كيفية تشغيل إعلانات YouTube: دليل كامل خطوة بخطوة

YouTube ليس مجرد مكان يذهب إليه الناس لمشاهدة مقاطع الفيديو. إنه المكان الذي يبحثون فيه عن المشتريات ويقارنون الخيارات ويتعلمون مهارات جديدة ويقضون وقتهم فيه. هذا المزيج يجعله أحد المنصات القليلة التي تتداخل فيها الانتباه والنية بشكل منتظم.

يُعد YouTube المنصة الأكثر استخدامًا على الإنترنت بين المراهقين والبالغين في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز Pew Research.

بالنسبة للمسوقين، يعد الوصول أمرًا مهمًا، ولكن الميزة الأكبر تكمن في التنسيق. يدعم YouTube سرد القصص القصيرة والطويلة، لذا يمكنك جذب الانتباه بمحتوى مفيد، ثم تحويله إلى إعلانات تبدو طبيعية في التجربة.

يقدم لك هذا الدليل إرشادات حول إعداد حملتك الأولى على YouTube أو تحسين الحملات التي تديرها بالفعل، مع التركيز على تحويل المشاهدات إلى نتائج قابلة للقياس.

ما هي إعلانات YouTube ولماذا هي مهمة؟

إعلانات YouTube هي مواضع مدفوعة تتيح للشركات الوصول إلى جمهور متنوع للغاية ومقسم إلى شرائح من خلال الاستهداف الدقيق. يتم تشغيلها من خلال Google Ads وتصنف إلى أربعة أنواع رئيسية: إعلانات الفيديو وإعلانات العرض وإعلانات الصوت والإعلانات المميزة.

مع وصول إعلاني يزيد عن 2.53 مليار مستخدم (ما يقرب من نصف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 5.66 مليار مستخدم حول العالم)، يعد YouTube أحد أكبر منصات مشاركة الفيديو وأكثرها انتشارًا.

إليك سبب أهمية ذلك:

مرونة إبداعية عبر التنسيقات : من الإعلانات المرئية وغير المرئية إلى الإعلانات المتراكبة وإعلانات البانر، يتيح لك YouTube تجربة الإعلانات بعدة طرق مختلفة.

استهداف دقيق باستخدام نظام بيانات Google : استهدف الأشخاص بناءً على ما يبحثون عنه ويشاهدونه وبياناتهم الديموغرافية وإشارات نواياهم وحتى مقاطع الفيديو أو القنوات التي يجب أن تظهر فيها إعلاناتك.

عائد استثمار قابل للقياس مع رؤى في الوقت الفعلي : يمكن لمعلني YouTube تتبع الأداء والتفاعل وديموغرافيا الجمهور ومصادر الزيارات والتحويلات، مما يتيح لهم تحسين الحملات للحصول على تفاعل حقيقي.

مصداقية أعلى من الإعلانات التقليدية : يرى : يرى 59% من المشاركين في الاستطلاع أن إعلانات YouTube أكثر صلة بالموضوع من الإعلانات التلفزيونية التقليدية. مقارنةً بالمنصات الاجتماعية ومنصات الفيديو الأخرى، تتمتع إعلانات الفيديو على YouTube بمصداقية وموثوقية أعلى بنسبة 16% تقريبًا.

تنوع الجمهور عبر جميع الفئات العمرية: في حين أن معظم منصات التواصل الاجتماعي تميل نحو جيل Z أو جيل الألفية، يحافظ YouTube على مستخدمين نشطين عبر جميع الفئات العمرية.

🧠 حقيقة ممتعة: أول فيديو على YouTube، بعنوان "Me at the zoo" (أنا في حديقة الحيوانات)، تم تحميله في 23 أبريل 2005 بواسطة جاويد كريم، أحد مؤسسي YouTube، ويظهر فيه وهو يقف أمام الأفيال في حديقة حيوانات سان دييغو.

أنواع إعلانات YouTube

لنلقِ نظرة على الأنواع المختلفة من الإعلانات التي تتيح لك YouTube الإعلان عنها:

إعلانات TrueView في البث

تُعرف إعلانات TrueView أيضًا باسم الإعلانات القابلة للتخطي أثناء البث، وهي واحدة من أكثر تنسيقات الإعلانات شيوعًا على YouTube. يتم تشغيلها قبل أو أثناء أو بعد مقاطع الفيديو الأخرى. على الأجهزة المحمولة، يمكن أن تظهر أيضًا كإعلانات بينية بملء الشاشة قبل أن يتمكن المشاهد من المتابعة.

يمكن للمشاهدين تخطي الإعلانات أثناء البث بعد 5 ثوانٍ. لكنك لا تدفع مقابل الإعلان إلا في الحالات التالية:

يشاهد المشاهد الفيديو بالكامل (إذا كان إعلانك أقصر من 30 ثانية)

يشاهد المشاهد 30 ثانية على الأقل من الفيديو الخاص بك (لمدة تزيد عن 30 ثانية)

يتفاعل المشاهد مع إعلانك من خلال النقر على رابط أو دعوة للعمل أو لافتة مصاحبة.

ما يجعلها مربحة للعلامات التجارية هو أنك لا تدفع إلا عندما يتفاعل شخص ما بشكل فعال مع المحتوى الخاص بك أو يقوم بتحويل.

إذن، ما المقصود بالتحويل هنا؟

يمكن أن تكون التحويلات عبارة عن طلب عرض توضيحي أو تسجيل أو إرسال نموذج، اعتمادًا على ما تتعقبه في Google Ads و Analytics.

عادةً ما يكون التفاعل مع إعلانات InStream أعلى لأن المشاهد يختار طواعيةً مشاهدة الإعلان بعد مرور 5 ثوانٍ.

🔔 أمور يجب مراعاتها: يجب أن تكون مدة إعلانات الفيديو القابلة للتخطي 12 ثانية على الأقل

لا يمكن أن تزيد مدتها عن 6 دقائق

تظهر هذه الإعلانات على صفحات المشاهدة في YouTube وعبر مواقع الويب والتطبيقات التي تعمل على شركاء الفيديو في Google.

إعلانات بامبر

وهي إعلانات قصيرة لا يمكن تخطيها وتحتوي على رسالة في 6 ثوانٍ فقط. يتم تشغيلها قبل أو أثناء أو بعد مقطع فيديو آخر، وتدفع مقابل كل ظهور.

نظرًا لقصرها، من الأفضل أن تركز على فكرة واحدة واضحة أو صورة واحدة مؤثرة.

تحقق هذه الإعلانات أفضل النتائج عند دمجها مع حملة TrueView أو Google Preferred.

🤔 متى تستخدم إعلانات البامبر؟ عندما تريد أن تصل إلى المشاهدين برسالة واحدة مركزة

لتكملة حملة أطول، أي تعزيز إطلاق منتجك أو الترويج لفعالية ما

للحفاظ على مكانة علامتك التجارية في صدارة اهتمامات المستخدمين مع الظهور في نقاط اتصال متكررة

مقاطع الفيديو في الخلاصة (المعروفة سابقًا باسم إعلانات اكتشاف الفيديو)

يتم عرضها في عدة أماكن، منها:

في أعلى نتائج بحث YouTube

بجوار مقاطع فيديو YouTube ذات صلة

في أعلى الصفحة الرئيسية لـ YouTube على الهاتف المحمول

تظهر هذه الإعلانات بعد إجراء عملية بحث. وعادةً ما تتضمن صورة مصغرة من الفيديو الخاص بك وعنوانًا ودعوة للنقر لمشاهدة الفيديو.

لا تدفع مقابل هذه الإعلانات إلا عندما ينقر شخص ما لمشاهدتها أو عندما يشاهدها في التشغيل التلقائي لمدة 10 ثوانٍ على الأقل.

💡 إليك ما يجب أن تعرفه عن إعلانات الفيديو في الخلاصة: وهي مصممة لتتوافق مع نية المستخدم ولا تظهر إلا عندما يبحث الأشخاص عن موضوعات فيديو ذات صلة، مما يجعلها أقل تطفلاً وأكثر ارتباطًا بالسياق.

تندمج إعلاناتك في المنصة وتبدو كاقتراحات فيديو طبيعية في نتائج البحث والموجزات.

وتشمل هذه الأنواع نداءات العمل المزدوجة حيث يرتبط أحد الأزرار بصفحتك المقصودة بينما يقوم الآخر بتشغيل الفيديو، وكلاهما يمكن أن يوجه المشاهدين إلى عنوان URL النهائي الخاص بك.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: يتم تحميل ما يقرب من 20 مليون مقطع فيديو على YouTube كل يوم. تتيح لك إعلانات YouTube التغلب على الضوضاء وتقديم رسالتك مباشرة إلى جمهورك المستهدف.

إعلانات فيديو غير قابلة للتخطي

هذه إعلانات فيديو مدتها 15-20 ثانية تظهر قبل أو أثناء أو بعد فيديو آخر. نظرًا لأن المشاهدين لا يمكنهم تخطي هذه الفيديوهات، فكر في إقرانها بعبارة تحث المشاهدين على اتخاذ إجراء.

بالنسبة للإعلانات التي لا يمكن تخطيها، تدفع مقابل كل مرة يتم فيها عرض إعلانك (CPM). فكر في استخدامها لتقديم عروض أو إعلانات حساسة للوقت.

✏️ ملاحظة: بالنسبة لإعلاناتك غير القابلة للتخطي في البث، يمكنك استخدام 3 تنسيقات إعلانية مختلفة: إعلانات Bumper: مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 6 ثوانٍ إعلانات قياسية غير قابلة للتخطي: مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 7 و 15 ثانية 30 ثانية غير قابلة للتخطي (CTV): مقاطع فيديو مدتها 16-30 ثانية يتم عرضها على التلفزيون المتصل (CTV)

إعلانات Masthead

هذه إعلانات مميزة تظهر في أعلى صفحتك الرئيسية على YouTube لمدة 24 ساعة. يتم تشغيلها تلقائيًا بدون صوت لمدة تصل إلى 30 ثانية على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ولمدة الفيديو الكاملة على الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت.

تم تصميم هذه الإعلانات لتوفير أقصى قدر من الظهور وهي متاحة فقط على أساس الحجز من خلال مندوب مبيعات Google.

وهي مثالية لزيادة الوصول أو الوعي بشكل كبير، خاصة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات أو فعاليات المبيعات الجديدة.

باستخدام إعلانات Masthead، يمكنك تخصيص هذه العناصر:

عنوان URL لمقطع فيديو YouTube : رابط YouTube لمقطع الفيديو الخاص بك، والذي يجب تعيينه على "عام" أو "غير مدرج" لعرضه

العنوان والوصف : النص الذي يظهر بجوار أو أسفل العنوان الرئيسي

زر CTA : يوجه النقرات إلى عنوان URL النهائي الخاص بك

عنوان URL النهائي : إلزامي عند استخدام CTA — يمكن أن يرتبط بصفحات YouTube أخرى أو مباشرة بموقعك على الويب

إعدادات التشغيل التلقائي : حدد متى يبدأ التشغيل التلقائي ومدة تشغيله (حتى 30 ثانية)

مقاطع الفيديو المصاحبة: مقطعا فيديو إضافيان يظهران بجوار العنوان الرئيسي على جهاز الكمبيوتر (لا يشترط أن يكونا من قناتك).

⭐ هناك نوعان من إعلانات YouTube Masthead التي يمكنك شراؤها: تكلفة كل ألف ظهور (CPM) Masthead: يوفر هذا عددًا محجوزًا وثابتًا من مرات الظهور التي يتم عرضها على مدار حملتك الإعلانية.

التكلفة لكل ساعة (CPH) Masthead: يوفر هذا 100٪ من حصة الصوت (SOV) للانطباعات المؤهلة لوحدة Masthead على YouTube خلال الساعات المحجوزة التي تشتريها

إعلانات العرض

هذه إعلانات بانر غير فيديو تظهر في الشريط الجانبي الأيمن من قائمة اقتراحات الفيديو. عادةً ما تتضمن صورة أو رسومًا متحركة وتكون مصحوبة بعنوان ووصف وزر CTA. تدفع مقابل إعلان YouTube المعروض في كل مرة ينقر عليه شخص ما.

يرجى ملاحظة أن الإعلانات المصورة متاحة فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

تعمل الإعلانات المصورة بشكل جيد عندما تريد:

ادعم حملات إعلانات الفيديو الخاصة بك بتذكيرات مرئية مستمرة

اجذب الزوار إلى موقعك الإلكتروني دون إنشاء محتوى فيديو

أعد استهداف المشاهدين الذين شاهدوا إعلاناتك المصورة على YouTube

حافظ على حضور علامتك التجارية أثناء مشاهدة الأشخاص لمحتوى المنافسين أو مقاطع الفيديو ذات الصلة

لا تؤثر هذه الإعلانات على تجربة المشاهدة لأنها تظهر في الشريط الجانبي. على الرغم من أنها أقل تطفلاً من تنسيقات الإعلانات أثناء البث، إلا أن المقابل هو انخفاض مستوى الظهور. هناك احتمال كبير أن يركز المشاهدون على الفيديو نفسه بدلاً من العناصر المحيطة به.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لإنشاء نصوص إعلانية مقنعة على YouTube. يقوم الذكاء الاصطناعي السياقي بتحليل أنماط الإعلانات الناجحة وإرشادات صوت علامتك التجارية لإنشاء العديد من الأشكال المختلفة لعبارات الحث على اتخاذ إجراء والعناوين الرئيسية وأوصاف الإعلانات. استخدم ClickUp Brain لإنشاء نسخ ونصوص إعلانات YouTube علاوة على ذلك، يمكنك حتى مطالبة ClickUp Brain بإنشاء صور مخصصة لإعلاناتك. 📌 احفظ هذه التلميحات لكتابة إعلانك التالي على YouTube: إعلانات TrueView في البث (قابلة للتخطي) اكتب نص إعلان YouTube TrueView في البث حيث توضح أول 5 ثوانٍ المشكلة الأساسية والقيمة بوضوح. افترض أن المشاهد يقرر ما إذا كان سيتخطى الإعلان أم لا. اجذب انتباهه دون استخدام عناوين مثيرة للفضول، ووضح الفائدة في غضون 10 ثوانٍ، واختم الإعلان بدعوة واضحة لاتخاذ إجراء تتوافق مع تحويل قابل للقياس. إعلانات بامبر (6 ثوانٍ، لا يمكن تخطيها) أنشئ 5 نصوص إعلانية قصيرة (بحد أقصى 6 ثوانٍ) لإعلانات YouTube. يجب أن يعبر كل نص عن فكرة أو ميزة واحدة، وأن يستخدم لغة بسيطة، وأن يكون سهل التذكر دون الحاجة إلى الصوت. إعلانات الفيديو داخل الخلاصة (اكتشاف الفيديو) اكتب نص إعلان فيديو YouTube في الخلاصة يتوافق مع نية البحث. قم بإنشاء عنوان رئيسي واقتراح نص مصغر ومقدمة فيديو تبدو طبيعية وغنية بالمعلومات بدلاً من أن تكون ترويجية. إعلانات فيديو غير قابلة للتخطي (15-20 ثانية) اكتب نص إعلان YouTube لا يمكن تخطيه ويقدم رسالة كاملة في أقل من 20 ثانية. أعطِ الأولوية للوضوح على الإقناع، وأضف طابع الاستعجال عند الاقتضاء، وأدرج دعوة لاتخاذ إجراء تتوافق مع حملة التوعية أو الإعلان القائمة على التكلفة لكل ألف ظهور. إعلانات Masthead أنشئ عنوانًا ووصفًا ونصًا لـ CTA لإعلان YouTube Masthead المصمم لتحقيق أقصى قدر من الوصول. افترض التشغيل التلقائي بدون صوت، وركز على وضع العلامة التجارية ورسالة حملة واحدة، واجعل النص جريئًا وبسيطًا وسهل الفهم على الفور. الإعلانات المصورة (الشريط الجانبي) اكتب نص إعلان YouTube للعرض في الشريط الجانبي. قم بإنشاء عنوان موجز ووصف قصير وعبارة تحث على اتخاذ إجراء لتعزيز تذكر العلامة التجارية أو إعادة استهداف المشاهدين الذين شاهدوا بالفعل إعلانًا بالفيديو.

قائمة مراجعة إبداعية لإعلانات YouTube استخدم قائمة المراجعة هذه للتأكد من أن تصميم إعلانك مصمم لجذب الانتباه وتحفيز المستخدمين على اتخاذ إجراء، وليس فقط لزيادة عدد المشاهدات: خطة التسميات التوضيحية: أضف تسميات توضيحية أو نصًا على الشاشة حتى تصل رسالتك بدون صوت

اجذب الانتباه في أول 5 ثوانٍ: ابدأ بالمشكلة أو المكافأة حتى لا يتخطى المشاهدون الإعلان

رسالة واحدة لكل إعلان: حافظ على تركيز الإعلان على فكرة أو ميزة أو عرض واحد

CTA مرتبط بالهدف: قم بمطابقة CTA مع ما تقوم بتحسينه (نموذج العميل المحتمل، العرض التوضيحي، الشراء أو الوعي)

التركيز على الأجهزة المحمولة أولاً: افترض أن معظم المشاهدين سيشاهدون الإعلانات على شاشة صغيرة مع إيقاف الصوت

كيفية إنشاء حملة إعلانية على YouTube (خطوة بخطوة)

إليك كيفية إنشاء وإعداد حملة إعلانية ناجحة على YouTube.

1. قم بإعداد حساب Google Ads الخاص بك

سجّل الدخول إلى حساب Google Ads الخاص بك باستخدام حساب Google Workspace الشخصي أو الخاص بشركتك.

بمجرد دخولك، اربط قناتك على YouTube بـ Google Ads حتى تتمكن من تشغيل حملات الفيديو وتتبع الأداء مباشرة من قناتك.

2. اختر هدف حملتك

ما الذي تريد تحقيقه من حملتك الإعلانية على YouTube؟ هل تريد بناء الوعي بالعلامة التجارية، أو جذب العملاء المحتملين، أو زيادة المبيعات المباشرة، أو توجيه الزيارات إلى صفحات مقصودة محددة؟

اختر من بين أهداف الحملات المختلفة.

تذكر أن الهدف الذي تختاره سيحد بشكل كبير من تنسيقات الإعلانات المتاحة والشبكات (YouTube مقابل شبكة العرض) وأنواع الحملات الفرعية.

استخدم هذا الجدول للتقييم 👇

عندما تريد... اختر تنسيقات الإعلانات المدعومة حفز الشراء المباشر من إعلاناتك المشتريات إعلانات قابلة للتخطي في البث، إعلانات YouTube Shorts اكتساب عملاء محتملين إرسال نماذج العملاء المحتملين، والعملاء المحتملين عبر المكالمات الهاتفية، وجهات الاتصال إعلانات قابلة للتخطي في البث، وإعلانات YouTube Shorts أرسل الزوار إلى صفحاتك المقصودة أو صفحات منتجاتك عدد مرات مشاهدة الصفحة إعلانات قابلة للتخطي في البث، إعلانات YouTube Shorts زيادة مدى الوصول والاهتمام بالعلامة التجارية الوعي بالعلامة التجارية إعلانات In-Stream التي لا يمكن تخطيها، وإعلانات الفيديو In-Feed، وإعلانات Bumper، وإعلانات Masthead، وإعلانات YouTube Shorts.

إذا لم تكن متأكدًا من هدف الحملة، يمكنك اختيار "الوعي بالعلامة التجارية والوصول" أو تحديد "إنشاء حملة بدون توجيهات الهدف".

3. اختر نوع الحملة ونوعها الفرعي

الآن، قم بمواءمة هدف حملتك مع نوع الحملة ونوعها الفرعي المناسبين. ستحصل على أطر عمل مختلفة للحملة تحدد ما يلي:

أين تظهر إعلاناتك (YouTube وGoogle TV ومواقع الشركاء وشبكة Google الإعلانية)

ما مدى تحكمك في الاستهداف والمزايدة وتحسين الإبداع

الأهداف التي صُممت لتحقيقها (الوعي، الاهتمام، التحويلات)

فيما يلي تفصيل مفصل يساعدك على فهم كيفية تأثير اختيار حملات مختلفة على اختيار الحملة الفرعية:

حملات الفيديو

ماذا يعني ذلك: حملات إعلانية قياسية على YouTube مع تحكم كامل في المواضع والاستهداف وتنسيقات المواد الإبداعية

متى تستخدمه: إذا كنت تريد التحكم الكامل في مكان ظهور إعلاناتك، ومن يشاهدها، وكيف يتم عرضها على YouTube.

الأفضل لـ: الوعي بالعلامة التجارية، وحملات النظر في الشراء، أو الأهداف التي تركز على الإجراءات مع احتياجات استهداف دقيقة

التنسيقات والأنواع الفرعية المتوافقة: إعلانات قابلة للتخطي أثناء البث، وإعلانات غير قابلة للتخطي أثناء البث، وإعلانات الفيديو في الخلاصة، وإعلانات Bumper، وإعلانات Masthead، وإعلانات Outstream.

حملات Performance Max

ماذا يعني ذلك: حملات تلقائية تستخدم الذكاء الاصطناعي من Google لتحسين المواضع والاستهداف عبر جميع خدمات Google.

متى تستخدمه: عندما تريد أن يبحث Google تلقائيًا عن أفضل المواضع على YouTube وSearch وDisplay وDiscover وGmail وMaps باستخدام أصولك

الأفضل لـ: التحويلات والمبيعات مع الحد الأدنى من الإعدادات اليدوية، خاصةً عندما يكون لديك بيانات تحويل لتغذية الخوارزمية

التنسيقات والأنواع الفرعية المتوافقة: تركيبات يتم إنشاؤها تلقائيًا من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بك

حملات توليد الطلب

ماذا يعني ذلك: حملات مرئية تركز على مواضع الاكتشاف عبر YouTube و Discover و Gmail

متى تستخدمه: عندما تريد الوصول إلى الأشخاص الذين يستكشفون مواقع Google المرئية والشبكات الاجتماعية.

الأفضل لـ: بناء الاعتبار وزيادة التفاعل من خلال تجارب إعلانية غامرة بصريًا

التنسيقات والأنواع الفرعية المتوافقة: إعلانات الفيديو في الخلاصة، وإعلانات الصور عبر YouTube Home وWatch Next وDiscover وGmail

حملات التطبيقات

ماذا يعني ذلك: حملات مصممة خصيصًا لتشجيع تثبيت التطبيقات والقيام بإجراءات داخل التطبيقات

متى تستخدمه: عندما تروج لتطبيق جوال وتحتاج إلى زيادة التنزيلات أو تحويلات محددة داخل التطبيق.

الأفضل لـ: تثبيت التطبيقات، والتفاعل مع التطبيقات، وتحويلات الشراء داخل التطبيقات

التنسيقات والأنواع الفرعية المتوافقة: إعلانات الفيديو المحسّنة لترويج التطبيقات عبر شبكات YouTube وGoogle App Network.

👀 هل تعلم؟ 45% من الأسر الأمريكية التي تستخدم Netflix تشاهد الآن المحتوى المدعوم بالإعلانات، بزيادة عن 34% في عام 2024. أصبح الجمهور أكثر تقبلاً للإعلانات عندما تكون ذات صدى ثقافي وتقدم قيمة.

4. تكوين الميزانية واستراتيجية المزايدة

حان الوقت لتحديد ميزانية الإعلانات على YouTube.

حدد ميزانية يومية أو ميزانية إجمالية للحملة. حدد تواريخ تشغيل حملتك واختر استراتيجية المزايدة بناءً على ما تريد تحسينه.

فيما يلي تفصيل لاستراتيجيات المزايدة الشائعة ومتى يتم استخدامها. سترى فقط الخيارات التي تتوافق مع هدف حملتك وتنسيق إعلانك.

استراتيجية المزايدة ماذا يعني ذلك استخدمه عندما تكلفة كل ألف ظهور مستهدف (CPM) تدفع مقابل كل ألف مرة يتم فيها عرض إعلانك تريد تحقيق أقصى قدر من الوصول والظهور لحملات ToFu (الوعي بالعلامة التجارية) تكلفة المشاهدة المستهدفة (CPV) يتيح لك تحسين عروض الأسعار مقابل المشاهدات، أي أنك تدفع مقابل كل مرة يشاهد فيها المشاهد جزءًا من إعلانك أو الإعلان بأكمله. تريد التحكم في التكاليف مع الحصول على مشاهدات للفيديو تكلفة الاكتساب المستهدفة (CPA) تقوم Google تلقائيًا بتحسين العطاءات للحصول على تحويلات بالتكلفة المستهدفة لكل إجراء تريد زيادة المبيعات والعملاء المحتملين وحتى عدد زيارات الموقع الإلكتروني استهداف عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) تقوم Google بتحسين المزايدات لتحقيق نسبة عائد محددة على الإنفاق الإعلاني تريد تحقيق أكبر قيمة تحويل ممكنة ضمن هدف العائد المستهدف على الإنفاق الإعلاني تعظيم التحويلات تقوم Google تلقائيًا بتعيين عروض الأسعار للحصول على أكبر عدد من التحويلات في حدود ميزانيتك. للحصول على أكبر قيمة تحويل ممكنة في حدود ميزانية ثابتة

👀 هل تعلم؟ يمكن للمعلنين الذين ينتقلون من استراتيجية العرض المستهدف CPA إلى استراتيجية العرض المستهدف ROAS تحقيق زيادة بنسبة 14% في قيمة التحويل مع عائد مماثل على الإنفاق الإعلاني.

5. قم بتحسين خيارات الاستهداف

يتيح YouTube إمكانية تقسيم الجمهور بشكل دقيق للغاية، مما يعني أنه كلما زادت دقة استهداف إعلاناتك، زادت احتمالية تحقيق ميزانية إعلاناتك عائدًا على الاستثمار أعلى.

فيما يلي بعض خيارات الاستهداف المتاحة في إعلانات YouTube:

البيانات الديموغرافية

يمكنك الوصول إلى جمهورك بناءً على الجنس والعمر والحالة الأبوية ودخل الأسرة. ومع ذلك، من الضروري إجراء تقسيم دقيق للجمهور، لأن رسالة واحدة لن تلقى صدى لدى الجميع، حتى لو كانوا ينتمون إلى نفس الفئة السكانية.

أحداث الحياة

استهدف المشاهدين بناءً على أحداث حياتية محددة ومميزة. على سبيل المثال:

الحصول على حيوان أليف جديد

إنجاب طفل مؤخرًا

متزوجان حديثًا

حصلت على منزل جديد

تؤدي هذه اللحظات إلى تغيير سلوك الشراء، مما يخلق فرصًا عندما يبحث الأشخاص بنشاط عن منتجات وخدمات جديدة.

بيانات ديموغرافية مفصلة

هذه هي عملية التقسيم المتقدمة. هنا، يمكنك تحديد جمهورك حسب المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وملكية المنزل والوظيفة والحالة الأبوية، بمزيد من الدقة.

على سبيل المثال، إذا كان الآباء هم جمهورك المستهدف، فيمكنك تحديدهم من الفئات المحددة الموضحة في الصورة.

حتى ضمن ملف تعريف ديموغرافي واسع النطاق، ستتمكن من الوصول إلى الجمهور المحدد.

الجماهير في السوق

استهدف الأشخاص الذين يبحثون بنشاط أو يفكرون في الشراء في فئتك في الوقت الحالي.

يمكنك أيضًا الاطلاع على تفاصيل إضافية لكل شريحة في السوق لاختيار جمهور ذي صلة وثيقة:

تعرف على فئات محتوى YouTube التي يشاهدها جمهورك المستهدف بشكل متكرر

اكتشف جمهورًا مشابهًا في السوق ربما أغفلته

تقدير عدد مرات الظهور الأسبوعية لهذا القطاع المحدد

التقارب

استهدف الأشخاص الذين لديهم اهتمامات راسخة وطويلة الأمد بناءً على عادات التصفح والمشاهدة الثابتة لديهم. هذه هي الجماهير التي تتشكل حول اهتمامات مستمرة، مثل عشاق اللياقة البدنية ومستخدمي التكنولوجيا الأوائل ومحبي السفر وخبراء التجميل.

تقوم Google أيضًا بتنظيم الجماهير المتشابهة في فئات عامة مع شرائح فرعية أكثر تحديدًا.

الجماهير المخصصة

هل تريد مزيدًا من التحديد أكثر من الفئات المحددة مسبقًا من Google؟ أنشئ جمهورًا مخصصًا استنادًا إلى كلمات رئيسية أو عناوين URL أو تطبيقات أو اهتمامات محددة تشير إلى صلتها بنشاطك التجاري.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لتوثيق تقسيم جمهورك واستراتيجيتك التسويقية قبل إطلاق الحملات. أنشئ شخصيات عملاء مفصلة باستخدام البيانات الديموغرافية والاهتمامات ونقاط الضعف وأنواع المحتوى المفضلة. تعاون مع فريقك في إعداد المستندات واحتفظ بالملاحظات باستخدام ClickUp Docs قم بتوثيق إرشادات علامتك التجارية واستراتيجياتك التسويقية في ClickUp Docs — التي يمكن لأي شخص في مؤسستك/فريق التسويق الوصول إليها.

6. تعيين استثناءات المحتوى والمواضع

هل لديك محتوى لا تريد أن تظهر فيه إعلاناتك؟

على سبيل المثال، لن يكون وضع إعلان لعلامة تجارية لساعات فاخرة بجوار مقاطع فيديو عن التسوق بميزانية محدودة أو الصعوبات المالية أمرًا جيدًا.

يمكنك استبعاد أنواع محتوى معينة لحماية سمعة علامتك التجارية وتجنب إهدار الميزانية على مواضع غير ذات صلة. يتيح لك YouTube تصفية المحتوى بناءً على:

نوع المخزون (استبعاد المحتوى الذي يحتوي على ألفاظ بذيئة مفرطة وقوية ومعتدلة)

تصنيفات المحتوى (الجمهور العام، الجمهور الخاضع للرقابة الأبوية، الجمهور البالغ)

مواضيع أو قنوات محددة

وبالمثل، يمكنك أيضًا التحكم في مكان ظهور إعلاناتك عن طريق تحديد مواضع محددة:

الكلمات الرئيسية : استهدف مقاطع الفيديو أو القنوات أو مواقع الويب التي تتطابق مع كلمات رئيسية محددة تتعلق بمنتجك أو خدمتك.

الموضوعات : عرض الإعلانات على محتوى يتناول مواضيع محددة مثل التكنولوجيا أو اللياقة البدنية أو تحسين المنزل

المواضع: اختر قنوات YouTube أو مقاطع الفيديو أو مواقع الويب أو التطبيقات التي تريد عرض إعلاناتك عليها بالضبط.

7. اختر الموقع واللغات

حدد المكان الجغرافي الذي تريد أن تظهر فيه إعلاناتك - استهدف حسب البلد أو المنطقة أو المدينة أو حتى نطاق معين حول موقع معين. قم بتكوين تفضيلات اللغة الخاصة بك، وسيعرض YouTube إعلاناتك للمستخدمين الذين قاموا بتعيين تلك اللغات في تفضيلات حساباتهم.

⭐ مكافأة: زد من تفاعل إعلانات الفيديو الخاصة بك عن طريق إضافة مقاطع فيديو ذات صلة. تظهر مقاطع الفيديو هذه أسفل إعلان الفيديو الخاص بك وتوفر تجربة فيديو غامرة، مما يعزز أو يوسع رسالة الإعلان.

8. تعيين جدول الحملة وحدود التكرار

فيما يلي بعض الإعدادات الإضافية التي يجب أن تطلع عليها:

تعيين استهداف الأجهزة: اختر الأجهزة (الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وشاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر) التي يجب أن تظهر عليها إعلانات الفيديو الخاصة بك على YouTube.

تحديد عدد مرات الظهور: حدد عدد المرات التي يمكن أن تظهر فيها الإعلانات في هذه الحملة لنفس الشخص

جدول الإعلانات: حدد جدولًا زمنيًا لعرض إعلاناتك، على سبيل المثال، من 9 صباحًا إلى 6 مساءً (GMT+5:30).

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مجموعات إعلانية منفصلة لشرائح جمهور مختلفة أو تنسيقات إعلانية مختلفة ضمن الحملة نفسها لاختبار الأداء بشكل مستقل. بهذه الطريقة، لن تؤثر المجموعة ذات الأداء الضعيف على الحملة بأكملها.

9. إنشاء موارد فيديو

قم بتحميل الفيديو الخاص بك على YouTube أو مكتبة أصول Google Ads. تأكد من ضبطه على "عام" أو "غير مدرج" ليكون مؤهلاً للعرض كإعلان. لن تعمل مقاطع الفيديو الخاصة.

الصق عنوان URL في قسم إنشاء الإعلانات في Google Ads. يمكنك إنشاء عدة إعلانات في هذه المرحلة لاختبار مختلف التصميمات الإبداعية أو عبارات الحث على اتخاذ إجراء أو تنويعات الرسائل.

⚡ أرشيف القوالب: استخدم قالب إعلانات ClickUp لتبسيط عملية إنتاج الإعلانات بالكامل، بدءًا من التخطيط وحتى التنفيذ. احصل على نموذج مجاني بسّط إنتاج إعلانات YouTube باستخدام نموذج إعلانات ClickUp باستخدام هذا النموذج، يمكنك: ناقش مفاهيم الإعلانات والأفكار الإبداعية مع فريقك في مكان واحد مركزي

ترجمة أفكار وسائل التواصل الاجتماعي إلى مهام قابلة للتنفيذ مع مواعيد نهائية واضحة ومسؤولية محددة

تتبع مراحل إنتاج الإعلانات من كتابة السيناريو إلى تحميل الفيديو النهائي باستخدام 11 حقلًا مخصصًا

راقب مقاييس الأداء ونتائج الحملات الإعلانية عبر 7 ClickUp Views

حافظ على تماشي فريق الإعلانات بأكمله مع الجداول الزمنية والميزانيات والنتائج المطلوبة من خلال تقويم محتوى غني بالصور.

بمجرد الانتهاء من تكوين كل شيء، أرسل حملتك. سيقوم YouTube بمراجعة إعلاناتك وفقًا لسياسات Google Ads للتأكد من امتثالها لإرشادات الإعلان. تتم مراجعة معظم الإعلانات في غضون يوم عمل واحد، ولكن المراجعات الأكثر تعقيدًا قد تستغرق وقتًا أطول.

📮 ClickUp Insight: أكثر من نصف الموظفين يجدون صعوبة في العثور على المعلومات التي يحتاجونها في العمل. في حين أن 27% فقط يقولون إن الأمر سهل، فإن البقية يواجهون بعض الصعوبات، حيث يجد 23% منهم الأمر صعبًا للغاية. عندما تكون المعرفة مبعثرة عبر رسائل البريد الإلكتروني والدردشات والأدوات، فإن الوقت الضائع يتراكم بسرعة. مع ClickUp، يمكنك تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، وربط الدردشات بالمهام، والحصول على إجابات من الذكاء الاصطناعي، والمزيد في مساحة عمل واحدة. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp، أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص، من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

الأخطاء الشائعة عند تشغيل إعلانات YouTube

فيما يلي الأخطاء التي تؤدي إلى إهدار الميزانية دون أن تلاحظ، حتى عندما يبدو الاستهداف والإعداد صحيحين:

التحسين من أجل المشاهدات عندما تحتاج إلى تحويلات: لا يعني معدل المشاهدات المرتفع تلقائيًا وجود مسار تحويل

اختيار نوع الحملة الخاطئ: على سبيل المثال، استخدام إعدادات الوعي العام عندما تحتاج إلى جذب العملاء المحتملين

تخطي الاستثناءات وضوابط أمان العلامة التجارية: ينتهي الأمر بإعلانك بجوار محتوى غير ذي صلة أو محفوف بالمخاطر

عدم فصل المجموعات الإعلانية حسب النية: يؤدي الجمهور المختلط إلى رسائل مشوشة وأداء أضعف

قياس نجاح إعلانات YouTube

إنشاء حملة إعلانية على YouTube هو مجرد جزء من المعادلة. الجزء الآخر - الذي لا يقل أهمية - هو تتبع الأداء وتحسين الحملات بناءً على المقاييس الرئيسية.

بمجرد بدء حملتك، يمكنك الوصول إلى بيانات الحملة وأداء الأصول من لوحة معلومات Google Ads وYouTube Studio. فيما يلي نظرة عامة مفصلة حول كيفية تتبع المقاييس وإدارة التقارير.

المقاييس الرئيسية التي يجب تتبعها

لا يمكنك قياس فعالية الحملات بالحدس. أنت بحاجة إلى بيانات، وهذه البيانات تأتي في شكل مشاهدات ومعدل إكمال ومعدل النقرات والتحويلات وتكلفة الاكتساب.

قبل أن تبدأ في تتبع البيانات ووضع افتراضات غامضة، احصل على إجابات واضحة عن الأسئلة التالية:

هل تعتمد فعالية حملتك على عدد المشاهدات أو التفاعل أو التحويلات الفعلية؟

هل تقوم بالتحسين من أجل زيادة الوعي بالعلامة التجارية أم لتوليد إيرادات مباشرة؟

ما هي التكلفة المقبولة لكل عملية اكتساب، وكيف تقارن بقيمة العميل مدى الحياة؟

فيما يلي المقاييس الرئيسية التي يجب عليك تتبعها بناءً على أهداف حملتك:

المقاييس ما الذي يتتبعه التحليل والتفسير الانطباعات تكشف نسبة المشاهدة عن جودة الإبداع ومدى ملاءمة حملاتك للجمهور. تعني نسب المشاهدة الأعلى أن رسائلك وإبداعاتك تلقى صدىً. تشير النسب الأقل إلى وجود مشكلات في الرسائل والهيكل والشكل وحتى الإبداعات. ارتفاع عدد مرات الظهور مع انخفاض عدد المشاهدات يشير إلى ضعف الصور المصغرة أو سوء الاستهداف المشاهدات عدد المرات التي يشاهد فيها المشاهدون جزءًا أكبر من إعلانك أو الإعلان بأكمله، بما يتجاوز مجرد عدد مرات الظهور زيادة مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بالعلامة التجارية تشير إلى اهتمام متزايد معدل المشاهدة النسبة المئوية للظهورات التي أسفرت عن مشاهدات تقارب قوي مع قناتك أو علامتك التجارية، مؤشر عملاء ذو قيمة عالية يتجاوز التحويلات المباشرة نسبة النقر إلى الظهور (CTR) النسبة المئوية للمشاهدين الذين نقروا على CTA أو إعلانك يعد معدل النقر إلى الظهور المنخفض في حملات الفيديو أمرًا طبيعيًا مقارنة بإعلانات البحث، ولا ينبغي أن يكون أولوية. تكلفة المشاهدة متوسط التكلفة لكل مرة يشاهد فيها شخص ما إعلانك ارتفاع تكلفة المشاهدة الواحدة يشير إلى مزايدة تنافسية أو استهداف ضيق، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف تكلفة الاكتساب الإنفاق وراء تحويل واحد إذا كان CPA أقل من قيمة العمر الافتراضي للعميل، فإن الحملة تكون مربحة. العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) الإيرادات المتولدة مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الإعلانات يعتبر معدل العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) الذي يزيد عن 2 مربحًا. وقت المشاهدة/معدل الإكمال مدة مشاهدة المشاهدين للإعلان قبل تخطيه أو مشاهدته بالكامل تشير معدلات الإكمال الأعلى إلى وجود عوامل جذب قوية ومحتوى ذي صلة الإجراءات المكتسبة المشاهدات المكتسبة والإعجابات والمشتركون وإضافات قوائم التشغيل والمشاركات على قنوات YouTube المرتبطة بك في غضون 7 أيام من مشاهدة الإعلان إذا كانت الإجراءات المكتسبة متكررة، فهذا يدل على وجود تقارب قوي مع قناتك أو علامتك التجارية. غالبًا ما يكون هذا مؤشرًا قويًا على وجود عميل ذي قيمة عالية. التحويلات من خلال المشاهدة عندما يقوم المشاهدون بالتحويل على موقعك ضمن نافذة التحويل تقارب قوي مع قناتك أو علامتك التجارية مؤشر عملاء ذو قيمة عالية يتجاوز التحويلات المباشرة تحويلات المشاهدات التفاعلية عندما لا ينقر المشاهد على إعلان الفيديو الخاص بك ولكنه يشاهد ما لا يقل عن 10 ثوانٍ من الإعلان القابل للتخطي، ثم يقوم بالتحويل خلال نافذة التحويل "المشاهدة التفاعلية". تؤثر مشاهدة الإعلانات على قرارات الشراء حتى بدون النقرات المباشرة. يقيس تأثير الجزء العلوي من مسار التحويل

تتبع فعالية الحملة باستخدام لوحات معلومات ClickUp

يقدم Google Ads نظرة عامة شاملة على أداء الحملات الفردية.

ولكن ماذا يحدث عندما يكون لديك عدة حملات إعلانية على YouTube؟

بيانات الحملة موزعة على علامات تبويب ونطاقات زمنية وفلاتر، مما يجعل من الصعب تحديد الاتجاهات أو فهم كيفية تأثير حملة على أخرى.

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك تتبع حملات YouTube بالكامل في عرض موحد واحد. هنا يمكنك مقارنة الأداء عبر الحملات والفترات الزمنية وتنسيقات الإعلانات المختلفة دون الحاجة إلى التبديل بينها.

تتبع حملاتك بفعالية باستخدام بطاقات الذكاء الاصطناعي في لوحة معلومات ClickUp

بالاقتران مع بطاقات AI التالية، تصبح لوحات المعلومات قوية على الفور.

AI Brain : اطرح أسئلة مثل "ما الحملة التي حققت أعلى عائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) الشهر الماضي؟" واحصل على إجابات فورية دون الحاجة إلى تصفية البيانات يدويًا.

AI StandUp : لخص نشاط حملتك خلال فترة زمنية محددة لمراجعة سريعة لما يفلح

AI Team StandUp : احصل على ملخص لتحسينات الحملات الأخيرة التي أجراها فريقك والاختبارات الإبداعية في جميع الحملات النشطة

ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي : قم بإنشاء نظرة عامة محدثة تعرض حالة الحملة، وتوزيع الميزانية، والأداء مقارنة بالأهداف.

تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء نظرة عامة عالية المستوى على حالة حملتك الإعلانية على YouTube، بما في ذلك ما تم إطلاقه وما يتم اختباره وما يحتاج إلى اهتمام.

شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن مجموعة لوحة التحكم + بطاقة الذكاء الاصطناعي 👇

إعداد التقارير المتكررة في ClickUp

أنت بحاجة إلى تقارير دورية تقدم رؤى قابلة للتنفيذ كل أسبوع. ونعني بذلك رؤى حول الميزانيات والتحويلات ومقاييس الأداء وشرائح الجمهور وعائد الاستثمار في الإعلانات (ROAS) دون الحاجة إلى التنقل بين 10 علامات تبويب لفهم البيانات المتفرقة.

ماذا لو أخبرناك أنه من الممكن أتمتة تقرير إعلانات YouTube في ClickUp؟

أولاً، أنشئ نموذجًا قياسيًا لإعداد التقارير في ClickUp Docs. أضف المقاييس ونطاقات التواريخ وتنسيقات المقارنة في جميع تقارير إعلانات YouTube.

ثم قم بإنشاء وكلاء ClickUp Super Agents مخصصين يمكنهم جمع بيانات الحملة وتحليل اتجاهات الأداء وإعداد التقارير بالتنسيقات المحددة مسبقًا.

قم بإعداد زملاء فريق مدعومين بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع سير العمل التكيفي متعدد الخطوات مع سياق كامل باستخدام ClickUp Super Agents

لا يحتاج الوكلاء الفائقون إلى قواعد تفصيلية لاتخاذ قرارات ذكية. باعتبارهم زملاءك في فريق الذكاء الاصطناعي، يمكنهم تفسير السياق والتصرف بشكل مجهول. بالإضافة إلى إعداد التقارير، يمكن لهؤلاء الوكلاء أيضًا:

تدقيق منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتمييز الحملات ذات الأداء الضعيف عندما تنخفض المقاييس عن الحدود التي حددتها واقتراح إعادة تخصيص الميزانية لتنسيقات إعلانات YouTube ذات الأداء الأفضل

أجب عن الأسئلة المتعلقة بالحملة مثل "ما هو تنسيق الإعلان الذي حقق أكبر عدد من التحويلات الشهر الماضي؟" دون الحاجة إلى البحث في البيانات.

حدد فرص التحسين من خلال مقارنة أداء الحملة الحالية بالمعايير التاريخية وتقديم توصيات بشأن تعديلات الإبداع أو الاستهداف.

قم بتعيين مهام لفريقك عند الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل إيقاف الإعلانات التي تتجاوز أهداف CPA أو اختبار A/B لمواد فيديو إبداعية جديدة.

أنشئ أول وكيل خارق لك باستخدام ClickUp 👇

👀 هل تعلم؟ 23.6% من جيل Z يستخدمون YouTube بنشاط لاكتشاف المنتجات. غالبًا ما يتأثرون بالإعلانات التي لا يشعرون أنها تبيع لهم شيئًا ما — في الواقع، 98% من المشاهدين يقولون إنهم يثقون في منشئي المحتوى على YouTube أكثر من منشئي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

قيود إعلانات YouTube

تجعل تنسيقات الفيديو الغامرة والانتشار الواسع للإعلانات على YouTube من هذه المنصة منصة مربحة للمسوقين. ومع ذلك، هناك بعض القيود التي لا يجب تجاهلها:

إرهاق الإعلانات : يستهلك جمهورك المحتوى عبر قنوات متعددة يوميًا. حتى الإعلان الأكثر تميزًا لا يمكنه ضمان تذكر العلامة التجارية أو التحويلات على الفور.

انخفاض أداء الإعلان : يتزايد الوعي بالعلامة التجارية بمرور الوقت، ولا يمكنك أن تنسب التحويل بشكل قاطع إلى عرض إعلان واحد عندما يتفاعل المشاهدون مع علامتك التجارية عبر نقاط الاتصال

منافسة شديدة على الجماهير الشهيرة : يؤدي استهداف الفئات السكانية الشهيرة والاهتمامات الشائعة إلى ارتفاع تكاليف CPV و CPM، مما يجعل من الصعب تحقيق عائد استثمار إعلاني مربح على المدى الطويل.

يتطلب اختبارًا مستمرًا للمواد الإبداعية : على الرغم من أن YouTube يوفر العديد من الموارد لتحسين الأداء، مثل عناصر CTA والعناوين النصية والأوصاف واللافتات المصاحبة والصور المصغرة ومقاطع الفيديو الجذابة، فإن هذه الخيارات الشاملة للتحسين تعني أنك بحاجة إلى إجراء اختبارات A/B مستمرة لتحديد العوامل التي تؤدي إلى تحقيق النتائج والعوامل التي لا تؤدي إلى ذلك.

يمكن أن يختلف عائد الاستثمار حسب دقة الاستهداف: يتيح YouTube إمكانية الاستهداف فائق الدقة، ولكن معظم المعلنين إما لا يعرفون كيفية الاستفادة منه بفعالية أو يضيقون نطاق جمهورهم إلى درجة أن مدى الوصول يصبح محدودًا للغاية.

إذا كنت تنشئ إعلانات YouTube على نطاق واسع، فأنت بحاجة إلى أكثر من مجرد نصوص إعلانية ومواد إبداعية. أنت بحاجة إلى نظام للتخطيط والاختبار والمراجعة والتكرار، دون فقدان السياق بين الفرق.

أدخل: ClickUp — أول مساحة عمل متكاملة في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوحد سير العمل والأدوات في منصة مركزية.

إليك كيف يساعد ClickUp for Marketing Teams في تنظيم الفوضى

استخدم القوالب الجاهزة لتوثيق سير عملك

قبل الترويج لإعلانات YouTube لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، هل لديك قناة YouTube خاصة بك تدعم إنفاقك الإعلاني؟

بالإضافة إلى إعلانات YouTube، يجب أن تبني حضوراً حقيقياً على المنصة.

لهذا الغرض، استخدم قالب YouTube من ClickUp لتخطيط استراتيجيات المحتوى لقناتك وتصورها وتنفيذها. من العصف الذهني قبل الإنتاج إلى النشر بعد الإنتاج، يساعدك هذا القالب على بلورة أفكارك.

احصل على نموذج مجاني قم ببناء حضورك على YouTube بشكل استراتيجي باستخدام قالب ClickUp YouTube.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

خطط لمفاهيم الفيديو ونصوصه باستخدام مساحات مخصصة لتدفق الأفكار وتصميم القصص المصورة وعمليات الموافقة التي تحافظ على تماسك فريقك.

تتبع مراحل الإنتاج من التصوير إلى التحرير إلى إنشاء الصور المصغرة وإنشاء نسخ الإعلانات

قم بإدارة جدول النشر الخاص بك باستخدام تقويم وسائل التواصل الاجتماعي المدمج الذي ينسق عمليات التحميل على YouTube مع الجداول الزمنية لحملاتك الإعلانية لتحقيق أقصى تأثير ممكن.

إذا كنت تدير عدة حملات تسويقية في وقت معين، فأنت بحاجة إلى مصدر واحد موثوق لتتبع الميزانيات والجداول الزمنية وكل شيء آخر.

يوفر نموذج تخطيط الحملات من ClickUp كل ذلك بالضبط. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تحديد الأهداف وتتبع التقدم وقياس نجاح حملات YouTube المتعددة دون إغفال الأداء الفردي.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة حملات متعددة في وقت واحد باستخدام نموذج تخطيط الحملات من ClickUp

يوفر هذا النموذج مرونة في الاختيار من بين 7 حقول مخصصة مختلفة (الميزانية المخصصة، عنوان الحملة، الميزانية المتبقية، ونوع الحملة) لتنسيق عمل الفريق حول الأهداف المشتركة والمهام ذات الأولوية.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

حسّن تتبع الحملة باستخدام التعليقات والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني والتحديثات في الوقت الفعلي التي تبقي الجميع على اطلاع.

راقب تخصيص الميزانية عبر الحملات واكتشف الإنفاق الزائد قبل أن يؤثر على عائد الاستثمار

نسق إطلاق الإعلانات مع تقويم المحتوى الخاص بك لضمان توافق إعلانات YouTube مع تحميلات الفيديو العضوية ومبادرات التسويق الأوسع نطاقًا.

تبادل الأفكار الإبداعية باستخدام ClickUp Whiteboards

توفر لوحات ClickUp البيضاء لفريقك لوحة مرئية لتنظيم وترتيب جميع أفكارك الإبداعية وتوجيهات الحملات والمراجع ومفاهيم الفيديو وزوايا الرسائل في مكان واحد.

نظم أفكارك الإبداعية باستخدام ClickUp Whiteboards

يتكامل مع مساحة عملك ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لربط أفكارك.

إليك كيفية قيام Whiteboards بتبسيط عملية الإبداع لديك:

أين يتصل Whiteboard؟ كيف يساعد ذلك إعلاناتك على YouTube؟ اتصل بالمهام حوّل مفاهيم الإعلانات التي تم التوصل إليها من خلال العصف الذهني إلى مهام قابلة للتنفيذ مع تعيين مالكين ومواعيد نهائية لها. اتصل بـ Docs اربط ملخصات الحملات والنصوص وإرشادات العلامة التجارية مباشرة داخل السبورة البيضاء الخاصة بك لسهولة الرجوع إليها. اتصل بالدردشة ناقش التوجيهات الإبداعية في الوقت الفعلي دون مغادرة السبورة البيضاء أو التبديل بين علامات التبويب

راجع المواد الإبداعية دون الحاجة إلى عقد اجتماعات باستخدام ClickUp Clips

بمجرد أن تتوصل إلى فكرة، استخدم ClickUp Clips لتسجيل مسودات الإعلانات أو شرح القصة المصورة أو ملاحظات المحرر. يمكن لأصحاب المصلحة ترك تعليقات مزودة بختم زمني وتقديم ملاحظات وحل المشكلات دون الحاجة إلى إجراء مكالمة مراجعة مباشرة.

اترك شروحات مفصلة ورؤى ثاقبة باستخدام ClickUp Clips

تعيين عمليات التشغيل التلقائي للمهام المتكررة

تخطيط إعلانات YouTube وتنفيذها ليس عملية يقوم بها شخص واحد. وليس سير عمل من خطوة واحدة.

بين مرحلتي ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج، هناك سلسلة من عمليات الموافقة وتوزيع المهام وتحديثات الميزانية ومراجعات الأداء، وهي مهام لا تستغرق الكثير من الوقت عند تحديثها يدويًا، ولكنها تستنزف الطاقة بالتأكيد.

تأتي أتمتة ClickUp لإنقاذك. فهي تتولى المهام المتكررة حتى تتمكن من تركيز طاقاتك الإبداعية على العمل الفعلي.

إليك بعض الأمثلة على الأتمتة التي يمكنك تجربتها:

تغيير الحالة إلى "تمت الموافقة على النص" > تعيين مهمة إنتاج الفيديو تلقائيًا إلى فريق الإبداع

الحقل المخصص "ميزانية الإعلان" يتجاوز الحد الأقصى > أبلغ مدير الحملة وقم بوضع علامة للمراجعة

تغيير الحالة إلى "إعلان مباشر" > إنشاء مهمة تتبع الأداء وتعيينها لمالك التحليلات

كل يوم اثنين الساعة 9 صباحًا > قم بإنشاء ملخص أسبوعي لأداء الحملة وانشره في دردشة الفريق

استخدم نموذج جدول إعلانات ClickUp لتخطيط الجداول الزمنية لإطلاق إعلاناتك وتنسيق مشغلات الأتمتة مع تواريخ إطلاق الحملات.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية عمل Super Agents جنبًا إلى جنب مع ClickUp Automations👇

بسّط سير عمل إعلاناتك بالكامل باستخدام BrainGPT

ClickUp BrainGPT هو مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجمع العديد من إمكانات الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة. بدلاً من التبديل بين أدوات الذكاء الاصطناعي للكتابة والبحث واسترجاع المعرفة و 10 أشياء أخرى، يمكنك الحصول على كل ما تحتاجه في هذا التطبيق المستقل للكمبيوتر المكتبي.

باستخدام BrainGPT، يمكنك:

الوصول إلى نماذج AI خارجية متعددة : استخدم ذكاء Claude لكتابة نصوص الفيديو والتعليقات، واستخدم ChatGPT لتنويع نصوص الإعلانات، أو قارن النتائج بين النماذج للعثور على الرسائل الأكثر إقناعًا.

قم بإجراء بحث على الويب في الوقت الفعلي : ابحث عن حملات المنافسين، : ابحث عن حملات المنافسين، واكتشف الاتجاهات الناشئة ، أو رؤى الجمهور دون مغادرة ClickUp

ابحث في مساحة العمل بالكامل : عندما تكون موجزات الحملة وبيانات الأداء والأصول الإبداعية موزعة عبر Drive وDocs وأدوات التصميم، يقوم : عندما تكون موجزات الحملة وبيانات الأداء والأصول الإبداعية موزعة عبر Drive وDocs وأدوات التصميم، يقوم ClickUp Enterprise Search بجمع كل شيء معًا على الفور.

تحويل الكلام إلى نص: باستخدام : باستخدام ClickUp Talk to Text، يمكنك إملاء أفكار نصوص الفيديو أو ملاحظات الحملة أو التعليقات على تصميمات الإعلانات دون استخدام اليدين أثناء مراجعة المحتوى.

بسّط إعلانات YouTube الخاصة بك باستخدام ClickUp

توقف عن إنشاء حملات إعلانية على YouTube بشكل منفرد.

إذا كانت عمليات التخطيط والتواصل بين أعضاء الفريق والتنفيذ والتتبع تتم على منصات مختلفة، فإن تباعد الأدوات يقلل من إنتاجيتك ويحد من قدرتك على اتخاذ قرارات حاسمة.

توفر مساحة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp أدوات لتوليد الأفكار وتتبع المهام والتخطيط والتنظيم والتحسين والأتمتة في منصة مركزية واحدة. كل ما تحتاجه لإنشاء حملات إعلانية فعالة على YouTube وإدارتها وتحسينها متوفر في مكان واحد مع ClickUp.

سجّل مجانًا الآن وابدأ في تبسيط عملية إعلانات YouTube.

الأسئلة المتداولة

تتراوح تكلفة إعلانات YouTube عادةً بين 0.10 و 0.30 دولارًا أمريكيًا لكل مشاهدة (CPV)، على الرغم من أن التكاليف تختلف بناءً على خصوصية الاستهداف والمنافسة وتنسيق الإعلان. يمكنك البدء بمبلغ صغير يصل إلى 10 دولارات أمريكية في اليوم والتوسع بناءً على الأداء.

تعد الإعلانات غير القابلة للتخطي في البث والإعلانات القصيرة هي الأفضل لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، حيث يتعين على المشاهدين مشاهدة الرسالة بالكامل. توفر إعلانات Masthead أقصى قدر من الظهور إذا كان لديك الميزانية اللازمة، بينما يمكن للإعلانات القابلة للتخطي في البث أن تزيد الوعي أيضًا عند إقرانها بحملات طويلة الأجل أخرى.

يمكن للشركات الصغيرة أن تبدأ بميزانيات يومية متواضعة تتراوح بين 10 و20 دولارًا أمريكيًا، والتركيز على تنفيذ حملات إعلانية موجهة بدقة. يمكنها بعد ذلك زيادة الإنفاق بمجرد تحديد التركيبات الناجحة لاستهداف الجمهور والإعلانات الإبداعية والرسائل التي تحقق تحويلات باستمرار.

يمكنك تتبع التحويلات من خلال Google Ads عن طريق ربط قناتك على YouTube بـ Google Analytics. يوفر YouTube Studio أيضًا بيانات التحويل من خلال المشاهدة، والتي توضح متى يقوم المشاهدون بالتحويل بعد مشاهدة إعلانك دون النقر عليه.

يوفر ClickUp مساحة عمل منظمة لتخطيط حملات إعلانية متعددة على YouTube وتنفيذها ومراقبتها في وقت واحد. بفضل لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقارير الآلية من خلال Super Agents والقوالب الخاصة بتخطيط الحملات وإنتاج الإعلانات، يمكنك تتبع الميزانيات والمواعيد النهائية والأصول الإبداعية ومقاييس الأداء في مكان واحد.