تسويق المحفظة مقابل تسويق المنتج: الاستراتيجية والأدوات

عندما تنظر إلى كيفية عمل معظم فرق التسويق اليوم، تصبح الفجوة واضحة.

أظهر تقرير أن ما يقرب من 80% من مسوقي المنتجات يعملون في فرق مكونة من 1 إلى 5 أشخاص فقط، وأن ما يقرب من 30% منهم يدعمون ستة منتجات أو أكثر في وقت واحد.

يُظهر حجم العمل هذا وحده مدى سهولة الانتقال من التفكير في منتج واحد إلى التفكير في المجموعة الكاملة التي تتولى مسؤوليتها.

إذا سبق لك أن اضطررت إلى إعداد رسالة ترويجية لميزة واحدة في الصباح ثم الانتقال إلى الترويج لمجموعتك الكاملة من المنتجات بحلول وقت الغداء، فأنت تعرف التوتر الذي ينشأ بين التسويق على مستوى المحفظة والتسويق على مستوى المنتج. هذا هو موضوع محور هذه المحادثة.

في هذا المدونة، سوف نستكشف التسويق المحفظة مقابل التسويق المنتج. سوف نحلل ما يفعله كل واحد منهم، وكيف يشكلون الاستراتيجية بشكل مختلف، ولماذا تخلط الفرق بينهما في كثير من الأحيان. سوف ننظر أيضًا في كيفية دعم ClickUp لكليهما!

نظرة عامة على التسويق المحفظة مقابل التسويق المنتج

فيما يلي تحليل سريع لمعرفة نقاط القوة لكل وظيفة حتى تتمكن من تحديد القوة التي تحتاج إلى استخدامها في إطلاقك أو حملتك التالية:

الفئة تسويق المحفظة تسويق المنتجات التركيز الأساسي يُعبر عن قيمة مجموعة كاملة من المنتجات أو الحلول للسوق تحديد مواقع منتج أو ميزة معينة وتطويرها الجمهور القطاعات الواسعة أو القطاعات الرأسية أو الحسابات الاستراتيجية استهدف مستخدمي ومشتري منتج واحد نطاق العمل بناء سرد الحلول والمواضيع والرسائل المشتركة بين المنتجات صياغة قصص المنتجات، ورسائل الميزات، والموقع التنافسي النتائج الرئيسية صفحات الحلول، وأطر القيمة، وعروض المحفظة، ووصف الفئات صفحات المنتجات، خطط الإطلاق، العروض التوضيحية، بطاقات المنافسة، التمكين الشركاء الداخليون قيادة المبيعات، توليد الطلب، فرق استراتيجية GTM مديرو المنتجات، مندوبو المبيعات، فرق نجاح العملاء مقاييس النجاح تصور السوق، اعتماد الحلول، تأثير خط الأنابيب عبر المجموعة استخدام المنتج، التنشيط، معدلات الفوز، اعتماد الميزات الأفق الزمني التحديد الاستراتيجي للموقع على المدى الطويل التنفيذ اليومي والموجه نحو الإصدار

ما هو تسويق المحفظة؟

تسويق المحفظة هو النهج الاستراتيجي لترويج وإدارة منتجات أو خدمات متعددة تحت مظلة علامة تجارية موحدة. تضمن هذه الطريقة أن تعمل جميع العروض معًا بدلاً من التنافس مع بعضها البعض في السوق.

تستخدم الشركات إدارة محفظة المنتجات لخلق تآزر بين منتجاتها، وتعظيم كفاءة الموارد، وتعزيز مكانة علامتها التجارية بشكل عام.

وهو يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين مختلف خطوط الإنتاج، لضمان احتفاظ كل منها بقيمته الفريدة مع المساهمة في تحقيق أهداف الشركة الأوسع نطاقًا.

حقيقة ممتعة: نشأت فكرة "محفظة العلامات التجارية" في الأصل من عصر استراتيجيات الأعمال في الستينيات، عندما بدأت شركات مثل Procter & Gamble في إدارة عشرات العلامات التجارية (بدلاً من علامة تجارية واحدة) لتغطية كل مكان على الرفوف.

الجمهور المستهدف

يخدم تسويق المحفظة بشكل أساسي ثلاث مجموعات متميزة داخل المؤسسة:

يعتمد المستثمرون على رؤى المحفظة لتقييم أداء الشركة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن على رؤى المحفظة لتقييم أداء الشركة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد.

يستخدم المديرون التنفيذيون بيانات تسويق المحفظة لتشكيل التوجه الاستراتيجي، وتحديد فرص النمو، وتحسين مزيج المنتجات.

تعتمد الفرق متعددة الوظائف على أطر عمل المحفظة لتنسيق جهودها وتجنب الازدواجية والحفاظ على اتساق الرسائل عبر جميع نقاط الاتصال بالعملاء. على أطر عمل المحفظة لتنسيق جهودها وتجنب الازدواجية والحفاظ على اتساق الرسائل عبر جميع نقاط الاتصال بالعملاء.

🔍 هل تعلم؟ اكتشفت بعض العلامات التجارية أن وجود عدد كبير جدًا من المنتجات في المحفظة يضر في الواقع بالأداء العام. تشير مقالة نشرتها كلية هارفارد للأعمال إلى أن استراتيجية المحفظة الجيدة تعني التخلص من العروض الأضعف حتى تبرز العروض المتبقية.

الأهداف الرئيسية

هذه الأولويات هي ما يميز التسويق الناجح للمحفظة عن الترويج غير المترابط للمنتج:

اتساق العلامة التجارية يضمن للعملاء تجربة هوية موحدة عبر جميع المنتجات، مما يبني الثقة والاعتراف في السوق.

تحديد الموقع في السوق يحدد تمييزًا واضحًا لكل عرض مع الحفاظ على التماسك الاستراتيجي على مستوى المحفظة

تخصيص الموارد يحسن توزيع الميزانية على المنتجات بناءً على بيانات الأداء وإمكانات النمو والأولويات الاستراتيجية

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

تعتمد المحفظة القوية على أدوات تظهر أنماطًا واضحة بسرعة. وتشمل هذه الأدوات ما يلي:

1. أبحاث السوق

تكشف أبحاث السوق عن الاحتياجات المحددة التي تشكل اتجاه المنتج. على سبيل المثال، قد يتوصل فريق برمجيات الامتثال إلى أن عملاء الرعاية الصحية يواجهون صعوبات كبيرة أثناء التحضير للتدقيق. تدفع هذه الرؤية المحفظة نحو سرد مشترك حول الاستعداد للتدقيق، ويغير منتجان موضعهما: أحدهما يركز على جمع المستندات بشكل أسرع، والآخر يسلط الضوء على قوائم المراجعة الإرشادية للمراجعين.

🔍 هل تعلم؟ في مجال تجارة النبيذ، أظهرت الأبحاث أن استخدام ملصقات مختلفة تمامًا لكل نوع من أنواع النبيذ في المحفظة يقلل من قيمة العلامة التجارية. لذلك، حتى في الأسواق المتخصصة، فإن الاتساق عبر المحفظة أمر مهم.

2. لوحات معلومات الحملات

لوحات معلومات الحملات هي أدوات مرئية مركزية تتعقب وتقيس أداء الحملات التسويقية عبر محفظة المنتجات الكاملة للشركة.

فهي تتيح للمسوقين رؤية كيفية مساهمة الحملات المختلفة في تحقيق الأهداف العامة للمحفظة، ومقارنة النتائج عبر المنتجات، واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين جهود التسويق.

تخيل شركة تبيع أدوات CRM والفوترة والدعم. تظهر لوحة المعلومات أن العروض التوضيحية الحية تحقق تحويلات عالية لـ CRM، ولكن صفحات المقارنة الطويلة تتفوق في الفوترة. يقوم الفريق بتعديل خطة المحفظة بحيث يميل كل منتج إلى التنسيق الذي يثير الاهتمام بشكل واضح.

3. مؤشرات الأداء الرئيسية للمحفظة

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) في تسويق المحفظة هي مقاييس قابلة للقياس تُستخدم لتقييم مدى فعالية أداء مجموعة منتجات أو خدمات الشركة بأكملها في السوق.

بدلاً من التركيز على منتج واحد، تساعد مؤشرات الأداء الرئيسية للمحفظة المسوقين على فهم صحة ونمو وتوازن استراتيجي لنظام المنتج ككل.

فيما يلي أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة خصيصًا في تسويق المحفظة:

مساهمة المحفظة في الإيرادات : تقيس مدى مساهمة كل منتج — أو مجموعة منتجات — في إجمالي الإيرادات، وتُظهر المنتجات الأفضل أداءً في المحفظة.

معدل نمو المحفظة : يتتبع نمو الإيرادات أو الاستخدام عبر المحفظة بأكملها لفهم الزخم العام للسوق.

تبنّي السوق حسب خط الإنتاج : يشير إلى مدى انتشار تبنّي كل عرض وما إذا كانت جهود التسويق تحقق صدىً.

اختراق شريحة العملاء : يقيس مدى جودة أداء كل منتج أو حزمة داخل شرائح العملاء الرئيسية.

معدلات البيع المتقاطع والبيع الإضافي: يكشف عن مدى نجاح المنتجات في دعم بعضها البعض داخل المحفظة من خلال الحزم أو سير العمل أو القيمة المتكاملة.

💡 نصيحة احترافية: يساعد نموذج إدارة المحفظة من ClickUp القادة والفرق على الإشراف على العديد من المنتجات والمبادرات والاستراتيجيات التسويقية من لوحة تحكم واحدة. يمكنك معرفة المنتجات التي تحقق الأهداف، وأين يتم إنفاق الميزانية، ومكونات المحفظة التي تحتاج إلى مزيد من الموارد. احصل على نموذج مجاني أنشئ مركزًا مركزيًا لإدارة جميع محافظ منتجاتك في مكان واحد باستخدام نموذج إدارة المحافظ من ClickUp.

ما هو تسويق المنتجات؟

تسويق المنتجات هو ممارسة طرح منتجات أو خدمات فردية في السوق ودفعها نحو النجاح من خلال الترويج والتحديد المستهدفين.

يركز هذا التخصص على فهم احتياجات العملاء وصياغة عروض قيمة جذابة. في نهاية المطاف، يضمن مسوق المنتجات وصول المنتجات إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، فهي بمثابة جسر بين تطوير المنتج والمبيعات، حيث تترجم الميزات التقنية إلى مزايا تلقى صدى لدى العملاء.

🧠 حقيقة ممتعة: قدم المدير التنفيذي للإعلانات روسر ريفز مفهوم العرض التسويقي الفريد (USP). وجادل بأن كل إعلان يجب أن يقدم عرضًا واضحًا للمستهلك: "اشترِ هذا المنتج، وستحصل على هذه الميزة المحددة". يجب أن يكون العرض فريدًا (شيء لا تقدمه أو لا تستطيع المنافسة تقديمه) وقويًا بما يكفي لتحريك الجماهير.

الجمهور المستهدف

تستهدف استراتيجية تسويق المنتج بشكل مباشر الأشخاص الذين سيستخدمون المنتج ويشترونه، مثل:

العملاء ، الذين يحتاجون إلى معلومات واضحة حول إمكانيات المنتج ومزاياه وكيفية حل المشكلات المحددة التي يواجهونها.

العملاء المحتملون يقيّمون المنتجات بناءً على الرسائل التي تميز العرض عن المنافسين وتُظهر القيمة الملموسة.

القطاعات المتخصصة تستجيب للتحديد المخصص للمواقع الذي يلبي حالات الاستخدام الفريدة ومتطلبات الصناعة والاحتياجات المتخصصة.

الأهداف الرئيسية

يسعى تسويق المنتجات إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية تحدد نجاح المنتج أو فشله في السوق:

إطلاق المنتجات يقدم عروضًا جديدة إلى السوق من خلال حملات منسقة تهدف إلى زيادة الوعي والاعتماد الأولي.

الاعتماد يدفع العملاء إلى البدء في استخدام المنتج وتحقيق القيمة بسرعة من خلال التوجيه والتثقيف الفعالين.

الاحتفاظ يحافظ على تفاعل العملاء ورضاهم على المدى الطويل، مما يقلل من معدل ترك العملاء ويبني ولاءهم للمنتج.

الوعي بالميزات يضمن معرفة العملاء بالقدرات الجديدة والتحديثات التي تعزز القيمة المقترحة للمنتج.

🔍 هل تعلم؟ تتفوق محافظ العلامات التجارية التي تتوافق مع مراحل حياة المستهلك (بدلاً من مجرد مستويات الترقية) على سلالم الترقية العامة: على سبيل المثال، المنتجات التي تستهدف "الوظيفة الأولى" و"نمو الأسرة" و"فراغ العش" في محفظة واحدة تباع بشكل أفضل من المنتجات الفردية المقسمة.

يتحرك تسويق المنتجات بسرعة أكبر عندما تعتمد الفرق على أدوات تساعد في اتخاذ قرارات واضحة وتسلط الضوء على العوامل التي تثير الاهتمام بمنتج معين. قد تشمل هذه الأدوات والاستراتيجيات ما يلي:

1. التسعير

تتضمن استراتيجية التسعير وضع المنتج في السوق من خلال القيمة التي يعكسها سعره. لا يؤدي نموذج التسعير الصحيح إلى زيادة الإيرادات فحسب، بل يؤثر أيضًا على تصور العملاء، حيث يشير إلى ما إذا كان المنتج ممتازًا أو مبتدئًا أو منافسًا بشكل كبير.

على سبيل المثال، قد تستخدم شركة SaaS تطلق أداة لإدارة المشاريع استراتيجية تسعير فريميوم: مستوى المؤسسات مع أمان متقدم ودعم للمؤسسات الكبيرة

مستوى مجاني لجذب المستخدمين بالميزات الأساسية وبناء حصة سوقية

المستوى الاحترافي مع الأتمتة والتكامل للفرق الصغيرة إليك ما يقوله زيب إيفانز عن سياسة ClickUp المتعلقة بالخدمات المجانية: تزيل Free Forever الضغط المصطنع الذي يجعل المستخدمين يستعجلون في استخدام منتجك. فهم يأخذون وقتهم في بناء سير عمل حقيقي وتجربة قيمة حقيقية. ثم عندما يصلون إلى حدود الإصدار المجاني، يقومون بالترقية لأنهم يريدون ذلك، وليس لأن المؤقت أجبرهم على ذلك. تحويلنا من مجاني إلى مدفوع أفضل من المعيار الصناعي، ويبقى عملاؤنا لفترة أطول لأنهم اختاروا الدفع بعد تجربة القيمة الحقيقية. لكن Free Forever لا يعمل إلا إذا كان منتجك جيدًا بالفعل... إذا كنت بحاجة إلى عد تنازلي للتجربة لخلق حالة من الاستعجال، فأنت تخفي مشكلة أعمق. منتجك ليس مقنعًا بما يكفي. المنافسون الذين يعتمدون على الإصدارات التجريبية يسارعون لإبرام الصفقات قبل نفاد الوقت. فرق المبيعات لديهم تدير انتهاء صلاحية الإصدارات التجريبية بدلاً من تقديم قيمة. في الوقت نفسه، يبني مستخدمو الإصدار المجاني لدينا شركات كاملة في ClickUp. يتم ترقيتهم بسبب زيادة الإنتاجية. يخبرون أصدقائهم عن مدى حبهم للمنتج. بحلول الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الترقية، لا يكون الأمر قرارًا صعبًا. إنه أمر بديهي. تزيل Free Forever الضغط المصطنع الذي يجعل المستخدمين يستعجلون في استخدام منتجك. فهم يأخذون وقتهم في بناء سير عمل حقيقي وتجربة قيمة حقيقية. ثم عندما يصلون إلى حدود الإصدار المجاني، يقومون بالترقية لأنهم يريدون ذلك، وليس لأن المؤقت أجبرهم على ذلك. تحويلنا من مجاني إلى مدفوع أفضل من المعيار الصناعي، ويبقى عملاؤنا لفترة أطول لأنهم اختاروا الدفع بعد تجربة القيمة الحقيقية. لكن Free Forever لا يعمل إلا إذا كان منتجك جيدًا بالفعل... إذا كنت بحاجة إلى عد تنازلي للتجربة لخلق حالة من الاستعجال، فأنت تخفي مشكلة أعمق. منتجك ليس مقنعًا بما يكفي. المنافسون الذين يعتمدون على الإصدارات التجريبية يسارعون لإبرام الصفقات قبل نفاد الوقت. فرق المبيعات لديهم تدير انتهاء صلاحية الإصدارات التجريبية بدلاً من تقديم قيمة. في الوقت نفسه، يبني مستخدمو الإصدار المجاني لدينا شركات كاملة في ClickUp. يتم ترقيتهم بسبب زيادة الإنتاجية. يخبرون أصدقائهم عن مدى حبهم للمنتج. بحلول الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الترقية، لا يكون الأمر قرارًا صعبًا. إنه أمر بديهي.

تسمح هذه البنية للمنتج بالوصول إلى شرائح مختلفة، وإبراز قيمته من خلال الاستخدام العملي، وتحويل المستخدمين ذوي النوايا الشرائية القوية إلى عملاء يدفعون مقابل المنتج، مما يجعل التسعير أداة لتحقيق الإيرادات وأداة لتحديد الموقع في السوق.

🧠 حقيقة ممتعة: مثال غريب على الابتكار في تسويق المنتجات: قامت علامة العلكة الجنوب أفريقية Chappies (أواخر الأربعينيات) بتضمين معلومات عامة تحت عنوان "هل تعلم؟" داخل كل غلاف، مما حول العبوة إلى قيمة مضافة للأطفال. ساعد هذا التغيير البسيط المنتج على التميز والحفاظ على حصته في السوق لعقود.

2. الرسائل

الرسائل هي صياغة مدروسة لكيفية توصيل المنتج لقيمته ومزاياه ومميزاته للجمهور المستهدف. تضمن الرسائل الفعالة أن كل نقطة اتصال (سواء على الموقع الإلكتروني أو في محادثات المبيعات أو في الإعلانات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي) تنقل أهمية المنتج وكيف يحل مشاكل العملاء بشكل أفضل من البدائل الأخرى.

على سبيل المثال، قد يتعلم تطبيق الميزانية أن المستخدمين يفتحون المنتج في أغلب الأحيان للحصول على رؤى شهرية حول الترحيل، وليس لسجلات الإنفاق اليومية. يقوم الفريق بإعادة كتابة العناوين الرئيسية حول توقعات الترحيل، ونقل هذه الميزة إلى القسم الرئيسي في الصفحات المقصودة، ويلاحظ ارتفاع التنشيط بمجرد وضع القيمة الأكثر استخدامًا في المقدمة.

3. تخطيط الحملات

تخطيط الحملات هو عملية تصميم وتنظيم وتنفيذ الحملات التسويقية لترويج منتج ما، وزيادة الوعي به، وخلق الطلب عليه، ودعم أهداف الإيرادات.

التخطيط الجيد يجعل إطلاق المنتجات دقيقًا ومدروسًا. بالنسبة لأداة نسخ الصوت التي تطلق ميزة دعم متعددة اللغات جديدة، قد يبدو تخطيط الحملة كما يلي:

الهدف: زيادة الوعي بالميزة الجديدة وتبنيها بين منشئي المحتوى ومقدمي البودكاست.

الجمهور المستهدف: صانعو البودكاست ومبدعو الفيديو وفرق المحتوى الذين يحتاجون إلى نسخ متعدد اللغات دقيق.

الرسائل: "انسخ بسهولة بعدة لغات - وصل إلى جمهور عالمي دون بذل جهد إضافي"

القنوات والتكتيكات: ابدأ بمعاينات حصرية للمبدعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابعها بعروض توضيحية جنبًا إلى جنب، وشارك مقاطع قصيرة من الحالات من أوائل مختبري البودكاست.

مؤشرات الأداء الرئيسية: معدل اعتماد الميزات، ومشاركة العروض التوضيحية، والمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون من المختبرين الأوائل.

💡 نصيحة احترافية: يساعد نموذج خطة التسويق من ClickUp فرق تسويق المنتجات على تنسيق عمليات الإطلاق بدءًا من تحديد الموقع وحتى التنفيذ. يمكن لهذا النموذج لتسويق المنتجات أن يخطط لاستراتيجية دخول السوق، وينسق الرسائل عبر مواد تمكين المبيعات والمواد الموجهة للعملاء، ويضمن أن أنشطة الإطلاق تلتزم بمواعيدها النهائية. احصل على نموذج مجاني نسق عمليات إطلاق المنتجات بدءًا من تحديد الموقع وحتى تحليل ما بعد الإطلاق باستخدام نموذج خطة التسويق من ClickUp.

4. التحليل التنافسي

إنها عملية تقييم منتجات المنافسين ورسائلهم التسويقية وأسعارهم وموقعهم في السوق بشكل منهجي لتوجيه قراراتك المتعلقة بالمنتج ونهجك التسويقي.

الهدف هو تحديد الفرص، وتمييز منتجك، وتوقع اتجاهات السوق للحصول على ميزة تنافسية.

بالنسبة لأداة تسجيل الدخول بدون كلمة مرور، يكشف التحليل التنافسي أن المنتجات المنافسة تركز على الراحة كنقطة بيع رئيسية. استجابةً لذلك، يركز الفريق على استقرار الجلسة وإعادة المصادقة الأسرع، باستخدام معايير داخلية لإبراز وقت استرداد أقصر وتجربة مستخدم أكثر موثوقية.

بهذه الطريقة، سيكون لدى عملاء منافسيك سبب للتحول إلى عروضك.

⚡️ أرشيف القوالب: إذا كنت تريد طريقة منظمة لإجراء تحليلك، فإن قالب تحليل المنافسة من ClickUp يوفر لك مساحة نظيفة لتخطيط كل لاعب ومقارنة الإشارات الحقيقية بدلاً من الملاحظات المتفرقة.

📮 ClickUp Insight: 18٪ من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15٪ آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. للقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5 تطبيقات أو أكثر باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في تقويمك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك أيضًا إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية. ودّع العمل المزدحم!

تسويق المحفظة مقابل تسويق المنتج: الاختلافات الأساسية

في بعض الأحيان، تبدو الحدود الفاصلة بين تسويق المحفظة وتسويق المنتج غير واضحة بعض الشيء، خاصةً عندما يعمل كلا الفريقين على تحقيق نفس أهداف النمو. لكنهما يلعبان دورين مختلفين تمامًا في كيفية وضع الشركة لنفسها، وسرد قصتها، والوصول إلى المشترين المناسبين.

فيما يلي مقارنة أكثر تفصيلاً بين تسويق المحفظة وتسويق المنتج:

1. التركيز الاستراتيجي

ينظر مسوقو المحفظة إلى كيفية عمل جميع منتجاتك معًا. على سبيل المثال، يلاحظون عندما تدعي أداة إدارة المشاريع ومنصة تعاون الفريق أن كلاهما "يزيدان إنتاجية الفريق بنسبة 40٪"، مما يجعل العملاء المحتملين يتساءلون عن سبب حاجتهم إلى كليهما.

أو يكتشفون أن فريق المبيعات الخاص بك يقدم خصومات على المنتج أ لإبرام الصفقات لأنه لا يدرك أنه يتكامل مع المنتج ب، الذي يستخدمه العميل بالفعل.

يركز مسوقو المنتجات على إنجاح منتجهم المحدد. فهم يضعون خطة لإطلاق الميزات الجديدة للذكاء الاصطناعي، ويحددون موقعهم مقابل المنافس X، ويحاولون معرفة سبب قيام 12% فقط من المستخدمين التجريبيين بتنشيط الميزة الأساسية. ولا يفكرون في كيفية تأثير ذلك على منتجاتك الثلاثة الأخرى.

⚖️ الاختلاف الرئيسي: يسأل تسويق المحفظة "كيف نضع خط منتجاتنا بالكامل؟" بينما يسأل تسويق المنتج "كيف نجعل هذا المنتج المحدد ناجحًا؟"

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على محافظ التسويق الرقمي للإلهام

2. المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية

يتم قياس تسويق المحفظة بناءً على عوامل تستغرق وقتًا طويلاً لتتغير: هل يشتري العملاء منتجات متعددة؟ هل تغيرت نظرة المحللين إلى علامتنا التجارية؟ إنهم ينظرون إلى معدلات الارتباط، ومدى انتشار المحفظة، وما إذا كانت عملية إعادة التسمية المكلفة قد جعلت مجموعة المنتجات تبدو متماسكة.

مؤشرات الأداء الرئيسية لتسويق المنتجات قاسية لأنها فورية. فشل الإطلاق؟ الجميع يعرف ذلك بحلول يوم الجمعة. لم تنجح رسائل الميزات؟ سيخبرك قسم المبيعات بذلك في أول مراجعة للصفقة. الجانب الآخر: يحققون أيضًا مكاسب سريعة. يمكن أن يستمر تسويق المحفظة لمدة 18 شهرًا دون أن يحقق أي نتائج.

⚖️ الاختلاف الرئيسي: يقيس تسويق المحفظة الإيرادات المتعددة للمنتجات وموقع العلامة التجارية على مدار الفصول. من ناحية أخرى، يقيس تسويق المنتج تحويلات المنتج الواحد والمكاسب التنافسية على مدار الأسابيع.

3. الجمهور المستهدف

يركز مسوقو المحفظة على عملاء مثل TechCorp، التي تستخدم بالفعل نظام CRM الخاص بك، ويقوم تسويق المحفظة بإنشاء حملة تشرح كيفية مشاركة أداة أتمتة التسويق الخاصة بك لنفس بيانات العملاء، مما يزيل مشاكل مزامنة البيانات الحالية.

كما أنها تثقف العملاء المحتملين الذين يعتقدون أن منتجات "Teams" و"Enterprise" تتنافس، في حين أن Teams مخصص للتعاون في المشاريع، وEnterprise مخصص لتخطيط الموارد.

يركز مسوقو المنتجات على العملاء المحتملين مثل: شركة تقوم بتقييم أداة التحليلات الخاصة بك مقارنةً بـ Mixpanel و Amplitude. يقوم تسويق المنتجات بإنشاء ورقة مقارنة توضح أن معالجتك في الوقت الفعلي تتفوق على تأخير Mixpanel الذي يبلغ ساعتين، ويكتب نصوصًا تجريبية تسلط الضوء على الميزات التي تحتاجها فرق المبيعات، ويبني دراسات حالة من شركات مماثلة قامت بالتبديل.

⚖️ الاختلاف الرئيسي: التسويق المحفظة يبيع لمن اشتروا بالفعل شيئًا ما ويحتاجون إلى فهم ما تقدمه أيضًا. على العكس من ذلك، التسويق المنتج يبيع لمن يختارون بينك وبين المنافسين في الوقت الحالي.

4. هيكل الفريق

قد يتكون التسويق المحفظة من 2-3 أشخاص يغطون شركة بأكملها تضم 8 منتجات. يتولى أحدهم مسؤولية الرسائل عبر المنصة والعلاقات مع المحللين. ويتولى آخر إدارة الحملات المشتركة بين المنتجات وتمكين المبيعات للصفقات متعددة المنتجات. ويحضرون اجتماعات التخطيط التنفيذي حول ما إذا كان يجب شراء أو إنشاء فئة منتجات جديدة.

قد يضم تسويق المنتجات 8-10 أشخاص، يمتلك كل منهم 1-2 منتج. على سبيل المثال، يمتلك أحد مديري تسويق المنتجات منتج التحليلات ويعمل يوميًا مع مدير منتج هذا المنتج، ويشارك في مكالمات العملاء حول التحليلات، ويحضر كل مراجعة سريعة. يقدمون تقاريرهم إلى مدير تسويق المنتجات، ولكنهم يعملون بشكل أساسي كمدير تسويق صغير لمنتجهم.

⚖️ الاختلاف الرئيسي: التسويق المحفظة هو فريق صغير واستراتيجي يعمل في جميع أنحاء الشركة، بينما التسويق المنتج هو فريق تنفيذ أكبر مدمج في منتجات محددة.

5. سلطة اتخاذ القرار

يقرر تسويق المحفظة: لن يحصل المنتج C على جناح في المؤتمر هذا العام لأننا نركز الميزانية على المنتجين A و B. أو أننا نعيد وضع المنتج D من "أداة مستقلة" إلى "جزء من منصة المؤسسة" على الرغم من أن فريق المنتج لا يوافق على ذلك.

يحدد تسويق المنتجات أمورًا مثل: نحن نرعى هذا البودكاست الخاص بالصناعة لأن عملائنا المحتملين يستمعون إليه. نحن نطلق الميزة الجديدة من خلال نهج قائم على دراسة الحالة بدلاً من إعلان الميزة. نحن نجري اختبار A/B على عنوانين مختلفين على الصفحة المقصودة. نحن ننشئ تدفقًا تجريبيًا جديدًا يبدأ بقدرات التكامل.

⚖️ الاختلاف الرئيسي: يتحكم تسويق المحفظة في المنتجات التي تحصل على الموارد وكيفية وضعها بالنسبة لبعضها البعض. يتحكم تسويق المنتج في كيفية طرح المنتجات الفردية في السوق.

ترتكب معظم فرق التسويق خطأً فادحًا: عدم وجود دليل إرشادي. ولهذا السبب تبدو الحملات غير متسقة ومتفرقة ويستحيل توسيع نطاقها. في هذا الفيديو، سنوضح لك كيفية إنشاء دليل إرشادي للتسويق فعال بالفعل، من خلال 5 خطوات بسيطة ونموذج جاهز للاستخدام:

6. المحتوى والرسائل

يُنشئ تسويق المحفظة أصولًا مثل ورقة بيضاء بعنوان "مجموعة عمليات الإيرادات الحديثة" تشرح كيفية عمل أدوات CRM والتحليلات والأتمتة معًا. أو عرض تقديمي رئيسي يعرض رؤيتك للمنتج للسنوات الثلاث المقبلة. يمكنه أيضًا إنشاء آلة حاسبة للعائد على الاستثمار توضح التوفير في التكاليف عندما يستخدم العملاء ثلاثة منتجات بدلاً من شراء حلول محددة من بائعين مختلفين.

يُنشئ تسويق المنتج عروضًا مثل: بطاقة معركة تشرح لماذا واجهة SQL لأداة التحليلات الخاصة بك أفضل من أداة السحب والإفلات الخاصة بالمنافس X للمستخدمين التقنيين. نص عرض توضيحي مدته 90 ثانية يستخدمه مندوبو المبيعات في مكالمات الاكتشاف. صفحة واحدة تجيب على السؤال "كيف يختلف هذا عن Google Analytics؟" بثلاثة عوامل تمييز محددة، وما إلى ذلك.

⚖️ الاختلاف الرئيسي: ينتج التسويق المحفظي محتوى من نوع "إليكم حلنا الشامل". أما التسويق المنتجي، فينتج محتوى من نوع "إليكم الأسباب التي تجعل هذا المنتج المحدد يتفوق على البدائل الأخرى".

كيفية دمج تسويق المحفظة وتسويق المنتج

يصبح التكامل الرائع أمرًا طبيعيًا بمجرد أن تصبح الاستراتيجية والتنفيذ والتتبع في نظام واحد. تعمل فرق المحفظة والمنتج بسرعة أكبر عندما تخطط معًا وترى نفس العمل وتتصرف بناءً على رؤى مشتركة.

يجمع ClickUp بين تسويق المنتجات وتسويق المحافظ في مكان واحد باعتباره أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

يمكن لفرق المنتجات استخدامه لتنفيذ عمليات الإطلاق بسلاسة، بينما يتتبع قادة المحفظة الأداء والميزانية والتوافق الاستراتيجي عبر جميع المبادرات.

يلغي ClickUp توسع العمل من خلال تزويد كلا الفريقين بسياق كامل — حيث يرى مسوقو المنتجات كيف يتناسب إطلاق منتجاتهم مع الصورة الأكبر، بينما يرى مسوقو المحافظ تفاصيل التنفيذ الدقيقة دون الحاجة إلى البحث في مستندات متفرقة.

إليك كيف يمكن لأداة إدارة محفظة المنتجات هذه أن تدعم عملك: 📝

1. مواءمة الأهداف على جميع المستويات

تظل الفرق متوافقة عندما تكون الاستراتيجية عملية. يضع مسوقو المحفظة الخطط الكبرى للربع، ويترجم مسوقو المنتجات تلك الخطط إلى خطط إطلاق تدعم الزخم.

يعمل هذا بشكل أفضل عندما يرتبط كل سلم إصدار بدفع الفئة، وتركيز ICP، والنتائج التي تهم الشركة.

كيف يساعدك ClickUp

تساعد ClickUp Docs في تثبيت هذا التوافق بسرعة. يقوم مدير المحفظة بإنشاء مستند ربع سنوي يحدد الرهان على الفئة، وأولوية ICP، والزاوية التنافسية التي يجب مراقبتها، ومجال الرسائل للبضعة أشهر القادمة.

قم بصياغة خططك وتركيزها في ClickUp Docs قم ببناء استراتيجية مشتركة وخطط إصدار من خلال ClickUp Docs

من ناحية أخرى، يضيف مدير التسويق المنتج الذي يعمل على تحديث التقارير القائمة على الذكاء الاصطناعي قسمًا فرعيًا تحت هذا المجال يعرض ما يلي:

المشكلة المحددة التي يحلها الإصدار

هدف التبني للربع

النقطتان اللتان تثبتان صحة الرسالة

الأصول اللازمة لطرح المنتج في السوق

يمكن لكلا الفريقين أيضًا تعيين تعليقات في ClickUp تحت كل قسم، بحيث يتم اتخاذ القرارات بسرعة.

اعتبر هذه الخطوة بمثابة بناء إيقاع مشترك. إذا انتقل الإطلاق من الرسائل إلى المحتوى، فسيشاهده الجميع. إذا تغيرت الجداول الزمنية، يتم تعديل خطط الحملة على الفور. وهذا يحافظ على تماسك الفريق دون الحاجة إلى التحقق المستمر.

كيف يساعدك ClickUp

اعرض تقدم GTM عبر التنسيقات المختلفة من خلال ClickUp Views

يدعم ClickUp Views هذه البنية من خلال تنسيقات تتوافق مع طريقة تفكير الفرق في عملهم:

عرض القائمة يقدم ملخصًا واضحًا لكل إصدار ومهمة GTM في خط الإنتاج.

Board View يُظهر كيفية سير العمل عبر المراحل، بحيث تظهر العوائق بسرعة.

عرض الجدول الزمني يعرض الإصدارات جنبًا إلى جنب، مما يجعل التداخلات واضحة

عرض التقويم يعرض الأحداث العامة مثل المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الإلكترونية وتواريخ الإعلانات

على سبيل المثال، يقوم مدير تسويق المحفظة الذي يعد تقريرًا محدثًا بفتح عرض مجلس الإدارة ويلاحظ أن المحتوى متوقف بسبب عدم وصول تعليقات الخبراء. يقوم مسوق المحفظة بفحص عرض الجدول الزمني ويلاحظ على الفور أن هذا التأخير يؤخر الإطلاق إلى نفس الأسبوع الذي ستطلق فيه حملة العلامة التجارية. يقومون بتعديل المواعيد في غضون دقائق بدلاً من ترك النزاع يتفاقم لاحقًا.

🧠 حقيقة ممتعة: في يوليو 1996، تم إطلاق شركة البريد الإلكتروني المجانية Hotmail دون أي ميزانية إعلانية تقليدية تقريبًا. بدلاً من ذلك، أضافوا سطرًا بسيطًا في أسفل كل بريد إلكتروني يرسله مستخدموهم: "احصل على بريد إلكتروني مجاني على Hotmail". وقد حول هذا كل مستخدم إلى مصدر إحالة متنقل.

3. تنسيق حملات متعددة تحت سقف واحد

تحقق الحملات نجاحًا كبيرًا عندما يكون الانتقال من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة الترويج تلقائيًا.

تنتهي فرق المنتجات من تحضيراتها: الرسائل، والأصول، وضمان الجودة، والفحوصات النهائية. تركز فرق المحفظة على القنوات والتوقيت والسرد. تبدأ المشاكل عندما لا يتزامن هذان المساران، مثل أن تكون الرسائل جاهزة ولكن الإبداع لم يبدأ بعد، أو أن ينتهي ضمان الجودة ولكن لا أحد ينبه قسم توليد الطلب.

تريد إعدادًا حيث تعمل الموافقات وفحوصات الجاهزية وتقدم المحتوى على دفع العمل إلى الأمام تلقائيًا.

كيف يساعدك ClickUp

تساعد أتمتة ClickUp في تثبيت هذا الإيقاع. تعمل على أساس محفزات بسيطة من نوع "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك" لإزالة جميع المتابعات اليدوية التي عادةً ما تؤخر عمليات الإطلاق. بمجرد أن تضع الفرق هذه القواعد، يظل سير العمل متسقًا بغض النظر عن من يعمل على المشروع أو مدى انشغال الأسبوع.

قم بتشغيل سير عمل الحملات على الفور من خلال ClickUp Automations

فيما يلي بعض الأمثلة على أتمتة سير العمل:

الحالة: "موافق عليه" > إنشاء مهمة حملة: ينشئ مهمة حملة مرتبطة في اللحظة التي تتم فيها الموافقة على الإطلاق

تم الانتهاء من الملخص > تعيين المهام الإبداعية: يتم تعيين مهام التصميم والنسخ تلقائيًا بمجرد وضع علامة "نهائي" على ملخص GTM

الأصول مكتملة > انتقل إلى المرحلة التالية من الإطلاق: تحديث مهمة الإطلاق عند الانتهاء من الأصول الرئيسية

الحالة: "اجتاز اختبار الجودة" > إضافة مهام التضخيم: يُنشئ مهام فرعية للتضخيم عبر القنوات عندما يوافق قسم الهندسة على اختبار الجودة

4. مراقبة الأداء عبر المنتجات

يساعد تتبع الأداء الفرق على فهم كيفية مساهمة كل منتج في الاستراتيجية الأكبر، وأي الإطلاقات تؤدي إلى تغييرات مهمة، وأين يجب توجيه الطاقة بعد ذلك.

يبحث مسوقو المحفظة في المنتجات المختلفة لتحديد الأنماط. يركز مسوقو المنتجات على كيفية تأثير إصداراتهم على التبني والمشاركة وسلوك ICP. توفر الرؤية الواضحة للمنتجات المختلفة رؤية واضحة وتبعد التخمينات وتبقي التخطيط قائمًا على الواقع بدلاً من الافتراضات.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تتواجد هذه الإشارات معًا، يصبح من السهل معرفة المنتجات التي تحظى بشعبية، وتلك التي تتراجع، والتحديثات التي تستحق مزيدًا من الظهور في الحملات القادمة أو قرارات الرسائل.

كيف يساعدك ClickUp

تحتفظ لوحات معلومات ClickUp بهذا السياق في مكان واحد حتى لا تضطر الفرق إلى تجميع النتائج يدويًا. تتكون لوحات المعلومات هذه من بطاقات تستمد البيانات من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. علاوة على ذلك، يمكنك التصفية حسب خط الإنتاج أو الشخصية أو الربع أو أصول GTM أو أي شيء تحتاجه لرؤية القصة.

راجع أداء المنتج وتأثير الإصدار من خلال لوحات معلومات ClickUp

يمكنك تجربة هذه البطاقات للحصول على نظرة عامة كاملة:

بطاقة الرسم البياني الخطي: تتبع الاستخدام أو التبني بمرور الوقت لكل إصدار منتج. تتيح لك معرفة متى أدى إصدار ما إلى ارتفاع مفاجئ ومدة استمرار هذا الارتفاع.

بطاقة الرسم البياني الشريطي: قارن بين خطوط المنتجات جنبًا إلى جنب بناءً على مقاييس مثل مساهمة خط الأنابيب، وعدد المستخدمين النشطين، أو أداء أصول GTM.

بطاقة الجدول: اعرض المهام أو عمليات الإطلاق التي تستوفي شروطًا معينة (على سبيل المثال، "الاعتماد < الهدف"، "انخفاض معدل الاستخدام"). يتيح ذلك لمديري التسويق المنتج تحديد الأداء الضعيف بسرعة.

الحالة/الوقت في بطاقة الحالة: تصور المدة التي استغرقتها المهام (على سبيل المثال، الاستعداد للإطلاق، تنفيذ الحملة) في كل حالة. وهذا يكشف عن العقبات التي تواجه المنتجات.

🚀 نصيحة سريعة: غالبًا ما تنظر الفرق إلى لوحات المعلومات وتدرك أن شيئًا ما قد حدث، ولكنها لا تزال بحاجة إلى المساعدة لفهم ما يعنيه ذلك بالفعل. تعمل بطاقات AI في ClickUp على سد هذه الفجوة من خلال تحويل بياناتك إلى ملخصات قصيرة ومفيدة يمكنك قراءتها في لمحة. قم بإنشاء ملخصات سريعة للأداء من خلال بطاقات AI في لوحات معلومات ClickUp تعمل بطاقات AI عن طريق سحب المعلومات من المهام والحالات والحقول في المساحات المتصلة وتوليد تفسير واضح لما تغير أو لماذا يبرز شيء ما. على سبيل المثال: بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي تسلط الضوء على التحركات الرئيسية عبر خطوط الإنتاج

بطاقة تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي تلخص تقدم الإطلاق في قراءة أسبوعية بسيطة

تتيح لك بطاقة AI Custom Prompt Card طرح أسئلة محددة، مثل ما الذي أدى إلى أكبر ارتفاع في التفاعل بعد الإصدار

مزايا استخدام ClickUp لفرق التسويق

تدير فرق التسويق عمليات الإطلاق والحملات والموافقات متعددة الوظائف والإنتاج الإبداعي وإعداد التقارير في آن واحد. عندما ينتشر العمل عبر أدوات غير متصلة، تتلاشى الأولويات وتفقد الفرق سرعتها.

إليك كيف يحل ClickUp for Marketing Teams هذه المشكلة. ✅

وحّد جميع مكونات الإطلاق والحملة في مكان واحد

تتأثر الفرق سلبًا بانتشار الأدوات عندما تكون الملخصات وخطط الحملات والأصول والموافقات والمقاييس موزعة على مستندات وأدوات ومحادثات عشوائية. يبدو التسويق مشتتًا، ولا يحصل أحد على رؤية كاملة لما يحدث عبر إطلاق المنتجات والمواضيع على مستوى المحفظة.

يمكنك تخطيط الحملات وتعيين المهام وتتبع التقدم ومراجعة الأداء دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب أو البحث عن السياق في ClickUp. يمكن لمسوقي المنتجات تخطيط إطلاق الميزات، بينما يقوم مسوقو المحافظ بتنسيق الرسائل العامة والروايات المتعددة المنتجات في نفس البيئة.

تشارك تشيلسي بينيت أفكارها حول استخدام ClickUp في Lulu Press:

منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحبها لأنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحبها لأنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

احصل على رؤى من مساحة عملك بفضل المساعدة الذكية

عادةً ما يبدأ الإطلاق بخمسة إصدارات مختلفة من السياق: ملاحظات خارطة الطريق داخل مهمة واحدة، وأبحاث عن المنافسين في مهمة أخرى، وموقع مخبأ في مستند. يستغرق تجميع كل ذلك وقتًا أطول من التخطيط الفعلي.

ClickUp Brain يتدخل في هذه اللحظة بالذات. يعمل داخل مساحة عملك، ويستخرج السياق من التطبيقات المتصلة + كل ما يرتبط بمشروعك، ويحوله إلى موجز واضح ومنظم يمكنك العمل عليه.

اطلب من ClickUp Brain إنشاء مخططات الحملة نيابة عنك

على سبيل المثال، يقوم مسوق المنتج بإعداد خطة الحملة لإطلاق ميزة جديدة. قبل تقديم موجز عن التصميم والمحتوى، يحتاج إلى مخطط دقيق يغطي الأساسيات.

يطلبون من ClickUp Brain، وفي غضون ثوانٍ يحصلون على هيكل واضح يتضمن تحليل الجمهور المستهدف، وتحديد المشكلة، واتجاه التموضع، وأفكار الرسائل، والقنوات الموصى بها، ومتطلبات الأصول، ونقاط التعاون بين الفرق.

يتبع مسوقو المحافظ نفس سير العمل لحملات المنتجات المتعددة من خلال طلب نقطة انطلاق من ClickUp Brain لإزالة جمع السياق من المعادلة.

📌 جرب هذا التوجيه: قم بإنشاء مخطط واضح للحملة الخاصة بهذا الإطلاق. قم بتضمين الجمهور المستهدف والمشكلة والموقع وأفكار الرسائل والقنوات ومتطلبات الأصول والمخاطر ونقاط التعاون.

فيما يلي بعض الطرق الأخرى التي يدعم بها ClickUp Brain مسوقي المحافظ والمنتجات:

احصل على المساعدة من ClickUp Brain داخل مهامك

يلخص سلاسل التخطيط الطويلة حتى يظل مديرو التسويق المنتج ومديرو المحافظ متوافقين دون الحاجة إلى إعادة قراءة كل شيء

يستخرج عوامل تمييز المنتج من الأبحاث التنافسية لتحسين زوايا الحملة

تحويل ملاحظات العملاء إلى ملخصات رؤى لاستخدامها في تحديثات الرسائل

مسودات لأشكال مختلفة من الرسائل الأولية للصفحات المقصودة أو منشورات الإعلانات أو رسائل البريد الإلكتروني الترويجية

يُنشئ لمحات عامة سريعة عن السياق لفرق متعددة الوظائف من خلال تجميع التفاصيل الرئيسية في تحديث بسيط وقابل للمشاركة.

هل تريد معرفة من أين تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق؟ يوضح هذا الدليل الملائم للمبتدئين كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق من خلال استعراض الأدوات ونماذج المطالبات والنتائج الواقعية التي يمكنك تكرارها.

استخدم الإنتاجية التي تعتمد على الصوت أولاً والبحث المتقدم لتسريع العمل

بناءً على إمكانات ClickUp Brain، يعد ClickUp Brain MAX رفيقًا صوتيًا للإنتاجية مصممًا للمسوقين وفرق المنتجات الذين لا يرغبون في كتابة كل خطوة.

حوّل الأفكار المنطوقة إلى محتوى جاهز للنشر باستخدام Talk to Text في ClickUp Brain MAX

تحدث إلى النص في ClickUp يستمع Brain MAX إلى صوتك، ويفهم أهدافك، ويحول أفكارك إلى أفعال. يساعدك على تخطي لوحة المفاتيح والتحرك بسرعة أكبر 4 مرات.

إليك كيفية دعمه لعمليات تسويق المحفظة والمنتج:

ابحث عن كل شيء: اسحب ملفات الحملات الترويجية والموجزات وملفات التصميم من ClickUp وGoogle Drive والبريد الإلكتروني والدردشة في ثوانٍ معدودة.

تبديل النماذج بسلاسة: الوصول إلى العديد من نماذج LLM (ChatGPT وClaude وGemini) داخل Brain MAX لكتابة النصوص وتحليل النتائج وتبادل الأفكار، مع تجنب الوصول إلى العديد من نماذج LLM (ChatGPT وClaude وGemini) داخل Brain MAX لكتابة النصوص وتحليل النتائج وتبادل الأفكار، مع تجنب انتشار الذكاء الاصطناعي.

أملي وابتكر: انطق محتوى بريد إلكتروني لإطلاق منتج أو مخطط GTM واستخدم تنسيق Talk to Text وانسخه إلى الحافظة لاتخاذ إجراء سريع.

أتمتة عمليات التسليم والتنسيق حتى يتماشى الجميع مع بعضهم البعض

بمجرد الانتهاء من التخطيط وإدخال الصوت، لا يزال التنسيق والتنفيذ بحاجة إلى الاهتمام. يساعدك وكلاء ClickUp في هذا الأمر.

هذه هي "روبوتات" مخصصة أو مسبقة الصنع داخل محفظتك وأداة تسويق المنتجات التي تراقب المحفزات، وتتخذ الإجراءات، وتوزع المهام، وتحدّث الحالات، وتقلل من عمليات التسليم اليدوية.

قم بتخصيص ClickUp Agents لتلائم سير عملك التسويقي الفريد

إليك كيفية تطبيق ذلك في العمل التسويقي اليومي:

قم بإنشاء ملخص في نهاية الحملة: عند انتهاء الحملة، يجمع الوكيل التواريخ والأصول وملاحظات الأداء ويبدأ مهمة تلخيص ما بعد الحملة.

إعداد الحملات تلقائيًا: عندما تدخل مهمة الإطلاق مرحلة "جاهز للحملة"، يقوم الوكيل بإنشاء مهام البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والمدونة، وتعيين كل منها، وتعيين تواريخ الاستحقاق.

دفع العمل الإبداعي إلى الأمام على الفور: عندما يوافق المصمم على صورة رئيسية، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بتحديث مهمة الإطلاق المرتبطة وإخطار مالك الحملة حتى تبدأ المرحلة التالية على الفور.

الإبلاغ عن بطء التبني المبكر: إذا كان مجال التبني في الأسبوع الأول أقل من الهدف، يقوم وكيل ClickUp بإنشاء مهمة مراجعة الرسائل لـ PMM وتنبيه مسؤول المحفظة.

🔍 هل تعلم؟ مع ازدياد المنافسة في أسواق البرمجيات وزيادة طلب العملاء على القيمة السريعة، لم يعد مجرد تصنيع المنتج كافياً. وجدت شركة McKinsey أن شركات البرمجيات عالية النمو لديها حوالي مدير تسويق منتجات (PMM) واحد لكل 1.6 مدير منتجات (PM)، وهي نسبة أعلى بنسبة 25-30% من الشركات الأقل نمواً.

أغلق حلقة المحفظة مقابل المنتج في ClickUp

يبدو التسويق المحفظة مقابل التسويق المنتج دائمًا وكأنهما تروسان مختلفان، وكلاهما يحتاج إلى اهتمام في نقاط مختلفة من سير عملك. يساعدك ClickUp على تشغيل كلا المسارين دون أن تفقد إيقاعك.

تحتوي المستندات على موضوعات المحفظة وخطط مستوى المنتج في مكان واحد، بحيث تظل الاستراتيجية متصلة. تساعد طرق العرض الفرق على تتبع الإصدارات والتقدم الإبداعي والجداول الزمنية للحملات دون فقدان الصورة الأكبر. تسلط لوحات المعلومات الضوء على اتجاهات التبني والأداء عبر المنتجات، مما يسهل رؤية ما يحتاج إلى اهتمام.

تدعم ClickUp Brain وBrain MAX وAutomations وAgents التخطيط الأسرع والتسليم الأكثر سلاسة وتقليل العوائق في كلا المسارين التسويقيين.

مع عمل كل شيء معًا، تتنقل الفرق بين التفكير على مستوى المجموعة والتنفيذ على مستوى المنتج دون انقطاع في سير العمل.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

يركز تسويق المحفظة على وضع مجموعة الحلول الكاملة، وتشكيل الرسائل عبر منتجات متعددة، ومواءمة كل شيء مع قطاعات السوق. من ناحية أخرى، يركز تسويق المنتج على سرد منتج واحد، وخطة الإطلاق، واعتماد الميزات، والموقع التنافسي.

نعم. تدير العديد من الفرق كلا الأمرين، طالما أن المسؤوليات واضحة. يوجه مسوقو المحفظة استراتيجية القطاع والروايات عالية المستوى، بينما يركز مسوقو المنتجات على الرسائل الخاصة بالمنتج وتمكينه. تحافظ هذه الهيكلية على التوافق دون إرهاق الفرق.

تتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للمحفظة جذب القطاعات، وتغطية خطوط الإنتاج، والوعي العام بالحلول. تقيس مؤشرات الأداء الرئيسية للمنتج اعتماد الميزات، ومعدلات التنشيط، وأداء المكاسب والخسائر، وتأثير الإطلاق. تركز الأولى على النتائج على مستوى السوق، بينما تقيّم الثانية الأداء على مستوى المنتج.

غالبًا ما تستخدم الفرق ClickUp و HubSpot للمساعدة في تتبع خطط الإطلاق وإدارة الأبحاث وتنظيم الأصول وتنسيق الجداول الزمنية متعددة الوظائف لكل من مبادرات المحفظة والمنتج.

يدعم ClickUp التخطيط وتتبع المشاريع وسير عمل المحتوى والرؤية عبر الفرق. تساعد ميزات مثل ClickUp Dashboards و ClickUp Task Priorities و ClickUp Custom Task Statuses و ClickUp Docs فرق التسويق على تنسيق عمليات الإطلاق وتنظيم الأبحاث وتتبع الأداء والحفاظ على مصدر مركزي للمعلومات من أجل تنفيذ الاستراتيجية.