أفضل 13 أداة للذكاء الاصطناعي للمعلمين عن بُعد في [السنة]

أنت تعلم بالفعل أن التعلم الذي يركز على الطالب يؤدي إلى مشاركة أقوى ونتائج أفضل. لكن الوقت المحدود والأعمال الإدارية المتزايدة قد تجعل هذا الهدف يبدو بعيد المنال.

هنا يمكن أن يحدث الاستخدام السليم لأدوات الذكاء الاصطناعي فرقًا ملموسًا. فهي تتولى المهام المتكررة التي تستنزف وقتك وطاقتك. تساعدك أدوات GenAI هذه على تصميم مسارات تعليمية أكثر تخصيصًا، ومراقبة التقدم باستمرار، وتقديم ملاحظات في الوقت المناسب.

في هذا الدليل، سوف نستكشف أفضل أدوات التدريس بالذكاء الاصطناعي للمعلمين التي تدعم التدريس عن بُعد والتعلم المخصص.

فيما يلي نظرة عامة سريعة على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمعلمين عن بُعد وما تقدمه كل منها لعملك. 📊

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp مستندات لتنظيم خطط الدروس؛ مهام وحالات مخصصة وحقول مخصصة لتتبع السرعة والمعايير؛ أتمتة لتبسيط سير عمل المعلمين؛ لوحات معلومات لتصور التقدم المحرز؛ الذكاء الاصطناعي لاسترجاع المعرفة والمساعدة. المدارس والمعلمون الذين يرغبون في تخطيط التعليم وإدارة المشاريع في مكان واحد مجانية إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات MagicSchool AI أتمتة إنشاء الدروس، ودعم التعليم الخاص (خطط IEP و 504)، ولوحات تحليلات، وسهولة التصدير إلى Docs/Word/Classroom/Canvas المعلمون الذين يرغبون في إعداد دروس سريعة ومتنوعة ودعم SPED تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Eduaide. ai أكثر من 110 أداة تعليمية، ومحتوى متوافق مع المعايير (5E، قائم على التربية)، وروبوت للتعليقات مع قواعد تقييم. المعلمون الذين يحتاجون إلى موارد صفية متنوعة ومتوافقة مع المعايير تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5.99 دولارًا شهريًا. التدريس السريع تكامل مباشر مع Google لتقديم الملاحظات وإعادة عرض عملية الكتابة (Inspect Writing) وترجمة أكثر من 50 لغة، ومتوافق مع FERPA و COPPA. المعلمون الذين يستخدمون أدوات Google ويرغبون في الحصول على تعليقات مبسطة وإمكانية وصول سهلة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمدارس والمناطق التعليمية ChatGPT خطط دروس مخصصة، GPTs مخصصة للتدريس الموحد، مساعدة في التواصل متعدد اللغات، تكامل Canva و Drive/M365 المعلمون عن بُعد والمعلمون الهجينون الذين يرغبون في التخطيط المتنوع وإنشاء المحتوى والتواصل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا. Wayground (Quizizz) إنشاء موارد الذكاء الاصطناعي من المطالبات/الملفات/عناوين URL، والتصحيح الآلي للإجابات المفتوحة/الصوتية، ومكتبة كبيرة من المحتوى الذي أعده المعلمون. المعلمون الذين يرغبون في الحصول على اختبارات تفاعلية ورؤى مستندة إلى البيانات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمدارس والمناطق التعليمية Gradescope المؤسسات التي تتعامل مع تقييمات كبيرة الحجم مع التركيز على العدالة والتحليلات المؤسسات التي تتعامل مع تقييمات كبيرة الحجم مع التركيز على العدالة والتحليلات تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Curipod دروس تفاعلية مولدة بالذكاء الاصطناعي، تعليقات فورية بالذكاء الاصطناعي مع قواعد التقييم، تحميل وتحسين الشرائح الموجودة، متوافقة مع FERPA و COPPA المعلمون الذين يحتاجون إلى تفاعل مباشر في الفصول الدراسية عن بُعد أو المختلطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا. Diffit إنشاء موارد تعليمية من النصوص/التحميلات/الروابط، ومنظمات الرسوم البيانية والهياكل الداعمة، ومواءمة المعايير والتحكم في المفردات. المعلمون الذين يحتاجون إلى مواد قراءة قابلة للتكيف مع الفصول الدراسية ذات القدرات المختلطة تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 14.99 دولارًا شهريًا. Turnitin تقارير التشابه للسرقة الأدبية والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتعليقات المضمنة، و QuickMarks، وقواعد التقييم، والتعليقات الصوتية/الوسائطية، وكشف التلاعب (النص الأبيض، وتبديل الأحرف). المعلمون الذين يرغبون في إجراء فحوصات النزاهة الأكاديمية والتصحيح الرقمي المنظم أسعار مخصصة Khanmigo خطط الدروس والاختبارات القصيرة والملخصات والمعايير التقييمية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والمحتوى المتوافق مع المناهج الدراسية من Khan Academy المعلمون الذين يرغبون في إنشاء محتوى سريعًا ضمن نظام خان أكاديمي تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا. مساعد التعليم مخطط دروس بالذكاء الاصطناعي، دعم باللغتين الإنجليزية والإسبانية، مستوى وهيكل قابلان للتعديل، أكثر من 10 أدوات موفرة للوقت المعلمون الذين يحتاجون إلى نقطة انطلاق سريعة لخطط الدروس وأوراق العمل تجربة مجانية لمدة 30 يومًا؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9 دولارات شهريًا Kahoot! التعلم القائم على الألعاب، الكاهوتس المباشرة أو ذاتية السرعة، أنواع الأسئلة المتعددة، التصميم سهل الوصول (القراءة بصوت عالٍ، التباين العالي، قارئ الشاشة) ركز المعلمون على أداء الطلاب والتحقق من فهمهم في الوقت الفعلي أسعار مخصصة

ما الذي يجعل أداة الذكاء الاصطناعي جيدة للمعلمين؟

تساعدك أداة الذكاء الاصطناعي الجيدة للمعلمين على اقتراح مسارات تعليمية مخصصة وتوفر موارد أو محتوى مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل طالب.

فيما يلي بعض الميزات المتقدمة التي يجب البحث عنها في أدوات GenAI للمعلمين.

تصحيح دقيق وتقييم دقيق: قم تلقائيًا بتصحيح الاختبارات وتقييم الإجابات القصيرة أو مراجعة المقالات مع تقديم تقييم قابل للتنفيذ.

دعم التعلم التكيفي: حدد الفجوات في المهارات، واقترح تمارين مخصصة، وأوصِ بموارد تناسب أسلوب التعلم لكل طالب.

إنشاء المحتوى بسرعة: قم بصياغة خطط الدروس، وإنشاء مطالبات الكتابة، وتلخيص القراءات، أو إنشاء مواد دراسية بسرعة.

تكامل سلس: تكامل سلس مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) والتقويمات وأنظمة إدارة الفصول الدراسية الحالية لديك، بحيث لا تضطر إلى التبديل بين منصات متعددة.

خصوصية البيانات وأمنها: حافظ على أمان معلومات الطلاب، وضمان الامتثال للوائح مثل FERPA أو GDPR

تحليلات ثاقبة: قم بتحليل أنماط أداء الطلاب ومشاركتهم وتفاعلهم، حتى تتمكن من التدخل مبكرًا وتعديل استراتيجياتك التعليمية.

التعاون والمشاركة: احصل على أدوات تدعم العمل الجماعي والمناقشات والتعليقات الفورية للحفاظ على مشاركة الطلاب في البيئات البعيدة أو المختلطة.

فيما يلي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسهل تخطيط الدروس وتتبع الطلاب والتدريس للمعلمين عن بُعد. 👇🏼

1. ClickUp (أفضل مساحة عمل شاملة للتخطيط والتصنيف والتواصل)

يقول 84% من المعلمين إنهم لا يملكون الوقت الكافي خلال ساعات العمل العادية لإكمال التقييم، وتخطيط الدروس، وإنجاز الأعمال الورقية، أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني من أولياء الأمور. عندما تكون كل مهمة في أداة مختلفة، فإن حتى الأعمال البسيطة تستغرق وقتًا أطول مما ينبغي.

يجمع ClickUp كل شيء في مساحة عمل متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في التدريس بدلاً من التبديل بين التطبيقات. بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، يفهم السياق الذي تعمل فيه ويقدم لك ما تحتاجه على الفور؛ لا مزيد من تضخم العمل!

تظل مهامك واختباراتك وخطط دروسك ووثائقك واتصالاتك متصلة في مساحة عمل واحدة منظمة مع الذكاء الاصطناعي المتصل.

إليك كيف يساعدك برنامج إدارة المشاريع التعليمية ClickUp على إدارة التدريس عن بُعد بشكل أكثر سلاسة:

إنشاء مواد تعليمية وتعليمات

يساعدك ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، على إنشاء خطط الدروس وأسئلة الواجبات وإرشادات المشاريع والمزيد بسرعة. يوجد هذا الذكاء الاصطناعي المسؤول بجوار دروسك ووثائقك وواجباتك، ويوفر لك الدعم الذي تحتاجه في اللحظة التي تحتاج إليه.

قم بإنشاء مواد تعليمية وتخصيصها لكل طالب باستخدام ClickUp Brain.

إليك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي هذا للطلاب لإحداث فرق حقيقي في يومك:

تخطيط أكثر ذكاءً للدروس: حوّل ملاحظاتك إلى مخطط واضح وقابل للتدريس مع أهداف وأنشطة

إنشاء اختبارات أسرع: قم بإنشاء أسئلة التقييم في ثوانٍ من قراءاتك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك.

تعليمات أوضح لكل متعلم: تبسيط التوجيهات المعقدة لضمان فهم كل طالب للمهمة

ردود فعل سريعة دون إرهاق: قدم تعليقات عالية الجودة وقابلة للتنفيذ دون بذل جهد يدوي يستغرق وقتًا طويلاً.

جرب هذه المطالبات: حوّل هذه الملاحظات إلى خطة درس مدتها 45 دقيقة مع أهداف تعليمية ونشاط ختامي

أنشئ خمسة أسئلة متعددة الخيارات للصف السابع مع إجاباتها

بسّط هذه التعليمات لطلاب اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في الصف السادس

لخص هذه الإجابة وبيّن نقطة قوة واحدة ومجالًا واحدًا يحتاج إلى تحسين

تخطى الصفحة الفارغة. صف احتياجاتك، ودع ClickUp Brain يقوم بإنشاء المسودة، وابدأ في التدريس مباشرة. شاهد هذا الفيديو لترى مدى سهولة ذلك.

قم بتركيز الموارد والتعاون مع الزملاء

بعد أن تساعدك Brain في إنشاء المواد الخاصة بك، يصبح ClickUp Docs المكان الذي تحول فيه هذه المواد إلى موارد منظمة وجاهزة للاستخدام في الفصل الدراسي. يمكنك تنسيق خطط الدروس، والتعاون مع الزملاء في الوقت الفعلي، وإضافة تعليمات الأنشطة، وتضمين العناصر المرئية أو الروابط، ومشاركتها مع الطلاب أو زملائك المعلمين.

تعاون مع معلمين آخرين وأنشئ قواعد معرفية باستخدام ClickUp Docs.

يعمل ClickUp Docs أيضًا كنظام لإدارة المعرفة، مما يساعدك على إنشاء مكتبة متنامية لكل ما تقوم بتدريسه. قم بالتصنيف حسب الموضوع أو الوحدة، وقم بتطبيق علامات قابلة للبحث للعثور على ما تحتاجه على الفور، وحافظ على تنظيم المستندات الأكاديمية المهمة عامًا بعد عام.

💡 نصيحة احترافية: يجعل نموذج خطة الدروس الجامعية من ClickUp تخطيط الدروس أسهل بكثير. يمكنك بسهولة إنشاء خطط الدروس وتخصيصها، ثم تنظيم جميع محتويات المحاضرات والواجبات والامتحانات في مكان واحد. تصبح كل درس مهمة يمكنك من خلالها تتبع التقدم المحرز من خلال حالات واضحة وتواريخ استحقاق. ما عليك سوى إضافة مخططك من Brain، وملء الأهداف والأنشطة، وتحويله إلى درس جاهز للطلاب يمكنك إعادة استخدامه بثقة كل فصل دراسي. احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء خطط الدروس وتنظيم المحتوى باستخدام نموذج خطة الدروس الجامعية من ClickUp.

خطط المهام لكل نشاط أو جلسة

تحول ClickUp Tasks خططك التعليمية إلى سير عمل واضح وقابل للتتبع. أنشئ مهمة لكل حصة دراسية أو واجب، وأضف قوائم مراجعة لأنشطة الدرس، وأرفق جميع الملفات أو الشرائح اللازمة.

قم بإدارة جلساتك التعليمية وأكمل الدروس في الوقت المحدد باستخدام ClickUp Tasks.

أتمتة الأعمال الروتينية وتقليل عبء العمل

عندما تتأخر عدة مهام، وتتراكم التعليقات، ولا يزال هناك اختبار يحتاج إلى مراجعة، يمكن أن يخرج التتبع اليدوي عن السيطرة بسرعة. يوفر لك ClickUp طريقتين للتخلص من هذا الضغط: الأتمتة القائمة على القواعد ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يعملون جنبًا إلى جنب باللغة الطبيعية.

تتولى ClickUp Automations مهام سير العمل الروتينية والمتكررة. ما عليك سوى تعيين القاعدة مرة واحدة، وستقوم ClickUp بتطبيقها بشكل متسق. على سبيل المثال، عندما يقدم الطالب واجبًا، يمكن للأتمتة نقل هذه المهمة إلى قائمة التقييم الخاصة بك، وتحديث الحالة، وحتى إرسال تذكيرات بمواعيد التقييم القادمة.

استخدم القواعد المحددة مسبقًا أو أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام الروتينية.

يتولى وكلاء ClickUp AI المهام الأكثر مرونة التي لا ترتبط بقواعد محددة مسبقًا.

يمكنك ببساطة أن تطلب: "اجمع جميع المهام التي لم يتم التعليق عليها وأضفها إلى قائمة الأولويات" أو "أرسل رسالة إلى الطلاب الذين يحتاجون إلى مراجعة أعمالهم". يفهم الوكيل طلبك ويكمل الإجراء في مساحة العمل الخاصة بك.

أتمتة مهامك الروتينية من خلال مدخلات التشغيل باستخدام ClickUp AI Agents

وجه الطلاب ليظلوا منظمين

ساعد الطلاب على متابعة واجباتهم المدرسية ومشاريعهم وتذكيراتهم باستخدام برنامج ClickUp Student Project Management Software. يمكنهم تسجيل التقدم المحرز وإرفاق أعمالهم بالمهام وإضافة تعليقات ومعرفة المهام المعلقة والمهام المنجزة في أي وقت.

يمكن أن يساعدهم تقويم ClickUp في تخطيط أسبوعهم من خلال عرض المهام والاختبارات وجلسات المراجعة في مكان واحد.

خطط للمهام والواجبات والمواعيد النهائية وقم بإدارتها بسهولة باستخدام تقويم ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

جمع الطلبات وتنظيمها: قم بإنشاء نماذج قابلة للتخصيص للقبول وتقديم الدورات الدراسية والمستلزمات وغير ذلك باستخدام قم بإنشاء نماذج قابلة للتخصيص للقبول وتقديم الدورات الدراسية والمستلزمات وغير ذلك باستخدام نماذج ClickUp

احتفظ بالتفاصيل في متناول اليد: سجل الدرجات ونتائج التقييم ومستويات المهارة أو ملاحظات السلوك مباشرة على كل واجب أو مهمة باستخدام سجل الدرجات ونتائج التقييم ومستويات المهارة أو ملاحظات السلوك مباشرة على كل واجب أو مهمة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp.

تتبع التقدم: يمكنك تصور أداء الفصل الدراسي وتقييم تقدم الطلاب ومراقبة سعة الفصل الدراسي أو إدارة المخزونات، كل ذلك في مكان واحد، باستخدام يمكنك تصور أداء الفصل الدراسي وتقييم تقدم الطلاب ومراقبة سعة الفصل الدراسي أو إدارة المخزونات، كل ذلك في مكان واحد، باستخدام لوحات معلومات ClickUp

إدارة الوقت بكفاءة: تصور جميع أعمالك وجدولك الزمني في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar و تصور جميع أعمالك وجدولك الزمني في مكان واحد باستخدام ClickUp Calendar و Timeline View، مما يساعدك على تخطيط يومك وأسبوعك بكفاءة.

حافظ على سياق المحادثات: قم بإعداد قنوات الدردشة لتبسيط التعاون وإخطار الأفراد أو المجموعات بالتحديثات باستخدام قم بإعداد قنوات الدردشة لتبسيط التعاون وإخطار الأفراد أو المجموعات بالتحديثات باستخدام ClickUp Chat

قم بتركيز تخطيطك اليومي: قم بربط أدواتك الأخرى من خلال قم بربط أدواتك الأخرى من خلال تكاملات ClickUp لتقليل التبديل بين السياقات

قيود ClickUp

قد تكون الميزات المتنوعة مربكة للمستخدمين الجدد.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقول مراجعة G2:

إنها بديهية وسهلة وسريعة للقيام بما أحتاج إليه. أعتقد أنها تفي حقًا بوعدها بتقليل عدد النقرات! لا أشعر أبدًا بالإحباط من هذه الأداة أو أفكر "لماذا لا أستطيع القيام بـ xyz؟" لم أكن لأستطيع القيام بعملي أو متابعة أي من أموري بدون هذه الأداة. وهي ميسورة التكلفة للغاية!

إنها بديهية وسهلة وسريعة للقيام بما أحتاج إليه. أعتقد أنها تفي حقًا بوعدها بتقليل عدد النقرات! لا أشعر أبدًا بالإحباط من هذه الأداة أو أفكر "لماذا لا أستطيع القيام بـ xyz؟" لم أكن لأستطيع القيام بعملي أو متابعة أي من أموري بدون هذه الأداة. وهي ميسورة التكلفة للغاية!

📮ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية يوميًا، و55% يستخدمونها عدة مرات في اليوم. ماذا عن الذكاء الاصطناعي في العمل؟ بفضل الذكاء الاصطناعي المركزي الذي يدعم جميع جوانب إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون، يمكنك توفير ما يصل إلى 3 ساعات أو أكثر كل أسبوع، والتي كنت ستقضيها في البحث عن المعلومات، تمامًا مثل 60.2% من مستخدمي ClickUp!

2. MagicSchool AI (الأفضل لتخطيط الدروس باستخدام الذكاء الاصطناعي وسير العمل الذي يركز على المعلم)

عبر MagicSchool AI

تجمع MagicSchool بين إنشاء الدروس ودعم الطلاب والمهام الإدارية في منصة واحدة للذكاء الاصطناعي.

وهي مفيدة بشكل خاص لاحتياجات التعليم الخاص. يمكنك إنشاء خطط IEP و 504 وخطط التدخل السلوكي واقتراحات التسهيلات والموارد الداعمة التي تساعد كل متعلم على الوصول إلى الدرس.

مشاركة عملك أمر بسيط للغاية. قم بتصدير الدروس إلى Google Docs أو Microsoft Word، أو أرسلها مباشرة إلى Google Classroom أو Canvas دون الحاجة إلى أي تنسيق إضافي.

عندما تريد معرفة ما الذي ينجح، توفر MagicSchool لوحات تحليلية تسلط الضوء على تقدم الطلاب واتجاهات مشاركتهم. وهذا يساعدك على اتخاذ قرارات تعليمية مدعومة ببيانات واضحة.

أفضل ميزات MagicSchool AI

استخدم خيار "عرض نموذج" في كل أداة لمعاينة الأمثلة واختيار ما يناسب احتياجاتك.

تخطي المطالبات المعقدة وحقق نتائج في ثوانٍ مع الاستمرار في تخصيصها لتناسب سياق مدرستك.

اعتمد على إجراءات الحماية المدمجة التي تحدد التحيز، وتعطي الأولوية لدقة الحقائق، وتحمي المعلومات الشخصية.

قيود MagicSchool AI

غالبًا ما تفوت هذه المنصات الإبداع الخفي والتعبير الشخصي للطلاب الذي لا يستطيع إلا المعلم أن يدركه حقًا.

أسعار MagicSchool AI

مجاني

بالإضافة إلى: 12.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MagicSchool AI

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MagicSchool AI؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أنا أحب مدرسة السحر. أقوم بإنشاء روبوتات مخصصة وأطلب من الطلاب استخدامها في مشاريع مختلفة. يمكنني مراقبة سجلات الطلاب مباشرة. استخدم الطلاب الذكاء الاصطناعي عند تعلمهم عملية التصميم الهندسي، وقمت بتحديد السياق كما لو كانوا على متن سفينة فضاء على كوكب المريخ وسيقومون في النهاية بتحدي إسقاط البيض كـ "مهبط طوارئ".

أنا أحب مدرسة السحر. أقوم بإنشاء روبوتات مخصصة وأطلب من الطلاب استخدامها في مشاريع مختلفة. يمكنني مراقبة سجلات الطلاب مباشرة. استخدم الطلاب الذكاء الاصطناعي عند تعلمهم عملية التصميم الهندسي، وقمت بتحديد السياق كما لو كانوا على متن سفينة فضاء على كوكب المريخ وسيقومون في النهاية بتحدي إسقاط البيض كـ "مهبط طوارئ".

3. Eduaide. ai (الأفضل لإنشاء مواد تعليمية متنوعة في دقائق)

باستخدام Eduaide. ai، يمكنك إنشاء أكثر من 110 نوعًا من الموارد التعليمية. ويشمل ذلك الاختبارات القصيرة وقوائم المفردات والدروس المبنية على أساس متدرج وأنشطة غرفة الهروب والألعاب الصفية ومنظمات الرسوم البيانية.

جميع المواد التي يتم إنشاؤها تستند إلى أسس تربوية. يتبع المحتوى الأطر التعليمية الراسخة وأفضل الممارسات، بما في ذلك نماذج تعليمية منظمة مثل إطار عمل 5E.

تسهل المنصة أيضًا مراجعة الأعمال. يوفر روبوت التعليقات تعليقات قابلة للتنفيذ ومبنية على معايير تقييمية لأعمال الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك منشئ التقييم إنشاء أسئلة بدرجات صعوبة قابلة للتعديل وتنسيقات مختلفة.

أفضل ميزات Eduaide. ai

قم بعملية العصف الذهني مع مساعد Erasmus AI لتحسين أفكار الدروس وإنشاء مواد تعليمية مخصصة تناسب أهدافك التعليمية.

قم بتصدير الموارد مباشرة إلى Google Docs أو Microsoft Word أو PDF لمشاركتها أو طباعتها أو تحريرها.

أنشئ مواد بعدة لغات لتقديم دعم أفضل للمتعلمين متعددي اللغات في فصلك الدراسي.

قيود Eduaide. ai

قد تبدو أدوات تحرير مساحة العمل محدودة وغير عملية، مما يجعل من الصعب تغيير المحتوى مباشرة داخل المنصة.

أسعار Eduaide. ai

مجاني

المزايا: 5.99 دولار شهريًا

المدارس والمناطق التعليمية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Eduaide. ai

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: كان المعلمون يستخدمون أساليب تعليمية مرحة قبل أن تصبح كلمة "التلعيب" شائعة. تم إنشاء أداة التعلم القائمة على الألعاب " The Oregon Trail" بواسطة دون راويتش وبيل هاينمان وبول ديلينبرغر في عام 1971 لاستخدامها في فصل التاريخ للصف الثامن. في اللعبة، يتقمص اللاعبون دور قائد قافلة يقود مجموعة من المستوطنين المسافرين من ميسوري إلى أوريغون في أربعينيات القرن التاسع عشر. تعلم اللعبة التاريخ من خلال العواقب، وتُظهر كيف شكلت الخيارات والتنازلات رحلات المستوطنين.

مكافأة: يعمل ClickUp BrainGPT كمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك على سطح المكتب، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي السياقي والبحث عن المعلومات وأتمتة سير العمل عبر كل أداة تستخدمها للتدريس عبر الإنترنت. بدلاً من علامات تبويب الذكاء الاصطناعي المنفصلة والموارد المتفرقة، تحصل على نظام ذكي واحد يعرف بالفعل دوراتك الدراسية وأعمال الطلاب ومهام الفصل الدراسي. إليك كيفية دعم ClickUp BrainGPT للتعليم عن بُعد: اختر من بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي مثل GPT وClaude وGemini، اعتمادًا على نوع الدرس أو المحتوى الذي تقوم بإنشائه.

احصل على ردود بناءً على سياقك الأكاديمي الفعلي، مثل تقدم الطلاب وخطط الدروس والملاحظات، بدلاً من نتائج الويب العامة.

اعثر على الملفات أو المراجع على الفور عبر ClickUp وGoogle Drive ومحتوى LMS ومجلدات الفريق المشتركة.

قم بإنشاء موارد للطلاب، أو كتابة تعليقات، أو إنشاء تحديثات للفصل دون قضاء وقت في تصميم المطالبات.

استخدم ميزة " Talk to Text " التي تعتمد على الصوت أولاً لإملاء أفكار المحاضرات، وتعيين المهام، وإرسال رسائل إلى أولياء الأمور، أو تلخيص الاجتماعات أثناء التدريس أو التنقل. ابحث في موادك التعليمية واستخدم أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء موارد تعليمية باستخدام ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (الأفضل لتحرير المحتوى المتوافق مع المناهج الدراسية وتكييف محتوى الفصل الدراسي على الفور)

عبر Brisk Teaching

Brisk هي أداة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدك على تصميم محتوى تعليمي وتخصيص التعلم دون مغادرة سير عملك الحالي.

يمكنك إنشاء موارد الفصل الدراسي بسرعة، مثل العروض التقديمية والملاحظات الإرشادية ونصوص البودكاست والأنشطة التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Brisk مباشرة مع أدوات Google، مما يسهل تقديم الملاحظات. اختر أسلوب الملاحظات وأدخل التعليقات مباشرة في Google Docs لتوجيه طلابك بشكل أكثر فعالية.

توفر ميزة "فحص الكتابة" إعادة عرض على غرار الفيديو لمسار الكتابة لكل طالب من المسودة الأولى إلى النسخة النهائية. شاهد ما كتبوه وحذفوه ولصقوه ونقحوه، بما في ذلك كيفية استجابتهم للتعليقات. هذا يجعل من السهل تشخيص صعوبات الكتابة وإبراز التحسن.

أفضل ميزات Brisk Teaching

ترجم النصوص الرقمية إلى أكثر من 50 لغة لتسهيل التعلم في الفصول الدراسية المتنوعة.

احمِ بيانات الطلاب من خلال الامتثال لقوانين FERPA و COPPA، وهو أمر ضروري للاستخدام على مستوى المدرسة أو المنطقة التعليمية.

ادمجها مباشرة مع Google Docs و Slides و Classroom و Microsoft Word/PowerPoint و OneDrive والمزيد دون مغادرة سير عملك المعتاد.

قيود التدريس السريع

إنها في الأساس امتداد للمتصفح، لذا فهي توفر قيمة محدودة عندما تعمل دون اتصال بالإنترنت أو خارج الأدوات المستندة إلى الويب.

أسعار Brisk Teaching

مجاني

المدارس والمناطق التعليمية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Brisk Teaching

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Brisk Teaching؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أستخدمها منذ عامين. إنها رائعة. اشترت المدرسة التي أدرّس فيها الآن النسخة المطورة وهي أفضل بكثير.

أستخدمها منذ عامين. إنها رائعة. اشترت المدرسة التي أدرّس فيها الآن النسخة المطورة وهي أفضل بكثير.

5. ChatGPT (الأفضل للتفسيرات المفتوحة وتوليد الأفكار ودعم الطلاب المرن)

عبر ChatGPT

ChatGPT هو أكثر من مجرد أداة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. قم بتحميل معلومات الطلاب، مثل نقاط القوة أو تفضيلات التعلم، وسيقوم بإنشاء خطط دروس مخصصة تتناسب مع احتياجات كل متعلم.

يمكنك أيضًا توحيد القوالب والموارد في جميع أنحاء مدرستك باستخدام GPTs المخصصة. لا يتم استخدام أي شيء تشاركه مع ChatGPT for Teachers لتدريب النماذج بشكل افتراضي، ويتم حماية البيانات باستخدام التشفير والمصادقة متعددة العوامل و SSO.

بالإضافة إلى ذلك، تساعدك على التواصل مع الطلاب متعددي اللغات بسهولة أكبر. قم بترجمة التعليمات والمعايير والتحديثات الصفية أو رسائل البريد الإلكتروني إلى لغات مثل الإسبانية والفرنسية والإيطالية وغيرها الكثير، مع الحفاظ على دقة ومهنية رسالتك.

أفضل ميزات ChatGPT

خطط للدروس، وشارك في تحرير المواد، وشارك المشاريع مع فريقك.

قم بإنشاء عروض تقديمية في Canva واستخرج خطط الدروس أو الملفات من Google Drive أو Microsoft 365.

اكتشف أفكارًا تعليمية جاهزة للاستخدام واحصل على تلميحات الذكاء الاصطناعي للمعلمين التي يشاركها المعلمون داخل المنتج مباشرةً.

قيود ChatGPT

قد تولد إجابات خاطئة من الناحية الواقعية، لذا لا يزال عليك التحقق من دقتها قبل مشاركة المحتوى مع الطلاب.

أسعار ChatGPT

مجاني

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا

المزايا: 200 دولار شهريًا

الفريق: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ChatGPT؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

أقوم بالتدريس عبر الإنترنت وأستخدم ChatGPT لمساعدتي في إعداد المحاضرات والواجبات التي تحقق النتائج التي أريدها. بدون التركيز، يمكن أن أستطرد في الحديث وأصبح مشتتًا، لذلك أستخدمه لمساعدتي في تحديد النقاط الرئيسية، ولكن أيضًا لإنشاء سياق إضافي أقدمه للطلاب في شكل ملاحظات محاضرة. أقوم بإضافة الملاحظات إلى ملفات PowerPoint الخاصة بي ثم أقوم بإنشاء نسخ مطبوعة أنشرها على الإنترنت.

أقوم بالتدريس عبر الإنترنت وأستخدم ChatGPT لمساعدتي في إعداد المحاضرات والواجبات التي تحقق النتائج التي أريدها. بدون التركيز، يمكن أن أستطرد في الحديث وأصبح مشتتًا، لذلك أستخدمه لمساعدتي في تحديد النقاط الرئيسية، ولكن أيضًا لإنشاء سياق إضافي أقدمه للطلاب في شكل ملاحظات محاضرة. أقوم بإضافة الملاحظات إلى ملفات PowerPoint الخاصة بي ثم أقوم بإنشاء نسخ مطبوعة أنشرها على الإنترنت.

6. Wayground (الأفضل للاختبارات التفاعلية ومشاركة الطلاب في الوقت الفعلي)

عبر Wayground

تطورت Wayground (المعروفة سابقًا باسم Quizizz) من أداة اختبار بسيطة إلى منصة تعليمية شاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى التعليمي، بما في ذلك التقييمات والاختبارات والدروس ومقاطع القراءة والبطاقات التعليمية ومقاطع الفيديو التفاعلية، باستخدام أكثر من 18 نوعًا مختلفًا من الأسئلة.

تأتي كل جلسة تديرها مع رؤى تفصيلية على مستوى الفصل ومستوى الطالب يمكنك تعديلها أو تنزيلها أو طباعتها أو مشاركتها مع أولياء الأمور والأوصياء.

يوفر لك Wayground أيضًا إمكانية الوصول إلى ملايين الموارد المتاحة للجمهور والتي أنشأها معلمون آخرون. استخدم الموارد من المكتبة لتعيينها كجلسات مباشرة أو واجبات منزلية أو لدمج أسئلة فردية في دروسك وأنشطتك.

أفضل ميزات Wayground

أنشئ موارد في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي عن طريق كتابة موجه أو تحميل مستند أو لصق عنوان URL لصفحة ويب.

أتمتة عملية التصحيح للأسئلة المفتوحة والأسئلة التي تتطلب إجابة صوتية عن طريق تحديد الموضوع والمستوى الدراسي ومعايير التقييم.

اختر أوضاع اللعبة لجعل التعلم أكثر تشويقًا، بما في ذلك الوضع المباشر والكلاسيكي والمتوافق مع وتيرة الطالب والمتوافق مع وتيرة المعلم والوضع الورقي وذروة الإتقان والوضع الاختباري والمزيد.

قيود Wayground

لا توجد خيار لإزالة أو إيقاف الطلاب الفرديين بسهولة أثناء الاختبار. لذلك إذا خرج أحدهم أو تم استدعاؤه خارج الفصل، فسوف تضطر إلى إنهاء كل سؤال للجميع.

أسعار Wayground

المبتدئين: مجاني

المدارس والمناطق التعليمية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Wayground

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 540 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wayground؟

تقول مراجعة Capterra:

أنا أحب Quizizz. إنها منصة يستمتع بها طلابي حقًا. يمكنني أن أجعلهم يتنافسون بين الفصول الدراسية لمعرفة أيهم يمكنه الحصول على أعلى درجة دقة في التقييم، وهم يحبون اختيار الموسيقى التي يستمعون إليها أثناء اللعبة.

أنا أحب Quizizz. إنها منصة يستمتع بها طلابي حقًا. يمكنني أن أجعلهم يتنافسون بين الفصول الدراسية لمعرفة أيهم يمكنه الحصول على أعلى درجة دقة في التقييم، وهم يحبون اختيار الموسيقى التي يستمعون إليها أثناء اللعبة.

👀 هل تعلم؟ يستخدم 60% من المعلمين الآن الذكاء الاصطناعي في فصولهم الدراسية. ويقود المعلمون الأصغر سناً هذه الموجة، حيث أبلغ أولئك الذين تقل أعمارهم عن 26 عاماً عن أعلى معدل استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي في التدريس ودعم الطلاب.

7. Gradescope (الأفضل لتبسيط عملية تقييم الاختبارات المكتوبة بخط اليد والرقمية واختبارات STEM)

عبر Gradescope

Gradescope هي منصة تقييم وتصنيف عبر الإنترنت مصممة للتعامل مع كميات كبيرة من أعمال الطلاب مع الحفاظ على جودة عالية في التعليقات. وهي تدعم العديد من تنسيقات التقديم، بما في ذلك الامتحانات المكتوبة بخط اليد وأوراق العمل وأوراق الاختيار من متعدد والإجابات المكتوبة وحتى مهام البرمجة.

يمكنك البدء بالأنظمة التي خططت لها مسبقًا أو صياغة أنظمة جديدة أثناء التقييم. إذا قمت بتعديل النقاط أو المعايير أثناء التقييم، تقوم المنصة بتحديث الدرجات لجميع المشاركات بأثر رجعي لتعكس التغيير.

يعمل Gradescope AI على تسريع العملية بشكل أكبر دون المساس بالدقة. فهو يقوم تلقائيًا بتجميع الإجابات المتشابهة معًا، مما يتيح لك مراجعتها وتصحيحها كدفعة واحدة.

لضمان العدالة، تستخدم الأداة سير عمل قائم على الأسئلة وتخفي هويات الطلاب (الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني) أثناء التقييم. هذا يقلل من التحيز ويحافظ على تركيزك على جودة كل إجابة.

أفضل ميزات Gradescope

حلل الإحصاءات لكل سؤال وعلى مستوى المعايير لتحديد الأخطاء الشائعة والثغرات في التعلم.

أرسل الدرجات إلى الطلاب بنقرة واحدة أو قم بتصديرها إلى دفتر الدرجات الخاص بك لتتبعها بسهولة.

ادمجها مع منصات LMS الرئيسية مثل Canvas وBlackboard وBrightspace وMoodle وSakai لمزامنة القوائم وتصدير الدرجات بسلاسة.

قيود Gradescope

قد يكون نظام التقييم القائم على المعايير تقييديًا بالنسبة للمهام المعقدة أو الإبداعية التي لا تتناسب تمامًا مع فئات المعايير الصارمة.

أسعار Gradescope

أساسي : مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gradescope

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gradescope؟

تقول مراجعة Capterra:

أعتمد بشكل كبير على Gradescope لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد التي يتم إجراؤها في الفصل باستخدام ورقة الاختيار من متعدد. يجعل Gradescope العملية بسيطة للغاية من خلال التكامل السلس مع Blackboard للحصول على قائمة الطلاب وربطها تلقائيًا بورقة الاختيار من متعدد الخاصة بكل طالب.

أعتمد بشكل كبير على Gradescope لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد التي يتم إجراؤها في الفصل باستخدام ورقة الاختيار من متعدد. يجعل Gradescope العملية بسيطة للغاية من خلال التكامل السلس مع Blackboard للحصول على قائمة الطلاب وربطها تلقائيًا بورقة الاختيار من متعدد الخاصة بكل طالب.

8. Curipod (الأفضل لشرائح الدروس التفاعلية وأنشطة مشاركة الطلاب)

عبر Curipod

Curipod هي منصة تعليمية تفاعلية على شبكة الإنترنت مبنية على إنشاء شرائح وأنشطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك استخدامها لإنشاء دروس كاملة ومراجعات سريعة وأنشطة صفية جذابة للتدريس عن بُعد.

البدء سهل للغاية. أنشئ دروسًا من الصفر باستخدام Curipod AI، أو قم بتحميل مجموعات الشرائح الموجودة من PowerPoint أو Google Slides. من هناك، يمكنك تحسين درسك باستخدام عناصر تفاعلية مثل الاستطلاعات والرسومات أو سحب الكلمات.

عندما يرد الطلاب بالإجابات أو الرسومات أو الردود المفتوحة، يقدم Curipod تعليقات فورية من الذكاء الاصطناعي تتوافق مع معايير التقييم. كما يدعم Curipod خصوصية الطلاب ويتوافق تمامًا مع FERPA و COPPA، مما يجعله خيارًا آمنًا ومضمونًا للفصول الدراسية عن بُعد.

أفضل ميزات Curipod

قم بإنشاء دروس كاملة ومتوافقة مع المعايير لأي مادة دراسية ومستوى صف دراسي بمجرد كتابة موجه.

اعرض تقارير عن المشاركة في الفصل، وردود الطلاب الفردية، والمفاهيم الخاطئة الشائعة لتوجيه التعليم.

قدم دروسًا جذابة للتحضير للاختبارات الحكومية (مثل STAAR و CAASPP) واختبار ACT مع تعليقات قابلة للتخصيص من الذكاء الاصطناعي.

قيود Curipod

لا يعمل نظام رمز الاستجابة السريعة (QR) لتنظيم ردود الطلاب دائمًا بشكل سلس.

أسعار Curipod

مجاني

الاشتراك المميز: 24 دولارًا شهريًا

المدرسة والمنطقة التعليمية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Curipod

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Curipod؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Curipod هو أنه يعزز دروسي ويجعلها تفاعلية ويمكن للطلاب الوصول إليها على أجهزة Chromebook الخاصة بهم. كما أحب الطريقة التي يمكن بها لـ Curipod إنشاء درس لك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكنه أيضًا "تحسين" درس قمت بإنشائه بالفعل لجعله تفاعليًا. إنها أداة رائعة حقًا!

أكثر ما يعجبني في Curipod هو أنه يعزز دروسي ويجعلها تفاعلية ويمكن للطلاب الوصول إليها على أجهزة Chromebook الخاصة بهم. كما أحب الطريقة التي يمكن بها لـ Curipod إنشاء درس لك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وكيف يمكنه أيضًا "تحسين" درس قمت بإنشائه بالفعل لجعله تفاعليًا. إنها أداة رائعة حقًا!

🌟 مكافأة: باستخدام بضع أوامر لغوية طبيعية، يمكن للمعلمين إنشاء Super Agent في ClickUp لأتمتة وتبسيط المهام المتكررة، وتقديم الدعم في الوقت الفعلي، وتعزيز مشاركة الطلاب. إليك ما يمكن أن يفعله Super Agents: تخطيط الدروس الآلي: قم بإنشاء مخططات الدروس واقتراح الموارد وإنشاء قوائم مراجعة لكل فصل دراسي بناءً على أهداف المنهج الدراسي أو الدروس السابقة.

الجداول الزمنية والتذكيرات: قم بجدولة الدروس تلقائيًا، وإرسال تذكيرات للطلاب، وتتبع مواعيد تسليم الواجبات.

توزيع المحتوى: شارك مواد الدروس والروابط والواجبات المنزلية مع الطلاب عبر الدردشة أو مهام المهام.

تتبع التقدم: راقب عمليات إرسال الطلاب، وقم بتمييز الأعمال المتأخرة، وزود المعلمين بتقارير يومية أو أسبوعية عن التقدم المحرز.

دعم الأسئلة والأجوبة: أجب على الأسئلة الشائعة للطلاب حول الواجبات أو المواعيد النهائية أو محتوى الدروس في قنوات الدردشة أو الرسائل المباشرة.

جمع التعليقات: اجمع تعليقات الطلاب بعد كل درس ولخص الأفكار المهمة للمعلم.

تعرف على المزيد عن Super Agents 👇

🧠 حقيقة ممتعة: تتبنى الفصول الدراسية الذكاء الاصطناعي بطرق جديدة. وتشكل الألعاب التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 51 في المائة من أفضل الأدوات في المجال التعليمي. وتليها مباشرة منصات التعلم التكيفي بنسبة 43 في المائة وأنظمة التقييم الآلي بنسبة 41 في المائة، وكلاهما يساعد في تخصيص التعلم وتخفيف عبء العمل.

9. Diffit (الأفضل لتكييف نص واحد مع مستويات قراءة متعددة)

عبر Diffit

يستغرق تمايز المواد الدراسية وقتًا طويلاً، ولكنه يمكن أن يغير تمامًا مدى سهولة الوصول إلى التعلم لكل طالب. Diffit هي أداة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعدك على القيام بذلك من خلال إنشاء موارد تعليمية تتناسب مع مستويات القراءة واللغة المختلفة.

ما عليك سوى إدخال موضوع أو لصق نص أو تحميل مستند أو مشاركة رابط صفحة ويب أو فيديو. ثم تقوم الأداة بتحويله إلى فقرات وأنشطة متنوعة مصممة خصيصًا لتناسب مستويات القراءة لدى طلابك.

كما تحصل على منظمات رسومية ووسائل مساعدة تدعم الطلاب في تحليل الأفكار المعقدة، مما يساعدهم على الفهم والاستجابة بثقة أكبر.

أفضل ميزات Diffit

قم بتصدير الموارد كملفات PDF أو مستندات Google قابلة للتحرير أو شرائح أو نماذج، بالإضافة إلى ملفات Microsoft 365 لسهولة استخدامها في الفصل الدراسي.

اضبط مواءمة المعايير ومستويات عمق المعرفة وأهداف المفردات لتتناسب مع أهدافك التعليمية.

أدرج الأحداث الجارية والمواضيع الشائعة والنصوص الجذابة لجعل ممارسة القراءة أكثر فائدة في جميع المواد الدراسية.

قيود Diffit

تفتقر الأداة إلى لوحات معلومات مدمجة لتتبع تقدم الطلاب أو تحليلات التعليقات لتتبع تقدم التعلم.

أسعار Diffit

تجربة مجانية

المعلمون الأفراد : 14.99 دولارًا شهريًا

المدارس: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Diffit

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Diffit؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

لقد استخدمت ميزة استيراد ملفات PDF وأعجبتني كثيرًا. فهي تنتج شرائح رائعة بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات. لقد وجدت أنه مع أي كتابة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون تعليماتك محددة ومفصلة للغاية.

لقد استخدمت ميزة استيراد ملفات PDF وأعجبتني كثيرًا. فهي تنتج شرائح رائعة بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات. لقد وجدت أنه مع أي كتابة بالذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون تعليماتك محددة ومفصلة للغاية.

10. Turnitin (الأفضل في الكشف عن الانتحال، والنزاهة الأكاديمية، ورؤى الكتابة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Turnitin

Turnitin هي منصة للنزاهة الأكاديمية والتقييم تساعدك على اكتشاف الاقتباسات غير الصحيحة والنصوص المنسوخة في أعمال الطلاب.

تتيح لك هذه الأداة مقارنة المشاركات مع قاعدة بيانات شاملة من صفحات الويب والمجلات الأكاديمية والأوراق البحثية التي تم تقديمها سابقًا لإنشاء "تقارير التشابه". توضح هذه التقارير الأماكن التي تم فيها استخدام المصادر بشكل صحيح والأماكن التي قد توجد فيها مشكلات في الاقتباس.

مع انتشار المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تسلط الأداة الضوء أيضًا على احتمالية أن تكون أجزاء من المهمة قد تمت كتابتها بواسطة أدوات مثل ChatGPT. وهذا يساعدك على فهم مدى تمثيل العمل لكتابة الطالب الأصلية.

إذا كان طلابك يكملون تقييمات مكتوبة بخط اليد أو على ورق، يمكنك مسح الإجابات ضوئيًا وإدخالها في النظام لتصحيحها رقميًا.

أفضل ميزات Turnitin

أضف تعليقات مضمنة، وقم بتطبيق QuickMarks، واستخدم قواعد التقييم، وقدم ملاحظات صوتية أو وسائطية للطلاب.

اكتشف محاولات التلاعب بالنصوص، بما في ذلك النصوص البيضاء والأحرف المُدرجة وتبديل الأحرف.

تكامل سلس مع أنظمة إدارة التعلم الشائعة مثل Canvas و Moodle، مع دعم تسجيل الدخول الفردي.

قيود Turnitin

قد تضع علامة خاطئة على الأعمال الأصلية أو المقتبسة بشكل صحيح على أنها سرقة أدبية، مما يؤدي إلى مراجعة إضافية لكل من الطلاب والمعلمين.

أسعار Turnitin

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Turnitin

G2: 4. 2/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 هل تعلم؟ يساعدك نموذج VARK، الذي ابتكره نيل فليمنج في عام 1987، على فهم أفضل طرق التعلم لطلابك. وهي تحدد أربعة أنواع من التعلم: المرئيات: يتذكر الطلاب الرسوم البيانية والمخططات والألوان بشكل أكثر فعالية

السمعي: الاستماع إلى الشروحات أو المحاضرات أو المناقشات يساعدهم على استيعاب المعلومات.

القراءة/الكتابة: الملاحظات والمقالات والتعليمات المكتوبة هي أدواتهم المفضلة

الحركية: الأنشطة العملية والممارسة في العالم الحقيقي تجعل التعلم سهلاً بالنسبة لهم باستخدام هذه الأفكار، يمكنك تخصيص دروسك لتناسب أنماط التعلم المختلفة ومساعدة كل طالب على النجاح.

11. Khanmigo (الأفضل للتدريس الموجه وإتقان المفاهيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Khanmigo

باستخدام Khanmigo، يمكنك إنشاء خطط دروس وأسئلة اختبارات قصيرة وتذاكر خروج ومعايير تقييم وموضوعات دروس ومجموعات طلاب مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات التعلم المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ملخصات عند الطلب لأعمال الطلاب للتحقق من التقدم المحرز وتحديد المجالات التي يحتاج فيها المتعلمون إلى الدعم.

نظرًا لارتباطها بنظام التعلم Khan Academy، فإن هذه الأداة تتيح الوصول إلى مكتبة كبيرة وموثوقة من الدروس ومقاطع الفيديو والتمارين في العديد من المواد الدراسية. يمكنك الحصول على محتوى متوافق مع المناهج الدراسية دون الحاجة إلى قضاء الوقت في البحث عن موارد موثوقة.

أفضل ميزات Khanmigo

قم بإنشاء مسودات أولية للرسائل الإلكترونية، وقوائم التقييم، ومجموعات الأسئلة، والأنشطة الصفية مع الإجابات الصحيحة.

قم بتخصيص الدروس من خلال إنشاء عوامل جذب تستند إلى اهتمامات الطلاب، مثل تايلور سويفت أو روبلوكس.

راجع وأعد استخدام الأعمال السابقة من خلال الوصول إلى سجل محادثات Khanmigo الخاص بك.

قيود Khanmigo

قد يجد الطلاب الذين يدرسون موضوعات متقدمة، مثل حساب التفاضل والتكامل أو الفيزياء، أن شروحات Khanmigo بسيطة للغاية.

أسعار Khanmigo

المعلمون: مجاني

الآباء والمتعلمون: 4 دولارات شهريًا

العائلات: 4 دولارات شهريًا

أدوات المنطقة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Khanmigo

G2: 4. 5/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Turnitin؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في Khan Academy هو أنه يتيح التعلم بالسرعة التي تناسب كل فرد. يمكنني تعيين دروس تتوافق مع منهج الرياضيات لدينا، ويمكن للطلاب إكمالها خلال وقت التدخل أو في المنزل.

أكثر ما يعجبني في Khan Academy هو أنه يتيح التعلم بالسرعة التي تناسب كل فرد. يمكنني تعيين دروس تتوافق مع منهج الرياضيات لدينا، ويمكن للطلاب إكمالها خلال وقت التدخل أو في المنزل.

12. Education Copilot (الأفضل لإنشاء خطط الدروس والمعايير ووثائق الفصل الدراسي بسرعة)

عبر Education Copilot

Education Copilot هي منصة لتخطيط الدروس وإنشاء المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على تقليل وقت التحضير. يمكنك إنشاء خطط دروس منظمة بالكامل لأي موضوع أو مفهوم في بضع ثوانٍ فقط باستخدام مخطط الدروس المدمج بالذكاء الاصطناعي.

قم بتخصيص كل مورد عن طريق تعديل المستوى والنطاق والهيكل، بحيث يتناسب المحتوى بشكل أكبر مع أهداف مناهجك الدراسية واحتياجات طلابك.

يوفر لك Education Copilot نقطة انطلاق سريعة، بحيث يمكنك قضاء المزيد من الوقت في التدريس وتقليل الوقت الذي تقضيه في تنسيق أوراق العمل أو كتابة الخطط من البداية.

أفضل ميزات Education Copilot

احصل على قوالب تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لخطط الدروس ومطالبات الكتابة وتقارير الطلاب ومخططات المشاريع والمزيد.

قم بإنشاء منشورات تغطي بوضوح الموضوعات أو المفاهيم أو المجالات الرئيسية لك ولطلابك.

استخدم أكثر من 10 أدوات مدمجة لتوفير الوقت أثناء ساعات الدراسة وبعدها.

قيود Education Copilot

تدعم المنصة اللغتين الإنجليزية والإسبانية فقط، مما يستبعد العديد من اللغات الأخرى المستخدمة على نطاق واسع.

أسعار Education Copilot

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

المعلمون: 9 دولارات شهريًا

المدارس والمناطق التعليمية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Education Copilot

G2: عدد المراجعات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: يستفيد طلاب المدارس الثانوية من GenAI لتسهيل التعلم. يستخدمه 67% منهم لتلخيص وفهم المفاهيم المعقدة، و61% يعتمدون عليه لكتابة أفكار المهام، و55% يستخدمونه لإنشاء مواد دراسية خاصة بهم.

13. Kahoot! (الأفضل للألعاب التعليمية التنافسية الممتعة والاختبارات الحية)

Kahoot! هي منصة تعليمية قائمة على الألعاب تحول الدروس إلى اختبارات وأنشطة تفاعلية. وهي الأنسب لتعزيز مشاركة الطلاب، والتحقق من فهمهم في الوقت الفعلي، وإضفاء الحيوية على الفصل الدراسي.

يمكنك إنشاء "kahoots" (اختبارات kahoot) في دقائق وتشغيلها مباشرة أو تعيينها كتمارين أو واجبات منزلية حسب وتيرة الطالب. يمكن أن تتضمن الأسئلة صورًا ومقاطع فيديو ووسائط من مكتبة Kahoot المدمجة لجعل تجربة التعلم أكثر بصرية ومتعة.

ينضم الطلاب من أجهزتهم الخاصة بينما يتم عرض الأسئلة على شاشة مشتركة، مما يجعل المشاركة تعاونية وسريعة.

بفضل ميزات إمكانية الوصول مثل دعم القراءة بصوت عالٍ ووضع التباين العالي والتوافق مع قارئ الشاشة، يمكن لكل متعلم المشاركة بشكل مريح.

Kahoot! أفضل الميزات

أنشئ أنشطة باستخدام أنواع أسئلة متعددة مثل الاستطلاعات والألغاز وسحب الكلمات والمطالبات المفتوحة والأسئلة ذات الإجابات المكتوبة.

أعد استخدام أو قم بتكييف Kahoots الموجودة في المكتبة العامة لتوفير الوقت والبناء على الأفكار المشتركة.

حلل تقارير ما بعد المباراة والتحليلات لقياس أداء الفصل الدراسي.

قيود Kahoot!

تقتصر أسئلة Kahoot! على صيغ الاختيار من متعدد أو صواب/خطأ، مما يمنع الطلاب من إنشاء إجاباتهم الخاصة أو التعبير عن تفكيرهم المنطقي.

أسعار Kahoot!

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Kahoot!

G2: 4. 6/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2880+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Kahoot!؟

يقول أحد مستخدمي G2:

أنا سعيد لأن طلابي يحبونها كثيرًا! أنا سعيد لأنهم قادرون على ممارسة مهاراتهم ومفرداتهم في اللغة الإسبانية بطريقة ممتعة وسهلة. كما أنهم يستمتعون بالمنافسة الودية بين زملائهم.

أنا سعيد لأن طلابي يحبونها كثيرًا! أنا سعيد لأنهم قادرون على ممارسة مهاراتهم ومفرداتهم في اللغة الإسبانية بطريقة ممتعة وسهلة. كما أنهم يستمتعون بالمنافسة الودية بين زملائهم.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

إذا كنت تبحث عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسهل تخطيط الدروس، فإن ClickUp يستحق التجربة. فهو يدعم الجوانب الإبداعية والعملية لتخطيط الدروس. يساعدك ClickUp Brain في صياغة الأفكار الأساسية لدروسك، بينما يتيح لك ClickUp Docs تحويل تلك الأفكار إلى خطة كاملة يسهل إدارتها وتحديثها وإعادة استخدامها كل فصل دراسي.

نعم. يمكن للعديد من أدوات الذكاء الاصطناعي تقييم الاختبارات القصيرة والأسئلة متعددة الخيارات وحتى الإجابات المكتوبة القصيرة تلقائيًا عن طريق التحقق من الدقة واتباع معايير التقييم. وهي توفر ملاحظات فورية للطلاب وتوفر الوقت للمعلمين. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المعلمين مراجعة الدرجات النهائية لضمان العدالة، خاصة بالنسبة للأعمال الإبداعية أو المفتوحة.

تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بجمع معلومات الطلاب لتخصيص التعلم، لذا عليك التأكد من أن البيانات مخزنة بشكل آمن ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الأشخاص المصرح لهم. يجب عليك أيضًا التأكد من عدم استخدامها للتتبع أو الإعلان أو مشاركتها دون موافقة. تساعدك مراجعة سياسات الخصوصية والأذونات على حماية معلومات طلابك.

من أفضل برامج إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي للمحاضرات الجامعية عن بُعد Canva و Curipod. يساعدك Canva على تصميم الشرائح في دقائق باستخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح تخطيطات ومرئيات وحتى مجموعات شرائح كاملة من موجهات قصيرة. يضيف Curipod التفاعلية من خلال إنشاء شرائح تحتوي على استطلاعات رأي وسحب كلمات ورسومات وموجهات نقاش تحافظ على تفاعل الطلاب عن بُعد.

تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي على تخصيص تجربة التعلم من خلال تكييف المحتوى مع وتيرة كل طالب ونقاط قوته وأسلوبه. يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح أسئلة تدريبية وتقديم ملاحظات محددة وتوصية بموارد بناءً على المجالات التي يحتاج فيها الطالب إلى الدعم. يمكنك أيضًا استخدام رؤى الذكاء الاصطناعي لتجميع الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم في نفس الموضوع.

تمنحك أدوات المساعدة في التقييم القائمة على الذكاء الاصطناعي تقييمًا فوريًا للاختبارات القصيرة والإجابات المختصرة، مما يقلل من عبء العمل اليدوي ويتيح لك تقديم الملاحظات بشكل أسرع. يستغرق التقييم التقليدي وقتًا أطول، ولكنه يتيح لك تقييم الإبداع والتفكير المنطقي والتعبير الشخصي بشكل أكثر دقة. أفضل طريقة هي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الفحص المتكررة بينما تركز أنت على التقييم الأعمق. يمكنك بعد ذلك تقييم أمور مثل مدى جودة بناء الطالب للحجج وتطبيقه للمفاهيم وتعبيره عن الأفكار الأصلية.