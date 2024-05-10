20 فكرة استعادية للسباق بأثر رجعي للحفاظ على تفاعل فريقك الرشيق

هل ترى أوجه قصور متكررة في المشاريع المتتالية؟ يمكن أن يحدد اختيارك للأفكار الرجعية مدى فعالية حل هذه الثغرات الإنتاجية.

تُعد الاستعادات السريعة طريقة لمراجعة الإنجازات السابقة وتحديد مجالات التحسين. ومع ذلك، إذا شعر أعضاء الفريق أن شكل الاستعراض بأثر رجعي يمكن أن يكون أكثر تنوعًا وإنتاجية وارتباطًا بالنتائج الفعلية، فقد يؤدي ذلك إلى اللامبالاة والمشاركة السلبية.

يجب عليك البحث عن طرق لإضفاء طابع اللعب على اجتماعات الاستعراض بأثر رجعي على سباقات السرعة وجعلها أكثر متعة لكل عضو من أعضاء الفريق

بصفتك مدير مشروع أو مدير سكروم، يجب أن تجعل المناقشات بأثر رجعي ممتعة لتعزيز المشاركة. هذا يساعد فريقك على العمل معًا بدلاً من التنافس مع بعضهم البعض. اجعل اجتماعك القادم بأثر رجعي مريحًا ولا يُنسى حتى تكون معنويات فريقك عالية، خاصة في البيئات السريعة والمرنة.

فيما يلي 20 فكرة لأثر رجعي للسباق السريع للحفاظ على تفاعل فريقك.

## 20 فكرة لاستعراض سريع بأثر رجعي لاجتماعك القادم

يتطلب منك التغلب على عدم المشاركة أن:

توضيح كيف تؤدي المدخلات المستقاة من هذه الجلسات إلى تحسينات ملموسة

ضمان تنويع وتفعيل تنسيقات متنوعة وتفاعلية لاستعراض النتائج للحفاظ على حيوية الاجتماعات

تعزيز جو شامل حيث يشعر كل عضو من أعضاء الفريق بأن صوته مسموع ومقدّر

تعمل هذه الأفكار العشرين الخاصة بالاجتماعات بأثر رجعي على إحياء عنصر الخيال في موقف فريقك من أنشطة الاسترجاع بأثر رجعي. 👇

1. استعراضات متداخلة بأثر رجعي

تُعد عمليات إعادة النظر المتداخلة مثالية للفرق التي تشعر أن عمليات إعادة النظر تؤدي إلى أفكار بدلاً من المتابعة.

تمتد هذه الاستعراضات على أربعة أيام. في اليوم الأول، تجمع البيانات لتجميع ردود أعضاء فريقك في مكان واحد. في اليوم الثاني، استخدم استطلاعًا لتحديد المجالات ذات الأولوية بناءً على آرائهم الجماعية.

يتضمن اليوم الثالث مناقشات مفتوحة وعصف ذهني لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ. وأخيراً، اختتم الاستطلاع في اليوم الرابع بمطالبة الموظفين بالالتزام بإجراءات محددة.

انظر إلى المعيار التخطيط السريع بروتوكولات للحصول على فكرة عن كل خطوة.

2. أحببت، تعلمت، افتقرت، اشتقت إلى (4Ls)

يقوم نموذج 4Ls بتشريح النتائج الإيجابية والسلبية لسباقات السرعة السابقة.

يمكنك تقسيم إجابات فريقك إلى أربعة أعمدة لتقييم ما استمتع به وتعلمه وما افتقده وما اشتاق إليه.

توقع وجهات نظر متنوعة من مختلف الأعضاء عبر التسلسل الهرمي لموظفيك. هذا أمر قيّم فكرة ما بعد الوفاة تتضمن جمع الملاحظات والكشف عن كيف أثرت العوامل الداخلية والخارجية على فريق سكرم الخاص بك.

تم تصميم نموذج 4Ls بأثر رجعي من ClickUp لمساعدتك على مراجعة المشاريع مع فريقك وتحسين العملية.

قالب ClickUp's 4Ls Retro Template يتيح لفريقك التعمق أكثر في النتائج التي توصلوا إليها من المشروع الأخير. يتيح لك هذا القالب الاسترجاعي

جمع الملاحظات الفردية وتوحيدها للحصول على نسخة ملخصة

تحديد الأقسام التي تحتاج إلى تحسين

تجهيز فريقك لاكتشاف المشاكل المتكررة وحلها

العصف الذهني والتفكير في آراء كل عضو من أعضاء الفريق

3. منطاد الهواء الساخن بأثر رجعي

عندما تتكلم عن تلعيب المناقشات، فإن فكرة استرجاع أحداث السباق هذه هي فكرة جيدة. قم بتقييم سباقك الأخير من خلال ربط آراء فريقك بالمحيط المباشر لمنطاد الهواء الساخن.

في الاستعراض بأثر رجعي لمنطاد الهواء الساخن، تشير السماء المشمسة إلى الأحداث الإيجابية الوشيكة، و الهواء الساخن إلى الأنشطة والمقاييس التي تدفع فريقك إلى الأمام.

وعلى نحو مماثل، الغيوم العاتمة تشير إلى الانتكاسات الشائعة التي تعمل بمثابة عوائق في خط سير مشروعك، و أكياس الرمال تقيد فريقك في السرعة الأولى.

4. قصة رشيقة

تأخذ القصص الرشيقة بعين الاعتبار قصص المستخدمين لفك شفرة آراء أعضاء الفريق المتعددين. إن الطبيعة الدورية لهذه الفكرة الاستعادية مناسبة لجمع الآراء ومعالجة تغييرات التصميم في إعداد رشيق.

غالبًا ما يستخدم أساتذة سكروم المتمرسون هذه الطريقة للحفاظ على شفافية التواصل بين أصحاب المصلحة وأقسام المنتج.

يبدأ قالب استرجاع القصص الرشيقة بالعصف الذهني للميزات الجديدة، يليه إنشاء مهام مصغرة لكل ميزة يتم تطويرها. يمكن أن يساعد في كتابة قصص سهلة الاستيعاب حول الميزات المختلفة في وقت قصير.

تم تصميم قالب استرجاع القصص الرشيقة من ClickUp لمساعدتك في التقاط الأفكار وإدارة تغييرات التصميم في بيئة رشيقة.

قالب القصة الرشيقة من ClickUp مثالي لدراسة وجهات النظر المختلفة لأعضاء الفريق حول المشاريع السابقة. يتيح لك هذا القالب الاسترجاعي

شحذ التواصل بين أصحاب المصلحة وفريقك

تشديد عمليات تطوير مشروعك من خلال ميزات جديدة

إجراء جلسات شهرية لتحليل التقدم المحرز وأوجه القصور

تصنيف المهام لتحسين تماسك فريقك بشكل عام

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5. صيد بيض عيد الفصح

حافظ على تكسير بيض عيد الفصح بينما يصطاد فريقك إجراءات لتحسين العملية بسرعة فائقة من خلال هذه الفكرة الاسترجاعية.

ضع فكرة استرجاع بيض عيد الفصح هذه موضع التنفيذ من خلال تحديد خريطة الكنز والبيض المتصدع والبيض السحري والبيض الذهبي. 🪺

إليك كيفية استخدام هذه العناصر الممتعة:

خريطة الكنز هي ما جعل البحث عن حل أسهل

البيضة المكسورة هي التي تحدد المشكلات التي جعلت الأمر صعبًا

البيضة السحرية تمنحك فرصة ثانية من خلال السماح لك باختيار شيء ترغب في تغييره إذا كان بإمكانك القيام بالمشروع مرة أخرى

تشير البيضة الذهبية إلى من أو ما الذي يستحق التاج في السباق الأخير. هل كان شخصًا أم عملية؟ كيف حوّل ذلك المشروع لصالحك؟

6. البدء، والتوقف، والمتابعة

هذا هو أحد أكثر الأشكال شيوعًا وعمليًا لإجراء الاستعراض بأثر رجعي.

ويتضمن سؤال الفريق

ما الذي يجب أن نبدأ بفعله

ما الذي نفعله الآن ويجب أن نتوقف عنه

ما الذي نفعله حالياً ويجب علينا الاستمرار فيه

يمكن أن تساعد هذه الفكرة في تحسين ممارسات إدارة الوقت وخفض النفقات التشغيلية

يعزز مخطط البدء-الإيقاف-المتابعة من الإنتاجية، ويحدد مجالات التحسين، ويعزز روح الفريق والتعاون، ويقيس التقدم المحرز، من بين فوائد أخرى لكل من أعضاء الفريق.

قالب بدء الإيقاف التلقائي للمتابعة في ClickUp يقدم رؤى حول الأنشطة أو العمليات التي يجب أن يبدأها فريقك أو يوقفها أو يواصلها. يتيح لك هذا القالب الاسترجاعي

تعزيز ثقافة التأمل الذاتي بعد كل مشروع

تشجيع الفرق على مراقبة ما ينجح وما لا ينجح عن كثب

تحديد وترقية العمليات التي تعمل بشكل جيد وتحديثها

التعرف على الأقسام التي يمكنها مضاعفة هوامش الربح لديك

فكر في معرفة المزيد عن أدوات سكروم و سير عمل سكروم لاتخاذ قرارات محسوبة حول الأنشطة التي بدء أو إيقاف أو متابعة .

7. فرقة موسيقى الروك 🎸

استخدم هذا التنسيق إذا كان فريقك الرشيق يعتمد بانتظام على استرجاع المعلومات. إنه أشبه باستخلاص المعلومات حول كيفية أدائك.

لجعل الأمر مثيرًا للاهتمام، امنح فريقك اسم فرقة موسيقية أو دع أعضاء الفريق يبتكرون اسمًا! والآن، استخدم استعارات فرقة الروك لتقييم أداء الفريق.

قيّم "المشهد" أو كيف قامت فرقتك (فريقك) بأداء واجباتها

انتقل إلى إعداد "الكواليس" وحلل ما حدث خلف الكواليس، أي الأشياء التي حدثت والتي لا يعرفها سوى بعض أعضاء الفريق

سلط الضوء على "طاقم الطريق" لإضفاء الطابع الإنساني على العملية. من كانت مساهماته ملحمية ومن كانت مساهماته غير فعالة؟

أخيراً، استخدم "قائمة الإعداد" لمراقبة أدائك من منظور شامل وتحديد مجالات التحسين

كليك أب أداة إدارة المشروع تشرف على السلسلة الكاملة لهذه الأداة الخاصة بفرقة الروك الاستعراضية، بدءًا من التعاون الداخلي للمهام خلف الكواليس إلى أي عضو من طاقم الطريق كان أكثر إنتاجية.

8. الدروس المستفادة من إدارة المشروع

يقوم هذا الوسيط الرجعي برصد وملاحظة الإجراءات الناجحة التي قام بها الفريق لتكرارها في سباقات السرعة المستقبلية. وبالإضافة إلى تحديد الإجراءات غير الصحيحة للوقاية، تكتسب وضوحًا حول كيفية تقدم المشروع.

وتركز على الدروس الرئيسية وتوثقها لتسهيل مشاركتها.

سواء كان ذلك بالنسبة لسادة سكرم مثلك أو لفرق السبرنت، فإن هذه الطريقة تكشف عن مجال هائل لترقية العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التفكير في استخدام أداة إدارة المشروع للحفاظ على دقتك وإنتاجيتك على أعلى مستوى. 📈

تم تصميم قالب استرجاع الدروس المستفادة من إدارة المشاريع من ClickUp لمساعدتك في تتبع الدروس المستفادة خلال كل مشروع.

نموذج الدروس المستفادة من إدارة المشاريع في ClickUp يقدم معلومات حول النجاحات والإخفاقات التي تؤثر على نتائج مشروعك. يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب بأثر رجعي من أجل:

تدوين الدروس المستفادة الواعدة من كل مشروع سابق

استخدام أدوات التتبع المرئي لمراقبة تقدم المشروع

اكتشاف المشاكل في وقت مبكر لتجنب التدخلات المستقبلية في مشروعك

توثيق العثرات لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء

9. احتفظ، أسقط، ابدأ

تضع هذه الطريقة في الحسبان ما تريد الاحتفاظ به وإسقاطه، متبوعًا بسبل جديدة لاستكشافها. أكثر من كونها منطقية، فإن هذه العملية الاسترجاعية بديهية وتتضمن تغييرات تضع فريقك السريع في المقعد الأمامي.

إنها تستبعد ما لا يعمل وتجمع بين الأساليب الحالية والمفاهيم المبتكرة لإدارة المشروع.

أسلوب التقييم هذا بسيط بما فيه الكفاية للعمل مع أدوات الاسترجاع .

10. مركب شراعي بأثر رجعي

الـ المراكب الشراعية بأثر رجعي يتضمن تحفيز الأفكار والآراء حول السباق الماضي بطريقة ممتعة. ⛵️

في هذا النهج، تتخيل الفرق الرشيقة أعضاء فريقها كبحارة يجدفون بقارب نحو جزيرة مهجورة. فلتكن الجزيرة هي هدفك؛ والرياح تجسد ما يأخذك إلى الأمام.

واستمرارًا للاستعارات، فإن المرساة هي ما يعيق فريقك، وجبل الجليد هو ما يعترض طريقك ويخلق المخاطر.

هذه الطريقة تساعد الفرق على التركيز على الهدف والتواصل مع إبقاء الأمور خفيفة الظل.

تم تصميم قالب استرجاع المراكب الشراعية من ClickUp لمساعدتك على تصور وإدارة المشروع من البداية إلى النهاية.

قالب المراكب الشراعية في ClickUp يقوم بتلعيب عملية الاستعراض بأثر رجعي بأكملها لفريقك. يتيح لك قالب الاستعراض بأثر رجعي

استخدام الإشارات المرئية لاستخراج رؤى إبداعية من فريقك

تحديد الأهداف والغايات حسب قدرات فريقك

قم بإجراء تحليل شامل بمشاركة جميع أعضاء الفريق

حدد خريطة لتحقيق نتائج مشروعك

11. استرجاع كيوبيد

لا يجب أن يكون الأمر كله متعلقًا بالنتائج وليس بالتقدير. هذه الفكرة الاسترجاعية تعطي الأولوية لتقدير الأعمال ذات التأثير الكبير والقيمة العالية بدلاً من الجوانب السلبية.

ابدأ بتشجيع فريقك الرشيق على الاعتراف بكيفية إحداثهم فرقًا خلال السباق الأخير. بعد ذلك، عبّر عن إعجابك بسمة محددة لكل زميل من زملائك. دع التركيز يكون بنسبة 80:20 من التقدير إلى الاقتراحات.

اختتم الجلسة بسؤال الجميع عما أعجبهم في السباق الأخير وما الذي يرغبون في أن يحققه الفريق أو يكتسبه في السباق التالي.

لا تنسَ العمل مع مخطط سرعة السرعة السريع لتقدير نطاق سباقات السرعة المستقبلية ومواكبة توقعات أصحاب المصلحة.

قم بإجراء تقديرات أفضل من خلال تخصيص نطاق السرعة في ClickUp

12. عصف ذهني بأثر رجعي سريع

مثالي للحوار الحر، يجمع هذا العصف الذهني الاسترجاعي آراء زملائك في الفريق دون عناء لخلق رؤية موحدة. يمكنك تتبع الإنجازات مقابل الهدف العام للفريق واكتشاف ما يستنزف معنويات فريقك.

يقسم قالب العصف الذهني بأثر رجعي للسباق السريع النشاط إلى ست خطوات سهلة المتابعة.

تحديد الأهداف تحديد الموضوع والموضوع إنشاء وتخصيص المهام ذات الصلة بالموضوع تجميع الملاحظات تحليل الآراء و وضع خطة عمل

تم تصميم قالب العصف الذهني الاستعراضي لـ ClickUp لمساعدة الفرق على التفكير في إنجازاتهم وتحدياتهم.

قالب العصف الذهني للعصف الذهني السريع الخاص ب ClickUp يهيئ فريقك للتحسين المستمر والتنسيق الأفضل للمشروع. يتيح لك هذا القالب

جمع وجهات النظر من جميع أعضاء الفريق ضمن عرض شاشة واحدة

الكشف عن الاختناقات التي تؤثر سلبًا على أداء فريقك

استخدام الإشعارات لتتبع القرارات وتغييرات العملية

ابتكار استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحسين أداء فريقك في سباق السرعة التالي

13. غاضب، حزين، مسرور

يمكنك معرفة الكثير عن المشاريع السابقة من خلال دراسة الجوانب العاطفية لآراء موظفيك.

فبدلاً من دراسة تصرفاتهم، ادرس كيف شعروا. هذا عادةً يكشف عن المشاكل الأكبر التي أرهقت فريقك في سباقات السرعة السابقة.

هذه هي فكرة الاسترجاع الغاضب والحزين والمسرور. هنا، تطلب من المشاركين التعبير عما جعلهم يشعرون بالإحباط أو الانزعاج (الغضب)، وما الذي أحبطهم (الحزن)، وما الذي جلب لهم السعادة أو الفخر (السرور).

14. الاسترجاع غير المتزامن

كما يقول الاسم، فإن الاستعادة غير المتزامنة تريح فريقك من مشقة الجدولة ومقاطعة سير عملهم. هذا مثالي، خاصةً لفرق العمل الموزعة عبر المناطق الزمنية

بصرف النظر عن منحهم حرية الإجابة في الوقت والمكان الخاصين بهم، فإن هذه الطريقة تمنع الأفكار الفردية من التأثر بآراء زملاء العمل.

تتيح هذه الرجعية لموظفيك المشاركة في أي وقت يختارونه. على سبيل المثال، يمكنهم مشاركة أفكارهم في أي وقت خلال فترة السباق، وليس فقط في جلسة سريعة مدتها 10 دقائق في البداية. بعد أن يشارك الجميع أفكارهم، يقوم فريقك بتجميعها والتصويت على أهمها، ثم وضع خطة عمل بناءً عليها. ميزة سباقات السرعة في Clickup تسمح لك بتصميم وأتمتة دورات سباقات السرعة الصغيرة والشاملة من خلال تحديد الأولويات وتعيين المهام الفرعية وغيرها.

تسريع التخطيط السريع للسباق السريع والانتقال عبر الملاحم دون عناء باستخدام ClickUp

15. القراصنة

يمكن للألعاب الممتعة بأثر رجعي مثل هذه اللعبة أن تجعل فريقك بأكمله متحمسًا. إنها خيار رائع للفرق التي تعاني من التنسيقات التقليدية للاسترجاع، حيث يمكنك تكييفها لتناسب احتياجات فريقك.

يدير النشاط "كابتن القراصنة" الذي يضمن بقاء الفريق على المسار الصحيح والاستمتاع. إليك طريقة عمله.

يتم إعطاء كل عضو من أعضاء الفريق خريطة كنز تحتوي على أسئلة أو مطالبات تتعلق بإنجازات الفريق والتحديات التي تواجهه يقوم أعضاء الفريق بمناقشة إجاباتهم على الأسئلة وتحديد أهم إنجازاتهم يقوم الفريق بعد ذلك بوضع خطة عمل للحفاظ على هذه الإنجازات وتحسينها

16. دكي

يرمز DAKI إلى إسقاط، وإضافة، وإبقاء، وتحسين. إنه نموذج قوي للفرق الرشيقة لمساعدتهم على التفكير في عملهم الأخير وتحديد إجراءات محددة للمضي قدمًا.

إليك كيفية تطبيقه على فريقك:

استخدم لوحة رقمية، وقم بتقسيمها إلى أربعة أعمدة، وقم بتسميتها بالترتيب: إسقاط، وإضافة، وإبقاء، وتحسين حدد الأعمدة بموضوع إذا كنت ترغب في تركيز الملاحظات على عملية أو أداة أو سير عمل معين اطلب من فريقك إضافة عنصر واحد على الأقل إلى كل عمود

إنها طريقة رائعة لـ اكتساب رؤى جديدة من خلال جعل فريقك يتساءل عن قيمة الممارسات الحالية وتحسينها.

17. استعراض مستويات الطاقة بأثر رجعي

هذا الاسترجاع عبارة عن تمرين تأملي مصمم لـ فهم مستويات الطاقة المرتفعة والمنخفضة لمشروع أو نشاط فريقك. يحتوي على ثلاثة مكونات أساسية: تعزيز الطاقة، واستنزاف الطاقة، والحفاظ على الطاقة.

تعزيز الطاقة: يعكس فريقك اللحظات التي زادت من طاقتهم خلال المشروع. يمكن أن تكون هذه اللحظات نجاحات أو تعاونات إيجابية أو تجارب ألهبت حماسهم

يعكس فريقك اللحظات التي زادت من طاقتهم خلال المشروع. يمكن أن تكون هذه اللحظات نجاحات أو تعاونات إيجابية أو تجارب ألهبت حماسهم استنزاف الطاقة: يحددون المهام أو الأنشطة التي تستنزف طاقتهم. وقد تكون مهام متكررة أو صراعات أو تجارب استنزفت طاقتهم

يحددون المهام أو الأنشطة التي تستنزف طاقتهم. وقد تكون مهام متكررة أو صراعات أو تجارب استنزفت طاقتهم المحافظة على الطاقة: يفكرون في الأنشطة التي تحافظ على مستويات الطاقة لديهم. وقد تكون هذه الأنشطة عبارة عن فترات راحة أو تفاعلات اجتماعية أو تجارب ساعدتهم على إعادة شحن طاقتهم

بمجرد التعرف عليهم، حدد الممارسات أو الواجبات التي تجدد مقياس الطاقة لديهم.

18. استرجاع متسلق الجبال

يعد استرجاع متسلق الجبل نموذجًا فريدًا لـ التأمل في رحلة فريقك وتقدمه. إنه تسلق مجازي للجبل حيث يعكس أعضاء فريقك تجاربهم وتحدياتهم وإنجازاتهم.

يمكنك استخدام بعض المطالبات لإجراء هذه المراجعة. إليك مثال يمكنك تجربته مع فريقك:

المعالم: ما هي الأحداث أو الإنجازات المهمة التي برزت خلال رحلتك؟

ما هي الأحداث أو الإنجازات المهمة التي برزت خلال رحلتك؟ العقبات: ما هي التحديات التي واجهتك، وكيف تغلبت عليها؟

ما هي التحديات التي واجهتك، وكيف تغلبت عليها؟ الإعداد: ما هي الاستعدادات أو التعديلات التي قمت بها لضمان النجاح؟

باستخدام أداة الاسترجاع هذه، يمكن لفريقك اكتساب منظور جديد لرحلتهم، وتقدير التحديات التي تغلبوا عليها، والتطلع إلى مرحلة الصعود التالية.

19. تحليل SWOT

يعتبر تحليل SWOT (القوة، والضعف، والفرصة، والتهديد) أداة كلاسيكية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي يواجهها فريقك.

بدءًا من معرفة ما يغذي فريقك إلى ما يعيقهم عن الإنتاجية، وهذا النشاط مثالي أثناء تحديث المنتج أو الخدمة.

يمكنك تنفيذ هذا النشاط بفعالية في ست خطوات سهلة.

ابدأ بجعل أعضاء فريقك يتأملون في السباق أو الحدث الحالي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجههم امنح الجميع حوالي 10 دقائق لتدوين أفكارهم وتصنيفها في فئة SWOT المناسبة اجمع العناصر ذات الصلة معًا وناقشها بشكل جماعي قم بإجراء جلسة عصف ذهني لتقييم مدى حداثة هذه الأفكار وجدواها وتأثيرها التعاون لتحديد الخطوات القابلة للتنفيذ للسباق التالي اختتم بالتصويت على الإجراءات الأكثر أهمية لتنفيذها للمضي قدمًا

20. استعراض الخنازير الثلاثة الصغيرة

تستخدم هذه الرجعية قصة الأطفال الكلاسيكية لـ تحليل المخاطر المحتملة في مشروعك.

تطلب من أعضاء فريق سكرم الخاص بك وضع عمليات محددة للشركة وأنشطة الإدارات في ثلاثة أعمدة، يمثل كل منها نوعًا مختلفًا من "المنزل" الذي بنته الخنازير الثلاثة الصغيرة: القش والعصي والطوب.

يقوم عمود بيت القش بتسجيل العوامل المعرضة للفشل

بيت العصي يسجل العوامل الأقوى التي تتطلب ترقيات

يتتبع عمود بيت الطوب العوامل التي تعمل كما هو متوقع والتي لا تتطلب تغييرات طفيفة أو كبيرة

كيفية إدارة عمليات إعادة النظر

يتطلب عقد جلسات استعادية لفرق سكروم أكثر من مجرد طرح الأسئلة وتوحيد الآراء الجماعية. بينما مررنا بالفعل ببعض أمثلة على جلسات الاستعراض بأثر رجعي تضمن لك هذه النصائح إدارتها بفعالية.

1. إنشاء مساحات آمنة ومبتكرة

قد لا يعبّر فريقك عن آرائهم الحقيقية خوفًا من وصفهم بعدم الحساسية أو عدم المنطقية. من واجبك أن

خلق بيئة آمنة يشعر فيها فريقك أن بإمكانهم التعبير عن آرائهم

إعطاء الأولوية للسلامة النفسية

ضمان منطقة خالية من الأحكام

تشجيع الآراء الإبداعية من خلال نظام المكافآت

حلول إدارة المشاريع تقدم مجموعة من ميزات تتبع الإنتاجية وتطوير المهام لتقليل العمليات الحسابية اليدوية. يمكنك إشراك المزيد من الأدوات التكنولوجية من خلال:

تعزيز اللوحات الرقمية التفاعلية والمستندات المشتركة

طلب التعليقات البناءة في الوقت الفعلي باستخدام السبورات البيضاء الافتراضية

دمج الآراء تلقائياً في ملخصات باستخدام أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي

شراء اشتراكات في برامج الذكاء الاصطناعي

استخدام أدوات التمثيل المرئي من أجل تعاون أسرع

3. إثارة مناقشات هادفة

يمكن أن يكون إبقاء الجميع ملتصقاً بالمناقشة أمراً صعباً في أخلاقيات العمل الحديثة التي تشجع على تعدد المهام السريعة والعمل الهجين. يمكنك تغيير هذه القاعدة من خلال:

حث أعضاء الفريق على تيسير الاجتماعات بأثر رجعي

الترحيب بمنظور جديد من خلال مواضيع مختلفة

تقييم التحديات من وجهة نظر قادة الفريق

تشجيع أعضاء الفريق على تولي ملكية عملية التحسين المستمر

التناوب بين الأسئلة المرحة والأسئلة الخاصة بالمهام المحددة

4. تنفيذ حلول قابلة للتنفيذ

حافظ على الحصة الأكبر من تركيزك على الحلول القابلة للتنفيذ التي تبقي أعضاء فريقك استباقيين وعلى أهبة الاستعداد. فكر في دمج:

بنود عمل SMART (محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، وذات صلة، ومحددة زمنياً)

تحديد أولويات المهام عبر الإدارات الفرعية

المساءلة كجزء من الحمض النووي لفريقك

حلقات المتابعة لتتبع تقدم المشروع

تقييمات منتصف العمل لمراجعة الإجراءات قيد التنفيذ

الاستفادة من الأفكار الاستعراضية الممتعة للنجاح في السبرينت التالي انقر فوق إدارة المشاريع الرشيقة و

منصة التخطيط السريع تبسط كيفية استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ حول وجهة نظر فريقك حول المشاريع الحالية قيد التطوير.

والأفضل من ذلك، تعمل قوالب تخطيط سباقات السرعة من ClickUp على تبسيط تصميم أكثر سباقات السرعة تعقيداً في المشروع. استخدم أفكارًا مختلفة بأثر رجعي لتشجيع التعاون والمناقشات المفتوحة. عند العصف الذهني للأفكار الجديدة، يمكنك العمل باستخدام ألواح بيضاء قابلة للتخصيص بالكامل لمزيد من الحرية الإبداعية.

يمكنك أيضًا التعامل مع تدفقات عمل فريق سكروم الخاص بك في كل دورة سباق من خلال ميزات ClickUp الرائعة للتدوين التلقائي للملاحظات وموجزات وجداول أعمال الاجتماعات الاستعادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابدأ باستخدام ClickUp مجاناً ووفر الساعات التي تقضيها في المهام الإدارية وإدارة المشاريع. ⏳