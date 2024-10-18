10 بدائل Azure DevOps لنشر المشاريع بسلاسة

في المشهد التكنولوجي السريع الذي لا يرحم اليوم، ليس من السهل تقديم البرمجيات في عالم اليوم.

ولكن، باستخدام أدوات التطوير المناسبة، يمكنك تسريع وقت وصولك إلى السوق واكتساب ميزة تنافسية.

غالبًا ما يتبادر إلى الذهن Azure DevOps كخيار قوي، ولكن هل هو الخيار المناسب لك؟ هل يناسب احتياجاتك وميزانيتك الفريدة؟ _ هذه أسئلة مهمة، وقد يبدو استكشاف خياراتك أمرًا شاقًا.

لهذا السبب، بالتعاون مع الخبراء في ClickUp، قمتُ مع الخبراء في ClickUp بالبحث والاختبار وتنسيق قائمة بأفضل 10 بدائل ل Azure DevOps. تم تصميم هذا الدليل ل تبسيط عملية اتخاذ القرار

سواءً كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، ستجد في هذه القائمة حلاً من شأنه أن يرتقي بمستوى لعبتك في DevOps.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Azure DevOps؟

قبل أن نصل إلى قائمة أفضل بدائل Azure DevOps، دعني أرشدك إلى الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها في الأداة التي اخترتها. فيما يلي العناصر الستة الأساسية للبدائل الفعالة:

الإدارة الشاملة: الأدوات المثالية تأتي مع ميزات التخطيط والتتبع والتصور. يجب أن يدعم الحل منهجيات Scrum و Agile للنشر الفعال والشفاف

الأدوات المثالية تأتي مع ميزات التخطيط والتتبع والتصور. يجب أن يدعم الحل منهجيات Scrum و Agile للنشر الفعال والشفاف التحكم في النسخ والتعاون: تعد الإدارة الفعالة للمستودعات القائمة على Git أمرًا بالغ الأهمية للتعاون في التعليمات البرمجية والتفرع والدمج. كما يجب أن تكون أداتك سهلة الاستخدام لضمان سلاسة العمل الجماعي وتجنب النزاعات

تعد الإدارة الفعالة للمستودعات القائمة على Git أمرًا بالغ الأهمية للتعاون في التعليمات البرمجية والتفرع والدمج. كما يجب أن تكون أداتك سهلة الاستخدام لضمان سلاسة العمل الجماعي وتجنب النزاعات خطوط أنابيب CI/CD: أتمتة DevOps تساعد القدرات في بناء واختبار ونشر التعليمات البرمجية بسلاسة عبر البيئات. يساعد استخدام حلول مثل الذكاء الاصطناعي في DevOps على تسريع التطوير والوقت الإجمالي للوصول إلى السوق

أتمتة DevOps تساعد القدرات في بناء واختبار ونشر التعليمات البرمجية بسلاسة عبر البيئات. يساعد استخدام حلول مثل الذكاء الاصطناعي في DevOps على تسريع التطوير والوقت الإجمالي للوصول إلى السوق التخصيص والمرونة: ابحث عن الأدوات ذات تدفقات العمل القابلة للتكيف، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وميزات التكامل السلس. وهذا يسمح للشركات بتكوين CI / CD وفقًا لعملياتها وتفضيلاتها الفريدة

ابحث عن الأدوات ذات تدفقات العمل القابلة للتكيف، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وميزات التكامل السلس. وهذا يسمح للشركات بتكوين CI / CD وفقًا لعملياتها وتفضيلاتها الفريدة قابلية التوسع: تشمل قابلية التوسع عدد المستخدمين المرن والقدرة على بناء التكوينات. وبالتالي، يجب أن ينمو الحل جنبًا إلى جنب مع فريقك ومشاريعك، ويتعامل مع زيادة التعقيد والحجم

تشمل قابلية التوسع عدد المستخدمين المرن والقدرة على بناء التكوينات. وبالتالي، يجب أن ينمو الحل جنبًا إلى جنب مع فريقك ومشاريعك، ويتعامل مع زيادة التعقيد والحجم سهولة الاستخدام والتأهيل: تقلل منحنيات التعلم القصيرة من خسائر الإنتاجية وتكاليف التدريب. وبالتالي، يجب أن يحتوي بديل Azure DevOps على واجهة سهلة الاستخدام ووثائق تعليمية يسهل الوصول إليها

💡 نصيحة احترافية: استكشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل ممارسات DevOps الخاصة بك مما يجعل بناء البرمجيات وإدارتها أكثر كفاءة وموثوقية.

## أفضل 10 بدائل Azure DevOps للاستخدام

إليك أفضل 10 بدائل لـ Azure DevOps وأكثرها موثوقية:

1. ClickUp (الأفضل لـ DevOps الذي يركز على إدارة المشاريع)

تخطيط وبناء وتسليم دورة حياة التطوير بأكملها مع إدارة مشاريع ClickUp لفرق البرمجيات

بالنسبة لفرق البرمجيات التي تتطلع إلى المزج بين التميز في المشروع ومهام النشر، فإن ClickUp هو البديل الأكثر شمولاً لـ Azure DevOps. وباعتباره خبيراً في إدارة المشاريع، فهو يقلل من وقت التسليم ويزيد من كفاءة المشروع. ClickUp لفرق البرمجيات هو حل متخصص في نشر البرامج الخالية من المتاعب. بدءًا من إدارة المهام إلى تكامل مستودع git، يساعد ClickUp في إنشاء خطوط أنابيب CI/CD سريعة وشاملة. يدعم حل ClickUp هذا أيضًا إدارة المشاريع المرنة والتعاون السلس، مما يضمن سير كل مرحلة من مراحل مشروعك بسلاسة.

ومن المزايا الكبيرة الأخرى التي وجدتها باستخدام ClickUp أن المنصة تقدم قوالب جاهزة للاستخدام توفر عليك الجهد والوقت اللازمين لتخصيص الحلول.

إنشاء خرائط طريق للتطوير ونشر البرامج بسلاسة باستخدام قالب ClickUp Software Development Template

ال قالب تطوير برامج ClickUp هو أداة لتغيير قواعد اللعبة من أجل التعاون السلس وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي في CI/CD. تعمل ميزات إدارة المهام والأتمتة الشاملة في القالب على تبسيط كل شيء - من إنشاء خارطة الطريق إلى حل الأخطاء.

كما أنه يحافظ على فرق البرمجيات في نفس المساحة التعاونية مثل الوظائف الأخرى مثل الجودة والتصميم والمبيعات.

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل ClickUp مثاليًا إدارة مشاريع DevOps أداة:

هيكلة التكامل والنشر المستمر الخاص بك في سباقات السرعة والمراحل مع أكثر من 14 علامة مصممة مسبقًا

تصوّر تخطيط مشروعك ونشره مع طرق العرض المخصصة في ثوانٍ معدودة. في الواقع، تُعد طريقة عرض اللوحة وطريقة عرض القائمة مثاليتين لتتبع قدرات عبء العمل وتقدم الفريق

مع طرق العرض المخصصة في ثوانٍ معدودة. في الواقع، تُعد طريقة عرض اللوحة وطريقة عرض القائمة مثاليتين لتتبع قدرات عبء العمل وتقدم الفريق حدد أولويات خطوات التطوير الأساسية و دفع المساءلة مع حقول مخصصة مثل MoSCoW (يجب أن يكون، يجب أن يكون، يمكن أن يكون، ولن يكون)

أفضل ميزات ClickUp

رسم خريطة لتبعيات نشر البرامج وكفاءاتها باستخدام طرق العرض المخصصة مثل مخططات جانت ولوحات كانبان

تبسيط سير العمل وإنشاء أتمتة مخصصة باستخدام ClickUp Brain . هذا أداة الذكاء الاصطناعي لعمليات التطوير تقلل أيضًا من المهام اليدوية وتقدم رؤى دقيقة للبيانات حول تقدم المشروع

وإنشاء أتمتة مخصصة باستخدام ClickUp Brain . هذا أداة الذكاء الاصطناعي لعمليات التطوير تقلل أيضًا من المهام اليدوية وتقدم رؤى دقيقة للبيانات حول تقدم المشروع إنشاء المهام وتفويضها على الفور لأصحاب المصلحة باستخدام مهام ClickUp Tasks . بالإضافة إلى ذلك، قم بدمج المشاريع في أهداف عمل DevOp والمقاييس مع أهداف ClickUp تسهيل التواصل والتعاون الفوري مع ClickUp Chat والتعليقات أثناء المهمة ومشاركة المستندات بسلاسة

الاتصال بأكثر من 1000 أداة مع تكامل ClickUp لسير عمل سلس. وهذا يشمل وحدات DevOps الأصلية ومستودعات Git مثل GitHub وGitLab وSlack

قيود ClickUp

قد يستغرق إتقان جميع أدوات وميزات إدارة المشاريع بعض الوقت

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. GitHub (الأفضل للتحكم التعاوني في الإصدار والمشاريع مفتوحة المصدر)

via جيثب GitHub هو خيار مثالي للشركات التي لديها العديد من أصحاب المصلحة والفرق. كما أن تعاونه السلس والتحكم في الإصدار يحافظ على سرعة ومساءلة CI/CD.

يتكامل GitHub أيضًا بسلاسة مع أدوات مثل طلبات السحب والإجراءات، مما يجعل مشاركة وإدارة التعليمات البرمجية أمرًا سهلاً. وسواء كنت تعمل منفرداً أو ضمن فريق، يضمن هذا الحل البرمجي أن تظل المشاريع منظمة وقابلة للتطوير بأقل قدر من الاحتكاك.

أفضل ميزات GitHub

يوفر تعاونًا قويًا في التعليمات البرمجية وأدوات التحكم في الإصدار

وأدوات التحكم في الإصدار يعزز مجتمعًا كبيرًا ونشطًا للدعم والمساهمة

يتكامل مع نظام بيئي واسع من الأدوات والخدمات الخارجية

قيود GitHub

يركز بشكل أساسي على إدارة التعليمات البرمجية، وليس دورة حياة DevOps بأكملها

ميزات إدارة المشروع أقل شمولاً من الأدوات المخصصة

تسعير GitHub

مجاني

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 21 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

3. Jenkins (الأفضل لتخصيص CI وأتمتة سير العمل)

via جنكينز كلاسيكي آخر أداة DevOps هو برنامج Jenkins لكوسوكي كاواجوتشي. يعد هذا البرنامج خيارًا جيدًا للشركات التي تحتاج إلى منصة سلسة وقابلة للتخصيص في نفس الوقت للتنفيذ التلقائي/التطوير المستمر

يوفر Jenkins المرونة من خلال طبيعته مفتوحة المصدر. وعلى الرغم من أنه لا يحتوي على حزم بنية تحتية، إلا أن كل أداة تحتاجها تتكامل بسهولة مع Jenkins لإنشاء خط أنابيب مخصص للتنسيق التلقائي/التعديل المستمر. هناك ميزة أخرى يجب البحث عنها وهي سير عمل DevOps أتمتة.

أفضل ميزات جينكينز

يوفر مرونة وتخصيص لا مثيل لهما من أجل خطوط أنابيب DevOps يتميز بنظام بيئي واسع للمكونات الإضافية لتوسيع الوظائف

يدعم أي منصة وحزمة تقنية تقريبًا

قيود جنكينز

واجهة المستخدم قديمة ومعقدة

قد تستغرق عملية الإعداد والصيانة وقتاً طويلاً

يتطلب خبرة فنية للتهيئة الفعالة

تسعير جينكينز

مفتوح المصدر ومجاني (لا يشمل خيارات السحابة والبنية التحتية)

تقييمات ومراجعات جينكينز

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 550 تقييم)

4. BitBucket (الأفضل لاستضافة مستودع Git)

via بيت بوكيت يتفوق BitBucket، وهو أحد منتجات Atlassian، في مزج التحكم في الإصدار والتعاون مع مستودعات التعليمات البرمجية المصدرية المستندة إلى Git. وهو معروف بقدراته الشاملة في استضافة التعليمات البرمجية، كما أنه يبسط إدارة التطوير من خلال التكامل السريع مع Jira وأدوات Atlassian الأخرى.

وتتمثل إحدى ميزاته الرئيسية في إمكانيات التسليم المستمر الخفيفة والفعالة في الوقت نفسه. هذا التركيز يجعلها مناسبة بشكل ممتاز لتقديم البرامج بكفاءة دون أي تنازلات.

أفضل ميزات BitBucket

يوفر عدد غير محدود من المستودعات الخاصة مجاناً

يوفر إمكانات CI / CD مدمجة لخطوط الأنابيب الأساسية

قيود قيود بيت بوكيت

ميزات CI/CDD أقل قوة من الأدوات المخصصة

قد تبدو واجهة المستخدم مشوشة وأقل بديهية

تصبح بطيئة عند معالجة المستودعات الكبيرة

تسعير BitBucket

مجاني

المعيار: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين)، ويختلف السعر بناءً على عدد المستخدمين

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين)، ويختلف السعر بناءً على عدد المستخدمين القسط: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (3 مستخدمين)، ويختلف السعر بناءً على عدد المستخدمين

تقييمات ومراجعات بيت بوكيت

G2: 4.4/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1300 تقييم)

5. GitLab (الأفضل لإدارة DevOps الكل في واحد)

via جيت لاب عندما تحتاج الشركات إلى إدارة DevOps من البداية إلى النهاية، غالبًا ما يكون GitLab هو أول بديل ل Azure DevOps يتبادر إلى الذهن. يوفر هذا الحل كل شيء بدءًا من التحكم في الإصدار إلى CI/CD على منصة واحدة، وهي ميزة مميزة لأن المنافسين عادةً ما ينشرون هذه القدرات أو يتطلبون دمج حلول الطرف الثالث.

يتميز GitLab أيضًا بأمان وشفافية مدمجين قويين، مما يجعله الاختيار الأفضل للتعاون الآمن.

أفضل ميزات GitLab

يوفر منصة DevOps متكاملة في تطبيق واحد

يتضمن CI/CD المدمج، والمسح الأمني، وإدارة Kubernetes

يقدم دعمًا مجتمعيًا قويًا وتطويرًا نشطًا

قيود GitLab

يمكن أن تكون كثيفة الموارد وبطيئة على الأجهزة الأقل قوة

الإعداد الأولي والتهيئة الأولية معقدة للغاية

تسعير GitLab

مجاني

القسط: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأقصى: تسعير مخصص

تسعير مخصص الوظائف الإضافية: تبدأ من 19 دولارًا شهريًا (GitLab Duo) و15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تخطيط المشاريع الرشيقة)

تقييمات ومراجعات GitLab

G2: 4.5/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,100 تقييم)

6. Visual Studio (الأفضل للتطوير الكامل وتصحيح الأخطاء)

via فيجوال ستوديو التالي في قائمة بدائل Azure DevOps هو Visual Studio. بعد مراجعة متأنية، وجدتُ أن هذا البرنامج المخضرم في نشر البرامج هو مركز قوة لمشاريع .NET و C#.

يتخصص Visual Studio في الترميز والتصحيح والبناء. تتيح هذه الميزات الرئيسية أيضًا للمستخدمين تبسيط سير العمل بكفاءة. إذا كنت بحاجة إلى أداة IDE قوية وشاملة مع تطوير كامل المكدسات، فإن Visual Studio خيار رائع.

أفضل ميزات الاستوديو المرئي

يوفر IDE قويًا لتطوير .NET مع أدوات DevOps مدمجة

يتكامل بإحكام مع Azure DevOps وخدمات Microsoft الأخرى

يقدم إمكانيات قوية لتصحيح الأخطاء والاختبار

قيود Visual Studio

يركز بشكل أساسي على تقنيات مايكروسوفت ونظام .NET البيئي

يمكن أن يكون مكلفًا، خاصة للفرق الكبيرة

منحنى التعلم شديد الانحدار للمطورين الجدد على IDE

أسعار الاستوديو المرئي

المحترف: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

250 دولارًا شهريًا لكل مستخدم برنامج القيمة المفتوحة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الاستوديو المرئي

G2: 4.5/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,900 تقييم)

7. Codeship (الأفضل لإعداد CI/CD السريع)

via كلاودبيز تعتبر Codeship من CloudBees مثالية للشركات التي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المشاريع. تؤكد بساطتها في CI / CD على السرعة والمرونة. في الواقع، تعد واجهة Codeship مثالية لإعداد خطوط أنابيب النشر دون تعقيدات غير ضرورية.

ينصب تركيز Codeship الأساسي على تقديم حلول سريعة وقابلة للتكيف بغض النظر عن السياق أو لغات البرمجة.

أفضل ميزات Codeship

تبسط CI/CD مع واجهة بديهية قائمة على السحابة

يوفر إعدادًا سريعًا وتهيئة سهلة

يدعم عمليات الإنشاء المتوازية للحصول على تغذية راجعة أسرع

قيود الشيفرة

خيارات التخصيص محدودة مقارنة بالأدوات الأخرى

الأسعار أعلى من غيرها وقد لا تناسب المشاريع أو الفرق الأكبر حجمًا

ليست شاملة مثل منصات CI/CD الناضجة الأخرى

تسعير كودشيب

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا أساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا القوة: 399 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. Buildkite (الأفضل لخطوط أنابيب CI/CD القابلة للتطوير)

عبر بيلدكايت عندما تحتاج الشركات إلى سرعة على مستوى المؤسسات، فإن Buildkite هو خيار رائع. فهو يوفر المرونة اللازمة لتشغيل عمليات الإنشاء عبر أي بنية تحتية وخدمات سحابية مختلطة.

تعد قابلية التوسع الشاملة في Buildkite مثالية للتطوير السريع وسير العمل الكبير والمعقد. وهذا يضمن نمو التسليم المستمر جنباً إلى جنب مع احتياجات العمل.

أفضل ميزات بيلدكايت

تمكين خطوط أنابيب CI / CD على البنية التحتية الخاصة بك لتحقيق أقصى قدر من التحكم

يوفر بناءات سريعة وقابلة للتطوير مع التوازي والتخزين المؤقت

مع التوازي والتخزين المؤقت يتكامل مع أدوات التحكم في الإصدار والنشر الشائعة

قيود بيلدكايت القيود

يتطلب خبرة فنية لإعداد الوكلاء وإدارتهم

يفتقر إلى الميزات المضمنة الموجودة في منصات CI/CD المدارة بالكامل

قد يكون من الصعب استكشاف المشكلات وحلها بسبب طبيعتها الموزعة

تسعير بيلدكايت

مجاني

الإيجابي: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

يبدأ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات بيلدكايت

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

9. Bamboo (الأفضل لـ CI/CD مع تكامل Atlassian)

via الخيزران Bamboo من Atlassian's Bamboo هو برنامج للتنسيق التلقائي والنشر معروف بتبسيط عمليات الإنشاء المعقدة. بالنظر إلى أن 80% من شركات Fortune 500 استخدام منتجات Atlassian، فهو خيار جيد للتكامل مع النظام البيئي للعلامة التجارية.

تقدم Bamboo خدماتها كخادم مركزي يقوم بجدولة وتنسيق مهام CI بشكل منهجي. كما يقدم العديد من الإضافات التي تسمح للشركات بتحميل أكواد المصدر.

أفضل ميزات Bamboo

يتكامل بسلاسة مع Jira و Bitbucket لسير عمل موحد

يوفر دعمًا مدمجًا لمجموعة واسعة من مهام الإنشاء والنشر

يوفر سجلات بناء مفصلة وتقارير مفصلة للحصول على رؤى ثاقبة

قيود الخيزران

غير متوفر على السحابة أو الخدمة

يمكن أن تكون باهظة الثمن، خاصة بالنسبة لخطوط الأنابيب المعقدة

واجهة المستخدم أقل سهولة وتفتقر إلى الميزات المتقدمة مقارنة بالأدوات المنافسة

أسعار الخيزران

مركز البيانات: تبدأ من 1200 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات الخيزران

G2: 4.1/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. تيم سيتي (الأفضل لأتمتة الإنشاء المرنة)

via تيم سيتي عند مراجعة أدوات DevOps البديلة لعمليات الإنشاء القابلة للتخصيص، كان TeamCity خياراً سهلاً. هذا الحل سهل الإعداد، ويقدم تقارير متعمقة وتكوينات واسعة النطاق.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد ميزات TeamCity CI أيضًا في ضبط وبناء وأتمتة البناء. كما أن تركيزه على التعليقات المستمرة ميزة أخرى تضمن سير العمل بكفاءة وفعالية.

أفضل ميزات TeamCurity

يوفر إمكانات قوية لإدارة الإنشاء وإعداد التقارير

يدعم مجموعة واسعة من تكوينات الإنشاء والنشر

يوفر سجل بناء شامل وسجلات بناء مفصلة

قيود قيود TeamCity

نموذج تسعير معقد

واجهة مستخدم قديمة ومعقدة

قد يستغرق الإعداد والتهيئة الأولية وقتاً طويلاً

تسعير تسعير فريق المدينة

البرنامج الاحترافي في مكان العمل: مجاناً إلى الأبد (ل 3 وكلاء بناء)، يبدأ من 359 دولاراً في السنة لكل وكيل بناء (لأكثر من 3 وكلاء بناء)

مجاناً إلى الأبد (ل 3 وكلاء بناء)، يبدأ من 359 دولاراً في السنة لكل وكيل بناء (لأكثر من 3 وكلاء بناء) المؤسسات المحلية: تبدأ من 2399 دولارًا في السنة

تبدأ من 2399 دولارًا في السنة الخدمة السحابية: تبدأ بسعر 45 دولارًا شهريًا لكل وكيل إنشاء

تقييمات ومراجعات فريق المدينة

G2: 4.3/5 (أكثر من 80 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

## تطوير مشروع الخط المباشر مع ClickUp

يعد تزويد فريقك بأداة تطوير البرامج المناسبة أمرًا ضروريًا لمواكبة الطلب المتزايد باستمرار على الابتكار. في حين أن المنصات المخضرمة مثل Azure DevOps تحظى بشعبية واسعة، فإن العثور على بديل يلبي الاحتياجات الفريدة لشركتك أمر بالغ الأهمية.

في قائمة هذا الدليل التي تضم أفضل 10 بدائل لأزور DevOps، تبرز ClickUp في هذا الدليل بفضل مجموعتها الشاملة من ميزات تنفيذ المشاريع وتطوير البرمجيات. فمع أكثر من 30 أداة قوية وأكثر من 1000 عملية تكامل، يُعد ClickUp الخيار الأفضل لنشر البرامج بسرعة فائقة اشترك مع ClickUp اليوم وقم بتبسيط إدارة DevOps!