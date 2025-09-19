أفضل 10 مساعدين لمديري المشاريع من الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة لتعزيز الإنتاجية

لعقود من الزمن، ركزت الأبحاث المتعلقة بالإنتاجية على الصورة الكبيرة: أسواق العمل والتحولات التكنولوجية والقوى الاقتصادية العالمية.

ومع ذلك، بالنسبة للشركات الناشئة، فإن القصة الحقيقية تتكشف على مستوى الشركة: كيف يتم إدارة العمل يوميًا، وكيف تتعاون الفرق بكفاءة، ومدى سرعة تقدم المشاريع من الفكرة إلى التنفيذ. لا يؤدي التباطؤ التشغيلي هنا إلى إضاعة الوقت فحسب، بل إنه يقتل الزخم.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك تفويض مهام التنسيق التي لا تنتهي إلى مساعد ذكي؟ يمكن لأدوات إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي أن تعمل كنظام عصبي مركزي لمشاريعك، حيث تقوم بأتمتة الأعمال المملة المتمثلة في التتبع والتفويض وإعداد التقارير.

في هذا المدونة، سنناقش أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعد مدير المشروع للشركات الناشئة التي تجعل العمل مرئيًا، وتحفز على المساءلة، وتبقي المشاريع تسير دون الحاجة إلى تدخل منك. 🫡

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مساعد مدير المشروع AI للشركات الناشئة؟

عندما تدير شركة ناشئة، تبدو كل ساعة وكأنها وقت مستعار. فيما يلي بعض التفاصيل الأكثر أهمية في أداة إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي:

أتمتة سير عمل المشاريع: إنشاء المهام تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني أو الدردشات، وتحديث الجداول الزمنية عند تغير التبعيات، وجدولة الاجتماعات أو عمليات التحقق

يعزز التعاون بين أعضاء الفريق: يُنشئ ملاحظات اجتماعات فورية، ويخصص مهام متابعة من المحادثات، ويعرض الملفات المناسبة حسب السياق

يتعلم أسلوب مشروعك: يتكيف مع يتكيف مع منهجيات إدارة المشاريع الخاصة بك، ويقترح مهام السبرينت تلقائيًا، ويضبط اللوحات، ويحسن سير العمل بناءً على طريقة عمل فريقك

يجمع المعلومات ويولد المعرفة: يصوغ قوائم المراجعة والموجزات، ويقوم بتحديث الوثائق تلقائيًا، ويجيب على أسئلة الفريق حول مواعيد تسليم المشاريع، والتبعيات، والمسؤوليات

يتكيف مع احتياجاتك: يبدأ بالأساسيات ولكنه يفتح ميزات رئيسية مثل تخطيط الموارد أو تتبع المشاريع المتعددة مع نمو شركتك الناشئة

يتنبأ بالاختناقات ويمنعها: يتنبأ بالمواعيد النهائية التي لم يتم الوفاء بها، ويحدد المهام المعرضة للخطر، ويوصي بتغييرات في عبء العمل للحفاظ على سير المشاريع على المسار الصحيح

يضمن أمن البيانات: يستخدم التشفير والوصول القائم على الأدوار والحماية المتوافقة مع معايير الامتثال لحماية المشاريع

⚙️ مكافأة: هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل البشر؟ اكتشف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل مديري المشاريع وماذا يعني ذلك بالنسبة لك. ملاحظة: قد يجعل ذلك عملك أكثر ذكاءً وسرعة وسهولة!

نظرة عامة على مساعد مدير المشروع AI للشركات الناشئة

فيما يلي جدول مقارنة سريع يقدم لك نظرة عامة على أفضل 10 أدوات إدارة مشاريع تعمل بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة:

أداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة مشاريع وفرق شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للأفراد والشركات الناشئة وفرق السوق المتوسطة والشركات الكبيرة ClickUp Brain للحصول على رؤى سياقية، وBrain MAX لتوحيد الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة التشغيل، وTalk-to-Text لإدخال أسرع بأربع مرات، وAI Agents لأتمتة سير العمل، وEnterprise Search، وAutomations، وDocs، وDashboards، وWhiteboards مع إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Asana تخصيص المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي وتتبع المشاريع تلقائيًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتوس زملاء فريق الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير العمل، والدردشة الذكية، والحالة الذكية، والمشاريع الذكية، والرؤى في الوقت الفعلي، والتوليف تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا Wrike توقع المخاطر وتحسين سير العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفرق السوق المتوسطة والمؤسسات تحليل المخاطر التنبؤي، الملخصات والأجندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، Copilot لإنشاء المحتوى، تكامل Microsoft Copilot وClaude تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Hive أتمتة سير العمل مع تعاون متكامل للفرق الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المتنامية HiveMind AI لتحويل الملاحظات إلى مهام، Buzz AI للأسئلة والأجوبة + لوحات المعلومات، إنشاء محتوى + صور بالذكاء الاصطناعي، أكثر من 1000 عملية تكامل تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات شهريًا حركة جدولة AI وإدارة المهام المحددة زمنياً للشركات الناشئة والمؤسسات والفرق عالية النمو مجدول الذكاء الاصطناعي لتحديد الأولويات تلقائيًا وإدارة التبعيات وإنشاء هيكل المشروع والكشف الاستباقي عن التأخيرات تبدأ الخطط المدفوعة من 148 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التوقعات تنبؤ الموارد وتتبع الربحية للشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المهنية والمؤسسات محرك الذكاء الاصطناعي التنبئي للجدول الزمني والميزانيات وتخصيص الموارد؛ جداول العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ تتبع نقاط القصة بمرونة أسعار مخصصة زميل إنتاجية اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق الموزعة النسخ التلقائي + الملخصات، روبوت الدردشة Ask Fellow، جداول الأعمال التعاونية، أتمتة تحديث CRM، أكثر من 500 نموذج تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 11 دولارًا شهريًا Taskade تعاون خفيف الوزن بالذكاء الاصطناعي للأفراد والمستقلين والفرق الصغيرة سير العمل الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والخرائط الذهنية، والقوالب، والتعاون المباشر، ووكلاء الذكاء الاصطنا تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Notion AI إدارة مرنة للمعرفة والمهام للأفراد والشركات الناشئة والفرق المختلطة كتابة وتحرير بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المهام تلقائيًا، وأسئلة وأجوبة عبر مساحة العمل، وإنشاء القوالب، والتكامل مع Jira + Slack تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا Tara AI تخطيط سريع ومرن لفرق الهندسة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة تنظيم الأعمال المتأخرة تلقائيًا، وتحسين خطة السباق، وتخطيط التبعيات، ومراقبة سلامة المشروع، وتقدير الجهد المطلوب أسعار مخصصة

أفضل مساعد مدير مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة

الآن، دعونا نتعمق في اختياراتنا لأفضل تطبيقات إدارة المشاريع. 👇

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والفرق الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

اسأل ClickUp Brain أي سؤال، مثل "ما هو وضع حملة الإطلاق للربع الثالث؟" أو "لخص ملاحظات العملاء في هذا المستند".

ClickUp for Project Management Solutions هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بأكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي تماسكًا في العالم.

بالنسبة للشركات الناشئة، هذا يعني تقليل الوقت المستغرق في إدارة التطبيقات وزيادة الوقت المخصص للتركيز على البناء والتوسع والالتزام بالمواعيد النهائية. دعونا نلقي نظرة على بعض من أفضل ميزاته. 👀

حوّل المعرفة إلى أفعال مع ClickUp Brain

ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية تربط المهام والوثائق والأشخاص والمعرفة عبر مساحة العمل بأكملها. يمكنك الحصول على رؤى فورية وسياقية من جميع أعمالك بمجرد إدخال موجه لغوي بسيط.

يمكنه:

إنشاء تحديثات المهام لأصحاب المصلحة

كشف التبعيات أو المهام المتأخرة

اقتراح خطوات المتابعة بعد الاجتماعات أو جلسات العصف الذهني أو مراحل المشروع المهمة

استخرج الرؤى من مصادر متعددة وادمجها لإنشاء تقارير أو نسخة بريد إلكتروني

على سبيل المثال، إذا احتاج مدير المنتج إلى ملخص استعراضي للسبرينت، يمكن لـ Brain استخراج النقاط البارزة من المهام ومحادثات الدردشة وملاحظات الاجتماعات. كما يقترح تحسينات للسبرينت التالي.

قم بتوحيد مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain MAX

تخلص من انتشار الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain Max هو ترقية محرك عالية الأداء مصممة للمستخدمين المحترفين والشركات التي تحتاج إلى ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً وسرعة وقابلية للتطوير. فهو يجمع بين البحث والأتمتة والأوامر الصوتية ونماذج الذكاء الاصطناعي في مركز واحد متصل (تطبيق سطح المكتب!). ويوفر لك:

البحث الشامل السياقي: ابحث عن أي شيء، سواء المهام في ClickUp أو الملفات في Google أو العروض التقديمية في SharePoint، من شريط واحد

لزيادة الإنتاجية: يمكنك إملاء المهام ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل بسرعة أكبر بأربع مرات من الكتابة، مما يوفر وقتًا ثمينًا للمؤسسين والفرق الصغيرة تحويل الكلام إلى نص في ClickUpلزيادة الإنتاجية: يمكنك إملاء المهام ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل بسرعة أكبر بأربع مرات من الكتابة، مما يوفر وقتًا ثمينًا للمؤسسين والفرق الصغيرة

خصوصية على مستوى المؤسسات: اعمل بثقة مع العلم أن نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية لا تتدرب على بيانات شركتك

إليك لمحة عن مدى قوة هذه الأداة:

قم بتوسيع نطاق التنفيذ باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي ClickUp

يقوم وكلاء ClickUp AI بتنفيذ الأعمال نيابة عنك. اعتبرهم منسقي مشاريع يتولون الأعمال الروتينية حتى يتمكن فريقك من التركيز على التوسع.

اختر من بين الوكلاء المُعدّين مسبقًا لسير العمل الشائع مثل إرسال التحديثات أو تخصيص المهام، أو أنشئ وكلاء مخصصين مصممين خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لشركتك الناشئة.

دع وكلاء ClickUp AI يتولون المهام المتكررة

لنفترض أن أحد العملاء أرسل بريدًا إلكترونيًا مفصلاً يتضمن عدة طلبات تحديث. يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي المُعد مسبقًا بتقسيم البريد الإلكتروني إلى مهام فرعية، وتوزيعها على زملاء الفريق المناسبين، وإرسال ملخص منظم إلى العميل.

جرب ذلك بنفسك اليوم:

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يجد المستخدمون الجدد العديد من الميزات والخيارات المخصصة مربكة في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هكذا وصف أحد المراجعين في G2 تجربته:

ClickUp ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع، بل هو منصة إنتاجية كاملة. أستخدمه يوميًا كنظام تذاكر، للتواصل مع العملاء، ولتنظيم سير العمل المعقد. تعد ميزات الذكاء الاصطناعي من أبرز ميزاته، فهي تساعدني في العثور على المحتوى بشكل أسرع، وتحديد أولويات المهام، والحفاظ على السياق عبر المشاريع. المرونة في تخصيص كل شيء، من العروض إلى الأتمتة، تجعله مناسبًا تمامًا لطريقة عملي.

ClickUp ليس مجرد أداة لإدارة المشاريع، بل هو منصة إنتاجية كاملة. أستخدمه يوميًا كنظام تذاكر، للتواصل مع العملاء، ولتنظيم سير العمل المعقد. تعد ميزات الذكاء الاصطناعي من أبرز ميزاته، فهي تساعدني في العثور على المحتوى بشكل أسرع، وتحديد أولويات المهام، والحفاظ على السياق عبر المشاريع. المرونة في تخصيص كل شيء، من العروض إلى الأتمتة، تجعله مناسبًا تمامًا لطريقة عملي.

2. Asana (الأفضل لتوزيع المهام والتعاون بين أعضاء الفريق باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Asana

تم دمج Asana AI Teammates في Work Graph® من Asana، بحيث يمكنهم مساعدتك في إدارة سير العمل متعدد الوظائف مع التكيف مع طريقة عمل فريقك. تم تصميم هؤلاء المساعدين ليتناسبوا مع مختلف الأدوار والصناعات، مما يمنح الشركات الناشئة والشركات الكبيرة مزيدًا من الوضوح والتحكم.

يجمع وكيل الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع بين الرؤى في الوقت الفعلي وأتمتة سير العمل، مما يجعل العمل الجماعي أكثر شفافية. يمكن لزملاء الذكاء الاصطناعي أيضًا تجميع المحادثات والوثائق والجداول الزمنية في رؤى قابلة للتنفيذ، مما يسمح للشركات الناشئة بالتركيز على السرعة والتكرار.

بفضل ميزات مثل Smart Chat وSmart Status وSmart Projects، يمكنك الحصول على تحديثات في الوقت الفعلي وحتى إنشاء خطط للمشاريع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات Asana

قم بتفويض أدوار محددة إلى زملاء فريق الذكاء الاصطناعي للمساعدة في العصف الذهني أو التحليل

أنشئ أهداف المشروع وقوائم المهام من خلال موجه بسيط

أنشئ تقارير في الوقت الفعلي تعرض التقدم المحرز والمخاطر والخطوات التالية

قم ببناء زملاء فريق مخصصين باستخدام Asana AI Studio

لخص التحديثات والمحادثات لتسجيل الموافقات والمواعيد النهائية والمتابعات

قيود Asana

تخصيص محدود لاقتراحات الذكاء الاصطناعي، والتي قد لا تناسب جميع سير العمل

يمكن أن يعتمد على دقة البيانات المدخلة ليعمل بفعالية

أسعار Asana

شخصي: مجاني

مبتدئ: 13.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

متقدم: 30.49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Enterprise+: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Asana

G2: 4. 4/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Asana؟

وفقًا لمراجع G2:

أحب أن Asana تتيح لك تخصيص واجهتك لتتناسب مع طريقة عملك المفضلة وسرعة/تنظيم سير عملك... تتيح لك هذه الأداة المرونة في تصميم سير عملك بالطريقة التي تناسبك... أعتقد أن الجانب السلبي لـ Asana هو أن عملية إنجاز المهام تتطلب الكثير من المسؤولية الفردية...

أحب أن Asana تتيح لك تخصيص واجهتك لتتناسب مع طريقة عملك المفضلة وسرعة/تنظيم سير عملك... تتيح لك هذه الأداة المرونة في تصميم سير عملك بالطريقة التي تناسبك... أعتقد أن الجانب السلبي لـ Asana هو أن عملية إنجاز المهام تتطلب الكثير من المسؤولية الفردية...

3. Wrike (الأفضل لتوقع المخاطر وتحسين عبء العمل)

عبر Wrike

اعتمدت Wrike على الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة Work Intelligence التي تدمج الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل المشروع.

تقوم ميزة Copilot بالمهام الصعبة في إنشاء المحتوى. يمكنك مطالبتها بإنشاء موجزات المشاريع أو جداول أعمال الاجتماعات أو خطط الحملات، ثم جعلها تستخرج تلقائيًا بنود العمل من ملاحظات الاجتماعات. كما أنها تتولى عمليات التحرير والترجمة وتعديل النبرة مباشرةً ضمن المهام.

يعد تحليل المخاطر التنبؤي للمنصة ميزة رائعة أخرى تسهل عمل مدير المشروع. يتعلم الذكاء الاصطناعي من أنماط مهام فريقك لتحديد العقبات قبل أن تعرقل الجداول الزمنية، ويقترح تدخلات استباقية.

أفضل ميزات Wrike

احصل على توصيات مخصصة حول كيفية أتمتة العمليات المتكررة

ادمج مع أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Microsoft Copilot وClaude وGemini

استخدم الميزات البارزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإبراز الرؤى الرئيسية واتجاهات المهام والعقبات

قم بإنشاء موجزات المشاريع وجداول أعمال الاجتماعات وخطط الحملات

اقترح المهام أو المكلفين المناسبين لتسريع إنشاء سير العمل

قيود Wrike

قد تكون حدود التخزين الخاصة به مقيدة للمشاريع الكبيرة

واجهة لوحة التحكم، بما في ذلك أزرارها وعناصرها، غير بديهية

أفاد بعض المستخدمين أن توصيات الذكاء الاصطناعي قد تكون عامة في بعض الأحيان وقد تتطلب تحسينًا يدويًا لتكون مفيدة حقًا

أسعار Wrike

مجانًا

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعاته

G2: 4. 2/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 2800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wrike؟

هكذا وصف أحد المراجعين في G2 تجربته:

أحد الأشياء التي أعجبتني مؤخرًا في Wrike هو أنه أصبح أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. تساعدني اقتراحات الذكاء الاصطناعي وميزات البحث الذكي في العثور بسرعة على ما أحتاجه والتركيز على ما هو أكثر أهمية... أحد المجالات التي أعتقد أن Wrike يمكنه تحسينها هو واجهة المستخدم. في عملنا اليومي، غالبًا ما نجد صعوبة في العثور على الميزات الرئيسية بسرعة. بعض الوظائف الأكثر استخدامًا ليست سهلة العثور عليها، مما قد يبطئ عملنا.

أحد الأشياء التي أعجبتني مؤخرًا في Wrike هو أنه أصبح أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. تساعدني اقتراحات الذكاء الاصطناعي وميزات البحث الذكي في العثور بسرعة على ما أحتاجه والتركيز على ما هو أكثر أهمية... أحد المجالات التي أعتقد أن Wrike يمكنه تحسينها هو واجهة المستخدم. في عملنا اليومي، غالبًا ما نجد صعوبة في العثور على الميزات الرئيسية بسرعة. بعض الوظائف الأكثر استخدامًا ليست سهلة العثور عليها، مما قد يبطئ عملنا.

🧠 حقيقة ممتعة: في عصر النهضة الإيطالية، استخدم مهندسون معماريون مثل فيليبو برونليسكي نماذج ميكانيكية لتخطيط القباب والهياكل المعقدة. كانت هذه النماذج المادية بمثابة محاكاة مبكرة، تمامًا مثلما يتنبأ الذكاء الاصطناعي الحديث بنتائج المشاريع قبل تنفيذها.

4. Hive (الأفضل لأتمتة سير العمل والاتصال المتكامل)

عبر Hive

قامت Hive بإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي للإنتاجية في قلبها باستخدام HiveMind. يقوم محرك الذكاء الاصطناعي المركزي بتحويل اللغة الطبيعية إلى عمل قابل للتنفيذ. يمكنك تزويده بملاحظات العصف الذهني أو رسائل البريد الإلكتروني أو حتى أفكار من جملة واحدة، ويقوم تلقائيًا بإنشاء مهام المشروع والإجراءات التالية.

يتولى مساعد Buzz AI جانب إدارة المعرفة. فهو يجيب على الأسئلة المتعلقة بمشاريعك، ويقوم تلقائيًا بإنشاء لوحات المعلومات والأدوات المصغرة، ويرشد المستخدمين خلال عمليات الإعداد.

كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع عملية إنشاء المحتوى من خلال الجمع بين إنشاء النصوص والصور، وهو أمر رائع لفرق التسويق التي تعمل بسرعة الشركات الناشئة

تتولى المنصة المهام المملة من خلال أتمتة مخصصة تطلق إجراءات متكررة وتتزامن مع أكثر من 1000 تطبيق آخر.

أفضل ميزات Hive

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وإنفاق الميزانية من خلال تحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

أنشئ بنود العمل والخطوات التالية من ملاحظات مشروعك

قم بتسريع أبحاث السوق من خلال رؤى الذكاء الاصطناعي وتحليل المنافسين والوصول إلى الإحصاءات ذات الصلة

أتمتة عمليات الموافقة على المستندات والأصول باستخدام قوالب التدقيق و سير العمل المدمجة

قم بتصفية الطلبات ووضع علامات عليها وترتيبها حسب الأولوية باستخدام الفرز والفرز المدعوم بالذكاء الاصطناعي

قيود Hive

قد تجد الفرق التي لديها احتياجات معقدة للغاية أو على مستوى المؤسسات أن تقارير Hive وتحليلاتها أقل قوة

يشكو المستخدمون من عدم كفاءة التطبيق المحمول

أسعار Hive

مجاني

مبتدئ : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

الفرق : 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Hive

G2: 4. 6/5 (أكثر من 620 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hive؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين في Capterra:

أنا شخصياً أحب أن Hive يتيح المرونة لكل عضو في الفريق ويمكن للجميع العمل على المشروع بالطريقة التي تناسبهم... كما يوفر Hive إمكانية التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ويوفر تكامل خيارات البريد الإلكتروني والدردشة. HiveMind هو إضافة قوية أخرى إلى Hive وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في إنشاء المحتوى.

أنا شخصياً أحب أن Hive يتيح المرونة لكل عضو في الفريق ويمكن للجميع العمل على المشروع بالطريقة التي تناسبهم... كما يوفر Hive إمكانية التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ويوفر تكامل خيارات البريد الإلكتروني والدردشة. HiveMind هو إضافة قوية أخرى إلى Hive وهو مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في إنشاء المحتوى.

5. Motion (الأفضل لتخصيص الوقت والجدولة الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Motion

يعطي تنفيذ Motion المدعوم بالذكاء الاصطناعي الأولوية للتحسين الذاتي. تدير الأداة عملك بشكل فعال بدلاً من مجرد تتبعه.

يقوم تقويم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتخطيط المهام اليومية وترتيب أولوياتها وتحسينها من خلال تحليل المواعيد النهائية والتبعيات وقدرات الفريق في الوقت الفعلي. لا يترك لك مهمة تحديد ما يجب العمل عليه بعد ذلك، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على التغييرات الشرطية.

كما يتم إنشاء المشاريع بسرعة ملحوظة. يمكنك وصف مشروع أو تحميل مستندات، ويقوم مدير المشروع AI بإنشاء هياكل كاملة للمشروع مع المهام والمواعيد النهائية والمسؤولين والمراحل في غضون ثوانٍ.

أفضل ميزات Motion

دع الذكاء الاصطناعي يدفع المشاريع إلى الأمام من خلال تحديث الحالات وإدارة التبعيات وتعيين الخطوات التالية

قم بتعيين أو مشاركة أي مهمة مع زميل أو شريك بنقرة واحدة

اكتشف التأخيرات المحتملة مبكرًا وتلقى تحذيرات مسبقة لتصحيح المسار بشكل استباقي

حوّل ملاحظات الاجتماعات والوثائق إلى مهام قابلة للتنفيذ

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير عمل آلي قابل لإعادة الاستخدام من إجراءات التشغيل القياسية أو الأوصاف البسيطة

قيود الحركة

يفتقر إلى الميزات المتقدمة للأتمتة المخصصة

لا يمكنك مشاركة مهام Motion خارج فريقك، مما يجعلها مقيدة للاستخدام الخارجي

تسعير الحركة

AI Employee Light: 148 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

معيار الموظف AI: 446 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

AI Employee Plus: 894 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والمراجعات

G2: 4. 1/5 (110+ تقييمات)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

مباشرة من Capterra:

أكثر ما أعجبني في Motion هو سهولة الوصول إليه وإضافة المهام تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يجعل أداء المهام اليومية أسهل وأفضل... لكن السعر المرتفع لفتح ميزات إضافية يمثل عائقًا كبيرًا بالنسبة لي.

أكثر ما أعجبني في Motion هو سهولة الوصول إليه وإضافة المهام تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يجعل أداء المهام اليومية أسهل وأفضل... لكن السعر المرتفع لفتح ميزات إضافية يمثل عائقًا كبيرًا بالنسبة لي.

💡 نصيحة احترافية: تتمثل إحدى استراتيجيات إدارة المشاريع الرائعة في الجمع بين إطار عمل RACI-AI وتقنية MIT (المهمة الأكثر أهمية). حدد المسؤولين والمساءلين والمستشارين والمطلعين، ثم استخدم الذكاء الاصطناعي لتتبع مهام كل دور في الوقت الفعلي. بعد ذلك، حدد 3 أولويات للفريق يوميًا، بينما يراقب الذكاء الاصطناعي التقدم ويشير إلى العوائق.

هل تبحث عن أفضل طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع؟ يوضح لك هذا الفيديو كيفية البدء 😎

6. التنبؤ (الأفضل لتخطيط الموارد وتتبع ربحية المشاريع)

عبر Forecast

تتبع Forecast نهجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع، حيث توحد تنفيذ المشاريع وتخطيط الموارد والإشراف المالي.

توفر أداة الذكاء الاصطناعي هذه للشركات الناشئة محركًا تنبئيًا يحلل الأنماط ويتعلم من مديري المشاريع الأفضل أداءً داخل مؤسستك للتنبؤ بالجداول الزمنية واحتياجات الموارد واستهلاك الميزانية.

*يتم تحديد المخاطر بشكل استباقي، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بالإبلاغ مبكرًا عن أي تأخيرات محتملة أو تجاوزات في الميزانية أو سيناريوهات نقص الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Forecast رؤية في الوقت الفعلي لتوزيع عبء العمل وتخصيص الموارد من خلال لوحات تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يستخدم تتبع الوقت الآلي جداول زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز دقة إعداد التقارير دون العبء الإداري المعتاد. بالنسبة للفرق المرنة، يتتبع المساعد الافتراضي تلقائيًا نقاط القصة ويحسبها، مما يساعد في تقدير الجهد والتقدم المحرز في قصص المستخدمين.

أفضل ميزات Forecast

أتمتة إصدار الفواتير وتتبع المدفوعات، وربطها مباشرة بمقاييس تسليم المشاريع

احصل على توصيات بشأن تحديد أولويات المهام وتخصيص الموارد عبر عدة مشاريع في وقت واحد

أضف إشعارات قابلة للتخصيص عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني للحصول على تحديثات فورية للمشروع أو ملخصات يومية

تتبع وحساب نقاط القصة لسير العمل المرن لتقدير الجهد ومراقبة التقدم

قيود التوقعات

مشكلات مزامنة عرضية مع المهام عبر عمليات التكامل

ميزات إعداد التقارير وخرائط توزيع الموارد ليست بديهية، وتستغرق الفلاتر وقتًا طويلاً لتظهر النتائج

توقعات الأسعار

أسعار مخصصة

توقعات التقييمات والمراجعات

G2: 4. 2/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: في القرن التاسع عشر، طبقت شرطة لندن أحد أقدم أشكال برامج تفويض المهام، ولكن باستخدام الورق. تم تخطيط مهام الضباط وتتبعها باستخدام سجلات مرمزة بالألوان.

7. Fellow (الأفضل لإدارة الاجتماعات والمتابعة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fellow

تضع Fellow نفسها كـ منصة ذكية للاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على سد الفجوة بين المناقشات والتنفيذ. فهي تسجل المحادثات وتدونها وتلخصها تلقائيًا، وتنتج ملخصات واضحة تتضمن القرارات الرئيسية والإجراءات المطلوبة بعد الاجتماعات.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر وظائف إنشاء جدول الأعمال التعاوني الحاضرين بالمتابعات السابقة. يقترح الذكاء الاصطناعي أيضًا موضوعات ذات صلة بناءً على سجل الاجتماعات وسياقها.

يعمل روبوت الدردشة Ask Fellow كنظام ذاكرة للاجتماعات، حيث يبحث في النصوص المكتوبة للإجابة على الأسئلة، وإطلاع أعضاء الفريق على آخر المستجدات، وحتى صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة. وبالنسبة لفرق المبيعات والفرق التي تتعامل مع العملاء، يقوم Fellow بأتمتة تحديثات CRM عن طريق استخراج المعلومات ذات الصلة واقتراح تحديثات الميدان.

أفضل ميزات Fellow

قم بتدوين المحادثات في الوقت الفعلي مع تحديد المتحدث

سجل القرارات المهمة وقم بوضع طابع زمني عليها للرجوع إليها في المستقبل

تكامل مع أكثر من 50 أداة، بما في ذلك منصات الفيديو وأنظمة إدارة علاقات العملاء وبرامج إدارة المشاريع

احصل على أكثر من 500 نموذج اجتماع لمختلف حالات الاستخدام، مثل تقييم الأداء وتخطيط السباق

نظم محتوى الاجتماعات في فصول قابلة للبحث

القيود المماثلة

أحيانًا ما يسيء أداة الذكاء الاصطناعي تفسير المعلومات

يفتقر إلى خيارات التخصيص لميزات إعداد التقارير

إنها ليست أداة مستقلة لإدارة المشاريع؛ بل تحتاج إلى دمجها مع منصة أخرى لإدارة المهام والجداول الزمنية بفعالية

أسعار الزملاء

مجاني

Solo: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 23 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات الزملاء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (35+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fellow؟

من مراجعة G2:

يساعدني Fellow في تتبع اجتماعات الهندسة والملاحظات وبنود العمل في مكان واحد. أستخدمه لإعداد جداول الأعمال قبل المناقشات وتسجيل القرارات أثناء الاجتماع، حتى لا يضيع أي شيء... قد تبدو واجهة المستخدم مزدحمة بعض الشيء عند التبديل بين تدفقات الملاحظات المختلفة.

يساعدني Fellow في تتبع اجتماعات الهندسة والملاحظات وبنود العمل في مكان واحد. أستخدمه لإعداد جداول الأعمال قبل المناقشات وتسجيل القرارات أثناء الاجتماع، حتى لا يفقد أي شيء... قد تبدو واجهة المستخدم مزدحمة بعض الشيء عند التبديل بين تدفقات الملاحظات المختلفة.

📮 ClickUp Insight: 32٪ من العاملين يعتقدون أن الأتمتة ستوفر بضع دقائق فقط في كل مرة، ولكن 19٪ يقولون إنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات في الأسبوع. الحقيقة هي أن حتى أصغر توفير للوقت يتراكم على المدى الطويل. على سبيل المثال، توفير 5 دقائق فقط يوميًا في المهام المتكررة يمكن أن يوفر أكثر من 20 ساعة كل ثلاثة أشهر، وهي وقت يمكن توجيهه نحو أعمال أكثر قيمة واستراتيجية. مع ClickUp، تستغرق أتمتة المهام الصغيرة — مثل تحديد مواعيد الاستحقاق أو وضع علامات على زملاء الفريق — أقل من دقيقة. لديك وكلاء AI مدمجون لإعداد الملخصات والتقارير تلقائيًا، بينما يتولى الوكلاء المخصصون سير العمل المحدد. استرجع وقتك! 💫 نتائج حقيقية: خفضت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تحرير فرق العمل من التركيز على التنسيق والتركيز أكثر على التنبؤ.

8. Taskade (الأفضل لإدارة المهام التعاونية)

عبر Taskade

Taskade هو مدير مشاريع يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتيح للفرق إنشاء وتخطيط وأتمتة سير العمل بالكامل من خلال المطالبات باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.

تتيح لك طرق العرض المتعددة للمنصة التبديل بين القوائم واللوحات والخرائط الذهنية والمخططات التنظيمية والتقويمات لتصور العمل بأي شكل يناسبك.

بالإضافة إلى ذلك، يدمج التعاون في الوقت الفعلي مساعد الذكاء الاصطناعي مباشرة في جلسات التحرير المباشرة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتلخيص الملاحظات وإنشاء المخططات التفصيلية وحتى اقتراح الإجراءات التالية أثناء مناقش

توفر المنصة أيضًا مئات من قوالب إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعبأة مسبقًا بمحتوى ذكي مصمم خصيصًا لسير عمل محدد. بفضل ميزة وكلاء الذكاء الاصطناعي المتنقلين، يمكنك إنشاء مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي وتدريبهم وتشغيلهم مباشرة من هاتفك لإدارة قوائم المهام أثناء التنقل.

أفضل ميزات Taskade

أتمتة إنشاء قوائم المراجعة وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs)

تعامل مع المهام الروتينية تلقائيًا من خلال الاتصال بـ Gmail و Slack و Discord وأدوات أخرى

أنشئ قوائم مهام ديناميكية وخرائط ذهنية وجداول اجتماعات وخطط مشاريع سريعة على الفور باستخدام الذكاء الاصطناعي

ترجم المستندات والمهام والمشاريع إلى لغات متعددة باستخدام الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

لخص الملاحظات الطويلة أو ملخصات المشاريع في نقاط رئيسية

قيود Taskade

قد لا تلبي خيارات التخصيص المحدودة احتياجات المشاريع المعقدة

يفتقر إلى ميزات متقدمة لإعداد التقارير وعرض الجداول الزمنية وإدارة التبعيات

يمر بعض المستخدمين بمرحلة تعلم عند إتقان جميع الميزات

أسعار Taskade

مجانًا

المزايا: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Taskade

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Taskade؟

اقرأ ما قاله أحد المراجعين على G2:

أحب الواجهة البديهية وسهولة إنشاء المهام المتداخلة، والتي تعكس بشكل مثالي هياكل مشاريعنا... حاليًا، يمكن أن يكون التطبيق المحمول أكثر قوة؛ أجد أنني أستخدم بشكل أساسي إصدار سطح المكتب للمهام الأكثر تعقيدًا.

أحب الواجهة البديهية وسهولة إنشاء المهام المتداخلة، والتي تعكس بشكل مثالي هياكل مشاريعنا... حاليًا، يمكن أن يكون التطبيق المحمول أكثر قوة؛ أجد أنني أستخدم بشكل أساسي إصدار سطح المكتب للمهام الأكثر تعقيدًا.

9. Notion AI (الأفضل لإدارة المعرفة المرنة والأتمتة)

عبر Notion AI

تم دمج Notion AI في مساحة عمل Notion، مما أدى إلى إعادة تشكيل الطريقة التي تتعامل بها الفرق مع التوثيق وإدارة المعرفة وتنسيق المشاريع. تعمل قدرات الكتابة والتحرير الذكية على إنشاء المحتوى وتلخيصه وإعادة كتابته وتبادل الأفكار حوله مباشرة داخل قاعدة البيانات الخاصة بك.

يمكنك استخدامه لأتمتة إنشاء المهام وتلخيص ملاحظات الاجتماعات من المدخلات المكتوبة والصوتية. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك الاستعلام باللغة الطبيعية طرح الأسئلة والحصول على إجابات من جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

تساعد الذكاء الاصطناعي أيضًا في إنشاء القوالب، وإنشاء وتخصيص قوالب المشاريع أو المحتوى أو قاعدة المعرفة بسرعة باستخدام اقتراحات التعبئة التلقائية. يتكامل كل شيء بسلاسة مع سير العمل الحالي من خلال الاتصال بـ Jira و Slack و Google Calendar.

أفضل ميزات Notion AI

اكتب رسائل البريد الإلكتروني والمستندات ومنشورات المدونة وملاحظات الاجتماعات لتوفير الوقت وتجنب عرقلة الكتابة

نظم المحتوى وقم بتمييزه بذكاء لتحسين البحث والاكتشاف

قم بتبادل الأفكار مباشرة على الصفحة وحوّلها إلى جداول منظمة

احصل على إجابات فورية دون الحاجة إلى استعلامات معقدة باستخدام ميزات البحث الخاصة به

قيود الذكاء الاصطناعي في Notion

لا يمتلك الذكاء الاصطناعي وظائف متخصصة في إدارة المشاريع مثل توقع مخاطر المشروع أو جدولة المهام تلقائيًا في التقويم

يشكو المستخدمون من عدم دقة النتائج

أسعار Notion AI

مجاني (يتضمن نسخة تجريبية من Notion AI)

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يشمل تجربة Notion AI)

الأعمال : 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 7200 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

🧠 حقيقة ممتعة: تطلب مشروع الزقورة في بلاد ما بين النهرين تنسيقًا معقدًا بين آلاف العمال والمواد على مدى عقود.

10. Tara AI (الأفضل لتخطيط السباقات السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Tara AI

Tara AI (التي استحوذت عليها UiPath) هي منصة لتنفيذ المشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لفرق تطوير البرمجيات. تركز على أتمتة الجوانب المعقدة لإدارة المشاريع المرنة وتخطيط الموارد.

يعمل نظامه الذكي لتنظيم الأعمال المتأخرة على تحديد أولويات العناصر تلقائيًا بناءً على أهداف المشروع والمواعيد النهائية وقدرات الفريق. بالإضافة إلى ذلك، تحصل أيضًا على اقتراحات بشأن التبعيات وتقديرات المهام.

تقوم أتمتة تخطيط السبرينت بإنشاء خطط سبرينت محسّنة مع تخصيص المهام وفقًا لتوافر المطورين ومهاراتهم وسرعة المشروع، بينما تكتشف قدرات مراقبة سلامة المشروع المخاطر والعقبات في تقدم السبرينت.

يستفيد تقدير الجهد الخاص بالمنصة من نماذج التعلم الآلي المدربة على البيانات التاريخية لتوفير تقديرات زمنية دقيقة لقصص المستخدمين والأخطاء.

أفضل ميزات Tara AI

قم بمزامنة المهام والتقدم بشكل ثنائي الاتجاه باستخدام أدوات التطوير مثل Jira و GitHub و Slack

توقع الفجوات في القدرات واحصل على اقتراحات بشأن احتياجات إعادة التوزيع بناءً على المعالم القادمة

قم بإنشاء تقارير الحالة والتحديثات دون بذل جهد يدوي لتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة وكفاءة مراجعة السباق

أتمتة عملية إنشاء المواصفات الفنية والمهام من خلال موجه

قيود تارا AI

قد لا تكون ميزات الذكاء الاصطناعي في الخطة المجانية كافية للمؤسسات الكبيرة

يعتمد الناتج على جودة واكتمال البيانات المدخلة

إنها ليست أداة إدارة مشاريع عامة الغرض، وهي غير مناسبة للفرق غير التقنية مثل فرق التسويق أو العمليات أو المبيعات

أسعار Tara AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Tara AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ خلال الثلاثينيات من القرن الماضي، تم إنشاء طريقة المسار الحرج (CPM) لمشاريع المصانع الكيميائية الكبيرة في الولايات المتحدة. كانت هذه أول طريقة منهجية لتحديد المهام التي تؤثر حقًا على الجداول الزمنية للمشاريع.

اجعل الإنتاجية تجد موطناً لها في ClickUp

تنمو الشركات الناشئة بشكل أسرع عندما يكون العمل بسيطًا ومنظمًا في مكان واحد. لقد قمنا بإدراج بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ذلك. ومع ذلك، إذا كان عليك اختيار واحدة، فإننا نوصي باستخدام ClickUp!

من رؤى ClickUp Brain المستندة إلى البيانات ومركز الذكاء الاصطناعي الموحد Brain MAX إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقومون بأتمتة الأعمال المتكررة، تحصل على أكثر من مجرد إدارة المهام. أضف Enterprise Search للعثور على الإجابات بسرعة، وAutomations للحفاظ على سير المشاريع، وDocs وDashboards للسياق والتتبع للحصول على محرك إنتاجية شامل.

تخلص من الأدوات المتفرقة والمشاكل المتعلقة بانتشار العمل.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅