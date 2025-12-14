أفضل 11 بديلاً لـ Karbon لإدارة الممارسات المحاسبية ([year])

إذا كنت تدير شركة محاسبة، فأنت تعرف أهمية برامج إدارة الممارسات. فهي تساعدك على تنظيم عمل العملاء، وتتبع المواعيد النهائية، وأتمتة المهام الروتينية، والحفاظ على مركزية الاتصالات.

Karbon هي منصة شائعة تستخدمها الشركات المتوسطة والكبيرة. ولكن على الرغم من أن Karbon لديها مستخدمون مخلصون، إلا أنها تعاني من بعض القيود. على سبيل المثال، تفتقر إلى بوابة مخصصة للعملاء لمشاركة الملفات والفواتير بشكل آمن.

في هذا المدونة، نشارك أفضل 11 بديلاً لـ Karbon لإدارة ممارسات المحاسبة. نغطي الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات وأسعار كل أداة في القائمة. هيا بنا نبدأ!

نظرة عامة على بدائل Karbon

قبل أن نبدأ، إليك ملخص لأفضل بدائل Karbon لمساعدتك في اختيار حل إدارة الممارسات المناسب لاحتياجات عملك.

اسم الأداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار* ClickUp لوحات تحكم قابلة للتخصيص، أتمتة، ClickUp Brain، تكامل مع Gmail و Outlook و QuickBooks إدارة مشاريع متكاملة لفرق المحاسبة حجم الفريق: رواد الأعمال الأفراد، الفرق الصغيرة إلى الشركات الكبيرة تتوفر خطة مجانية؛ أسعار مخصصة للمؤسسات Tidyflow التكامل مع Xero و QuickBooks Online و Zapier ومعاينة الملفات وأمن التخزين AWS إدارة مشاريع متكاملة لفرق المحاسبة حجم الفريق: أفراد أو فرق صغيرة تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم TaxDome TaxDome Drive، بوابة العملاء ذات العلامة التجارية، TaxDome AI، التوقيعات الإلكترونية المتوافقة مع IRS تقديم تجربة موحدة تركز على العميل حجم الفريق: شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم تبدأ الخطط المدفوعة من 800 دولار في السنة Canopy تقارير WIP والربحية، تشفير 256 بت، Canopy AI، خدمات IRS الإلكترونية تسوية الضرائب واسترداد النصوصحجم الفريق: شركات محاسبة وضرائب صغيرة إلى متوسطة تبدأ الخطط المدفوعة من 150 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين Jetpack Workflow سير عمل موحد، وعلامات قابلة للتخصيص، وأكثر من 70 نموذجًا جاهزًا، ويتكامل مع أكثر من 2000 تطبيق. أتمتة الأعمال المتكررة للعملاء حجم الفريق: فرق صغيرة تبدأ الخطط المدفوعة من 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Financial Cents خطابات التعاقد، لوحة معلومات العمل، تتكامل مع QuickBooks تركيز بيانات الشركة والعملاء حجم الفريق: شركات محاسبة/مسك دفاتر صغيرة إلى متوسطة الحجم تبدأ الخطط المدفوعة من 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Xero يربط أكثر من 21,000 بنك، Xero AI، Xero Me، Hubdoc تتبع التدفق النقدي للأعمالحجم الفريق: الشركات الصغيرة والتجار الفرديون تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم QuickBooks فواتير التقدم، نماذج 1099 الإلكترونية، والتكامل مع تقويم Google أتمتة التواصل مع العملاء وجمع البيانات حجم الفريق: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Firm360 أداة إنشاء سير العمل المرئي، التوقيعات الإلكترونية IRS، KBA، برنامج تشغيل الطباعة Firm360 مركزية وأتمتة سير عمل المشاريع حجم الفريق: شركات محاسبة صغيرة إلى متوسطة الحجم تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Bonsai بطاقة أسعار مدمجة، نماذج الجدول C، تتكامل مع QuickBooks Online و Xero، أكثر من 100 عملة دمج عمليات الفوترةحجم الفريق: محترفون يعملون بمفردهم وفرق صغيرة تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Pixie Co-pilot المدعوم بـ AutoGPT، طرق العرض المفلترة، لوحات Kanban، أتمتة سير العمل في شركة محاسبة حجم الفريق: شركات محاسبة صغيرة إلى متوسطة الحجم تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 129 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

لماذا تختار بدائل Karbon؟

مع تراكم المواعيد النهائية والاتصالات مع العملاء وأعمال الامتثال، يمكن لبرنامج إدارة الممارسات المناسب أن يحدث تحولًا في شركات المحاسبة والضرائب.

إليك الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في بدائل Karbon:

لا توجد بوابات مخصصة للعملاء: يدمج Karbon البريد الإلكتروني، ولكنه لا يوفر يدمج Karbon البريد الإلكتروني، ولكنه لا يوفر بوابات مدمجة للعملاء لمشاركة الملفات بشكل آمن والتوقيعات الإلكترونية والفوترة؛ وهو أمر بالغ الأهمية لكسب ثقة العملاء وتحقيق الكفاءة.

هيكل تكلفة أعلى: أسعار Karbon مخصصة للشركات المتوسطة إلى الكبيرة. تجد الشركات الصغيرة والممارسات الفردية أن نموذج الاشتراك مكلف للغاية مقارنة بالأدوات الأقل تكلفة والأكثر بساطة.

منحنى تعلم حاد: الواجهة غنية بالميزات ولكنها معقدة، وتتطلب قدرًا كبيرًا من التدريب. قد تواجه صعوبة في التكيف معها في البداية.

ميزات إدارة مشاريع محدودة: يتعامل Karbon مع سير العمل، ولكنه يفتقر إلى إمكانات إدارة المشاريع المتقدمة مثل مخططات جانت وعروض حجم العمل ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي توفرها الأدوات الأوسع نطاقًا.

التخصيص المفرط: يجعل الإعداد مربكًا، حيث تؤثر كل قرار على التقارير والهيكل

توقعات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: مع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي في توجيه المهام وإعداد الملخصات مع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي في توجيه المهام وإعداد الملخصات وأتمتة سير العمل ، قد تبدو وظائف Karbon الحالية متخلفة عن الأدوات الأحدث التي تعطي الأولوية لهذه الميزات.

إليك ما تقوله مراجعة G2:

يوجد الكثير من التخصيص في Karbon، وكل قرار تتخذه سيؤثر على شيء آخر (من ناحية إعداد التقارير). في بعض الأحيان يكون من الصعب جدًا فهم الآثار المترتبة على أي قرار تتخذه على إعداداتك/هيكلك، فهناك الكثير لتتعلمه.

👀 هل تعلم؟ قبل ظهور دفاتر الحسابات المكتوبة، كان التجار يستخدمون عصي التسجيل والحجارة العدّية لتسجيل المعاملات، وهو ما يختلف تمامًا عن بوابات العملاء الآلية المتوفرة اليوم.

أفضل بدائل Karbon للاستخدام

دعونا نلقي نظرة على بدائل Karbon لشركات الضرائب والمحاسبة والميزات والقدرات التي توفرها.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل المرنة باستخدام الذكاء الاصطناعي لفرق المحاسبة)

تحتاج الشركات الحديثة إلى نظام لا يقتصر على تتبع المهام وإدارة رسائل البريد الإلكتروني؛ بل تحتاج إلى منصة تجمع كل شيء في مساحة عمل ذكية واحدة. وهنا يبرز ClickUp .

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تجمع جميع تطبيقات العمل والبيانات والتقارير وسير العمل في مكان واحد.

بدلاً من التعامل مع توسع العمل الناجم عن التنقل بين أدوات منفصلة للتواصل مع العملاء وتتبع المهام وإعداد التقارير، يقوم ClickUp بتركيز كل ذلك في مكان واحد — حتى يتمكن فريقك من التركيز على تقديم خدمة استثنائية.

بفضل الميزات المدمجة مثل أتمتة المهام ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص والكتابة والتلخيص المدعومين بالذكاء الاصطناعي، يساعد ClickUp شركات المحاسبة على زيادة الإنتاجية وتبسيط التعاون.

تحصل على سياق كامل 100٪، 100٪ من الوقت، ومكان واحد للعمل المشترك بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

أنشئ لوحات معلومات مخصصة باستخدام ClickUp for Finance

بالنسبة للشركات المستعدة لتجاوز برامج إدارة الممارسات التقليدية، يقدم ClickUp بديلاً موحدًا ومرنًا وفعالاً من حيث التكلفة مصممًا لمستقبل عمليات المحاسبة.

دعنا نستكشف كيف يمكن لشركات المحاسبة والمهنيين استخدام ClickUp for Finance لتبسيط عملياتهم المالية.

لوحات معلومات مخصصة لوضوح مالي

تستفيد فرق الشؤون المالية بشكل كبير عندما يتم عرض جميع بياناتها في مكان واحد. تعد لوحات معلومات ClickUp الحل الأمثل في هذه الحالة. فهي سهلة الاستخدام للغاية وقابلة للتخصيص بالكامل. استخدمها لعرض الميزانيات وتتبع الإنفاق وعرض هوامش الربح في لمحة. لا داعي للتعامل مع جداول البيانات؛ تتبع حالة شركة المحاسبة الخاصة بك في الوقت الفعلي.

تصور أحمال العمل والجداول الزمنية والإيرادات والخسائر والمزيد باستخدام لوحات معلومات ClickUp

⭐️ مكافأة: إذا كان فريقك يفضل الاحتفاظ بدفاتره على أدوات إدارة حسابات مخصصة لأسباب تتعلق بالامتثال، فلا تقلق! تساعدك تكاملات Clickup لفرق المالية والمحاسبة على: مزامنة المهام مع أنظمة المحاسبة الخاصة بك : يتكامل ClickUp بسلاسة مع : يتكامل ClickUp بسلاسة مع QuickBooks والتطبيقات الأخرى، مما يتيح التحديثات التلقائية بين منصة المحاسبة وقوائم المهام الخاصة بك.

أتمتة سير العمل عبر الأدوات : استخدم Zapier أو Integrately أو n8n لربط ClickUp بمئات التطبيقات الأخرى — قم بتشغيل إنشاء المهام عند تقديم نموذج مالي، أو تحديث حالات العملاء بناءً على مدفوعات الفواتير، أو أتمتة التذكيرات بناءً على تغييرات البيانات.

مركزية سير عمل العملاء والوثائق: بفضل نظام التكامل ClickUp (أكثر من 1000 تطبيق)، يمكنك الاتصال بـ Slack و Google Drive و Salesforce و Excel وغيرها من الأدوات المهمة. تظل جميع تفاعلاتك مع العملاء وبياناتك المالية وتقاريرك متزامنة عبر الأنظمة المختلفة.

حقول الصيغ لإجراء حسابات ذكية

تجنب تكرار الجهد أو الصراع مع البيانات في مستندات منفصلة. تتيح لك حقول الصيغ في ClickUp إنشاء حسابات معقدة مباشرة في ClickUp.

على سبيل المثال، عند إصدار فاتورة لعميل، استخدم حقول الصيغة في ClickUp لمضاعفة الساعات بالأسعار القابلة للفوترة، أو تحديد التباينات بين الميزانية والإنفاق الفعلي، أو حساب عدد الأيام المتبقية حتى الموعد النهائي. يتم تحديث هذه الصيغ الحية تلقائيًا عبر مهامك، مما يلغي الحاجة إلى تصدير البيانات من جداول البيانات.

قم بإجراء حسابات متقدمة باستخدام حقول الصيغ في ClickUp

إدارة المستندات باستخدام ClickUp Docs

باستخدام ClickUp Docs، يمكن لفريقك صياغة جميع الوثائق وتحريرها وتخزينها في مكان واحد. وهو مرتبط مباشرة بالمهام أو المشاريع. من قوائم المراجعة للتأهيل إلى سير عمل الامتثال، يتم تخزين كل ملف داخل مساحة العمل الخاصة بك. وهو قابل للبحث ومحكوم بالإصدارات، مما يضمن الدقة عبر محافظ العملاء الكبيرة.

قم بتحرير مستندات ClickUp في الوقت الفعلي مع فريقك ثم قم بتحويلها إلى مهام

💡 نصيحة احترافية: يدمج ClickUp Chat الاتصالات مع المشاريع والمهام، مما يسهل توضيح المخرجات ومشاركة التحديثات أو حتى إشراك العملاء. من خلال الحفاظ على ارتباط المناقشات بالعمل نفسه، بدلاً من الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، يمكنك تقليل سوء الفهم وتسريع الحلول عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع العملاء.

أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام ClickUp Automations

قم بإنشاء أتمتة ClickUp مخصصة باستخدام قواعد "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"

تخلص من عمليات تسليم المهام يدويًا. تتيح لك ClickUp Automations تحديد قواعد مثل "عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على إرجاع، قم بتعيين مهمة المراجعة التالية" أو "عندما يتغير الحالة، قم بإخطار المدير". على سبيل المثال، يمكنك أتمتة عملية استقبال العملاء الجدد. في كل مرة يتم فيها إضافة عميل جديد إلى مساحة العمل الخاصة بك، يقوم ClickUp بإنشاء "قائمة مراجعة لاستقبال العملاء الجدد"، وتعيين أحد أعضاء الفريق لمساعدة العميل، وتعيين المهام.

💡 نصيحة احترافية: هل تحتاج إلى تتبع أسماء العملاء أو فئات النفقات أو تواريخ الدفع ضمن المهام؟ تتيح لك الحقول المخصصة في ClickUp تضمين ذلك مباشرة في هيكل المهام الخاص بك.

دعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain

تعد الذكاء الاصطناعي في المحاسبة طريقة مثالية لتحرير الفرق من أجل التحليل الاستراتيجي والاستشارات. مع ClickUp Brain، يتم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرة مع سير عمل المحاسبة لديك. يمكنه تحليل البيانات، واستخلاص الرؤى الرئيسية من التقارير التفصيلية، وتلخيص مكالمات العملاء، وإنشاء مهام المتابعة تلقائيًا، أو الإجابة على أسئلة مثل "ما هي عمليات التدقيق المتأخرة في هذا الربع؟"

على سبيل المثال، بدلاً من إنشاء المهام يدويًا، يمكنك إنشاء بوابة عملاء داخل ClickUp وطلب من ClickUp Brain إنشاء قائمة مهام للفواتير والتقارير الفصلية.

بمجرد تشغيل الطلب، سيتم إنشاء قائمة مهام كما هو موضح أدناه.

🎥 شاهد: كيفية استخدام ClickUp لشركات المحاسبة والمالية:

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك قليلاً بسبب كثرة الميزات والخيارات المتاحة للاختيار من بينها.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك مراجعة G2:

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي يدير بها فريقنا المهام والمشاريع وسير العمل. واجهته البديهية وميزاته القابلة للتخصيص ومنصته الشاملة تجعله أداة متميزة في عالم برامج الإنتاجية.

لقد غير ClickUp تمامًا الطريقة التي يدير بها فريقنا المهام والمشاريع وسير العمل. واجهته البديهية وميزاته القابلة للتخصيص ومنصته الشاملة تجعله أداة متميزة في عالم برامج الإنتاجية.

💡 نصيحة احترافية: BrainGPT من ClickUp هو أداة تغير قواعد اللعبة في إدارة الممارسات المحاسبية، حيث يوفر الكفاءة والوضوح المدعومين بالذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب سير العمل في شركتك. وإليك كيف: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة، بالإضافة إلى الويب، للعثور على ملفات العملاء أو المستندات الضريبية أو خطابات التعاقد.

بالنسبة للمحاسبين والموظفين الذين يحتاجون إلى تدوين الملاحظات أو التعليمات على الفور، يتيح لك Talk to Text طرح الأسئلة أو إملاء تحديثات العملاء أو إصدار أوامر العمل بصوتك دون استخدام اليدين وفي أي مكان.

بدلاً من التوفيق بين مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ببعضها البعض مثل ChatGPT وClaude وGemini، يوفر BrainGPT حلاً واحدًا وسياقيًا ومناسبًا للمؤسسات يفهم سير عمل المحاسبة لديك ويمنحك جميع نماذج LLM المتميزة تحت سقف واحد. لخص الفواتير، وأنشئ المهام، وقم بإنشاء التقارير باستخدام BrainGPT

2. Tidyflow (الأفضل لفرق المحاسبة الصغيرة)

عبر TidyFlow

Tidyflow هي أداة لإدارة الممارسات مصممة لشركات المحاسبة الصغيرة التي تحتاج إلى ميزات إدارة سير العمل بدون كود. يمكنك البدء في استخدامها في أقل من عشر دقائق وأتمتة مهام المحاسبة أو المسك المتكررة.

باستخدام نظام إدارة المهام، يمكنك إنشاء سير عمل وتعيين مواعيد نهائية وتتبع المهام المتكررة. حتى لو كنت تعمل بمفردك، يمكنك البقاء على اطلاع على أعمال الامتثال دون أن تغرق في جداول البيانات.

بالنسبة للتفاعلات مع العملاء، يتضمن Tidyflow بوابة آمنة للعملاء تبسط عملية جمع الملفات والتواصل. يمكن لعملائك تحميل كل شيء مباشرة، مما يحسن وقت الاستجابة. ويرتبط هذا بتخزين المستندات في Tidyflow، حيث يتم ربط جميع الملفات بالمهام المناسبة وسجلات العملاء.

يستفيد المحاسبون المستقلون أيضًا من ميزات تتبع الوقت وتخطيط السعة في Tidyflow. يمكن تسجيل الساعات القابلة للفوترة مباشرةً مقابل المهام، وتساعد عروض حجم العمل الممارسين على تجنب الإفراط في الالتزامات خلال مواسم الذروة.

أفضل ميزات Tidyflow

ادمج أدوات مثل Xero و QuickBooks Online و Zapier لمزامنة سير العمل المالي

الإعدادات الرئيسية المعدة مسبقًا تجعل عملية التهيئة سهلة

قم بتأمين المستندات باستخدام التخزين المشفر عبر Amazon Web Services (AWS) و DigitalOcean

قيود Tidyflow

يوفر تكاملًا أصليًا محدودًا، مما قد يشكل عائقًا للمؤسسات التي تحتاج إلى سير عمل مترابط.

أسعار Tidyflow

خطة واحدة: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tidyflow

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tidyflow؟

إليك مراجعة Capterra:

لقد كان TidyFlow أداة إدارة ممارسات لا تقدر بثمن لفريقنا. من خلال السماح لنا بأتمتة سير عمل مهامنا وإدارة قدراتنا بفعالية، أصبح الفريق قادرًا على قضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة وبناء علاقات إيجابية مع العملاء.

لقد كان TidyFlow أداة إدارة ممارسات لا تقدر بثمن لفريقنا. من خلال السماح لنا بأتمتة سير عمل مهامنا وإدارة قدراتنا بفعالية، أصبح الفريق قادرًا على قضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة وبناء علاقات إيجابية مع العملاء.

🤝 تذكير ودي: لبناء الثقة مع عملائك فيما يتعلق بحماية البيانات، قم بتنفيذ المصادقة الثنائية (2FA) وتسجيل الدخول الأحادي (SSO). هذا يضمن الوصول الآمن إلى المعلومات الحساسة.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لدفتر الأستاذ العام للمحاسبة في Excel و ClickUp

3. TaxDome (الأفضل لتقديم تجارب موحدة تركز على العميل)

عبر TaxDome

TaxDome هو حل لإدارة الممارسات مصمم لشركات المحاسبة والمسك الدفاتر، مما يتيح لها توحيد عملياتها في واجهة واحدة. الميزة الرئيسية، أتمتة سير العمل، توفر مسارات عمل بمراحل قابلة للتخصيص وتبعيات ومحفزات آلية.

بفضل التقارير المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك الحصول على رؤى حول الفواتير وإدخالات الوقت وتتبع المهام والمزيد. يتيح لك البحث الذكي العثور بسرعة على البيانات ذات الصلة وتحويلها إلى تقارير جذابة مع تصور مرئي.

ميزة أخرى لإدارة الممارسات هي CRM المدمج لإدارة العملاء. يمكنك تخزين معلومات الاتصال واتصالات العملاء والمستندات والمهام وسير عمل التهيئة - كل ذلك ضمن ملفات تعريف العملاء القابلة للتخصيص. كما أنه يدعم التقاط العملاء المحتملين والتهيئة الآلية والتذكيرات.

وإذا كنت تريد طريقة مخصصة للهواتف المحمولة لتبسيط التعاون مع العملاء ومشاركة المستندات والمدفوعات، فهناك تطبيق TaxDome ذو العلامة البيضاء. يتيح لك هذا التطبيق نشر تطبيقات الهواتف المحمولة المخصصة تحت اسم علامتك التجارية في متجر التطبيقات وGoogle Play.

أفضل ميزات TaxDome

اعرض رسائل العملاء على الفور من خلال البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول وتواصل معهم في الوقت الفعلي.

حوّل ملفات PDF غير المنظمة إلى سجلات قابلة للبحث باستخدام TaxDome AI من خلال التعرف على المستندات وتنظيمها تلقائيًا.

أرسل الملفات مباشرة من برنامج الضرائب الخاص بك إلى العميل في TaxDome، دون الحاجة إلى التنزيل أو التحميل

قيود TaxDome

يفتقر TaxDome إلى بعض القدرات المحددة التي تحتاجها بعض الشركات، مثل تقديم العروض دون تسجيل دخول العملاء، ودعم ملفات الفيديو، والمزيد من خيارات تخصيص سير العمل المرئي.

أسعار TaxDome

خطط لمدة عام واحد (خطط سنوية فقط) الأساسيات: 800 دولار/سنة المحترف: 1000 دولار/سنة الأعمال: 1200 دولار/سنة

الأساسيات: 800 دولار/سنة

المزايا: 1000 دولار/سنة

الأعمال: 1200 دولار/سنة

الأساسيات: 800 دولار/سنة

المزايا: 1000 دولار/سنة

الأعمال: 1200 دولار/سنة

تقييمات ومراجعات TaxDome

G2: 4. 7/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TaxDome؟

إليك مراجعة G2:

نحن نستخدم TaxDome منذ أكثر من عام لإدارة ممارساتنا الضريبية والمحاسبية المتنامية. بشكل عام، أصبح هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من سير عملنا، حيث يساعدنا على تبسيط الاتصالات مع العملاء وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية والفواتير وغير ذلك، كل ذلك تحت سقف واحد.

نحن نستخدم TaxDome منذ أكثر من عام لإدارة ممارساتنا الضريبية والمحاسبية المتنامية. بشكل عام، أصبح هذا البرنامج جزءًا أساسيًا من سير عملنا، حيث يساعدنا على تبسيط الاتصالات مع العملاء وإدارة المستندات والتوقيعات الإلكترونية والفواتير وغير ذلك، كل ذلك تحت سقف واحد.

📮 ClickUp Insight: 15٪ من العمال قلقون من أن الأتمتة قد تهدد أجزاء من وظائفهم، لكن 45٪ يقولون إنها ستحررهم للتركيز على أعمال ذات قيمة أعلى. الرواية تتغير — الأتمتة لا تحل محل الأدوار، بل تعيد تشكيلها لتحقيق تأثير أكبر. على سبيل المثال، في إطلاق منتج ما، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp أتمتة مهام التعيينات وتذكيرات المواعيد النهائية وتقديم تحديثات الحالة في الوقت الفعلي حتى يتوقف الفريق عن مطاردة التحديثات ويركز على الاستراتيجية. هكذا يصبح مديرو المشاريع قادة مشاريع! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج إدارة المشاريع مع بوابات العملاء

4. Canopy (الأفضل لحل المشكلات الضريبية واسترداد النصوص)

عبر Canopy

Canopy هو حل لإدارة الممارسات قائم على السحابة. إنه بديل قوي لـ Karbon يستخدمه بشكل أساسي المتخصصون في الضرائب. تعمل وحدة حل المشكلات الضريبية على تبسيط المشكلات المعقدة المتعلقة بمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) من خلال سير العمل المدمج وقوالب الرسائل وأدوات اتخاذ القرار الذكية. يتيح لك التعامل مع حالات التحصيل أو تخفيف العقوبات أو الإعفاء الزوجي.

لتتبع حالة الشركة، يمكنك استخدام ميزة Insights (الرؤى) لاكتشاف المجالات الأكثر ربحية، والمجالات التي تتكبد فيها خسائر، وأعضاء الفريق الأكثر كفاءة. وبفضل ميزات جمع بيانات العملاء، مثل تحقيق الفواتير وربحية العملاء، يمكنك التعرف على المجالات التي تنطوي على مشاكل بنظرة واحدة.

هل تتساءل عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاسبة؟ Canopy يجعل ذلك عمليًا من خلال ميزات إنشاء المهام والتذكيرات تلقائيًا بناءً على إجراءات العملاء، وإعادة تسمية المستندات وتصنيفها، وعرض الرؤى من خلال مطالبات بسيطة.

أخيرًا، توفر Smart Intake لعملائك تجربة انضمام مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال الاستبيانات التنبؤية وقوائم مراجعة المستندات والنماذج المملوءة مسبقًا التي توفرها ميزة Smart Intake، يمكنك انضمام العملاء بسرعة.

أفضل ميزات Canopy

قم بإنشاء قوائم مراجعة مخصصة واستبيانات ذكية للعملاء باستخدام مستندات العام الماضي أو البيانات الأولية باستخدام Canopy AI.

أضف الصيغ، وقم بإجراء الحسابات، واستبدل القيم الفارغة، أو أنشئ منطق IF-THEN-ELSE لعمليات البحث الخاصة بك لاستخراج الرؤى.

ادمج خدمات IRS الإلكترونية لسحب النصوص من أجل حل المشكلات الضريبية وأتمتة الاستجابة

قيود Canopy

الخطة المبدئية: 60 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (للشركات التي تضم ما يصل إلى 4 مستخدمين)

خطة Essentials: 88 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (للشركات التي تضم ما يصل إلى 4 مستخدمين)

منصة Base Client Engagement: 150 دولارًا شهريًا (سعر ثابت لعدد غير محدود من المستخدمين، وحتى 2500 جهة اتصال)

وحدة إدارة المستندات الإضافية: 36 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

وحدة سير العمل الإضافية: 32 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

وحدة الوقت والفوترة الإضافية: 22 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

أسعار Canopy

قياسي: 150 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

Pro: 175 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

تقييمات ومراجعات Canopy

G2: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Canopy؟

إليك مراجعة G2:

لقد اختبرنا ثلاث منصات برمجية مختلفة لإدارة الممارسات لشركتنا المحاسبية، وكان Canopy هو الأفضل بوضوح. إنه سهل الاستخدام للغاية، ليس فقط لفريقنا، ولكن لعملائنا أيضًا. لقد توقع Canopy حقًا كل ما نحتاجه لإدارة أعمالنا بكفاءة وسلاسة.

لقد اختبرنا ثلاث منصات برمجية مختلفة لإدارة الممارسات لشركتنا المحاسبية، وكان Canopy هو الأفضل بوضوح. إنه سهل الاستخدام للغاية، ليس فقط لفريقنا، ولكن لعملائنا أيضًا. لقد توقع Canopy حقًا كل ما نحتاجه لإدارة أعمالنا بكفاءة وسلاسة.

⭐️ مكافأة: في ClickUp، يمكنك البدء باستخدام Prebuilt Autopilot Agents للتعامل مع المهام السريعة، مثل نشر ملخصات المهام أو إنشاء تحديثات أو الإجابة على الأسئلة، دون عناء الإعداد. ثم قم بالترقية إلى Custom Autopilot Agents عندما تكون جاهزًا لتحديد المشغلات والاستجابات والمنطق متعدد الخطوات الخاص بك — لتخصيص الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتناسب سير عمل شركتك تمامًا. شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp بجعل سير عمل المحاسبة أكثر قوة!

5. Jetpack Workflow (الأفضل لأتمتة الأعمال المتكررة للعملاء)

عبر Jetpack Workflow

يساعد Jetpack Workflow المتخصصين في المحاسبة على إدارة خدمات المحاسبة والرواتب وإعداد الضرائب واستشارات العملاء من خلال أتمتة المهام المتكررة والمواعيد النهائية. يمكنك توحيد سير العمل باستخدام قوائم مراجعة الخدمات والقوالب، بحيث يسير كل شيء بسلاسة.

مع تقدم العمل، يمكنك استخدام العلامات لتمييز المهام على أنها "عاجلة" أو "في انتظار" أو "قيد المراجعة". هذه العلامات قابلة للتخصيص؛ يمكنك تغيير النص واختيار الألوان وحتى تعيين علامات متعددة لتتبع المشاريع.

باستخدام هذه الأداة البسيطة لإدارة الممارسات، يمكنك مراسلة فريقك وإخطارهم بالمعلومات المهمة وإضافة أذونات للوثائق الهامة للعملاء.

يتولى Jetpack ترحيل العملاء والخطوات التالية تلقائيًا. يتم تخزين جميع بياناتك بشكل آمن في مراكز بيانات Amazon S3، مع نسخ احتياطية متعددة للحفاظ على سلامة سجلات العملاء.

أفضل ميزات Jetpack Workflow

استخدم علامة التبويب "التخطيط" لمقارنة العملاء أو الموظفين أو المدد الزمنية وإعادة توزيع المهام بسهولة لتحقيق التوازن بين أعباء العمل.

يمكنك الوصول إلى أكثر من 70 نموذجًا جاهزًا للاستخدام في مهام المحاسبة والمسك اليومية.

تواصل مع أكثر من 2000 تطبيق عبر Zapier، بما في ذلك جميع برامج المحاسبة الرئيسية، لإدارة سير العمل.

قيود سير عمل Jetpack

يفتقر إلى الأتمتة المتقدمة مثل المشغلات أو التبعيات

أسعار Jetpack Workflow

الاشتراك الشهري المبدئي: 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Jetpack Workflow

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jetpack Workflow؟

إليك مراجعة G2:

Jetpack هو حل سهل الاستخدام ومباشر لسير العمل، مصمم خصيصًا لممارسات المحاسبة. المصممون على دراية بأعمال المحاسبة وقد جعلوا الوظائف متوافقة معها. أنا أستمتع بشكل خاص بواجهة المستخدم الجديدة في الإصدار V2.

Jetpack هو حل سهل الاستخدام ومباشر لسير العمل، مصمم خصيصًا لممارسات المحاسبة. المصممون على دراية بأعمال المحاسبة وقد جعلوا الوظائف متوافقة معها. أنا أستمتع بشكل خاص بواجهة المستخدم الجديدة في الإصدار V2.

👀 هل تعلم؟ كان أول جدول بيانات إلكتروني، VisiCalc، الذي تم إطلاقه في عام 1979، ثوريًا لدرجة أن الناس اشتروا أجهزة كمبيوتر Apple II فقط لتشغيله. حتى أن ستيف جوبز اعترف بأن VisiCalc "دفع Apple II إلى النجاح". في غضون بضع سنوات، أعاد هذا البرنامج تشكيل المحاسبة، حيث أدى إلى إلغاء مئات الآلاف من الوظائف الإدارية، ولكنه أيضًا خلق أكثر من 600,000 وظيفة جديدة للمحاسبين مع تزايد الطلب على معالجة الأرقام بشكل أسرع وأكثر تنوعًا. وهذا دليل على أن الأتمتة لا تأتي دائمًا على حساب وظائفنا.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج بوابة العملاء لإدارة العملاء

6. Financial Cents (الأفضل لتركيز بيانات الشركة والعملاء)

عبر Financial Cents

Financial Cents هي منصة إدارة ممارسات سهلة الاستخدام للمحاسبين ومساعدي المحاسبين والمحاسبين القانونيين المعتمدين. تعمل على توحيد سير عمل شركتك، من مهام العملاء إلى التعاون بين أعضاء الفريق.

فيما يتعلق بإدارة الفريق، يوفر Financial Cents إدارة السعة، مما يمنحك رؤية في الوقت الفعلي لأعباء عمل الفريق. يمكنك تعيين حدود السعة وإعادة توازن المهام وتجنب الإرهاق خلال فترات الذروة.

يتيح لك تكامل البريد الإلكتروني ربط Gmail أو Outlook مباشرة بالمنصة، وتحويل الرسائل إلى مهام قابلة للتنفيذ، والحفاظ على ربط كل محادثة مع العملاء بسير العمل أو المشروع ذي الصلة.

عندما يتعلق الأمر بميزات إدارة العملاء، فإن Financial Cents يعمل كبرنامج CRM للمحاسبين ومركز فوترة:

استخدم نظام إدارة علاقات العملاء وقاعدة البيانات الخاصة به لتخزين الملفات الشخصية وتفاصيل الاتصال والمستندات والملاحظات وسجل التدقيق لكل عميل في مكان واحد آمن.

تتولى المنصة أيضًا عمليات الفوترة والدفع، مما يتيح لك إرسال فواتير لمرة واحدة أو متكررة، ومزامنة المدفوعات مع QuickBooks Online، وإنتاج تقارير الربحية لتنظيم أمورك المالية.

أفضل ميزات Financial Cents

أضف خطابات الالتزام مباشرة إلى العرض لتوضيح النطاق والشروط

ادمج تتبع الوقت مع QuickBooks لإرسال الفواتير إلى عملائك وإدارة كشوف المرتبات

اربط خزائن العملاء مباشرة بملفاتهم الشخصية لإدارة المستندات بشكل آمن ومبسط باستخدام SmartVault

قيود Financial Cents

يعرب المستخدمون عن عدم رضاهم عن مشكلات الفوترة، مشيرين إلى عمليات الفوترة المربكة وتأخر مواعيد الدفع مقارنة بالبدائل الأخرى لـ Karbon.

أسعار Financial Cents

Team : 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Scale : 89 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Financial Cents

G2: 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Financial Cents؟

إليك مراجعة G2:

يمنحني Financial Cents نظرة عامة سريعة على جميع حالات المشاريع التي كنت أبحث عنها. إنه يمكّننا من إدارة فريق يعمل عن بُعد بالكامل والعديد من العملاء بسلاسة. إنه سهل الاستخدام والتطبيق للغاية.

يمنحني Financial Cents نظرة عامة سريعة على جميع حالات المشاريع التي كنت أبحث عنها. إنه يمكّننا من إدارة فريق يعمل عن بُعد بالكامل والعديد من العملاء بسلاسة. إنه سهل الاستخدام والتطبيق للغاية.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل أكثر من 5000 عام في بلاد ما بين النهرين، كان المحاسبون يستخدمون قطعًا طينية على شكل جرار وخبز وحيوانات لحساب البضائع. كانت هذه القطع تُضغط على ألواح طينية، مما أدى إلى ظهور أقدم أشكال حفظ السجلات والمحاسبة المكتوبة.

7. Xero (الأفضل لتتبع التدفق النقدي للأعمال)

عبر Xero

Xero هو برنامج محاسبة شائع يحتوي على مجموعة من الأدوات للمحاسبين ومساعدي المحاسبين. بالإضافة إلى المهام الأساسية للمحاسبة، Xero هو حل لإدارة الممارسات يحتوي على ميزات مصممة لتبسيط الامتثال والرقابة على الموظفين والتعاون مع العملاء.

باستخدام Xero Workpapers، يمكن لشركتك المحاسبية إدارة سير عمل الامتثال بسلاسة، وإعداد ومراجعة البيانات المالية باستخدام قوالب مدمجة وعمليات موحدة. يعمل Xero HQ كمركز رئيسي لإدارة العملاء والموظفين والاستفسارات. يوفر رؤية واضحة للمواعيد النهائية والاتصالات والأعمال القادمة.

لتبسيط العمليات اليومية، يوفر Xero Practice Manager أدوات أتمتة وإدارة سير العمل التي تغطي الوظائف والمهام وجداول الدوام والفواتير.

يمكنك تحميل فواتير العملاء أو إعادة توجيهها عبر البريد الإلكتروني، ويقوم الذكاء الاصطناعي في Xero باستخراج التفاصيل لوضع مسودة الفواتير للموافقة عليها. باستخدام Xero Me، يمكنك الحصول على إيصالات فورية، ويقوم التطبيق تلقائيًا باستخراج البيانات الضرورية وتسجيلها.

أفضل ميزات Xero

أنشئ قوالب فواتير تحمل علامتك التجارية واحصل على مدفوعاتك مباشرةً داخل Xero

أتمتة التذكيرات بالمدفوعات المستحقة أو المتأخرة

استخدم Gusto payroll لحساب الرواتب والضرائب والخصومات مع التوافق المدمج

قيود Xero

تخصيص محدود في إعداد التقارير، مما يعني أن التقارير المخصصة تتطلب أدوات خارجية

أسعار Xero

البدء: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي: 50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Xero

G2: 4. 3/5 (أكثر من 700 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Xero؟

إليك مراجعة G2:

لقد أحدث Xero تغييرًا جذريًا في أعمالنا. الواجهة واضحة وبديهية وسهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة كبيرة في مجال المحاسبة. توفر لنا لوحة التحكم في الوقت الفعلي صورة واضحة عن تدفقنا النقدي، كما أن القدرة على مطابقة المعاملات المصرفية ببضع نقرات فقط توفر لنا ساعات من العمل كل أسبوع.

لقد أحدث Xero تغييرًا جذريًا في أعمالنا. الواجهة واضحة وبديهية وسهلة الاستخدام، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خبرة كبيرة في مجال المحاسبة. توفر لنا لوحة التحكم في الوقت الفعلي صورة واضحة عن تدفقنا النقدي، كما أن القدرة على مطابقة المعاملات المصرفية ببضع نقرات فقط توفر لنا ساعات من العمل كل أسبوع.

🧠 هل تعلم؟ نشر لوكا باسيولي، المعروف بأب المحاسبة الحديثة، كتابه الأول "ملخص الحساب والهندسة والنسب والتناسب" في عام 1494، حيث قدم مفهوم المحاسبة المزدوجة.

📚 اقرأ المزيد: دليلك إلى محاسبة المشاريع لتحقيق النجاح المالي

8. QuickBooks (الأفضل لأتمتة التواصل مع العملاء وجمع البيانات)

عبر QuickBooks

يقوم QuickBooks بمركزية المحاسبة من خلال منحك رؤية واضحة على الشؤون المالية لشركتك. من بيانات الدخل والميزانيات العمومية إلى تتبع التدفق النقدي، يمكنك رؤية كل شيء في لوحة تحكم واحدة.

بفضل ميزة إصدار الفواتير الجماعية وتسجيل النفقات الجماعية، يمكنك إنشاء وإرسال عشرات الفواتير أو إدخالات النفقات دفعة واحدة، وهو أمر بالغ الأهمية خلال موسم الضرائب أو دورات فوترة العملاء. بفضل وكيل الشؤون المالية المدعوم بالذكاء الاصطناعي (متوفر في الإصدار المتقدم)، يتجاوز QuickBooks مجرد الأرقام.

يقوم تلقائيًا بتوقع الإيرادات، والإبلاغ عن التباينات في الأداء، وتوجيه الشركات نحو الأهداف المالية الاستراتيجية. بالنسبة للشركات التي تدير دفاتر عملاء متعددة، يوفر QuickBooks Online Accountant رؤى مالية في الوقت الفعلي، ووصول العملاء تحت تسجيل دخول واحد، ولوحات معلومات احترافية لإعداد التقارير من أجل تقديم استشارات شاملة للعملاء.

أفضل ميزات QuickBooks

اسحب ساعات العمل القابلة للفوترة تلقائيًا وأضفها إلى الفواتير باستخدام تقويم Google

تتبع الأصول واحسب جداول الاستهلاك تلقائيًا باستخدام QuickBooks Advanced

قم بإنشاء وتقديم نماذج 1099 إلكترونيًا للمقاولين ودفع مستحقاتهم في اليوم التالي عن طريق الإيداع المباشر.

قيود QuickBooks

قد يكون QuickBooks صعبًا للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في المحاسبة — فإعداده وتصفحه ليسا دائمًا سهلين للمبتدئين.

أسعار QuickBooks

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

Simple Start : 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Essentials : 75 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

بالإضافة إلى : 115 دولارًا شهريًا لـ 5 مستخدمين

متقدم: 275 دولارًا شهريًا لـ 25 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات QuickBooks

G2: 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 8000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuickBooks؟

إليك مراجعة G2:

QuickBooks Online سهل الاستخدام للغاية وبديهي. واجهته البسيطة تجعل من السهل التنقل فيه، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على برامج المحاسبة. إنه خيار جيد للشركات الصغيرة أو لأي شخص يرغب في الحفاظ على السيطرة على موارده المالية على مستوى أساسي إلى متوسط.

QuickBooks Online سهل الاستخدام للغاية وبديهي. واجهته البسيطة تجعل من السهل التنقل فيه، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على برامج المحاسبة. إنه خيار جيد للشركات الصغيرة أو لأي شخص يرغب في الحفاظ على السيطرة على موارده المالية على مستوى أساسي إلى متوسط.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج محاسبة المشاريع لتعظيم عائد الاستثمار في المشاريع

9. Firm360 (الأفضل لتركيز وأتمتة سير عمل المشاريع)

عبر Firm360

بالإضافة إلى ميزات إدارة الممارسات المحاسبية، يوفر Firm360 أيضًا ميزات إدارة المشاريع. باستخدام أداة Project Workflow Builder المرئية، يمكنك تخطيط المشاريع المتكررة، مثل الإقرارات الضريبية والتدقيقات والتمديدات. تتبع كل من التواريخ المستهدفة والمواعيد النهائية، بما في ذلك تواريخ الاستحقاق الفيدرالية والولائية والتمديدات داخل كل مشروع.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي إكمال مهمة ما إلى تشغيل المهمة التالية تلقائيًا. تتحكم قوالب المشاريع في هذا التدفق. عندما ينتقل المشروع إلى الحالة التالية، يتم تنشيط المهام الجديدة تلقائيًا، مما يحافظ على سير العمل دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

اختر من بين قوالب قابلة للتخصيص لسير العمل المتكرر، مما يتيح الاتساق في جميع أنحاء الشركة وتوحيد العمليات وتقليل وقت الإعداد. وماذا عن ارتفاع حجم العمل الموسمي خلال مواسم الضرائب؟ باستخدام إنشاء المهام الآلي ولوحات المعلومات البديهية، يمكن لفريقك التخطيط مسبقًا حتى خلال أوقات الذروة.

أفضل ميزات Firm360

أداة إنشاء سير عمل المشروع المرئي المصممة خصيصًا لعمليات المحاسبة

يتم إعادة إنشاء المشاريع المتكررة تلقائيًا بناءً على تواريخ البدء

رؤية واضحة لحجم العمل لتتبع القدرات وتحقيق التوازن بين الموظفين

قيود Firm360

يبدو متتبع الوقت صارمًا؛ فأنت بحاجة إلى التوقف وحفظ الإدخال لإجراء تعديل بسيط أثناء تشغيل المؤقت.

أسعار Firm360

الأساسي : 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

قياسي : 79 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Firm360

G2: 4. 4/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Firm360؟

إليك مراجعة G2:

أنا مشرف حسابات مستحقة القبض، وأستخدم برنامج Firm360 لإدارة فواتير عملائي والوثائق الأخرى التي أحتاج إلى مراجعتها يوميًا. إنه أفضل برنامج لإدارة ومراجعة جميع الوثائق.

أنا مشرف حسابات مستحقة القبض، وأستخدم برنامج Firm360 لإدارة فواتير عملائي والوثائق الأخرى التي أحتاج إلى مراجعتها يوميًا. إنه أفضل برنامج لإدارة ومراجعة جميع الوثائق.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب مجانية لإدارة المشاريع لجميع أنواع المشاريع

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار ( ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من الإيرادات الإضافية من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Ramp

10. Bonsai (الأفضل لتوحيد عمليات الفوترة)

عبر Bonsai

يساعدك Bonsai على إرسال الفواتير وتتبعها، مع البقاء على اتصال بمشاريعك وسجلات الوقت وسجلات العملاء. بالنسبة للعملاء الذين يستفيدون من خدمات متكررة أو خدمات احتياطية، يمكنك أتمتة دورات الفوترة لضمان استمرار دفع المدفوعات في الوقت المحدد.

تتبع النفقات أمر بسيط. يمكنك تسجيل النفقات بأي عملة، وسيقوم Bonsai بتحويلها باستخدام أسعار الصرف الحية. ترتبط كل نفقة بمدخلات الوقت أو الأتعاب أو الفواتير، بحيث يمكنك تتبع المبلغ الذي كسبته وأنفقته. يمكنك وضع علامة على النفقات على أنها قابلة للفوترة أو غير قابلة للفوترة، وإضافة علامة مخصصة عند تمرير تلك التكاليف إلى العملاء.

يتضمن Bonsai نظام بطاقات أسعار مدمج يساعدك على تحديد الأسعار القياسية لأنواع الخدمات المختلفة أو إنشاء أسعار مخصصة لعملاء ومشاريع معينة. يمكنك تنزيل الجدول C أو تقارير الشطب في دقائق باستخدام القوالب المدمجة في Bonsai، وإعداد تذكيرات للمدفوعات الضريبية المقدرة القادمة.

أفضل ميزات Bonsai

قم بمزامنة بيانات الفواتير في كلا الاتجاهين مع QuickBooks Online و Xero للحفاظ على دقة سجلاتك المحاسبية.

يدعم الدفع بأكثر من 100 عملة، بحيث يمكنك الحصول على مدفوعاتك بسهولة بغض النظر عن مكان وجودك أو مكان وجود عملائك.

تتبع الميزانيات في الوقت الفعلي باستخدام أشرطة الميزانية الحية والتنبيهات والتوقعات لتحديد الإنفاق الزائد والتحكم فيه

قيود Bonsai

تفتقر إلى وثائق التهيئة، مما يجعل الانتقال من أدوات أخرى أمرًا صعبًا

أسعار Bonsai

الأساسي : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Essentials : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بريميوم : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Elite: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Bonsai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bonsai؟

إليك مراجعة G2:

أحب الطريقة التي مكنتني بها Bonsai من تقليل نفقاتي الشهرية والسنوية على برامج الإنتاجية/العمليات. منذ أن تحولت إلى استخدامها، لم أعد بحاجة إلى برامج SaaS للمحاسبة/مسك الدفاتر/إصدار الفواتير، والعروض، والعقود، والأرباح والخسائر، والجدولة، لأن Bonsai تتولى الآن كل ذلك في مكان واحد.

أحب الطريقة التي مكنتني بها Bonsai من تقليل نفقاتي الشهرية والسنوية على برامج الإنتاجية/العمليات. منذ أن تحولت إلى استخدامها، لم أعد بحاجة إلى برامج SaaS للمحاسبة/مسك الدفاتر/إصدار الفواتير، والعروض، والعقود، والأرباح والخسائر، والجدولة، لأن Bonsai تتولى الآن كل ذلك في مكان واحد.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Hello Bonsai التي يمكنك تجربتها

11. Pixie (الأفضل للمحاسبة الصغيرة والمتوسطة الحجم)

عبر Pixie

يجمع بديل Karbon Pixie بين تنسيق المشاريع وسير عمل العملاء والأتمتة لشركات المحاسبة والمسك الدفتري.

كما تحصل على ميزات إدارة الفريق وإعداد التقارير. تبقيك الإشعارات الداخلية على اطلاع عند إتمام المهام أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني، وتساعدك تقارير العمل القابلة للتخصيص على مراقبة الإنتاجية على مستوى الشركة والموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على قوالب بنقرة واحدة يمكن جدولتها أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا، مع تعليمات وقوائم مراجعة كاملة. يمكنك حتى تضمين مقاطع فيديو تدريبية لإنشاء سير عمل قابل للتكرار.

تقدم Pixie سير عمل مسبق الإعداد وقابل للتخصيص، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية مع روابط تحميل آمنة وقوائم مهام وتذكيرات تلقائية. يمكنك أيضًا إعداد رسائل بريد إلكتروني تلقائية ضمن سير العمل هذا، سواء كان ذلك لتذكير العملاء بتحميل المستندات أو إرسال ملاحظة سريعة عند اكتمال مهمة ما.

أفضل ميزات Pixie

استخدم الأتمتة لإنشاء مهام متكررة، أو تخصيص المهام تلقائيًا للفريق، أو طلب كشوف حسابات من العملاء.

أنشئ بوابات آمنة للعملاء حيث تطلب منهم التوقيعات الإلكترونية وتحتفظ بسجلات تدقيق واضحة.

أنشئ قوائم المهام وقم بتعيينها للعملاء أو أصحاب المصلحة الداخليين

قيود Pixie

قد تحتاج إلى حلول بديلة عند إنشاء تقارير معقدة أو البحث عن رؤى أعمق.

أسعار Pixie

تجربة مجانية لمدة 30 يومًا

أقل من 250 مستخدمًا: 129 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

251-500 مستخدم: 199 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

501-1000 مستخدم : 329 دولارًا شهريًا لعدد غير محدود من المستخدمين

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pixie

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Pixie؟

إليك مراجعة G2:

إنه يشبه جدول بيانات ديناميكيًا وبسيطًا للغاية وسهل الاستخدام، ويحتوي على أعمدة وقوائم وتواريخ وفلاتر، ويمكن تخصيصه ليلائم شركتك وتكييفه، لذا أنا أحبه حقًا منذ أكثر من عامين.

إنه يشبه جدول بيانات ديناميكيًا وبسيطًا للغاية وسهل الاستخدام، ويحتوي على أعمدة وقوائم وتواريخ وفلاتر، ويمكن تخصيصه ليلائم شركتك وتكييفه، لذا أنا أحبه حقًا منذ أكثر من عامين.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب بوابة العملاء المجانية لتبسيط إدارة العملاء

هل أنت مستعد لترقية سير عمل المحاسبة لديك؟

Karbon ليس خيارك الوحيد. إذا وصلت إلى هذه المرحلة، فأنت تفكر بالفعل في التغيير أو على الأقل تتساءل عما إذا كان هناك شيء أفضل.

يمنح ClickUp فريق المحاسبة لديك المرونة للعمل بالطريقة التي تعمل بها بالفعل دون فقدان الهيكلية من المهام المتكررة إلى المواعيد النهائية.

جميع سير العمل والموظفين والعملاء في مكان واحد، يعملون معًا. 🧩

سجل في ClickUp مجانًا. واكتشف ما إذا كان مناسبًا لفريق المحاسبة لديك.