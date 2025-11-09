أفضل 11 بديلاً لـ Tanka AI من أجل تعاون ذكي بين أعضاء الفريق

يمر كل فريق بلحظة يطرح فيها أحدهم سؤالاً، وأنت تعلم أن الإجابة موجودة في مكان ما، مثل مذكرة اجتماع أو سلسلة محادثات أو مستند مدفون.

تعد أدوات مثل Tanka AI بحل هذه المشكلة. ومع ذلك، مع نمو الفرق، قد تواجه عقبات في الأداء عند استرجاع المعرفة على نطاق واسع.

على الرغم من أن ذاكرته طويلة المدى مثيرة للإعجاب، إلا أن النظام يعاني من بعض الأوهام، وفجوات في السياق عبر المنصات، وعقبات تقنية في المزامنة في الوقت الفعلي، مما قد يسبب إحباطًا للمستخدمين.

إذا كنت تزن خياراتك، فهناك العديد من البدائل لـ Tanka AI المصممة للتعامل مع المعرفة والتعاون. دعنا نلقي نظرة فاحصة على 11 منها قد تناسب أسلوب عمل فريقك. 💎

أفضل بدائل Tanka AI في لمحة

دعونا نلقي نظرة على مقارنة موجزة بين أفضل أدوات الاتصال القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل Tanka. 🧑‍💻

الأداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp تعاون مركزي في المهام وسير عمل المعرفة حجم الفريق: أفراد، فرق متوسطة الحجم، ومؤسسات AI Notetaker، ClickUp Brain (GPT، Claude، Gemini)، Docs Hub، الدردشات القائمة على المهام، Enterprise Search، Autopilot Agents، تحويل الدردشة إلى مهمة مجاني إلى الأبد؛ التخصيص متاح للمؤسسات Notion AI إدارة المعرفة الموحدة وإنشاء المستندات حجم الفريق: الأفراد والشركات الصغيرة والفرق المختلطة إنشاء صفحات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بحث على نطاق مساحة العمل، اقتراحات كتابة تراعي السياق، أتمتة المتابعة تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8 دولارات شهريًا Tana المعرفة والتعاون المنظمان بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: الشركات الناشئة وفرق البحث والأفراد المهتمون بالمعرفة SuperTags، ربط العقد ثنائي الاتجاه، مساعد الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى، سير عمل مستمر قائم على ذاكرة طويلة المدى للذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Otter. ai نسخ الاجتماعات في الوقت الفعلي وأتمتة الملاحظات حجم الفريق: العاملون المستقلون والمعلمون والفرق المختلطة نسخ حية، وتتبع المتحدثين، وملخصات بنود العمل، وتسجيل الاجتماعات على أساس التقويم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا ذاكرة مثالية ذاكرة رقمية طويلة الأمد وإمكانية التتبع حجم الفريق: المؤسسات التي تتطلب امتثالًا صارمًا وفرق البحث فهرسة تراعي السياق، ووصول طويل الأمد إلى الأرشيف، وربط ذاكرة متعددة المصادر مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Flock دردشة الفريق والذاكرة المشتركة حجم الفريق: الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والفرق الهجينة المتنامية المراسلة القائمة على القنوات والملاحظات المشتركة والتذكيرات وسجل الملفات الغني مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم Chanty رسائل الفريق المترابطة مع إدارة المهام حجم الفريق: فرق صغيرة تعمل عن بُعد ومستقلون سجل رسائل غير محدود، محادثات قائمة على المهام، إجراءات مقترحة بواسطة الذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 4 دولارات شهريًا MyChat مراسلة الفريق ومشاركة الملفات داخل الشركة لضمان أمان الاتصالات الداخلية حجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم رسائل ذاتية الاستضافة، بيانات مشفرة، ضوابط وصول قائمة على الأدوار، خادم ملفات أسعار مخصصة TwinMind استرجاع المحادثات والتعاون المدعومان بالذكاء الاصطناعي حجم الفريق: فرق عمل مرنة ومستشارون ملخصات سياقية، أسئلة وأجوبة قائمة على سلاسل المحادثات، ذكاء اصطناعي لاسترجاع الذكريات، تجميع سجلات الحوار مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 15 دولارًا شهريًا Mem AI التقاط المعرفة واسترجاعها بشكل سلبي حجم الفريق: مستخدمون فرديون وفرق تعاونية صغيرة استدعاء السياق تلقائيًا، وتعيين الذاكرة على أساس التدفق، وذاكرة مساحة عمل مدمجة مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا Slack (AI) اتصالات جماعية على مستوى المؤسسات مع إمكانية الاسترجاع الذكي حجم الفريق: فرق كبيرة موزعة ومتعددة الوظائف ملخصات الذكاء الاصطناعي، تذكيرات ذكية، تفاعلات تراعي الذاكرة، التقاط تلقائي للخيوط تجربة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

لماذا تبحث عن بدائل لـ Tanka AI؟

على الرغم من أن Tanka AI يوفر ميزات قوية للذاكرة والتعاون، إلا أنه قد لا يكون الخيار الأمثل لكل فريق. ومن أسباب ذلك ما يلي:

خيارات تخصيص محدودة لاحتياجات الفرق المحددة

ميزات متداخلة مع أدوات إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي التي تستخدمها بالفعل

أسعار قد لا تناسب الفرق الكبيرة

ثغرات في التكامل مع مجموعتك التقنية الحالية

تفضيل نماذج أو مناهج مختلفة للذكاء الاصطناعي

🔍 هل تعلم؟ أرسى تطور معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الأساس لأنظمة إدارة المعرفة الحالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. واجهت الأبحاث المبكرة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي صعوبات بسبب تعقيد اللغة. وسلط باحثون مثل نوام تشومسكي الضوء على حدود فهم الآلة. ومع ذلك، أدت الاختراقات في النماذج القائمة على المنطق، والبرامج مثل SHRDLU، وفي النهاية النماذج الاحتمالية إلى تحول هذا المجال نحو التطبيقات العملية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Tanka AI؟

يجب أن يشمل البديل المثالي ما تقدمه Tanka AI وأن يوفر قيمة في المجالات الأكثر أهمية لفريقك. انتبه إلى ما يلي:

الذاكرة طويلة المدى: القدرة على تذكر المحادثات السابقة والقرارات وسياق العمل حتى لا يضيع فريقك الوقت في تكرار المعلومات.

الأتمتة الذكية: ميزات تقوم بصياغة الردود وتلخيص سلاسل المحادثات والتعامل مع مهام الاتصال المتكررة لتخفيف عبء العمل.

تكامل سلس: التوافق مع أدوات مثل Slack و Teams أو التوافق مع أدوات مثل Slack و Teams أو منصات إدارة المشاريع للحفاظ على ترابط سير العمل

أسعار قابلة للتعديل: خطط تناسب الفرق الصغيرة مع توفير مجال للنمو دون ارتفاع حاد في التكلفة

مرونة سير العمل: خيارات لتخصيص العمليات والأذونات وطرق العرض بحيث تتكيف الأداة مع طريقة عمل فريقك

أمن البيانات: ضمانات مدمجة ومعايير امتثال لحماية المعلومات التجارية الحساسة

سهولة الاستخدام: واجهة نظيفة وتسجيل دخول بسيط يساعدان أعضاء الفريق على البدء في استخدامه بفعالية من اليوم الأول.

أفضل بدائل Tanka AI

إليك أفضل اختياراتنا لأفضل بدائل Tanka AI! 👇

1. ClickUp (الأفضل لتبسيط الاتصال وتعزيز الإنتاجية في حل شامل)

اعرض سياق المشروع على الفور باستخدام ClickUp Brain في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

يجمع ClickUp جميع تطبيقات العمل والبيانات والاتصالات وسير العمل في مركز واحد متصل بالكامل لعملك. انسَ التنقل بين التطبيقات والصفحات والدردشة، أي توسع العمل، فقط لإنجاز عملك.

باعتباره مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي، يزيل ClickUp الحاجة إلى تبديل السياق من خلال توفير سياق كامل ومكان مركزي ذكي للعمل المشترك بين البشر والوكلاء.

نظرًا لأنه يحافظ على الذاكرة والأتمتة والاتصال المرتبطين بعملك، فلن تحتاج إلى الاستثمار في أدوات AI متعددة والتعامل مع انتشار AI، وهو تحدٍ متزايد بين المؤسسات سريعة الحركة. وهذا يجعله أحد أقوى بدائل Tanka AI للفرق التي لا تستطيع تحمل فقدان السياق.

اعثر على ما تحتاجه دون عناء مع Enterprise Search

استخدم ClickUp Enterprise Search للبحث عن المهام وملاحظات الاجتماعات والملفات والبيانات والمزيد

بعد ذلك، يمنح ClickUp Enterprise Search الفرق القدرة على الاستفسار عن السياق واسترجاعه عبر مساحة العمل الخاصة بهم. على سبيل المثال، عندما يبحث مدير التسويق عن "ميزانية حملة الربع الثالث"، تعرض الأداة جدول بيانات الميزانية ومهمة الموافقة ووثيقة الحملة ذات الصلة. يرى زميل الفريق الجديد الذي ينضم إلى الحملة الصورة الكاملة على الفور دون الحاجة إلى تبادل الأسئلة.

تمنح هذه الميزات مجتمعةً الفرق ما يصعب عليهم تحقيقه بمفردهم: ذاكرة متصلة، وسير عمل آلي، ومحادثات مرتبطة بالتسليم.

استرجع تاريخ المشروع دون الحاجة إلى إعادة صياغته

يربط ClickUp Brain المحادثات والمستندات والمهام حتى تتمكن من الحصول على الإجابات على الفور.

اعثر على الإجابات ذات الصلة بسرعة من مساحة عملك باستخدام ClickUp Brain.

لنفترض أن مدير منتج سُئل: "ما هو وضع تدفق التسجيل عبر الهاتف المحمول؟" يسترجع ClickUp Brain آخر تحديثات المهام والتعليقات السابقة والوثيقة التي تم فيها الانتهاء من التغييرات. بهذه الطريقة، يمكن لمدير المنتج الرد بثقة في غضون ثوانٍ بدلاً من البحث في التحديثات القديمة.

شاهد هذا المقطع لفهم كيف يساعدك ClickUp Brain على التنقل في مساحة العمل بشكل أفضل:

بحث موحد عبر التطبيقات والويب باستخدام Brain MAX

يأخذ Brain MAX الأمور إلى أبعد من ذلك من خلال توفير منصة موحدة مخصصة لتعزيز إنتاجية المؤسسات. يتيح لك البحث الفوري في جميع تطبيقاتك المتصلة — مثل ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وحتى الويب — حتى تتمكن من العثور بسرعة على الملفات والمستندات والمرفقات دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

بفضل ميزة Talk to Text المتقدمة، يمكنك طرح الأسئلة وإملاء الملاحظات وإصدار الأوامر الخاصة بعملك دون استخدام يديك، أينما كنت.

على عكس الأدوات المجزأة الأخرى، يستبدل Brain MAX العشرات من منصات الذكاء الاصطناعي غير المتصلة ويستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد قوي ومناسب للمؤسسات، يتميز بكونه سياقيًا للغاية ومصممًا خصيصًا لسير عملك المحدد. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

دع وكلاء الذكاء الاصطناعي يتولوا الأعمال الروتينية

استكشف ClickUp Agents لأتمتة الأعمال اليدوية ومشاركة المعلومات حتى عندما تكون بعيدًا

تقلل وكالات ClickUp من الأعمال اليدوية التي تستهلك وقت المدير. تتولى الوكالات المعدة مسبقًا الإجراءات الروتينية، بينما تتكيف الوكالات المخصصة مع سير عملك. على سبيل المثال:

وكيل الملخص اليومي: يجمع التحديثات من جميع المهام النشطة ويرسل ملخصًا صباحيًا إلى الفريق

وكيل فرز التذاكر: يقوم بمسح الطلبات الجديدة وتصنيفها حسب مدى إلحاحها وتوزيعها تلقائيًا.

وكيل متابعة الاجتماعات: يقرأ ملاحظات الاجتماعات التي تم تحميلها، ويحدد بنود العمل، ويُنشئ المهام.

خذ على سبيل المثال وكيل فرز التذاكر. لم يعد على مديري الدعم تخصيص كل مشكلة يدويًا. يتم توجيه الطلبات المهمة إلى المالك المناسب على الفور، مما يحافظ على سرعة الاستجابة.

حافظ على ارتباط التعليقات بالتسليم من خلال الدردشة

غالبًا ما تضيع التعليقات عندما تكون موجودة في تطبيقات منفصلة. يحل ClickUp Chat هذه المشكلة عن طريق إبقاء المحادثات قريبة من العمل.

حوّل تعليقات التصميم إلى مهام داخل ClickUp Chat

على سبيل المثال، أثناء مراجعة التصميم، يعلق أحد أعضاء الفريق قائلاً: "يجب نقل زر التسجيل إلى أعلى الصفحة". يتم تحويل هذا التعليق مباشرة إلى مهمة ClickUp مرتبطة بالتصميم، مما يضمن عدم تجاهله أثناء التنفيذ.

أفضل ميزات ClickUp

التبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي: استخدم استخدم ClickUp Brain MAX لاختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب (ChatGPT أو Claude أو Gemini) للبحث أو الكتابة أو تحديث المهام.

التقاط سياق الاجتماع: قم بإنشاء نصوص وملخصات وعناصر عمل تلقائيًا باستخدام قم بإنشاء نصوص وملخصات وعناصر عمل تلقائيًا باستخدام AI Notetaker من ClickUp

حوّل الكلام إلى مهام: حوّل الملاحظات الصوتية إلى تحديثات أو مهام أو مستندات منظمة باستخدام حوّل الملاحظات الصوتية إلى تحديثات أو مهام أو مستندات منظمة باستخدام Talk-to-Text في ClickUp

حافظ على الاتصال أثناء الكتابة: اربط المحتوى مباشرة بالمهام والتعليقات وتحديثات المشروع في اربط المحتوى مباشرة بالمهام والتعليقات وتحديثات المشروع في ClickUp Docs

ابحث عن المستندات بسرعة: قم بتخزين جميع الملاحظات والنصوص والمستندات والبحث عنها في مكان واحد من خلال Docs Hub

اكتب دون البدء من الصفر: حوّل المطالبات أو الملاحظات الأولية إلى مسودات أو مخططات أو تحديثات حوّل المطالبات أو الملاحظات الأولية إلى مسودات أو مخططات أو تحديثات باستخدام ClickUp Brain

قيود ClickUp

غالبًا ما تحتاج الفرق إلى استثمار الوقت في الإعداد والتخصيص قبل أن تسير سير العمل بسلاسة.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,385+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

لقد ساهم Brain MAX الجديد في تحسين إنتاجيتي بشكل كبير. إن القدرة على استخدام نماذج AI متعددة، بما في ذلك نماذج الاستدلال المتقدمة، بسعر مناسب تجعل من السهل تجميع كل شيء في منصة واحدة. ميزات مثل تحويل الصوت إلى نص، وأتمتة المهام، والتكامل مع التطبيقات الأخرى تجعل سير العمل أكثر سلاسة وذكاءً.

📮 ClickUp Insight: 34٪ من الموظفين لا يشعرون بالراحة عند طرح الأسئلة في العمل، و 14٪ يحاولون في الغالب العثور على الإجابات بأنفسهم. عندما يتردد الأشخاص في طلب المساعدة، فغالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على أنهم لا يشعرون بالقبول التام أو الاندماج في عملية التعلم داخل الفريق. الحل؟ إنشاء مسار خالٍ من الأحكام المسبقة ليتمكن الأشخاص من التعلم من قواعد المعرفة الحالية وفهم العمليات وفقًا لسرعتهم الخاصة. تساعد إدارة المعرفة في ClickUp، المكونة من ClickUp Brain وConnected Search، الموظفين في الحصول على إجابات لأسئلتهم والبحث في مساحة العمل، بالإضافة إلى التطبيقات المدمجة من جهات خارجية. لا داعي للقلق بشأن طرح أسئلة "بديهية" أو مقاطعة الآخرين.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الوكلاء المعتمدين على المعرفة في الذكاء الاصطناعي

2. Notion AI (الأفضل لتكامل ذاكرة مساحة العمل)

عبر Notion

يحول Notion AI مساحة العمل الحالية إلى مساعد يعتمد على الذاكرة ويتذكر كل مستند وملاحظة اجتماع وتفاصيل مشروع قمت بتخزينها. على عكس أدوات الدردشة الأساسية، يحافظ على السياق عبر قاعدة المعرفة بأكملها، ويقوم بربط الملاحظات القديمة للمشاريع بالمناقشات الحالية.

يرد روبوت الدردشة القائم على قاعدة المعرفة على الاستفسارات بينما يعرض بنشاط المعلومات ذات الصلة من المستندات التي يعود تاريخها إلى أشهر مضت وترتبط مباشرة بمحادثتك الحالية. وهذا يخلق مساحة عمل تتسم بالتعلم المستمر حيث تؤثر الرؤى السابقة تلقائيًا على القرارات الحالية.

أفضل ميزات Notion AI

استعلم عن سجل مساحة العمل بالكامل باستخدام أسئلة باللغة الطبيعية

قم بإنشاء ملخصات للمشاريع تشير إلى ملاحظات الاجتماعات السابقة والقرارات المتخذة

أنشئ محتوى يحافظ على الاتساق مع أسلوب التوثيق الحالي لديك

حوّل الملاحظات المتفرقة إلى خطط عمل منظمة مع سياق تاريخي

قيود Notion AI

يتطلب إعداد مساحة عمل Notion موجودة مسبقًا قبل أن تصبح ميزات الذكاء الاصطناعي ذات قيمة حقيقية.

تعتمد وظيفة الذاكرة بشكل كبير على مدى جودة تنظيم البيانات الأولية

أسعار Notion AI

تجربة مجانية

بالإضافة إلى : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا (تجربة Notion AI فقط)

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا لكل عضو شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 6/5 (7,115+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,610+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

يشارك أحد مستخدمي Reddit:

لقد أنشأت إعدادًا كبيرًا في Notion يتضمن جداول زمنية للمشاريع، والترابطات، والمحاضر، والأمور التي يجب مناقشتها، والمهام، وما إلى ذلك، و Notion AI مفيد للغاية. على سبيل المثال: أقوم بتسجيل اجتماع الفريق وأحصل على ملخص جيد جدًا وأتبع بنود العمل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا. أطلب من الذكاء الاصطناعي إضافة بنود العمل هذه إلى جدول مهامي، وإضافة تواريخ الاستحقاق والمسؤوليات بناءً على ما تمت مناقشته خلال المكالمة، وتقديم اقتراحات بشأن المشاريع التي يشير إليها هذا...

📖 اقرأ أيضًا: أفضل البدائل والمنافسين لـ Notion AI

3. Tana (الأفضل لتخطيط الذاكرة القائم على العلاقات)

عبر Tana

تعمل Tana وفقًا لمبدأ مختلف تمامًا عن أدوات الدردشة الخطية. تصبح كل معلومة عقدة متصلة تبني علاقات بمرور الوقت. وهي تنشئ ذاكرة دائمة من خلال العلامات الفائقة والربط الثنائي الاتجاه.

عندما تذكر مشروعًا أو عميلًا أو فكرة، يعرض النظام تلقائيًا جميع المناقشات والقرارات والوثائق ذات الصلة من أي فترة زمنية. تحاكي هذه الطريقة طريقة عمل الذاكرة البشرية، حيث يؤدي ذكر مفهوم ما إلى استرجاع الخبرات والمعارف ذات الصلة.

أفضل ميزات Tana

أنشئ اتصالات تلقائية بين المحادثات وعقد المعرفة ذات الصلة

أنشئ علامات فائقة مخصصة تلتقط سياق الموضوعات والمشاريع المتكررة

استفد من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يفهم العلاقات بين أنواع المعلومات المختلفة

احصل على رؤى من خلال تحليل الأنماط عبر المحادثات والوثائق المتصلة

قيود Tana

يتطلب وضع علامات وتنظيمًا متسقين لتحقيق أقصى قدر من فعالية الذاكرة

تكامل محدود مع منصات البريد الإلكتروني والمراسلة الحالية

أسعار Tana

مجاني

بالإضافة إلى: 10 دولارات شهريًا

المزايا: 18 دولارًا شهريًا

تقييمات وتصنيفات Tana

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tana؟

لنلقِ نظرة على هذه المراجعة على Reddit:

يتيح لي Tana كتابة المحتوى وتطبيق علامة عليه. لا أحتاج إلى التفكير في المجلدات أو الهيكل. ما عليّ سوى تطبيق علامة، وأعلم أن المعلومات يمكن استرجاعها بسهولة! أكبر عيب بالنسبة لي حاليًا هو عدم وجود تطبيق جوال حقيقي للقراءة/الكتابة. لا تسيئوا فهمي، Tana Capture رائع. لكنني دائمًا في حالة تنقل وأحتاج إلى الرجوع إلى المحتوى الخاص بي أيضًا.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Tana لتدوين الملاحظات

🧠 حقيقة ممتعة: تعود جذور إدارة المعرفة إلى أكثر من 5000 عام. من الألواح السومرية إلى أهرامات الجيزة، التي بُنيت في عام 2560 قبل الميلاد، كانت السجلات الدقيقة هي التي توجه عملية البناء.

4. Otter. ai (الأفضل للاحتفاظ بذاكرة المحادثات)

Otter. ai يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في فقدان المعلومات المهمة أثناء المحادثات الشفوية. في حين أن معظم أدوات المراسلة تلتقط النصوص المكتوبة فقط، فإن هذه الأداة تنشئ ذاكرة قابلة للبحث من المناقشات الشفوية واجتماعات الفريق والمكالمات الهاتفية.

يستخدم هذا البديل لـ Tanka AI الذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وتحديد القرارات الرئيسية وإجراءات العمل والسياق المهم. مع OtterPilot، يمكنه حتى الانضمام إلى Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams نيابة عنك، والتقاط الشرائح، وتقديم الملاحظات تلقائيًا.

أفضل ميزات Otter. ai

حدد واستخرج بنود العمل تلقائيًا من المناقشات المسجلة

استخدم الذكاء الاصطناعي لتدوين ملاحظات الاجتماعات مع ملخصات تسلط الضوء على القرارات الرئيسية والسياق المهم.

ابحث في سجل المحادثات على مدار أشهر باستخدام كلمات رئيسية أو موضوعات محددة

شارك ذاكرة المحادثة مع أعضاء الفريق الذين فاتتهم المناقشات الأصلية

قيود Otter. ai

يقتصر على المحادثات الصوتية، ولا يتكامل مع منصات الرسائل النصية

تنخفض الدقة بشكل كبير في البيئات الصاخبة أو مع وجود عدة متحدثين

أسعار Otter. ai

مجاني

المزايا: 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (290+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (95+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

هذا ما شاركه أحد مستخدمي Reddit:

أحبها. أستخدمها يوميًا في الاجتماعات. تحتاج النصوص إلى بعض التعديلات بعد التسجيل لتصحيح المصطلحات والمغمغمات وبعض الأخطاء في النطق، ولكن بمجرد القيام بذلك، يصبح Otter bot رائعًا. أطلب منه تلخيص الأمور لي، وإنشاء مسودات رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وحتى تحليل المحادثات للبحث عن الأسباب الجذرية وغيرها.

👀 هل تعلم: على مدى ثلاث سنوات، حققت المؤسسات التي تستخدم ClickUp عائدًا على الاستثمار (ROI) يقدر بـ 384٪ ، وفقًا لـ Forrester Research. حققت هذه المؤسسات إيرادات إضافية تبلغ حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي من خلال المشاريع التي تم تمكينها أو تحسينها بواسطة ClickUp.

5. Perfect Memory (الأفضل للذاكرة الرقمية الشاملة)

عبر Perfect Memory

يتبع Perfect Memory نهجًا جذريًا في التعامل مع ذاكرة المحادثات. فهو يلتقط ويفهرس تلقائيًا كل ما تتفاعل معه رقميًا. تصبح كل رسالة بريد إلكتروني ووثيقة وصفحة ويب ومحادثة جزءًا من بنك ذاكرة قابل للبحث يمكن للذكاء الاصطناعي الرجوع إليه خلال المناقشات المستقبلية.

مع هذا النهج السلبي، لن تضطر إلى تنظيم المحتوى الخاص بك أو وضع علامات عليه يدويًا؛ فالمساعد الرقمي يعرف تاريخك. مدعومًا بـ GPT-4 ونماذج أخرى، يمكنه أيضًا تلخيص يومك، وصياغة الردود، أو إعدادك بتذكيرات من المحادثات السابقة.

أفضل ميزات Perfect Memory

احصل على رؤى من خلال ربط المعلومات عبر فترات زمنية ومنصات مختلفة

ضمان الخصوصية من خلال التشفير وخيار إيقاف التسجيل مؤقتًا في أوضاع التصفح المتخفي أو الخاص.

دعه يقرأ كل النصوص المعروضة على الشاشة باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ويخزنها محليًا على جهازك.

قيود الذاكرة المثالية

يتطلب وقتًا طويلاً للإعداد من أجل ربط جميع مصادر المعلومات وفهرستها

تحكم محدود في المعلومات التي يتم إعطاؤها الأولوية في استرجاع الذاكرة

أسعار Perfect Memory

مجاني

المزايا: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Perfect Memory

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ بعد وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد، سعى خليفته بطليموس الأول سوتر إلى إنشاء مركز للتعليم في مدينة الإسكندرية. تم تشييد مكتبة الإسكندرية لتضم أكثر من 500,000 لفيفة من ورق البردي تحتوي على أعمال أدبية ونصوص عن التاريخ والقانون والرياضيات والعلوم.

⚙️ مكافأة: احصل على قوالب خطط الاتصال هذه لتبسيط المراسلات، والحفاظ على تنسيق الجهات المعنية، وتوفير الوقت بفضل الهياكل الجاهزة للاستخدام.

6. Flock (الأفضل لخيوط ذاكرة الفريق المنظمة)

عبر Flock

يتعامل Flock مع ذاكرة الفريق من خلال تنظيم المحادثات بشكل منظم بدلاً من الاستدعاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه يفتقر إلى ميزات الذاكرة الاستباقية التي يتمتع بها Tanka AI، إلا أن Flock يتفوق في الحفاظ على معرفة الفريق من خلال المناقشات المنظمة ومشاركة الملفات التي يمكن استرجاعها بسهولة لاحقًا.

تتيح المنصة تنظيم المناقشات من خلال قنوات خاصة وعامة، مما يتيح للفرق تقسيم الموضوعات إلى مساحات مركزة. يمكنك سحب وإفلات عدة مستندات أو صور أو مقتطفات من التعليمات البرمجية في الرسائل.

كما يتيح لك العثور بسرعة على المحتوى المشترك لاحقًا عبر تطبيق ملفات مركزي يبرز كل من الرسائل المثبتة والمحتوى المشترك.

أفضل ميزات Flock

احتفظ بسجل كامل للرسائل يمكن لأعضاء الفريق الرجوع إليه في أي وقت

شارك الملفات والمستندات مباشرةً في سياق المحادثة

قم بإعداد تذكيرات وسير عمل آليين يشيرون إلى المحادثات السابقة.

قيود Flock

يعتمد على التنظيم اليدوي بدلاً من الذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعرف على السياق

لا يمكن تحليل أنماط المحادثة أو توليد رؤى مثل البدائل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

أسعار Flock

مجاني

المؤسسات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Flock

G2: 4. 4/5 (أكثر من 270 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 340 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Flock؟

تقول مراجعة Capterra:

خلال فترة استخدامي لـ Flock، كان أكبر إنجاز هو إدارة الوقت. يوفر Flock الوقت وينجز العمل بأبسط طريقة. عززت المراسلة الفورية الوضوح في كل تمرين ومشروع. مرة أخرى، التكامل في هذا البرنامج فعال للغاية. Flock سهل الاستخدام وتطبيقه يعتمد على المجال. أداة رائعة للغاية.

📖 اقرأ أيضًا: بدائل Flock للتعاون الجماعي

7. Chanty (الأفضل لاستمرارية المحادثات البسيطة)

عبر Chanty

يركز Chanty على الحفاظ على استمرارية المحادثة من خلال سلاسل محادثات مستمرة بدلاً من أنظمة الذاكرة المعقدة. يضمن الحفاظ على سياق مناقشات الفريق بمرور الوقت من خلال سجل رسائل غير محدود (حتى في الخطط المجانية!) ووظيفة بحث مباشرة.

على الرغم من أنه لا يوفر ميزات الذاكرة المتطورة التي يوفرها Tanka AI، إلا أن تطبيق التواصل الجماعي يتيح لأعضاء الفريق متابعة المناقشات من حيث توقفوا بالضبط. يعد "Teambook" مركزًا مركزيًا يجمع المحادثات والمهام والرسائل المثبتة والملفات والروابط.

أفضل ميزات Chanty

حوّل الرسائل المهمة إلى مهام مستمرة تحافظ على السياق

شارك سجل المحادثات بسهولة مع أعضاء الفريق الجدد الذين يحتاجون إلى سياق خلفية

ادمجها مع أدوات أخرى في مجموعتك التقنية، مثل Google Drive وTrello وGitHub وDropbox.

قيود Chanty

لا توجد ميزات ذاكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو اقتراحات سياق استباقية

قدرة محدودة على ربط المحادثات عبر مواضيع أو فترات زمنية مختلفة

أسعار Chanty

مجاني

الأعمال: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Chanty

G2: 4. 5/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (35+ تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Chanty؟

وفقًا لمراجعة G2:

يوفر Chanty إمكانية رائعة لتحويل المحادثات إلى مهام ومتابعتها دون أن تضيع بين الرسائل، ومن السهل جدًا الرجوع إلى المراجع السابقة بفضل الوصول غير المحدود إلى سجل الدردشة؛ كما أجد أن سلاسة الاتصال وجودة الصوت والفيديو في الاجتماعات الجماعية والفردية وإمكانية عرض شاشتي لمشاركة المستندات التعاونية مفيدة جدًا.

8. MyChat (الأفضل لتأمين ذاكرة المؤسسة)

عبر MyChat

يعالج MyChat مسألة أمان ذاكرة المحادثات من خلال منح المؤسسات ملكية كاملة لبيانات اتصالاتها. على عكس بدائل Tanka AI المستندة إلى السحابة، فهو مستضاف بالكامل ذاتيًا. وهذا يضمن أن المناقشات الحساسة والمعرفة المتراكمة لا تغادر أبدًا خوادمك الداخلية.

بفضل الأذونات القائمة على الأدوار، لا يمكن إلا لأعضاء الفريق المصرح لهم الوصول إلى سجل المحادثات، مما يحافظ على خصوصية السياق وتنظيمه. بالإضافة إلى ذلك، يدعم MyChat المحادثات المترابطة ومشاركة الملفات وسجل البحث.

كما يوفر ميزات مثل حالة التواجد وتأكيدات تسليم الرسائل والتدقيق الإملائي والدردشة المدمجة في الموقع الإلكتروني.

أفضل ميزات MyChat

احصل على محادثات جماعية وخاصة مترابطة، ونقل الملفات والمجلدات، ولوحة Kanban مدمجة لتخطيط المشاريع، ولوحة إعلانات للإعلانات على مستوى الشركة.

استمتع بمكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة ومنخفضة التأخير، مع مشاركة الشاشة المدعومة بواسطة WebRTC.

ادمج مع Active Directory لإدارة المستخدمين ومشاركة الملفات بالسحب والإفلات وقوائم جهات الاتصال (بما في ذلك الهياكل الشخصية وعلى مستوى الشركة)

قيود MyChat

الواجهة قديمة ويصعب التنقل فيها

وصول محدود عبر الهاتف المحمول إلى سجل المحادثات مقارنة بالبدائل المستندة إلى السحابة

أسعار MyChat

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MyChat

G2: 4. 6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MyChat؟

من مراجعة G2:

مشاركة الملفات سهلة للغاية وآمنة. واجهة المستخدم سهلة التصفح للغاية وتعمل حتى مع اتصال الإنترنت البطيء. أستخدم هذه الأدوات منذ فترة طويلة وألاحظ أن جودة الرسائل المرئية سلسة للغاية وتعمل بشكل مثالي. خيار مشاركة الشاشة سهل الاستخدام للغاية أيضًا... أواجه مشكلة بطء أثناء مشاركة الشاشة مع الفرق، كما أن الأسعار مرتفعة بعض الشيء.

9. TwinMind (الأفضل لاستكشاف الذاكرة التخاطبية)

عبر TwinMind

يعمل TwinMind بشكل سري على هاتفك الذكي أو داخل متصفحك، حيث يلتقط الصوت في الوقت الفعلي (دون تخزين التسجيلات الأولية) ويقوم بنسخ كل شيء إلى خزينة ذاكرة قابلة للبحث. توفر أداة الذكاء الاصطناعي في مكان العمل ملخصات واقتراحات في الوقت الفعلي وأدوات لصياغة رسائل البريد الإلكتروني أو المتابعات من محادثاتك.

كل هذا يحدث محليًا، مما يحمي خصوصيتك ويقلل من استهلاك البطارية، حتى عند التشغيل المستمر لأكثر من 12 ساعة. الخطة المجانية سخية للغاية: ساعات نسخ غير محدودة ومحادثات AI غير محدودة، مع دعم لأكثر من 100 لغة ونسخ احتياطية اختيارية مدعومة بالتشفير على السحابة.

أفضل ميزات TwinMind

اطرح أسئلة متابعة للتعمق في سياقات محادثات محددة

قم بإنشاء ملخصات لموضوعات وأنماط المحادثات من خلال الحوار

دعه يتعلم تفضيلاتك في التواصل ويتكيف مع استرجاع الذاكرة وفقًا لذلك.

قيود TwinMind

لا تزال ميزات ذاكرة المحادثة الشاملة قيد التطوير

تكامل محدود مع منصات المراسلة وأنظمة البريد الإلكتروني الحالية

أسعار TwinMind

مجاني

المزايا: 15 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات TwinMind

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: أصبحت إدارة المعرفة رسمية بعد أن صاغ بيتر دراكر، الذي يُطلق عليه غالبًا لقب "أبو الإدارة الحديثة"، مصطلح "العامل المعرفي". وقد عرّفهم بأنهم أفراد تتمثل مهمتهم الأساسية في العمل مع المعلومات واستخدامها بشكل إبداعي وتطبيقها لحل المشكلات.

10. MemAI (الأفضل لبناء ذاكرة المحادثة السلبية)

عبر MemAI

يراقب MemAI أنماط الاتصال ومناقشات المشاريع وعمليات اتخاذ القرار لإنشاء ذاكرة شاملة للمعرفة التنظيمية. يعني هذا النهج الخلفي أن مساعد المحادثة الخاص بك يصبح أكثر ذكاءً بمرور الوقت دون إضافة عمل إلى روتينك اليومي.

ما يميز هذه المنصة هو قدرتها على تحديد الموضوعات المتكررة والرؤى عبر المحادثات، مما يساعد الفرق على اكتشاف الاتجاهات التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد. بدلاً من مجرد تذكر الحقائق، تقوم المنصة بتجميع المعرفة في نقاط قابلة للتطبيق، مما يجعل ذاكرة المنظمة مفيدة من الناحية الاستراتيجية.

أفضل ميزات MemAI

اربط المحادثات عبر منصات وفترات زمنية مختلفة دون الحاجة إلى الربط اليدوي

قم بإنشاء اقتراحات استباقية بناءً على ذاكرة المحادثات المتراكمة وأنماطها

قم بتمييز القرارات السابقة أو المحادثات المماثلة أو المستندات ذات الصلة لتجنب التكرار.

قيود MemAI

مخاوف تتعلق بالخصوصية حول المراقبة والتحليل التلقائي لجميع الاتصالات

شفافية محدودة فيما يتعلق بكيفية معالجة بيانات المحادثات وتخزينها

أسعار MemAI

مجاني

Mem Pro: 14.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MemAI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ بحلول التسعينيات، قام محرر مجلة Fortune توم ستيوارت بتعميم قيمة "القدرات العقلية"، مما دفع إدارة المعرفة إلى دائرة الضوء في عالم الأعمال.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل Mem AI في عام 2025

11. Slack (الأفضل لذاكرة محادثات الفريق المعززة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Slack

طورت Slack منصتها لتشمل ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعزز الوعي بالسياق. يحلل الذكاء الاصطناعي أنماط المحادثات، ويظهر المناقشات التاريخية ذات الصلة، ويقدم ملخصات ذكية للقرارات المهمة.

على الرغم من عدم تخصصها، تساعد تقنية الذكاء الاصطناعي من Slack الفرق على الحفاظ على استمرارية السياق بشكل أفضل من خلال تمييز المحادثات السابقة ذات الصلة تلقائيًا عند ظهور موضوعات مماثلة. وهذا يخلق مساحة عمل أكثر ذكاءً للفريق تتعلم من سجل المحادثات المتراكم.

أفضل ميزات Slack (مع الذكاء الاصطناعي)

أنشئ نتائج بحث ذكية تفهم سياق المحادثة ومقصدها

احصل على ردود مقترحة من الذكاء الاصطناعي بناءً على أنماط المحادثات السابقة وأسلوب التواصل داخل الفريق.

احصل على أتمتة سير العمل وملخصات الملفات وتفسيرات الرسائل للمصطلحات الداخلية والترجمات مع خطط Business+ و Enterprise+.

قيود Slack (مع الذكاء الاصطناعي)

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي اشتراكات باهظة الثمن للحصول على الوظائف الكاملة.

لا يمكن توحيد الاتصالات الخارجية مثل البريد الإلكتروني و WhatsApp، كما يفعل Tanka AI

أسعار Slack (مع الذكاء الاصطناعي)

مجاني

المزايا: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slack (مع الذكاء الاصطناعي)

G2: 4. 5/5 (35,725+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (24,080+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slack (مع الذكاء الاصطناعي)؟

إليك ما قاله أحد مستخدمي Reddit:

يلخص القنوات والمواضيع ويقدم ملخصات يومية. لقد وجدت أن هذه الميزات مفيدة للغاية وتوفر الوقت.

البحث اللامتناهي ينتهي مع ClickUp

تقوم معظم بدائل Tanka AI بتسجيل المعلومات، ولكن القليل منها فقط يعرف كيفية إعادة عرضها عندما يكون ذلك مهمًا بالفعل.

ClickUp يحل هذه المشكلة. فهو يحافظ على ارتباط الذاكرة بالعمل. تصبح المحادثة في ClickUp Chat مهمة في غضون ثوانٍ. تظهر التعليقات بجوار المستند الذي جاءت منه.

ويستخرج ClickUp Brain ما قيل، ومتى قيل، وما تغير بسببه. حان الوقت للتغيير. اشترك في ClickUp اليوم! ✅