المتابعة الأسرع

تصور نفس العمل بطرق مختلفة مع أكثر من 15 عرضًا مخصصًا : قم بالتبديل بين القوائم التقليدية واللوحات على غرار Kanban ومخططات Gantt والتقويمات المرمزة بالألوان وما إلى ذلك. : قم بالتبديل بين القوائم التقليدية واللوحات على غرار Kanban ومخططات Gantt والتقويمات المرمزة بالألوان وما إلى ذلك.

حوّل بيانات المشروع إلى رؤية في الوقت الفعلي على لوحات معلومات ClickUp : اكتشف المخاطر مبكرًا وتتبع الأداء دون الحاجة إلى متابعة التحديثات يدويًا : اكتشف المخاطر مبكرًا وتتبع الأداء دون الحاجة إلى متابعة التحديثات يدويًا

قيود ClickUp

قد تكون مجموعة خيارات التخصيص الواسعة مربكة بعض الشيء للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 11000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك ما تقوله مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو قابليته للتخصيص. بصفتي مستخدمًا للشركة، يمكنني تنظيم المهام بطريقة تناسب سير العمل لدينا حقًا، سواء كنت أعمل في قوائم أو لوحات أو جداول زمنية. تسهل ميزات مثل أولويات المهام وتواريخ الاستحقاق والتعليقات ومرفقات الملفات تتبع العمل والتعاون مع أعضاء الفريق في مكان واحد. أقدر أيضًا أن كل شيء مركزي، لذلك لا أضطر إلى التنقل بين أدوات متعددة لمجرد فهم حالة المهمة أو التقدم العام أو آخر التحديثات.

2. ChatGPT (OpenAI) (الأفضل لمساعد الذكاء الاصطناعي متعدد الاستخدامات مع GPTs المخصصة)

عبر OpenAI

ChatGPT (OpenAI) هي أداة إنتاجية عامة الغرض تعمل بالذكاء الاصطناعي ومصممة لدعم مجموعة واسعة من الأعمال المعرفية والإبداعية. تكمن قوتها في فهم اللغة الطبيعية والتكيف مع السياق، مما يجعلها مفيدة في كل شيء بدءًا من صياغة المحتوى وتلخيص المستندات وحتى الإجابة على الأسئلة والتفكير في المشكلات.

بدلاً من التركيز على سير عمل واحد، تعمل الأداة كمساعد مرن. يمكنها تحليل الملفات وتفسير الصور وإنشاء الكود والحفاظ على سياق المحادثة عبر عدة جولات.

تتيح لك ميزات مثل GPTs المخصصة والمشاريع والذاكرة تشكيل التجربة حول مهام محددة أو أعمال طويلة الأمد، مما يجعل المنصة مساحة عمل AI متعددة الاستخدامات أكثر من كونها أداة متخصصة.

أفضل ميزات ChatGPT (OpenAI)

افهم واتبع التعليمات المعقدة باللغة الطبيعية، بما في ذلك المطالبات متعددة الخطوات والمتابعات التخاطبية.

أنشئ محتوى عالي الجودة للكتابة والتلخيص وإعادة الكتابة والتفكير الإبداعي عبر حالات الاستخدام المختلفة.

فكر في المشكلات خطوة بخطوة لشرح المفاهيم أو حل المشكلات أو دعم اتخاذ القرار

قم بتحليل المستندات والبيانات والملفات لاستخراج الرؤى وتلخيص المعلومات أو الإجابة على الأسئلة الخاصة بالسياق.

أنشئ GPTs مخصصة مع تعليمات ومعارف مخصصة لدعم المهام أو سير العمل المتخصص

قيود ChatGPT (OpenAI)

بالنسبة للمهام الأطول أو الأكثر تعقيدًا، قد تتغير الردود أو تتكرر الأفكار

أسعار ChatGPT (OpenAI)

مجاني

Go : 8 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى : 20 دولارًا شهريًا

Pro : 200 دولار شهريًا

الأعمال : 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT (OpenAI)

G2: 4. 6/5 (أكثر من 1800 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT (OpenAI)؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

لا يزال ChatGPT هو أفضل حل شامل للذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتي المتنوعة. فهو يجمع بين إنشاء النصوص والترميز والصوت والفيديو بسلاسة في منصة واحدة. أكثر ما أقدره هو عمق خيارات التخصيص التي يوفرها: يمكنني ضبط GPTs المخصصة لسير عمل معين، وتخصيص أسلوب الاستجابة ونبرة الصوت، وربط أدوات مختلفة حسب الحاجة.

3. CrewAI (الأفضل لسير عمل التعاون بين عدة عوامل ذكاء اصطناعي)

عبر CrewAI

تم تصميم CrewAI للمواقف التي لا يكفي فيها نموذج AI واحد. بدلاً من مطالبة نموذج واحد بالقيام بكل شيء، تتيح لك أداة إدارة مشاريع AI إنشاء فريق صغير من وكلاء AI يعملون معًا. لكل وكيل دور واضح، مثل الباحث أو المحلل أو الكاتب، ويتعاونون معًا لإنجاز المهام المعقدة.

يمكن للوكلاء مشاركة السياق وتمرير العمل لبعضهم البعض واستخدام أدوات مثل البحث على الويب وقواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لإنجاز العمل.

وهذا يجعله مفيدًا بشكل خاص لأمور مثل الأبحاث المتعمقة أو خطوط إنتاج المحتوى أو سير عمل التطوير، حيث تنقسم المهام بشكل طبيعي إلى خطوات.

أفضل ميزات CrewAI

نسق بين عدة وكلاء AI مع أدوار وأهداف وعمليات تسليم محددة بحيث يتم تنفيذ المهام المعقدة كعمليات سير عمل منسقة بدلاً من مطالبات منفصلة.

قم ببناء تدفقات منظمة وموجهة بالأحداث تدير الحالة ومنطق التفرع والعمليات طويلة الأمد عبر مهام الذكاء الاصطناعي متعددة الخطوات.

قم بتوصيل الوكلاء بأدوات وواجهات برمجة تطبيقات حقيقية، بما في ذلك البحث على الويب وملفات البيانات وتنفيذ Python والتكاملات المخصصة لأتمتة شاملة.

حافظ على الذاكرة المشتركة والسياق عبر الوكلاء حتى تظل الأبحاث والقرارات والنتائج متسقة مع تقدم العمل.

قيود CrewAI

يتطلب التجربة والخطأ لتصميم سير عمل معقد للوكلاء

منحنى تعلم حاد لتنسيق الوكلاء المتعددين

أسعار CrewAI

أساسي : مجاني

احترافي : 25 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات CrewAI

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن CrewAI؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أفضل ما يميز crewAI هو أنه أثناء إنشاء وكيل، يمكننا تحديد دوره وهدفه وخلفيته، مما يزيد من أدائه بشكل كبير. وهو يدعم جميع مزودي LLM مثل OpenAI و Groq و Nvidia Nemo وغيرها. الوثائق واضحة جدًا وسهلة الفهم. وهو يدعم العديد من الأدوات وخوادم MCP التي يمكننا استخدامها لإنشاء أنظمة Multi-Agent.

🔎 هل تعلم؟ تعود فكرة عمل عدة وكلاء AI معًا كفريق واحد إلى الحوسبة المستوحاة من الطبيعة. في عام 1986، ابتكر باحث الرسومات الحاسوبية كريغ رينولدز boids (مخلوقات رقمية بسيطة تتبع ثلاث قواعد أساسية فقط وتشكل فجأة أسرابًا وقطعانًا وذواتًا واقعية). أظهرت هذه المحاكاة المبكرة كيف يمكن للوكلاء المستقلين إنتاج سلوك جماعي ذكي، وهو المبدأ نفسه الذي تقوم عليه أطر العمل متعددة الوكلاء الحالية.

4. LangChain (الأفضل لإنشاء تطبيقات LLM على مستوى الإنتاج)

عبر LangChain

تساعد LangChain المطورين على إنشاء تطبيقات حقيقية على نماذج لغوية كبيرة من خلال توفير إطار عمل لربط نماذج اللغة الكبيرة (LLM). تعمل على توحيد طريقة تفاعل المكونات المختلفة، مما يسهل التجربة أو التبديل بين مزودي الخدمة مثل OpenAI و Anthropic دون الحاجة إلى إعادة بناء التطبيق من الصفر.

بدلاً من استدعاءات النماذج لمرة واحدة، يمكنك إنشاء سلاسل تجمع بين المطالبات ونماذج الذكاء الاصطناعي والذاكرة والبيانات الخارجية في سير عمل قابل للتكرار. إنها أداة موثوقة للتوليد المعزز بالاسترجاع، حيث تستمد النماذج من المستندات الداخلية أو قواعد البيانات المتجهة لإنتاج استجابات أكثر واقعية.

تحول المنصة نماذج اللغة الكبيرة (LLM) إلى أنظمة قادرة على التفكير والاسترجاع والتصرف ضمن تطبيقات على مستوى الإنتاج بدلاً من تجارب الدردشة المعزولة. وقد أصبح ذلك ممكناً بفضل أدوات النظام البيئي مثل LangGraph و LangSmith التي تعمل على توسيع قدرات المنصة.

أفضل ميزات LangChain

قم بتكوين سير عمل معقد باستخدام LCEL بحيث تظل السلاسل قابلة للقراءة، ودعم استجابات البث، وتشغيل الخطوات بشكل غير متزامن أو متوازٍ.

استبدل نماذج ومكونات الذكاء الاصطناعي بسهولة باستخدام واجهات قياسية لـ LLM وقوالب المطالبات ومحللات الإخراج ومحملات المستندات.

قم ببناء وكلاء مستقلين يقررون الأدوات أو واجهات برمجة التطبيقات أو مصادر البيانات التي سيتم استخدامها من خلال التفكير الوكالي والأطر

قيود LangChain

قد تكون الأداة معقدة للغاية بالنسبة لحالات الاستخدام البسيطة، مع منحنى تعلم حاد للمبتدئين.

أسعار LangChain

المطور : مجاني

بالإضافة إلى : 39 دولارًا أمريكيًا لكل مقعد/شهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LangChain

G2: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LangChain؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أعجبني حقًا كيف يجمع LangChain جميع الأجزاء المتحركة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد. التكامل مع مختلف LLMs وقواعد بيانات المتجهات وواجهات برمجة التطبيقات سلس للغاية، لذا لا أضيع الوقت في إنشاء موصلات من الصفر.

🔍 هل تعلم؟ بدأ LangChain كمشروع جانبي مكون من 800 سطر على GitHub في أكتوبر 2022 (بعد أيام قليلة من إصدار ChatGPT). أنشأه هاريسون تشيس لأن المطورين كانوا في حاجة ماسة إلى طريقة لربط LLMs بالأدوات والذاكرة والبيانات. في غضون أشهر، أصبح أحد أسرع المشاريع مفتوحة المصدر نموًا على الإطلاق.

5. LlamaIndex (الأفضل لربط LLMs ببيانات المؤسسة)

عبر LlamaIndex

يركز LlamaIndex على مشكلة واحدة ويقوم بها بشكل جيد: ربط نماذج اللغة الكبيرة ببياناتك الخاصة.

بدلاً من التعامل مع LLM كروبوت دردشة مستقل، تعمل الأداة كطبقة وسيطة، تتولى كيفية استيعاب المستندات وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) وتنظيمها واسترجاعها بحيث تستند الاستجابات إلى المعلومات ذات الصلة من بياناتك.

إنه خيار قوي في حالات الاستخدام التي تتطلب الكثير من البيانات والمستندات. يمكنك سحب المحتوى من مصادر مختلفة، وتنظيم تلك البيانات في فهارس فعالة، واستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع لتقليل الهلوسة.

أفضل ميزات LlamaIndex

قم بتحليل المستندات المعقدة بدقة باستخدام LlamaParse لمعالجة ملفات PDF والجداول والصور والرسوم البيانية وتحويلها إلى تنسيقات نظيفة ومتوافقة مع LLM.

حسّن جودة الإجابات باستخدام RAG المتقدم من خلال البحث المختلط والتقسيم الدلالي والفهرسة الهرمية التي تظهر السياق الأكثر صلة.

قم ببناء سير عمل وكيل وواعي بالبيانات يدعم التفكير متعدد الخطوات واستخدام الأدوات والذاكرة للتطبيقات التي تعتمد على المستندات والاسترجاع.

قيود LlamaIndex

تشكل حدود السياق والرموز المميزة تحديات مع المستندات الكبيرة

ذاكرة محادثة محدودة للتفاعلات متعددة الأدوار

أسعار LlamaIndex

مجاني

مبتدئ : 50 دولارًا شهريًا

Pro : 500 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات LlamaIndex

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد المراجعات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LlamaIndex؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

بصفتي عالم بيانات يتعامل مع نماذج لغوية كبيرة (LLMs)، وجدت أن LlamaIndex مفيد جدًا في الإدارة. فقد منحني القدرة على إدخال البيانات بتنسيقات مثل PDF أو API وقواعد البيانات وExcel، مما يسهل عليّ تدريب وتنفيذ LLMs باستخدام العديد من مجموعات البيانات.

6. Zapier AI Actions (الأفضل لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر التطبيقات)

عبر Zapier

بدلاً من إنشاء Zap تقليدي، تفسر إجراءات الذكاء الاصطناعي الأوامر باللغة البسيطة وتنفذ أحد إجراءات الأتمتة العديدة لـ Zapier نيابة عنك.

يفهم النموذج نية المستخدم، ويقوم بتعيينها إلى الإجراء الصحيح في Zapier، ويملأ الحقول المطلوبة، ويقدم الطلب من خلال البنية التحتية لـ Zapier. قبل التنفيذ، يمكنك مراجعة الإجراءات مسبقًا للحصول على دقة وتحكم أفضل.

تتم إدارة المصادقة ومعالجة واجهة برمجة التطبيقات (API) وإعادة المحاولة والتكامل مع الجهات الخارجية مباشرةً داخل Zapier. وهذا يعني أنك لست بحاجة إلى التعامل يدويًا مع الرموز المميزة أو كتابة برامج وسيطة مخصصة. بمجرد توصيل حساب التطبيق في Zapier، يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ الإجراءات المسموح بها بأمان دون الحاجة إلى أعمال هندسية إضافية.

يمكن توصيل المنصة بمنصات مثل GPTs أو إعدادات الذكاء الاصطناعي المخصصة، لتحويل الأوامر اللغوية الطبيعية إلى عمليات حية عبر الأدوات المتصلة.

أفضل ميزات Zapier AI Actions

قم بتضمين التفكير الاصطناعي مباشرة في سير العمل من خلال تحليل النصوص أو الصور أو البيانات داخل Zap وإرجاع مخرجات منظمة يمكنك استخدامها في الخطوات اللاحقة.

انشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يتعاملون مع الأعمال غير المنظمة والمتعددة الخطوات من خلال البحث واتخاذ الإجراءات عبر التطبيقات المتصلة.

قم ببناء عمليات أتمتة باستخدام اللغة الطبيعية حتى تتمكن من وصف سير العمل باللغة الإنجليزية البسيطة وترك Zapier يقوم بإنشائه وتصحيحه وتحسينه نيابة عنك.

قيود Zapier AI Actions

منحنى تعلم حاد للمستخدمين غير التقنيين الذين ينشئون سير عمل متقدمًا

تقيد الخطط المجانية والمبتدئة التجارب بشكل كبير

أسعار Zapier

مجاني

احترافي : يبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق : يبدأ من 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 1700 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أحب سهولة الاستخدام، خاصة الآن مع ميزات المساعدة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك وصف ما تحتاجه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بضبط كل شيء مسبقًا لك. Zapier هو حقًا منقذ، حيث يتيح لك أتمتة المهام المملة والمتكررة بسهولة. إنه أفضل أداة لاستخدامها في توليد العملاء المحتملين. إنه يبقيني أنا وعملائي على اطلاع في الوقت الفعلي.

7. n8n AI Agents (الأفضل لأتمتة الذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة مع تحكم كامل)

عبر n8n

تمنح n8n الفرق سيطرة كاملة على منطق الأتمتة، خاصةً عندما يكون الذكاء الاصطناعي جزءًا من سير العمل. على عكس الأدوات البسيطة القائمة على المشغلات، تتيح لك هذه الأداة تصميم سير عمل معقد ومتفرع حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات والتفاعل مع مئات التطبيقات بناءً على الظروف الحقيقية.

تكمن قوتها في المرونة والشفافية. يمكنك سحب البيانات من مصادر متعددة، وتمريرها عبر نماذج الذكاء الاصطناعي، ثم العمل على النتائج عبر أكثر من 400 تكامل.

بفضل محرره المرئي القائم على العقد ودعمه للرموز المخصصة، فإنه يعمل بشكل جيد مع الفرق الفنية التي تحتاج إلى منطق دقيق ووكلاء ذكاء اصطناعي يتصرفون بشكل متوقع ضمن أنظمة أتمتة أكبر بدلاً من العمل كصناديق سوداء.

أفضل ميزات n8n

نسق سير العمل متعدد الوكلاء من خلال تعيين وكلاء متخصصين للبحث والتخطيط والكتابة والتحقق من الصحة والتصرف عبر عمليات معقدة متعددة الخطوات.

قم ببناء أتمتة ذكاء اصطناعي عالية التحكم باستخدام الموافقات البشرية، وواجهات برمجة التطبيقات المخصصة، ومنطق JavaScript أو Python عندما لا تكون العقد المرئية كافية.

صمم سير عمل على مستوى الإنتاج بشفافية من خلال الجمع بين القواعد الحتمية والذكاء الاصطناعي، وتتبع مدخلات ومخرجات كل عقدة لتسهيل عملية تصحيح الأخطاء.

اعمل بأمان على البنية التحتية الخاصة بك من خلال الاستضافة الذاتية وبيانات الاعتماد المشفرة ودعم الامتثال على مستوى المؤسسات لبيئات البيانات الحساسة.

قيود n8n

يمكن أن تؤدي الأخطاء الصغيرة في التكوين إلى تنفيذ مفرط أو تكاليف غير متوقعة، خاصة في الحلقات أو سير العمل الخاص بالاستخراج.

أسعار n8n

مبتدئ : 20 دولارًا شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

Pro : 50 دولارًا شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال : 800 دولار شهريًا (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات n8n

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن n8n؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

n8n هي أداة أتمتة ميسورة التكلفة للغاية وتتمتع بقدرات قوية. خيار النشر الذاتي على Hostinger Cloud فعال من حيث التكلفة ويمنحك تحكمًا كاملاً. أداة إنشاء سير العمل المرئي سهلة الاستخدام وتدعم عمليات تكامل واسعة النطاق. أداة رائعة للمشاريع التي تتطلب أتمتة مكثفة.

🧠 حقيقة ممتعة: n8n هو اسم رمزي لـ nodemation (node + automation). الرقم "8" يمثل الأحرف الثمانية بين الحرفين "n" الأول والأخير.

8. Google Vertex AI (الأفضل للتعلم الآلي الشامل و GenAI على Google Cloud)

عبر Google Vertex AI

يوفر لك Google Vertex AI مساحة عمل واحدة لإعداد البيانات وتدريب النماذج ونشرها ومراقبة الأداء.

وهي مناسبة للمبتدئين والفرق المتقدمة على حد سواء. يمكنك استخدام AutoML لإنشاء نماذج منخفضة الكود أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة باستخدام الأطر الشائعة. على صعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح لك الأداة الوصول إلى نماذج Gemini AI من Google، بالإضافة إلى خيارات مفتوحة المصدر وخيارات الجهات الخارجية، من خلال Model Garden.

تجعله إمكانات MLOps المدمجة وضوابط الحوكمة في Google Cloud خيارًا موثوقًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق الإنتاج.

أفضل ميزات Google Vertex AI

تتبع إصدارات النماذج، واختبر التغييرات، وراقب الأداء، وقم بإصلاح المشكلات عندما تحدث انحرافات.

أعد استخدام مجموعات الميزات المتسقة والمحسوبة مسبقًا عبر النماذج، مما يحسن الأداء ويقلل من التكرار.

احصل على أدوات تساعد في تفسير قرارات النموذج وتقييم الأداء عبر مجموعات البيانات

قيود Google Vertex AI

قد يتطلب إعداد خطوط أنابيب مخصصة أو تصحيح أخطاء سير العمل الأكثر تعقيدًا في بعض الأحيان معرفة عميقة بـ Google Cloud ومفاهيم ML الأساسية.

أسعار Google Vertex AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Google Vertex AI

G2: 4. 3/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Vertex AI؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

أكثر ما يعجبني في Vertex AI هو نظامه البيئي الموحد. فهو يجمع بين إعداد البيانات وتدريب النماذج والنشر في سير عمل واحد متماسك، مما يجعل العملية برمتها سلسة ومترابطة. يعتبر Model Garden من أبرز الميزات بالنسبة لي، حيث يوفر وصولاً سهلاً إلى أكثر من 150 نموذجًا أساسيًا مثل Gemini وClaude، كما أنه يسرع بشكل ملحوظ من بناء وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى الإنتاج.

9. بوابة Azure AI Foundry (الأفضل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مع نظام Microsoft البيئي)

عبر Microsoft

يتيح Azure AI Foundry Portal للمطورين الوصول إلى مجموعة مختارة من نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Azure OpenAI ونماذج Microsoft وخيارات مفتوحة وخيارات من جهات خارجية مختارة من كتالوج مدمج.

إنه يجعل تطوير الذكاء الاصطناعي أسهل بفضل الأدوات المتسقة ودعم SDK وقوالب البدء التي تساعد الفرق على الانتقال بسهولة من النموذج الأولي إلى الإنتاج.

صُمم Azure AI Foundry للاستخدام المؤسسي، ويضيف الحوكمة والتقييم وإدارة دورة الحياة إلى تجربة Azure AI Studio السابقة. يمكن للفرق تجربة نماذج مختلفة ومعرفة أيها الأنسب لحالة الاستخدام الخاصة بهم قبل النشر.

أفضل ميزات Azure AI Foundry

استخدم نظام أمان Microsoft Azure حتى تتمكن من التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات والنماذج والتطبيقات.

قم ببناء وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام الذاكرة والأدوات والمحادثات متعددة الجولات باستخدام Foundry Agent Service

قم بإنشاء واختبار سير عمل الذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة دون الحاجة إلى كتابة كود معقد باستخدام أداة الإنشاء المرئية من Prompt Flow.

قيود Azure AI Foundry

واجهة الدردشة تبدو أقل سهولة من منصات الذكاء الاصطناعي الأحدث

يتطلب جهدًا تقنيًا كبيرًا للإعداد والتخصيص

أسعار Azure AI Foundry

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Azure AI Foundry

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

10. Databricks Model Serving (الأفضل لنشر نماذج ML على نطاق واسع)

عبر Databricks

يتيح Databricks Model Serving للفرق نشر نماذج التعلم الآلي ونماذج اللغة الكبيرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي كواجهات برمجة تطبيقات جاهزة للإنتاج دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية.

يمكنك تقديم أنواع مختلفة من النماذج من خلال نقطة نهاية واحدة، مع توسيع نطاق وحوكمة مدمجين. يقدر المستخدمون المتمرسون المرونة في العمل مع نماذج AI متعددة ومقارنة النماذج لتحسين الأداء عبر حالات الاستخدام المختلفة.

بفضل التحسين التلقائي للتكلفة والتكامل الوثيق مع سير عمل Databricks، يعد هذا خيارًا جيدًا للفرق التي ترغب في الحصول على ذكاء اصطناعي موثوق به على مستوى المؤسسات في الإنتاج دون تكاليف تشغيلية إضافية.

أفضل ميزات Databricks Model Serving

انشر نماذج الذكاء الاصطناعي على الفور باستخدام بنية أساسية بدون خادم تتكيف تلقائيًا من الصفر وتحقق التكلفة المثلى.

قدم تنبؤات في الوقت الفعلي وبشكل دفعي بأداء عالٍ وزمن انتقال منخفض، مع وحدة معالجة مركزية/وحدة معالجة رسومات مدمجة مرنة.

قم بتسريع حالات استخدام GenAI و LLM من خلال الضبط الدقيق و RAG عبر البحث المتجه والوصول إلى مكتبة من نماذج الذكاء الاصطناعي والنماذج الأساسية.

قم بتركيز جميع نماذج الذكاء الاصطناعي في مكان واحد باستخدام MLflow و Unity Catalog للتتبع والتسلسل والحوكمة.

قيود خدمة نماذج Databricks

في بعض الأحيان، قد يكون تصحيح الأخطاء أو مشكلات الأداء أمرًا صعبًا، خاصة في سير العمل الكبير أو عالي التكامل.

أسعار خدمة نماذج Databricks

تجربة مجانية

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Databricks Model Serving

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Databricks Model Serving؟

يقول أحد المستخدمين في تقييمه:

منصة Databricks Data Intelligence Platform موثوقة للغاية، ومن الجيد معرفة أن البنية الأصلية السحابية لم تتعطل مباشرة بعد نشرها على kubernetes. بصراحة، كنت أعتقد أن تكامل python/r سيتعطل، لذا كان من المفاجئ أن أجد أن كلاهما يعملان دون أي تأخير.

يعد Mammouth AI مفيدًا إذا كنت تريد بشكل أساسي طريقة بسيطة للعمل مع نماذج AI متعددة. لكن معظم الفرق لا تريد فقط إجابات أفضل. إنها تريد AI يمكنه دفع العمل إلى الأمام عبر المشاريع والأشخاص والأدوات.

لهذا السبب تنقسم البدائل في هذه القائمة إلى فئتين:

مساحات عمل الذكاء الاصطناعي لسرعة أكبر في الصياغة والتحليل ودعم اتخاذ القرار

منصات أتمتة الوكلاء للتنسيق والتكامل وسير عمل الإنتاج

إذا كنت تريد أن يظل الذكاء الاصطناعي الخاص بك مرتبطًا بسياق العمل الحقيقي وتحويل المخرجات إلى إجراءات، فإن ClickUp هو الخيار الأنسب. فهو يحافظ على التخطيط والتنفيذ في مكان واحد، بحيث يمكن لوكلائك وأتمتتك العمل بنفس مصدر المعلومات الذي يستخدمه فريقك كل يوم.

أدخل الذكاء الاصطناعي إلى عملك. جرب ClickUp. ✅

الأسئلة المتداولة

يُستخدم Mammouth AI عادةً لإنشاء نماذج أولية لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير العمل الأساسي. غالبًا ما تبحث الفرق في أماكن أخرى عندما تحتاج إلى تكامل أعمق وحوكمة ومراقبة الإنتاج.

إذا كنت تريد وكلاء AI يعملون مباشرة داخل المشاريع والمهام والمستندات وسير عمل الفريق، فإن ClickUp عادةً ما يكون الخيار الأنسب لأن التنفيذ يحدث في نفس مكان التنسيق.

إذا كنت بحاجة إلى أطر عمل للوكلاء وسير عمل قابل للتركيب، فإن CrewAI و LangChain و LlamaIndex هي خيارات شائعة اعتمادًا على ما إذا كنت تفضل التنسيق أو إنشاء التطبيقات أو الاسترجاع.