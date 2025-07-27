أفضل 10 قوالب Miro OKR لمواءمة الأهداف في عام 2025

تحديد الأهداف أمر سهل. لكن الالتزام بها ومشاركة التقدم المحرز مع فريقك والحفاظ على تركيز الجميع: هذا هو الجزء الصعب.

تساعد OKRs في إضفاء الهيكلية، ولكن حتى أفضل الأطر تحتاج إلى الأدوات المناسبة لتكون فعالة على أساس يومي.

توفر قوالب الأهداف والنتائج الرئيسية من Miro للفرق مساحة واضحة وتعاونية لرسم خريطة للأمور المهمة ومتابعة التقدم معًا.

في هذا الدليل، سنرشدك إلى أفضل قوالب Miro OKR لتنسيق فريقك وتوجيهه نحو نفس الهدف. وإذا كنت تبحث عن شيء أكثر سهولة في الاستخدام وأسهل في المتابعة على المدى الطويل، فلدينا توصية لك أيضًا.

ما الذي يجعل قالب Miro OKR جيدًا؟

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار قالب OKR في Miro:

سهولة التعاون والتحديثات: حدد قالب OKR لفريق Miro الذي يتيح لأعضاء الفريق إضافة ملاحظات أو تحديث الحالات أو التعليق دون الحاجة إلى دليل إرشادي لضبط OKRs

فصل واضح بين الأهداف والنتائج الرئيسية: اختر قالب OKR جيد التصميم وموزونًا يسهل التمييز بين الأهداف والنتائج القابلة للقياس دون ازدحام المساحة

مساحة لملكية الفريق: اختر قالب تخطيط Miro OKR حيث يمكنك تعيين الأهداف أو النتائج الاستراتيجية للأفراد أو الفرق، بحيث تظل المسؤوليات مرئية ومشتركة

تتبع التقدم المدمج: اختر قالب تتبع OKR مع عناصر مرئية مثل مربعات الاختيار أو أشرطة التمرير أو أشرطة التقدم لمساعدة الفرق اختر قالب تتبع OKR مع عناصر مرئية مثل مربعات الاختيار أو أشرطة التمرير أو أشرطة التقدم لمساعدة الفرق على تتبع OKRs وفهم الوضع بسرعة

الوضوح البصري: أعط الأولوية لقوالب Miro OKR التي تتضمن أيقونات وترميزًا بالألوان وتخطيطات لتوفير الوضوح البصري. يجب أن تشجع الأداة على الاستخدام المستمر من خلال أعط الأولوية لقوالب Miro OKR التي تتضمن أيقونات وترميزًا بالألوان وتخطيطات لتوفير الوضوح البصري. يجب أن تشجع الأداة على الاستخدام المستمر من خلال لوحات معلومات OKR سهلة الاستخدام وتنسيق سهل الاستخدام

قابلة للتكيف مع سير عمل فريقك: اختر القوالب التي تتمتع بمرونة كافية لتناسب عملياتك وأولوياتك، دون إجبارك على تغيير طريقة عمل فريقك

🔎 هل تعلم؟ تم تطوير إطار عمل OKR لتحديد الأهداف لأول مرة في شركة Intel في السبعينيات من القرن الماضي على يد أندرو جروف. ومع ذلك، لم يكتسب هذا الإطار شعبية واسعة حتى عام 1999، عندما قام جون دوير، الذي تعلم عن OKR مباشرة من جروف، بتقديمه إلى شركة ناشئة صغيرة تدعى Google. والباقي هو تاريخ. أصبحت OKRs جزءًا من جوهر Google ولا تزال تُعتبر أحد الدوافع الرئيسية وراء نموها الهائل.

أفضل 10 قوالب Miro للأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) للفرق المرنة

فيما يلي أفضل قوالب Miro OKR التي يمكن استخدامها لتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز:

1. قالب تخطيط OKR من Miro

عبر Miro

يساعدك قالب تخطيط OKR من Miro على تحويل أهداف فريقك الطموحة إلى شيء يمكن للجميع التجمع حوله. يوفر مساحة عمل مرئية حيث يمكنك تخطيط OKRs على مستوى الفريق ومواءمة النتائج الرئيسية.

بفضل المساحات المخصصة لكسر الجليد وتبادل الأفكار وإلقاء نظرة عامة على الأهداف والخطوات التالية، يعد هذا النموذج مثاليًا لجلسات التخطيط الاستراتيجي.

🌟 لماذا ستعجبك:

أشرك فريقك في عملية تخطيط OKR في الوقت الفعلي

قم بتمييز المساهمين وتحديد الجداول الزمنية وتحديد التبعيات في لمحة واحدة

تصور الروابط بين الأهداف والنتائج الرئيسية ومالكي الفريق

استخدم الملاحظات اللاصقة وميزات التصويت والعلامات والجداول الزمنية لإضافة السياق والمساءلة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي ترغب في تخطيط OKRs معًا في مساحة مرئية وتعاونية.

2. قالب لوحة صياغة OKR من Miro

يُعد قالب لوحة صياغة OKR من Miro بمثابة مساحة تفكير لفريقك قبل اتخاذ أي قرارات. وهو مصمم للتعاون في المراحل المبكرة حيث لا تزال الأفكار في طور التكوين ورأي الجميع مهم.

بفضل الترميز اللوني وأقسام OKR الجاهزة، يمكنك تسجيل المسودات الأولية، وتحدي الافتراضات، وجمع مدخلات الفريق بأكمله قبل الانتهاء من أي شيء.

🌟 لماذا ستعجبك:

أضف الأفكار والتعديلات والتعليقات باستخدام الأدوات المرئية التي يعرفها فريقك بالفعل

شجع المناقشة والتوافق التنظيمي قبل وضع الأهداف النهائية

احتفظ بكل شيء في مكان واحد، من الأفكار الأولية إلى المسودات الجاهزة للمراجعة

🔑 مثالي لـ: الفرق في مرحلة التخطيط المبكر التي تريد مساحة مرنة لتدوين الأفكار وتحديد الأنماط والتنسيق بشأن OKRs معًا.

3. قالب الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من Miro

يبدأ كل ربع سنوي قوي بأهداف واضحة ومرئية. يساعد قالب الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) من Miro فريقك على تحديد ما تريد تحقيقه وكيف ستقيس التقدم المحرز، وذلك في لوحة مرئية يسهل تحديثها ومشاركتها.

يساعدك كل قسم على تحديد أهداف طموحة وربط النتائج الرئيسية وتعيين الفرق وتتبع التحديثات. سواء كنت تخطط للربع التالي أو تراجع التقدم المحرز، فإنه يوفر نقطة تركيز ثابتة لتحقيق النتائج المرجوة.

🌟 لماذا ستعجبك:

خطط للأهداف بصريًا في تخطيط واضح وسهل المتابعة

عيّن الفرق المسؤولة عن كل OKR وقم بترميزها بالألوان لتوضيحها

حافظ على التناسق أثناء التخطيط الاستراتيجي والتحقق باستخدام هذا النموذج OKR المتسق والبسيط للفرق الصغيرة

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تبحث عن طريقة بسيطة لتحديد OKRs ومشاركتها ومتابعتها.

➡️ اقرأ المزيد: استراتيجيات وتقنيات تحديد الأهداف لتنمية أعمالك

4. قالب لوحة OKR لفرق المنتجات وتجربة المستخدم والهندسة من Miro

يجمع نموذج لوحة OKR لفرق المنتجات وتجربة المستخدم والهندسة من Miro الجميع في مساحة واحدة مشتركة لتحديد شكل النجاح وكيفية تحقيقه.

وهي مصممة لدعم التنسيق بين الوظائف المختلفة، مما يضمن تجربة منتج متسقة. يمكنك تتبع التقدم في لمحة، وتحديد المخاطر مبكرًا، والحفاظ على رؤية الأهداف والغايات الفصلية طوال فترة السباق.

🌟 لماذا ستعجبك:

تتبع المساهمات الفردية في تحقيق OKRs للمنتج وتحسين مشاركة الموظفين

استخدم طرق عرض متعددة، مثل طرق عرض المحفظة وفريق المنتج والفريق، لمراحل التخطيط المختلفة والأقسام المختلفة

دعم التعاون غير المتزامن عبر فرق متعددة ومناطق زمنية مختلفة

🔑 مثالي لـ: الفرق متعددة الوظائف التي تسعى إلى الحفاظ على التوافق بشأن الأهداف المشتركة للمنتجات والتجارب.

5. قالب الأهداف SMART من Miro

في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى مساحة بسيطة للتفكير بوضوح والتخطيط بعناية. يوفر قالب الأهداف الذكية من Miro تصميمًا واضحًا لتحديد الأهداف المحددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنيًا.

يوجهك خلال كل خطوة من خطوات SMART، ويساعدك على تحويل النوايا العامة إلى أهداف محددة يمكنك العمل على تحقيقها.

🌟 لماذا ستعجبك:

تعرّف على كل معيار من معايير SMART من خلال تلميحات واضحة

استخدم لوحة مرئية لرسم الأهداف دون التفكير المفرط

حافظ على تركيز أهدافك وواقعيتها منذ البداية

🔑 مثالي لـ: أي شخص يرغب في مساحة بسيطة وقابلة للتخصيص لتشكيل أهداف ذات مغزى وقياس النجاح.

🧠 حقيقة ممتعة: الأشخاص الذين يكتبون أهدافهم يكونون أكثر عرضة لتحقيقها بنسبة 42٪. هل تريد زيادة فرصك أكثر؟ شارك هذه الأهداف مع صديق. المساءلة فعالة.

6. قالب متتبع الأهداف للشركات الصغيرة من Miro

تم تصميم قالب متتبع أهداف الشركات الصغيرة من Miro للفرق المتنامية التي تحتاج إلى مساحة بسيطة ومشتركة لتتبع الأهداف ومراقبة التقدم والاحتفال بالنجاحات.

بفضل الأقسام الجاهزة للأشهر والأولويات والحالة، لن تضطر إلى إضاعة الوقت في إعداد نظامك. إنه مرئي ومرن وسهل التحديث، مما يجعله مناسبًا تمامًا لاجتماعات الفريق المنتظمة أو عمليات التحقق السريعة.

🌟 لماذا ستعجبك:

تتبع أهداف العمل في مجالات المبيعات والتسويق والعمليات وغيرها

خصص الوقت والمهام بكفاءة باستخدام هيكل لوحة Kanban

حافظ على شفافية التقدم حتى يظل الجميع ملتزمين ومسؤولين

🔑 مثالي لـ: أصحاب الأعمال الصغيرة والفرق التي تريد طريقة واضحة وتعاونية لإدارة أهدافها.

7. قالب تحديد الأهداف من Miro

لست متأكدًا من كيفية تحويل فكرة إلى شيء يمكنك تحقيقه؟ يساعدك قالب تحديد الأهداف من Miro على الانتقال من النوايا الغامضة إلى أهداف محددة وقابلة للتنفيذ دون تعقيد العملية.

يعد نموذج تحديد الأهداف هذا أداة مفيدة للأفراد أو الفرق التي بدأت للتو. يوفر تلميحات بسيطة ومساحة للتفكير في الهدف والدافع والخطوات التالية.

🌟 لماذا ستعجبك:

وضح الأهداف وشاركها باستخدام مطالبات مباشرة وسهلة التعبئة

قم بتحرير القالب لإضافة أي عدد تريده من الأهداف

حدد الخطوات اللازمة لتحقيق كل هدف بوضوح

🔑 مثالي لـ: الأفراد أو الفرق الذين يرغبون في نقطة انطلاق سهلة لتحديد أهداف ذات مغزى.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب مجانية لتحديد الأهداف لتخطيط أهدافك وتتبعها وتحقيقها

8. نموذج خارطة طريق قائمة على الأهداف من Miro

يساعدك قالب خارطة الطريق القائمة على الأهداف من Miro على ربط النقاط بين رؤيتك الشاملة والمعالم التي ستساعدك على تحقيقها.

يوفر جدولًا زمنيًا واضحًا ومرئيًا يربط بين رؤية الشركة وأهدافها واستراتيجياتها، بحيث يعرف الجميع ما هو التالي وما أهميته. كما يسهل تحديد أولويات العمل، وتحديد التبعيات، وتعديل الخطط مع تطور الأمور.

🌟 لماذا ستعجبك:

تصور أهدافك جنبًا إلى جنب مع المعالم الرئيسية والمواعيد النهائية

قم بإدراج الموضوعات والمقاييس الرئيسية للنجاح والأهداف والميزات في مكان واحد

قم بإنشاء خارطة طريق واضحة وسهلة الوصول ومشاركتها مع فريقك

🔑 مثالي لـ: الفرق والقادة الذين يرغبون في إنشاء خرائط طريق بديهية قائمة على الأهداف لتحقيق النتائج المرجوة.

9. قالب مخطط ماندالا من Miro

يعد قالب ماندالا من Miro طريقة جديدة لتنظيم أهدافك وأفكارك من خلال تقسيمها بصريًا إلى أجزاء مترابطة.

تشجعك الشبكة الدائرية على التركيز على ثمانية مجالات رئيسية حول موضوع مركزي، مما يسهل إدارة الخطط المعقدة.

يساعدك هذا التصميم على موازنة الأولويات واكتشاف الروابط التي قد تفوتك في القوائم التقليدية. يوفر مسارًا واضحًا ومبتكرًا للحفاظ على ترابط أهدافك وإبقائها في متناول البصر.

🌟 لماذا ستعجبك:

أضف الصور والروابط والمرفقات لإضافة المزيد من السياق لأفكارك

اكتشف الروابط بين مجالات التركيز المختلفة بسرعة

اجعل عملية تحديد الأهداف أكثر جاذبية وحيوية بفضل التصميم الفريد

🔑 مثالي لـ: الأفراد أو الفرق التي تبحث عن إطار عمل إبداعي لاكتشاف رؤى جديدة بصريًا.

10. قالب خارطة طريق المنتج المرن (الآن، بعد ذلك، لاحقًا) من Miro

يتيح قالب خارطة طريق المنتج المرن (الآن، بعد ذلك، لاحقًا) من Miro لفريق المنتج التخطيط للعمل وتحديد أولوياته دون التقيد بجداول زمنية صارمة.

يقسم خارطة الطريق إلى أقسام واضحة — الآن، التالي، لاحقًا — مما يساعدك على التركيز على ما هو مهم اليوم وما هو قادم قريبًا. مع أقسام مثل "ربما"، "محتمل"، و"لن يحدث أبدًا"، يمكنك إطلاع الجميع على ما هو مطروح وما تم تأجيله.

🌟 لماذا ستعجبك:

نظم المبادرات حسب الأولويات الفورية والمستقبلية

تعمل المجموعات وفقًا لمواضيع استراتيجية لتظل متوافقة مع الأهداف

تتبع التقدم المحرز عبر المراحل من الاكتشاف إلى التسليم

🔑 مثالي لـ: فرق المنتجات والمشاريع التي تريد خارطة طريق ديناميكية وموجهة نحو موضوع معين.

قيود Miro

على الرغم من أن Miro يتمتع بميزات تعاون رائعة، إلا أنه يحتوي أيضًا على العديد من القيود التي تجعل تخطيط OKR أمرًا صعبًا. دعنا نلقي نظرة:

منحنى تعلم حاد: على الرغم من ثراء الميزات، غالبًا ما يشعر المستخدمون، وخاصة المبتدئون، بالارتباك بسبب الخيارات والتصفح

إمكانيات محدودة في وضع عدم الاتصال: على الرغم من توفر وضع عدم الاتصال، إلا أنه محدود ولا يوفر الوظائف الكاملة، مما يجعله محفوفًا بالمخاطر للفرق التي تحتاج إلى اتصال موثوق بدون الإنترنت

يتباطأ الأداء مع اللوحات الكبيرة: قد تصبح اللوحات التي تحتوي على آلاف العناصر بطيئة. تشير التقارير إلى أن مشكلات الأداء تبدأ غالبًا عند حوالي 1000 كائن وتزداد مع زيادة العدد، خاصة على الأجهزة الأقل قوة

قيود التصدير والتنسيق: قد تنخفض جودة التصدير بشكل كبير، خاصة على الخرائط الكبيرة، كما أن خيارات تنسيق النص أساسية، مما يحد من جودة المخرجات النهائية

نطاق ضيق: Miro رائع عند إنشاء خرائط طريق على السبورة البيضاء، ولكنه يفتقر إلى القدرات التي يمكن أن تساعد الفرق على القيام بكل شيء آخر، من التخطيط وإدارة المهام إلى التقارير في الوقت الفعلي والتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

➡️ اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين لـ Miro

بدائل قوالب Miro OKR

إذا كنت تبحث عن شيء يوفر تتبعًا أعمق وأتمتة مدمجة واتصالًا أوثق بعملك اليومي، فهناك بديل لـ Miro يستحق الاستكشاف.

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر قوالب ويساعد الفرق على إدارة المهام والمستندات والاتصالات والمزيد في منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

دعنا نلقي نظرة فاحصة على ClickUp وقوالب OKR القوية المصممة للحفاظ على الأهداف مرئية وقابلة للتنفيذ ومتكاملة حقًا.

1. قالب أهداف OKR وأهداف شركة ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهداف الشركة والقسم والفريق باستخدام قالب ClickUp Company OKRs and Goals

غالبًا ما تواجه الشركات النامية صعوبة في الحفاظ على تماسك أهداف الفريق مع نموها. يُعد قالب OKR والأهداف لشركة ClickUp أفضل قالب OKR للشركات الناشئة والشركات في مراحلها الأولى.

يوفر قالب OKR جيد التنظيم هذا مساحة مشتركة لجميع فرقك لتخطيط OKRs وتحديثها وتتبعها في جميع أنحاء الشركة. وهو يغطي كل شيء بدءًا من تحديد الأهداف وحتى OKRs الفردية والمساهمات، بحيث يسهل رؤية كيفية ارتباط كل جهد بالهدف الأكبر.

توفر لوحات المعلومات للقيادة تحديثات فورية عن التقدم المحرز، بينما يظل أعضاء الفريق مركزين على المهام الموكلة إليهم ومواعيد التسليم ومقاييس الأداء، كل ذلك في مساحة عمل واحدة وبمزيد من التفاصيل.

🌟 لماذا ستحبها:

قسّم أهداف الشركة عالية المستوى إلى خطط عمل قابلة للقياس يمكن للأفراد والفرق تتبعها يوميًا

اختر من بين 30 خيارًا مخصصًا للحالة، مثل "يحتاج إلى اهتمام" و"في انتظار الموافقة" و"خارج المسار" وما إلى ذلك، لتتبع دقيق

أنشئ حقول مخصصة لمؤشرات الأداء الرئيسية والتواريخ المستهدفة والمسؤولين

حافظ على مسؤولية الجميع من خلال عمليات التحقق والتحديثات المتكررة

استخدم الصيغ لقياس القيم الفعلية مقابل القيم المستهدفة وتوفير الوقت

🔑 مثالي لـ: مؤسسي الشركات الناشئة، وقادة الأقسام، ورؤساء الاستراتيجية الذين يديرون فرقًا سريعة النمو ويبحثون عن طريقة واضحة وقابلة للتتبع لربط أهداف كل فريق بمهمتهم.

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض تقديم OKR لإضافة عناصر جديدة إلى اللوحة بسهولة. انتقل إلى عرض اللوحة لرؤية كل شيء في لمحة. هل تحتاج إلى صورة كاملة؟ عرض جميع عناصر OKR ذات الصلة يربط كل مهمة بهدفها. خطط الجداول الزمنية بثقة باستخدام عرض تقويم OKR، الذي يوفر تواريخ بدء وانتهاء واضحة لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

2. قالب OKRs من ClickUp

احصل على قالب مجاني حدد أهدافك وحققها باستخدام قالب ClickUp OKRs

يحافظ قالب ClickUp OKRs على بساطة أهدافك ووضوحها وسهولة متابعتها من خلال إطار عمل واضح وقابل للتطوير لتنظيم الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) عبر الفرق. يوفر لك الهيكل المناسب للبقاء على المسار الصحيح والسعي للتحسين المستمر دون الشعور بالإرهاق.

يتضمن فئات لتحديد الأهداف مثل الأهداف الطموحة وتقييمات الثقة ونسب التقدم المحرز. يستوعب هذا النموذج كل من مقاييس التطوير الشخصي ومقاييس المؤسسة ككل.

بفضل ربط المهام وسلاسل التعليقات، تصبح OKRs وثائق حية بدلاً من تقارير ثابتة.

🌟 لماذا ستحبها:

حدد رؤية الأهداف للأفراد أو الأقسام أو الوصول على مستوى المؤسسة إلى أهداف الشركة

أتمتة عمليات التحقق الأسبوعية من التقدم المحرز والتنبيهات لتتبع نجاح كل هدف

اعرض OKRs الفريق حسب القائمة أو اللوحة أو التقويم أو سجل الأنشطة

قسّم الأهداف إلى أهداف قابلة للقياس وشاركها مع الفريق

حدد الملكية والحالة والأولويات، وشاهد التأثير الإيجابي باستخدام الحقول المخصصة

🔑 مثالي لـ: مستخدمي OKR لأول مرة، والفرق المرنة، وأقسام الموارد البشرية التي تقود مراجعات الأداء وترغب في طريقة واضحة ومرنة لإدارة OKR دون الكثير من المستويات.

📮 ClickUp Insight: 78% من المشاركين في استطلاعنا يضعون خططًا تفصيلية كجزء من عمليات تحديد الأهداف. ومع ذلك، فإن 50% منهم لا يتابعون هذه الخطط باستخدام أدوات مخصصة. باستخدام ClickUp، يمكنك تحويل الأهداف بسلاسة إلى مهام قابلة للتنفيذ، مما يتيح لك تحقيقها خطوة بخطوة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لوحات المعلومات التي لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية تقدمك بوضوح، وتسلط الضوء على إنجازاتك وتمنحك مزيدًا من التحكم والوضوح في عملك. لأن "الأمل في الأفضل" ليس استراتيجية موثوقة. 💫 نتائج حقيقية: أفاد مستخدمو ClickUp بأنهم تمكنوا من إنجاز حوالي 10% من العمل الإضافي دون إرهاق.

3. قالب إطار عمل OKR من ClickUp

احصل على قالب مجاني تأكد من أن جميع الأقسام تعمل نحو نفس الأهداف باستخدام قالب إطار عمل OKR من ClickUp

هل تتساءل عن كيفية ضمان معرفة كل عضو في الفريق بالضبط كيف يساهم عمله في تقدم الشركة؟ قالب إطار عمل OKR من ClickUp يساعد الفرق على توضيح وتحديد الأهداف بطريقة يفهمها الجميع ويدعمها.

يقسم هذا الإطار OKRs حسب الأطر الزمنية ووحدات الأعمال وأنواع المبادرات، مما يساعد أصحاب المصلحة على تقييم المساهمات على جميع المستويات.

بفضل الحقول المخصصة، يساعدك قالب تخطيط OKR هذا على تنظيم أهدافك حسب الفريق والنوع والأولوية دون بذل جهد إضافي. كما أنه يتصل مباشرة بسير عمل أصحاب الأهداف، ويربط التقدم المحرز بالمهام الفعلية والتأثير القابل للقياس.

🌟 لماذا ستحبها:

أنشئ وتتبع التقدم المحرز في أهدافك وغاياتك العامة باستخدام عرض OKR العالمي

قم بتعيين الأقسام والفرق في جميع أنحاء مؤسستك باستخدام قوائم منسدلة وحقول الأشخاص البسيطة

اسحب العناصر وأفلتها في عرض الجدول الزمني لتخطيط المواعيد النهائية والمدد الزمنية

قم بالتصفية حسب القسم أو المالك أو الحالة في لوحات المعلومات في الوقت الفعلي

تصور الحالة والأولويات باستخدام لوحة تقدم OKR على غرار Kanban

🔑 مثالي لـ: المؤسسات التي تريد طريقة عملية وشفافة لتقسيم الأهداف إلى خطوات قابلة للتنفيذ عبر الأقسام والفرق.

إليك ما قالته أندريا بارك، منسقة العمليات التجارية في Spekit، عن استخدام ClickUp:

تعد الشفافية التنظيمية واحدة من أهم المزايا التي تحققت منذ طرح ClickUp للفريق. الآن، في ClickUp، يمكن لأي شخص في المؤسسة رؤية كل OKR لفريقنا، ومن المسؤول عنها، والتقدم المحرز فيها. إذا نظرنا إلى الوراء الآن، قبل ClickUp، لم يكن لدينا هذا المستوى من الشفافية، لذلك كانت جميع أقسامنا منفصلة عن بعضها البعض.

تعد الشفافية التنظيمية واحدة من أهم المزايا التي تحققت منذ طرح ClickUp للفريق. الآن، في ClickUp، يمكن لأي شخص في المؤسسة رؤية كل OKR لفريقنا، ومن المسؤول عنها، والتقدم المحرز فيها. إذا نظرنا إلى الوراء الآن، قبل ClickUp، لم يكن لدينا هذا المستوى من الشفافية، لذلك كانت جميع أقسامنا منفصلة عن بعضها البعض.

💡نصيحة للمحترفين: إليك دليل سريع حول لوحات المعلومات في ClickUp لمساعدتك على البدء على الفور.

4. قالب أهداف ClickUp SMART

احصل على قالب مجاني حافظ على تركيزك على أهدافك قصيرة المدى وطويلة المدى باستخدام قالب الأهداف الذكية من ClickUp

يبدأ تحديد الأهداف الفعال بالوضوح. يساعد قالب الأهداف الذكية من ClickUp الفرق والأفراد على تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً. كما يساعدك على تحديد المواعيد النهائية وتحديد المسؤولين، مما يضمن بقاء أهدافك مركزة وواقعية.

يوفر هذا القالب توجيهات إرشادية وتتبع للمراحل المهمة ومزامنة التقويم لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية وواقعية الأهداف. ويشمل حقولًا لوصف الأهداف والمقاييس والإطار الزمني والعوائق والمزيد.

سواء تم تطبيق هذا الإطار على التطوير الشخصي أو المبادرات الجماعية، فإنه يوفر هيكلًا وتركيزًا لتخطيط الأهداف.

🌟 لماذا ستحبها:

حوّل الأفكار الغامضة إلى أهداف SMART واجمع معلومات الأهداف بسهولة من خلال عرض ورقة عمل الأهداف SMART القابل للتخصيص

تعاون باستخدام ClickUp Whiteboard لتبادل الأفكار والتخطيط

خطط للأهداف الشخصية أو أهداف الفريق على مدار أسابيع أو فصول لتنسيق الإنتاج الفردي مع الأهداف الاستراتيجية الأكبر

حدد اللاعبين الرئيسيين والمواعيد النهائية، وقم بقياس الجهد المطلوب لتحقيق كل هدف

نظم المهام في ستة حالات مختلفة: مكتمل، قيد التنفيذ، خارج المسار، معلق، على المسار الصحيح، لتتبعها

🔑 مثالي لـ: الأفراد وقادة الفرق ومتخصصي الموارد البشرية الذين يبحثون عن نظام بسيط لوضع أهداف شخصية وجماعية ذات مغزى وصقلها وتحقيقها.

💡نصيحة للمحترفين: شاهد هذا الفيديو للحصول على جولة سريعة حول لوحات ClickUp البيضاء وكل ما يمكنك تحقيقه باستخدامها.

5. قالب خطة العمل الذكية من ClickUp

احصل على قالب مجاني ضع استراتيجيات ذكية لتحقيق الأهداف باستخدام قالب خطة العمل الذكية من ClickUp

يتطلب تحقيق الأهداف SMART خطة واضحة وإجراءات ثابتة. يساعدك قالب خطة عمل الأهداف SMART من ClickUp على تقسيم أهدافك إلى خطوات يمكن إدارتها مع جداول زمنية ومسؤولين حتى يكون التقدم طبيعيًا وثابتًا.

يمكن للفرق عرض عناصر العمل في مخططات جانت أو عروض التقويم أو القوائم، حسب تفضيلاتهم. توفر أشرطة التقدم ومؤشرات الأداء الشفافية، بينما تضمن الأتمتة المدمجة تحقيق الأهداف في الموعد المحدد.

يساعد هذا النموذج OKR مع تتبع التقدم على تحقيق التوازن بين الطموح والتركيز اليومي، حتى لا تشعر أبدًا أن أهدافك الكبيرة صعبة المنال.

🌟 لماذا ستحبها:

تتبع التقدم من خلال تنظيم المهام حسب الحالة، مثل "مكتمل" و"تقييم" و"تنفيذ" و"لم يبدأ" و"تخطيط"

راقب تواريخ الاستحقاق وحدد مواعيد إنجاز المهام باستخدام عرض الجدول الزمني

قم بإجراء مراجعات بعد الانتهاء من أجل التحسين المستمر

راقب وحلل تقدمك نحو تحقيق الأهداف باستخدام عرض حالة الأهداف

تتبع الملكية والمواعيد النهائية باستخدام الحقول المخصصة المفيدة مثل حالة الهدف ومجال الهدف والنتيجة والعقبات والقسم والمزيد

🔑 مثالي لـ: مديري الفرق ومدربي الإنتاجية والفرق متعددة الوظائف التي تدير مشاريع متعددة الخطوات وتبحث عن طريقة واضحة وعملية لتحديد الأهداف وتحقيقها.

💡نصيحة احترافية: لا يعني تحديد أهداف الشركة بالضرورة البدء من الصفر أو إعادة التفكير في كل كلمة. مع ClickUp Brain، تحصل على ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي يساعدك على صياغة OKRs واضحة، وتقسيمها إلى خطوات قابلة للتنفيذ، وتحديث التقدم دون تفويت أي شيء. استخدمه لتوضيح أوصاف الأهداف، واقتراح نتائج رئيسية قابلة للقياس، أو الإجابة على الأسئلة حول أولويات الفريق دون التبديل بين علامات التبويب.

6. قالب OKR للتسويق الاستراتيجي من ClickUp

احصل على قالب مجاني اتخذ قرارات تسويقية ذكية باستخدام قالب خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp

يعمل نموذج خطة التسويق الاستراتيجي من ClickUp على دمج أهدافك التسويقية وميزانياتك ومشاريعك في مساحة واحدة مشتركة، حيث يظل التقدم والأولويات مرئية. يساعد فريقك على تتبع الأهداف التسويقية جنبًا إلى جنب مع الخطوات اللازمة لتحقيقها، مما يجعل العمل الجماعي أكثر سلاسة وفعالية.

وهو يدعم أهدافًا مثل زيادة MQLs وتحسين رؤية العلامة التجارية وزيادة إنتاج المحتوى. ترتبط النتائج الرئيسية مباشرة بمهام الحملة والميزانيات والجداول الزمنية وتحليلات الأداء، مما يتيح للفرق تتبع عائد الاستثمار في الوقت الفعلي.

🌟 لماذا ستحبها:

قم بمواءمة OKRs التسويقية مع نتائج دقيقة يمكن للجميع تتبعها

استخدم عرض الترحيب لتقديم الخطة لأعضاء الفريق وتحديد الأهداف

تصور التقدم بسهولة باستخدام سمات مخصصة مثل الربع والقناة ونوع OKR

نظم المشاريع والميزانيات وعمليات التسليم في مكان واحد مبسط

راجع OKRs باستخدام لوحات التحليلات والجداول الزمنية للحملات

تعاون بسلاسة من خلال تحديثات الفريق والرؤية المشتركة

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق، ومديري التسويق، والأقسام الإبداعية التي تعتمد على الأداء وتحتاج إلى طريقة عملية وتعاونية لتخطيط الحملات وتتبعها وتنفيذها.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب OKR مجانية في Excel وWord وClickUp

انتقل من التخطيط إلى التقدم مع ClickUp

توفر قوالب OKR وتحديد الأهداف من Miro نقطة انطلاق رائعة للمفكرين البصريين والفرق التعاونية. فهي مرنة وجذابة ومفيدة عند تخطيط الأفكار أو استكشاف الأولويات أو التنسيق بشأن الأهداف، خاصة في مراحل التخطيط المبكرة.

ومع ذلك، عندما تكون مستعدًا للتعمق أكثر، على سبيل المثال، من خلال تتبع التقدم المحرز وتعيين المسؤوليات وربط الأهداف بالعمل الفعلي، يوفر ClickUp المزيد.

بفضل ميزات مثل الحقول المخصصة والذكاء الاصطناعي المدمج وأتمتة المهام والعروض المتعددة وتتبع التقدم في الوقت الفعلي، يساعدك ClickUp على تحويل OKRs إلى نتائج دون تفويت أي شيء. اشترك مجانًا اليوم!