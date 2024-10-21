أفضل 15 تطبيقًا لمؤقت بومودورو للتركيز في عام 2025

إذا كنت طالباً في حاجة إلى إدارة الوقت لتحسين الإنتاجية خلال ساعات الدراسة، دعونا نتحدث عن تقنية بومودورو - وهي طريقة تقسم الجلسات الطويلة إلى جلسات قصيرة ومنظمة كتل زمنية منظمة .

يحدث ذلك لأفضلنا: نكون قد استغرقنا نصف ساعة في جلسة مذاكرة، وبعد خمس دقائق، يأتي مزيج من الأصوات - الطنين والطنين والفرقعة والفرقعة - ليبعدنا عن المهمة. وقبل أن ندرك ذلك، تمر ساعتان. ونقول لأنفسنا: "أوه، الامتحان لن يكون قبل أسبوعين آخرين"، وننهي اليوم. نمدد استسلامنا لمشتتات المذاكرة مثل اليوتيوب، وفجأة نحشر مادة فصل دراسي كامل قبل الامتحان بثلاثة أيام. 😱

وبفضل الهواتف الذكية، أصبحت المشتتات في متناول أيدينا باستمرار، مما يجعل من السهل علينا أن نفقد التركيز على مهامنا ونفقد الإحساس بالوقت. لذا في عصر المعلومات والإلهاء الزائد, كيف نحافظ على تركيزنا واستعادة السيطرة على وقتنا؟

وجدت إحدى الطالبات الجامعيات طريقة لذلك. ⏱

ما هو تطبيق مؤقت بومودورو؟

في ثمانينيات القرن الماضي، عانى الطالب الإيطالي فرانشيسكو سيريلو في إكمال مهامه الجامعية. أراد أن يفهم كم من الوقت استغرقه لإنهاء المهام وسعى للحصول على إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل .

وبواسطة قلم وورقة ومؤقت مطبخ على شكل طماطم فقط، قام بتنظيم جلسات دراسية قصيرة لمساعدته على تتبع الوقت المستغرق في المهام وتحسين تركيزه. وهكذا ولدت تقنية بومودورو، وبعد عقود من الزمن, أكثر من 2 مليون شخص يستخدمون طريقة إدارة الوقت هذه لتحسين مهاراتهم الإنتاجية!

ما الذي تبحث عنه في تطبيقات بومودورو؟

واجهة المستخدم (UI): يجب أن يكون التطبيق بديهيًا وسهل الاستخدام. ستساعدك الواجهة النظيفة الخالية من التشتيت في الحفاظ على تركيزك على مهامك. التخصيص: ابحث عن تطبيق يسمح لك بتخصيص طول فترات العمل والاستراحة لتناسب إيقاع إنتاجيتك الشخصية. إدارة المهام: بعض تطبيقات بومودورو تأتي مع خاصية مدمجة في إدارة المهام ميزات. يمكن أن يساعدك ذلك في تنظيم مهامك وتحديد أولوياتها بفعالية. الإشعارات: اختر تطبيقًا مزودًا بتنبيهات غير مزعجة ولكنها فعالة لإعلامك عندما يحين وقت الاستراحة أو العودة إلى العمل. إمكانيات المزامنة: إذا كنت تعمل على عدة أجهزة، فإن التطبيق الذي يزامن تقدمك في العمل عبر هذه الأجهزة قد يكون مفيداً للغاية. ميزات إعداد التقارير: توفر بعض التطبيقات تقارير عن إنتاجيتك بمرور الوقت. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لتتبع تقدمك وتحديد مجالات التحسين. السعر: تتوفر تطبيقات بومودورو مجاناً، ولكن بعض الإصدارات المتميزة تقدم المزيد من الميزات. ضع في اعتبارك ميزانيتك والميزات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

أفضل 15 تطبيق ومؤقتات بومودورو للتركيز في عام 2024

1. كليك أب

الأفضل للإنتاجية وإدارة المهام

تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان باستخدام المؤقت العام في ClickUp ClickUp هو حل مجاني لإدارة المهام لتتبع الوقت وتحديد تواريخ الاستحقاق وتنظيم الواجبات الدراسية على منصة واحدة. وبدلاً من الركض والقيام بالأشياء بدون ترتيب، ستحدد أولويات ما يجب القيام به أولاً للبدء في العمل على الفور. خطة ClickUp المجانية هي كل ما تحتاجه للبدء في تصميم أيامك بالطريقة التي أنت تعمل بها بشكل أفضل. _لا يوجد شرط للترقية إلى إحدى الخطط المدفوعة لأن ClickUp مجانية إلى الأبد!

تتضمن ميزات تتبع الوقت البارزة في ClickUp ما يلي:

*🌐 تتبع الوقت العالمي: الوصول إلى طريقة تتبع الوقت من مهمة ما، وقائمة الإجراءات السريعة، وعرض القائمة، وعرض اللوحة، و ملحق كروم ClickUp Chrome 🔄 عمليات التكامل: اختر من بين 100 عملية تكامل أصلية مع تطبيقات تتبع الوقت الشائعة - الحصاد , إيفرهور , توجل والمزيد

📊 الإبلاغ عن الوقت: إنشاء تتبع الوقت لوحات المعلومات في ClickUp للحصول على رؤى مرئية للمهام الجارية والمكتملة

✅ إيجابيات ClickUp

قم بتخطيط وإدارة وإنجاز مهامكأهدافك اليومية والأسبوعية والفصلية والسنوية تصوَّر المهام والمشاريع وسير العمل بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص في ClickUp ❌ ❌ سلبيات ClickUp

لا توجد ميزة تصدير لوحة التحكم

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن! 🔮

💸 تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي)

(الأفضل للاستخدام الشخصي) خطة غير محدودة (الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا)

(الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات/عضو شهريًا) خطة الأعمال (الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهريًا)

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون مستعداً

💬 تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم)

2. بايمو

الأفضل لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة

عبر بايمو بايمو هو حل متكامل لإدارة المشاريع يلبي احتياجات العاملين المستقلين والشركات الصغيرة. يمكن للمستخدمين تتبع مهامهم ومشاريعهم، وتحويل إدخالات الوقت والجداول الزمنية إلى تقارير وفواتير - كل ذلك مع مراقبة ربحيتهم. عندما يتعلق الأمر بإمكانيات بومودورو، يمكن للمستخدمين تشغيل ساعة الإيقاف داخل التطبيق أو أداة سطح المكتب أو استخدام مؤقت تلقائي.

✅ إيجابيات بايمو

ترتبط كل جلسة من جلسات بومودورو بمهمة أو مشروع محدد، وما إلى ذلك.

تعد وظائف تتبع الوقت جزءًا من مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك إدارة المهام وجدولة الموارد والفواتير

❌ ❌ ✅ سلبيات بايمو

فواصل بومودورو تقاطع إدخالات الوقت المسجلة في الجداول الزمنية

لا يمكن تتبع الوقت بدون اتصال بالإنترنت

💸 تسعير Paymo

يقدم Paymo خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء PomoDone

G2: 4.6/5 (أكثر من 570+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم)

3. بومودون

أفضل تطبيق بومودورو مستقل

عبر بومودون

تطبيق PomoDone هو أداة لتعزيز الأداء تجعل من السهل إنشاء نظام لتتبع الوقت باستخدام تقنية بومودورو. يُعتبر تطبيق PomoDone بمفرده مؤقِّت بومودورو وافراً، ولكن مع برنامج إدارة المهام المفضل لديك مثل ClickUp، يمكنك تخصيص سير عملك! ابدأ باستخدام PomoDone و ClickUp في ثلاث خطوات سهلة:

قم بتثبيت ملحق PomoDoneApp قم بتسجيل الدخول إلى حساب PomoDone أو إنشاء حساب PomoDone افتح مهمة ClickUp للاتصال والبدء في تتبع الوقت

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنزيل تطبيق PomoDone لسطح المكتب لمزامنة المهام من ClickUp، بالإضافة إلى مزامنة بيانات المؤقت مع مهام وحالات ClickUp.

✅ إيجابيات PomoDone

انقر على زر التشغيل لبدء العمل على مهمة على الفور

حظر مواقع ويب معينة عند بدء تشغيل بومودورو للحد من الانقطاعات

❌ ❌ ✅ سلبيات بومودون

يُسمح بما يصل إلى خمس فترات زمنية مختلفة للعمل وفترات استراحة قصيرة

غير مناسب كأداة لإدارة المهام بمفرده

💸 تسعير PomoDone

تقدم PomoDone باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.96 دولار/مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء PomoDone

G2: 4.1/5 (7 تقييمات)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 120 تقييم)

4. توجل تراك

الأفضل لتتبع الوقت والتحليلات

عبر توجل تراك

توجل تراك هو أداة إدارة الوقت التي تهدف إلى اختصار ساعات من المهام الإدارية. يمكن للأعضاء البدء في مهامهم البحثية على الفور باستخدام ميزات مثل التتبع في الخلفية، والبدء التلقائي لبرنامج بومودورو واكتشاف الخمول. للحصول على أفضل تجربة لمؤقت بومودورو, دمج تعقب Toggl Track مع ClickUp !

✅ إيجابيات Toggl Track

اقتراحات إدخال الوقت بناءً على البرنامج الذي تستخدمه حاليًا

أكثر من 100 تكامل للتطبيقات لمتابعة سير العمل الحالي

❌ ❌ ✅ سلبيات توجل تراك

لا يمكن لأعضاء الخطة المجانية تثبيت إدخالات الوقت الأكثر استخدامًا لسهولة الوصول إليها

غير مناسب كأداة لإدارة المهام بمفرده

💸 تسعير Toggl Track

يقدم Toggl Track خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Toggl Track

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,400 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

مكافأة:_

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5. بوموفوكس

الأفضل لتطبيق مؤقت بومودورو للمذاكرة #### الأفضل لتطبيق مؤقت بومودورو للمذاكرة

عبر بوموفوكوس

Pomofocus هو مؤقِّت قابل للتخصيص يعمل على متصفحات سطح المكتب والجوال. وتتميز واجهته البسيطة بعلامات تبويب للتبديل بين الجلسات والفواصل، ونافذة إدخال المهام مع تقديرات بوموفوكوس، وفواصل زمنية مخصصة للمؤقت لتناسب أي تفضيلات.

✅ إيجابيات بوموفوكوس

الانتقال بالألوان للتبديل بين وقت العمل ووقت الراحة

إشعارات صوتية في نهاية فترة المؤقّت

❌ ❌ ✅ سلبيات بوموفوكوس

لا توجد ميزات متقدمة لإدارة المهام

إمكانيات محدودة لتتبع الوقت مقارنة بتطبيقات بومودورو الأخرى الأعلى تصنيفاً

💸 تسعير بوموفوكوس

تقدم Pomofocus خططًا مجانية ومدفوعة. استفسر من Pomofocus لمعرفة الأسعار

💬 تقييمات عملاء بوموفوكوس

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

6. غابة

الأفضل لمكافحة المماطلة باستخدام التلعيب #### الأفضل لمكافحة المماطلة باستخدام التلعيب

عبر فورست

تحسين تركيزك يمكن أن يساعد البيئة أيضاً! مع فتح تطبيق Forest على هاتفك، تنمو البذرة لتصبح شجرة افتراضية بعد أن تكمل جلسات بومودورو بنجاح. إن مشاهدة غابة مرئية تنتشر كنتيجة لجميع ساعات التركيز التي سجلتها أمر مُرضٍ!

ومع ذلك، إذا تركت التطبيق أثناء جلسة العمل للقيام بأشياء مثل التحقق من Instagram أو الرد على رسالة نصية، فإن الشجرة تذبل. إن الإحساس بالإنجاز أثناء رؤية غابة مزدهرة مع كل شجرة تمثل تفانيك في العمل يحفزك على الحد من المماطلة، ويساعدك على بناء عادة جيدة لإدارة الوقت!

✅ إيجابيات الغابة

يمكن للمستخدمين صرف عملات افتراضية متراكمة لزراعة أشجار حقيقية من خلال شراكة فورست مع منظمة أشجار من أجل المستقبل

يمكن للمستخدمين تخصيص العلامات لكل مهمة لتتبع توزيع الوقت

❌ ❌ 🌹سلبيات الغابة

التطبيق غير مناسب كأداة لإدارة المهام

يحد التطبيق من عدد الأشجار الحقيقية التي يمكن لكل مستخدم أن يزرعها بخمس أشجار حقيقية

💸 تسعير الغابات

يتوفر تطبيق Forest مقابل 3.99 دولار أمريكي مع عمليات الشراء داخل التطبيق

💬 تقييمات عملاء فورست

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

7. معزز التركيز

الأفضل لتعزيز التركيز

عبر معزز التركيز

Focus Booster هو مؤقت بومودورو بسيط يهدف إلى مساعدة المستخدمين على إنجاز المزيد وتصور التقدم المحرز. تسلط تقارير لوحة المعلومات الضوء على الأوقات التي تحدث فيها أكثر اللحظات إنتاجية، وتشارك تقارير البريد الإلكتروني الأسبوعية بيانات الأسابيع السابقة. مع هذه الرؤى حول بومودورو السابقة، يمكن للمستخدمين التخطيط بشكل مناسب للمستقبل!

✅ إيجابيات معزز التركيز

يمكن للمستخدمين الاستمرار في تتبع بومودوروس، حتى بدون اتصال بالشبكة

يمكن للمستخدمين إعادة تخصيص تواريخ إدخال الوقت والتسميات والمدد والمدد الزمنية بسهولة

❌ ❌ ✅ سلبيات معزز التركيز

التطبيق موجه للمستخدمين الذين لديهم أعمال تجارية

تقتصر الباقة المجانية للتطبيق على 20 جلسة بومودورو شهرياً

💸 تسعير معزز التركيز

يقدم Focus Booster خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء فوكس بوستر معزز التركيز

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

8. حارس التركيز

أفضل للفرق والتعاون

عبر حارس التركيز

على غرار مؤقِّت المطبخ على شكل طماطم المطبخ، يضبط المستخدمون المؤقت بأصابعهم لتخصيص المدة الزمنية على تطبيق Focus Keeper. إن واجهته الذكية إلى جانب ميزات مثل الأهداف اليومية وأصوات المنبه تجعل منه تطبيقاً جديراً بالاهتمام لمن يرغبون في الترقية إلى باقة مدفوعة.

✅ إيجابيات تطبيق Focus Keeper

يمكن للمستخدمين تعيين أي أصوات بشكل منفصل للاستراحة القصيرة والاستراحة الطويلة وجلسة بومودورو

يمكن للمستخدمين تخصيص الإشعارات الصوتية

❌ ❌ ✅ سلبيات برنامج Focus Keeper

التطبيق غير مناسب لمتصفحات سطح المكتب

نسخة التطبيق المجانية تحد من التخصيص

💸 تسعير برنامج Focus Keeper

يقدم Focus Keeper خطة مجانية مع عمليات شراء داخل التطبيق

💬 تقييمات عملاء برنامج Focus Keeper

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

9. بوميلو

الأفضل لمستخدمي Trello

عبر بوميلو

نداء إلى جميع مستخدمي Trello! بوميلو هو مؤقت بومودورو مع إمكانية المزامنة بسلاسة مع بطاقات Trello. يمكن للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من جلسات بومودورو وتتبع الوقت إلى أقصى حد على الباقة المجانية.

ومع ذلك، فإن التخصيص وعناصر قائمة المراجعة - وهي عناصر لا غنى عنها لتجربة بومودورو حقيقية - متاحة فقط لأعضاء الخطة المميزة.

✅ إيجابيات بومودورو

التطبيق متاح مجانًا على أجهزة ماك وويندوز ولينكس

يستخدم التطبيق Trello لتنظيم المهام

❌ ❌ ✅ سلبيات بوميلو

يحتوي التطبيق على منحنى تعليمي لغير مستخدمي تريللو

يحتوي التطبيق على خطة مجانية محدودة مقارنةً بتطبيقات بومودورو الأخرى الأعلى تصنيفاً

💸 تسعير بوميلو

يقدم بوميلو باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 20 دولارًا لكل مستخدم سنويًا

💬 تقييمات عملاء بوميلو

G2: 4.6/5 (4 تقييمات)

كابيترا: غير متاح

10. تايد

الأفضل للاسترخاء وتكامل اليقظة الذهنية

عبر المد والجزر

لمحبي أصوات ومقاطع فيديو ASMR، فإن تطبيق Tide مخصص لك فقط! إنه تطبيق مصمم بشكل جميل للتركيز ومؤقت بومودورو مليء بالمشاهد الصوتية الطبيعية والألحان لخلق مساحة عمل غامرة. استمع إلى الخضروات المقطعة أو الثلج المقرمش أو قطرات المطر على الصخور. سواءً كنت بمفردك في مسكنك أو في المكتبة العامة، ضع سماعات الرأس واضغط على زر التشغيل وستكون جاهزًا!

✅ محترفو المد والجزر

متوفر لأجهزة iPhone و Android و iPad و Chrome

اقتباسات يومية ملهمة

❌ ✅ سلبيات تايد

لا يوجد تكامل مع أدوات إدارة المهام

ميزات محدودة لتتبع الوقت والتخصيص

💸 أسعار تايد

يقدم Tide خططًا مجانية ومدفوعة. استفسر من Tide لمعرفة الأسعار

💬 تقييمات عملاء تايد 💬 تايد

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

11. كن مركزاً

الأفضل لدورات بومودورو القابلة للتخصيص

عبر Be Focused

على طريقة بومودورو الحقيقية، يحتوي تطبيق Be Focused على الميزات التي يحتاجها المستخدمون للبدء في تتبع الوقت وإدارة المهام. كما يقدم التطبيق أيضاً تقارير مخصصة لسرعة وسهولة تتبع الأهداف حتى يتمكن المستخدمون من رؤية التقدم المحرز في عملهم.

✅ كن إيجابيات مركزة

يدعم التطبيق ساعة أبل ووتش

يصدر منبه التطبيق صوتًا في الخلفية

❌ ✅ سلبيات تطبيق Be Focused

خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي للحساب في التطبيق ليست في الباقة المجانية

💸 تسعير Be Focused

يقدم Be Focused باقة مجانية مع خيار الترقية إلى باقة متميزة

💬 تقييمات عملاء Be Focused

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

12. مؤقت مارينارا

الأفضل لمُحبي تقنية بومودورو

عبر مؤقت مارينارا

"بصفتنا مبدعين عاملين، وجدنا أن طريقة بومودورو جامدة للغاية. فمقاطع العمل التي تستغرق 25 دقيقة مع استراحات لمدة خمس دقائق أو 15 دقيقة ليست مثالية لجميع الأفراد أو الشركات أو الصناعات"، كما قال مبتكرو Marina Timer. يتوفر للمستخدمين خيار الاختيار من بين ثلاثة مؤقتات: بومودورو، ومخصص، ومطبخ، لتتناسب مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم.

✅ إيجابيات مؤقت مارينا مارينا

وظائف التطبيق البسيطة والذكية تجعله ممتعًا للاستخدام بانتظام

يحتوي التطبيق على ثلاثة إعدادات مختلفة للمؤقت لجعل جلسات بومودورو فريدة من نوعها

❌ ❌ ✅ سلبيات مؤقت مارينارا

التطبيق ليس أداة مناسبة لإدارة المهام

واجهة التطبيق قديمة

💸 تسعير مؤقت مارينارا

مؤقت مارينارا مجاني

💬 تقييمات عملاء مؤقت مارينارا

G2: غير متاح

كابيترا: غير متاح

13. تايم كامب

الأفضل لتتبع تحليلات الإنتاجية #### الأفضل لتتبع تحليلات الإنتاجية

عبر تايم كامب

TimeCamp هو تطبيق مؤقت بومودورو عبر الإنترنت يأتي أيضًا مع مجموعة من ميزات تتبع الوقت لمراقبة الوقت الذي يقضيه في الأنشطة عبر الإنترنت. يمكنه فحص أسماء نطاقات التطبيقات تلقائيًا وتجميعها في فئات محددة مسبقًا.

✅ إيجابيات TimeCamp

تتضمن الباقة المجانية تتبع الوقت الخامل والتلقائي

يمكن إضافة إدخالات الوقت وتعديلها وحذفها

❌ ❌ ✅ سلبيات TimeCamp

تكامل التقويم ميزة مدفوعة

تقارير الإنتاجية غير متوفرة في الباقة المجانية

💸 تسعير TimeCamp

يقدم TimeCamp باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 6.30 دولار/مستخدم شهرياً

💬 تقييمات عملاء TimeCamp

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 540 تقييم)

تحقق من هذه

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14. قائمة التركيز

الأفضل للتخطيط اليومي وترتيب الأولويات

عبر FocusList

FocusList هو تطبيق رائع لمؤقت بومودورو وقائمة مهام يساعدك على الحفاظ على تركيزك وإدارة مهامك بفعالية. صُمم التطبيق حول مفهوم حظر الوقت وتقسيم يومك إلى "جلسات تركيز" يمكنك تخصيصها لمهام فردية. يعد FocusList مثاليًا لأي شخص يريد زيادة الإنتاجية وإدارة الوقت بشكل أفضل.

✅ إيجابيات FocusList

يتيح لك تخطيط يومك وتقدير الوقت المخصص للمهام وتتبع الوقت المستغرق.

يروّج التطبيق لتقنية بومودورو، التي تتناوب بين جلسات العمل المركزة التي تستغرق 25 دقيقة مع فترات راحة مدتها 5 دقائق.

يوفر إحصائيات تتيح لك عرض سجل أدائك واكتشاف أنماط الإنتاجية.

يعمل دون اتصال بالإنترنت ويتزامن بسلاسة عبر أجهزتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

❌ ❌ ❌ فوكاسليست سلبيات

عدم وجود تحديثات منتظمة ودعم فني.

متاح فقط على أجهزة أبل.

لا توجد طريقة لإيقاف مؤقتات بومودورو مؤقتًا بمجرد بدء الجلسة.

💸 تسعير قائمة التركيز

مجاناً

💬 تقييمات عملاء FocusList

متجر تطبيقات أبل 3.2/5 (أكثر من 30 تقييم)

15. إيفرهور

الأفضل للإنتاجية الجماعية

عبر Everhour

Everhour هو متعقب للوقت ومتعقب بومودورو مدمج في منصة واحدة. إنها أداة رائعة للعاملين المستقلين والعاملين عن بُعد والفرق الذين يرغبون في تحسين الإنتاجية ومراقبة تقدم عملهم بفعالية.

#### ✅ إيجابيات Everhour

مؤقت بسيط وبديهي يتبع تقنية بومودورو.

يحتوي على ميزة إعداد التقارير المتعمقة التي توفر رؤى حول الإنتاجية وإدارة الوقت وعبء العمل.

تسمح الأداة بالتكامل السلس مع أدوات إدارة المشاريع مثل Trello، وAsana، وBasecamp، مما يوفر نهجاً شاملاً لتتبع المهام والوقت.

لديها ميزة الساعات القابلة للفوترة الرائعة للعاملين المستقلين والشركات.

❌ ❌ ️ سلبيات Everhour

لا يوفر إشعارات لسطح المكتب، مما قد يجعل من السهل فقدان تتبع الوقت.

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في نسخة التطبيق على الهاتف المحمول.

لا يتوفر إصدار مجاني، على الرغم من أنه يقدم نسخة تجريبية مجانية.

💸 تسعير Everhour

يبلغ سعر Everhour 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا بدءًا من خمسة مستخدمين.

💬 تقييمات عملاء Everhour

G2: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 260+ تقييم)

كيف تعمل تقنية بومودورو؟

اكتب مهامك اليومية في قائمة المهام اختر مهمة واحدة للعمل عليها اضبط المؤقت على 25 دقيقة وابدأ العمل قم بإنهاء المهمة عند انتهاء المؤقت خذ استراحة لمدة 5 دقائق كرر الخطوات من 2 إلى 5 لإكمال ثلاث جلسات بومودورو خُذ استراحة أطول (20 دقيقة) بعد أربع جلسات بومودورو

لكي نكون منصفين، اخترع فرانشيسكو سيريلو هذه الطريقة قبل تطور وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية، لذا لم يكن عليه أن يقلق بشأن الإعجابات والتعليقات والإشعارات. أو الرد على الدردشات الجماعية العائلية. 👥

هذا ما تبدو عليه تقنية بومودورو لطالب اليوم:

اكتب مهامك اليومية في قائمة المهام في الليلة السابقة احصل على قسط جيد من النوم ليلاً حضّر عقلك وبيئتك خلال وقت من اليوم تكون فيه في قمة نشاطك احصل على وجبات خفيفة وماء أغلق هاتفك حسناً، تحقق من إشعارك واحد آخر مرة ثم أغلق هاتفك قم بتشغيل الموسيقى الهادئة أو الأصوات المحيطة في الخلفية اختر مهمة واحدة للعمل عليها اضبط المؤقت لمدة 25 دقيقة وابدأ العمل قم بإنهاء المهمة عند انتهاء المؤقت خذ استراحة لمدة 5 دقائق كرر الخطوات من 2 إلى 5 لإكمال ثلاث جلسات بومودورو خُذ استراحة أطول (20 دقيقة) بعد أربع جلسات بومودورو واخرج من مقعدك ارجع إلى الخطوة 9

ClickUp: أفضل تطبيق بومودورو لاحتياجاتك من التركيز

أحد أفضل التحسينات التي يمكنك إدخالها على إنتاجيتك هو استخدام برنامج قوي لإدارة الوقت. سوف تمنع الإرهاق و تقلص الساعات التي تستغرقها في تخطيط عبء العمل الخاص بك. مع وجود هذا الوقت الإضافي في يومك، كيف ستقضيه؟

ابدأ بـ ميزة تتبع الوقت الأصلية في ClickUp اليوم ✨