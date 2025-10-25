كيف تستخدم فرق المحتوى الذكاء الاصطناعي؟ الأدوات وسير العمل والأمثلة

بالنسبة لفرق التسويق في أي مكان، تجاوز الذكاء الاصطناعي مرحلة التجربة ليصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.

بصفتك جزءًا من فريق المحتوى، فأنت تعلم كيف أن الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى يغير قواعد اللعبة.

بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبحت المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل البحث عن الموضوعات وإنشاء المخططات التفصيلية وإعادة استخدام المحتوى وإعداد سير العمل التشغيلي للفريق، تتم تلقائيًا. وهذا يتيح لك الوقت للتركيز على الاستراتيجيات عالية القيمة وسرد القصص والريادة الفكرية، من بين أمور أخرى كثيرة.

إذا كنت لا تزال مترددًا وتريد معرفة كيف تستخدم فرق المحتوى الذكاء الاصطناعي، فقد كتبنا هذا المقال من أجلك.

سنتحدث أيضًا عن ما يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتته مقابل المجالات التي يلعب فيها الإشراف/المهارات البشرية دورًا.

ما الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في سير عمل المحتوى؟

يرسل لك الاستراتيجي موجزًا غامضًا. ويقوم الكاتب بإنشاء المحتوى باستخدام هذا المخطط غير المكتمل. ويضطر المحرر إلى إعادة كتابة معظمه لكي يفي الموضوع المطروح حقه. ثم يضيف SEO قائمة كلمات رئيسية في اللحظة الأخيرة.

أنت عالق في حلقة لا نهاية لها، والنتيجة دون المستوى المطلوب لأن لا أحد كان واضحًا بشأن استراتيجية المحتوى والموضوع المطروح.

إليك كيف يساعدك الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى على تجنب هذه المشكلات:

يحصل الاستراتيجي على الوضوح : تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي على تحويل موضوع تقريبي إلى مخطط واضح مع رؤى الجمهور والمواضيع الشائعة والزوايا المختلفة التي يجب تغطيتها. يمكنك بعد ذلك إضافة تفاصيل مثل النية وأعمدة الرسائل الرئيسية والنتائج التي تريد تحقيقها

لا يعاني الكاتب من متلازمة الصفحة الفارغة: بفضل الملخص الشامل، يمتلك الكاتب كل ما يحتاجه للبدء. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في التغلب على عائق الكتابة، وإنشاء العديد من الصيغ المختلفة للعناوين أو العبارات التي تحث على اتخاذ إجراء، وتكييف المحتوى مع مختلف الجماهير أو المنصات

المحرر لديه المزيد ليعمل عليه: إذا كان فريقك ينشئ محتوى على نطاق واسع، يمكن أن توفر لك نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي و LLM أول نسخة. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا التحقق من اتساق القواعد النحوية والنبرة. يمكنك بعد ذلك تحرير المسودة وتحسينها لتعكس خبرة الموضوع

SEO مدمج بعمق: تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تدعم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي عملية إدارة SEO من خلال اقتراح كلمات رئيسية بناءً على نية المستخدم والروابط الداخلية وفجوات المحتوى التي يمكن أن تعزز أداء البحث. باستخدام SEO البرمجي، يمكنك حتى إنشاء محتوى مخصص على نطاق واسع

يظل صوت علامتك التجارية متسقًا: يعمل فريق التسويق وفريق إنشاء المحتوى ومديرو وسائل التواصل الاجتماعي واستراتيجيو تحسين محركات البحث (SEO) جميعًا بنفس النبرة والهوية التجارية وإطار العمل الأسلوبي الموجه بالذكاء الاصطناعي. يتم توحيد الرسائل عبر كل قناة وأصل

إدارة المشاريع أكثر سلاسة: يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتبع المواعيد النهائية، وتحديد العقبات، يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تتبع المواعيد النهائية، وتحديد العقبات، وتعيين المهام تلقائيًا، مما يحافظ على تنسيق الجميع دون الحاجة إلى تحديثات مستمرة للتقدم أو تذكيرات

🚀 الذكاء الاصطناعي في الممارسة العملية: لاحظ لين سكوت جونز، مدير التسويق في Zapier، ما يلي: من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج، استخدمنا محركًا ينتج 70 منشورًا شهريًا وأضفنا ما يقرب من 30٪ من الإنتاجية دون أن تكتب الآلات مقالًا واحدًا طويلًا. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما قبل الإنتاج، استخدمنا محركًا ينتج 70 منشورًا شهريًا وأضفنا ما يقرب من 30٪ من الإنتاجية دون أن تكتب الآلات مقالًا واحدًا طويلًا. إذن، كيف يستخدمون الذكاء الاصطناعي في المحتوى؟ في البحث، والمخططات، وأتمتة سير العمل، ولكن ليس لكتابة مقالات طويلة.

⚠️ في هذا الصدد، يجب أن تعرف أيضًا ما لا يجب استخدام الذكاء الاصطناعي من أجله. ويشمل ذلك:

البحث وتقصي الحقائق

مسودات كاملة للمحتوى الطويل

المنشورات النهائية على وسائل التواصل الاجتماعي

الأعمال الفنية الأصلية أو صور العلامة التجارية

رؤى أو آراء مدعومة بالبيانات

📚 اقرأ أيضًا: كيفية أتمتة إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

كيف تستخدم فرق المحتوى الذكاء الاصطناعي في عملها اليومي

من الناحية المثالية، تريد دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي لفريق المحتوى. وهذا يعني توسيع نطاق استخدامه ليتجاوز مجرد عملية إنشاء المحتوى. فيما يلي، نوضح لك كيفية القيام بذلك.

تعلم كيفية توسيع نطاق سير عمل إنتاج المحتوى باستخدام ClickUp والذكاء الاصطناعي

1. تصور المحتوى والتخطيط له

حتى في عصر الفيديوهات وTikTok وYouTube وChatGPT، لا يزال الناس لديهم مدونات/نشرات إخبارية مفضلة يحبون قراءتها. إذا قلت شيئًا مثيرًا للاهتمام وقيّمًا و/أو ترفيهيًا، فستتمكن من التميز.

يبدأ ذلك في مرحلة التفكير والتخطيط. قبل كتابة أي كلمة بوقت طويل.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مرحلة التفكير والتخطيط:

اكتشاف إشارات الطلب: يحلل الذكاء الاصطناعي اتجاهات البحث واستفسارات الجمهور والمحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي لاكتشاف ما يهم الناس بالفعل في الوقت الحالي

ملء الفراغات: من خلال مسح محتوى المنافسين، يسلط الذكاء الاصطناعي الضوء على الفجوات التي يمكن لعلامتك التجارية أن تملأها بمحتوى أصلي بدلاً من تكرار ما هو موجود بالفعل

تعدد الزوايا: من موضوع واحد، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء تنويعات — نهج قائم على تحسين محركات البحث أو قصص العملاء، مما يعزز الإبداع البشري

تحديد أولويات الأفكار: يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي تقييم الموضوعات أو تجميعها بناءً على مدى صلتها بالموضوع، والطلب عليها في عمليات البحث، والعائد المحتمل على الاستثمار

بدء تقويم المحتوى: يتم إنشاء مسودات المخططات وحتى الجداول الزمنية الأولية قبل أن تكتب سطراً واحداً، مما يقلل من وقت التحضير

❗ تحذير: احذر من الإفراط في الفهرسة بناءً على إشارات تحسين محركات البحث (SEO) استنادًا إلى الكلمات الرئيسية والحجم، وإهمال الأصالة وموقع العلامة التجارية. تحتاج إلى مرشح استراتيجي للمحتوى لتحديد النقطة المثلى.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain لتبادل الأفكار، وحوّلها على الفور إلى موجزات منظمة أو مهام جاهزة للتقويم. يمكن لـ Brain تلخيص الأبحاث، وتوسيع نطاق الموضوعات، وإجراء تحليل للمنافسين، وحتى مساعدتك في صياغة مخططات أولية لهذه الأفكار. استخدم ClickUp Brain لتوليد الأفكار وتسريع تخطيط المحتوى

ميزة ClickUp: في بعض الأحيان، لا يكفي نموذج واحد من الذكاء الاصطناعي. مع ClickUp Brain MAX، بالإضافة إلى ClickUp Brain، يمكنك الوصول إلى جميع نماذج اللغة الكبيرة الخارجية المتميزة (LLMs) مثل ChatGPT وClaude وGemini والمزيد في نفس المكان. قم بإنشاء محتوى إبداعي أو طرح أفكار أو كتابة أوصاف تعريفية دون الحاجة إلى تبديل الأدوات! قم بالتبديل بين أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي من داخل ClickUp باستخدام Brain MAX

2. إنشاء الملخصات ووضع الخطوط العريضة

مع الموضوعات المتاحة، كيف يمكنك تعظيم فرص النجاح؟

تلميح: موجز محتوى رائع.

سواء كان الكاتب داخليًا أو خارجيًا، فإنه يحتاج إلى معرفة الغرض من المحتوى المخطط له، والمشاكل التي يجب معالجتها لدى الجمهور، وموقع المنتج، وغيرها من التفاصيل المهمة.

يقدم موجز المحتوى كل هذه المعلومات في صيغة سهلة. من خلال توفير كل ما يحتاجه الكاتب للبدء، يساعد الموجز الجيد الكتّاب على تجنب تكرار الأسئلة والتوضيحات.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء موجز:

تحليل SERP والمخطط التفصيلي: يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي مسح الصفحات الأعلى تصنيفًا وإجراء بحث عن الكلمات المفتاحية لاقتراح مخطط تفصيلي وعناوين محتملة وأسئلة يجب تناولها وأمثلة يجب تضمينها. كما يمكنها تسليط الضوء على ما فات المنافسين

تخطيط الشخصية والرحلة: يمكنه تحديد ما إذا كان استعلام البحث يعكس شخصًا في مرحلة الوعي (البحث عن مشكلة) أو مرحلة الدراسة (مقارنة الحلول) أو مرحلة اتخاذ القرار (الاستعداد للتصرف)

توحيد الملخصات على نطاق واسع: بالنسبة للفرق الكبيرة، يضمن الذكاء الاصطناعي الاتساق من خلال تضمين العناصر الأساسية نفسها في كل ملخص، مثل الجمهور والأهداف والكلمات الرئيسية والروابط والميزات التي يجب إبرازها

تكييف التنسيقات: من موضوع واحد، يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء ملخصات محتوى مخصصة لمختلف القنوات (مثل المدونات الطويلة، و LinkedIn carousel، والبريد الإلكتروني)، مما يقلل من ازدواجية الجهود

العناصر الوصفية المضمنة: يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح عناوين وصفية ووصفية وحتى نصوص بديلة لمحركات البحث أثناء صياغة الملخص

❗ تحذير: ستظل بحاجة إلى مسوق محتوى لمعرفة النية وراء كل موضوع بناءً على بيانات العملاء. يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح كلمات رئيسية وزوايا، ولكنه لا يمكنه الحكم بشكل موثوق على ما إذا كان الباحث يريد قائمة مرجعية سريعة أو دليلًا متعمقًا أو مقارنة بين المنتجات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Docs لإنشاء ومشاركة ملخصات المحتوى والقوالب. يمكنك إنشاء مسودات الملخصات بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيصها وفقًا لهيكلك الخاص، والتعاون في الوقت الفعلي مع الكتّاب والمحررين وفريق التسويق الأوسع. هل تستخدم نوعًا معينًا من المستندات بشكل متكرر؟ حوّله إلى قالب بنقرة واحدة! أنشئ قوالب موجزة خاصة بك باستخدام ClickUp Docs

👀 هل تعلم؟ أظهر استطلاع أجرته Ahrefs أن أكثر من 87% من المسوقين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء المحتوى. تنشر الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي محتوى أكثر بنسبة 42% شهريًا مقارنة بتلك التي تقوم بذلك يدويًا.

3. الكتابة والتأليف المشترك

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع أجزاء عملية الكتابة التي لا تتطلب تقديرًا عميقًا منك.

تكمن قوتك ككاتب في فهم الفروق الدقيقة وإدخال العاطفة في كتاباتك. أنت تعرف كيف تغير النبرة، ومتى تتوقف للتأكيد، ومتى تستخدم التشبيهات.

يمكنك أيضًا تقديم منظور استراتيجي، وربط المحتوى بأهداف العمل، والتحقق من الحقائق التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، يتفوق الذكاء الاصطناعي في السرعة والتكرار. يمكنك استخدامه لإنشاء نسخ أو صور بسرعة، وغير ذلك الكثير.

ميزة ClickUp: فيما يلي أنواع شائعة من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكنك البدء في تجربته. لقد أنشأنا هذه الصورة باستخدام ClickUp Brain 🧠 أنواع المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، رسم بياني تم إنشاؤه باستخدام ClickUp Brain يوضح هذا الفيديو كيفية استخدام Brain لإنشاء المحتوى الخاص بك.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في الكتابة والإبداع المشترك:

التغلب على الصفحة الفارغة: يساعدك الذكاء الاصطناعي على إنشاء المسودات الأولى للمقدمات أو الانتقالات أو الفقرات الداعمة في ثوانٍ معدودة

تغييرات في الأسلوب والنبرة: يمكنه إعادة كتابة الأقسام بسرعة لتتناسب مع صوت علامتك التجارية — غير رسمي أو موثوق أو تقني

توسيع المخططات: يمكنك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتفصيل النقاط الرئيسية في فقرات، أو إضافة أمثلة، أو اقتراح أسئلة وأجوبة شائعة

الصياغة عبر التنسيقات: يمكن لأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي تكييف نفس الملخص ليصبح مدونة أو بريدًا إلكترونيًا أو منشورًا على LinkedIn دون الحاجة إلى البدء من جديد

اختبار المتغيرات: تسهل هذه الأدوات إنتاج نسخ متعددة من العناوين الرئيسية أو عناصر الدعوة إلى اتخاذ إجراء أو الملخصات لكي يراجعها الفريق

❗ تحذير: من المعروف أن الذكاء الاصطناعي يهلوس بالحقائق والبيانات. يجب مراجعة كل البيانات أو الاقتباسات أو الإحصاءات للتأكد من صحتها.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Tasks لإدارة سير عمل إنشاء المحتوى. قم بتعيين مهام الكتابة مع الملخصات المرفقة، وحدد مواعيد الاستحقاق، واستخدم المهام الفرعية للمسودات والمراجعات والموافقات. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج في Tasks، يمكنك تعيين التعليقات أو إنشاء أو تحسين النصوص أو تحديث الحالة دون مغادرة المهمة. يمكن للكتاب والمحررين والمسوقين التعاون جميعًا في نفس الموضوع، بحيث تظل التعليقات والإصدارات والموافقات النهائية مركزة بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر المستندات ورسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp Brain متاح دائمًا للإجابة على الأسئلة، لذلك لا داعي للبحث في سلاسل التعليقات الطويلة!

يقوم فريق التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي في Cartoon Network بتنسيق عمليات المحتوى باستخدام برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp. تعمل المنصة كمصدر وحيد للمعلومات للفريق، مما يعزز الثقة والمسؤولية ويوفر الوقت. ينتقل المحتوى الاجتماعي من مرحلة الفكرة إلى مرحلة المراجعة الإبداعية ومراجعة النصوص، ثم إلى مرحلة الاستعداد للنشر، دون الحاجة إلى أن يطلب المدير باستمرار الحصول على تحديثات. كما أصبح حل المشكلات أسهل، حيث يمكن للجميع معرفة المسؤول عن كل جانب من جوانب المشروع. على حد تعبير سارة ليفلي، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في Cartoon Network: تركز مهمتي على الاستراتيجية والتخطيط، ولهذا السبب أحب ClickUp كثيرًا. عليّ التأكد من أن كل شيء منظم وأنني أعرف من يقوم بماذا، وكنت بحاجة إلى ClickUp لإنجاز هذه المهمة. تركز مهمتي على الاستراتيجية والتخطيط، ولهذا السبب أحب ClickUp كثيرًا. عليّ التأكد من أن كل شيء منظم وأنني أعرف من يقوم بماذا، وكنت بحاجة إلى ClickUp لإنجاز هذه المهمة.

4. التحرير

بمجرد أن يقدم الكاتب المسودة، يمكن لفريق المحتوى الخاص بك إجراء فحوصات نحوية ووضوح آلية على كل مسودة قبل أن يراجعها المحرر بالتفصيل.

مع هذا، يتغير دور المحرر. لم يعد بحاجة إلى تصحيح الأخطاء المطبعية أو النحوية؛ بل سيقضي المزيد من الوقت في توضيح البنية ونبرة الصوت، وتقييم الحجج، واتخاذ قرارات أخلاقية بشأن الصياغة والتعبير.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي عملية التحرير:

التنظيف الأولي: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي فحص مسودتك بحثًا عن أخطاء نحوية وتكرار العبارات والكلمات الزائدة

تعديلات النبرة والوضوح: يمكنك الحفاظ على صوت متسق للعلامة التجارية عبر الكُتّاب والتنسيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة كتابة قسم ما على الفور ليبدو أكثر ثقة أو حوارية أو تقنية

تحسين الهيكل والتدفق: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسلط الضوء على الانتقالات المفاجئة أو السياق المفقود أو التباين في السرعة. وهو مفيد بشكل خاص عند دمج مساهمات عدة كتاب

تحسين محركات البحث (SEO) والأداء: من وضع الكلمات المفتاحية ودرجات قابلية القراءة إلى الأوصاف التعريفية والروابط الداخلية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوصي بتعديلات بسيطة تجعل المحتوى أكثر قابلية للاكتش

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة التدقيق في ClickUp لتبسيط حلقة التعليقات التحريرية. يمكن للمحررين وأعضاء الفريق إضافة تعليقات مباشرة على الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF داخل المهمة. يمكن للمحررين تمييز كلمات أو صور أو إطارات معينة، ووضع علامات على الكتاب أو المصممين للتوضيح، وتتبع كل طلب تعديل في الوقت الفعلي. بمجرد الانتهاء من المراجعات، يمكنك وضع علامة على التعليقات على أنها تم حلها. حافظ على كل إصدار نظيفًا وشفافًا وقابلًا للتتبع.

لكي يكون الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بعمليات المحتوى، يقدم ClickUp قوالب معدة مسبقًا. تدمج قالب إدارة المحتوى في ClickUp الاستراتيجية والتنفيذ وإعداد التقارير في لوحة تحكم مرئية.

احصل على نموذج مجاني حافظ على تنظيم المحتوى الخاص بك وإمكانية الوصول إليه باستخدام نموذج إدارة المحتوى من ClickUp

يوفر هذا النموذج لفريق المحتوى الخاص بك نظامًا منظمًا لتخطيط كل جزء من المحتوى وتنظيمه والإشراف عليه من البداية إلى النهاية. الأفكار والموجزات والمسودات والموافقات، كلها موجودة في مكان واحد. يحصل الجميع، من الكتاب والمسوقين إلى المحررين، على رؤية واضحة لكل أصل من أصول المحتوى.

ملاحظة: هذا هو النموذج الذي نستخدمه في ClickUp لإدارة عمليات المحتوى لمدونتنا.

إليك ما يقوله سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في مركز رفاهية الطلاب بجامعة دارتموث، عن استخدام ClickUp لإنشاء المحتوى:

لقد قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وبسط التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. نحن الآن قادرون على الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة أكبر تصل إلى 2-3 مرات. من خلال تتبع المهام بفعالية وتوفير السياق (من خلال قسم الوصف والتعليقات)، هناك تحول أقل في السياق مما يؤدي إلى استخدام نظام واحد فقط (ClickUp) مقابل عدة أنظمة (GDrive والبريد الإلكتروني وSlack).

لقد قلل ClickUp من الحاجة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني وبسط التعاون لفريق إنشاء المحتوى لدينا. أصبح بإمكاننا الآن الانتقال من مرحلة التفكير/العصف الذهني إلى المسودة الأولى بسرعة أكبر تصل إلى 2-3 مرات. من خلال تتبع المهام بفعالية وتوفير السياق (من خلال قسم الوصف والتعليقات)، هناك تحول أقل في السياق مما يؤدي إلى استخدام نظام واحد فقط (ClickUp) مقابل عدة أنظمة (GDrive والبريد الإلكتروني وSlack).

إذا كنت كاتبًا، فهذا سيثير اهتمامك.. عبر Reddit لتجنب ذلك، لدينا حل: Talk-to-Text من ClickUp Brain MAX. سجل أفكارك العفوية أو ملاحظاتك الصوتية أو أفكار المحتوى أثناء التنقل، وسيقوم Brain بتحويلها على الفور إلى نص منظم جاهز للتحرير أو التوسيع أو التعاون. لن تفقد أي فكرة مرة أخرى لأنك لم تتمكن من تدوينها!

5. تقويم المحتوى وتتبع الإنتاج

عندما يتجاوز المحتوى مرحلة التحرير، ينتقل التحدي من الكتابة إلى التنسيق. من السهل أن تتعطل المواعيد النهائية والتبعيات وخطط التوزيع إذا لم يكن هناك تقويم مركزي يتتبع كل جزء متحرك من سير العمل.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي تتبع الإنتاج والجدولة:

الجدولة الآلية: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تعيين تواريخ الاستحقاق بناءً على سعة عبء العمل والجداول الزمنية السابقة، مما يضمن عدم تحميل أي شخص أكثر من طاقته

تذكيرات تنبؤية: يكتشف الذكاء الاصطناعي عندما تكون المهمة معرضة لخطر التأخير ويقوم بتنبيه المكلفين أو المحررين قبل انقضاء المواعيد النهائية

لوحات معلومات الرؤية: تمنحك لوحات المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي رؤية فورية لما هو قيد الصياغة أو المراجعة أو جاهز للنشر دون الحاجة إلى تحديثات يدوية

رؤى حول تقويم المحتوى: يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات التفاعل لاقتراح أفضل أوقات النشر ومزيج المحتوى أو تكرار المنصة

❗ تحذير: إضافة كل مهمة صغيرة إلى تقويم الإنتاج قد يكون أمرًا مرهقًا. استخدم المرشحات للتركيز على المراحل الأكثر أهمية (على سبيل المثال، جاهز للمراجعة، مجدول، منشور).

ميزة ClickUp: أصبح التنسيق أسهل مع حقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp. باستخدام حقول الذكاء الاصطناعي، يمكنك: قم بإنشاء ملخصات موجزة للمهام على الفور

احصل على تحديثات تلقائية حول تقدم الحملات

ترجم المحتوى بنقرة واحدة

حدد العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات دون بذل جهد يدوي استخدم الحقول المخصصة للذكاء الاصطناعي في ClickUp لأتمتة تتبع التقدم والتحديثات تساعد هذه الميزات الذكية الفرق على البقاء منظمين وتوفير الوقت في التحديثات الروتينية وضمان توافق الجميع، حتى تتمكن من التركيز أكثر على الاستراتيجية الإبداعية وأقل على الأعمال الإدارية. اجمع بين هذه الميزات وعرض اللوحة أو عرض التقويم، ولن تقلق أبدًا بشأن تتبع العمل يدويًا مرة أخرى.

لجعل تتبع الذكاء الاصطناعي يعمل بالفعل على نطاق واسع، تحتاج إلى مساحة مشتركة حيث يمكن للفرق التنسيق بشأن الجداول الزمنية والمهام وأولويات النشر.

قالب تقويم المحتوى من ClickUp هو مخطط مرئي يبسط جدول النشر عبر الفرق والمنصات.

احصل على نموذج مجاني أنشئ تقويمات تحريرية أو تقويمات مدونات باستخدام إطار عمل قياسي باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp

يمكنك معرفة ما سيتم نشره ومتى وأين، باستخدام بطاقات السحب والإفلات لكل جزء من المحتوى، والمميزة بالألوان حسب نوع المحتوى أو الحملة. انقر على أي بطاقة تقويم للوصول إلى تفاصيل المهمة الكاملة، بما في ذلك القناة وفئة المحتوى.

💡 نصيحة احترافية: أتمت المهام المتكررة، مثل تحديثات حالة المحتوى وتتبع التقدم، باستخدام أتمتة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال: قم بتحريك المهام تلقائيًا إلى الأمام بمجرد الموافقة على الناتج النهائي

قم بوضع علامة على المحررين تلقائيًا عندما تتغير حالة المهمة إلى "جاهز للمراجعة"

أرسل تذكيرات قبل 48 ساعة من تواريخ النشر أتمتة سير عمل الفريق باستخدام ClickUp Automations

🧠 حقيقة ممتعة: يميل الناس إلى استهلاك ما دفعوا ثمنه مؤخرًا، حتى لو كان المنتج أو الخدمة نفسها. يبدو الكتاب الإلكتروني الجديد أو الندوة عبر الإنترنت أو النشرة الإخبارية أكثر قيمة (ويتم قراءتها أكثر) عندما تكون مرتبطة بعرض جديد أو حملة محدودة المدة أو لحظة اتخاذ القرار.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب خطط تسويق مجانية في Word و ClickUp

6. إعادة استخدام المحتوى

مثل جميع الأقسام الأخرى، تتعرض فرق المحتوى لضغط مستمر للقيام بالمزيد بموارد أقل. في أي وقت، تقوم بإنشاء محتوى من أجل النمو وتسويق المنتجات وتمكين المبيعات وحتى العلامة التجارية لصاحب العمل.

إذن، كيف يمكنك زيادة إنتاجيتك 10 أضعاف دون أن تفقد صوابك؟

أسرع طريقة هي إعادة استخدام المحتوى. بدلاً من محاولة إعادة اختراع العجلة، استخرج المزيد من القيمة مما هو موجود بالفعل.

على سبيل المثال، يمكن إعادة استخدام تقرير بحثي كسلسلة مدونة من 5 أجزاء أو كتاب إلكتروني أو سلسلة بودكاست أو عدة قوائم مرجعية.

ومع ذلك، فإن إعادة الاستخدام اليدوي هي نشاط يستنزف الوقت والطاقة، مما يجعله مرشحًا رائعًا للأتمتة.

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مرحلة إعادة الاستخدام:

تحويل التنسيق تلقائيًا: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحويل مدونة إلى عرض متسلسل على LinkedIn أو ملخص بريد إلكتروني أو نص فيديو قصير مع إعادة كتابة بناءً على المطالبات

تكييف النبرة والجمهور: يمكن لأدوات كتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي إعادة صياغة مادة ما لتناسب شريحة جمهور أو قناة مختلفة — احترافية لـ LinkedIn، وحوارية لـ Instagram، وموجزة لـ X

استخراج النقاط البارزة: يمكنه إنشاء اقتباسات أو نقاط رئيسية لإنشاء موارد قصيرة ترتبط بمحتواك الأصلي

تجميع الموضوعات: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل مكتبتك المنشورة، واكتشاف الموضوعات المتداخلة، واقتراح حزم أو سلاسل لتوسيع النص

إعادة استخدام SEO: قم بتحديث المنشورات القديمة عن طريق مطالبة الذكاء الاصطناعي بتحديد الكلمات الرئيسية المفقودة أو نقاط البيانات الجديدة أو فرص الربط الداخلي

💡 نصيحة احترافية: بمجرد أن يساعدك الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مدونة إلى عروض متحركة أو تعليقات أو مقاطع فيديو قصيرة، يمكنك إدراج هذه الأصول مباشرة في قوالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الجاهزة للاستخدام. تحتوي هذه القوالب على حقول مسبقة الإنشاء للمنصة ونوع المنشور والتعليق والإبداع وحالة الموافقة. يمكن لفريقك التخطيط والجدولة والتعاون دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

7. تتبع الأداء وتحليل المحتوى

كما يعلم أي مسوق محتوى، فإن نشر المحتوى والحملات هو مجرد جزء من العملية. عليك أيضًا تتبع أدائها وتحسينها حسب الحاجة.

مع وجود قنوات متعددة وعشرات المقاييس، غالبًا ما يصبح تتبع الأداء مشكلة تتعلق بزيادة حجم البيانات. ويزداد الأمر سوءًا إذا كنت تقوم بذلك عبر جداول البيانات أو أدوات متعددة لكل جزء من الأجزاء.

الذكاء الاصطناعي هو المنقذ هنا.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي تتبع الأداء وتحليله:

جمع البيانات تلقائيًا: يمكن للذكاء الاصطناعي سحب بيانات التفاعل والزيارات والتحويل من منصات متعددة (Google Analytics و LinkedIn و YouTube وغيرها) إلى لوحة تحكم واحدة

التعرف على الأنماط: يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد اتجاهات الأداء بمرور الوقت — على سبيل المثال، أي طول للمحتوى يؤدي إلى المزيد من التحويلات أو أي أيام للنشر تحقق مشاركة أعلى

تحليل المشاعر والتحليل النوعي: من خلال تحليل التعليقات أو الملاحظات أو ردود الاستطلاعات، يمكن للذكاء الاصطناعي قياس مشاعر الجمهور ومساعدة فريقك على تحسين النبرة أو الرسائل أو التركيز على الموضوع

رؤى تنبؤية: يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالمواضيع أو أنواع المحتوى التي من المرجح أن تحقق أفضل أداء في الشهر المقبل استنادًا إلى البيانات التاريخية، مما يساعدك على تخطيط جداول المحتوى بشكل أكثر استراتيجية

❗ تحذير: تتبع الأداء لن يعمل في صوامع. يجب أن ترتبط بيانات الأداء بالنظام البيئي التسويقي الأكبر:

اربط تحليلات المحتوى ببيانات CRM لمعرفة المنشورات التي تؤثر على التحويلات

اربط أداء الحملة بنمو تحسين محركات البحث (SEO) وعمليات البحث عن العلامة التجارية

اجمع بين مقاييس المشاركة وجودة العملاء المحتملين لفهم العائد الحقيقي على الاستثمار

💡 نصيحة احترافية: استخدم لوحات معلومات ClickUp لتركيز جميع مقاييس الأداء وتصورها. يمكنك ربط البيانات من المهام والحقول المخصصة والتكاملات لتتبع النتائج والجداول الزمنية والمشاركة في مكان واحد. قم بالتبديل بين الأدوات مثل المخططات الشريطية أو المخططات الدائرية أو المخططات الخطية لتحديد العقبات وقياس نجاح الحملة. أضف بطاقات الذكاء الاصطناعي للحصول على تقارير أكثر ديناميكية وفورية! أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك لفريق الإدارة العليا، مما يعني أنك لن تضيع الوقت في تحويل التقارير إلى ملخصات. تتبع مقاييس المحتوى في لوحات معلومات ClickUp

ميزة ClickUp: تدمج تكاملات ClickUp كامل عالم أداء المحتوى الخاص بك في مساحة عمل واحدة. أدوات تحليل المزامنة: قم بتوصيل Google Analytics أو HubSpot أو YouTube لسحب بيانات التفاعل والتحويل وحركة المرور تلقائيًا إلى لوحات معلومات ClickUp الخاصة بك

اربط المحتوى بخط الأنابيب: قم بالدمج مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Salesforce أو HubSpot لتتبع الأصول المحتوية التي تحقق عملاء محتملين وإيرادات فعلية

تعزيز التعاون: اربط Slack أو Teams بحيث يتم تشغيل الإشعارات على الفور عند تغيير المقاييس الرئيسية أو تحقيق الإنجازات المهمة

ربط أدوات تحسين محركات البحث (SEO) والنشر: قم بالدمج مع WordPress أو SEMrush أو Ahrefs لمراقبة التصنيفات والنشر مباشرة من سير عملك اذهب إلى أبعد من ذلك مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp الذين يعملون كمساعدين مدمجين للذكاء الاصطناعي يقومون بأتمتة التحديثات والتقارير والإجابات داخل مساحة العمل الخاصة بك. يمكنهم نشر ملخصات يومية أو أسبوعية، أو إدارة اجتماعات الفريق، أو الإجابة الفورية على الاستفسارات المتعلقة بالمحتوى، كل ذلك دون الحاجة إلى إعداد يدوي.

فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي لفرق المحتوى

يساعدك دمج الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المحتوى في نواحٍ عديدة. على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي:

يقلل العبء الذهني عن طريق تحويل الأفكار الغامضة إلى خطوات ملموسة

يحافظ على الزخم الإبداعي بفضل اقتراحات الذكاء الاصطناعي في مكان العمل مباشرةً، مما يقلل من التبديل بين السياقات والعقبات

توحيد النتائج باستخدام باستخدام أدوات إنشاء المخططات التفصيلية والموجزات والقوالب التي تتوافق مع صوت العلامة التجارية

يربط بين فرق العمل من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي لاستراتيجية المحتوى والكتابة والتصميم فيما يتعلق بتحديثات المشروع والتبعيات

يكيف المحتوى في الوقت الفعلي من خلال توطين المحتوى أو تبسيطه أو إعادة صياغته بسرعة لمختلف الجماهير والمنصات

يعزز إدارة المحتوى من خلال وضع العلامات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وقواعد التسمية، وإنشاء قوائم مراجعة على نطاق واسع

يعزز الخدمة الذاتية؛ يمكن للكتاب والمحررين والمسوقين الحصول على المساعدة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى انتظار فرق أو أدوات أخرى

فيما يلي لمحة موجزة عن عملية إنتاج المحتوى داخل ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 62٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT و Claude. قد تكون واجهة روبوتات الدردشة المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة العمل الخاصة بك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

محدودية الذكاء الاصطناعي في العمل على المحتوى (وكيفية التغلب عليها)

على الرغم من المزايا العديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى والتسويق، هناك نقاط ضعف لا يمكن تجاهلها، مثل فقدان السياق ومخاطر الملكية الفكرية. إليك نقاط ضعف الذكاء الاصطناعي وكيفية التغلب على هذه المشكلات.

1. محتوى متجانس وممل

بفضل الكفاءة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، تقوم الآن ملايين الشركات بشحن المحتوى على نطاق واسع. ومع ذلك، تغمر المنصات الآن محتويات متشابهة تفتقر إلى العمق العاطفي. يتجاهل القراء بشكل متزايد المقالات التي تفتقر إلى الحيوية، وتواجه العلامات التجارية خطر الضياع في الخلفية.

✅ الحل الواضح لهذه المشكلة هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمحررين ذوي الخبرة الذين يمكنهم إضافة قصص العلامة التجارية وزوايا غير متوقعة ورؤى من الداخل.

وفقًا لشركة IBM، يمكن أن تساعدك الهندسة السريعة أيضًا مع الحفاظ على نفس مستوى الكفاءة. فيما يلي بعض التقنيات: مطالبات بدون محاولات أو بمحاولات قليلة لتقديم أمثلة توجه هيكل الذكاء الاصطناعي أو نبرته

تحفيز سلسلة الأفكار ، الذي يشجع على التفكير التدريجي للمفسرين

تحفيز الأدوار، حيث تقوم بتعيين شخصية للذكاء الاصطناعي لإضافة عمق ومنظور

تتيح لك حلقات التحسين البناء بشكل متكرر على النتائج بدلاً من قبول المسودة الأولى

⚡ أرشيف القوالب: قوالب تقويم المحتوى المجانية

2. نقاط الضعف في السياق

بينما يعالج الذكاء الاصطناعي اللغة بسرعة مذهلة، إلا أنه يواجه صعوبات في فهم المعاني الثقافية الضمنية والتغيرات في النبرة والآثار القانونية والأخطاء السابقة للعلامة التجارية. يمكن أن يؤدي هذا النقص في الوعي بالسياق إلى دعابة محرجة أو صياغة غير ملائمة أو محتوى غير دقيق.

✅ أصبح الإشراف التحريري أكثر أهمية من أي وقت مضى. تدريب الذكاء الاصطناعي هو استراتيجية أخرى؛ يمكنك إنشاء مكتبات مقتضبة مدمجة في السياقات الرئيسية لعلامتك التجارية. يمكن أن تكون هذه الإرشادات واضحة مثل التعليمات الخاصة بالمنطقة، وشخصيات الجمهور، والمواضيع المحرمة.

👀 هل تعلم؟ 60٪ من الكتّاب والمراجعين يقولون إن مساعدات الذكاء الاصطناعي "تفقد السياق ذي الصلة". ومن بين أولئك الذين يشعرون أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على الجودة، 44٪ يلومون فقدان السياق.

3. الملكية الفكرية والمناطق الخطرة من الناحية الأخلاقية

يعيد الذكاء الاصطناعي تجميع كميات هائلة من البيانات عبر الإنترنت لإنشاء محتوى ورؤى. بدون إسناد واضح أو شفافية في المصادر، تخاطر الشركات بنشر محتوى مسروق دون قصد. كما أنها معرضة لخطر انتهاك حقوق المواد المرخصة وعدم الإشارة إلى المبدعين الأصليين.

✅ إليك كيفية التغلب على هذا التحدي:

قم بتشغيل مخرجات الذكاء الاصطناعي من خلال أدوات فحص الانتحال وحقوق النشر على مستوى المؤسسات قبل نشر محتوى طويل أو يتطلب الكثير من البحث أو ذو رؤية عالية

تحقق من الترخيص عند استخدام مواد خارجية في المطالبات وقصر استخدامها على البيانات المسجلة الملكية أو التي تمت تسوية حقوقها

لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق، شاهد هذا الفيديو.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة على إرشادات العلامة التجارية للإلهام

اكتب (واجذب الانتباه) المحتوى باستخدام ClickUp

بغض النظر عن مدى براعة فريق المحتوى لديك، فإن توسيع نطاق الأفكار والحفاظ على دقة الملخصات والالتزام بالمواعيد النهائية أسبوعًا بعد أسبوع هو عمل صعب.

ClickUp، مساحة العمل المتكاملة للذكاء الاصطناعي حيث تتواجد المهام والوثائق والمحادثات والرؤى معًا، توفر كفاءة ووضوحًا غير مسبوقين لعمليات المحتوى الخاصة بك. بفضل الأتمتة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي المدمج في المهام والوثائق والقوالب المعدة مسبقًا، يمكنك تحويل فريق المحتوى الخاص بك إلى مركز إنتاجية.

شيء يحسده عليه الجميع في المؤسسة. 😀

إذن، ماذا تنتظر؟ اعتمد الذكاء الاصطناعي واشترك في ClickUp مجانًا اليوم