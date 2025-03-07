أفضل 10 مولدات نصوص عشوائية لعام 2025

هل حدقت يومًا في نموذج تصميم فارغ، متسائلًا عن كيفية جعله يبدو واقعيًا؟ نص العنصر النائب مفيد هنا، سواء كنت مصمم ويب يعرض تخطيطات أو مطورًا يختبر تدفق المحتوى. لكن دعنا نواجه الأمر - "لوريم إيبسوم" أصبح قديمًا.

كما أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي تحويل الصناعة، يجب أن نتطلع إلى ما هو أبعد من النص النائب التقليدي. لهذا السبب قمنا بتنسيق هذه القائمة الجديدة من مولدات النصوص العشوائية لجعل عملية التصميم وإنشاء المحتوى أسهل وأكثر متعة.

⏰ ملخص 60 ثانية

ألقِ نظرة على مولدات النصوص العشوائية العشرة هذه:

النقر فوق (الأفضل لإنشاء نص مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك)

(الأفضل لإنشاء نص مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك) ChatGPT (الأفضل لإنشاء محتوى مدرك للسياق)

(الأفضل لإنشاء محتوى مدرك للسياق) Perplexity (الأفضل لتوليد النصوص القائمة على البحث)

(الأفضل لتوليد النصوص القائمة على البحث) جيميني (الأفضل لإنشاء نصوص متعددة الوسائط)

(الأفضل لإنشاء نصوص متعددة الوسائط) Lorem Ipsum (الأفضل لنص العنصر النائب الكلاسيكي)

(الأفضل لنص العنصر النائب الكلاسيكي) مُنشئ النص الوهمي (الأفضل للنص الوهمي القابل للتخصيص)

(الأفضل للنص الوهمي القابل للتخصيص) RANDOM.ORG (الأفضل لتوليد كلمات عشوائية حقًا)

(الأفضل لتوليد كلمات عشوائية حقًا) Lipsumator (الأفضل للحصول على طريقة مباشرة لإنشاء نص عنصر نائب)

(الأفضل للحصول على طريقة مباشرة لإنشاء نص عنصر نائب) Random.Onl (الأفضل للتنسيقات النصية المتخصصة)

(الأفضل للتنسيقات النصية المتخصصة) Get Random Tools (الأفضل لاحتياجات توليد النصوص المتنوعة)

جرّب ClickUp مجانًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولدات النصوص العشوائية؟

قبل الغوص في أفضل اختياراتنا، إليك ما الذي يجعل أداة توليد الكلمات العشوائية ذات قيمة حقيقية لسير عمل التصميم الخاص بك:

خيارات التخصيص : ابحث عن الأدوات التي تتيح لك التحكم في طول النص وتنسيقه وبنيته. تضمن القدرة على تحديد الفقرات وعدد الكلمات وحدود الأحرف أن النص الذي تم إنشاؤه يناسب احتياجاتك بالضبط

: ابحث عن الأدوات التي تتيح لك التحكم في طول النص وتنسيقه وبنيته. تضمن القدرة على تحديد الفقرات وعدد الكلمات وحدود الأحرف أن النص الذي تم إنشاؤه يناسب احتياجاتك بالضبط ملاءمة المحتوى : في حين أن Lorem Ipsum التقليدية تصلح للتخطيطات الأساسية، يمكن للأدوات الحديثة إنشاء محتوى خاص بالصناعة يجعل نماذجك أكثر جدوى وملاءمة للسياق

: في حين أن Lorem Ipsum التقليدية تصلح للتخطيطات الأساسية، يمكن للأدوات الحديثة إنشاء محتوى خاص بالصناعة يجعل نماذجك أكثر جدوى وملاءمة للسياق إمكانيات التكامل : اختر المولدات التي تعمل بسلاسة مع أدوات التصميم والتطوير الموجودة لديك. يعد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ووظيفة النسخ واللصق السهلة أمران ضروريان لسير العمل بسلاسة

: اختر المولدات التي تعمل بسلاسة مع أدوات التصميم والتطوير الموجودة لديك. يعد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ووظيفة النسخ واللصق السهلة أمران ضروريان لسير العمل بسلاسة دعم اللغة : ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى إنشاء نص متعدد اللغات للمشاريع الدولية. تقدم بعض الأدوات نص عنصر نائب بلغات ومجموعات أحرف متعددة

: ضع في اعتبارك ما إذا كنت بحاجة إلى إنشاء نص متعدد اللغات للمشاريع الدولية. تقدم بعض الأدوات نص عنصر نائب بلغات ومجموعات أحرف متعددة سرعة الإنشاء: عند العمل على مشاريع كبيرة، تحتاج إلى أداة لتوليد النص دون تأخير أو تأخير بسرعة. ابحث عن مولدات ذات قدرات معالجة فعالة

👀 هل تعلم؟ توليد النصوص له جذور في أبحاث علوم الكمبيوتر من خمسينيات وستينيات القرن الماضي مع حدوث تقدم كبير في الثمانينيات والتسعينيات من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

اقرأ أيضًا: كيفية أتمتة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

أفضل 10 مولدات نصية عشوائية

إليك أفضل 10 مولدات نصوص عشوائية يمكنك استخدامها:

1. ClickUp (الأفضل لتوليد النصوص المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

باعتباره تطبيق كل شيء للعمل الذي يجمع بين مهامك والدردشة والمعرفة, كليك أب يتجاوز كونه تطبيق إنتاجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

من بين أشياء أخرى لا حصر لها، يمكن أن يعمل أيضًا كـ مولد نص عشوائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي . يتميز لأنه يجلب قدرات توليد النص مباشرة إلى سير عمل مشروعك من خلال ClickUp Brain مساعد الذكاء الاصطناعي الداخلي في ClickUp.

ClickUp Brain

تعمل هذه الميزة على تغيير طريقة تعامل الفرق مع إنشاء النصوص ضمن سير العمل. فبدلاً من التنقل بين الأدوات المختلفة، يمكنك إنشاء وإدارة جميع نصوص العناصر النائبة الخاصة بك حيث تقوم بتخطيط مشاريعك وتنفيذها.

📮ClickUp Insight: التبديل بين السياقات يستهلك بصمت إنتاجية فريقك. يُظهر بحثنا أن 42% من الاضطرابات في العمل تأتي من التنقل بين المنصات وإدارة رسائل البريد الإلكتروني والتنقل بين الاجتماعات. ماذا لو كان بإمكانك التخلص من هذه الانقطاعات المكلفة؟ ClickUp يوحّد مهام سير عملك (والدردشة) تحت منصة واحدة مبسّطة. ابدأ مهامك وقم بإدارتها من خلال الدردشة والمستندات واللوحات البيضاء والمزيد - بينما تحافظ الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على السياق متصلاً وقابلاً للبحث والإدارة!

جرّب ClickUp مجاناً

بالنسبة للمصممين والمطورين الذين يحتاجون إلى نص عنصر نائب، يمكنك إنشاء المحتوى وإدارته والتعاون فيه مع إبقائه متصلاً بمشاريعك ومهامك وأصول التصميم.

يعد هذا التكامل ذا قيمة خاصة للفرق التي تعمل على مشاريع تصميم واسعة النطاق تتطلب محتوى عنصر نائب متسق عبر مكونات متعددة.

تخلص من Lorem Ipsum واجعل توليد النصوص العشوائية ممتعًا مع ClickUp Brain

نظام إدارة المستندات الخاص بالمنصة, مستندات ClickUp هو محور مركزي لسير عمل إدارة المحتوى الخاص بك.

قم بكتابة النص أو إنشائه أو لصقه في موقع يمكن الوصول إليه بواسطة ClickUp Brain، ثم ترجمته

يندمج ClickUp Brain مباشرةً في محرر المستندات، مما يتيح لك إنشاء أنواع مختلفة من النصوص دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. يمكنك إنشاء محتوى بأطوال وأنماط مختلفة، وهو أمر رائع لاختبار تخطيطات التصميم المختلفة. يمكنك حتى ترجمة المحتوى الخاص بك وتعريبه باستخدام هذا منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي .

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي المساعدة في توسيع الأوصاف المختصرة إلى كتل محتوى أكمل أو ضغط النص الأطول إلى نسخ أقصر لعناصر واجهة المستخدم المختلفة.

إنشاء المحتوى تلقائيًا مباشرةً في مستندات ClickUp Docs باستخدام ClickUp Brain

يمكن للفرق التعاون على محتوى نصي تم إنشاؤه في الوقت الفعلي داخل ClickUp Docs. يمكن للعديد من أعضاء الفريق تحرير المستندات وترك التعليقات واقتراح التغييرات في نفس الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن ل ClickUp Brain إنشاء قوالب فورية للمهام والمستندات والمشاريع مع مكونات نصية للعناصر النائبة. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء أطر عمل قابلة لإعادة الاستخدام لاحتياجات النص المختلفة، من نسخ واجهة المستخدم إلى كتل المحتوى، وتكييفها بسهولة عبر المشاريع.

وتساعد هذه القوالب في الحفاظ على الاتساق في استخدام نص العنصر النائب عند إنشاء نماذج مواقع الويب أو واجهات التطبيقات أو المواد التسويقية.

لمزيد من التفاصيل حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التوثيق، شاهد هذا الفيديو التوضيحي المفيد!

ClickUp أفضل الميزات

نسخ وإنشاء نص من التسجيلات الصوتية تلقائيًا باستخدام ClickUp Brain

إعداد تدفقات عمل تلقائية لمراجعة المحتوى والموافقة عليه من خلال "إذا ثم أتمتة" في ClickUp

تنظيم المحتوى النصي وتصنيفه باستخدام علامات وتسلسلات هرمية مخصصة

التعاون مباشرة على نفس المستند مع أعضاء فريقك في ClickUp في ClickUp

تتبع إصدارات المحتوى باستخدام محفوظات الإصدارات المضمنة في ClickUp Docs

قيود ClickUp

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي بسبب الميزات الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: كلما كانت مطالبة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك أكثر تحديدًا وتخصيصًا، كلما كان النص الذي تم إنشاؤه أكثر دقة وملاءمة. يتعلم ClickUp Brain من سياق مساحة العمل الخاصة بك لتوفير مخرجات أكثر دقة.

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp؟

ClickUp لديه الكثير ليقدمه في مكان واحد مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. من المؤكد أنه جعل الحياة أسهل نسبيًا لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز في الاجتماعات اليومية، كان التخطيط المستقبلي سهلاً. مراجعة TrustRadius 2. ChatGPT (الأفضل لإنشاء محتوى مدرك للسياق)

عبر ChatGPT تتفوق ChatGPT في إنشاء نص عنصر نائب خاص بالتصميم يحافظ على الملاءمة الدلالية. يقدّر المصممون بشكل خاص قدرته على إنشاء نص يتطابق مع سياق عناصر واجهة المستخدم المختلفة مثل قوائم التنقل، وقوالب صفحات الويب، وأوصاف المنتجات.

وهذا يجعل النماذج الأولية أكثر جدوى أثناء العروض التقديمية للعميل واختبار المستخدم.

ChatGPT أفضل الميزات

توليد محتوى نصي بألوان وأنماط مختلفة بناءً على مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى بأطوال محددة لتناسب متطلبات التصميم

إنتاج نص بلغات متعددة للمشاريع الدولية

قيود ChatGPT

قد تكون المخرجات التي تم إنشاؤها في بعض الأحيان غير متسقة فيما يتعلق بمتطلبات المستخدم

للمستوى المجاني قيود على الاستخدام

تسعير ChatGPT

مجاني

ChatGPT Plus : 20 دولاراً شهرياً

: 20 دولاراً شهرياً محترف : 200 دولار في الشهر

: 200 دولار في الشهر فريق: 30 دولاراً/مستخدماً شهرياً

ChatGPT التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

_ChatGPT غيّر قواعد اللعبة بالنسبة لمشاريع عملي الإبداعية. يمكنني البدء بالعصف الذهني، ووضع الأفكار، والمفاهيم، وكتابة النسخ، وإدارة المشروع. التفاعل والتجربة سهلة على حاسوبي المحمول أو هاتفي. وجود حساب يسجل جميع عمليات البحث التي أقوم بها هو مورد لا يُقدّر بثمن مراجعة Capterra 🧠 حقيقة ممتعة: فيكتور هـ. ينغفي، في عام 1961 طور نموذجاً لإظهار إمكانية توليد الجمل آليًا، مع التركيز على توليد الجمل من أدب الأطفال.

اقرأ أيضًا: أمثلة مذهلة للذكاء الاصطناعي التوليدي التي تحول الصناعات

3. الحيرة (الأفضل لتوليد النصوص القائمة على البحث)

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي Perplexity AI هو في المقام الأول أداة بحثية تجلب المعلومات عبر المصادر المستشهد بها، ويولّد Perplexity AI نصًا عالي الجودة بدقة ملحوظة. ويمكنه إنشاء محتوى متماسك لحالات استخدام متعددة، بما في ذلك الكتابة الإبداعية والتلخيص وإكمال الجمل.

تسمح ميزة توليد اللغة في الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنتاج نص بأقل قدر من المدخلات، مما يجعله أداة ممتازة للكتّاب الباحثين عن الإلهام أو توليد محتوى سريع، نعم، حتى النص العشوائي.

الحيرة أفضل الميزات

توليد نص بمعلومات حديثة وواقعية

الحصول على اقتباسات ومصادر داخل النص الذي تم إنشاؤه

قيود الحيرة

ينصبّ التركيز الأساسي على استرجاع المعلومات بدلاً من القدرة على توليد نص بديل

تسعير الحيرة

قياسي: مجاناً

مجاناً المحترف: 20 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات برنامج Perplexity

G2 : 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Perplexity؟

أصبح Perplexity أداة لا غنى عنها في سير عملي اليومي. فهي توفر لي ساعات لا حصر لها كل أسبوع. أفضل من الدفع مقابل ChatGPT فقط، الذي يأتي مع هذا الاشتراك، وأكثر دقة من Gemini. إن استخدامه للبحث عن معلومات سريعة ودقيقة، خاصة لأشياء مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني والبحث للعروض التقديمية. مراجعة G2 4. الجوزاء (الأفضل لتوليد النصوص متعددة الوسائط)

عبر الجوزاء يجمع Gemini من Google بين توليد النص وفهم السياق المرئي، مما يجعله مفيدًا في إنشاء نص عنصر نائب يتوافق مع عناصر التصميم. يمكن أن تساعد قدرته على معالجة المدخلات متعددة الوسائط في إنشاء محتوى عنصر نائب مناسب للسياق.

يمكن أن يؤدي تكامل Gemini المحكم إلى تبسيط مهام سير العمل للمصممين الذين يستخدمون بالفعل مساحة عمل Google (المستندات والشرائح وغيرها).

أفضل ميزات Gemini

ترجمة النص وإنشاء نص بلغات متعددة بسلاسة

إنتاج نص مع فهم دقيق للدلالات والسياق

توفير تنسيق متسق عبر المحتوى ذي الصلة

قيود Gemini

للنسخة المجانية قيود على الاستخدام

غالبًا ما تكون الردود مقتضبة

تسعير Gemini

مجاني

الجوزاء للأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا مؤسسة الجوزاء للمؤسسات: 36 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

36 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا اجتماعات ومراسلات الذكاء الاصطناعي: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات الجوزاء #### تقييمات ومراجعات الجوزاء

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gemini؟

_بشكل عام هذا يجعل كتابة المستندات أسهل بكثير، ويمنحني خيارات أفضل للاختيار من بينها مما كان مكتوبًا في الأصل، وهو موجود إذا واجهتني مشكلة في أي وقت مراجعة Capterra 👀 هل تعلم؟ استخدمت BBC نصًا تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر لتوفير تغطية مفصلة للانتخابات، حيث أنتجت حوالي 650 مقالاً باللغة الإنجليزية و40 مقالاً باللغة الويلزية.

5. لوريم إيبسوم (الأفضل لنص العنصر النائب الكلاسيكي)

عبر لوريم إيبسوم لا يزال مولد لوريم إيبسوم التقليدي (Lorem Ipsum.com) معيارًا صناعيًا لإنشاء نص عنصر نائب محايد.

إليك مثال كلاسيكي لنص لوريم إيبسوم:

_Lorem ipsum ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris ni ut aliquip ex ea commodo consequat. لا يمكن أن يكون هناك أي شيء آخر غير ذلك. ماعدا أن هذا هو السبب في أن كل شيء قد يكون غير موجود، فإنك لا تستطيع أن تتخلى عن هذا الأمر

يوضح مقطع لوريم إيبسوم القياسي هذا سبب فعاليته في نماذج التصميم - فهو يحافظ على التدفق الطبيعي للنص وتوزيع الأحرف مع الحفاظ على حياديته بما يكفي لعدم تشتيت الانتباه عن عناصر التصميم.

لوريم إيبسوم أفضل الميزات

إنشاء نص لوريم إيبسوم القياسي بأطوال مختلفة

نسخ النص بتنسيقات مختلفة (نص عادي، HTML)

تحديد عدد محدد من الكلمات أو البايتات أو الفقرات

ابدأ النص بعبارات "Lorem ipsum" التقليدية أو عبارات مخصصة

قيود "لوريم إيبسوم

يقتصر على نص العنصر النائب على النمط اللاتيني

تسعير لوريم إيبسوم

مجاناً

تقييمات ومراجعات لوريم إيبسوم

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

🧠 حقيقة ممتعة: ماذا يعني لوريم إيبسوم؟

إنها مأخوذة من فقرة مشوشة من De finibus bonorum et malorum (في غايات الخير والشر)، وهو عمل كتبه شيشرون في عام 45 قبل الميلاد.

النص نفسه في معظمه عبارة عن رطانة في الغالب، لكنه يحاكي أنماط اللغة الطبيعية، مما يجعله مفيدًا لاختبار الخطوط والمسافات وسهولة القراءة بشكل عام في التصميم.

6. مولد النص الوهمي (الأفضل للنص الوهمي القابل للتخصيص)

عبر مولد النص الوهمي هذا المولد متخصص في إنشاء نص عنصر نائب بمعلمات قابلة للتخصيص.

يسمح منشئ النص الوهمي للمصممين بإنشاء نص مطابق للخصائص المرئية للغات المختلفة مع بقائه بلا معنى، مما يساعد على التركيز على عناصر التصميم.

مولد النص الوهمي أفضل الميزات

الاختيار من بين أنماط نص وهمي متعددة تتجاوز النص الوهمي التقليدي

تخصيص أطوال الفقرات والجمل

إنشاء نص بتنسيقات مختلفة (TXT، HTML، Word)

الاختيار من بين أنماط وأنماط نصية مختلفة

قيود مولد النص الوهمي #### قيود مولد النص الوهمي

خيارات تخصيص محدودة في الإصدار المجاني

تسعير مولد النص الوهمي

مجاني للاستخدام عبر الإنترنت

مولد النص الوهمي تقييمات ومراجعات #### مولد النص الوهمي

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. RANDOM.ORG (الأفضل لتوليد الكلمات العشوائية حقًا)

عبر RANDOM.ORG تعتبر RANDOM.ORG ذات قيمة خاصة لاختبار الحالات القصوى في تطوير واجهة المستخدم.

يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تحتوي على ما يصل إلى 20 مليون قيمة عشوائية من خلال خدمة توليد الملفات الخاصة بها، مما يجعلها ذات قيمة خاصة للاحتياجات واسعة النطاق مثل الرموز الترويجية أو اختبار البيانات أو التطبيقات العلمية.

RANDOM.ORG أفضل الميزات

ضمان العشوائية الحقيقية في النصوص التي تم إنشاؤها باستخدام مصادر الضوضاء الجوية

تصدير الملفات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك النص العادي وCSV وExcel

إنشاء قيم عشوائية محددة حسب الطلب (مثل الرموز الأبجدية الرقمية)

قيود RANDOM.ORG

تقتصر مكالمات واجهة برمجة التطبيقات على المستوى المجاني

تسعير #### RANDOM.ORG

المطوِّر: الفئة المجانية متاحة

الفئة المجانية متاحة تجاري (غير القمار): 12 دولار/شهرياً

RANDOM.ORG التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

8. Lipsumator (الأفضل لطريقة مباشرة لإنشاء نص عنصر نائب)

عبر ليبسوميتور يتيح لك Lipsumator، وهو منشئ نص وهمي مباشر، تخصيص نص العنصر النائب الخاص بك عن طريق تحديد عدد الفقرات أو الكلمات المطلوبة.

تحتفظ الأداة بنمط توزيع الحروف الكلاسيكي، مما يجعل هذا النمط النصي الوهمي فعالاً لنماذج التصميم.

Lipsumator أفضل الميزات

خيار البدء بافتتاحية "لوريم إبسوم" التقليدية

إنشاء نص بفواصل فقرات طبيعية

نسخ النص الذي تم إنشاؤه بنقرة واحدة

قيود "لوريم إيبسوميتور

يقتصر على النص الوهمي المستند إلى اللاتينية

خيارات التخصيص الأساسية

تسعير #### Lipsumator

مجاناً

Lipsumumator تقييمات ومراجعات

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. Random.Onl (الأفضل للتنسيقات النصية المتخصصة)

عبر Random.Onl يوفر Random.Onl أداة بسيطة ومتعددة الاستخدامات لإنشاء نصوص وهمية عند الطلب. تلبي المنصة احتياجات مصممي الويب الذين يحتاجون إلى نصوص وهمية لنماذج مواقع الويب والكتاب الذين يبحثون عن الإلهام الإبداعي.

وهي تتفوق في إنشاء نصوص لأنواع محددة من المحتوى، مثل العناوين وأوصاف المنتجات وملفات تعريف المستخدمين، مما يجعلها ذات قيمة للتجارة الإلكترونية ونماذج التطبيقات.

Random.Onl أفضل الميزات

توليد نص بأعداد كلمات محددة على الفور

الوصول إلى توليد النصوص إلى جانب مولدات عشوائية أخرى (أرقام، أسماء، تواريخ)

واجهة بسيطة تعتمد على المتصفح ولا تحتاج إلى تثبيت

قيود Random.Onl العشوائية

يحتوي فقط على خيارات التخصيص الأساسية

تسعير #### Random.Onl

مجاناً

تقييمات ومراجعات Random.Onl العشوائية

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

10. احصل على أدوات عشوائية (الأفضل لاحتياجات توليد النصوص المتنوعة)

عبر الحصول على أدوات عشوائية توفر هذه المنصة أداة توليد نص عشوائي عبر الإنترنت تقوم بإنشاء سلاسل ذات طول محدد لأغراض مختلفة. تقوم أداة Get Random Tools بإنشاء نص للاختبار، وملء البيانات، ومحتوى العنصر النائب، وعينات نصية.

تخصيص مجموعات الأحرف لاحتياجات المحتوى المختلفة

إنشاء نص عنصر نائب بمتطلبات أحرف محددة

الوصول إلى أدوات إضافية لمعالجة النصوص لمزيد من التخصيص

الحصول على قيود الأدوات العشوائية

واجهة أساسية مع الحد الأدنى من خيارات التنسيق

تقتصر على توليد النص المستند إلى سلسلة

تسعير أدوات الحصول على أدوات عشوائية

مجاني للاستخدام عبر الإنترنت

احصل على تقييمات ومراجعات الأدوات العشوائية

G2 : لا توجد تقييمات متاحة

: لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

أفضل حل لتوليد النص الوهمي ## أفضل حل لتوليد النص الوهمي

يمكن أن يؤدي العثور على مولد النص الوهمي المناسب إلى تبسيط سير عمل التصميم والتطوير بشكل كبير. في حين أن لوريم إيبسوم التقليدية لا تزال لها مكانتها، فإن أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل ClickUp توفر إمكانيات أكثر تنوعًا وسياقًا لتوليد النصوص.

فهم التوازن بين المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي والمحتوى البشري يساعد في إنشاء نماذج ونماذج أولية أكثر واقعية. يعمل ClickUp على تغيير طريقة تعامل الفرق مع إنشاء النصوص ضمن مهام سير العمل الخاصة بهم. مع خاصية قوالب كتابة المحتوى ومطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء وإدارة جميع نصوص العناصر النائبة الخاصة بك أثناء تعلم كيفية إضفاء الطابع الإنساني على محتوى الذكاء الاصطناعي من خلال التنقيح التعاوني.

توفر هذه الأدوات المرونة والوظائف اللازمة لتحديات التصميم الحالية سواءً كانت إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي أو اختبار التخطيطات أو تطوير هياكل المحتوى. اشترك في ClickUp واختبر مستقبل إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.