ميلانوت ضد. ميرو: ما الأداة الأفضل في عام 2025؟

بينما تتجاوز الفرق الحدود المادية وتتبنى نموذج العمل الموزع، تصبح القدرة على التواصل والتفكير وحل المشكلات بصريًا أكثر من مجرد تفضيل - بل تصبح ضرورة استراتيجية.

تحظى ميلانوت وميرو بشعبية كبيرة البرامج التعاونية التي تساعد الأفراد والفرق على التقاط الأفكار والخطط بشكل مرئي. يمكنك استخدامها للتعاون في وضع الاستراتيجيات خطط المشاريع والأصول الترويجية الإبداعية، دون الحاجة إلى التواجد في نفس الغرفة.

على الرغم من أن كلتا الأداتين تتمتعان بميزات متشابهة، إلا أن إحداهما قد تناسب احتياجاتك وتفضيلاتك بشكل أفضل، وذلك حسب حالة الاستخدام والميزانية وحجم فريقك وما إلى ذلك.

إذا كنت تواجه صعوبة في الاختيار، اقرأ مقارنتنا التفصيلية بين ميرو وميلانوت. نحن على يقين من أنها ستساعدك على اتخاذ القرار الصحيح بشكل أسرع.

ما هو ميلانوت؟

عبر ميلانوت ميلانوت هو تطبيق سحابي سهل الاستخدام وقائم على السحابة برنامج تعاون مرئي الذي يتضمن ملاحظات وقوالب و اللوحات البيضاء . التقويمات والعناصر الرسومية هي أيضًا جزء من حزمتها. فهي تسمح للأفراد والفرق بالتعاون وتقديم الملاحظات في الوقت الفعلي على مشاريعهم الإبداعية، خاصة تلك التي تحتوي على حصة كبيرة من العناصر المرئية.

توفر لوحات Milanote مساحة عمل ممتعة بصرياً وقابلة للتخصيص لتخطيط المشاريع. يسمح لك نظام السحب والإفلات البسيط بترتيب اللوحات وتعديلها بأي حجم. يمكنك ملء لوحاتك بالملاحظات، وقوائم المهام، والصور، ومقاطع الفيديو، والرسومات، والروابط.

يمكنك بسهولة مشاركة اللوحة الخاصة بك مع الآخرين لمشاريع التعاون عن بُعد أيضًا وتلقي التعليقات. تستوعب Milanote العديد من أنواع الملفات، مثل ملفات JPG وملفات PDF ومستندات MS Word وأوراق Excel وملفات التصميم القياسية، مما يتيح لك الاندماج السلس في سير عملك اليومي.

يتكامل Milanote مع أدوات إدارة المشاريع وأدوات التواصل الشائعة أيضًا، مما يتيح التعاون الفعال عبر المنصات.

ميزات ميلانوت

دعنا نستكشف ميزات Milanote الرئيسية ونرى سبب إعجاب الفرق الإبداعية به.

1. ويب كليبر

عبر ميلانوت Milanote Web Clipper هو ملحق متصفح مجاني يتيح لك إضافة الصور ومقاطع الفيديو والنصوص مباشرةً إلى لوحتك من أي موقع ويب. يمكنك أيضًا تمكين اختصار قصاصة نصية لتظهر كلما قمت بتحديد كتلة نصية باستخدام زر تمكين قصاصة النص المحدد.

2. القوالب

عبر ميلانوت بمجرد إنشاء لوحة جديدة، توفر لك Milanote مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا والتي تتماشى مع احتياجات مشروعك. هناك أكثر من 30 موضوعًا، مثل الملخصات الإبداعية، وخطط المشاريع، والتصوير الفوتوغرافي، وتصميم الألعاب. ستجد مجموعة كبيرة من القوالب عند اختيار أحد القوالب.

3. تدوين الملاحظات

عبر ميلانوت يُعد تدوين الملاحظات في Milanote أداة تعاون مرئي ممتازة مع واجهة سهلة الاستخدام وخاصية السحب والإفلات. يساعدك على إدارة شاشات العرض المتعددة والملاحظات والأعمدة والأعمدة والأسطر ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والمهام على لوحة افتراضية لا نهائية. تعمل الإشعارات الذكية والتنبيهات وخيارات التفاعل الجماعي مثل التعليق على رفع جودة الملاحظات وزيادة الإنتاجية من خلال توفير مساحة مشتركة للعصف الذهني التعاوني.

أسعار ميلانوت

استخدم ميلانوت مجانًا

ادفع للشخص الواحد: 9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

9.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم قم بترقية فريقك (ل 10 أشخاص): 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم (مقابل 50 شخصًا): 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما هو ميرو؟

عبر ميرو Miro عبارة عن أداة رقمية ومرئية متعددة الاستخدامات للوحات البيضاء تتيح لفريق العمل إنشاء وتخطيط وتصميم رؤيته في الوقت الفعلي. تتسم سبورة ميرو الافتراضية بالتوسّع والتعاون، مما يمكّنك من إنشاء أي شيء بدءًا من خريطة رحلة المستخدم إلى خارطة طريق كاملة للمنتج على شاشتك.

يحتوي على ميزات شاملة مثل رسم الخرائط الذهنية وإدارة التقويم المدمجة، ودعم الدردشة في عمليات تطوير المنتجات القياسية. كما أن ميزات تصور البيانات في الوقت الفعلي والمنهجية الرشيقة مفيدة بشكل خاص للفرق التي تتطلع إلى إدارة المشاريع، كبيرة كانت أم صغيرة.

يُعد Miro مثاليًا للفرق من جميع الأحجام في الهندسة والتسويق وتطوير المنتجات وتصميم العمليات وتصميم تجربة المستخدم وغيرها من المجالات لتعزيز الإنتاجية. مع Miro، يمكن للفرق اتخاذ القرارات بكفاءة وتحليل الأفكار المعقدة بكفاءة من خلال إدارة سير العمل المرئية من الدرجة الأولى.

ميزات Miro

يوفر Miro العديد من الميزات لتحسين التعاون والعصف الذهني والتواصل المرئي في خطته المجانية وكذلك خطة الفريق. فيما يلي بعض ميزات Miro الرئيسية.

1. الخرائط الذهنية

عبر ميرو تتيح لك ميزة الخرائط الذهنية في Miro تنظيم أفكارك بسهولة وتصور المشاكل المعقدة. يمكنك أيضًا استخدام مساعد Miro المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء خرائط ذهنية للأفكار الجديدة تلقائيًا.

تساعدك الأداة على تقديمها بالطريقة التي تريدها، ومشاركتها على مواقع ويب متعددة، واستخدام اللوحة اللانهائية للحفاظ على أفكارك بلا حدود.

2. الاجتماعات الذكية

عبر ميرو يمكنك إنشاء جدول أعمال سريع لجلساتك التعاونية من خلال تنسيقات الاجتماعات الشائعة وتصميم سباقات السرعة والقوالب القابلة للتخصيص ومخططات الاجتماعات التلقائية. باستخدام Smart Meetings، يمكنك إدارة أعمالك بالكامل من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت والحفاظ على مجموعة مكتبية آمنة عبر الإنترنت.

3. الوضع الخاص

عبر ميرو يمكن لمستخدمي الوضع الخاص الذين لديهم حق الوصول للتحرير إضافة ملاحظات لاصقة وتعديلها على ألواح ميرو البيضاء. تظل التعديلات مخفية حتى يتم إيقاف تشغيل الوضع الخاص. يمكّن المستخدمين من المشاركة في تحرير المستندات واختيار أن يظلوا مجهولين عن طريق تحديد الخيار جعل الأسماء مجهولة.

تسعير ميرو

مجاني

غير محدود: 8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

8 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

16 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ميلانوت مقابل. ميرو: مقارنة الميزات

الفرق الأساسي بين Milanote و Miro هو أن Milanote يركز على التصور للعمل الإبداعي. بينما ميرو مثالي للتكامل وأدوات التعاون وأدوات إدارة العمل.

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية بين ميلانوت وميرو.

1. السبورة

بينما تقدم Milanote سبورة بيضاء أكثر مرونة وانسيابية في الاستخدام، فإن سبورة Miro أكثر تنظيماً وتنظيماً.

ميلانوت

تُعد لوحات Milanote المرئية أكثر ملاءمة للمشاريع الإبداعية مثل وضع الأفكار ولوحات الحالة المزاجية للتعاون المرئي. كما أنها تساعد في مراجعة المهام السابقة والحالية إلى جانب تقديم الملاحظات.

تقدم Milanote لوحة مبهجة من الناحية الجمالية تتماشى مع المساعي الإبداعية.

ميرو

Miro هي مساحة عمل مركزية للمعلومات مصممة للفرق التعاونية. تساعد اللوحة الافتراضية اللانهائية واللوحة القابلة للتخصيص في تنظيم المهام وتتبعها بكفاءة. وهو يعزز تعاون الفريق وإنتاجيته.

2. تدوين الملاحظات

تركز خاصية تدوين الملاحظات في ميلانوت على التنظيم والعصف الذهني، بينما تركز خاصية تدوين الملاحظات في ميرو على التعاون في الوقت الفعلي وتخطيط المشاريع

ميلانوت

تتيح لك خاصية تدوين الملاحظات في Milanote ترتيب ملاحظاتك بأي طريقة تريدها على عكس النمط الخطي للملاحظات التقليدية. وهذا يساعدك في مرحلة وضع الأفكار، حيث يمكنك العثور على الأنماط والروابط من خلال إعادة ترتيب الملاحظات عدة مرات حسب الحاجة.

كما أن خيارات تغيير الحجم والتحرير المباشر تجعل ملاحظاتك سهلة الفهم. يحتوي على ميزات مثل الإشعارات والتنبيهات التي تتيح لفريقك ترك تعليقات أو ملاحظات.

ميرو

يمكنك استخدام ملاحظات Miro اللاصقة لتدوين تذكيرات سريعة. يحتوي Miro أيضًا على ميزة تدوين الملاحظات المدمجة داخل كل لوحة. يمكنك إضافة قوالب مثل قوائم المهام وجداول أعمال الاجتماعات إلى الملاحظات والتعاون في الوقت الفعلي مع فريقك.

لجعل ملاحظاتك جذابة، يمكنك الاختيار من بين خيارات تنسيق متعددة.

3. التعاون في الوقت الفعلي

يعد Milanote رائعًا لمشاركة العمل الفردي مع الآخرين، لكن Miro يتفوق في التعاون في الوقت الفعلي، مع التركيز على العمل معًا في مساحة مشتركة في الوقت الفعلي.

ميلانوت

في Milanote، تحصل الفرق في Milanote على التحرير الأساسي ورؤية المؤشر. إنه رائع لعرض التقدم المحرز وإضافة التعليقات أو تقديم الملاحظات في الوقت الفعلي. ومع ذلك، يكون التعاون أكثر سلبية على Milanote على عكس التعاون في الوقت الفعلي في Miro.

ميرو

يوفر Miro ميزات إضافية مثل المؤشرات المشتركة ومكالمات الفيديو داخل التطبيق والدردشة ومشاركة الشاشة لتعزيز التعاون الفعال بين أعضاء الفريق. وتتيح هذه الميزات تحليل المشاكل المعقدة، وتطوير الحلول السريعة، وتعزيز الثقافة التنظيمية.

4. التكامل والتخصيص

يتميز نظام Milanote بتكامل أخف وخيارات تخصيص بسيطة، بينما يوفر نظام Miro تكاملاً أعمق وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

ميلانوت

يدمج Milanote بعضًا من أدوات إدارة المشاريع وخيارات التخصيص لجعل الخريطة الذهنية واللوحة البيضاء أكثر إمتاعًا بصريًا. ومن أهم عمليات التكامل التي يوفرها Google Drive وDropbox وDropbox وFigma وTrello وZoom وSlack.

خيارات التخصيص في Milanote أقل شمولاً. ولكن لا يزال بإمكانك تخصيص ألوان خلفية اللوحة والسمات، وإنشاء قوالب مخصصة، واستخدام اختصارات لوحة المفاتيح لسير العمل بشكل أسرع.

ميرو

يوفر Miro العديد من أنظمة التكامل التي تغطي العديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Jira و Asana و Microsoft Teams و Google Drive و Zoom، وبالتالي مساعدة المستخدمين في جوانب التعاون الأكثر عمومية.

يتمتع Miro بميزات تخصيص قوية. يمكنك تخصيص خلفيات اللوحة والسمات والرموز والأيقونات والخطوط والأشكال والموصلات وحتى إنشاء أدواتك وتكاملاتك باستخدام منصة مطوري Miro.

ميلانوت مقابل. ميرو على ريديت

لقد بحثنا في موقع ريديت للعثور على ما يقوله المستخدمون حول المناظرة بين ميرو وميلانوت.

يفضل العديد من مستخدمي ريديت الذين يركزون على المشاريع الإبداعية ويتعاونون فقط مع فريق صغير Milanote بسبب أداة رسم الخرائط الذهنية الفعالة والقدرة على التنقل بين المهام بحرية على الشاشة إلى جانب ميزات أخرى.

_"مثل إنشاء اللوحات وتحريكها في أي مكان على الشاشة ثم الانتقال إلى الداخل، وهي مليئة بالمحتوى وموزعة على الشاشة بأكملها."

يسعد العديد من المستخدمين بدفع مبلغ إضافي مقابل واجهة مستخدم Milanote الجميلة على الرغم من أنه يمكنهم الحصول على نفس الميزات في Miro مجانًا.

"يحتوي كل من Muse و Miro على مستويين مجانيين مع Paywall ولكن يمكنك بالفعل القيام بالكثير في Miro مجانًا. لقد جربتهم جميعًا (و Heptabase أيضًا) لكنني استقرت أخيرًا ودفعت مقابل Milanote بسبب واجهة المستخدم/واجهة المستخدم الجميلة."

يختار آخرون Miro لأنه يجمع بين عدة أدوات ويعتبر أكثر فائدة للفرق الكبيرة. تفاصيل أخرى مثيرة حول ميرو:

"تعطي لوحة ميرو انطباعًا بأن الأمور ديناميكية وغير مقفلة في الصخر بدلاً من منتج مصقول أو خيارات محددة عليهم الاختيار من بينها. كما أن المساحة البيضاء اللامتناهية في ميرو تسمح بعرض "الشرائح" بجانب بعضها البعض، بدلاً من التقليب بين شرائح معينة لرؤية الاختلافات."_

خلاصة القول؟ لا توجد أداة أفضل، فقط أداة أفضل لك!

تعرف على Clickup - أفضل بديل لـ Milanote مقابل. ميرو

في حين أن Milanote و Miro أداتان شائعتان للتخطيط البصري التعاوني، لا بد أنك أدركت أن الأولى هي الأنسب للفرق الصغيرة الأكثر إبداعًا، والثانية مثالية للفرق الكبيرة التي تركز على التعاون.

ماذا لو قلنا لك أن هناك ميلانوت و بديل ميرو يمكنك التفكير فيها، بغض النظر عن حجم الفريق وتركيزه؟

نحن نشير إلى ClickUp. ClickUp هو أداة قوية برنامج قوي لإدارة المشاريع للأفراد والشركات القائمة على حد سواء.

فإلى جانب إدارة المشاريع، يمكنك استخدامه لتخطيط أفكارك ورؤاك الإبداعية ومشاركتها مع فريقك للتخطيط البصري التعاوني. دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات التي تجعل ClickUp جديرًا بـ بديلاً لميلانوت وميرو

1. كليك أب السبورات البيضاء

تصور فكرتك بالإضافة إلى إدارة عمليات التعهيد الجماعي الذكي باستخدام ClickUp Whiteboard

A ClickUp Whiteboard عبارة عن لوحة مرئية حيث يمكن للفرق إضافة الصور والملاحظات اللاصقة والأشكال وغيرها من أجل العصف الذهني للمفاهيم تمامًا كما هو الحال في Milanote أو Miro.

تساعد قوالب المخططات المدمجة في هيكلة التفكير في سباقات التصميم وتدفقات العمليات والمزيد. وبفضل ميزات مثل التعليق وسجل الإصدارات، تسهّل لوحات ClickUp البيضاء المواءمة بين الفرق عن بُعد.

تعمل ألواح ClickUp Whiteboards على تحسين الإنتاجية من خلال مساعدتك على نقل المفاهيم إلى إجراءات بشكل أسرع.

2. ClickUp Mind Maps

تخطيط المهام وتنظيمها باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps الخرائط الذهنية ClickUp تجعل تنظيم الأفكار والعمليات المعقدة أسهل. رسم خريطة مرئية للعلاقات بين الموضوعات والمفاهيم. اربط الملاحظات ببعضها البعض لإنشاء شبكة مترابطة من الأفكار المصممة خصيصًا لسير العمل الإبداعي.

يمكنك الحصول على خيارين لرسم الخرائط - الخرائط الذهنية المستندة إلى المهام والخرائط الذهنية المستندة إلى العقدة. يركز الأول أكثر على إدارة المشاريع والتعاون، في حين أن الثاني مخصص لجلسات العصف الذهني السريعة أيضاً.

تساعدك هذه الميزة على تعيين مهام سير العمل باستخدام عقد السحب والإفلات وتعديلها بسرعة وحذف المهام من الخريطة الذهنية.

يمكنك مشاركة خرائطك الذهنية بسهولة مع فريقك من خلال ربطها في المهام والمستندات والتعليقات داخل ClickUp. يجمع ClickUp بين التنظيم المرئي الحر في Milanote وإمكانيات التحرير الجماعي في Miro.

3. مستندات ClickUp

إنشاء مستندات ClickUp Docs للتعاون مع فريقك لتنفيذ الأفكار

استخدم مستندات ClickUp لإنشاء مستندات تعاونية مع التحرير في الوقت الفعلي. إنها خاصية مفيدة لتنظيم المستندات من خلال إنشاء مواقع الويكي لإدارة المعرفة أيضًا. يتيح لك وضع علامة على زملائك في الفريق في التعليقات وتعيين إجراءات لهم.

لجعل المستندات جذابة بصريًا، استخدم خيارات تصميم الصفحات: تضمين الإشارات المرجعية، وإضافة جداول، وإضافة خرائط طريق، وجعلها مساحة عمل متكاملة. تحكم في الأذونات والوصول لحماية مستنداتك.

استخدم المستندات لدمج الملخصات الإبداعية، وأدلة أنماط العلامة التجارية، ولوحات المزاج، وجميع وثائق المشروع في مكان واحد. الحفاظ على سجل الإصدار والتعليق مباشرة على المستندات للمحاذاة.

تعمل ClickUp Docs أيضًا على تسهيل إدارة المشروع من خلال ربط المستندات بالمهام، والسماح لك بإضافة عناصر واجهة مستخدم، وتغيير الحالة داخل المستندات.

4. ClickUp AI

عصف ذهني أفضل مع مساعد الذكاء الاصطناعي من ClickUp مساعد ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يلتقط رؤيتك بسهولة ويساعدك على وضع خطة منظمة لمشروعك.

استخدمه لتلخيص الملاحظات وإنشاء عناصر العمل بناءً على سياق مستنداتك. تساعدك الأداة أيضًا على كتابة نسخة متناسقة وواضحة للمستندات المنظمة مثل تقارير المشروع بالإضافة إلى الأصول الإبداعية مثل الضمانات التسويقية. استخدمها أيضًا لتحرير نسختك وتنسيقها للحصول على مخرجات جذابة وخالية من الأخطاء.

إذا كنت تبحث عن صديق مبدع أثناء العصف الذهني، فاعتمد على ClickUp AI لمساعدتك في كل خطوة.

تسعير ClickUp

مجانًا

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل مساحة عمل

الكلمة الأخيرة؟

أليس سير العمل المجزأ محبطاً؟ إذا كان التبديل بين براعة ميلانوت الإبداعية وقدرات ميرو المرنة فوضويًا للغاية، فيجب عليك التفكير في حل موحد.

هذا هو ClickUp.

من خلال اللوحات البيضاء التفاعلية، والمستندات والقوالب القابلة للتخصيص، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعمل ClickUp على مواءمة الإبداع مع التسليم. ويمكنك إخراج الأفكار إلى الحياة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

لا تتنازل عن الإبداع من أجل العملية. ولا تضحي بالعملية من أجل الإبداع.

اختر ClickUp. الحل الوحيد الذي يكمل الخيال بالتنظيم.

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