أفضل 9 بدائل لـ Stansa AI للفرق في [السنة]

Stansa AI هي منصة لتوليد المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتشتهر بتفاعلاتها المرنة وغير المقيدة مع الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها رائعة للكتابة الإبداعية.

ومع ذلك، عندما تعمل ضمن فريق، فإن استخدام أداة ذكاء اصطناعي مستقلة يخلق فجوة محبطة بين إنشاء المحتوى وإنجاز العمل.

هذا الانفصال، المعروف باسم توسع السياق —عندما تضيع الفرق الوقت في التبديل بين التطبيقات والبحث عن المعلومات المبعثرة عبر منصات متعددة—يجبرك على نسخ مخرجات الذكاء الاصطناعي ولصقها وإعادة تنسيقها باستمرار في نظام إدارة المشاريع الخاص بك.

مع قيام الشركات الآن بالتعامل مع 275 تطبيقًا منفصلاً من تطبيقات SaaS في المتوسط، أصبح هذا التجزؤ تحديًا خطيرًا للإنتاجية.

يغطي هذا الدليل 10 بدائل لـ Stansa AI تحل مشكلات مختلفة. يركز بعضها على كتابة القصص الخيالية مع قيود أقل على المحتوى. بينما يقدم البعض الآخر، مثل ClickUp، ذكاءً اصطناعيًا يعمل جنبًا إلى جنب مع مهامك وتواصل فريقك.

لنبدأ.

9 بدائل لـ Stansa AI في لمحة

لماذا تبحث عن بدائل Stansa AI؟

غالبًا ما تبحث الفرق عن بدائل Stansa AI لعدة أسباب رئيسية:

الحاجة إلى ميزات التعاون الجماعي: يعمل Stansa AI كأداة فردية، ويفتقر إلى سير العمل المتصل القوي اللازم لمشاريع الفريق

مخاوف تتعلق بإدارة المحتوى : غالبًا ما تحتاج المؤسسات إلى مزيد من التحكم في مخرجات الذكاء الاصطناعي للحفاظ على صوت العلامة التجارية ودقتها.

ثغرات في تكامل سير العمل: تسبب أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة بعض الصعوبات لأن المحتوى لا يتدفق تلقائيًا إلى أنظمة العمل الخاصة بك. تحتاج العديد من الفرق إلى ذكاء اصطناعي يتصل مباشرة بخطط مشاريعها ووثائقها الرسمية لضمان الاتساق.

يعتمد البديل المناسب لك على أهدافك. سواء كنت بحاجة إلى مزيد من الحرية الإبداعية، أو إنشاء محتوى احترافي، أو أداة ذكاء اصطناعي مدمجة بالكامل في منصة إدارة العمل الخاصة بك، فهناك خيار مناسب لك.

أفضل بدائل Stansa AI للاستخدام

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى إنشاء محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتكامل مع إدارة العمل)

غالبًا ما يؤدي استخدام أداة كتابة مستقلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مشاريع الفريق إلى الإحباط. فأنت تنتج محتوى رائعًا في أحد التطبيقات، ولكن بعد ذلك يتعين عليك نسخه يدويًا إلى مستنداتك، وإنشاء مهام لفريقك، وشرح السياق من جديد في محادثة منفصلة.

تساعد مساحة العمل الذكية Converged AI Workspace من ClickUp — وهي منصة واحدة تجمع المشاريع والوثائق والمحادثات مع الذكاء الاصطناعي المدمج كطبقة ذكاء — الفرق على تجنب التبديل المستمر بين التطبيقات من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد.

تتفوق Stansa AI في إنشاء محتوى غير مفلتر بكميات كبيرة. ومع ذلك، تم تصميم ClickUp لفريق المحتوى المحترف الذي يحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لفهم بيانات أعماله المحددة، والتعاون في الوقت الفعلي، ونقل الأجزاء عبر خط إنتاج تلقائيًا.

فيما يلي الميزات الأساسية التي تميز ClickUp في هذا السياق:

إبداع مدرك للسياق مع ClickUp Brain

قم بتبادل الأفكار وابتكار المحتوى وصقل المسودات باستخدام ClickUp Brain

بينما يقوم Stansa AI بإنشاء نصوص بناءً على بيانات تدريب عامة، يقوم ClickUp Brain بإنشاء نصوص بناءً على بياناتك. إنه شبكة عصبية لمساحة عملك تربط بين مهامك ووثائقك والأشخاص.

بدلاً من التوفيق بين عدة أدوات، يمكنك إنشاء المحتوى في المكان الذي توجد فيه مشاريعك ووثائقك واتصالات فريقك بالفعل. فهي تعرف مواعيد تسليم مشاريعك، والوثائق السابقة لعلامتك التجارية، ومن المسؤول عن كل شيء.

يلغي Brain عملية "النسخ واللصق" لأن الذكاء الاصطناعي لديه بالفعل إمكانية الوصول إلى قاعدة المعرفة الداخلية الخاصة بك.

إنشاء محتوى تعاوني باستخدام ClickUp Docs

أنشئ نسخة خالية من الأخطاء بشكل تعاوني في ClickUp Docs

Stansa AI هي تجربة فردية إلى حد كبير — أنت تطلب، وهي تكتب. ClickUp Docs تحول إنشاء المحتوى إلى نشاط جماعي. وهي تحل محل الحاجة إلى أدوات منفصلة مثل Google Docs.

يمكنك تبسيط عملية إنشاء المحتوى عن طريق صياغة مخطط في ClickUp Doc، واستخدام ClickUp Brain لتوسيعه، ثم إنشاء ClickUp Tasks للتحرير والمراجعة — كل ذلك دون مغادرة المنصة.

يمكن لأعضاء الفريق إضافة سياق، وترك تعليقات في الوقت الفعلي، أو @الإشارة إلى بعضهم البعض لتسوية التعديلات. بفضل التنسيق الغني والأذونات المتغيرة، يصبح Docs مساحة تعاونية آمنة لجميع أنواع مشاريع المحتوى.

حوّل أي جزء مميز في مستند إلى مهمة قابلة للتتبع. إذا ترك محرر تعليقًا يقول "أصلح هذه المقدمة"، فيمكن تعيين هذا التعليق كمهمة رسمية مع تاريخ استحقاق، مما يضمن عدم تفويت أي شيء — وهو مستوى من المساءلة لا يوفره Stansa AI.

حافظ على سير عملك مع ClickUp Automations

تتولى ClickUp Automations "الأعمال المزدحمة" في عملية التحرير. يمكن للفرق البقاء على اتصال طوال عملية إنشاء المحتوى باستخدام ClickUp Automations لإنشاء سير عمل آلي لإخطار أصحاب المصلحة ونقل المحتوى عبر مراحل الموافقة.

على سبيل المثال، يمكنك إعداد مشغلات بحيث عندما ينتهي الكاتب من مسودة في ClickUp Docs، يتغير الحالة تلقائيًا إلى "جاهز للمراجعة"، ويتم إخطار المحرر عبر Slack أو البريد الإلكتروني.

يمكنك حتى استخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، عندما تنتقل مهمة إلى "تم"، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء ملخص تلقائيًا للعمل المنجز ونشره كتعليق للمساهمين، مما يبقي الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى كتابة كلمة واحدة.

أفضل ميزات ClickUp

الكتابة التعاونية: شارك في تأليف المحتوى في الوقت الفعلي مع فريقك مع تحويل التعليقات مباشرة إلى مهام قابلة للتتبع لضمان إتمام كل تعديل بالفعل.

المطالبات القائمة على الشخصية: قم بإنشاء مخرجات متخصصة باستخدام أطر عمل الذكاء الاصطناعي المعدة مسبقًا والمصممة خصيصًا لأدوار مثل متخصصي تحسين محركات البحث أو المحررين أو مديري المنتجات.

حقول الذكاء الاصطناعي الديناميكية: استخرج الرؤى، أو ترجم النصوص، أو لخص أوصاف المهام تلقائيًا في تقويم المحتوى الخاص بك للاطلاع على البيانات عالية المستوى في لمحة سريعة.

البحث الشامل للمؤسسات: حدد موقع أي ملف أو محادثة عبر ClickUp وGoogle Drive وSlack وغيرها، من شريط بحث واحد، مما يقلل من الوقت الضائع في البحث عبر منصات متعددة.

الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: قم بتشغيل المهام المتكررة مثل تحديثات الحالة وإنشاء الملخصات وإشعارات الفريق بناءً على قواعد مخصصة للحفاظ على استمرارية تدفق المحتوى دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي.

ويكيبيديا الموثوقة: قم بتركيز إرشادات علامتك التجارية وإجراءات التشغيل القياسية في قاعدة معرفية آمنة تحدد المحتوى القديم، بحيث يستخدم فريقك دائمًا المعلومات الأكثر دقة.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

قلل من انتشار السياق عن طريق الاحتفاظ بالمحتوى والمشاريع والاتصالات في مكان واحد باستخدام مساحة العمل الذكية المتقاربة من ClickUp. قد يستغرق استكشاف جميع الميزات وقتًا طويلاً نظرًا لعددها الكبير. الذكاء الاصطناعي مدرك للسياق، مما يؤدي إلى إنشاء محتوى أكثر صلة ومفيدًا. تختلف تجربة تطبيق الهاتف المحمول بعض الشيء عن إصدار سطح المكتب. يتم ربط المحتوى بسلاسة بالمهام، مما يبسط سير العمل بالكامل من البداية إلى النهاية. قد يواجه المستخدمون الجدد صعوبة في التعلم عند إعداد هيكل مساحة العمل الأولية الخاصة بهم.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,900 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يلاحظ أحد المراجعين في G2:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يجمع كل شيء في مكان واحد — المهام والجداول الزمنية والتعليقات والمستندات والمساءلة كلها مترابطة. هذا يقلل من التكرار غير الضروري ويجعل العمل أكثر شفافية. تتيح المرونة في تخصيم سير العمل والحالات وطرق العرض للفرق المختلفة العمل بطرق تناسب عملياتها حقًا، مع الحفاظ على الرؤية والتحكم. لقد حسّن ClickUp بشكل كبير التنسيق والمتابعة والتنفيذ العام للمهام اليومية.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يجمع كل شيء في مكان واحد — المهام والجداول الزمنية والتعليقات والمستندات والمساءلة كلها مترابطة. هذا يقلل من التكرار غير الضروري ويجعل العمل أكثر شفافية. تتيح المرونة في تخصيص سير العمل والحالات وطرق العرض للفرق المختلفة العمل بطرق تناسب عملياتها حقًا، مع الحفاظ على الرؤية والتحكم. لقد حسّن ClickUp بشكل كبير التنسيق والمتابعة والتنفيذ العام للمهام اليومية.

2. DreamGen (الأفضل للكتاب الذين يبحثون عن إنتاج قصص خيالية إبداعية دون قيود)

عبر DreamGen

تحتوي العديد من أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على فلاتر محتوى صارمة يمكن أن تكبح الإبداع، خاصة بالنسبة لكتاب الخيال الذين يرغبون في استكشاف شخصيات معقدة أو قصص غير تقليدية.

DreamGen هي منصة مصممة للكتاب المبدعين الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة. تركز على إنشاء القصص دون القيود الشديدة على المحتوى الموجودة في المنصات الأخرى، مما يتيح لك استكشاف مجموعة واسعة من الموضوعات والسيناريوهات.

باستخدام DreamGen، يمكنك إنشاء شخصيات مخصصة، وبناء سيناريوهات قصصية مفصلة، وإنشاء محتوى سردي بأقل تدخل ممكن من جانب مراقبة المحتوى. يساعدك ذلك في الحفاظ على صوت متسق وخيط قصصي متماسك، وهو أمر بالغ الأهمية للمشاريع الروائية الطويلة.

أفضل ميزات DreamGen

إنشاء قصص غير خاضعة للرقابة: استكشف روايات غير تقليدية بدون مرشحات المحتوى التي تعيق التدفق الإبداعي في أدوات الذكاء الاصطناعي السائدة.

تخصيص الشخصيات والذاكرة: أنشئ ملفات تعريفية مفصلة للشخصيات يتذكرها الذكاء الاصطناعي، مما يضمن الاتساق في قصتك دون الحاجة إلى إعادة التذكير باستمرار.

خيارات متعددة لنماذج الذكاء الاصطناعي: يمكنك الوصول إلى نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي تم تحسينها لتناسب أنماط الكتابة المختلفة، مما يمنحك المرونة في اختيار الأنسب لمشروعك.

إيجابيات وسلبيات DreamGen

توفر حرية إبداعية للكتاب الخياليين لاستكشاف قصص متنوعة تكامل محدود مع أدوات الكتابة أو إدارة المشاريع الخارجية تساعد الاتساق القوي للشخصيات في الحفاظ على تماسك السرد في القصص الطويلة تركز على الأدب الخيالي، مما يجعلها أقل ملاءمة للمحتوى المهني أو التسويقي يوفر الوصول إلى المحتوى الذي أنشأته المجتمع مصدر إلهام لمشاريع جديدة هناك منحنى تعليمي لتحسين المطالبات للحصول على أفضل النتائج

أسعار DreamGen

مجاني

المبتدئين: 7.83 دولار شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 19.35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 48.30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DreamGen

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DreamGen؟

إليك ما شاركه أحد مستخدمي Reddit:

أنا بالتأكيد أحب فكرة القدرة على إنشاء شخصيات متعددة لقصة واحدة. إنها فكرة فريدة من نوعها وهذا الموقع لديه الكثير من الإمكانات! لقد صنعت روبوتًا خاصًا بي (خاصًا)، يحتوي على 16 شخصية، جميعها مع أوصاف طويلة جدًا. كان يعمل بشكل جيد في منتصف عملية إنشائه، ولكنه أصبح يعاني من بعض الأخطاء الآن بعد أن انتهيت منه.

أنا بالتأكيد أحب فكرة القدرة على إنشاء شخصيات متعددة لقصة واحدة. إنها فكرة فريدة من نوعها وهذا الموقع لديه الكثير من الإمكانات! لقد صنعت روبوتًا خاصًا بي (خاصًا)، يحتوي على 16 شخصية، جميعها مع أوصاف طويلة جدًا. كان يعمل بشكل جيد في منتصف عملية إنشائه، ولكنه أصبح يعاني من بعض الأخطاء الآن بعد أن انتهيت منه.

3. NovelAI (الأفضل لكتاب القصص الخيالية الذين يرغبون في سرد قصص باستخدام الذكاء الاصطناعي قابل للتخصيص مع إنشاء الصور)

عبر NovelAI

غالبًا ما تنتج أدوات الذكاء الاصطناعي العامة نصوصًا نثرية متوقعة وغير ملهمة لا تبدو مناسبة للأعمال الخيالية. يحتاج الكتّاب إلى ذكاء اصطناعي يفهم الأعراف الأدبية ويمكنه التكيف مع أنواع وأساليب معينة.

NovelAI هي منصة مصممة خصيصًا لكتاب القصص. يتم تدريب نماذجها على الأدب، مما يمنحها فهمًا أفضل للبنية السردية وأسلوب النثر، مما يجعل الناتج يبدو أكثر أدبية.

يمكنك إنشاء وحدات مخصصة بناءً على مؤلفيك أو أنواعك المفضلة، وحتى إنشاء صور لمساعدتك على تصور شخصياتك ومشاهدك.

تركز NovelAI أيضًا على خصوصية المستخدم، مما يضمن بقاء قصصك خاصة وعدم استخدامها للتدريب.

أفضل ميزات NovelAI

نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على الأدب: يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على الأدب الخيالي، مما ينتج عنه نثر يفهم وتيرة السرد وأعراف الحوار.

وحدات الذكاء الاصطناعي المخصصة: اضبط أسلوب الكتابة بالذكاء الاصطناعي ليتناسب مع مؤلفين أو أنواع معينة، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في النتيجة النهائية.

إنشاء الصور المدمج: قم بتصور شخصياتك ومشاهدك باستخدام أداة إنشاء الصور المدمجة، مما يساعدك على تطوير رؤيتك الإبداعية.

إيجابيات وسلبيات NovelAI

تنتج نصوصًا نثرية ذات جودة أدبية تبدو أكثر طبيعية من الذكاء الاصطناعي العام الغرض. يلزم الاشتراك للوصول إلى الميزات والنماذج المتقدمة. تظل قصصك خاصة ولا تُستخدم لتدريب النماذج قد تختلف جودة إنشاء الصور تتيح لك خيارات التخصيص المتعمقة تشكيل مخرجات الذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتك. غير مصممة للمحتوى الاحترافي أو التسويقي

أسعار NovelAI

مجاني

الجهاز اللوحي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Scroll: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Opus: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات NovelAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: غير متوفر

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NovelAI ؟

تذكر مراجعة G2 ما يلي:

أستخدم NovelAI في الغالب للكتابة الإبداعية. يعجبني مدى مرونته وقدرته على التكيف مع أنماط الكتابة المختلفة. يساعدني عندما أواجه صعوبة في الكتابة ولا أعرف كيف أواصل القصة. تتيح لي المرونة تعديل النبرة أو الأسلوب دون الحاجة إلى البدء من جديد، مما يوفر الكثير من الوقت. أقدر قدرته على الحفاظ على اتساق السياق والشخصيات، حتى عندما أغير الأنماط. هذا يجعل التجريب أسهل بكثير وأقل إحباطًا. إنه مفيد حقًا عند العمل على قصص أطول والحفاظ على اتساق الأحداث.

أستخدم NovelAI في الغالب للكتابة الإبداعية. يعجبني مدى مرونته وقدرته على التكيف مع أنماط الكتابة المختلفة. يساعدني عندما أواجه صعوبة في الكتابة ولا أعرف كيف أواصل القصة. تتيح لي المرونة تعديل النبرة أو الأسلوب دون الحاجة إلى البدء من جديد، مما يوفر الكثير من الوقت. أقدر قدرته على الحفاظ على اتساق السياق والشخصيات، حتى عندما أغير الأنماط. هذا يجعل التجريب أسهل بكثير وأقل إحباطًا. إنه مفيد حقًا عند العمل على قصص أطول والحفاظ على اتساق الأحداث.

🌟 مكافأة: ClickUp BrainGPT هو المساعد المثالي للكتاب. فهو يزيل "ضريبة التبديل" (الوقت الضائع في التبديل بين التطبيقات)، ويوحد البحث والكتابة، ويؤتمت الخطوات المتكررة. وهذا يتيح للكتاب والباحثين التركيز على الأعمال عالية القيمة — مثل التفكير والتحليل والإبداع — بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الشاقة مثل الصياغة والتلخيص والتنظيم. ابحث على الفور وولخص الأبحاث في مساحة العمل والمستندات والتطبيقات المتصلة لجمع المراجع والأفكار دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

أملي أفكارك أو مطالباتك باستخدام Talk to Text واجعل BrainGPT يولد العديد من الصيغ المختلفة للنصوص أو المخططات أو العناوين الجذابة لأي تنسيق كتابة.

قم بتحرير المسودات وتصحيحها وتحسينها من حيث الوضوح والنبرة وتحسين محركات البحث باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أنشئ صورًا ومواد مرئية من المطالبات، واحتفظ بها مرتبطة بمهام الكتابة الخاصة بك لإنشاء محتوى سلس.

أتمتة سير عمل الكتابة المتكررة، وتعيين المهام، وإدارة المراجعات — كل ذلك ضمن مساحة عمل موحدة.

قم بتخزين قوالب المطالبات وإعادة استخدامها، والرجوع بسرعة إلى الإرشادات الداخلية لضمان الاتساق والدقة في نصوصك.

4. AI Dungeon (الأفضل للسرد القصصي التفاعلي والتجارب السردية الشبيهة بالألعاب)

عبر AI Dungeon

تقوم أدوات الكتابة التقليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص ثابتة، ولكن ماذا لو كنت تريد قصة تستجيب لاختياراتك؟ بالنسبة للمبدعين الذين يرغبون في تجربة ديناميكية تشبه الألعاب، لن يكفيهم منشئ نصوص بسيط.

AI Dungeon هي شركة رائدة في مجال سرد القصص التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهي تخلق روايات ديناميكية تستجيب لمدخلاتك، وتعمل بشكل أشبه بلعبة مغامرات نصية أكثر من كونها مساعدًا في الكتابة.

يمكنك البدء بسيناريوهات جاهزة أو إنشاء عوالم مخصصة خاصة بك. يتكيف الذكاء الاصطناعي مع أفعالك في الوقت الفعلي. كما يوفر ميزات متعددة اللاعبين، مما يجعله أداة رائعة لكتابة القصص التعاونية أو مجموعات الألعاب اللوحية.

أفضل ميزات AI Dungeon

تنسيق سرد تفاعلي: تتكيف القصة مع اختياراتك، مما يخلق سردًا متفرعًا يبدو ديناميكيًا وجذابًا.

بناء عالم مخصص: أنشئ عوالم وشخصيات مفصلة لتكون أساسًا لقصصك التفاعلية

سرد القصص متعدد اللاعبين: ادعُ الآخرين للانضمام إلى قصتك والمساهمة في السرد، مما يجعلها أداة ممتعة للإبداع التعاوني.

إيجابيات وسلبيات AI Dungeon

الصيغة التفاعلية الفريدة تجعل سرد القصص أكثر شخصية وجاذبية أقل ملاءمة لإنتاج محتوى مصقول وقابل للنشر توفر المكتبة القوية للمجتمع والمحتوى إلهامًا لا نهائيًا لقصص جديدة. تطورت سياسات مراقبة المحتوى، مما قد يؤثر على بعض حالات الاستخدام يعد التنسيق الشبيه بالألعاب نقطة دخول سهلة للمستخدمين الجدد لرواية القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. قد تكون جودة المخرجات غير متسقة اعتمادًا على مدى تعقيد السيناريو

أسعار AI Dungeon

مجاني

Champion: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشرح: 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Mythic: 49.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات AI Dungeon

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

5. Sudowrite (الأفضل للمؤلفين المحترفين للروايات الذين يحتاجون إلى مساعدة في الكتابة المنظمة)

عبر Sudowrite

يحتاج كتاب الروايات المحترفون إلى أكثر من مجرد إنشاء نصوص أولية. فهم بحاجة إلى أدوات تفهم بنية القصة وتساعدهم في تحديات الكتابة المحددة، مثل صياغة أوصاف حية أو صقل الحوار.

تم تصميم Sudowrite للكتاب الجادين في مجال الخيال، حيث يقدم ميزات متخصصة تتجاوز مجرد إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي. يعمل كشريك في الكتابة، حيث يساعدك على تبادل الأفكار وتوسيع نطاق عملك وصقله.

بفضل أدوات مثل "Describe" للتفاصيل الحسية و"Story Engine" لتطوير حبكات روايات طويلة، تساعدك Sudowrite على الحفاظ على الزخم في المشاريع الطويلة. يستخدمها العديد من المؤلفين المحترفين لأنها تتناسب مع سير عمل الكتابة الجاد.

أفضل ميزات Sudowrite

ميزة الوصف للكتابة الحسية: أنشئ أوصافًا للبصر والسمع والشم واللمس لإثراء مشاهدك وجعلها أكثر جاذبية.

Story Engine لتطوير الروايات: نظام منظم يرشدك خلال تطوير الحبكة وتطور الشخصيات، مما يسهل التعامل مع الروايات الطويلة.

أدوات إعادة الكتابة والتوسيع: صقل أسلوبك في الكتابة عن طريق إعادة كتابة المقاطع بأسلوب مختلف، أو توسيع الأوصاف الموجزة، أو تقليص الأجزاء الطويلة.

إيجابيات وسلبيات Sudowrite

تم تصميم كل ميزة خصيصًا لمواجهة تحديات كتابة القصص الخيالية. تركز حصريًا على الأدب الخيالي، لذا فهي غير مناسبة لأنواع أخرى من المحتوى يدعم Story Engine المشاريع الطويلة، وليس فقط المحتوى القصير. يتطلب وقتًا لتعلم الأدوات المحددة وسير العمل للحصول على أقصى قيمة لقد اكتسبت شعبية بين المؤلفين المنشورين، مما يدل على جودتها الاحترافية. يمكن أن يمثل نموذج الاشتراك استثمارًا كبيرًا للكتاب الهواة.

أسعار Sudowrite

مجاني

الهواية: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الحد الأقصى: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Sudowrite

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sudowrite ؟

تقول مراجعة G2:

يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات للمساعدة في كتابة وإعادة كتابة أجزاء من القصة. إن تضمين كتاب القصة يساعد حقًا، ويمنع الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة. يعمل الذكاء الاصطناعي في كل من المخطوطة وكتاب القصة، بحيث يمكنك تطوير جميع جوانب القصة بسرعة.

يوفر مجموعة متنوعة من الأدوات للمساعدة في كتابة وإعادة كتابة أجزاء من القصة. إن تضمين كتاب القصة يساعد حقًا، ويمنع الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة. يعمل الذكاء الاصطناعي في كل من المخطوطة وكتاب القصة، بحيث يمكنك تطوير جميع جوانب القصة بسرعة.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات Sudowrite البديلة للكتاب

6. Claude (الأفضل للفرق التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي تفاعلي مع ردود دقيقة ومدروسة)

عبر Claude

تنتج العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي ردودًا تبدو آلية وتفتقر إلى الدقة في الفروق الدقيقة. عندما تتعامل مع موضوعات معقدة، فأنت بحاجة إلى ذكاء اصطناعي يمكنه تقديم ردود مدروسة ومتأنية بدلاً من نصوص عامة ونمطية.

يُعرف Claude، المساعد الذكي من Anthropic، بقدراته التخاطبية عالية الجودة. غالبًا ما تبدو ردوده أكثر عمقًا، مما يجعله خيارًا رائعًا للمحتوى الذي يتطلب دقة أو تفكيرًا معقدًا.

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ Claude في نافذة السياق الكبيرة التي تتيح له معالجة المستندات الطويلة لتلخيصها أو تحليلها. يمكنك تحميل ملف PDF وطلب من Claude تقديم رؤى، مما يوفر وقتًا كبيرًا في سير العمل الذي يتطلب الكثير من البحث.

أفضل ميزات Claude

نافذة سياق موسعة: معالجة المستندات الطويلة والرجوع إليها، مما يجعلها مثالية لتلخيص التقارير أو تحليل الأبحاث

ردود محادثة دقيقة: يتعامل Claude مع الموضوعات المعقدة بقدر أكبر من الدقة مقارنة بالعديد من المنافسين، مما ينتج عنه محتوى يبدو أكثر دقة.

قدرات تحليل المستندات: قم بتحميل الملفات مباشرةً ليقوم Claude بتحليلها أو تلخيصها أو استخدامها كمواد مرجعية لإنشاء المحتوى.

إيجابيات وسلبيات Claude

تنتج مخرجات مدروسة ودقيقة تبدو أقل ميكانيكية قد تكون أكثر حذراً عند التعامل مع مواضيع أو طلبات معينة تعد قدرات معالجة المستندات القوية رائعة للمهام التي تتطلب الكثير من البحث يحتوي المستوى المجاني على قيود استخدام قد لا تدعم سير العمل المكثف. تبدو التفاعلات أكثر طبيعية وتحاكي المحادثات الحقيقية لا يوجد تكامل أصلي مع منصات إدارة المشاريع

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Claude؟

يشارك أحد مستخدمي Capterra:

أكثر ما يلفت انتباهي في استخدام Claude هو نهجه التحاوري. بدلاً من الشعور بأنني أقوم ببساطة بالاستعلام عن قاعدة بيانات، تبدو التفاعلات تعاونية. يطرح Claude أسئلة توضيحية عندما تكون طلباتي غامضة، مما ساعدني في كثير من الأحيان على صقل تفكيري حول ما أحتاجه بالفعل. وقد أثبت هذا التبادل أنه ذو قيمة ليس فقط للحصول على نتائج أفضل، ولكن لتطوير أفكار أكثر وضوحًا في المقام الأول.

أكثر ما يلفت انتباهي في استخدام Claude هو نهجه التحاوري. بدلاً من الشعور بأنني أقوم ببساطة بالاستعلام عن قاعدة بيانات، تبدو التفاعلات تعاونية. يطرح Claude أسئلة توضيحية عندما تكون طلباتي غامضة، مما ساعدني في كثير من الأحيان على صقل تفكيري حول ما أحتاجه بالفعل. وقد أثبت هذا التبادل أنه ذو قيمة ليس فقط للحصول على نتائج أفضل، ولكن لتطوير أفكار أكثر وضوحًا في المقام الأول.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Claude AI

7. DeepFiction AI (الأفضل لإنشاء قصص سريعة باستخدام قوالب خاصة بكل نوع أدبي)

عبر DeepFiction AI

في بعض الأحيان، لا تحتاج إلى أداة كتابة معقدة تتطلب الكثير من الوقت للتعلم. كل ما تريده هو إنشاء قصة بسرعة للترفيه أو لإطلاق شرارة إبداعية سريعة، دون الحاجة إلى قضاء الكثير من الوقت في الإعداد.

DeepFiction AI هو نقطة دخول سهلة لتوليد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. يوفر قوالب خاصة بكل نوع أدبي تتيح لك إنشاء قصص بسرعة دون الحاجة إلى أن تصبح خبيرًا في هندسة المطالبات.

يمكنك الاختيار من بين فئات مثل الرومانسية أو الخيال أو الغموض، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى يتوافق مع قواعد تلك الأنواع. إنها أداة بسيطة تركز على سهولة الوصول والقيمة الترفيهية.

أفضل ميزات DeepFiction AI

قوالب خاصة بكل نوع أدبي: حدد نوعًا أدبيًا واحصل على محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يتبع قواعد ذلك النوع، مما يسهل إنشاء القصص.

إنشاء القصص بسرعة: تركز الواجهة البسيطة على السرعة، مما يتيح لك إنشاء قصص بأقل قدر من الإعدادات.

ميزات استكمال القصة: قم بتوسيع القصص الحالية أو استكمال السرد بمساعدة الذكاء الاصطناعي

إيجابيات وسلبيات DeepFiction AI

النهج القائم على القوالب يجعلها سهلة الاستخدام للمستخدمين الجدد لأدوات الذكاء الاصطناعي تخصيص أقل من منصات كتابة القصص الخيالية الأكثر تقدمًا يعد إنشاء المحتوى بسرعة أمرًا رائعًا للتمارين الإبداعية السريعة أو الترفيه. قد لا تكون جودة المخرجات بنفس دقة الأدوات الأكثر تخصصًا تساعد المخرجات التي تركز على النوع الأدبي على ضمان توافق المحتوى مع توقعاتك. ميزات محدودة لمشاريع الروايات الطويلة أو الاحترافية

أسعار DeepFiction AI

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Pro Creator: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Studio: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات DeepFiction AI

G2: غير متوفر

Capterra: غير متوفر

8. ChatGPT (الأفضل للمساعدة المتنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة عبر أنواع المحتوى المختلفة)

عبر ChatGPT

احتياجات فريقك من المحتوى متنوعة. في أحد الأيام تقوم بصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وفي اليوم التالي تقوم بإنشاء نصوص تسويقية، وفي اليوم الذي يليه تحاول تبسيط موضوع تقني معقد. استخدام أداة متخصصة لكل مهمة أمر غير فعال ومكلف.

ChatGPT هو السكين السويسري المتعدد الاستخدامات لمساعدي الذكاء الاصطناعي، وهو قادر على التعامل مع مجموعة هائلة من مهام المحتوى. تعدد استخداماته يجعله الخيار المفضل للفرق التي تحتاج إلى أداة واحدة لكل شيء بدءًا من الكتابة الإبداعية وحتى التفسيرات الفنية.

باستخدام ChatGPT، يمكنك صياغة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة الأكواد وجمع الأفكار وتبسيط الموضوعات المعقدة من خلال واجهة محادثة طبيعية. ومع ذلك، فهي تعمل كأداة مستقلة، لذا ستظل تواجه مشكلة توسع السياق — وهو ما صُمم Converged AI Workspace من ClickUp لحله.

أفضل ميزات ChatGPT

إنشاء محتوى متعدد الاستخدامات: تعامل مع مجموعة واسعة من المهام، من صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى الكتابة الإبداعية إلى إنشاء الأكواد، كل ذلك في مكان واحد.

المكونات الإضافية و GPTs المخصصة: قم بتوسيع وظائفها من خلال الاتصال بخدمات خارجية أو إنشاء GPTs مخصصة لتناسب احتياجاتك الخاصة.

تحسين المحادثة: كرر مخرجاتك من خلال حوار طبيعي متبادل، مما يجعل عملية الإنشاء أكثر سهولة.

إيجابيات وسلبيات ChatGPT

تعدد الاستخدامات الذي لا مثيل له يجعلها خيارًا موثوقًا للفرق ذات الاحتياجات المتنوعة تعمل كأداة مستقلة دون تكامل أصلي في منصات العمل التحديثات المنتظمة وتحسينات النموذج تعني أن قدراتها تتوسع دائمًا يجب نقل المحتوى يدويًا إلى المكان الذي تتم فيه عملك فعليًا توفر مجتمع المستخدمين الكبير موارد واسعة ومطالبات مشتركة قد تعيق فلاتر المحتوى في بعض الأحيان حالات الاستخدام الإبداعية أو المهنية

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 200 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT ؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو مدى سهولة استخدامه وموثوقيته؛ فهو يفهم السياق بسرعة ويقدم إجابات واضحة ومنظمة جيدًا دون الحاجة إلى الكثير من التبادل. وأنا أقدر بشكل خاص قدرته على التكيف مع مختلف النغمات والمتطلبات، سواء كنت بحاجة إلى شيء احترافي أو إبداعي أو موجز.

أكثر ما يعجبني في ChatGPT هو مدى سهولة استخدامه وموثوقيته؛ فهو يفهم السياق بسرعة ويقدم إجابات واضحة ومنظمة جيدًا دون الحاجة إلى الكثير من التبادل. وأنا أقدر بشكل خاص قدرته على التكيف مع مختلف النغمات والمتطلبات، سواء كنت بحاجة إلى شيء احترافي أو إبداعي أو موجز.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ChatGPT

9. Jasper (الأفضل لفرق التسويق التي تحتاج إلى محتوى متسق مع العلامة التجارية على نطاق واسع)

عبر Jasper AI

تتعرض فرق التسويق لضغط مستمر لإنتاج محتوى كبير الحجم يتماشى مع العلامة التجارية. لا تفهم أدوات الذكاء الاصطناعي العامة صوت علامتك التجارية، مما يعني أن فريقك يضيع وقتًا ثمينًا في تحرير المخرجات لتتماشى مع معايير شركتك.

Jasper هي منصة محتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لفرق التسويق. تركز على اتساق العلامة التجارية وتوفر قوالب تدعم إنتاج المحتوى على نطاق واسع.

باستخدام ميزة Brand Voice من Jasper، يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي على إرشاداتك المحددة، مما يضمن توافق جميع المحتويات التي يتم إنشاؤها مع علامتك التجارية. كما يوفر أدوات تعاون وميزات لإدارة الحملات، مما يجعله خيارًا قويًا لفرق التسويق.

ومع ذلك، تظل هذه الأداة أداة محتوى متخصصة وليست منصة شاملة لإدارة العمل.

أفضل ميزات Jasper

تدريب صوت العلامة التجارية: قم بتدريب الذكاء الاصطناعي على إرشادات علامتك التجارية لضمان اتساق جميع المحتويات التي يتم إنشاؤها وتوافقها مع العلامة التجارية.

قوالب خاصة بالتسويق: احصل على قوالب لنصوص الإعلانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات المدونات التي تشتمل على أفضل ممارسات التسويق.

أدوات الحملات والتعاون: قم بإدارة الحملات التسويقية باستخدام ميزات التعاون الجماعي التي تدعم سير عملك

إيجابيات وسلبيات Jasper

تم تصميم كل ميزة لتلبية احتياجات فرق التسويق أقل ملاءمة لوظائف الأعمال الأخرى أو أنواع المحتوى الأخرى تضمن ميزة Brand Voice اتساق العلامة التجارية على نطاق واسع يتطلب استثمارًا أوليًا من الوقت لإعداد ميزة Brand Voice أدوات التعاون المدمجة تدعم سير عمل فريق التسويق قد يجد المستخدمون الأفراد أن هذه الأدوات تحتوي على ميزات أكثر مما يحتاجون إليه.

أسعار Jasper

تجربة مجانية

المزايا: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jasper؟

تقول مراجعة Capterra:

يمكنك استخدام Jasper لتبادل الأفكار وإعادة صياغة الأفكار وتنظيمها والكتابة بشكل أسرع بكثير مما لو كنت تبدأ من الصفر. بشكل عام، لقد أدخلت كفاءات ملموسة على المستوى الفردي والجماعي، ونحن سعداء جدًا بالتحسينات المستمرة التي يتم إجراؤها على المنصة!

يمكنك استخدام Jasper لتبادل الأفكار وإعادة صياغة الأفكار وتنظيمها والكتابة بشكل أسرع بكثير مما لو كنت تبدأ من الصفر. بشكل عام، لقد أدخلت كفاءات ملموسة على المستوى الفردي والجماعي، ونحن سعداء جدًا بالتحسينات المستمرة التي يتم إجراؤها على المنصة!

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Jasper AI

اعثر على أداة الذكاء الاصطناعي المناسبة لسير عمل فريقك

يعتمد اختيار البديل المناسب لـ Stansa AI على ما تحاول تحقيقه. سيستفيد كتاب القصص الخيالية المبدعون من الأدوات المتخصصة مثل NovelAI أو Sudowrite. ستجد فرق التسويق قيمة في المنصات التي تركز على العلامة التجارية مثل Jasper.

لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في العثور على ذكاء اصطناعي ينتج محتوى جيدًا، بل في العثور على ذكاء اصطناعي يتناسب مع طريقة عمل فريقك. تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي المستقلة إلى حدوث احتكاك، مما يجبرك على نقل المحتوى يدويًا بين نظام إدارة المشاريع والوثائق ومحادثات الفريق.

الحل الأكثر فعالية في مجال الذكاء الاصطناعي هو الذي يسد الفجوة بين إنشاء المحتوى وتنفيذه. سواء اخترت أداة متخصصة في الكتابة الخيالية أو منصة تسويقية، أعط الأولوية للحلول التي تقلل من الاحتكاك في سير عملك.

للفرق التي تسعى إلى القضاء على التباعد بين إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي وإدارة العمل، يقدم ClickUp ذكاءً اصطناعيًا يعمل في مكان العمل. ✨/

سجل مجانًا اليوم.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

Stansa AI هي منصة لتوليد المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتشتهر بتفاعلاتها المرنة، خاصة في مجال الكتابة الإبداعية والمهنية. غالبًا ما تبحث الفرق عن بدائل للحصول على ميزات مثل التعاون الجماعي، والتكامل الأفضل مع أنظمة إدارة العمل، أو القدرات المتخصصة للتسويق أو الكتابة الخيالية.

تتميز أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي غير المفلترة بقيود أقل على المحتوى، مما يتيح استكشاف موضوعات غير تقليدية قد تحظرها الأدوات السائدة. تضع منصات مثل ChatGPT الأولوية للأمان وإمكانية الوصول الواسعة، مما قد يعيق أحيانًا التدفق الإبداعي لبعض أنواع الأدب الخيالي.

بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى التعاون في إنشاء المحتوى ودمجه في سير عملها، فإن ClickUp هو الخيار الأقوى. فهو يجمع بين إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والتوثيق، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين أدوات منفصلة.

نعم، تم تصميم معظم بدائل الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ClickUp و Jasper، لإنشاء محتوى تجاري وتسمح لك باستخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه لأغراض تجارية. ومع ذلك، من الأفضل دائمًا مراجعة شروط الخدمة الخاصة بكل منصة فيما يتعلق بملكية المحتوى.