ميرو مقابل نوتيون: ما هي أداة إدارة المهام الأفضل؟

قد تكون إدارة الإنتاجية صعبة، خاصةً عند تتبع مهام المشاريع المعقدة. للمساعدة في جعل الحياة أكثر سهولة، لدينا الآن منصات السبورة التعاونية عبر الإنترنت التي تتجاوز مجرد تدوين المهام.

فهي تسمح لك بإضافة تفاصيل لكل مهمة، بما في ذلك القدرة على تتبع المهام الفرعية ضمن المهمة الرئيسية، ومشاركة المستندات، والعصف الذهني على لوحة مشتركة، وغير ذلك الكثير. ولكن مع وجود العديد من الخيارات، كيف يمكنك اختيار برنامج إدارة المهام الذي يميز نفسه عن الأدوات الأخرى؟

تكمن الإجابة في اختيار منصة تجمع بين ميزات تدوين الملاحظات، وتدعم عمليات التكامل، وتساعد فرقك على تنظيم مهامهم بفعالية.

مع وجود العديد من منصات تخطيط المشاريع ومنصات السبورة التعاونية عبر الإنترنت، هناك العديد من الخيارات، وتختلف كل أداة فيما يتعلق بالميزات والخدمات الرئيسية.

سيقارن هذا الدليل بين أداتين شائعتين لإدارة المهام - ميرو مقابل نوتيون.

ما هي ميرو؟

ميرو هي منصة تعاون مرئي التي ستشعل الشرارة الإبداعية لفريقك. اعتبرها بمثابة السبورة الرقمية ولكن بميزات أكثر بكثير. إنها مساحة عمل مرنة حيث يمكن لفريقك التواصل وتصميم المشاريع بشكل أسرع، مما يتيح لك بناء فكرتك الكبيرة التالية وتكرارها وتصميمها.

مع Miro، يمكنك:

وضع الاستراتيجيات والتخطيط: الاستفادة من قوالب السبورة البيضاء ولوحات كانبان، والملاحظات المضمنة للحفاظ على تنظيم العصف الذهني الخاص بك وموجه نحو العمل

الاستفادة من قوالب السبورة البيضاء ولوحات كانبان، والملاحظات المضمنة للحفاظ على تنظيم العصف الذهني الخاص بك وموجه نحو العمل تصوّر أي شيء: قم بإنشاء خرائط ذهنية وملاحظات ومخططات انسيابية ومخططات بيانية وأي شيء آخر يستحضره خيالك باستخدام مجموعة كبيرة من الأدوات والأشكال

قم بإنشاء خرائط ذهنية وملاحظات ومخططات انسيابية ومخططات بيانية وأي شيء آخر يستحضره خيالك باستخدام مجموعة كبيرة من الأدوات والأشكال أفكار العصف الذهني: وفر الوقت في محاولة توصيل الأفكار المعقدة باستخدام الطرق التقليدية. باستخدام إدارة المهام المرئية من Miro، يمكنك استخدام لوحات التخطيط لتوفير رؤية واحدة لمشروعك في لمحة سريعة والتعاون بين الفرق واتخاذ الخطوات اللازمة بشأن أفكارك

ميزات ميرو

لوحات التخطيط اللانهائية

توفر لوحة Miro لوحة رقمية لا نهائية تتيح لك تطوير أفكارك بحرية، وتستوعب حتى أكثر جلسات العصف الذهني طموحًا. باستخدام هذه الميزة، يمكنك تخطيط المشاريع المعقدة والعصف الذهني وضمان تنظيم فرقك لمخرجاتها في لوحة تحكم واحدة.

باستخدام بطاقات Miro، يمكنك تحويل الأفكار إلى ملاحظات لاصقة أو مربعات نصية أو إضافة معلومات تفصيلية مثل الحالة والمُعيَّن وتاريخ الاستحقاق - لا حاجة للتبديل.

إدارة المشاريع عبر

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إطار عمل كانبان

احصل على رؤية واضحة لتخطيط مشروعك باستخدام قوالب كانبان الجاهزة للاستخدام والمصممة لتلبية احتياجات محددة، بدءًا من جلسات العصف الذهني وحتى خرائط طريق المنتج. يوفر لك ذلك وقتًا ثمينًا، ويمكنك تحديد أولويات العمل عن طريق إضافة بطاقات ميرو إلى لوحة كانبان مع لوحات وأعمدة قابلة للتحرير.

الوصلات ورسم خرائط التبعية

العمل معًا بسلاسة، بغض النظر عن الموقع. اطلع على التعديلات ورسم التبعيات باستخدام الروابط، مما يعزز تجربة العصف الذهني التفاعلية والديناميكية.

لوحة التبعيات عبر

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تكامل إدارة المهام

يدعم Miro عمليات التكامل مع أكثر من 130 تطبيقاً وأداة شائعة. وهذا يساعدك على تجميع جميع البيانات التي تعتمد على المهام في حل واحد، مما يجعل إدارة المهام فعالة بالنسبة لك ولأصحاب المصلحة لديك.

تسعير ميرو

مجاني : عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وقوالب معدة مسبقًا، وإدارة الانتباه الأساسية، وثلاث لوحات بيضاء قابلة للتحرير

: عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وقوالب معدة مسبقًا، وإدارة الانتباه الأساسية، وثلاث لوحات بيضاء قابلة للتحرير الفرق : 8 دولارات لكل عضو شهريًا مع وظيفة مؤتمرات الفيديو، ولوحات غير محدودة، وعدد غير محدود من اللوحات، وعدد غير محدود من الزوار، ولوحات خاصة، ودعم عبر البريد الإلكتروني

: 8 دولارات لكل عضو شهريًا مع وظيفة مؤتمرات الفيديو، ولوحات غير محدودة، وعدد غير محدود من اللوحات، وعدد غير محدود من الزوار، ولوحات خاصة، ودعم عبر البريد الإلكتروني الأعمال : 16 دولارًا لكل عضو شهريًا مع كل شيء في خطة Miro Teams بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي اليدوي للوحة والرسم التخطيطي الذكي وSSO

: 16 دولارًا لكل عضو شهريًا مع كل شيء في خطة Miro Teams بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي اليدوي للوحة والرسم التخطيطي الذكي وSSO المؤسسات: اتصل ب Miro للحصول على الأسعار للحصول على إدارة مركزية للحساب، ومدير نجاح مخصص، وتكامل Azure DevOps، وCa Rally، والأمان والامتثال على مستوى المؤسسات، وحوكمة البيانات، والدعم المتميز

ما هي نوتيون؟

واحدة من أفضل بدائل ميرو هو Notion، مساحة عمل شاملة لجميع احتياجاتك في إدارة المهام وتدوين الملاحظات. توفر هذه الأداة العديد من الميزات التي تجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة قواعد البيانات والتعاون المرئي والحفاظ على لوحة مشتركة أو عرض Notion لجميع احتياجاتك الشخصية والتجارية.

إدارة المهام في Notion

من المهام الأساسية إلى إدارة المشاريع المعقدة، توفر أدوات Notion مساحة عمل واحدة لتنظيم أنشطتك الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، بفضل مجتمعها القوي، يمكنك بسهولة إنشاء واستخدام الآلاف من قوالب Notion لمساعدتك:

تتبع مهامك وأهدافك

إنشاء أنظمة تصميم

احفظ الملاحظات وأنشئ لوحات المزاج، وقم بإدارة المحتوى

إدارة أنشطة المشروع لك ولفريقك

التشغيل التلقائي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات

ميزات الحركة

إدارة المهام من البداية إلى النهاية

لوحة معلومات إدارة المهام عبر

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يتيح لك إطار عمل Notion المرن استخدامه لجميع متطلبات إدارة المهام الخاصة بك، بما في ذلك:

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لإدارة المهام لكل عضو في الفريق والقسم والمشروع

الحفاظ على تنظيم المهام حسب التقويم، ولوحة كانبان، ومخططات جانت، والجداول، والتقويم، والمزيد

فرز المشاريع بسهولة استناداً إلى الجدول الزمني والفئة وأعضاء الفريق والأولوية والمزيد

الملاحظات، والتقويم، ومتعقب العادات، والمزيد

باستخدام الكتل المرنة في Notion، يمكنك إنشاء أي شيء بدءًا من قائمة مهام بسيطة إلى لوحات معلومات معقدة، مما يساعدك على تخصيص مساحة العمل الخاصة بك وفقًا لاحتياجاتك الدقيقة.

التكاملات

يمكن أن تساعدك Notion في جلب البيانات والتكامل مع أفضل البرامج مثل Slack وGoogle Drive وGmail وGmail وAsana و149 أداة شائعة أخرى. إذا كنت ترغب في تكامل أكثر تخصيصًا، يمكنك حتى إنشاء واجهة برمجة التطبيقات العامة الخاصة بك، مما يجعلها فريدة من نوعها عن الأدوات الأخرى.

دعم متعدد اللغات

بالنسبة للفرق التي تعمل في مناطق جغرافية متنوعة، تتيح لك Notion الحفاظ على مساحة العمل الخاصة بك و تحرير المستندات بلغات مختلفة. يدعم حاليًا اللغة الإنجليزية والكورية واليابانية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية.

تسعير الحركة

شخصي (خطة مجانية) : صفحات وكتل غير محدودة، ومزامنة عبر الأجهزة، ومشاركة مع خمسة ضيوف، وواجهة برمجة تطبيقات للتكاملات المخصصة

: صفحات وكتل غير محدودة، ومزامنة عبر الأجهزة، ومشاركة مع خمسة ضيوف، وواجهة برمجة تطبيقات للتكاملات المخصصة شخصي برو (4 دولارات شهريًا) : كل ما في الشخصية المجانية بالإضافة إلى، تحميل غير محدود للملفات، عدد غير محدود من الضيوف، عرض واستعادة الإصدارات التي تعود إلى 30 يومًا

: كل ما في الشخصية المجانية بالإضافة إلى، تحميل غير محدود للملفات، عدد غير محدود من الضيوف، عرض واستعادة الإصدارات التي تعود إلى 30 يومًا الفرق (8 دولارات شهريًا) : كل ما في Personal Pro زائد، عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وأذونات المشاركة، وأدوات التعاون، وأدوات الإدارة

: كل ما في Personal Pro زائد، عدد غير محدود من أعضاء الفريق، وأذونات المشاركة، وأدوات التعاون، وأدوات الإدارة المؤسسات (تسعير مخصص) : كل شيء في Teams plus، SAML SSO، توفير المستخدم (SCIM) سجل التدقيق (SCIM)، أمان وعناصر تحكم متقدمة، سجل إصدارات غير محدود، مدير نجاح مخصص (أكثر من 100 مقعد)، عقد مخصص

: كل شيء في Teams plus، SAML SSO، توفير المستخدم (SCIM) سجل التدقيق (SCIM)، أمان وعناصر تحكم متقدمة، سجل إصدارات غير محدود، مدير نجاح مخصص (أكثر من 100 مقعد)، عقد مخصص نمو الذكاء الاصطناعي: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات لكل عضو/شهر

ميرو مقابل نوتيون: مقارنة الميزات

الفرق الرئيسي بين Miro و Notion هو القدرات الإضافية التي تحصل عليها مع Notion. فبينما يُصنَّف Miro بشكل أساسي كمنصة لإدارة المهام والتعاون المرئي، فإن Notion يتعدى ذلك من خلال إدارة تدوين الملاحظات والمستندات وقاعدة المعرفة وويكي.

فيما يلي مقارنة سريعة لجميع ميزات Notion مقابل Miro وتقييماتها:

الميزات نوتيون ميرو القوالب المجتمع ✅ الكتابة القائمة على الذكاء الاصطناعي وميزات أخرى التعاون ✅ عمليات التكامل مع أدوات الطرف الثالث تطبيق الهاتف المحمول المستندات ويكي / المعرفة التقويم ✅ نماذج ✅ الأتمتة ميزات إدارة المشاريع مؤتمرات الفيديو محادثة / مراسلة إدارة المهام واجهة برمجة المهام جدولة المهام ✅ ضوابط / أذونات الدخول ✅ جدولة المهام ✅ أدوات التعاون تتبع تقدم المهام ✅ مثالي لـ الفرق الصغيرة والكبيرة التي ترغب في تجاوز إدارة المهام، بما في ذلك المستندات وتدوين الملاحظات والميزات الإضافية الفرق الصغيرة التي ترغب في ميزات أساسية وميزات إدارة مهام بسيطة ونظيفة وبسيطة تقييمات G2 4.7/5 (5059 تقييمًا) 4.8/5 (5357 تقييمًا) تقييمات Capterra 4.8/5 (2101 تقييم) 4.7/5 (1488 تقييم)

### الميزة رقم 1: التعاون المرئي وتخطيط المهام

هل تحتاج إلى حل مرئي لإدارة المشاريع؟ يتمتع Miro بميزة واضحة.

بفضل لوحة الرسم اللانهائية، يتيح لك Miro استخدام أدوات مرئية متنوعة، مثل الملاحظات اللاصقة والأشكال والموصلات والميزات التعاونية الأخرى، للتألق أثناء جلسات العصف الذهني وتخطيط المهام.

يمكّنك هذا من إنشاء تقارير متقدمة، وإدارة المشاريع المعقدة، وتصور أبحاث المستخدمين، والمشاركة في الجلسات التعاونية، وإنشاء مهام سير العمل باستخدام أكثر من 2500 قالب من قوالب Miro والمجتمع.

لوحة معلومات تصور البيانات عبر

_ / href/ _https://miro.com/content-data-visualization/ ميرو /%href/

بفضل كتله المرنة، يعد Notion رائعًا أيضًا لإدارة المشاريع المرئية ولكنه يفتقر إلى الميزات المتقدمة التي تحصل عليها في Miro. مع Notion، تحصل على العناصر الأساسية، مما يجعله أقل ملاءمة لإدارة المهام المرئية.

فيرديكت: ميرو هو الفائز

الميزة رقم 2: مشاركة الملاحظات وتعاون الفريق

بين Miro ضد Notion، من الفائز في التعاون ومشاركة الملاحظات؟

يتمتع تطبيق Notion بمزاياه، حيث يركز على كونه منصة شاملة لتدوين الملاحظات وتتبع المهام، مما يسهل عليك إدارة المشاريع أو تتبع العادات اليومية أو التخطيط لرحلة قادمة مع صديق، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

لكن Miro، مع إطار عمل تصور البيانات والتعاون، جيد بنفس القدر. يمكنك مزامنة كل شيء في مكان واحد، من الشرائح التقليدية وعناصر العمل وتقارير الأعمال وتقارير كانبان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء عروض فيديو تفاعلية والتعاون مباشرةً في أي عرض تقديمي أو تقرير باستخدام ميزاته التفاعلية.

فيديو: التعادل

الميزة رقم 3: إدارة قواعد البيانات

عندما يتعلق الأمر بإدارة قواعد البيانات والملفات، فإن Notion هو الفائز الواضح. ميرو برنامج مجاني لإدارة المشاريع بعض الميزات الممتازة، ويمكنك حتى الترقية إلى الإصدارات المدفوعة للحصول على ميزات متقدمة. ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة المستندات والملفات والوظائف الأخرى، يفتقر برنامج Miro إلى العمق الذي يتمتع به برنامج Notion.

_مساحة عمل الكل في واحد عبر

_ / href/ _https://www.notion.so/product Notion /%href/

يقدم Notion قواعد بيانات قوية مع ميزات التصفية والفرز والتجميع لتنظيم وإدارة المهام المعقدة. بينما يقدم ميرو لوحات كانبان (وهو ما يقدمه كل برنامج آخر لإدارة المهام)، إلا أنه يفتقر إلى عمق ووظائف إدارة المهام المستندة إلى قواعد البيانات في Notion.

فيرديكت: نوتيون هو الفائز

الميزة رقم 4: التخصيص والمرونة

كلاهما لديه نقاط القوة الخاصة به عندما يتعلق الأمر بالتخصيص والمرونة. يستخدم Notion الكتل ويسمح لك بإنشاء تخطيطات وأنواع محتوى متنوعة وإدارتها في مساحة عمل منظمة. سيمكنك ذلك من إدارة المهام والمشروعات المعقدة وحفظ المستندات ومواقع الويكي والملاحظات والعناصر الأخرى لتعزيز ذلك.

تعمل Miro بشكل ممتاز مع بطاقات Miro Cards، والتي تتيح لك استخدام العناصر المرئية لهذه المنصة بشكل كامل. يساعدك هذا على تصور مشاريعك، ويعرض التبعيات بين المهام وملكية المهام، بل ويوفر مكانًا للعصف الذهني الإبداعي باستخدام ميزة السبورة البيضاء.

تصوّر: التعادل

ميرو ضد نوتيون على ريديت

لا تأخذ كلامنا على محمل الجد. لقد بحثنا أيضًا على موقع Reddit لفهم ما يقوله المستخدمون حول هذا الموضوع. الكثير المستخدمين يتفقون على أنه في المقارنة بين Miro و Notion، فإن Notion أكثر فائدة لميزاته المتقدمة، لكنهم أدركوا أيضًا أن

"مثل الكثيرين، أعجبتني مرونة برنامج Notion لفترة من الوقت، ولكن مع زيادة إدراكي لكيفية عمله، قررت أن برامج مثل ClickUp و Todoist وThings3 وNirvanaHQ أسرع بكثير وأكثر مرونة وأفضل بشكل عام في التعامل مع المهام."

برنامج آخر مستخدم تحدث عن الاختيار بين ميرو مقابل نوتيون بالتركيز على المتطلبات، قائلاً

"يعتمد على حالة الاستخدام. إذا كنت تحتاج فقط إلى الاطلاع على حالات المهام ومشاركة التفاصيل المتعلقة بها - Trello أو Asana أو ClickUp خيار جيد

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المستندات النصية مع المهام - نوتيون جيد. ميرو والأشياء المماثلة هي الأفضل إذا كنت بحاجة إلى المزيد من التفكير والتصور"_

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل ل Miro مقابل Notion

الحكم النهائي؟ يحتوي كل من Notion و Miro على بعض الميزات الممتازة التي تجعله خيارًا رائعًا، اعتمادًا على حالة استخدامك ومتطلباتك.

في المواجهة بين Miro و Notion، تتمتع Notion بميزة طفيفة. يمكن لميزات Notion المتقدمة أن تتفوق على بعض الميزات المتقدمة، لكنها لا تقترب من بعض أفضل حلول إدارة المهام والإنتاجية.

العديد من بدائل المفهوم الجمع بين تدوين الملاحظات وإدارة المهام. كما أنه يساعدك أيضًا في الأتمتة المتقدمة وتبسيط مهام سير العمل وإدارة المهام المؤسسية أو الشخصية من البداية إلى النهاية.

يبرز ClickUp كحل قابل للتطبيق عندما تكون لديك متطلبات متقدمة وتحتاج إلى منصة إنتاجية شاملة. تُعد ClickUp منصة شاملة لإدارة المشاريع تمزج بين نقاط قوة التعاون المرئي في Miro ومرونة Notion، وتتألق ClickUp في العديد من الأقسام.

تحويل التعليقات إلى مهام على الفور باستخدام ClickUp Storyboard

فكر في ClickUp على أنه بديل مفهوم الذكاء الاصطناعي أو مركز التعاون النهائي، حيث يمكنك:

### عصف ذهني وتعاون باستخدام السبورات البيضاء ClickUp Whiteboards

مع سبورة ClickUp Whiteboards، يمكن لفرقك الاستفادة من قوة التعاون المرئي. تسمح لك اللوحة البيضاء التفاعلية بتبادل الأفكار وإنشاء مخططات انسيابية ورسم خرائط لأفكارك، كل ذلك في سياق مشروعك.

سبورة النقر فوق السبورة البيضاء للعصف الذهني وتخطيط المهام

يتيح لك ذلك تصور المفاهيم ويساعدك على إدارة المهام بسلاسة. يمكنك

العصف الذهني ووضع الاستراتيجيات وتخطيط مهامك باستخدام سير العمل الرشيق مع ميزات متقدمة

ربط أفكارك بالجداول الزمنية الواقعية للمشروع بمجرد السحب والإفلات لرسم الاتصالات وخرائط الطريق وسير العمل

تعاون وأضف الملاحظات واجمع أفكارك معًا باستخدام لوحة الفريق في الوقت الفعلي

أضف السياق إلى مشاريعك عن طريق تحميل الصور وروابط الويب والمهام القابلة للتتبع

تبسيط سير عمل إدارة المشاريع باستخدام مستندات ClickUp Docs

قم بصياغة مستندات غنية وتعاونية داخل ClickUp، مع التحرير في الوقت الفعلي، والمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتكامل السلس مع مهام المشروع.

طريقة عرض مستندات ClickUp Docs التي تسمح لك بربط المستندات بسير العمل مستندات ClickUp Docs يضمن لك إمكانية تجميع كل أفكارك في مستند واحد، بما في ذلك المستندات والروابط ومواقع الويكي وغيرها. قم بتبسيط إدارة مهامك ومستنداتك باستخدام مكتبة ClickUp الواسعة من قوالب معدة مسبقًا أو إنشاء قالبك المخصص من البداية . باستخدام مستندات ClickUp، يمكنك:

ربط المستندات والمهام باستخدام مهام سير العمل وتحديثات المشروع والمزيد

تنظيم جميع مستندات الويكي والموارد الخاصة بك في مكان واحد، وإضافتها لتكون جزءًا من مساحة العمل الخاصة بك

إضافة ملاحظات أينما ومتى شئت، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. بمجرد استعادة الاتصال بالإنترنت، سيقوم ClickUp بمزامنة جميع ملاحظاتك وتحديثاتك في المستند تلقائيًا

حماية مستنداتك ومشاركتها بسهولة من خلال عناصر التحكم في الخصوصية والتحرير، مما يتيح لك مشاركة الروابط مع أعضاء الفريق وإتاحة الوصول العام

استخدم الميزات المتقدمة لـ انقر فوق الدماغ لتبسيط تتبع المهام وإنشائها وتفويضها. يتيح لك ذلك ربط المهام والمستندات والموارد وجميع معارفك بشبكات عصبية متقدمة لمساعدتك:

طرح الأسئلة والحصول على إجابات من مستنداتك ومهامك ومشاريعك

استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد لك لإدارة وأتمتة المهام وتحديثات المشاريع

استفد من كاتب الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والرد بسرعة بمحتوى مصمم خصيصاً حسب السياق

أنجز المزيد مع مهام ClickUp Tasks

قم بإدارة المهام مهما كان حجمها وتعقيدها باستخدام ميزات مهام ClickUp القوية. مهام ClickUp مساعدتك على تعيين المهام، وتعيين التبعيات، والاستفادة من الأتمتة، وتتبع التقدم المحرز بشكل مرئي - كل ذلك في منصة واحدة موحدة.

لوحة معلومات قائمة مبسطة لمهام ClickUp اشترك في باقة ClickUp المجانية للأبد للارتقاء بمستوى إدارة مهامك.