أفضل 11 بديلاً لـ Lindy AI لأتمتة سير العمل والمهام

صندوق بريد مزدحم، إدخالات تقويم متفرقة، ونظام CRM لا يتم تحديثه تلقائيًا — هذه هي العقبات اليومية التي تحاول Lindy AI حلها. ومع ذلك، فإنها تقصر في ميزات التعاون الأعمق بين أعضاء الفريق، ومشاركة السياق عبر سير العمل، وإعداد التقارير الموحدة.

يؤدي هذا إلى انتشار الذكاء الاصطناعي: الفوضى المتزايدة الناتجة عن التوفيق بين عشرات أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تتواصل مع بعضها البعض وتفتقر إلى ذاكرة مشتركة لأعمالك السابقة. بالنسبة للمهنيين ورجال الأعمال والفرق التي تركز على الإنتاجية وتريد أكثر من مجرد أتمتة سطحية، حان الوقت للنظر إلى ما هو أبعد من الأدوات التي تعمل بمفردها. في هذا المنشور على المدونة، قمنا باختيار 11 بديلاً لـ Lindy AI يتكيف مع عمليتك. لنبدأ! 💪

نظرة عامة على بدائل Lindy AI

إليك مقارنة بين أفضل بدائل Lindy AI.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة العمل والإنتاجية مع تتبع المشاريع والذكاء الاصطناعي السياقي حجم الفريق: مثالي للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى مركزية العمل وأتمتة التحديثات أتمتة مهام مخصصة وبسيطة، ومحتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإمكانيات تكامل بين الأدوات، وإدارة التقويم، وأتمتة سير العمل المرئي مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات تطبيق Relay أتمتة سير العمل متعدد الخطوات عبر التطبيقات حجم الفريق: مثالي لفرق العمليات والموارد البشرية والمبيعات والتسويق منصة بدون كود، موافقات تعاونية، مشغلات Slack/البريد الإلكتروني، منطق التفرع الذكي مجاني؛ يبدأ من 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Bardeen أتمتة المتصفح المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة حجم الفريق: مثالي لفرق التوظيف والعمليات والمبيعات أتمتة بنقرة واحدة، استخراج البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، سير عمل سياقي، مشغلات قائمة على Chrome تبدأ من 129 دولارًا شهريًا Gumloop إنشاء سير عمل تفاعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من البدايةحجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى سير عمل مرن وتفاعلي أداة إنشاء سير العمل المرئي، تكامل GPT-4، تدفقات توليد العملاء المحتملين، أتمتة سير العمل المعقدة المتوافقة مع Zapier مجاني؛ يبدأ من 97 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Zapier ربط آلاف التطبيقات دون الحاجة إلى البرمجةحجم الفريق: مثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد Zaps متعددة الخطوات، منطق شرطي، أدوات تأخير/تنسيق مدمجة مجاني؛ يبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا Make. com البرمجة النصية المرئية وتدفقات البيانات المعقدة حجم الفريق: مثالي للمستخدمين الفنيين والفرق التي تحتاج إلى سير عمل يعتمد على المنطق بشكل كبير واجهة السحب والإفلات، وتعيين البيانات المعياري، وسجلات التنفيذ في الوقت الفعلي مجاني؛ يبدأ من 10.59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم n8n أتمتة مفتوحة المصدر ومرنة للمطورين حجم الفريق: مثالي للفرق التقنية والمطورين الداخليين خيار الاستضافة الذاتية، وعقد الكود المخصصة، وعمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات أسعار مخصصة Beam AI أداة إنشاء سير العمل بالذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة والفرق سريعة النمو حجم الفريق: مثالي للشركات الناشئة والشركات المتوسعة التي تحتاج إلى عمليات داخلية ذكية تدفقات يتم إنشاؤها تلقائيًا، مدخلات باللغة الطبيعية، قوالب GPT معدة مسبقًا أسعار مخصصة Automation Anywhere أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على مستوى المؤسسات حجم الفريق: مثالي للمؤسسات الكبيرة وفرق تكنولوجيا المعلومات معالجة المستندات بالذكاء الاصطناعي، الروبوتات المراقبة/غير المراقبة، اكتشاف العمليات أسعار مخصصة Microsoft Power Automate أتمتة نظام Microsoft البيئي وما بعده حجم الفريق: مثالي للفرق الصغيرة والمؤسسات التي تستخدم بالفعل نظام Microsoft البيئي تكامل PowerApps، أتمتة سطح المكتب، قوالب سير العمل مجاني؛ يبدأ من 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Motion أتمتة الجداول الزمنية وتحديد أولويات العمل المكثف حجم الفريق: مثالي للمهنيين المشغولين والمؤسسين والشركات المتوسطة الحجم مساعد تقويم AI، حجز اجتماعات ذكي، تحسين وقت التركيز يبدأ من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

لماذا تختار بدائل Lindy AI؟

إذا كنت تبحث عن تخصيص أعمق أو تعاون متعدد الوظائف على نطاق واسع، فقد تكون بدائل Lindy AI أكثر ملاءمة لك. إليك الأسباب التي تجعلك تفكر في استخدام هذه الأدوات:

تكلفة استخدام عالية: تؤدي أسعاره القائمة على الاستخدام إلى فواتير عالية بشكل غير متوقع، خاصة بالنسبة للفرق التي تجرب الأتمتة أو تعمل على توسيع نطاقها

تخصيص محدود: يوفر خيارات تكوين أقل مقارنة بالمنصات الأكثر مرونة مثل ClickUp أو Make. com

تجهيز معقد: قد يكون إعداد سير العمل مربكًا، مع محفزات غير واضحة ووثائق محدودة ومنحنى تعلم حاد للمستخدمين غير التقنيين

واجهة مستخدم غير عملية: واجهة المستخدم تفتقر إلى الدقة والاتساق، مما يجعل من الصعب تصحيح الأخطاء في الأتمتة أو تتبع حالة المهام في الوقت الفعلي

أذونات تكامل مكثفة: يتطلب وصولاً واسعاً إلى منصات مثل Google Workspace، مما قد يثير مخاوف تتعلق بالأمان أو الخصوصية

ضعف في معالجة الملفات: قد لا يحترم Lindy AI مسارات المجلدات المخصصة عند التحميل إلى Google Drive، مما يتسبب في مشكلات في تنظيم البيانات

لا توجد وظائف في وضع عدم الاتصال بالإنترنت: يعتمد كليًا على اتصال الإنترنت، مما يحد من قابليته للاستخدام في البيئات ذات النطاق الترددي المنخ

عدم اتساق رؤية الدردشة: يجد بعض المستخدمين أن تفاعلات دعم العملاء أو تحديثات المهام الداخلية غير مرئية في الوقت الفعلي أثناء الدردشات الآلية

🧠 حقيقة ممتعة: تعود جذور الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثينيات القرن الماضي. بدأ الأمر مع آلان تورينج، عالم المنطق البريطاني، الذي طرح سؤالاً: "هل يمكن للآلات أن تفكر؟"، مما أدى إلى اختبار تورينج الشهير، وهو مفهوم شكل الذكاء الاصطناعي اليوم.

أفضل بدائل Lindy AI

فيما يلي أفضل 11 بديلاً لـ Lindy AI لزيادة الإنتاجية.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل والإنتاجية مع تتبع المشاريع والذكاء الاصطناعي السياقي)

استكشف ClickUp Autopilot Agents لإنجاز المزيد من العمل

تقوم إدارة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp بتشغيل عملك على الطيار الآلي، مما يتيح لك وللفريق التركيز على الأمور المهمة. وهذا يعني عدم الحاجة إلى التنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة—الانتشار غير الضروري للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي السياقي مدمج في كل ميزة—المهام، المستندات، الدردشة، لوحات المعلومات، وإعداد التقارير. لنرى كيف.

أنشئ وكلاء طيار آلي مخصصين بناءً على سير عملك

لدعم سير العمل المرن، يتولى وكلاء ClickUp Autopilot المهام المتكررة خلف الكواليس. يعملون بهدوء في الخلفية، حتى تتمكن أنت وفريقك من التركيز على العمل المهم. يمكنك بسهولة إنشاء وتخصيص وكيل ذكاء اصطناعي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين من ClickUp.

على سبيل المثال، إذا تضمنت تعليقات العملاء "بطء التسليم"، يمكنك ضبط الذكاء الاصطناعي لوضع علامة عليها، وتعيينها إلى Ops، ووضع علامة على المشاعر.

أنشئ سير عمل وكيلًا وبسّط العمليات باستخدام ClickUp Autopilot Agents

يوفر ClickUp وكلاء مسبقين شاملين لحالات استخدام مختلفة.

على سبيل المثال: Daily Report Agent يرسل تحديثات أسبوعية تلقائية إلى أصحاب المصلحة بناءً على بيانات المشروع الحية

Team Standup Agent يجمع التحديثات غير المتزامنة من أعضاء الفريق ويلخصها، ليحل محل الاجتماعات الطويلة لمناقشة الحالة

وكيل الإجابات التلقائية يرد على الأسئلة الشائعة في يرد على الأسئلة الشائعة في ClickUp Chat، مما يحررك من الإجابة على نفس السؤال مرتين تعرف على كيفية إعداد أول وكيل ذكاء اصطناعي لك:

قم بإعداد عمليات أتمتة مخصصة باستخدام المشغلات

على عكس الأدوات التقليدية التي تتطلب إنشاء تدفقات أو خرائط منطقية، تتيح لك ClickUp Automations أتمتة سير عملك باستخدام قاعدة بسيطة "إذا حدث هذا، فسيحدث ذلك".

قم ببناء ClickUp Automation الخاص بك باستخدام المشغلات والشروط والإجراءات

يمكنك إما إنشاء مشغلات خاصة بك أو الاختيار من بين أكثر من 100 نموذج أتمتة مسبق الإنشاء من أجل: تعيين المهام تلقائيًا عند تغيير الحالة

إرسال تنبيهات بشأن الأعمال المتأخرة

قم بتشغيل قوائم المراجعة المتكررة بناءً على التواريخ أو إتمام المهام

حوّل الأفكار إلى مهام على الفور

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك مطالبة ClickUp Brain بضبط أتمتة لك أيضًا باستخدام مطالبات باللغة الطبيعية مثل "ذكّرني بإرسال رسالة متابعة مخصصة إلى فريق التصميم كل ثلاثاء في الساعة 3 مساءً."

ما هو ClickUp Brain، كما تسأل؟ ClickUp Brain هو شريكك في الإنتاجية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمصمم لتحويل أفكارك إلى مهام قابلة للتنفيذ.

لنفترض أنك تستعد لسلسلة بودكاست جديدة. لا تريد أن تضيع الوقت في تخطيط كل خطوة. لذا، تكتب: "إطلاق سلسلة بودكاست جديدة: حجز الضيوف، كتابة مخطط الحلقات، تسجيل المقدمات، تكليف راشيل، الحلقة الأولى في 10 سبتمبر. "

بمجرد أن تمتلئ سلسلة المهام بالتعليقات والتحديثات، يقوم مدير مشروع الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain بتلخيص المحادثة على الفور، وتسجيل القرارات والإجراءات المعلقة والنقاط الرئيسية.

🎥 شاهد: يوفر ClickUp تقنية ذكاء اصطناعي تتكامل مع كل جزء من عملك

ويمكنك حفظ كل ذلك في ClickUp Docs، المرتبط بالمشاريع والمهام ذات الصلة، حتى لا يضيع أي شيء. يمكنك أيضًا نشر ملخصات المكالمات تلقائيًا في دردشة الفريق، مما يبقي الجميع على اطلاع، حتى لو فاتتهم الاجتماع.

أفضل ميزات ClickUp

تنظيم الجداول الزمنية: إدارة العمل باستخدام إدارة العمل باستخدام ClickUp Tasks لتعيين المهام وتتبعها وتصورها

تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق نتائج قابلة للقياس: قم بمواءمة عملك اليومي مع أهداف الشركة باستخدام قم بمواءمة عملك اليومي مع أهداف الشركة باستخدام ClickUp Goals لوضع الأهداف وقياس النجاح في الوقت الفعلي

المشاركة في إنشاء الوثائق: اعمل بشكل تعاوني في اعمل بشكل تعاوني في ClickUp Docs لكتابة الملاحظات وإنشاء مواقع ويكي وربط المستندات مباشرة بالمهام والأهداف

طرح الأفكار بصريًا: استخدم استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتحويل الأفكار إلى خطط وربطها مباشرة بالمهام في مساحة العمل الخاصة بك

اعثر على أي شيء في ثوانٍ: ابحث في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ابحث في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Enterprise Search لاستخراج البيانات بسرعة من المهام والوثائق والتعليقات والأدوات المتصلة

ابق على اطلاع على الاجتماعات: يربط : يربط AI Notetaker من ClickUp اجتماعاتك مباشرة بمساحة العمل الخاصة بك، ويلخص الإجراءات التي يمكنك اتخاذها

قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب مجموعة واسعة من الميزات المتقدمة وخيارات التخصيص المتاحة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تقييم G2 هذا يوضح كل شيء:

ClickUp هو بلا شك أداة إدارة المشاريع الأكثر مرونة وقوة التي عملت بها. بصفتي مؤسس WRKSTN، أساعد الوكالات والفرق الإبداعية على تبسيط العمليات، ويعد ClickUp أساسيًا في ذلك. إن القدرة على تخصيص كل شيء بدءًا من أنواع المهام إلى الأتمتة، جنبًا إلى جنب مع أدوات مثل لوحات المعلومات والنماذج والآن ClickUp Brain، تعني أنه يمكنني إنشاء أنظمة قابلة للتطوير وفعالة لأي سير عمل. بالإضافة إلى ذلك، أحب السرعة التي تستمر بها المنصة في التطور.

💡 مكافأة: إذا كنت ترغب في تبسيط سير عملك وزيادة الإنتاجية والحصول على المزيد من استثماراتك في الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp هو الحل الشامل الذي يتجاوز ما تقدمه Lindy AI: ابحث على الفور في ClickUp وGoogle Drive وGitHub وOneDrive وSharePoint وجميع تطبيقاتك المتصلة + الويب للعثور على الملفات والمستندات والمرفقات

استخدم Talk to Text لطرح الأسئلة وإملاء النصوص وإصدار الأوامر بصوتك دون استخدام يديك وأينما كنت

استفد من أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية المتميزة مثل ChatGPT وClaude وGemini من خلال حل واحد وسياقي ومناسب للمؤسسات جرب ClickUp Brain MAX —التطبيق الفائق للذكاء الاصطناعي الذي يفهمك حقًا، لأنه يعرف عملك. تخلص من انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، واستخدم صوتك لإنجاز العمل وإنشاء المستندات وتعيين المهام لأعضاء الفريق والمزيد.

2. تطبيق Relay. (الأفضل لسير العمل المتعدد الخطوات عبر التطبيقات)

عبر Replay.app

تساعد تطبيق Relay. الفرق على إنشاء سير عمل يجمع بين الأتمتة والمساهمة البشرية الذكية. وهو مصمم للتعامل مع متابعة المبيعات وملخصات الاجتماعات والمهام المخصصة مثل أبحاث المنافسين أو تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي.

يجمع بديل Lindy AI بين المرونة والتحكم. يمكنك إنشاء سير عمل مفصل ومخصص عبر أكثر من 100 أداة شائعة، وإضافة نقاط تفتيش بشرية في أي مكان تحتاج إليه، وتشغيل الإجراءات في الوقت الفعلي باستخدام دعم webhook.

أفضل ميزات تطبيق Relay

أضف خطوات تدخل الإنسان مثل الموافقات وإدخال البيانات وإنجاز المهام للحفاظ على مشاركة الإنسان عند الحاجة

قم بتشغيل سير العمل على الفور باستخدام Webhook Trigger لربط أي نظام أو تطبيق

قم بتخصيص طلبات بروتوكول النص التشعبي (HTTP) مع التحكم الكامل في الأساليب والعناوين والحمولات

استخدم خطوات الذكاء الاصطناعي المدمجة مثل تلخيص أو استخراج أو ترجمة لمعالجة المحتوى في تدفقات آلية

قيود تطبيق Relay

تكاملات مدمجة أقل مقارنة بالمنافسين مثل Zapier أو Make

لا يمكن تكرار سير العمل عبر مساحات العمل، مما يعيق عمل المستشارين والوكالات

أسعار تطبيق Relay

مجاني

احترافي: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الفريق: 98 دولارًا شهريًا (يشمل 25 مستخدمًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات تطبيق Relay

G2: 4. 9/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تطبيق Relay.؟

وفقًا لمراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في تطبيق Relay. هو أنه يبقي الجميع على نفس الصفحة. إنه بسيط وواضح ويساعد حقًا في دفع الأمور إلى الأمام دون ضوضاء إضافية.... الشيء الوحيد الذي لا يعجبني في تطبيق Relay. هو أنه قد يبدو صارمًا بعض الشيء عندما تتطلب المهمة أو سير العمل مرونة.

📮 ClickUp Insight: يعتقد 30٪ من الموظفين أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19٪ أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المدة القصيرة التي توفرها تضيف الكثير: ساعتان فقط يتم استردادهما أسبوعيًا تعادل أكثر من 100 ساعة سنويًا، وهي مدة يمكن تخصيصها للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. 💯 باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، كل ذلك من خلال نفس المنصة. لا حاجة لأدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50٪ من خلال دمج ثلاث أدوات في ClickUp — للحصول على منصة موحدة مع المزيد من الميزات وتعاون أكثر تماسكًا ومصدر واحد للمعلومات أسهل في الإدارة والتوسع.

3. Bardeen (الأفضل لأتمتة المتصفح المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة)

عبر Bardeen

تساعد Bardeen فرق التسويق على إنجاز العمل في المكان الذي يقضون فيه الكثير من الوقت بالفعل: المتصفح. تتولى الأداة كل شيء بدءًا من البحث عن العملاء المحتملين وتحديثات CRM وحتى التواصل المخصص وأبحاث المنافسين.

تم تصميمه لفهم سير عمل GTM الحقيقي. بدلاً من الاعتماد فقط على المشغلات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) مثل الأدوات الأخرى (على سبيل المثال، Zapier أو Make)، يمكن لـ Bardeen "رؤية" صفحات الويب والتفاعل معها مباشرةً. وهذا يمكّنه من أتمتة المهام التي تتطلب عادةً تفاعلًا بشريًا، مثل نسخ المعلومات من مواقع الويب أو ملء النماذج أو التنقل عبر بوابات الويب المعقدة.

أفضل ميزات Bardeen

استخدم Magic Box لإنشاء عمليات أتمتة بمجرد كتابة ما تريد

قم بتلخيص وتجميع الرؤى باستخدام Research Agent للحصول على تقارير وتحليلات أكثر ذكاءً

أنشئ رسائل باستخدام Message Generator ، الذي يكيّف النبرة والمحتوى لكل مستلم

قم بتشغيل "دفاتر اللعب" المعدة مسبقًا، وهي قوالب أتمتة قابلة لإعادة الاستخدام، بنقرة واحدة أو اختصار

قيود Bardeen

قد يصبح النظام القائم على الائتمان مكلفًا في حالة الاستخدام المكثف

أبلغ بعض المستخدمين عن ارتفاع استخدام وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي، خاصة عند تشغيل عمليات الأتمتة المستندة إلى المتصفح

أسعار Bardeen

المبتدئين: 129 دولارًا شهريًا

الفرق: 500 دولار شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسسات: 1500 دولار شهريًا (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Bardeen

G2: 4. 8/5 (30+ تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: اختبار تورينج يتخيل لعبة يتفاعل فيها الإنسان مع آلة وآخر من البشر من خلال النص. إذا لم يتمكن البشر من التمييز بينهما بشكل موثوق، يُقال إن الآلة قد اجتازت الاختبار.

4. Gumloop (الأفضل لسير العمل التفاعلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من البداية)

عبر Gumloop

يسهل Gumloop إنشاء وتشغيل أتمتة سير العمل المخصصة دون الاعتماد على الهندسة. يمكنك أتمتة كل شيء في ثلاث خطوات فقط: السحب والربط والتشغيل.

يعمل مباشرة مع الأدوات التي يستخدمها فريقك بالفعل، مثل Google Docs و Slack و Notion وأدوات CRM والمزيد. ويمكنك استخراج البيانات من مواقع الويب وفرز المستندات وتلخيصها وإرسال النتائج إلى أي مكان تريده.

أفضل ميزات Gumloop

قم بتشغيل سير العمل باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الواردة أو رسائل Slack أو Webhooks

قم بإنشاء أدوات تحسين محركات البحث (SEO) مثل أدوات إنشاء مخططات المدونات باستخدام منطقك الخاص

استخرج وولخص المستندات على نطاق واسع باستخدام سير عمل ملخص المستندات

قم بفرز الملفات وتوجيهها باستخدام مرشحات ومجلدات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتوافقة مع المحتوى

قيود Gumloop

يمكن أن تصل تكلفة المكالمات المتقدمة بالذكاء الاصطناعي (مثل GPT-4o أو Claude 3. 5 Sonnet) إلى 20 نقطة لكل منها

عدم وجود خيار الدردشة المباشرة يعني أن المستخدمين يجب أن يعتمدوا على البريد الإلكتروني أو المنتديات للحصول على المساعدة

أسعار Gumloop

مجاني

المبتدئين: 97 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 244 دولارًا شهريًا لكل 10 مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Gumloop

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🧠 حقيقة ممتعة: أصبحت الروبوتات المسماة صوفيا أول مواطنة روبوتية في العالم في المملكة العربية السعودية في عام 2017. يمكنها أن تبتسم وتعبس وتطلق النكات (نوعًا ما).

5. Zapier (الأفضل لربط منصات الطرف الثالث دون الحاجة إلى البرمجة)

عبر Zapier

يوفر Zapier مجموعة أدوات أتمتة لإنشاء أنظمة كاملة باستخدام منطق السحب والإفلات والواجهات المخصصة والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام. وهو مصمم لدعم المهام الشخصية وسير العمل على مستوى المؤسسة.

تتيح لك المنصة مزج العوامل الذكية واستخدام المرشحات للتحكم في المنطق وتنسيق البيانات حسب الحاجة. يمكنك أيضًا إدارة أتمتة إدارة المشاريع باستخدام أدوات مدمجة مثل Tables وCanvas وPaths.

أفضل ميزات Zapier

قم بتخطيط وتوثيق وتحسين سير العمل المعقد بصريًا باستخدام Canvas

قم بإنشاء وإدارة Zaps لأتمتة المهام الروتينية عبر آلاف التطبيقات دون الحاجة إلى مهارات تقنية

قم بإنشاء وتشغيل وظائف لأتمتة متقدمة قائمة على الكود مع استضافة مدمجة

قم بتخزين البيانات وإدارتها مباشرة في جداول Zapier لتدفق سلس عبر عمليات الأتمتة

قيود Zapier

غالبًا ما تتطلب سير العمل المعقدة التي تتضمن شروطًا أو تفرعات أو أتمتة متقدمة حلولًا بديلة أو برمجة نصية مخصصة، على عكس بدائل Zapier

أخطاء Zap ليست واضحة دائمًا، لذا غالبًا ما يتطلب حل المشكلات البحث في السجلات أو الاتصال بالدعم الفني

أسعار Zapier

مجاني

المزايا: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: 103.50 دولارًا شهريًا لكل 25 مستخدمًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

إليك تقييم G2 حول هذه الأداة:

يوفر لي Zapier ساعات من العمل اليدوي كل أسبوع. أستخدمه بشكل أساسي لتكامل CRM — مثل مزامنة العملاء المحتملين بين المنصات، والتحديث التلقائي لسجلات جهات الاتصال، وتشغيل المتابعات — وهو يعمل بشكل موثوق في الخلفية... لا تزال بعض حالات الاستخدام المتقدمة تتطلب حلولاً بديلة أو webhooks مخصصة، والتي قد تكون تقنية بعض الشيء.

6. Make. com (الأفضل للبرمجة النصية المرئية وتدفقات البيانات المعقدة)

عبر Make.com

يساعدك Make.com على تخطيط عملية الأتمتة بالكامل باستخدام واجهة مرئية تمنحك تحكمًا كاملاً. يمكنك تصميم سير العمل المعقد وأتمتته، وتحويل البيانات، وتشغيل الإجراءات عبر webhooks، واستخدامه كأداة تعاون AI.

ميزة هذا البرنامج البارزة هي Make Grid، وهي خريطة مرئية حية لجميع عمليات الأتمتة الخاصة بك. يمكنك الحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول كيفية ارتباط كل شيء ببعضه البعض، وأين تتدفق البيانات، وأي سير عمل يحتاج إلى اهتمام.

أفضل ميزات Make.com

تحكم في المنطق والتدفق باستخدام العبارات الشرطية والتفرع باستخدام التحكم في التدفق

حوّل المدخلات على الفور باستخدام وظائف معالجة البيانات بالسحب والإفلات

قم بتشغيل السيناريوهات خارجيًا من خلال HTTP/Webhooks التي تتصل بأي واجهة برمجة تطبيقات عامة

قم بتعيين الأدوار والقيود باستخدام عناصر التحكم في الوصول المدمجة لتحسين إدارة الفريق

قيود Make.com

تكون رسائل الخطأ أحيانًا غامضة أو تقنية للغاية

قد تتباطأ سير العمل التي تتضمن العديد من الخطوات أو الموجهات أو الحلقات أو تفشل بشكل غير متوقع

أسعار Make.com

مجاني

الأساسي: 10.59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 18.82 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الفرق: 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Make.com

G2: 4. 7/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Make.com؟

وفقًا لمراجعة Capterra:

سهل التعلم للغاية وسهل الاستخدام، حتى بالنسبة للأشخاص غير المهتمين بالهندسة. يتيح مجموعة واسعة جدًا من حالات استخدام الأتمتة. ...قد يكون للتسعير القائم على العمليات بعض العيوب عندما لا يتم تهيئة المستخدمين بشكل صحيح.

7. N8n (الأفضل للأتمتة المفتوحة المصدر والمرنة للمطورين)

عبر N8n

تواجه معظم الأدوات صعوبات في سير العمل الذي يتطلب الكثير من المنطق. فهي تحد من قدرتك على تقسيم الخطوات أو دمجها أو إعادة استخدامها. يزيل n8n هذه القيود من خلال عناصر تحكم ديناميكية للفلاتر والحلقات والمفاتيح والتوجيه الشرطي، وجميعها مرئية في محرر مرئي واضح.

بصفته مولدًا لسير عمل الذكاء الاصطناعي، يعرض النتائج في الوقت الفعلي في كل خطوة، مما يتيح لك تصحيح الأخطاء دون إعادة تشغيل سير العمل بالكامل. أضف رمزًا مخصصًا فقط عند الحاجة واستخدم المشغلات أو webhooks أو عقد HTTP لتوصيل أي شيء، حتى الأدوات التي لا تدعم الدعم الأصلي.

أفضل ميزات N8n

يمكنك الوصول إلى الأدوات التي لا تحتوي على تكاملات أصلية باستخدام curl أو بيانات الاعتماد الحالية

قم بالدمج أو التقسيم أو التصفية أو إزالة التكرار أو التكرار باستخدام Transformers ، باستخدام منطق ذكي وبأقل جهد ممكن

اكتب منطقًا ديناميكيًا باستخدام التعبيرات وعقد الكود، وأضف تحويلات مخصصة في JavaScript أو Python

أنشئ أحداث التطبيقات أو webhooks أو رسائل الدردشة أو مهام cron لتناسب عمليتك

قيود N8n

على الرغم من أنه يدعي عدم الحاجة إلى معرفة البرمجة، غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى معرفة أساسية بـ JavaScript أو هياكل API

يعد تصحيح أخطاء سير العمل المعقدة أمرًا صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً

أسعار N8n

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات N8n

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (30+ تقييمًا)

8. Beam AI (الأفضل للشركات الناشئة التي تحتاج إلى أداة إنشاء سير عمل بالذكاء الاصطناعي)

عبر Beam AI

Beam هي أداة ذكاء اصطناعي لف رق خدمة العملاء والمالية تعمل على أتمتة سير العمل باستخدام عوامل التعلم الذاتي. تتكيف هذه العوامل مع النتائج وتطبق الملاحظات وتحسن أداءها دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.

يتم التعامل مع مهام مثل مراجعة كشوف المرتبات وفرز السير الذاتية أو إدارة طلبات العملاء بشكل مستقل ويتم تحسينها بمرور الوقت. يتخذ كل وكيل قرارات في الوقت الفعلي باستخدام نظام تبديل النماذج من Beam.

تقوم هذه البدائل باختيار النموذج المناسب، وتشغيل الخطوات بناءً على السياق، والحفاظ على سير العمليات دون تأخير.

أفضل ميزات Beam AI

اختر النموذج المثالي لكل مهمة بشكل ديناميكي باستخدام ModelMesh

قم بتضمين إجراءات التشغيل القياسية لتدريب الموظفين على العمليات الحالية والاتصال بأنظمتك في غضون دقائق

راقب الأداء في الوقت الفعلي من خلال لوحات المعلومات التي تعرض نشاط الوكلاء ومعدلات الأخطاء ونتائج سير العمل

قيود Beam AI

يحتاج المستخدمون إلى إدارة تخزين المتجهات الخاصة بهم، مما قد يزيد من تعقيد الإعداد

مُحسّن بشكل أساسي للمستندات القياسية؛ قد لا يدعم أنواع الملفات المعقدة أو المتخصصة

أسعار Beam AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Beam AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

🔍 هل تعلم؟ تم إنشاء أول روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي في عام 1966 على يد الأستاذ جوزيف وايزنباوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. أطلق عليه اسم ELIZA وكان يؤدي دور المعالج النفسي. كان المستخدمون يكتبون أفكارهم، وترد إليزا باستخدام نظام بسيط قائم على القواعد يحاكي المحادثة البشرية.

9. Automation Anywhere (الأفضل لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) على مستوى المؤسسات)

عبر Automation Anywhere

يجمع Automation Anywhere بين معالجة المستندات وتصميم سير العمل وتكامل الأنظمة. يفهم محرك الأتمتة الخاص به كيفية عمل العمليات في البيئات الحقيقية، ويتكيف مع التغييرات، ويحافظ على تماشي التنفيذ بين الأقسام.

يوفر برنامج أتمتة المهام هذا للفرق الأدوات اللازمة لإنشاء الأتمتة وإدارتها ونشرها بسرعة، مع تشغيل كل شيء في السحابة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل على مساحة عمل لمراقبة النشاط وتعديل الاستراتيجيات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Automation Anywhere

أنشئ وكلاء باستخدام AI Agent Studio لتصميم وإدارة منفذي المهام المخصصين

حدد الثغرات باستخدام Process Discovery، واكتشف أوجه القصور، واحصل على اقتراحات مدعومة بالبيانات حول ما يجب أتمتته

اربط العمل باستخدام Automation Co-Pilot، مع إضافة مساعدة الأتمتة على الشاشة داخل التطبيقات اليومية

قيود Automation Anywhere

قد تواجه الروبوتات تأخيرًا أو عدم استقرارًا عند التعامل مع العمليات المعقدة

على الرغم من كونه منخفض الكود، إلا أنه غالبًا ما يبدو برمجيًا

أسعار Automation Anywhere

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Automation Anywhere

G2: 4. 5/5 (أكثر من 3900 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 190 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ تمت صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في عام 1956 في مؤتمر دارتموث من قبل جون مكارثي، والذي يعتبر الآن مولد الذكاء الاصطناعي كحقل علمي.

10. Microsoft Automate (الأفضل لنظام Microsoft البيئي)

عبر Microsoft Automate

يساعد Power Automate الفرق على التخلص من الأعمال المتكررة من خلال مزيج من الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، واستخراج المهام، وتدفقات العمليات. يمكنك تصميم عمليات أتمتة بلغة بسيطة، وتشغيلها عبر تطبيقات السحابة أو سطح المكتب، والتعامل مع الموافقات ومهام المستندات أو تحديثات البيانات.

تتيح لك أداة الذكاء الاصطناعي هذه أتمتة المهام البسيطة أو العمليات متعددة الخطوات، وتقدم رؤى إرشادية حول سير العمل الذي يجب التركيز عليه بعد ذلك.

أفضل ميزات Microsoft Automate

قم بإنشاء وتحرير سير العمل باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام Microsoft 365 Copilot

حدد نقاط الضعف وأعط الأولوية للأتمتة من خلال استخراج العمليات

أتمتة الإجراءات عبر تطبيقات Microsoft 365 مثل Excel و Teams و OneDrive

قم بإعداد معالجة المستندات واستخراج البيانات باستخدام أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي

قيود Microsoft Automate

تسبب الأعطال الصامتة في سير العمل المعقد الإحباط

قد تربك ميزات الذكاء الاصطناعي المستخدمين غير التقنيين بسبب تداخل الأدوات

أسعار Microsoft Automate

مجاني

Power Automate Premium: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

Power Automate العملية: 150 دولارًا شهريًا لكل روبوت (يتم الفوترة سنويًا)

Power Automate Hosted Process: 215 دولارًا شهريًا لكل روبوت (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Automate

G2: 4. 4/5 (أكثر من 650 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Automate؟

نشرت مراجعة G2 هذه الرؤية:

ما أحبه في Power Automate هو سهولة إعداد التدفقات بين التطبيقات التي أستخدمها يوميًا مثل Outlook و Teams و SharePoint... أحيانًا يكون تصحيح أخطاء التدفق الفاشل أمرًا صعبًا بعض الشيء. قد تكون رسائل الخطأ غامضة، وغالبًا ما تضطر إلى البحث في السجلات لمعرفة ما حدث.

11. Motion (الأفضل للجدولة الآلية والعمل المكثف)

عبر Motion

بدلاً من التوفيق بين الأدوات المختلفة، يتيح لك Motion تعيين أدوار للذكاء الاصطناعي، مثل مدير مشروع أو مسؤول توظيف أو مساعد، وسيتولى الذكاء الاصطناعي هذه المهام بعد إجراء بعض الإعدادات البسيطة.

يخطط هذا البديل لـ Lindy AI يوم عملك نيابة عنك، باستخدام الذكاء الاصطناعي لترتيب المهام والاجتماعات والمواعيد النهائية في تقويمك بناءً على الأولوية والتوافر. يستشعر البديل تغير الخطط، مثل تأخر الاجتماعات أو ظهور مهام عاجلة، ويعيد ضبط جدولك على الفور لإبقائك على المسار الصحيح.

أفضل ميزات Motion

وظف موظفين مدربين مسبقًا على الذكاء الاصطناعي مثل Dot (المسؤول عن التوظيف) وMillie (مدير المشروع) وSuki (مسؤول التسويق)

أنشئ خرائط طريق مرئية باستخدام مخططات Gantt AI التي يتم تحديثها مع تغيرات العمل

حلل مهامك، ورتبها حسب الأولوية حسب مدى إلحاحها ومواعيدها النهائية، وأعد جدولتها باستخدام مدير المهام AI

قيود الحركة

واجهة المستخدم لإدخال المهام تبدو غير مريحة، مع خيارات محدودة لإعادة ترتيب المشاريع أو تنظيمها

تأخر متكرر وأداء بطيء، خاصة عند التنقل بين المهام أو تحديثها

أسعار Motion

AI Workplace: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

موظفو الذكاء الاصطناعي: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

AI Employees Light: 148 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يشمل 3 مقاعد)

معيار موظفي الذكاء الاصطناعي: 446 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يشمل 25 مقعدًا)

AI Employees Plus: 894 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يشمل 25 مقعدًا)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات الحركة والمراجعات

G2: 4. 1/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

إليك وجهة نظر مباشرة من مراجعة G2:

أنا أحب ميزة ملء الوقت بالذكاء الاصطناعي. إذا احتجت إلى إلغاء اجتماع أو كان لدي بعض الوقت الفراغ، فإنها تملأ وقتي بالمشاريع/المهام التي يجب إنجازها... العيبان الوحيدان هما ضرورة إعداد كل شيء وفقًا لذلك في المشاريع والقوالب لاستخدامها بشكل منطقي. أتمتة المهام والخطوات أمر بسيط، ولكنه لا يصل إلى الدرجة المعقدة التي أرغب فيها من حيث كتابة المتغيرات للأسماء أو بدء المشاريع تلقائيًا خارج الشركة بدلاً من المستوى الشخصي الخاص.

🧠 حقيقة ممتعة: أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي أفضل في التعرف على الأنماط ومعالجة اللغة الطبيعية، بل وتفوقت على البشر في لعبة الشطرنج. ومن الأمثلة على ذلك فوز Deep Blue من IBM على بطل العالم غاري كاسباروف في عام 1997.

