ClickUp مقابل Miro: أي أداة سبورة بيضاء تختار في عام 2025؟

إذا كنت لا تزال تخربش أفكارك على سبورة بيضاء مادية، فإنك تفوتك الراحة والسهولة التي توفرها لك السبورة الافتراضية.

الألواح البيضاء القديمة مفيدة، لكن مساحتها محدودة. من السهل أن تفقد أفكارك على اللوحات عند العصف الذهني. بالإضافة إلى أنها لا تعمل عندما يكون لديك قوة عاملة عن بُعد. تحل الألواح البيضاء الافتراضية هذه المشكلات وتوفر المزيد من الميزات. فهي تساعدك أنت وفريقك على التعاون والعصف الذهني للأفكار، وتتيح لك عرض أفكارك بشكل مرئي.

ولكن مع وجود العديد من أدوات السبورة البيضاء، من الصعب جدًا اختيار الأداة المثالية التي تلبي (أو تتجاوز) احتياجاتك وتوقعاتك. وهنا بالتحديد يمكننا مساعدتك!

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أداتين شهيرتين من أدوات السبورة البيضاء: ClickUp مقابل Miro. سنسلط الضوء على ميزاتهما واختلافاتهما وأسعارهما وتفاصيل أخرى لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير.

## ما هو ClickUp؟

ميرواستبدال تطبيقات متعددة باستخدام ClickUp - أداة إنتاجية وتعاونية شاملة_

ClickUp هي منصة إنتاجية شاملة مصممة لتمكين تعاون الفريق وإدارة مشاريع متعددة بسهولة.

وهي تساعدك على تبسيط سير العمل من خلال توفير مساحة مركزية لجميع الأنشطة والموارد المتعلقة بالمشروع، مثل العصف الذهني للأفكار، وإنشاء المهام والمستندات والعروض التقديمية، وتتبع تقدم المشروع، وإدارة أهداف المشروع، وغير ذلك الكثير.

تعمل مساحة العمل المتصلة في ClickUp على تبسيط خطط المشاريع المعقدة من خلال السماح للفرق بالتعاون في الوقت الفعلي، والحفاظ على رؤية المشروع، والحفاظ على توافق الجميع على أهداف المشروع.

إلى جانب وظائف التعاون وإدارة سير العمل، يوفر ClickUp وظائف جاهزة للاستخدام قوالب السبورة البيضاء للتخطيط ووضع الأفكار التي تتيح لك البدء في العمل. هذه وغيرها من الميزات تجعلها أداة مثالية للعصف الذهني والتعاون وغير ذلك.

تابع القراءة للاطلاع على تفاصيل ميزات ClickUp التي تجعل منه أداة مثالية للسبورة البيضاء وبرنامجًا قويًا لإدارة المشاريع.

ميزات برنامج ClickUp

ClickUp، باعتباره برنامج تعاون مرئي مع إمكانات إدارة المشاريع، وهو مناسب تمامًا للعديد من المؤسسات ذات الأحجام والاحتياجات المختلفة لفرق العمل. فيما يلي بعض من أفضل ميزاته.

الميزة رقم 1: التصور

تصور أفكار مشروعك وسير العمل والعمليات باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية . قم بإنشاء عمليات متدرجة وربط المهام وإدارتها بسهولة على واجهة السحب والإفلات دون التبديل إلى طرق عرض أخرى.

أنشئ خرائط ذهنية مخصصة باستخدام ClickUp لتخطيط الأفكار ورسم خرائط سير العمل

يمكنك أيضًا مشاركة خرائطك الذهنية مع الفرق داخل مساحة العمل الخاصة بك وربطها بتعليقات ومستندات محددة لفهم المهام بشكل أفضل.

الميزة رقم 2: العصف الذهني والتعاون كليك أب السبورات البيضاء تجعل تحويل الأفكار إلى إجراءات أسهل. فهي تمنح المستخدمين اللوحة المثالية للتعاون والتفكير في الوقت الفعلي، وإضافة الملاحظات والصور والروابط، وربط عناصر متعددة، وبناء خرائط طريق، وسير العمل، وغير ذلك الكثير لتصور المفاهيم وتعزيز الإبداع.

خطّط لأفكارك ونفّذها باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

بالإضافة إلى وضع الأفكار والتخطيط، يمكنك تنفيذ الأفكار بسرعة من خلال إنشاء المهام من اللوحات البيضاء. أضف المستندات والروابط والصور إلى المهام لتزويد فريقك بمزيد من السياق.

الميزة رقم 3: الكفاءة مع الإبداع

يقدم ClickUp مكتبة واسعة تضم أكثر من 1000 قالب لمساعدتك على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. هناك عدة فئات من ClickUp Templأتيس مثل التسويق، وإدارة المشاريع، والعمليات، والإبداع والتصميم، وما إلى ذلك للاختيار من بينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء قوالب مخصصة للأشياء التي تحتاج إلى القيام بها بشكل متكرر لتجنب بناء كل شيء من الصفر في مشروعك التالي.

قم بالعصف الذهني والتقاط الأفكار عبر الفرق في عرض موحد باستخدام قالب العصف الذهني الاستعراضي ClickUp Sprint Retrosint

على سبيل المثال قالب العصف الذهني للعصف الذهني الخاص ب ClickUp Sprint Sprint يبسط مراجعة وتحليل سباقات السرعة في مشروعك لضمان سير كل شيء على المسار الصحيح. يساعدك قالب السبورة البيضاء هذا على تبادل الأفكار لتحسين نتائج سباقات السرعة، وتحديد اتجاهات الأداء عبر سباقات السرعة المتعددة، وتتبع التقدم المحرز لضمان إنتاجية الفريق. يمكنك أيضًا اكتشاف المشكلات التي تؤثر على أداء الفريق ومعالجتها على الفور. جرب هذا لسباقك القادم! قم بتنزيل هذا النموذج

نقر فوق التسعير

مجانًا للأبد

غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

## ما هو ميرو؟

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ميرو ميرو هو رقمي سبورة بيضاء لإدارة المشاريع تتيح للفرق تبادل الأفكار والتعاون بصريًا. ويوفر مساحة عمل حيث يمكن للفرق تخطيط المشاريع ووضع استراتيجياتها، وتحديد الأهداف والتبعيات، وتصور البيانات، وإنشاء تدفقات العمل.

توفر المنصة أدوات وعناصر مرئية مختلفة، مما يتيح لك إنشاء مخططات انسيابية وخرائط ذهنية ومخططات لجلسات العصف الذهني. يعمل ميرو بسلاسة مع ClickUp أيضًا، مما يسمح لك بتحويل مخططات Miro البيانية والرسوم البيانية الخاصة بك إلى مهام النقر فوق المهام للحفاظ على كل شيء منظمًا وسهل الوصول إليه في مكان واحد.

ميزات ميرو

Miro عبارة عن منصة تعاون رقمية للفرق لتبادل الأفكار والتصميم والتخطيط للمشاريع معًا. تقدم Miro العديد من الميزات عبر خطط التسعير المختلفة. إليك بعضاً منها.

الميزة رقم 1: العصف الذهني والتعاون

السبورة البيضاء عبر الإنترنت عبر ميرو يوفر Miro مساحة مشتركة للفرق للتعاون و تصور الأفكار المعقدة باستخدام الملاحظات اللاصقة والعروض التفاعلية والرسوم البيانية والصور وصور GIF وجداول البيانات والمستندات. لوحة Miro هي لوحة لا نهائية تسمح للفرق بالتعاون دون تقييد المساحة. كما تقوم Miro بتحويل اللوحات البيضاء المادية واللوحات اللاصقة المكتوبة بخط اليد إلى بطاقات Jira عبر الإنترنت أو جداول CSV.

الميزة رقم 2: التصور

الخريطة الذهنية عبر

ميرو تتيح أداة صانع الخرائط الذهنية وأداة الإطار السلكي من Miro للفرق تخطيط الأفكار باستخدام المخططات الانسيابية والصور وإنشاء نماذج أولية لشاشات المنتجات وصفحات الموقع الإلكتروني. قم بتدوين الأفكار على الملاحظات اللاصقة، ورسم خريطة لتدفقات المستخدم، والتعاون مع الفرق لإنشاء إطارات سلكية وخرائط ذهنية. يمكنك مشاركتها مع أصحاب المصلحة وتكرارها بناءً على التعليقات.

الميزة رقم 3: الكفاءة مع الإبداع

تقدم Miro مكتبة قوالب مع قوالب جاهزة لتوحيد العمليات ومساعدة الفرق على التعاون بكفاءة. من الخرائط الذهنية والمخططات الانسيابية إلى إطار عمل كانبان وقوالب اجتماعات الفريق، تقدم Miro أكثر من 500 نموذج في فئات مختلفة. يمكنك أيضًا إنشاء قوالب مخصصة والوصول إلى قوالب مجتمع Miro في Miroverse. Miroverse عبارة عن مستودع واسع من القوالب التي أنشأها المستخدمون والتي تلبي احتياجات صناعات وأنواع مشاريع محددة.

تسعير ميرو

مجاني

مبتدئ : 8 دولارات شهريًا لكل عضو

: 8 دولارات شهريًا لكل عضو الشركات : 16 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 16 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp مقابل Miro: مقارنة الميزات

الفرق الرئيسي بين ClickUp و Miro هو أن Miro يوفر لوحة بيضاء رقمية حيث يمكن للفرق تصميم وبناء المنتجات. من ناحية أخرى، ClickUp هي أداة إنتاجية مع ميزة السبورة البيضاء. وهي تساعد العديد من الأشخاص على التعاون على منصة واحدة لوضع الأفكار وتنفيذ المشاريع المعقدة.

سبورة بيضاء قابلة للتخصيص

ClickUp

تتيح لك السبورة البيضاء من ClickUp رسم مخططات انسيابية ومخططات بيانية وحتى رسومات الشعار المبتكرة على لوحة لا نهائية. يمكنك أيضًا استخدام الأشكال وتحويل النصوص والملاحظات اللاصقة إلى مهام. إنها واحدة من

أفضل برامج السبورة البيضاء

الذي يوفر أيضًا إدارة المهام وسير العمل، وتحديد الأهداف، وإعداد التقارير والتحليلات وما إلى ذلك، مما يسد الفجوة بين العصف الذهني وتنفيذ الأفكار. باختصار، ClickUp هو

بديل ميرو

الذي يستبدل التطبيقات المنفصلة بمنصة واحدة.

ميرو

Miro هو برنامج للسبورة البيضاء والتعاون عبر الإنترنت مع ميزات مثل مؤتمرات الفيديو والتأطير السلكي، وهو مناسب لجلسات العصف الذهني. يسمح لك بتخزين أفكارك باستخدام الملاحظات اللاصقة والرسومات والأشكال وأدوات التخطيط وما إلى ذلك، في مساحة مركزية قابلة للتخصيص.

لا يوفر Miro إدارة المهام، على الرغم من أنه يمكنك تصدير لوحة Miro باستخدام أدوات مثل ClickUp و Jira و Trello لإنشاء المهام.

الفائز في مباراة كليك أب ضد ميرو الجولة 1

ClickUp هو الفائز الواضح لأنه يتيح لك تنفيذ أفكارك مباشرةً من اللوحات البيضاء عن طريق إنشاء المهام. يمكنك تنظيم أفكارك على السبورة البيضاء وإنشاء المهام/المهام الفرعية وسير العمل.

التعاون في الوقت الفعلي

يمكنك إنشاء محادثات فردية وجماعية مع زملائك في الفريق ومشاركة المرفقات ووضع المحادثات في سياقها باستخدام طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View

ClickUp

تتمحور ميزات التعاون القوية في ClickUp حول العصف الذهني والتخطيط وإدارة الأفكار بمساعدة لوحات كانبان ومخططات جانت والمهام الفرعية للمهام وعروض التقويم ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص وغيرها من أدوات إدارة المشاريع المرئية. تقدم المنصة مجموعة أوسع من الميزات ، مثل الدردشة المدمجة، ومحرر المستندات، ومشاركة الشاشة وتسجيلها، وتتبع الوقت، وغير ذلك الكثير لتسهيل التعاون في الوقت الفعلي.

ميرو

يركز Miro على التعاون في الوقت الفعلي وتوليد الأفكار والابتكار. فهو يوفر أدوات مثل المؤشرات المشتركة والدردشة ومكالمات الفيديو داخل التطبيق ومشاركة الشاشة والتعليقات التوضيحية والعروض التقديمية التفاعلية وما إلى ذلك، لتعزيز التعاون والتغذية الراجعة.

إليك مثالاً على تطبيق Miro مقابل ClickUp. لنفترض أن فريقك يعمل على حملة تسويقية. باستخدام برنامج ClickUp، يمكنهم التعاون في العصف الذهني والتخطيط والإدارة وتتبع المشروع باستخدام لوحات المعلومات وخرائط الطريق ومخططات جانت والمهام والمستندات ونماذج الملاحظات ولوحات المعلومات والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمزيد. باستخدام برنامج Miro، يمكنهم استخدام اللوحة الرقمية لإحياء أفكارهم والتعاون في العصف الذهني والتخطيط والتكرار. باختصار، يمكن أن يكون ClickUp بديلاً لـ Miro، ولكن لا يمكن لـ Miro القيام بما يمكن لـ ClickUp القيام به.

الفائز في مباراة كليك أب ضد ميرو الجولة 2

يجب أن يكون ClickUp هو الفائز هنا لأنه يقدم ميزات تعاون أكثر تقدمًا من Miro. فبينما يركز Miro على التعاون المرئي، يتيح لك ClickUp التعاون في مهام المشروع والملاحظات وخرائط الطريق والمزيد.

الخرائط الذهنية

ClickUp

تساعدك الخرائط الذهنية من ClickUp على تنظيم الأفكار وتصورها وتقسيمها وربط المهام وإعطاء رؤيتك هيكلاً متيناً. فهي تسمح بإضافة النصوص والأشكال والأيقونات والصور والروابط والمرفقات مع وظيفة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. إن دمج الخرائط الذهنية مع مجموعة إدارة المشاريع بأكملها يجعل من ClickUp

أفضل برنامج للخرائط الذهنية

. يمكنك أيضًا مشاركتها عبر المستندات والتعليقات والمهام، مما يسهل الوصول إليها داخل مساحة العمل.

ميرو

تعمل خرائط ميرو الذهنية على تسهيل العصف الذهني. على الرغم من أنها تقدم ميزات مماثلة، إلا أن الخرائط الذهنية ليست بديلاً لخرائط ClickUp الذهنية. فهي تتكامل مع ميزات ميرو المحدودة مثل القوالب واللوحات البيضاء. يمكنك مشاركة الخرائط الذهنية عبر مواقع وأدوات متعددة مثل Notion و Teams و Confluence.

الفائز في الجولة الثالثة من مسابقة ClickUp ضد Miro

يفوز ClickUp هنا لأن الخرائط الذهنية ClickUp تتكامل مع جميع ميزات مجموعة ClickUp، على عكس Miro ذات التكامل المحدود.

الخرائط الذهنية

يمكنك بسهولة إدارة خرائط طريق المنتج، والأعمال المتراكمة، وسباقات السرعة، وتصميم تجربة المستخدم، والمزيد مع ClickUp

ClickUp

يوفر ClickUp مساحة مخصصة لسباقات السرعة حيث يمكن للفرق إضافة التعليقات والملاحظات ومناقشة عناصر العمل وتعيينها لأعضاء الفريق من خلال ميزات إدارة المهام. توفر المنصة أيضًا قوالب قابلة للتخصيص و

أمثلة على المنصة بأثر رجعي للسباق السريع

التي تمكن الفرق من التعاون والتفكير النقدي وتحسين سباقات السرعة لتحقيق نتائج أفضل. علاوةً على ذلك، يمكنك إنشاء تقارير استرجاعية مطبوعة مع

ClickUp Brain

مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، لمنع تكرار الأخطاء.

ميرو

وجهات نظر ميرو المستقبلية مرئية أكثر. يمكنك إجراء عمليات إعادة النظر باستخدام قوالب ميرو لتحديد ما نجح وما لم ينجح. استخدم اللوحات البيضاء لإنشاء

أفكار بأثر رجعي

ومجموعات المواضيع، وتصنيف المشكلات أو المهام حسب الكلمات الرئيسية والعلامات والألوان وما إلى ذلك، ومشاركتها مع الفرق من أجل ابتكار أفضل. يوفر Miro أيضًا أدوات مثل المؤقتات والمطالبات لتوجيه عملية الاسترجاع.

الفائز في مباراة كليك أب ضد ميرو الجولة 4

تفوز هنا المنظورات الاستعراضية المخصصة لـ ClickUp لأنها تسمح للفرق بالتعاون ومناقشة ومشاركة وتنفيذ عناصر العمل، على عكس Miro، التي تقدم المزيد من المنظورات الاستعراضية المرئية.

مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم ClickUp Brain للاهتمام بجميع مهامك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كل شيء بدءًا من الكتابة إلى الأعمال الإدارية

ClickUp

يتكامل ClickUp Brain من خلال المنصة، ويمكنك تشغيله في أي مكان. استخدم دردشة الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات على استفساراتك المتعلقة بالمهام أو المستندات أو المشاريع. قم بأتمتة أعمال مثل تلخيص المهام، واستخراج الموضوعات الرئيسية من سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، والعثور على الرؤى الرئيسية من المستندات المطولة، وإنشاء تحديثات الفريق، وما إلى ذلك. يمكنك أيضاً إنشاء أتمتة مخصصة من خلال وصف العمليات التي تريدها على الطيار الآلي.

ميرو

ميرو أسيستيد، ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في الإصدار التجريبي، تعمل مع المحتوى الموجود على لوحتك. ويمكن للذكاء الاصطناعي الخاص به استخلاص الرؤى من النتائج القديمة، وتلخيص الملاحظات اللاصقة، وتحديد الاتجاهات، وتجميع الملاحظات اللاصقة في مجموعات. ويمكنه أيضًا أتمتة إنشاء خرائط ذهنية ومخططات تسلسلية وعروض تقديمية وقوائم إجراءات.

الفائز في جولة كليك أب ضد ميرو 5

ClickUp Brain هو الفائز الواضح هنا لأنه أكثر ثراءً بالميزات من Miro Assist. يمكنك استخدامه في أي مكان داخل ClickUp لأتمتة العمليات وكتابة مستندات المشروع وطرح الأسئلة المتعلقة بالمشروع. ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي شامل عبر ميزات ClickUp، بينما يقتصر الذكاء الاصطناعي من Miro على العصف الذهني والتعاون المرئي داخل Miro نفسه.

التسعير

خطط التسعير ClickUp Miro مجانًا للأبد 0 دولار 0 دولار غير محدود 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات اتصل لمعرفة الأسعار تسعير مخصص ClickUp Brain أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهرياً -

تقييمات العملاء ومراجعاتهم

ClickUp

G2 : 4.7 من أصل 5 (9500 + تقييمات)

: 4.7 من أصل 5 (9500 + تقييمات) Capterra: 4.6 من 5 (أكثر من 4000 تقييم)

ميرو: ميرو

G2 : 4.8 من 5 (أكثر من 5600 تقييم)

: 4.8 من 5 (أكثر من 5600 تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 1500 تقييم)

مقارنات ذات صلة

إلى جانب هذه المقارنة بين Miro و ClickUp، قمنا أيضًا بمقارنة Miro ببعض منصات التعاون المرئي الشائعة. لنكتشف كيف يقارن ميرو مع كل منها:

ميرو مقابل ميرو جدارية : يركز كل من Miro و Mural على تعزيز تعاون الفريق. وهما يشتركان في الكثير من أوجه التشابه والقليل من الاختلافات. إذا كنت مبتدئًا في استخدام أدوات التعاون المرئي، فقد يبدو لك اختيار Miro أو Mural معقدًا بعض الشيء

ميرو مقابل نوتيون : إذا كنت ترغب في قيادة جلسة عصف ذهني للفريق، فإن Miro هي أداة التعاون المرئي التي تحتاجها. نوتيون هي أداة شاملة لتدوين الملاحظات مع التعاون المرئي وقاعدة البيانات وإدارة المهام، ولوحة مشتركة للاحتياجات الشخصية والتجارية

ميرو مقابل ميلانوت : بالنسبة للمشاريع الإبداعية، تعد لوحات Milanote المرئية والمزاجية هي الأفضل للمشاريع الإبداعية من أجل وضع الأفكار والتعاون المرئي. أما Miro فهي مساحة عمل مركزية للمعلومات من أجل التكامل والتعاون وإدارة العمل

ميرو مقابل جيرا : ميرو هو الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في قيادة جلسات عصف ذهني فعالة مع فرقك التي تتعاون في الأفكار. Jira هي أداة كاملة لإدارة المشاريع مع إمكانات قوية لإدارة المهام

ميرو مقابل جام بورد : بينما يقدم Miro ميزات شاملة والمزيد من التكامل مع أدوات الإنتاجية، فإن قوة Jamboard تكمن في تكامله مع Google Workspace. ومع ذلك، مع إيقاف Google لـ Jamboard، لم يعد هذا خيارًا بعد الآن.

ميرو مقابل لوسيدتشارت : Miro هي أداة رقمية للسبورة البيضاء تقدم ميزات التعاون، أما Lucidchart فهي أداة رسم تخطيطي أولاً. باستخدام Lucidchart، يمكنك ربط مرئياتك بالبيانات المباشرة - وهي ميزة تفتقر إليها Miro. لكن ميرو تقدم ميزة عقد مؤتمرات الفيديو المدمجة التي تفتقر إليها لوسيدتشارت

## مقارنة بين لوسيدتشارت وميرو على موقع ريديت

لقد بحثنا في مواضيع Reddit لمعرفة رأي المستخدمين في ميرو مقابل ClickUp، ووجدنا أن المستخدمين يستفيدون من كلا النظامين لأغراض محددة. يتفق العديد من المستخدمين أن ClickUp يقدم ميزات أكثر قوة:

ClickUp مثالي لإدارة المهام، ومركزية المهام، وتتبع الوقت، وتقارير الوقت.

ريديتور يوافق المستخدمون الآخرون أن لوحات ميرو هي الأفضل لتصور الأفكار والمهام:

إن ميرو موجودة فقط لتصور كيفية تناسب مهام العدو السريع مع بعضها البعض.

ريديتور

بشكل عام، تشتهر كل من منصتي Miro و ClickUp بميزات التصور وإدارة المهام بين المستخدمين. وفي حين أن Miro هو الخيار المفضل للوحات البيضاء، فإن ClickUp يوفر كلاً من ميزات السبورة البيضاء وإدارة المهام، مما يلغي الحاجة إلى أدوات مختلفة.

ما هي أداة السبورة البيضاء التي تسود؟

لقد استكشفنا أداتين ووجدنا الأداة التي تتفوق على كل شيء، إنها ClickUp!

في معركة ClickUp ضد Miro، فإن ClickUp هي الخيار الأمثل لأنها تقدم أكثر من مجرد سبورة بيضاء على منصة واحدة.

بينما يقدم Miro لوحات بيضاء بديهية وسهلة الاستخدام مع العديد من الميزات الإبداعية، إلا أنه لا يفي بمتطلبات إدارة المشاريع. فهو يساعد المستخدمين فقط على تصور الأفكار وتنظيمها. لذا، بينما يمكن للمستخدمين تنظيم أفكارهم على Miro، إلا أنهم يحتاجون إلى أدوات مثل ClickUp لتخطيطها وتنفيذها بشكل مثالي.

يمنحك ClickUp حلاً واحدًا حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار وتصورها وتنظيمها وتخطيط المشاريع وتنفيذها وتتبعها حتى التسليم. تحتوي أداة الإنتاجية في ClickUp مع الذكاء الاصطناعي المدمج على كل ما تحتاجه للعمل بكفاءة وتسريع عملية التسليم. وتتمتع الأداة بقدرات التوسع التي يمكنها استيعاب احتياجات عملك المتطورة.

هل تريد أن تعرف كيف؟ اشترك في ClickUp اليوم!