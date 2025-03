أفضل 10 مولدات نصوص عشوائية لعام 2025

هل حدقت يومًا في نموذج تصميم فارغ، متسائلًا عن كيفية جعله يبدو واقعيًا؟ نص العنصر النائب مفيد هنا، سواء كنت مصمم ويب يعرض تخطيطات أو مطورًا يختبر تدفق المحتوى. لكن دعنا نواجه الأمر - "لوريم إيبسوم" أصبح قديمًا.

كما أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تحويل الصناعة، يجب أن نتطلع إلى ما هو أبعد من النص النائب التقليدي. لهذا السبب قمنا بتنسيق هذه القائمة الجديدة من مولدات النصوص العشوائية لجعل عملية التصميم وإنشاء المحتوى أسهل وأكثر متعة.

ألقِ نظرة على مولدات النصوص العشوائية العشرة هذه:

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا، إليك ما الذي يجعل أداة توليد الكلمات العشوائية ذات قيمة حقيقية لسير عمل التصميم الخاص بك:

👀 هل تعلم؟ توليد النصوص له جذور في أبحاث علوم الكمبيوتر من خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع حدوث تقدم كبير في الثمانينيات والتسعينيات من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

إليك أفضل 10 مولدات نصوص عشوائية يمكنك استخدامها:

باعتباره تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين مهامك والدردشة والمعرفة, كليك أب يتجاوز كونه تطبيق إنتاجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من بين أشياء أخرى لا حصر لها، يمكن أن يعمل أيضًا كـ مولد نص عشوائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي . يتميز لأنه يجلب قدرات توليد النص مباشرة إلى سير عمل مشروعك من خلال ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp.

ClickUp Brain

تعمل هذه الميزة على تغيير طريقة تعامل الفرق مع إنشاء النصوص ضمن سير العمل. فبدلاً من التنقل بين الأدوات المختلفة، يمكنك إنشاء وإدارة جميع نصوص العناصر النائبة الخاصة بك حيث تقوم بتخطيط مشاريعك وتنفيذها.

📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يستهلك بصمت إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ ClickUp يوحّد مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسّطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

بالنسبة للمصممين والمطورين الذين يحتاجون إلى نص عنصر نائب، يمكنك إنشاء المحتوى وإدارته والتعاون فيه مع إبقائه متصلاً بمشاريعك ومهامك وأصول التصميم.

يعد هذا التكامل ذا قيمة خاصة للفرق التي تعمل على مشاريع تصميم واسعة النطاق تتطلب محتوى عنصر نائب متسق عبر مكونات متعددة.

تخلص من Lorem Ipsum واجعل توليد النصوص العشوائية ممتعًا مع ClickUp Brain

نظام إدارة المستندات الخاص بالمنصة, مستندات ClickUp هو محور مركزي لسير عمل إدارة المحتوى الخاص بك.

قم بكتابة النص أو إنشائه أو لصقه في موقع يمكن الوصول إليه بواسطة ClickUp Brain، ثم ترجمته

يندمج ClickUp Brain مباشرةً في محرر المستندات، مما يتيح لك إنشاء أنواع مختلفة من النصوص دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك إنشاء محتوى بأطوال وأنماط مختلفة، وهو أمر رائع لاختبار تخطيطات التصميم المختلفة. يمكنك حتى ترجمة المحتوى الخاص بك وتعريبه باستخدام هذا منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي .

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي المساعدة في توسيع الأوصاف المختصرة إلى كتل محتوى أكمل أو ضغط النص الأطول إلى نسخ أقصر لعناصر واجهة المستخدم المختلفة.

إنشاء المحتوى تلقائيًا مباشرةً في مستندات ClickUp Docs باستخدام ClickUp Brain

يمكن للفرق التعاون على محتوى نصي تم إنشاؤه في الوقت الفعلي داخل ClickUp Docs. يمكن للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستندات وترك التعليقات واقتراح التغييرات في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء قوالب فورية للمهام والمستندات والمشاريع مع مكونات نصية للعناصر النائبة. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء أطر عمل قابلة لإعادة الاستخدام لاحتياجات النص المختلفة، من نسخ واجهة المستخدم إلى كتل المحتوى، وتكييفها بسهولة عبر المشاريع.

وتساعد هذه القوالب في الحفاظ على الاتساق في استخدام نص العنصر النائب عند إنشاء نماذج مواقع الويب أو واجهات التطبيقات أو المواد التسويقية.

💡 نصيحة احترافية: كلما كانت مطالبة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أكثر تحديدًا وتخصيصًا، كلما كان النص الذي تم إنشاؤه أكثر دقة وملاءمة. يتعلم ClickUp Brain من سياق مساحة العمل الخاصة بك لتوفير مخرجات أكثر دقة.

عبر ChatGPT تتفوق ChatGPT في إنشاء نص عنصر نائب خاص بالتصميم يحافظ على الملاءمة الدلالية. يقدّر المصممون بشكل خاص قدرته على إنشاء نص يتطابق مع سياق عناصر واجهة المستخدم المختلفة مثل قوائم التنقل، وقوالب صفحات الويب، وأوصاف المنتجات.

وهذا يجعل النماذج الأولية أكثر جدوى أثناء العروض التقديمية للعميل واختبار المستخدم.

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي Perplexity AI هو في المقام الأول أداة بحثية تجلب المعلومات عبر المصادر المستشهد بها، ويولّد Perplexity AI نصًا عالي الجودة بدقة ملحوظة. ويمكنه إنشاء محتوى متماسك لحالات استخدام متعددة، بما في ذلك الكتابة الإبداعية والتلخيص وإكمال الجمل.

تسمح ميزة توليد اللغة في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنتاج نص بأقل قدر من المدخلات، مما يجعله أداة ممتازة للكتّاب الباحثين عن الإلهام أو توليد محتوى سريع، نعم، حتى النص العشوائي.

عبر الجوزاء يجمع Gemini من Google بين توليد النص وفهم السياق المرئي، مما يجعله مفيدًا في إنشاء نص عنصر نائب يتوافق مع عناصر التصميم. يمكن أن تساعد قدرته على معالجة المدخلات متعددة الوسائط في إنشاء محتوى عنصر نائب مناسب للسياق.

يمكن أن يؤدي تكامل Gemini المحكم إلى تبسيط مهام سير العمل للمصممين الذين يستخدمون بالفعل مساحة عمل Google (المستندات والشرائح وغيرها).

عبر لوريم إيبسوم لا يزال مولد لوريم إيبسوم التقليدي (Lorem Ipsum.com) معيارًا صناعيًا لإنشاء نص عنصر نائب محايد.

إليك مثال كلاسيكي لنص لوريم إيبسوم:

_Lorem ipsum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ni ut aliquip ex ea commodo consequat. لا يمكن أن يكون هناك أي شيء آخر غير ذلك. ماعدا أن هذا هو السبب في أن كل شيء قد يكون غير موجود، فإنك لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الأمر