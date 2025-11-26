قوالب عرض Miro المجانية لعروض تقديمية مذهلة عبر الإنترنت

يصبح إنشاء عرض تقديمي جيد أمرًا محبطًا عندما لا يكون لديك قالب لتبدأ به.

تفتح لوحة فارغة. تحاول وضع أشكال. تجرب خطوطًا مختلفة. لا شيء يبدو متسقًا. وتستغرق العملية برمتها وقتًا أطول بكثير مما ينبغي.

تحل هذه المقالة هذه المشكلة. ستحصل على قوالب عرض Miro المجانية التي تجعل شرائحك واضحة وجذابة وسهلة الإنشاء. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الهيكلية أو التخصيص المتقدم، فقد قمنا أيضًا بتضمين قوالب ClickUp القوية التي ترتقي بعروضك التقديمية إلى مستوى أعلى.

نظرة عامة على قوالب العروض التقديمية المجانية

إليك ملخص سريع:

ما هي قوالب العروض التقديمية من Miro؟

قوالب العروض التقديمية Miro هي تخطيطات مسبقة الصنع على شكل شرائح مصممة لمساعدتك في إنشاء عروض تقديمية منظمة وتعاونية مباشرة داخل Miro. فهي تلغي الحاجة إلى تصميم كل عنصر يدويًا وتوفر إطارًا جاهزًا لتقديم الأفكار بشكل أكثر كفاءة.

تساعدك هذه القوالب الجاهزة للاستخدام على:

ابدأ بتسلسل شرائح نظيف ومصمم مسبقًا

حافظ على اتساق الخطوط والألوان والتصميمات

تصور الأفكار باستخدام الأشكال والإطارات الجاهزة

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

قدم العرض مباشرة من لوحة Miro الخاصة بك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

ما الذي يجعل قالب العرض التقديمي في Miro جيدًا؟

يمنحك قالب العرض التقديمي الجيد من Miro أنت وفريقك الوضوح وهيكل مشترك. كما أنه يجعل عرضك التقديمي يبدو أنيقًا دون بذل جهد إضافي.

إليك ما يجب أن يقدمه قالب العرض التقديمي المناسب من Miro 👇

تصميم نظيف ومنظم: يمنع الفوضى التي تشتت انتباه جمهورك بفضل الإشارات المرئية التي تلفت الانتباه بشكل طبيعي إلى النقاط الأكثر أهمية.

تسلسل هرمي مرئي يوجه الانتباه: يفصل العنوان عن المحتوى الرئيسي ويوفر مساحة محددة يمكن أن توضع فيها رسالتك الأساسية

تسلسل إطارات جاهز لرواية القصص: يتضمن إطارات مقدمة وإطارات محتوى وإطارات مقارنة وإطارات خاتمة مرتبة بالفعل

تصميم ملائم للتعاون: يوفر مساحة مخصصة للملاحظات والمناقشات، مما يسهل تقديم الملاحظات دون إبطاء سير العمل.

مرونة التخصيص: تحتوي على كتل نصية قابلة للتحرير وأيقونات قابلة للاستبدال وألوان قابلة للتعديل وإطارات قابلة للتحجيم لا تتلف عند تكييف التخطيطات مع سياقك.

أقسام جاهزة للمحتوى لحالات استخدام مختلفة: تتضمن مجموعات محتوى مختلفة مثل الأهداف، والأجندة، والأمثلة، والأطر، والأنشطة، وأقسام الملخص.

📌 هل تعلم؟ يقول أكثر من 50٪ من فرق المنتجات الكبيرة أن التحدي الأكبر الذي يواجههم هو الحفاظ على اتساق خارطة طريق المنتج ، ومع ذلك فإن أكثر من 54٪ من جميع خرائط الطريق لا تزال مبنية على المخرجات بدلاً من النتائج. هذا يعني أن الفرق لا تكافح فقط من أجل الحفاظ على خططها. غالبًا ما تضع أولويات لما يجب بناؤه بدلاً من سبب أهميته، مما يؤدي إلى عدم التوافق وانحراف الاستراتيجية.

قوالب عروض Miro المجانية

ستجد أدناه قوالب Miro مجانية يمكنك استخدامها على الفور في سير عملك.

1. قالب عرض تقديمي لخارطة طريق المنتج

يساعدك قالب عرض خارطة طريق المنتج على شرح مسار منتجك بطريقة واضحة ومقصودة. تحصل على تدفق إرشادي يوجه جمهورك من الرؤية الكبيرة إلى المعالم الرئيسية والخطوات التالية. يحافظ على تماسك الفرق ويوفر للمساهمين رؤية شفافة لاتجاه منتجك، دون أن يضيعوا في التفاصيل.

تكمن قوتها الأساسية في بساطتها. تم تصميم كل إطار خصيصًا لإبراز سبب وجود المنتج وماهيته ووجهته، مما يجعل رسالتك سهلة المتابعة من البداية إلى النهاية.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

خطط للمواضيع الاستراتيجية بصريًا، وقم بتجميع أهداف منتجك في فترات زمنية واضحة لإظهار الاتجاه طويل المدى في لمحة سريعة.

قم بتمييز النوافذ الرئيسية للإصدارات باستخدام أقسام مرمزة بالألوان تفصل على الفور بين الخطط قصيرة المدى والخطط المستقبلية.

أضف رؤى العملاء أو مقتطفات البيانات داخل كتل المعلومات المعدة مسبقًا والمصممة لتسهيل متابعة تفكيرك المنطقي.

قم بتوجيه المناقشات بسهولة باستخدام شريحة نهائية جاهزة للتعليقات توفر مساحة للأسئلة والأفكار.

✅ مثالي لـ: مديري المنتجات والفرق متعددة الوظائف التي تحتاج إلى طريقة واضحة ومنظمة لعرض ما تقوم ببنائه

هل تريد إنشاء عرض تقديمي للعملاء؟ شاهد هذا الفيديو ⬇️

2. قالب عرض تقديمي للمبيعات

يوفر قالب العرض التقديمي للمبيعات تدفقًا سلسًا لعرض منتجك أو خدمتك، مما يلغي الحاجة إلى القلق بشأن تصميم الشرائح. فهو يرشد جمهورك عبر المشكلة والحل والقيمة التي تقدمها في هيكل مرئي واضح وسهل التفاعل.

ما يجعل هذا القالب مفيدًا هو سهولة تكييفه مع مختلف الاحتمالات. كما يمنحك حرية التخصيص مع الحفاظ على عرضك التقديمي أنيقًا وسهل المتابعة.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

اعرض نتائج العملاء الحقيقية باستخدام كتل جاهزة مصممة للشهادات أو دراسات الحالة القصيرة.

بسّط عرض القيمة الخاص بك باستخدام لوحات تمييز تجعل رسالتك الأساسية قابلة للقراءة على الفور أثناء العرض المباشر.

أضف أدلة مرئية بسهولة عن طريق سحب صور المنتجات ووضع الرسومات الداعمة مباشرة على الإطارات المخصصة لذلك.

اختتم العرض بوضوح باستخدام شريحة ختامية مصممة لتلخيص عرضك وتحديد الخطوات التالية دون إرباك العميل المحتمل.

✅ مثالي لـ: فرق المبيعات، أو أي شخص يحتاج إلى مجموعة قابلة للتخصيص لعرض الأفكار أو الخدمات أو المنتجات على العملاء المحتملين

🎁 مكافأة ClickUp: أظهرت دراسة أن 92% من قادة الأعمال الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي أسبوعيًا أبلغوا عن فوائد كبيرة، بما في ذلك سير عمل أسرع، وتواصل أوضح، وإنتاجية أعلى، وحتى توفير في التكاليف يمكن قياسه. ونظرًا لأن العروض التقديمية هي إحدى المهام التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التواصل داخل أي شركة، فإن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للعروض التقديمية أصبحت ميزة تنافسية. وهذا بالضبط ما يغير قواعد اللعبة في ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp. نظرًا لأنه يفهم جميع مهامك ووثائقك ومحادثاتك وأدواتك المدمجة، فإنه يوفر لك سياقًا ومعلومات حقيقية عن المشروع، ويحولها على الفور إلى أفكار للشرائح التقديمية أو ملخصات للمشروع أو مخططات أو نقاط نقاش أو حتى مسودات كاملة للعروض التقديمية. استخدم المزيج القوي من ClickUp Docs + ClickUp Brain لإنشاء ملخصات المشاريع والمزيد!

3. قالب عرض UX

يساعدك قالب العرض التقديمي Miro UX على تحويل أبحاث المستخدمين إلى قصة يرغب الناس فعلاً في سماعها. يمنحك هذا القالب تدفقاً واضحاً لتقديم من هم مستخدموك، وما الذي يواجهونه من صعوبات، ولماذا تعتبر قراراتك التصميمية منطقية.

يجمع القالب بين الرؤية الثاقبة والعمل. يمكنك إضافة لقطات شاشة واقتباسات المستخدمين وخطوات الرحلة والتوصيات لجعل عرضك التقديمي يبدو وكأنه دليل إرشادي.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

اعرض الأنماط بصريًا باستخدام شبكات مخصصة تساعدك على تحويل الملاحظات الفوضوية إلى مجموعات منظمة من رؤى المستخدمين.

حدد الأسباب الجذرية باستخدام أقسام مصممة خصيصًا لتلخيص الموضوعات السلوكية دون إرباك المشاهدين.

أضف الحياة إلى شخصياتك من خلال إضافة صور وإرفاقها بوصف قصير داخل لوحات شخصيات جاهزة.

قم بتوجيه مناقشات الفريق من خلال مناطق مخصصة للتوصيات وقرارات الخطوة التالية

✅ مثالي لـ: مصممي تجربة المستخدم وفرق المنتجات الذين يحتاجون إلى عرض نتائج المستخدمين واتجاه التصميم

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لاستخدام أكثر من 15 أداة ، بينما تحافظ الفرق ذات الأداء العالي على كفاءتها من خلال قصر أدواتها على 9 منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ ClickUp يعمل مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما تتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

4. قالب عرض تقديمي مالي

يوفر قالب عرض البيانات المالية من Miro إطارًا منظمًا لإرشاد أصحاب المصلحة عبر أنماط الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات والوضع المالي العام.

يمكنك إضافة بنود الميزانية العمومية، وإبراز التغيرات في الأرباح والخسائر، وتصور تحركات التدفقات النقدية، واختتام العرض بموجز واضح.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

قسّم الفئات المالية بصريًا باستخدام كتل جاهزة تساعدك على فصل الأصول والخصوم

اكتشف أنماط الحركة بسرعة من خلال إطارات سهلة الاستخدام مصممة لإبراز التغيرات في الإيرادات أو الهوامش

اعرض النقاط الاستراتيجية بوضوح باستخدام لوحات التوضيح المصممة لتقديم شروحات موجزة تربط الأرقام بقرارات العمل.

اختتم بعرض توقعات موحد باستخدام شريحة ملخص مصممة خصيصًا لتلخيص التوقعات وتوقعات النمو بشكل واضح.

✅ مثالي لـ: فرق الشؤون المالية والمؤسسين والمديرين الذين يعدون التقارير الفصلية والتحديثات المالية للمستثمرين

5. قالب عرض محفظة الأعمال

باستخدام قالب عرض محفظة Miro، يمكنك تقديم كل مشروع كقصة واضحة عن هويتك، والتحديات التي واجهتها، وكيف تعاملت معها، والنتائج التي توصلت إليها.

يظل العمل في المقدمة والمركز، بينما يوفر لك القالب التوجيه الكافي لشرحه بطريقة مدروسة وذات صلة لمديري التوظيف أو صانعي القرار الذين يقيمون قدراتك.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

اجعل إضافة العناصر المرئية أمرًا بسيطًا باستخدام إطارات جاهزة للوسائط تحافظ على تنظيم عملك واتساقه.

اعرض خطوات العملية بصريًا من خلال أقسام جاهزة تساعدك على تخطيط كيفية تطور المشروع من البداية إلى النهاية.

اختتم كل مشروع بشكل أنيق باستخدام منطقة للتفكير مصممة لإبراز الدروس المستفادة الرئيسية وما تعلمته منها كمصمم.

✅ مثالي لـ: المصممين ومحترفي تجربة المستخدم والطلاب والفرق الإبداعية الذين يرغبون في طريقة أنيقة وقائمة على سرد القصص لعرض أعمالهم.

👀 هل تعلم؟ لم يعد مديرو التوظيف يقرؤون الملفات الشخصية، بل يكتفون بمسحها ضوئيًا. إذا كانت كل شريحة تعبر عن فكرة واضحة، فسيبدو ملفك الشخصي أكثر وضوحًا ويسهل تذكره على الفور.

قيود استخدام Miro في إعداد العروض التقديمية

تم تصميم Miro للتعاون البصري. يمكنك الحصول على لوحة للكتابة والعصف الذهني، ولكن لا توجد طريقة لربط عروضك التقديمية بالمهام والعمليات.

فيما يلي بعض القيود:

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع والمهام ، لذا لا يمكنك تعيين المهام أو تحديد مواعيد الاستحقاق أو تتبع التقدم أو ربط الشرائح بخطوات المشروع القابلة للتنفيذ.

لا يقوم بأتمتة الإجراءات المتكررة، لذا فإن كل شيء بدءًا من المراجعات والموافقات وحتى إرسال التحديثات يظل يدويًا ويستغرق وقتًا طويلاً.

تقدم ميزات محدودة لإعداد التقارير ، لذا يجب عليك جمع البيانات يدويًا من أدوات أخرى لإعداد تقارير المشاريع وعروض أصحاب المصلحة.

يجعل التعاون التشغيلي أكثر صعوبة لأنه لا يحتوي على ميزات لتتبع القرارات أو الموافقات أو مالكي المهام أو الجداول الزمنية

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين Miro

قوالب عرض Miro البديلة

إذا كنت ترغب في إنشاء عروض تقديمية جذابة بصريًا وتعاونية ولكن مع مزيد من المرونة والهيكلية والتحكم التي يمكن أن يوفرها Miro، فإن ClickUp هو بديل قوي.

تم إنشاء مجموعة قوالب العروض التقديمية الجاهزة للاستخدام ضمن مساحة عمل Converged AI كاملة الميزات، بحيث يمكنك التخطيط والعرض دون الحاجة إلى تبديل الأدوات. عروضك التقديمية ليست ملفات منفصلة. فهي ترتبط مباشرة بخطتك وتدخل بسلاسة في عمليات إعداد التقارير والتنفيذ.

تتمثل إحدى أكبر مزايا إنشاء العروض التقديمية داخل ClickUp في أنك لا تنتقل بين أدوات غير متصلة. باستخدام ClickUp Whiteboards، يمكنك رسم هيكل العرض التقديمي بالكامل بصريًا قبل البدء في إنشاء الشرائح.

أنشئ عروضًا تقديمية ديناميكية باستخدام السبورة التفاعلية من ClickUp

ضع ملاحظات لاصقة لكل قسم: مقدمة، أهداف، رؤى رئيسية، خارطة طريق، ميزانية، خطة عمل، وأسئلة وأجوبة. ثم اسحب هذه الملاحظات حتى يصبح التسلسل منطقيًا. بمجرد أن يصبح التسلسل مناسبًا، يمكنك تحويل كل ملاحظة لاصقة مباشرة إلى مهمة شريحة أو عنصر مخطط تفصيلي داخل مساحة العمل الخاصة بك.

إليك أفضل قوالب العروض التقديمية من ClickUp التي تعمل كبدائل قوية لتصميمات Miro.

1. قالب عرض ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ عرضًا تقديميًا رائعًا في دقائق معدودة باستخدام قالب العرض التقديمي ClickUp.

قالب العرض التقديمي ClickUp يشبه العمل في مساحة عمل تفهم بالفعل متطلبات العرض التقديمي الجيد. يبدأ بشريحة افتتاحية جريئة تسلط الضوء على موضوعك واسمك ورسالتك. ومن هناك، ترشدك البنية برفق إلى صياغة سردك.

كلما تقدمت في العمل، يتحول القالب إلى وضع تحديد الأهداف. يمكنك وضع أهدافك بوضوح، ليس في شكل كتل نصية مزدحمة، بل في شكل عبارات واضحة وسهلة القراءة تحدد سبب وجود العرض التقديمي وما تريد أن يستفيد منه الجمهور.

بمجرد تحديد هذه الأساسيات، يتيح لك القالب تقسيم المحتوى إلى فصول محددة جيدًا. يحصل كل قسم على صفحة عنوان مميزة خاصة به، مما يجعل الانتقالات أكثر سلاسة ويساعد جمهورك على المتابعة بسهولة.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

قم بتكييف شرائح المحتوى مع أي تنسيق تريده، بما في ذلك النصوص والأطر والرسوم البيانية ولقطات الشاشة أو التخطيطات المختلطة.

استخدم شرائح مرئية مخصصة لعرض مخططاتك بوضوح وتقديم البيانات الأساسية دون تشويش.

اختتم العرض بشريحة ملخص تعزز النقاط الرئيسية وشريحة "شكر" للأسئلة أو الخطوات التالية.

قم بتخصيص كل التفاصيل، مثل الألوان والخطوط والتصميمات والمرئيات، لتتناسب مع أسلوبك أو علامتك التجارية دون عناء.

✅ مثالي لـ: الفرق والمهنيين الذين يرغبون في طريقة منظمة وجذابة بصريًا لعرض أفكارهم

🧠 نظرة سريعة: العرض التقديمي الجيد هو جسر بين أفكارك ومدى فهم الآخرين لها بوضوح. تتيح أدوات العروض التقديمية الحديثة تحقيق ذلك من خلال تزويدك بما يلي: هيكل بصري واضح يعزز رسالتك

تصميمات قابلة لإعادة الاستخدام توفر الوقت وتقلل من إجهاد الإبداع

مساحات تعاونية حيث يمكن للفرق إنشاء العروض التقديمية وصقلها والتعليق عليها معًا لكن السحر الحقيقي يحدث عندما تدمج هذه الأدوات مع ميزات تضيف السياق والصوت. ClickUp Clips مفيد جدًا في هذا الصدد. يمكنك تسجيل شرح موجز باستخدام شاشتك وصوتك، مما يمنح جمهورك صورة كاملة حتى عندما لا تكون موجودًا في الغرفة. استخدم ClickUp Clips لتسجيل شاشتك وإضافة تعليقات توضيحية وتقديم تعليق صوتي واضح لعرضك التقديمي.

2. قالب مخطط مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني انطلق بمشروعك في الاتجاه الصحيح باستخدام قالب مخطط المشروع من ClickUp.

يبدأ كل مشروع رائع عندما تبدأ الأفكار في التبلور لتصبح شيئًا حقيقيًا. تم تصميم قالب مخطط مشروع ClickUp خصيصًا لهذا الغرض. ستحصل على مساحة موجهة لترسيخ المشروع بكل العناصر الأساسية، بما في ذلك الغرض منه واسمه والأشخاص المشاركين فيه والمزيد.

عندما يحين وقت التنفيذ، يمكنك تخطيط كل مرحلة على جدول زمني. وبمجرد أن يصبح سير العمل واضحًا، يمكنك توضيح النتائج الرئيسية للمشروع حتى يعرف كل مساهم بالضبط ما هو مسؤول عنه. وهذا يحول التنسيق من تحدٍ إلى شيء مدمج في الخطة منذ اليوم الأول.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

أنشئ ملخصًا تنفيذيًا واضحًا، ورؤى أولية، ورؤية واضحة لمهمتك ورؤيتك وجمهورك والنتائج المتوقعة.

قم بتوثيق القيود والافتراضات في وقت مبكر لوضع توقعات واقعية وتجنب المفاجآت في اللحظة الأخيرة.

خطط ميزانية المشروع والاستثمارات لتوضيح القرارات المالية وضمان توافق الجميع.

✅ مثالي لـ: مديري المشاريع وقادة الفرق الذين يرغبون في الحصول على مستند منظم ومرن في الوقت نفسه لتوضيح المشاريع بوضوح وتوجيهها

💡 نصيحة احترافية: للاستفادة بشكل أكبر من هذا النموذج، قم ببناء سير العمل بالكامل داخل ClickUp Docs. تتيح لك Docs وضع علامات على زملائك في الفريق داخل قسم ما. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بصياغة خلفية المشروع، يمكنك @الإشارة إلى رئيس فريق البحث لإضافة المدخلات المفقودة أو توضيح البيانات. يمكنك أيضًا تحويل أي نقطة إلى مهمة قابلة للتنفيذ بنقرة واحدة. لذلك، إذا كان جدولك الزمني يتضمن "إنهاء المخططات الأولية بحلول الأسبوع الثالث"، فقم بتحويل هذا السطر إلى مهمة وقم بتعيينها دون مغادرة المستند.

3. قالب مخطط حملة ClickUp

احصل على قالب مجاني صمم خطة العرض التقديمي الخاصة بك واجعل كل مرحلة من مراحل الحملة سهلة الشرح والتتبع باستخدام قالب مخطط الحملة من ClickUp.

يتيح لك قالب مخطط حملة ClickUp تنظيم كل حملة في شكل سرد جاهز للعرض التقديمي. يمكنك تسجيل كل حملة في عرض قائمة واضح، وإضافة جميع التفاصيل المهمة، مثل الأهداف والنتائج المتوقعة والجداول الزمنية، ووضع علامات على الفرق المناسبة على الفور.

هناك أيضًا عرض لوحة على غرار Kanban حيث يمكن سحب مهام الحملة عبر المراحل، مثل التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم. تعرض كل بطاقة بشكل واضح نوع الحملة والأصول المطلوبة والفرق المعينة وحالة الموافقة، وهي جميع المعلومات التي تحتاجها عادةً قبل العرض التقديمي.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

ركز على العمل النشط باستخدام لوحة التنفيذ التي تعرض فقط الحملات الجارية والفرق المسؤولة عنها.

استخدم اللوحة نفسها كعرض تقديمي جاهز للاجتماعات اليومية ومراجعات منتصف المشروع دون الحاجة إلى إنشاء تقارير منفصلة.

قم بتخصيص تفاصيل الحملة باستخدام الحقول المخصصة للنوع والفريق المعين والوسائط والقناة وحالة الموافقة لتسهيل التصفية والفرز.

تصور جدولك الزمني بالكامل من خلال عرض الجدول الزمني المرمز بالألوان الذي يحدد تواريخ البدء والانتهاء والملكية وحجم العمل.

✅ مثالي لـ: فرق التسويق والوكالات التي تحتاج إلى تخطيط الحملات وتتبعها مع عرض التقدم المحرز عبر القنوات المختلفة

🎁 مكافأة: هل تريد تبسيط تخطيط مشروعك بصريًا؟ شاهد هذا البرنامج التعليمي السريع لتتعرف على كيفية مساعدة ClickUp Whiteboards في تبادل الأفكار ورسم الجداول الزمنية بطريقة تدعم العروض التقديمية الأقوى.

4. قالب خطة المشروع الإبداعي من ClickUp

احصل على قالب مجاني أضف هيكلًا إلى عمليتك الإبداعية وحوّل الأفكار المتفرقة إلى عمل يبدو مكتملًا باستخدام قالب خطة المشروع الإبداعي من ClickUp.

إذا كنت تريد قالب عرض تقديمي لا يقتصر على عرض عمليتك الإبداعية فحسب، بل يحافظ أيضًا على تنظيمها في الخلفية، فإن قالب خطة المشروع الإبداعي من ClickUp يحقق التوازن المثالي. ينقسم المشروع إلى مراحل ومهام، لذلك من السهل توضيح الخطوات التالية والمسؤول عنها.

تعرض كل بطاقة مهمة تفاصيل مثل الملكية والمواعيد النهائية والأولويات ومراحل الموافقة والمسودات والأصول النهائية. عندما تحتاج إلى التعمق أكثر، تفتح كل بطاقة في مساحة عمل مصغرة خاصة بها تحتوي على ملاحظات ومرفقات وتعليقات وسجل الإصدارات. إنها مثالية لإطلاع أصحاب المصلحة على كيفية تطور العمل، دون الحاجة إلى التنقل بين المجلدات أو التبديل بين شرائح متعددة.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

احصل على نظرة عامة على جميع مشاريعك مجمعة حسب مراحل المشروع في عرض قائمة المشاريع الإبداعية .

صنف مهام المشروع حسب الحالة وتتبع التقدم في عرض لوحة التقدم .

تتبع المخرجات والجداول الزمنية، بالإضافة إلى المشاريع غير المجدولة أو المتأخرة في عرض الجدول الزمني.

✅ مثالي لـ: الفرق الإبداعية والوكالات التي تحتاج إلى عرض سير عمل الإنتاج والجداول الزمنية بتنسيق واضح يركز على سرد القصة أولاً

⚡ أرشيف القوالب: غالبًا ما تبدو المشاريع الإبداعية سلسة من الخارج، ولكن وراء كل عرض تقديمي متقن ساعات من التخطيط والتحسين والمراجعة والتنسيق. تساعد قوالب بدء المشروع على تحديد التوقعات مبكرًا، وتحديد الأدوار، ووضع الخطوط العريضة للأهداف الإبداعية، وتوثيق القيود، وضمان معرفة كل مساهم بكيفية مساهمة عمله في تحقيق أهداف العمل.

5. قالب خطة مشروع PPT من ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لمشروعك بثقة وحافظ على تنظيم كل شيء حتى يظل العمل على المسار الصحيح باستخدام قالب خطة مشروع ClickUp PPT.

إذا كنت تريد طريقة منظمة لتقسيم مشروع من الفكرة الأولى إلى التسليم النهائي، فإن قالب خطة مشروع ClickUp PPT يوفر لك الأساس للبدء بسرعة.

تحصل على قوائم محددة مسبقًا لإدارة جدول مشروعك والتكاليف والموارد والجودة وجوانب أخرى. تتيح لك الحقول المخصصة تصنيف كل جزء من العمل حسب مستوى الجهد والتأثير والقسم والأصول المطلوبة أو أي تفاصيل أخرى يحتاجها فريقك.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

أظهر زخم المشروع من خلال عرض لوحة تقدم التخطيط القابلة للسحب والإفلات والتي تسلط الضوء على الحالة في الوقت الفعلي بتنسيق مرئي.

أرفق ملفاتك مباشرة بكل قسم لتسهيل الوصول إلى كل مستند داعم.

سلط الضوء على كثافة عبء العمل باستخدام مؤشرات الجهد والتأثير القائمة على الرموز التعبيرية التي تجعل شروحات الشرائح أكثر وضوحًا.

✅ مثالي لـ: الفرق وقادة المشاريع الذين يحتاجون إلى إنشاء خطة مشروع يمكنهم مراجعتها داخليًا ومشاركتها مع أصحاب المصلحة

⚡ أرشيف القوالب: أفضل قوالب PowerPoint المجانية لخطط المشاريع

6. قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني حافظ على تماسك فريقك من خلال تدفق مرئي واضح لعرضك التقديمي باستخدام قالب لوحة عرض مقترح المشروع من ClickUp.

عندما تعرض فكرة أو مشروعًا جديدًا، فإن الوضوح هو كل شيء. يوفر قالب السبورة البيضاء لمقترح مشروع ClickUp مساحة تعاونية ومرئية لتجميع جميع العناصر الأساسية في مكان واحد، بما في ذلك أهدافك والمخاطر والجداول الزمنية والموارد ومقاييس النجاح وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

يمكن تشكيل كل شيء على اللوحة لتتناسب مع أفكارك. يمكنك تحريك الملاحظات اللاصقة مع تطور الأفكار واستبدال العناصر النائبة بهيكلك الخاص. يمكنك أيضًا إعادة إنشاء أقسام كاملة من البداية باستخدام الأدوات الموجودة على الجانب.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

قم بتصور اقتراحك بالكامل على لوحة تعاونية واحدة تحافظ على ترابط كل فكرة وتفصيل.

قم بتخصيص كل قسم، من الأهداف إلى الموارد إلى الجداول الزمنية، باستخدام كتل قابلة للتحرير وعناصر مرمزة بالألوان.

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي لتحسين الاقتراح وجمع التعليقات مع توجيه الجميع نحو نفس القرارات الرئيسية.

✅ مثالي لـ: الفرق التي ترغب في رسم مقترحات المشاريع بصريًا ومواءمة أصحاب المصلحة بسرعة

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لمقترحات المشاريع في Word وExcel وClickUp

7. قالب متطلبات الأعمال من ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتنظيم عرضك التقديمي وعرض متطلباتك بوضوح باستخدام قالب متطلبات الأعمال من ClickUp.

هل تريد تحديد نطاق المشروع بطريقة تمنع حدوث سوء الفهم وتجاوز النطاق؟ يتيح لك قالب متطلبات الأعمال من ClickUp تحديد الأساسيات مسبقًا.

هناك صفحات فرعية محددة مسبقًا لتعريف كل شيء بدءًا من الملخص التنفيذي وحتى تحليل التكلفة والعائد. نظرًا لأن القالب مبني على ClickUp Docs، فإنك تحصل على ميزات التعاون في الوقت الفعلي والتحكم في الإصدارات. يمكنك أيضًا وضع علامات على الأشخاص والمهام والمستندات الأخرى واللوحات البيضاء لاستخراج سياق إضافي من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

أدرج كل المتطلبات الوظيفية والميزات بالتفصيل باستخدام المخططات والرسوم البيانية والجداول الزمنية.

حدد أهداف المشروع ومهامه ونتائجه وتكاليفه ومواعيده النهائية لتبسيط الجدولة وتوفير الموارد.

اشرح محركات أعمالك، مثل زيادة الكفاءة أو خفض التكاليف من خلال عمليات أفضل

✅ مثالي لـ: مديري المنتجات ومحللي الأعمال الذين يبحثون عن BRD لتنسيق جهود أصحاب المصلحة وتحديد متطلبات المشروع دون أي لبس.

8. قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتصور المراحل وتتبع المعالم الرئيسية وعرض مسار مشروعك بوضوح في الشرائح باستخدام قالب خارطة طريق مشروع ClickUp.

يبدو قالب خارطة طريق مشروع ClickUp وكأنه لوحة قصة مصورة لمشروعك بأكمله. تحصل على لوحة قماشية إبداعية حيث يصبح كل معلم بارز علامة مضيئة وسهلة الرؤية. الأشكال والمسارات البسيطة توجه العين بشكل طبيعي. يمكنك ترتيب العناصر الأساسية بحرية وفقًا لسير مشروعك، باستخدام علامات المراحل ومسارات التقدم ومربعات التعليقات والسهام الرابطة.

تعد الملاحظات اللاصقة مثالية لتدوين الأفكار الأولية أو تقسيم مرحلة ما إلى خطوات أصغر قبل صقلها. يتكيف هذا التنسيق مع أي سيناريو تقريبًا، سواء كان التخطيط لإطلاق منتج أو وضع مبادرات استراتيجية طويلة الأجل تتطلب تنسيقًا على مستوى الفريق.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

تصور مسار مشروعك بالكامل باستخدام أشكال خرائط طريق ملونة ومعدة مسبقًا تمنح خطتك هيكلًا على الفور.

قم بتخطيط كل مرحلة بوضوح باستخدام مربعات وصف مخصصة تجعل عرضك التقديمي للعميل أسهل في المتابعة.

قم بتخصيص عناصر خريطة الطريق عن طريق تغيير حجمها وإعادة ترتيبها لتتناسب مع سردك أو علامتك التجارية.

✅ مثالي لـ: الفرق وقادة المشاريع الذين يرغبون في خارطة طريق جذابة بصريًا وسهلة المتابعة يمكنهم تخطيطها وعرضها في مساحة تعاونية واحدة

9. قالب خطة تنفيذ مشروع ClickUp

احصل على قالب مجاني خطط لعرضك التقديمي بسلاسة ووجه جمهورك من الفكرة الأولى إلى النتيجة النهائية باستخدام قالب خطة تنفيذ المشروع من ClickUp.

يعد قالب خطة تنفيذ مشروع ClickUp الأداة المثالية لتسهيل مرحلة التنفيذ ومنع تعثر المهام. بفضل تقنية ClickUp Automations، يتم تعديل نسب التقدم وحساب الميزانيات تلقائيًا، ويبقى عبء العمل متوازنًا، وتظهر الموافقات كنقاط تفتيش على طول رحلتك.

مستوى المخاطر هو حقل مخصص مدمج، يتيح لك تتبع المخاطر المحتملة للمشروع والتخطيط لها. تتيح لك طرق العرض المخصصة التي يزيد عددها عن 15 في ClickUp مراقبة التقدم والتأكد من سير الأمور وفقًا للجدول الزمني المحدد.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

بسّط عمليات الموافقة عن طريق إضافة حقل مخصص للمراجعين واستخدام مرحلة حالة واضحة تجعل من السهل تتبع كل مراجعة.

راقب التقدم المحرز باستخدام مؤشرات مدمجة للحالة والأولوية وصحة الجدول الزمني وأعباء العمل المقدرة.

قم بتخصيص كل التفاصيل، بما في ذلك الحالات والحقول وطرق العرض والتصميمات، لتتناسب مع سير عملك الفريد.

✅ مثالي لـ: القادة والفرق الذين يرغبون في إطار عمل موثوق لتخطيط المشاريع يحول التنفيذ المعقد إلى سير عمل قابل للتتبع

10. قالب تقرير ClickUp الاحترافي

احصل على قالب مجاني أنشئ تقارير جاهزة للعرض بشكل أنيق باستخدام قالب التقرير الاحترافي من ClickUp.

يساعدك قالب التقرير الاحترافي من ClickUp على تحويل المعلومات التفصيلية عن المشروع إلى تقرير جاهز للعرض. يمكنك إضافة عنوان المشروع وتاريخه وتفاصيل مالكه وشعار شركتك بسرعة، مما يوفر للمساهمين سياقًا فوريًا وانطباعًا أوليًا قويًا.

يتم تحديد الأهداف والنتائج المتوقعة في الجزء العلوي. إذا كانت هناك تبعيات أو قيود قد تؤثر على النتائج، فهناك مساحة لتوضيحها أيضًا. بالنسبة للفرق التي تحتاج إلى شرح منهجيتها، يقسم القالب العملية إلى خطوات بسيطة ومنطقية، مما يتيح لك وصف كل مرحلة ونهجها والميزانية والموارد المطلوبة.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

وضح أهدافك ونطاقك وقيودك ومنهجيتك من خلال إرشادات الكتابة القائمة على المطالبات.

قسّم سير العمل متعدد المراحل باستخدام قوالب منظمة للتخطيط والتطوير والاختبار والتنفيذ.

سلط الضوء على الآثار والتوجهات المستقبلية في أقسام الاستنتاجات والتوصيات المنسقة والواضحة.

✅ مثالي لـ: قادة الفرق والمشاريع الذين يحتاجون إلى هيكل إرشادي لتحويل الأعمال المعقدة للمشاريع إلى تقارير احترافية

⭐ مكافأة: مع Brain Max Talk to Text من ClickUp، لن تضطر إلى التحديق في شريحة فارغة مرة أخرى. ما عليك سوى التعبير عن أفكارك بصوت عالٍ، وسيقوم Brain MAX بتدوينها وتلخيصها في ملاحظات منظمة تظهر مباشرةً في مستنداتك ومهامك ومساحات مشاريعك.

11. قالب ClickUp Elevator Pitch

احصل على قالب مجاني استعد لأي عرض تقديمي أو فرصة للتواصل مع قالب ClickUp Elevator Pitch البسيط.

يوفر لك قالب ClickUp Elevator Pitch مساحة بسيطة لإنشاء عرض تقديمي واضح وسهل التقديم، سواء كنت تستعد لاجتماع مع المستثمرين أو تعمل على تنسيق فريقك حول مفهوم معين.

يوفر القالب جدولًا تعاونيًا حيث يمكنك تحديد أنواع العملاء واحتياجاتهم والحل الذي تقدمه والسوق الذي تعمل فيه والميزة الرئيسية التي تريد أن يتذكرها الناس. بمجرد وضع هذه العناصر الأساسية في مكانها، يساعدك قسم العرض النهائي على تحويل كل شيء إلى بيان موجز ومقنع، يمكنك تقديمه في أقل من 30 ثانية، تمامًا مثل عرض المصعد الحقيقي.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

اعمل مع زملائك في الفريق باستخدام التعليقات والإشارات التي تساعدك على تشكيل العرض التقديمي معًا في الوقت الفعلي.

صقل رسالتك باستخدام المطالبات المدمجة والأمثلة الواضحة التي ترشدك نحو عرض تقديمي أقوى.

احصل على نصائح سريعة وعملية تساعدك على جذب انتباه جمهورك وتخصيص عرضك التقديمي وفقًا للأشخاص الذين تتحدث إليهم.

✅ مثالي لـ: المهنيين الذين يبحثون عن أداة تساعدهم على تقديم عرض قوي مدته 20-30 ثانية

⚡ أرشيف القوالب: قوالب العروض الترويجية الموجزة للباحثين عن عمل والطلاب

12. قالب عرض مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني أنشئ عرضًا مبيعيًا مقنعًا لعرضك التقديمي التالي باستخدام قالب العرض المبيعي من ClickUp.

تبدأ جميع العروض التسويقية بفكرة جذابة. يتيح لك قالب العرض التسويقي من ClickUp تحويل هذه الفكرة إلى سرد جذاب من خلال ربط تحديات العميل بنقاط قوة منتجك، وتوضيح ميزاته الرئيسية، وإبراز مزاياه بطريقة تبدو مخصصة لكل عميل محتمل.

وما يميز هذا القالب هو مجموعة من نماذج العروض الكاملة والجاهزة للاستخدام. إذا كنت ترغب في الاعتماد على العلاقات المشتركة أو الإقناع المدعوم بالبيانات أو التواصل القائم على الإنجازات أو المتابعة اللطيفة، فستجد نصوصًا تبعث على الدفء والإنسانية وسهلة التخصيص.

✨ لماذا ستحب هذا القالب

أنشئ عناوين جذابة باستخدام المطالبات الجاهزة والأسئلة ونقاط البيانات والأفكار الشخصية.

عزز رسالتك باستخدام أمثلة CTA مجربة تساعدك على طلب الخطوة التالية بثقة.

أعد استخدام نصوص العروض الترويجية عبر القنوات عن طريق تحريرها مباشرةً داخل ClickUp Docs لتوفير اتصال متسق.

ادعم عرضك التسويقي بإشارات بصرية وأيقونات دقيقة تجعل المحتوى جذابًا وسهل المتابعة.

✅ مثالي لـ: فرق المبيعات، رواد الأعمال الأفراد، مندوبي المبيعات، والمؤسسين الذين يرغبون في الحصول على نصوص عرض جاهزة للاستخدام تجعل التواصل أسرع وأكثر فعالية.

⚡ أرشيف القوالب: الهدف من العرض التقديمي هو جذب الانتباه بسرعة. وفقًا لمعيار Papermark الخاص بالعروض التقديمية (استنادًا إلى أكثر من 3000 عرض تقديمي)، يقضي المستثمرون 3. 2 دقائق فقط على العرض التقديمي و 23 ثانية فقط على الشريحة الأولى قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون المشاهدة أم لا. في ظل هذا الضغط، يصبح إنشاء عرض تقديمي قوي من الصفر سباقًا مع الزمن. استكشف قوالب العروض التقديمية هذه لتشكيل سردك بشكل أسرع وتقديمه بثقة.

ارتقِ بمستوى عروضك التقديمية مع ClickUp

تعد قوالب Miro رائعة للعروض المرئية السريعة والتعاون، ولكنها غالبًا ما تكون غير كافية عندما تحتاج إلى هيكل أو مكان يمكن فيه تحويل الأفكار إلى عمل حقيقي يمكن تتبعه.

وهنا تبرز قوالب ClickUp. فهي لا تساعدك فقط في عرض أفكارك، بل تساعدك أيضًا في تنظيمها ونقلها مباشرة إلى سير عملك دون فقدان الزخم.

سواء كنت تقوم بالترويج أو التخطيط أو العصف الذهني أو العرض التقديمي، يوفر ClickUp قوالب جاهزة تتكامل بسلاسة مع مهامك ووثائقك ولوحاتك البيضاء ولوحاتك المعلوماتية. كل شيء يبقى متصلاً، بحيث يمكنك بناء أفكارك وتنفيذها في نفس المكان.

إذا كنت تريد عروضًا تقديمية جذابة وتدعم التقدم الفعلي، فاستكشف مكتبة قوالب ClickUp الكاملة. سجل مجانًا اليوم.