Upbase مقابل ClickUp: أي منصة إدارة العمل أفضل؟

أدمغتنا ليست مصممة للقيام بمهام متعددة. عندما ننتقل من مهمة إلى أخرى، يستنزف كل انتقال طاقة ذهنية ويقلل من الكفاءة. تُعرف هذه الظاهرة باسم " تكلفة التبديل"، والتي تؤدي إلى استجابات أبطأ والمزيد من الأخطاء.

لهذا السبب تشعر بالإرهاق بعد يوم من التنقل بين التطبيقات.

ادخل Upbase و ClickUp، وهما نهجان مختلفان تمامًا لتقليل تكلفة التبديل. Upbase يميل إلى البساطة، بينما يوفر ClickUp الهيكلية وقابلية التوسع.

ولكن أي نهج يناسبك أكثر؟ دعنا نكتشف ذلك! 📝

ClickUp مقابل Upbase: جدول المقارنة

الميزة ClickUp Upbase واجهة المستخدم غنية بالميزات ولكنها قد تكون معقدة للمستخدمين الجدد بسيطة، واضحة، سهلة الاستخدام الوظائف الأساسية إدارة شاملة ومتكاملة للعمل يركز على المهام الأساسية والدردشة والجدولة وتدوين الملاحظات إدارة المهام متقدم مع المهام الفرعية والتبعيات والأولويات مهام ومهام فرعية غير محدودة مع الأساسيات المشاهدات قائمة، لوحة، جانت، تقويم، جدول زمني قائمة و Kanban فقط التعاون والتواصل تعليقات داخل المهام وعروض الدردشة والتعليقات المخصصة الدردشة العالمية، الدردشة الفردية، الدردشة الجماعية، والدردشة القائمة إدارة المستندات مستندات ClickUp المرتبطة بالمهام والتحديثات في الوقت الفعلي مستندات مركزة داخل مساحة العمل أدوات الإنتاجية الشخصية أولويات المهام، وتتبع الوقت، والتذكيرات مخطط يومي، ومؤقت Pomodoro، وتذكيرات متقدمة التخصيص قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة مع الأتمتة والقوالب تسلسل هرمي منظم ولكن تخصيص أبسط

ما هو ClickUp؟

العمل اليوم معطل.

نقضي 60% من وقتنا في مشاركة المعلومات والبحث عنها وتحديثها عبر أدوات مختلفة.

يأتي معظم هذا الوقت الضائع من توسع العمل، وتجزئة المهام والمعلومات والمحادثات عبر العديد من الأدوات. يقلل ClickUp من هذا من خلال العمل كمساحة عمل متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث توجد مشاريعك ومعارفك واتصالاتك والذكاء الاصطناعي في نظام واحد متصل.

يأتي معظم هذا الوقت الضائع من توسع العمل، وتجزئة المهام والمعلومات والمحادثات عبر العديد من الأدوات. يقلل ClickUp من هذا من خلال العمل كمساحة عمل متقاربة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث توجد مشاريعك ومعارفك واتصالاتك والذكاء الاصطناعي في نظام واحد متصل.

تتوزع مشاريعنا ووثائقنا واتصالاتنا على أدوات منفصلة عن بعضها البعض، مما يقلل من الإنتاجية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بأكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم.

اليوم، يستخدم أكثر من 3 ملايين فريق ClickUp للعمل بشكل أسرع مع سير عمل أكثر كفاءة ومعرفة مركزية ودردشة موجهة للتركيز تقضي على عوامل التشتيت وتطلق العنان لإنتاجية المؤسسة.

ميزات ClickUp

الميزة رقم 1: خطط لوقتك في مكان واحد

تقويم ClickUp هو مركز تحكم لوقتك. يمكنك تخطيط كل شيء وتصوره وإدارته، من المهام الأسبوعية إلى مواعيد الإطلاق الكبيرة، في مكان مركزي.

أكبر ميزة له هي المزامنة الثنائية مع تقويم Google (وغيره). لذلك عندما تقوم بتحديث مهمة ClickUp، يتم تحديثها تلقائيًا في تقويم Google والعكس صحيح. بهذه الطريقة، يكون عملك كله موجودًا في الوقت الفعلي.

احصل على مكان موحد لجدولة عملك باستخدام تقويم ClickUp

على سبيل المثال، إذا قام فريق التسويق لديك بتغيير موعد انتهاء حملة في ClickUp، فستعكس التقويمات الخارجية للجميع هذا التغيير على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم طريقة العرض لتتناسب مع إيقاعك. هل تفضل تخطيط يومك ساعة بساعة؟ انتقل إلى التصميم اليومي. هل تريد عرضًا شاملاً للأسبوع أو الشهر؟ ما عليك سوى تبديل طريقة العرض. يمكنك سحب المهام وإفلاتها في فترات زمنية محددة، وإعادة جدولتها على الفور، وحتى تمييز المهام بالألوان حسب الأولوية أو الحالة.

⚡ أرشيف القوالب: ينظم قالب ClickUp Daily Planner بياناتك بشكل هادف، ويحول كل مهمة واجتماع وملاحظة إلى جدول زمني قابل للتتبع. احصل على نموذج مجاني نظم المهام في فئات مختلفة حتى تكون دائمًا على اطلاع عليها باستخدام نموذج المخطط اليومي من ClickUp. قسّم يومك ساعة بساعة، وحدد أولويات المهام بسهولة عن طريق السحب والإفلات، وحتى حجز وقت للعمل المكثف أو الاستراحات السريعة. يمكنك إضافة مهام متكررة، وربط المستندات، وتعيين التذكيرات، واستخدام الأولويات المرمزة بالألوان لتحديد ما يستحق تركيزك أولاً في قالب المخطط اليومي.

الميزة رقم 2: مركز اتصال في الوقت الفعلي

أنشئ قنوات مختلفة لإدارة العمل حسب السياق وتبسيط التواصل باستخدام ClickUp Chat

ClickUp Chat هي أداة مراسلة مدمجة مصممة لدمج محادثات الفريق وإدارة العمل.

يمكنك مراسلة زملائك في الفريق مباشرةً باستخدام الرسائل المباشرة أو استخدام القنوات لتنظيم المناقشات حسب الفرق أو المشاريع أو حتى الإصدارات. تدعم منصة الدردشة أيضًا القنوات المستندة إلى الموقع، مما يعني أن التغييرات في مساحتك أو قائمتك تنعكس تلقائيًا في الدردشة (والعكس صحيح).

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق إنشاء قناة "إطلاق الحملة" لمناقشة النصوص والمرئيات والإعلانات، مع ربط المهام ذات الصلة بها.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح الدردشة إمكانية اتخاذ الإجراءات. يمكنك إنشاء المهام أو ربطها مباشرة من الرسائل، مما يضمن تحويل الأفكار إلى إجراءات على الفور. هل تلقيت طلبًا عاجلاً في سلسلة رسائل؟ قم بتحويله إلى عنصر إجراء بنقرة واحدة وقم بتوجيه المهمة دون مغادرة الدردشة.

💡 نصيحة احترافية: عندما تحتاج إلى اجتماع سريع، ابدأ مكالمة فيديو ClickUp SyncUp مباشرة من داخل المنصة. وعندما تريد إطلاع فريقك بأكمله على آخر المستجدات دفعة واحدة، استخدم الإعلانات أو الأفكار أو المنشورات لتجنب ضياع المعلومات.

🚀 ميزة ClickUp: ميزة أخرى ممتازة للتعاون في المشاريع داخل المنصة هي ClickUp Docs. تعاون في توثيق المشاريع داخل ClickUp Docs قم بالعصف الذهني وصياغة المسودات والتعاون في إعداد الوثائق والحملات في الوقت الفعلي، ثم اربطها مباشرة بالمهام أو المشاريع أو الأهداف. أضف تعليقات وقم بتعيين عناصر العمل من داخل المستند لتجنب التبديل بين التطبيقات.

الميزة رقم 3: تتبع الوقت المدمج

تساعدك ميزة ClickUp Project Time Tracking على معرفة أين تذهب ساعات عملك بالضبط. ابدأ وإيقاف المؤقتات مباشرة من سطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو حتى ملحق ClickUp Chrome، مما يسهل عليك متابعة وقتك من أي مكان.

سجل الوقت المستغرق في كل مهمة أو مشروع باستخدام ClickUp Project Time Tracking

لنفترض أنك مدير محتوى تتنقل بين كتابة مسودات المدونة ومراجعة الملخصات الإبداعية. باستخدام ClickUp، يمكنك تسجيل الوقت لكل مهمة على حدة أو تتبعه في الوقت الفعلي أثناء العمل. تفضل الإدخال اليدوي؟ لا مشكلة. يمكنك إضافة الوقت بأثر رجعي أو لنطاق زمني محدد للحصول على تقارير تتبع الوقت المُحسّنة.

يمكنك الوصول إلى جميع سجلات عملك من مركز جداول الدوام لتتبع ساعات العمل القابلة للفوترة باستخدام ClickUp Project Time Tracking

بمجرد تتبع ساعات العمل، تقوم Timesheets تلقائيًا بتنظيم بياناتك حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر. يمكنك تتبع الوقت المستغرق في المهام والمشاريع، والتصفية حسب المكلف بالمهمة، وحتى مقارنة الوقت الفعلي بالوقت المقدر.

🔍 هل تعلم؟ تخطيط المهام اليومية يعزز الأداء في يوم العمل. وجدت دراسة في مجلة علم النفس التطبيقي أن الموظفين الذين يشاركون في "تخطيط إدارة الوقت" (أي وضع قوائم المهام وتحديد متى/كيفية القيام بالمهام) في يوم معين، كان أداؤهم في ذلك اليوم أفضل من الأيام التي لم يقوموا فيها بهذا التخطيط.

الميزة رقم 4: قدرات الذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain يضفي الذكاء على عملك. يربط مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج هذا بين مهامك ووثائقك ومحادثاتك والأشخاص، مما يساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً دون إجهاد عقلك.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص رؤى مساحة العمل لضمان اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

تعمل المنصة على ثلاثة ركائز أساسية: مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي ( ClickUp Enterprise Search!) ومدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي والكاتب بالذكاء الاصطناعي للعمل.

لنفترض أنك تستعد لتقديم عرض استراتيجي لعميل غدًا.

أولاً، انتقل إلى Enterprise Search، واطلب منه: عرض ملخص أداء الحملة في الربع الأخير وتعليقات العملاء. في غضون ثوانٍ، يستخرج المعلومات من جميع المعلومات ذات الصلة من مساحة العمل والتطبيقات المتصلة.

بعد ذلك، اطلب من مدير مشروع الذكاء الاصطناعي التحقق من المهام المعلقة. يقوم تلقائيًا بتمييز الشرائح المفقودة وتحديث حالات المهام وحتى إنشاء قائمة مراجعة للمراجعة قبل الاجتماع. يمكنك أن تطلب: إنشاء مهام متابعة للفريق الإبداعي بناءً على التعليقات من الاجتماع الأخير، ويتم ذلك في ثوانٍ.

استخدم ClickUp Brain لإدارة المشاريع وتوزيع المهام

أخيرًا، يتدخل AI Writer for Work لمساعدتك في صقل سرد العرض التقديمي. يمكنك أن تطلب منه: صياغة شريحة ملخص جاهزة للعرض على العميل تتضمن أهم الإنجازات والخطوات التالية بنبرة واثقة ولكن ودية. يقوم بتحسين النص الخاص بك ويضمن أن تظل رسالتك متوافقة مع العلامة التجارية.

قلل تكلفة التبديل باستخدام ClickUp BrainGPT

يمنحك ClickUp BrainGPT تدفقًا واحدًا ومتواصلًا للتفكير والعمل. بدلاً من التنقل بين الملاحظات والمسودات وعلامات التبويب وقوائم المهام، يمكنك التعبير عن أفكارك بصوت عالٍ وسيقوم ClickUp BrainGPT بتحويلها مباشرة إلى مهام منظمة وملاحظات اجتماعات وملخصات ومتابعات.

نظرًا لأن Talk-to-Text يعمل داخل مساحة العمل على سطح المكتب، فإن أفكارك تصل إلى المكان المطلوب بالضبط — دون الحاجة إلى تبديل السياق أو إجهاد النسخ واللصق أو فقدان الزخم في منتصف الجملة.

إنه مثل تخفيف العبء المعرفي على كل فكرة تلتقطها، ولهذا السبب تشعر الفرق بتعب أقل بشكل ملحوظ بعد يوم كامل من العمل.

التبديل بين ChatGPT و Claude و Gemini في ClickUp BrainGPT، الرفيق المكتبي

أسعار ClickUp

أسعار ClickUp

ما هو Upbase؟

عبر Upbase

Upbase هي منصة لإدارة المشاريع والأعمال تساعد الأفراد والفرق الصغيرة على تنظيم مهامهم ووثائقهم وملفاتهم واتصالاتهم. تركز على البساطة وسهولة الاستخدام، مما يجعل عملية التسجيل سريعة.

صُمم Upbase للمستقلين والشركات الناشئة والفرق الصغيرة، ويجمع بين ميزات إدارة المهام والجدولة والتعاون في المستندات والدردشة.

ميزات Upbase

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي يقدمها Upbase والتي تجعله مناسبًا تمامًا لاستراتيجية إدارة المشاريع الخاصة بك:

احصل على مؤقت مدمج لضمان التركيز على العمل مع Upbase

تدرك Upbase أن الإنتاجية تعتمد على "البقاء في حالة انسيابية". ولهذا السبب تتضمن أدوات مدروسة مثل مؤقت Pomodoro المدمج وTime Blocking وDaily Notes لتدوين الملاحظات أو الأفكار السريعة.

أضف العناصر المستخدمة بشكل متكرر إلى المفضلة واستخدم اختصارات لوحة المفاتيح المفيدة لإنجاز المهام بسرعة. بهذه الطريقة، يظل عقلك صافياً وتبقى مهامك تحت السيطرة.

خطط لعملك ساعة بساعة أو أسبوعيًا باستخدام أدوات الجدولة في Upbase

إذا كنت من محبي "التقويم"، فإن Upbase هو خيار جيد. يمكنك تخطيط أسبوعك في لوحة Kanban Weekly Planner، أو حجز الوقت ساعة بساعة في Weekly Calendar، أو التكبير لترى كل شيء في Monthly Calendar. قم بسحب المهام وإفلاتها، وترميز المواعيد النهائية بالألوان، وتصفية المهام حسب المكلف بها.

الميزة رقم 3: إدارة المهام للمستخدمين الداخليين والخارجيين

نظم عملك على شكل مهام، مع توفير جميع المعلومات التي تحتاجها، باستخدام Upbase

يتيح لك Upbase تنظيم الملفات والمجلدات بالطريقة التي تريدها. اعرض عملك على شكل لوحة Kanban أو قائمة قابلة للفرز أو تقويم مرئي، أيًا كان ما يناسب سير عملك.

يمكن أن يكون لكل مهمة عدة أشخاص مكلفين بها، وأولويات محددة بالألوان، ومواعيد نهائية، ومرفقات، وتعليقات مع إشارات ورموز تعبيرية، وحتى مراقبين لمتابعة المهام دون إغراق صناديق البريد الوارد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك وضع علامات على المهام وتصفيتها عبر المشاريع لمعرفة ما هو الأهم بسرعة.

🔍 هل تعلم؟ عندما تحدد الفرق مواعيد التعاون ومراجعة نقاط الاتصال مسبقًا، تتقدم المشاريع بشكل أسرع. تظهر الأبحاث أن عدم التخطيط لنقاط التغذية الراجعة واتخاذ القرارات يؤدي إلى توقف العمل وزيادة التبديل بين السياقات. يساعد تحديد نقاط التحقق هذه في الخطة اليومية على استمرار المهام دون عوائق.

أسعار Upbase

مجاني

الاشتراك المميز: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

ClickUp مقابل Upbase: مقارنة الميزات

يهدف كل من ClickUp و Upbase إلى تبسيط يومك، ولكنهما يسيران في اتجاهين مختلفين.

ClickUp هي أداة قوية مصممة لتوسيع نطاق الفرق التي تريد كل شيء. من ناحية أخرى، تحافظ Upbase على تنظيم الأمور وترتيبها، مما يجعلها جذابة للفرق أو الأفراد.

دعنا نحلل كيفية تعامل كل منصة مع الأساسيات. 👀

الميزة رقم 1: التسلسل الهرمي للمشروع وهيكله

ClickUp

يقدم ClickUp هرمية متعددة المستويات: مساحة العمل > المساحات > المجلدات > القوائم > المهام > المهام الفرعية (وحتى المهام الفرعية المتداخلة إذا قمت بتشغيل هذه الميزة). هذه البنية مثالية لتوسيع نطاق الفرق أو سير العمل حيث تحتاج إلى تقسيمات واضحة للأقسام، ومراحل متعددة للمشاريع، وأذونات أو عروض دقيقة عبر الوحدات.

Upbase

Upbase، من ناحية أخرى، يبقي الأمور أكثر بساطة. هيكله الأساسي هو مساحة العمل > مجلد اختياري > قائمة، ثم تحصل على أقسام ومهام ومهام فرعية. وهذا يعني عدد أقل من المستويات التي يجب القلق بشأنها، مما يجعل الإعداد أسرع والتنقل أسهل.

🏆 الفائز: التعادل! إذا كنت تبني على المدى الطويل، فإن ClickUp هو استثمار أفضل. إذا كنت تريد شيئًا بسيطًا، فإن Upbase هو خيار جيد.

الميزة رقم 2: التخصيص والأتمتة

ClickUp

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل "ClickApps" لتخصيص كل شيء، مثل الحقول المخصصة والأتمتة والمسؤولين المتعددين وغير ذلك. تساعد المشغلات التلقائية في التعامل مع الإجراءات المتكررة مثل تغيير حالات المهام أو تعيين زملاء الفريق أو إرسال التذكيرات.

Upbase

تسمح Upbase أيضًا بإنشاء حقول وعلامات مخصصة، مما يسهل تتبع الأولويات أو الفئات. إنها واضحة وبسيطة ومثالية للمستخدمين الذين يفضلون عدد أقل من النقرات والإعدادات.

🏆 الفائز: النتائج متقاربة، لكن ClickUp هو الفائز. إنه رائع للفرق التي تريد تحكمًا شاملاً وأتمتة لا تتطلب تدخلًا يدويًا.

الميزة رقم 3: التقارير ولوحات المعلومات

ClickUp

تتيح لوحات معلومات ClickUp إمكانية الاطلاع على أداء فريقك في الوقت الفعلي بسهولة. يمكنك إنشاء بطاقات للمهام وتتبع الوقت والأهداف وعبء العمل، كل ذلك في عرض واحد.

يمكن للمديرين أيضًا تتبع الأداء وتصور تقدم الأهداف وحتى تحديد العقبات في وقت مبكر من خلال مخططات عبء العمل والكفاءة.

Upbase

من ناحية أخرى، يقدم Upbase إعدادًا أبسط يناسب بشكل أفضل العاملين المستقلين والفرق الصغيرة.

يتضمن أدوات مدمجة لتتبع الوقت والجدولة تساعد المستخدمين على مراقبة الإنتاجية والحفاظ على التنظيم اليومي. ومع ذلك، فإنه يفتقر إلى لوحات المعلومات المتقدمة وتتبع الأداء التفصيلي أو رؤى عبر المشاريع.

🏆 الفائز: إنه ClickUp! فهو يوفر مزيدًا من العمق والمرونة والرؤية في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على الانتقال من الانشغال إلى الإنتاجية الحقيقية.

ClickUp مقابل Upbase على Reddit

لقد لجأنا إلى منصتك المفضلة، AKA Reddit، لمعرفة آراء المستخدمين الحقيقيين حول Upbase و ClickUp.

على الرغم من عدم وجود أي مواضيع محددة، فقد بحثنا في الفوضى الرقمية للعثور على بعض الأفكار الممتازة.

إليك ما قاله أحد المستخدمين عن استخدام Upbase لإدارة المشاريع المستقلة:

من واقع تجربتي: Upbase هو نوع من ClickUp light. يتم تطويره بنشاط. بشكل عام، الناس راضون عما قرأته. يمكن الإجابة على معظم نقاطك بشكل إيجابي. جربها لبضعة أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن LT. إذا كان الميزانية محدودة، جرب الإصدار المجاني من ClickUp. [sic] يؤكد مستخدم آخر أن حالة الاستخدام الخاصة بك هي الأهم:

يؤكد مستخدم آخر أن حالة الاستخدام الخاصة بك هي الأهم:

أستخدم Upbase منذ أكثر من عام وأنا أحبه، كنت أستخدم ClickUp في البداية ولكن عقلي كان بحاجة إلى أقل من ذلك... أنا رائد أعمال فردي، لذا لا أحتاج إلى شيء كبير أو معقد للغاية... الأمر يعتمد حقًا على الغرض الذي تحتاجه، إذا كنت بحاجة إلى الكثير من الأتمتة وتبعيات المهام، فقد يكون ClickUp هو الخيار الأنسب.

بشكل عام، يؤكد Reddit الموضوع الأساسي لهذه المقارنة: تم تصميم ClickUp للتوسع، بينما تفوز Upbase عندما تكون البساطة هي الأولوية.

🚀 ميزة ClickUp: يقوم ClickUp AI Notetaker تلقائيًا بتسجيل الاجتماعات ونسخها وملخصها داخل ClickUp Calendar. فهو يلتقط كل نقطة رئيسية وقرار وإجراء (كما ينشئ مستند ClickUp Doc يحتوي على كل هذه المعلومات في نهاية كل اجتماع) دون أن تحرك ساكنًا!

ما هي أداة إدارة العمل الأفضل؟

كانت المنافسة متقاربة، لكن ClickUp فازت باللقب!

يعمل Upbase بشكل جيد مع الإنتاجية الشخصية والفرق الصغيرة التي تبحث عن البساطة.

ومع ذلك، فإن ClickUp يوفر قوة لمؤسسات بأكملها. تتطور مساحة العمل الخاصة بك مع نمو مشاريعك. من التسلسلات الهرمية المرنة والمستندات التعاونية إلى لوحات المعلومات وتتبع الوقت وClickUp Brain، كل شيء يتصل لتحويل الأفكار إلى نتائج.

اربط سير عملك بالكامل في مكان واحد واشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅