أفضل 10 بدائل لـ Glue لفرق الموارد البشرية

وعدت Glue بأن تكون الحل لجميع مشكلات مشاركة الموظفين: "اللاصق" الذي يربط الجميع معًا.

ولكن بعد بضع جلسات، بدأت تظهر بعض المشاكل. منحنى التعلم يعيق اعتماد البرنامج عبر الفرق، ولوحات المعلومات تفتقر إلى العمق، وهناك غياب للميزات المتقدمة التي تحتاجها مع توسع المؤسسة. 😖

توصلت العديد من الفرق التي تستكشف بدائل Glue إلى نفس النتيجة: إنه جيد، ولكنه ليس مثاليًا تمامًا.

إليك قائمة ببعض اختياراتنا التي توفر أداءً أفضل وتخصيصًا أكبر وتجربة مستخدم أكثر سلاسة. 🎯

أفضل بدائل Glue في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع بدائل Glue في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة مهام شاملة وتعاون عبر الدردشة والمستندات والمهام للفرق الصغيرة والمؤسسات (من الشركات الناشئة إلى فرق التسويق الكبيرة) منصة موحدة توفر التعاون الجماعي من خلال الدردشة في الوقت الفعلي، والإجابات السياقية بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain، ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين، والمناقشات المرتبطة بالمهام، وأتمتة سير العمل، والملخصات الذكية. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Lattice إدارة الأفراد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتبع الأداء، وتطوير الموظفين لقادة ومديري الموارد البشرية الذين يبنيون فرقًا متفاعلة. ملخصات أداء الذكاء الاصطناعي، نظام معلومات الموارد البشرية المتكامل، حلقات التغذية الراجعة، النمو الوظيفي، تحليلات المشاركة تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Culture Amp جمع مستمر للتعليقات وتحليلات المشاركة ورؤى حول الأداء للمؤسسات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة مكان العمل والاحتفاظ بالموظفين. استطلاعات الموظفين، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراجعات الأداء، وخرائط التفاعل، والقوالب المخصصة، وأدوات قياس الأداء. أسعار مخصصة Vantage Circle برامج المكافآت والتقدير ومشاركة الموظفين لفرق الموارد البشرية التي تعزز الحافز والأداء في المؤسسات الهجينة سوق المكافآت، تقدير الزملاء، التحديات التنافسية، لوحة التحليلات، خيارات الاسترداد العالمية أسعار مخصصة Nectar التقدير بين الأقران، وتتبع الإنجازات، وأتمتة المكافآت للشركات التي تضع الأفراد في المقام الأول وتروج لثقافة قائمة على التقدير. موجزات التقدير، التحديات المخصصة، الأتمتة المدمجة للمكافآت، تتبع القيم الأساسية، تقارير المشاركة أسعار مخصصة Coworker. ai سير عمل آلي مع ذاكرة ذكاء اصطناعي لفرق التقنية وعلماء البيانات وفرق العمليات المؤسسية عقل الشركة (OM1)، وضع العمل المكثف، تكامل البيانات المتصلة، تنفيذ المهام بالذكاء الاصطناعي، رؤى سياقية تبدأ الخطة المدفوعة من 29.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم اقرأ الذكاء الاصطناعي تحليلات الاجتماعات في الوقت الفعلي، وتتبع المشاركة، والرؤى التي تولدها الذكاء الاصطناعي للقادة لتحسين كفاءة الاتصال والمشاركة. تقييم مشاركة الاجتماعات، وتتبع المشاعر، والملخصات التلقائية، وتحليلات الفريق، ورؤى الاتصال مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19.75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Patchwork تأمين جدولة القوى العاملة وإدارة النوبات وتنسيق الموظفين لمؤسسات الرعاية الصحية التي توازن بين الامتثال والمرونة جدولة المناوبات، تحليلات القوى العاملة، التوظيف عبر الأجهزة المحمولة، تتبع الامتثال، إخطارات فورية للموظفين أسعار مخصصة Slack المراسلة القائمة على القنوات وأتمتة سير العمل والتكامل بين الأدوات للفرق الموزعة لتبسيط التعاون في الوقت الفعلي القنوات، الاجتماعات، سير العمل، ملخصات الذكاء الاصطناعي، تكامل التطبيقات، أرشيفات المعرفة القابلة للبحث مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4.38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Mattermost التعاون الذاتي الاستضافة، والاستجابة للحوادث، وأتمتة DevSecOps للفرق المهتمة بالأمن التي تعمل في بيئات خاضعة للتنظيم. رسائل آمنة، استضافة ذاتية، كتيبات إرشادية، أتمتة الحوادث، تكامل DevSecOps، سجلات التدقيق تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

*يرجى مراجعة موقع الويب الخاص بالأداة للحصول على أحدث الأسعار.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Glue؟

عند البحث عن بدائل لـ Glue، إليك ما يجب أن تبحث عنه. 👀

التعليقات والاستطلاعات في الوقت الفعلي: القدرة على إجراء استطلاعات قصيرة ومتكررة وغالبًا ما تكون مجهولة الهوية لتقييم مشاعر الموظفين بسرعة وتحديد المشكلات فور ظهورها، بدلاً من الاعتماد فقط على المراجعات السنوية.

تخصيص شامل للاستطلاعات: ابحث عن منصات توفر أدوات إنشاء استطلاعات قابلة للتخصيص ومكتبة من نماذج الأسئلة المدعومة بالبحوث والمصممة خصيصًا لفرق أو أقسام أو مراحل دورة حياة معينة (على سبيل المثال، التعيين، التسريح).

تحليل المشاعر: أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل التعليقات والملاحظات المفتوحة لفهم المعنويات العامة للموظفين واكتشاف المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم.

نظام تقدير متعدد المستويات: يجب أن تسهل المنصة التقدير بين الأقران (على سبيل المثال، الموجزات الاجتماعية، بطاقات "التقدير") والتقدير من أعلى إلى أسفل من المديرين والقادة لتعزيز ثقافة التقدير.

تحديد الأهداف وتتبعها: ميزات تسمح للموظفين بتحديد أهداف شخصية (مثل أهداف OKR أو SMART) ومواءمتها مع أهداف الشركة الأوسع نطاقًا، مع تتبع التقدم المستمر والتحقق المنتظم.

رؤى قابلة للتنفيذ وتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يجب أن توفر لوحات المعلومات والتقارير رؤى واضحة مدعومة بالبيانات وخطط عمل مقترحة، بدلاً من مجرد بيانات أولية، لمساعدة المديرين ومسؤولي الموارد البشرية على اتخاذ قرارات مستنيرة.

التكامل السلس: يجب أن تتكامل الأداة مع أنظمة معلومات الموارد البشرية (HRIS) الحالية، ونظام الرواتب، وأدوات الاتصال اليومية لضمان أن تصبح جزءًا طبيعيًا من سير العمل اليومي وتجنب عزل البيانات.

إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة: تعد التجربة سهلة الاستخدام والمُحسّنة للأجهزة المحمولة أمرًا ضروريًا لإشراك الموظفين عن بُعد والموظفين الهجينين والموظفين في الخطوط الأمامية الذين قد لا يكونون دائمًا في مكاتبهم.

أفضل 10 بدائل لـ Glue

هل تبحث عن طريقة أكثر ذكاءً لإشراك موظفيك؟ إليك أفضل بدائل Glue التي تجمع بين السياق والتواصل بين أعضاء الفريق والأتمتة. 🎯

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون الجماعي، وإدارة سير العمل)

اشترك في ClickUp Chat اليوم! اجمع كل مشروع ومحادثة وفكرة في واجهة موحدة مع ClickUp Chat

العمل اليوم معطل.

تتوزع مشاريعنا ومعارفنا واتصالاتنا عبر أدوات منفصلة عن بعضها البعض، مما يبطئ عملنا.

ClickUp يحل هذه المشكلة من خلال تطبيق شامل للعمل يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

دعنا نستكشف كيف يساعد ClickUp لفرق الموارد البشرية في توحيد الفرق والحفاظ على تواصلها.

اكسر حواجز التواصل مع ClickUp Chat

تسهل ClickUp Chat التواصل بين أعضاء الفريق من خلال دمج المحادثات مباشرة في سير عملك. توفر لك طريقتين للتواصل: قنوات عامة أو خاصة لمحادثات الفريق، ورسائل مباشرة للمحادثات الفردية أو محادثات المجموعات الصغيرة.

يمكنك إنشاء مهمة ClickUp على الفور من أي رسالة، حتى لا تضيع المهام المطلوب إنجازها أبدًا. ما عليك سوى تمرير مؤشر الماوس فوق الرسالة، والنقر على "إنشاء مهمة"، وها هي ذا. يتم إضافتها إلى مساحة العمل الخاصة بك، كاملة مع السياق والمكلفين والموقع الصحيح في القائمة.

هل تحتاج إلى رؤية تتجاوز رسالة واحدة؟ اختر من بين أربعة أنواع من المنشورات: إعلان، مناقشة، فكرة، وتحديث، لتنظيم الاتصالات بمرونة حسب احتياجاتك.

اكتشف ميزاته المتقدمة:

التقط الفرص واتخذ الإجراءات المناسبة مع ClickUp Brain

ClickUp Brain، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمنصة، يساعد سير عملك على المضي قدمًا، ويحول كل محادثة إلى رؤية وتوافق وإجراء.

هل غبت لفترة؟ تساعدك ميزة Catch Me Up على البدء فورًا. اختر إطارًا زمنيًا وشاهد على الفور كل ما فاتك، ملخصًا بشكل منظم.

أنشئ خطوات تالية قابلة للتنفيذ وردود ذكية مباشرة من ClickUp Chat باستخدام ClickUp Brain

يقوم مدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain بتلخيص ما حدث على الفور، مع إبراز التحديثات الرئيسية والقرارات والخطوات التالية بناءً على مطالبات بسيطة باللغة الطبيعية.

وعندما يحين وقت اتخاذ الإجراء، ما عليك سوى كتابة @Brain أو @My Brain لتلخيص سياق الدردشة أو إنشاء مهام ذات صلة أو إنشاء ردود أو متابعة المحادثة باستخدام متابعات الذكاء الاصطناعي الذكية.

✅ أمثلة على المطالبات: بناءً على ملاحظات الاجتماع، قم بإدراج أهم ثلاثة قرارات والمسؤول عن كل منها

لخص هذه المحادثة لأنني كنت غير متصل بالإنترنت لمدة 48 ساعة. سلط الضوء على أي قرارات تم اتخاذها، ومهام تم تخصيصها، وأمور تحتاج إلى اهتمامي*

من هذا الموضوع، قم بصياغة رد ذكي إلى @Maria يلخص الخطوات التالية وقم بجدولة مهمة متابعة للفريق

بسّط الاتصال مع ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agents هي مساعدات ذكية تعمل داخل مساحة عملك وتساعدك على أتمتة المهام الروتينية.

يمكنك الاختيار من بين الوكلاء المُعدّين مسبقًا للمهام الأساسية المتعلقة بالإنتاجية أو إنشاء وكلاء مخصصين مصممين خصيصًا لسير عمل فريقك.

على سبيل المثال، يرد وكيل Prebuilt Answers على استفسارات الفريق باستخدام بيانات مساحة العمل التي تم التحقق منها.

استخدم ClickUp Ambient Agents لتبسيط الاتصال داخل قنوات الدردشة الخاصة بك

تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX هو تطبيق سطح مكتب يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتصل مباشرة بعملك الاستراتيجي (المهام والمستندات والمحادثات والملفات) بحيث تستند كل استجابة إلى سياق حقيقي.

استخدم أتمتة التطبيقات المتقاطعة في ClickUp Brain MAX للعثور على الملفات وتشغيل سير العمل عبر ClickUp وGoogle Drive وNotion والمزيد

يحل هذا المركز الموحد للذكاء الاصطناعي محل العديد من الأدوات غير المتصلة. يستفيد الذكاء الاصطناعي السياقي من مخطط عمل ClickUp، ويفهم كيفية ارتباط المهام والمشاريع والاجتماعات والتطبيقات المتصلة ببعضها البعض.

وهذا يعني أن مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك يعرف بالضبط ما يحدث في مساحة العمل الخاصة بك، مما يساعدك على اتخاذ القرارات بشكل أسرع والقضاء على "توسع الذكاء الاصطناعي".

يوفر Brain MAX أيضًا دعمًا متعدد النماذج للذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك الاختيار من بين النماذج الرائدة مثل ChatGPT أو Claude Sonnet أو DeepSeek أو Gemini، لكل سيناريو.

أفضل ميزات ClickUp

ابحث في مساحة العمل الخاصة بك: ابحث عن المهام والمستندات والرسائل والملفات في ClickUp والأدوات المتصلة مثل Google Drive أو GitHub باستخدام ابحث عن المهام والمستندات والرسائل والملفات في ClickUp والأدوات المتصلة مثل Google Drive أو GitHub باستخدام ClickUp Enterprise Search

ابق على اطلاع دائم: قم بإجراء استطلاعات منتظمة باستخدام قم بإجراء استطلاعات منتظمة باستخدام نماذج ClickUp لتقييم مستويات مشاركة الموظفين وتحديد المشكلات.

مركزية معرفة الشركة وسياساتها: اجعل السياسات والعمليات والمعلومات المهمة سهلة العثور عليها من خلال دمجها في ClickUp Knowledge Management

تتبع المقاييس المهمة: استخدم استخدم لوحات معلومات ClickUp لتتبع مقاييس المشاركة ونتائج الاستطلاعات والمشاركة في مبادرات الموارد البشرية.

عقد اجتماعات أكثر ذكاءً مع الملخصات التلقائية: ابدأ مكالمات صوتية ومرئية سريعة داخل ClickUp للتعاون في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا الحصول على ملخصات ونصوص وخطوات تالية على الفور باستخدام ابدأ مكالمات صوتية ومرئية سريعة داخل ClickUp للتعاون في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا الحصول على ملخصات ونصوص وخطوات تالية على الفور باستخدام ClickUp SyncUps

وحّد أدواتك وبياناتك: اربط تطبيقات مثل Slack و Google Calendar و GitHub و Figma من خلال اربط تطبيقات مثل Slack و Google Calendar و GitHub و Figma من خلال تكاملات ClickUp للحفاظ على تزامن تحديثاتك وسير عملك بشكل مثالي.

اجعل المحادثات قابلة للتنفيذ: قم بتمييز زملائك في الفريق، واربط المهام أو المستندات ذات الصلة، وحوّل المحادثات إلى إجراءات قابلة للتتبع والرؤية باستخدام قم بتمييز زملائك في الفريق، واربط المهام أو المستندات ذات الصلة، وحوّل المحادثات إلى إجراءات قابلة للتتبع والرؤية باستخدام @mentions

قيود ClickUp

مع وجود العديد من الميزات والعروض الرئيسية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لضبط ClickUp بما يتناسب مع سير عمل فريقك.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يلخص أحد المراجعين ذلك بشكل جيد:

بصراحة، أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يحافظ على كل شيء في مكان واحد. قبل ذلك، كانت مهامي في تطبيق واحد، ووثائق Google Docs في تطبيق آخر، وملاحظات الاجتماعات مبعثرة في كل مكان من Notion و Google Workspace. مع ClickUp، يمكنني فقط فتحه ورؤية ما عليّ القيام به، وإضافة ملاحظات، أو حتى الدردشة مع فريقي دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

بصراحة، أكثر ما يعجبني في ClickUp هو أنه يحافظ على كل شيء في مكان واحد. قبل ذلك، كانت مهامي في تطبيق واحد، ووثائق Google Docs في تطبيق آخر، وملاحظات الاجتماعات مبعثرة في كل مكان من Notion و Google Workspace. مع ClickUp، يمكنني فقط فتحه ورؤية ما عليّ القيام به، وإضافة ملاحظات، أو حتى الدردشة مع فريقي دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

📮 ClickUp Insight: 34٪ من الموظفين لا يشعرون بالراحة عند طرح الأسئلة في العمل، و 14٪ يحاولون في الغالب العثور على إجابات بأنفسهم. عندما يتردد الأشخاص في طلب المساعدة، فغالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على أنهم لا يشعرون بالقبول التام أو الاندماج في عملية التعلم الجماعية. الحل؟ إنشاء مسار خالٍ من الأحكام المسبقة ليتمكن الأشخاص من التعلم من قواعد المعرفة الحالية وفهم العمليات وفقًا لسرعتهم الخاصة. تساعد إدارة المعرفة في ClickUp، المكونة من ClickUp Brain و Connected Search، الموظفين في الحصول على إجابات لأسئلتهم والبحث في مساحة العمل، بالإضافة إلى التطبيقات المدمجة من جهات خارجية. لا داعي للقلق بشأن طرح أسئلة "بديهية" أو مقاطعة الآخرين.

2. Lattice (الأفضل لإدارة الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب ومشاركة الموظفين)

عبر Lattice

صُمم Lattice لمساعدة قادة الموارد البشرية والمديرين والمديرين التنفيذيين على تعزيز مشاركة الموظفين، وهو يجمع بين التحليلات والتعليقات والأتمتة.

يتصل نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) المدمج بنماذج الاتصال التي تدعم مراجعات الأداء وتحديد الأهداف وتدريب الموظفين، مما يمكّن الفرق من العمل بناءً على رؤى في الوقت الفعلي.

بالنسبة للمؤسسات التي تقيّم بدائل Glue، تبرز Lattice بنهجها People + AI، الذي يجمع بين الفهم البشري والأتمتة الذكية. فهي تساعد المديرين على تقديم تدريب مخصص، وتتيح لفرق الموارد البشرية التعامل مع الاستفسارات المتكررة، وتساعد المديرين التنفيذيين على اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات بشأن الأجور والأداء.

أفضل ميزات LatticeTalks

أتمتة استفسارات الموارد البشرية باستخدام Lattice AI Agent للتعامل مع سياسات الإجازات والمزايا وطلبات الموظفين.

سهّل النمو الوظيفي من خلال التدريب الشخصي وتتبع الأهداف وتحليل التقدم المحرز.

قم ببناء دورات مراجعة شفافة باستخدام الذكاء الاصطناعي لإبراز نقاط القوة ومجالات التطوير بشكل موضوعي.

قم بتمكين المديرين من خلال أدوات 1:1، ومنشئي جداول الأعمال، وتتبع الإجراءات الآلي.

قيود LatticeTalks

تتطلب بعض سير العمل الإدارية خطوات متعددة، مثل التبديل بين وضع الإدارة ووضع المستخدم لأداء مهام مختلفة.

قد يكون من الصعب الوصول إلى بيانات الأداء التاريخية وبيانات الملاحظات أو تحليلها بشكل بديهي، مما يعقد عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمديرين ومسؤولي الموارد البشرية.

أسعار LatticeTalks

إدارة المواهب: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الوظيفة الإضافية للمشاركة: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

إضافة Grow: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

إضافة التعويض: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات LatticeTalks

G2: 4. 7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن LatticeTalks؟

يشارك المستخدمون الحقيقيون تجاربهم:

يوفر Lattice تنوعًا في خيارات تلقي الملاحظات، ليس فقط من المشرفين أو المديرين، ولكن أيضًا من الزملاء الذين تتعاون معهم عن كثب وتعمل معهم للحصول على ملاحظات منهم لتحسين أدائك. لا يوجد شيء اسمه عدم الإعجاب، ولكن الخيارات حاليًا محدودة، ويمكن أن يكون هناك المزيد من الميزات لتسجيل الأداء على أساس شهري أو ربع سنوي.

يوفر Lattice تنوعًا في خيارات تلقي الملاحظات، ليس فقط من المشرفين أو المديرين، ولكن أيضًا من الزملاء الذين تتعاون معهم عن كثب وتعمل معهم للحصول على ملاحظات منهم لتحسين أدائك. لا يوجد شيء اسمه عدم الإعجاب، ولكن الخيارات حاليًا محدودة، ويمكن أن يكون هناك المزيد من الميزات لتسجيل الأداء على أساس شهري أو ربع سنوي.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Lattice لتحسين الأداء

3. Culture Amp (الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين القائمة على البيانات ورؤى الأداء)

عبر Culture Amp

Culture Amp هو محرك "ذكاء القرار" الذي يساعد المؤسسات على فهم وتحسين طريقة عمل موظفيها ونموهم واستمرار تفاعلهم. فهو يجمع بين التعليقات المستمرة ومنصات الدردشة وعلم السلوك لتحويل مشاعر الموظفين إلى نتائج أعمال قابلة للقياس.

تكشف لوحات المعلومات البديهية للمنصة عن العوامل التي تدفع الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين والانتماء، مما يمنح القادة الوضوح اللازم لاتخاذ قرارات واثقة تضع الموظفين في المقام الأول.

بالاعتماد على أكثر من 1.5 مليار نقطة بيانات، فإنه يترجم أنماط المشاركة والأداء إلى رؤى قابلة للتنفيذ. من إجراء الاستطلاعات إلى تحليل المعايير العالمية، يساعد Culture Amp الفرق على بناء ثقافات عالية الأداء على نطاق واسع.

أفضل ميزات Culture Amp

قم بتشغيل AI Coach لتقديم رؤى تدريبية مخصصة ومدعومة علميًا تعزز الأداء والنمو.

اجمع التعليقات على نطاق واسع من خلال أكثر من 40 نموذجًا قابلاً للتخصيص لخطط الاتصال مع تحليل التعليقات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

اربط بيانات الموارد البشرية بحلول الجهات الخارجية عبر أنظمة HRIS الرائدة للحصول على رؤى أسرع وأكثر دقة.

قم بتسريع عملية اتخاذ القرار من خلال التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والرؤى التنبؤية المدعومة بـ People Science.

قيود Culture Amp

لوحات المعلومات واضحة بصريًا، ولكن الدخول في التفاصيل الدقيقة للاتجاهات قد يستغرق وقتًا طويلاً.

قد تشعر بالارتباك من كثرة التنبيهات والإشعارات، خاصةً بالنسبة لمديري المؤسسات الكبيرة.

أسعار Culture Amp

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Culture Amp

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Culture Amp؟

يلخص أحد المستخدمين ذلك بشكل مثالي:

يسهل Culture Amp إجراء استطلاعات على مستوى الشركة والأقسام. البرنامج سهل الاستخدام للغاية ويقدم دعمًا رائعًا. قد تستغرق عملية الاستيراد اليدوي بعض الوقت عند إضافة موظفين جدد، ولكن Culture Amp يتيح لك خيار استيراد مستخدمين جدد بعدة طرق.

يسهل Culture Amp إجراء استطلاعات على مستوى الشركة والأقسام. البرنامج سهل الاستخدام للغاية ويقدم دعمًا رائعًا. قد تستغرق عملية الاستيراد اليدوي بعض الوقت عند إضافة موظفين جدد، ولكن Culture Amp يتيح لك خيار استيراد مستخدمين جدد بعدة طرق.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Culture Amp لتعزيز مشاركة الموظفين

4. Vantage Circle (الأفضل لتعزيز مشاركة الموظفين وتقديرهم ورفاههم بشكل مركزي)

عبر Vantage Circle

يعمل Vantage Circle على دمج التقدير والرفاهية والمزايا والتعليقات، باستخدام علم السلوك مع الذكاء الاصطناعي لجعل المشاركة أكثر شخصية. يمكنك أتمتة الاحتفالات بالمناسبات الهامة من خلال نقاط أعياد الميلاد والذكرى السنوية للخدمة والكتب السنوية الرقمية والمكافآت.

تساعدك المنصة على التعرف على الإنجازات على الفور من خلال برامج التقدير بين الأقران أو البرامج الاجتماعية أو البرامج القائمة على اللجان.

من المزامنة مع أنظمة الموارد البشرية الحالية لديك إلى تقديم قوائم مكافآت خاصة بكل منطقة، يساعد Vantage Circle الشركات على خلق ثقافة تضع الأفراد في المقام الأول.

أفضل ميزات Vantage Circle

عزز العافية بشكل شامل من خلال تتبع اللياقة البدنية وجلسات اليقظة الذهنية والتحديات المؤسسية من خلال Vantage Fit .

ابدأ حلقات تغذية راجعة سريعة باستخدام استطلاعات رأي الموظفين المجهولة الهوية بالكامل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر Vantage Pulse .

قدم مزايا عالمية واسترداد نقدي مع خصومات مختارة من أكثر من 1000 علامة تجارية من خلال Vantage Perks

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول المشاركة والأداء والمشاعر باستخدام لوحات تحليلات في الوقت الفعلي.

قيود Vantage Circle

قد يبدو كتالوج المكافآت محدودًا أو متكررًا بعد الاستخدام المطول

لا يمكن استخدام جميع النقاط في معاملة واحدة، وقد يتم فرض رسوم خدمة على بعض عمليات الاسترداد.

أسعار Vantage Circle

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vantage Circle

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Vantage Circle؟

أحد المستخدمين يشرح ذلك بشكل أفضل:

يسهل Vantage Circle التعرف على الزملاء ومكافأتهم، مما يساعد حقًا في رفع معنويات الفريق. يوفر نظام النقاط وخيارات الاسترداد طريقة ملموسة لإظهار التقدير... سيكون من الرائع أن تقدم المنصة المزيد من التوصيات الخاصة بالمنطقة أو المخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم.

يسهل Vantage Circle التعرف على الزملاء ومكافأتهم، مما يساعد حقًا في رفع معنويات الفريق. يوفر نظام النقاط وخيارات الاسترداد طريقة ملموسة لإظهار التقدير... سيكون من الرائع أن تقدم المنصة المزيد من التوصيات الخاصة بالمنطقة أو المخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم.

🚀 ميزة ClickUp: إذا كانت محادثات فريقك مليئة بعبارات مثل "مرحبًا، هل يمكن لأحد أن يذكرني بهذا لاحقًا؟"، فيجب عليك استخدام ClickUp Automations لإعداد Chat Automations التي تقدم تذكيرات أو تحديثات أو تنبيهات الحالة تلقائيًا. لا يتطلب إعداد أحدها سوى بضع نقرات: افتح قناة الدردشة واضغط على زر ⚡ Automate (أتمتة). اختر إنشاء أتمتة قم بتعيين المشغل والشروط والإجراءات (مثل إرسال رسالة عند تغيير حالة المهمة) انقر على "إنشاء" وستكون قد انتهيت. حافظ على استمرارية المحادثات من خلال عمليات التحقق اليومية وتنبيهات إنجاز المهام باستخدام ClickUp Automations

📖 اقرأ أيضًا: قوالب ونماذج مجانية للموارد البشرية لتحسين عمليات الموارد البشرية

5. Nectar (الأفضل لبرامج التقدير بين الأقران والمكافآت وتقدير الموظفين)

عبر Nectar

صُمم Nectar خصيصًا لقادة الموارد البشرية والمديرين والفرق الموزعة، ويجمع بين التقدير والتواصل بين أعضاء الفريق والتحديات المخصصة.

كبديل لـ Glue، يتبع Nectar نهجًا أكثر تركيزًا على الأشخاص. يمكنك الاحتفال بالإنجازات ومكافأة الإنجازات المهمة وربط التقدير مباشرة بقيم الشركة. تدعم المنصة أيضًا الاتصالات الداخلية، بحيث يتم الإعلان عن الأخبار والتحديثات والتحية في قنوات على مستوى الفريق.

يمكنك أيضًا تتبع المشاركة والصحة الثقافية من خلال لوحات معلومات وتحليلات مفصلة تعرض أنشطة التقدير ومعدلات المشاركة والتأثير حسب الفريق أو القسم.

تقدم المنصة أيضًا كتالوج مكافآت مرنًا حيث يمكن لأعضاء الفريق استبدال النقاط ببطاقات هدايا أو هدايا ترويجية للشركة أو مزايا مخصصة.

أفضل ميزات Nectar

أتمتة التقدير والمكافآت من خلال وحدة التقدير والمكافآت

أطلق برامج الترشيح على مستوى الشركة للاحتفاء بالمساهمات المتميزة.

قم بتخصيص التجارب باستخدام علامات التقدير المرتبطة بالقيمة التي تربط الإشادات بمبادئ الشركة.

أنشئ إعلانات جذابة باستخدام أداة Communication Builder التي تعمل بالسحب والإفلات.

قيود Nectar

قد يؤدي التكامل المحدود مع أنظمة الموارد البشرية وسير العمل الأوسع نطاقًا إلى زيادة صعوبة دمج الأداة في مجموعات التقنيات المعقدة.

قد تبدو الإشعارات وقنوات الاتصال مزدحمة أو مربكة

أسعار Nectar

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nectar

G2: 4. 7/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nectar؟

إليك مقتطفات من آراء المستخدمين حول Nectar:

يسهل Nectar استبدال النقاط بمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا الشهيرة، بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة التصفح... على الرغم من أن المنصة نفسها تعمل بسلاسة، إلا أنني أتمنى أن تكون هناك المزيد من الفرص لكسب النقاط بشكل أكثر تكرارًا.

يسهل Nectar استبدال النقاط بمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا الشهيرة، بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة التصفح... على الرغم من أن المنصة نفسها تعمل بسلاسة، إلا أنني أتمنى أن تكون هناك المزيد من الفرص لكسب النقاط بشكل أكثر تكرارًا.

🔍 هل تعلم؟ تشرح نظرية الحضور الاجتماعي كيف تتيح الاتصالات الرقمية "الشعور بوجود الآخرين". ومع ذلك، غالبًا ما يكون مستوى الحضور الاجتماعي أقل من مستوى التفاعلات المباشرة. وهذا سياق مهم عندما تنتقل الفرق إلى منصات الدردشة والتعاون.

6. Coworker. ai (الأفضل لفرق المؤسسات التي تعمل على أتمتة سير العمل المعقد باستخدام ذاكرة الذكاء الاصطناعي)

تم تصميم Coworker.ai للتفكير والتصرف في سياق شركتك. تم تصميمه لفرق التكنولوجيا ومديري المنتجات والمؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو يتصل بأمان بأدواتك وبياناتك الداخلية لإنشاء ما يسمى بـ "عقل شركتك". مدعوم بـ بنية ذاكرة OM1، فهو يتعامل مع الأعمال المعقدة والمتعددة الوظائف.

يمكنك أن تطلب منه تحديد الصفقات المبيعات المعرضة للخطر، وتلخيص التزامات الكود، وصياغة المسودات الفنية، أو حتى تنسيق التحديثات عبر Jira و Slack و GitHub.

اطرح أسئلة معقدة مثل "أي العملاء من المحتمل أن يتركوا الشركة؟" أو "ما الميزات التي سيتم طرحها هذا الأسبوع؟" واحصل على إجابات دقيقة وسياقية.

أفضل ميزات Coworker. ai

قم بتحليل المهام المعقدة وتخطيطها وتنفيذها باستخدام وضع العمل المكثف عبر أكثر من 40 تطبيقًا متكاملًا.

قم بتخزين واسترجاع السياق عبر أكثر من 120 بُعدًا، بما في ذلك المشاريع والفرق والأهداف والاتصالات.

احصل على تحديثات تلقائية حول تقدم الفريق والعوائق والأداء عبر الأنظمة المتصلة

قيود Coworker.ai

يعتمد على استيعاب البيانات على نطاق واسع؛ قد تواجه الشركات التي لديها مصادر متفرقة أو معزولة صعوبة في بناء "ذاكرة شركة" فعالة.

يتطلب الإعداد عبر أكثر من 40 تطبيقًا والتكامل في أنظمة متعددة قبل تحقيق القيمة الكاملة

أسعار Coworker. ai

المزايا: 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Coworker.ai

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: أول نظام دردشة متعدد المستخدمين حقيقي، Talkomatic (1973) على نظام PLATO في جامعة إلينوي، كان يعرض نص كل مشارك حرفًا بحرف في منطقة مخصصة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية

7. Read AI (الأفضل لتحليلات الاجتماعات في الوقت الفعلي وتتبع المشاركة ورؤى المحادثات)

عبر Read AI

تمنع تقنية القراءة بالذكاء الاصطناعي الارتباك الذي تشعر به بعد اجتماع لم تكن منتبهًا فيه.

إنه مساعد إنتاجية يعمل بالذكاء الاصطناعي ينضم إلى مساحة العمل الرقمية الخاصة بك، ويحضر الاجتماعات، ويفحص رسائل البريد الإلكتروني، وينسق الدردشات لتلخيص المناقشات، واستخراج بنود العمل، وإبراز الأفكار. تعمل المنصة ضمن Google Meet و Microsoft Teams و Zoom و Gmail و Slack.

يساعدك Search Copilot على العثور فورًا على ما قيل في اجتماع أو وُعد به في رسالة بريد إلكتروني أو ذُكر في سلسلة محادثات. وفي الوقت نفسه، تعمل عوامل الذكاء الاصطناعي مثل Monday Briefing وEnd-of-Week Agents وPost-Meeting Recap على تخصيص سير عملك، وتقديم ملخصات مخصصة ورؤى أسبوعية وخطوات مقترحة تالية.

اقرأ أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

سجل المناقشات باستخدام مساعد الاجتماعات للحصول على ملخصات ونصوص ومقاطع بارزة للتشغيل.

Speaker Coach مع مقاييس المشاركة وتحليل وقت التحدث. تخلص من تحديات الاتصال في مكان العمل من خلالمع مقاييس المشاركة وتحليل وقت التحدث.

تتبع التقدم المحرز من خلال صفحة For You ، وهي لوحة التحكم الشخصية الخاصة بك لمواضيع الاجتماعات والمواضيع المتكررة.

عزز إنتاجية الفريق من خلال تقارير التحسين التي توصي بتحسين عادات الجدولة وعقد الاجتماعات.

اقرأ قيود الذكاء الاصطناعي

قد تكون الملخصات والملاحظات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي عامة للغاية أو تغفل تفاصيل المحادثة الدقيقة، خاصة في المناقشات السريعة أو الشخصية.

تعتمد الوظائف بشكل كبير على التكامل مع منصات محددة مثل Zoom، مما يحد من تنوع الاستخدامات للفرق التي ترغب في تطبيق مراسلة فورية

اقرأ أسعار الذكاء الاصطناعي

مجاني

المزايا: 19.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 29.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise+: 39.75 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

اقرأ تقييمات AI وتعليقات المستخدمين

G2: 4/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Read AI؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

كانت القدرة على رؤية الملاحظات بعد الاجتماع مفيدة للغاية. سهّل النص والصوت العودة ومراجعة الموضوعات التي تمت مناقشتها. واجهت صعوبة كبيرة في محاولة تنزيل الملفات من الموقع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، كانت الواجهة غير مرضية إلى حد كبير.

كانت القدرة على رؤية الملاحظات بعد الاجتماع مفيدة للغاية. سهّل النص والصوت العودة ومراجعة الموضوعات التي تمت مناقشتها. واجهت صعوبة كبيرة في محاولة تنزيل الملفات من الموقع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، كانت الواجهة غير مرضية إلى حد كبير.

مكافأة: أكثر من 60٪ من المشاركين في استطلاعنا يقضون أكثر من ساعة يوميًا في الكتابة، و 36.75٪ يشعرون بانتظام بعدم الراحة أو الألم في أيديهم. إن إجهاد الكتابة ليس مجرد تأثير جانبي مزعج لطريقة عملنا. إنه عامل يقلل من الإنتاجية. ولكنه سهل الحل. تطبيق Talk-to-Text من Brain MAX هو طريقك المختصر إلى يوم عمل أكثر صحة. يمكنك إملاء التحديثات أو الأفكار أو ملاحظات الاجتماعات دون استخدام اليدين، مما يمنح معصميك (وتركيزك) قسطًا من الراحة. التقط الأفكار وشارك التعليمات واعمل بسرعة أكبر 4 مرات مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

8. Patchwork (الأفضل لجدولة القوى العاملة المرنة وإدارة النوبات وتتبع الامتثال)

عبر Patchwork

الرعاية الصحية لا تتوقف عند الإدارة، وقد تم تصميم Patchwork مع أخذ هذه الحقيقة في الاعتبار. تم تصميمه خصيصًا لأطباء NHS وفرق الرعاية الصحية، ويوفر منصة سهلة الاستخدام لإدارة النوبات، وجداول العمل، وتخطيط القوى العاملة.

من حجز نوبات العمل المؤقتة إلى إدارة الإجازات وتقارير الاستثناءات والمدفوعات، تمنحك منصة Patchwork تحكمًا كاملاً في عملك. فهي تربط المستشفيات والأقسام والشركاء من الوكالات من خلال شبكة تعاونية لتوفير الموظفين، مما يجعل العمل المرن آمنًا ومتوافقًا مع اللوائح.

يمكن للأطباء استخدام هذه الأداة للمراسلة الفورية في العمل وحجز النوبات وعرض جداول عمل فرقهم والحصول على رواتبهم دون تأخير.

أفضل ميزات Patchwork

قم بإدارة نوبات العمل المؤقتة بسهولة باستخدام Patchwork Bank وتتبع الدفع الآلي.

تعاون عبر مؤسسات NHS باستخدام Collaborative Bank من خلال عملية انضمام واحدة

خطط وقم بتحديث جداول المناوبة والإجازات وتقارير الاستثناءات من خلال Patchwork Rota

بسّط سير العمل وتوظيف موظفي الوكالة ووضوح التكاليف باستخدام Agency Manager.

قيود Patchwork

يعتمد على اعتماد NHS trust، مما يجعل قابليته للتطبيق محدودة خارج نظام الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

يركز بشكل أساسي على التوظيف المؤقت وإدارة المناوبات، مما قد لا يعالج بشكل كامل جوانب أخرى تتعلق بالقوى العاملة، مثل التوظيف بدوام كامل أو التخطيط طويل الأجل للقوى العاملة.

أسعار Patchwork

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Patchwork

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ تعود جذور المراسلة الفورية (IM) إلى ما هو أبعد من ذلك: كان أحد أقدم أشكالها جزءًا من نظام EMISARI، الذي تم تطويره في عام 1971 كأداة دردشة لنظام معلومات إدارة الطوارئ والمؤشر المرجعي التابع للحكومة الأمريكية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل دورات الذكاء الاصطناعي لمتخصصي الموارد البشرية للبقاء في الصدارة

9. Slack (الأفضل للتعاون الجماعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وسير العمل المتصل)

عبر Slack

يجمع Slack بين الاتصالات والمساعدة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل في مساحة عمل واحدة تربط بين الفرق والأدوات والمشاريع بسلاسة.

باستخدام Slack AI، يمكن للفرق تلخيص المحادثات الفائتة على الفور واستخراج رؤى المشروع والبحث في قواعد المعرفة الخاصة بالشركة بأكملها.

بالنسبة لفرق التكنولوجيا وقادة المنتجات الذين يبحثون عن بدائل لـ Glue، يوفر تطبيق الاتصال الجماعي هذا واجهة سهلة الاستخدام ونظيفة معززة بوكلاء ذكيين مثل Agentforce وSlackbot. يمكن لهذه الرفقاء من الذكاء الاصطناعي التعامل مع المهام المتكررة، مثل تحديث عروض المبيعات، وتعيين التذكيرات، وإظهار الرؤى من الأدوات المتصلة مثل Salesforce وAsana وGoogle.

أفضل ميزات Slack

أتمتة سير العمل المخصص باستخدام Workflow Builder لإنشاء عمليات أتمتة موفرة للوقت مباشرة داخل القنوات

تعاون في القنوات لجمع المحادثات والملفات والأدوات في مساحة عمل واحدة شفافة.

استضف مناقشات مباشرة باستخدام Huddles للتعاون السريع عبر الصوت أو الفيديو.

سجل التحديثات وشاركها باستخدام Clips للتواصل بشكل غير متزامن.

قيود Slack

قد يكون البحث عن الرسائل والملفات القديمة مضيعة للوقت وغير فعال، على عكس منافسي Slack

قد يتطلب تطبيق سطح المكتب إعادة التحميل أو تسجيل الدخول مرة أخرى بشكل متكرر، مما يسبب إحباطًا في الاستخدام.

أسعار Slack

مجاني

المزايا: 38 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack

G2: 4. 5/5 (أكثر من 36,000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack؟

إليك ما وجده أحد المستخدمين أكثر فائدة:

يعمل Slack على تبسيط التواصل بين أعضاء الفريق، مما يجعله بسيطًا ومنظمًا. أنا أقدر حقًا الواجهة البديهية، التي تتيح لي إعداد قنوات لمختلف المشاريع بسهولة، ومشاركة الملفات بكفاءة، والاتصال بأدوات أخرى مثل Google Drive وZoom وNotion. في حين أن Slack يتفوق في تسهيل التواصل السريع، إلا أنه يمكن أن يصبح مرهقًا عندما يكون هناك العديد من الرسائل أو القنوات التي يجب متابعتها. يمكن أن تكون الإشعارات، على وجه الخصوص، مصدر إلهاء كبير، خاصة عند العمل ضمن فرق كبيرة.

يعمل Slack على تبسيط التواصل بين أعضاء الفريق، مما يجعله بسيطًا ومنظمًا. أنا أقدر حقًا الواجهة البديهية، التي تتيح لي إعداد قنوات لمختلف المشاريع بسهولة، ومشاركة الملفات بكفاءة، والاتصال بأدوات أخرى مثل Google Drive وZoom وNotion. في حين أن Slack يتفوق في تسهيل التواصل السريع، إلا أنه يمكن أن يصبح مرهقًا عندما يكون هناك العديد من الرسائل أو القنوات التي يجب متابعتها. يمكن أن تكون الإشعارات، على وجه الخصوص، مصدر إلهاء كبير، خاصة عند العمل ضمن فرق كبيرة.

10. Mattermost (الأفضل للتعاون الآمن والمستضاف ذاتيًا في البيئات الحيوية)

عبر Mattermost

Mattermost هي منصة تعاون آمنة ومفتوحة المصدر مصممة للفرق المتنامية التي تعمل في بيئات عالية الأمان وموجهة نحو الامتثال وذات مهام حاسمة. وهي ذاتية الاستضافة، مما يعني أنك تتمتع بالتحكم الكامل في بياناتك وبنيتك التحتية وخصوصيتك.

تجمع المنصة بين المراسلة الفورية ومشاركة الملفات والمكالمات الصوتية مع كتيبات إرشادية متكاملة وسير عمل DevSecOps.

يمكنك التعاون من خلال قنوات دائمة، وأتمتة المهام باستخدام أوامر slash وروبوتات، والاتصال بأدوات مثل GitHub وJenkins وJira.

أفضل ميزات Mattermost

قم بتشغيل سير عمل موحد باستخدام دلائل متكاملة للاستجابة للحوادث وإدارة الإصدارات.

لخص الاجتماعات باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام Mattermost Agents المستضافة ذاتيًا والتي تحافظ على البيانات الحساسة.

قم بتمكين التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) وتكوينات الأمان المتقدمة لعمليات الموارد البشرية الحساسة.

قيود Mattermost

قد تكون وظيفة البحث أساسية وأقل فعالية في العثور على رسائل أو مقتطفات رمزية محددة، على عكس بدائل Mattermost

قد يكون حجم متطلبات تنسيق الكود (على سبيل المثال، تخفيض سعر مقتطفات الكود) مرهقًا للمستخدمين التقنيين الذين يشاركون البرامج النصية أو الاستعلامات بشكل متكرر.

أسعار Mattermost

المحترفون: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise Advanced: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mattermost

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Mattermost؟

إليك نظرة سريعة من مستخدم معتمد:

أكثر ما يعجبني في Mattermost هو مرونته وإمكانية تخصيصه. إنه برنامج مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكننا تكييفه ليناسب الاحتياجات المحددة لفريقنا، على عكس المنصات الأخرى... أحد عيوب Mattermost هو أنه قد يبدو أحيانًا أقل دقة مقارنة بأدوات التعاون الأخرى. هناك أخطاء عرضية...

أكثر ما يعجبني في Mattermost هو مرونته وإمكانية تخصيصه. إنه برنامج مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكننا تكييفه ليناسب الاحتياجات المحددة لفريقنا، على عكس المنصات الأخرى... أحد عيوب Mattermost هو أنه قد يبدو أحيانًا أقل دقة مقارنة بأدوات التعاون الأخرى. هناك أخطاء عرضية...

📖 اقرأ أيضًا: Slack مقابل Mattermost

مكافأة: سيوضح لك هذا الفيديو كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام في مكان العمل.

إصلاح الثغرات في مشاركة الموظفين باستخدام ClickUp

كان Glue يهدف إلى أن يكون القوة التماسكية لفريقك، ولكن كما رأينا، فإن المشاركة الحقيقية لا تحدث في عزلة. إنها تحدث حيث يتم إنجاز العمل.

عندما تفصل أدوات المشاركة عن سير عملك اليومي، فإنك تخلق توتراً، وهو بالضبط ما تحاول تجنبه. توفر البدائل المذكورة أعلاه حلولاً قوية: Lattice و Culture Amp هما أدوات قوية لتحليلات الموارد البشرية المتعمقة، بينما يتفوق Slack و Mattermost في الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يقتصر البديل المثالي على قياس المشاركة فحسب، بل يجب أن يسهلها من خلال إزالة العوائق. إذا كنت تبحث عن أداة لا تقتصر على "ربط" الأشياء معًا فحسب، بل تدمج بشكل أساسي موظفيك وعملياتك واتصالاتك، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل.

اشترك في ClickUp مجانًا، فقد يكون هذا هو الحل الذي كان فريقك يبحث عنه. 🔗