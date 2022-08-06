OKRs مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية –؛ تعرف على الفرق بينهما وشاهد كيف تتم المقارنة بينهما

OKRs و KPIs هما ثنائي ديناميكي في عالم تحديد الأهداف و قياس الأداء .

ومع ذلك، تمامًا مثل أي ثنائي عظيم، يجب أن يلعبوا أدوارًا مختلفة لتنفيذ مهمة ما بشكل لا تشوبه شائبة.

فبينما تلقي OKR نظرة فاحصة على العمليات والصورة الأكبر، تركز مؤشرات الأداء الرئيسية على النتيجة و الأهداف القابلة للتحقيق

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على كل منهما بالتفصيل، وكيف يختلفان في النهج، وكيف يمكن استخدامهما معًا. وسنسلط الضوء أيضًا على برنامج إدارة المشاريع يمكنه التعامل مع كلا الطريقتين.

دعونا نبدأ التجسس! 🔎

ما هو OKR؟

يرمز OKR إلى الهدف والنتائج الرئيسية.

إنه إطار عمل لتحديد الأهداف يساعدك على تطوير الأهداف وابتكار طريقة لقياسها.

دعنا نقسم OKRs إلى عنصرين.

أهدافك هي الأهداف المحددة التي تريد تحقيقها، و النتائج الرئيسية هي المقاييس التي تتبع تقدمك نحو تحقيق تلك الأهداف.

بمجرد إكمال النتائج الرئيسية الخاصة بك، فإنك تحقق أهدافك.

أنت في الأساس محقق يحتاج إلى جمع كل القرائن (النتائج الرئيسية) قبل حل القضية (الهدف).

تُستخدم النتائج الرئيسية عادةً في تحديد الأهداف الفصلية .

لذلك تحتاج في كل ربع سنة إلى إكمال دورة OKR التي تحتوي على ثلاث خطوات بسيطة:

ضع: وضع أهداف رائعة لشركتك. يجب أن تكون هذه الأهداف ملهمة وقابلة للتنفيذ

وضع أهداف رائعة لشركتك. يجب أن تكون هذه الأهداف ملهمة وقابلة للتنفيذ المواءمة: التأكد من توافق أهداف كل فريق مع استراتيجية الشركة

التأكد من توافق أهداف كل فريق مع استراتيجية الشركة التحقيق: التأكد من أن الفرق تعمل على تحقيق أهدافها وتتبعها. يمكنك القيام بذلك من خلال إجراء عمليات تحقق أسبوعية

تحقق من بعض فوائد OKR _و

href/ https://clickup.com/blog/okr-examples/// بعض أمثلة OKR *% أو _

نستخدمها في ClickUp!_

ما هي الأنواع المختلفة من OKRS؟

يدور إطار عمل OKR حول رشيق وإنشاء أهداف OKR التي تعمل من أجلك أنت، لذلك بالطبع، هناك أنواع مختلفة:

استعراضات OKR التطلعية: على غرار هدف ممتد فإن أهداف OKRs الطموحة هي أهداف رائعة تريد تحقيقها، لكنك تعلم أنك ربما لن تحققها بالكامل الأهداف الجيدة الملتزم بها: هذه هي الأهداف التي من المتوقع أن تحققها المستوى الاستراتيجي الجيد: تركز على الرؤية الأكبر وعادة ما تكون طويلة الأجل المستوى التكتيكي للموافقة المبدئية التكتيكية: وهي للفرق منخفضة المستوى التي تعمل على مشاريع فردية قصيرة الأجل استعراضات الموافقة المبدئية الفردية: تركز على تتبع الأفراد أداء الموظفين وتعزيز مشاركة الموظفين في عملية OKR

كيف يمكنني تعيين OKRs؟

عند إعداد OKRs الخاصة بك، يجب أن يكون لديك دائمًا طريقة ما للتأكد من أن الهدف قابل للتحقيق.

للقيام بذلك، عليك اتباع هذه الصيغة البسيطة:

سوف: (_الهدف ) ) _

كما تقاس بـ: (مجموعة من النتائج الرئيسية)

فيما يلي مثال على هدف _:

هدف OKR: سأقوم بزيادة الإيرادات السنوية لشركتي بنسبة 50% كما تم قياسها بـ

النتيجة الرئيسية 1: اكتساب 100 عميل جديد

النتيجة الرئيسية 2: زيادة العملاء المحتملين في مجال التسويق بنسبة 40%

النتيجة الرئيسية 3: زيادة عدد العملاء المحتملين زيادة الاحتفاظ بالعملاء إلى 90%

من خلال تحقيق ما سبق أهداف المبيعات (النتائج الرئيسية)، تحقق هدفك.

تحقق من هذه المفيدة نصائح حول كيفية كتابة تقارير الأداء الفعالة _و

href/_ https://clickup.com/blog/product-okrs// أمثلة على أمثلة OKR للمنتج OKR %/%href/_

.

وإذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إدارة الأهداف، جرّب أهداف ClickUp الميزة.

باستخدام ميزة أهداف ClickUp، يمكنك إنشاء أهداف وتقسيمها إلى أهداف أصغر.

بمجرد تحديد الهدف، يمكنك التحقق من مدى نجاحك من خلال تتبع مدى تقدمك في تحقيق هذا الهدف (النتيجة الرئيسية) في تحقيق هدفك (الغاية).

استخدم مجلدات الأهداف لتنظيم أهدافك بسهولة في ClickUp

الأخطاء الشائعة في OKR

1. بناء OKRs في الفراغ

إن بناء OKRs في فراغ يعني أنك تتخذ القرارات دون الانتباه إلى ما تقوم به الأقسام الأخرى في عملك.

والنتيجة؟

لن تتماشى أهدافك مع هدفك التنظيمي.

يجب عليك توصيل OKRs الخاصة بك إلى شركتك بأكملها. بهذه الطريقة الفرق متعددة الوظائف والأفراد لديهم هدف مشترك ويمكنهم أن يكونوا شفافين بشأن المهام والمشاريع التي يعملون عليها. هذا النوع من الشفافية يشجع تعاون الفريق والمساءلة.

2. عدم تحديد أهداف صعبة

هذا يتعارض مع إطار عمل OKR بأكمله!

إن وضع أهداف طموحة هو عامل نجاح حاسم. إذا لم تكن طموحًا بما فيه الكفاية، فكيف تتوقع أن يصل فريقك إلى أقصى إمكاناته ويصل إلى القمر؟ 🌚

تعلم الـ 7 خطوات لتحديد أهداف الفريق بكفاءة .

3. تحديد النتائج الرئيسية غير الواضحة

تحدد نتائجك الرئيسية مدى نجاح أهدافك. لذا فإن تحديد نتائج رئيسية غير واضحة سيؤدي إلى أهداف غير فعالة. إليك مثال على النتائج الرئيسية الشخصية غير الواضحة:

الهدف: الاستيقاظ مبكرًا (لماذا؟)

النتائج الرئيسية:

ضبط المنبه (متى؟)

الذهاب إلى الفراش مبكراً (في أي وقت؟)

كتابة الأشياء التي يجب القيام بها (ما الأشياء ولماذا؟)

مكافأة:_

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/okr-software/-for-startups// برنامج_OKR للشركات الناشئة* %/%href/_

!

ما هو مؤشر الأداء الرئيسي؟

KPI هي اختصار لـ مؤشر الأداء الرئيسي.

أهداف KPI تستهدف فقط الأهداف الرئيسية للأعمال.

ومن هنا جاءت التسمية 😉

يركز إطار عمل مؤشرات الأداء الرئيسية على النتيجة وليس الأنشطة.

على سبيل المثال، تهتم مؤشرات الأداء الرئيسية بكيفية حل المحقق للقضية بدلاً من عدد الساعات التي قضاها المحقق في تلك القضية. مؤشرات الأداء الرئيسية أداة رائعة لتتبع الأداء العام للشركة ولإبقاء أعضاء الفريق مسؤولين.

يمكنك إبقاء أعضاء فريقك أكثر عرضة للمساءلة من خلال استخدام تقارير ClickUp. مع تقارير ClickUp التفصيلية، سيكون لديك كل ما تحتاجه من أجل إدارة الأداء .

اطلع على جميع إدخالات وقتك واعرضها في مجموعات قابلة للتخصيص في لوحات معلومات ClickUp

إليك التقارير المفصلة بشكل مذهل التي يمكنك استخدامها لتتبع أداء فريقك:

تقرير المهام المنجزة: يحدد عدد المهام التي أنجزها كل عضو في الفريق

يحدد عدد المهام التي أنجزها كل عضو في الفريق تقرير العمل المنجز: الاطلاع على عدد المهام التي عمل عليها كل عضو في يوم أو أسبوع أو شهر معين

الاطلاع على عدد المهام التي عمل عليها كل عضو في يوم أو أسبوع أو شهر معين تقرير من المتأخر عن العمل: تحديد عضو الفريق الذي يحتاج إلى تحسين أدائه من خلال عرض عدد المهام "قيد التنفيذ" أو المهام غير المنجزة

تحديد عضو الفريق الذي يحتاج إلى تحسين أدائه من خلال عرض عدد المهام "قيد التنفيذ" أو المهام غير المنجزة تقرير تتبع الوقت: تحديد مقدار الوقت الذي يستغرقه كل عضو في الفريق لإكمال مهمة ما

هل تبحث عن المزيد من التقارير؟ اطلع على دليلنا النهائي على_ تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية.

ما هي الأنواع المختلفة لمؤشرات الأداء الرئيسية؟

فيما يلي مؤشرات الأداء الرئيسية الخمسة الأكثر استخدامًا:

المؤشرات الكمية: هي المؤشرات التي يمكن قياسها برقم. على سبيل المثال، عدد القضايا التي تم حلها المؤشرات النوعية: هذه هي خصائص العمل. على سبيل المثال، الآراء والسمات. المؤشر النوعي الشائع هو رضا الموظفين المؤشرات القيادية: هذه المؤشرات تتنبأ بنتائج عملية ما وتؤكد الاتجاهات طويلة الأجل. على سبيل المثال، عدد الحالات الجديدة المؤشرات المتأخرة: تُستخدم هذه المؤشرات لقياس نجاح أو فشل عملية ما في نهاية فترة زمنية معينة مؤشرات المدخلات: تقيس هذه المؤشرات عدد الموارد المستخدمة. على سبيل المثال، عدد التجارب التي أجريتها لحل حالة ما

مؤشرات المدخلات: هذه المؤشرات تقيس عدد الموارد المستخدمة نصائح لإدارة الموارد !

كيف يمكنني تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية؟

على غرار إطار عمل الأهداف الذكية ، يجب أن تركز مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك على ثلاثة محركات رئيسية للنجاح: الخصوصية, قابلية القياس والملاءمة.

محدد: بينما تحقق الأهداف والغايات ، فإن مؤشرات الأداء الرئيسية موجودة لقياس أدائك بشكل دقيق، ولكن للحصول على نتائج دقيقة، يجب أن تكون مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك محددة قدر الإمكان.

قابلة للقياس: يجب أن تكون كل مؤشرات الأداء الرئيسية التي تحددها قابلة للقياس، بحيث يمكنك بسهولة معرفة كيف تسير الأمور. وبهذه الطريقة، يمكنك التحقق مما إذا كانت الأمور تسير على المسار الصحيح.

ذو صلة بالموضوع: بما أنك تستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية لتتبع الأداء في المجالات الرئيسية، يجب أن يكون مقياس مؤشر الأداء الرئيسي الخاص بك ذا صلة بما تقوم به.

فيما يلي بعض الأمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية للأهداف المشتركة:

حل القضايا بشكل أسرع: تقليل الوقت المستغرق في حل القضايا بنسبة 8% بحلول أغسطس 2020 الحصول على المزيد من العملاء: زيادة مبيعات البضائع عبر الإنترنت إلى 500,000 دولار بحلول نوفمبر 2020 تعزيز حركة المرور العضوية على الويب: زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني بنسبة 30% بحلول يوليو 2020 زيادة الإيرادات: زيادة إيراداتنا السنوية بنسبة 7% بحلول ديسمبر 2020

هل تريد المزيد من الأمثلة؟ اطّلع على

/href/ https://clickup.com/blog/hr-kpis// دليل مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية *%/href/_

وهذه 50 + أمثلة على مؤشرات الأداء الرئيسية! ومع ذلك، لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بكفاءة، ستحتاج إلى لوحة تحكم لمؤشرات الأداء الرئيسية.

ولكن لا تقلق، فبعد الكثير من البحث، اكتشفنا ما يلي النقر فوقلوحات المعلومات فقط لأجلك

دعنا نلقي نظرة:

يمكن أن تحتوي كل لوحة تحكم على أدوات مخصصة . استخدمها لمراقبة مقياس أداء مختار بأسلوب من اختيارك.

إنشاء وإدارة لوحات المعلومات الخاصة بك من الشريط الجانبي ClickUp

أخطاء مؤشرات الأداء الرئيسية الشائعة

إذا لم تقم بتعيين مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بشكل صحيح، فسينتهي بك الأمر إلى أن تبدو رائعة على الورق ولكنها لن تكون رائعة عندما تحاول تنفيذها فعليًا.

لمساعدتك على تجنب ذلك، دعنا نلقي نظرة على الخطأين الشائعين في مؤشرات الأداء الرئيسية:

1. عدم وجود مؤشرات أداء رئيسية كافية

يجب أن يكون لديك أكثر من مؤشر أداء رئيسي واحد. إذا كنت تنظر إلى نصف الصورة فقط، فستحصل على نصف النتائج فقط!

2. الغموض الشديد

في بعض الأحيان تفشل مؤشرات الأداء الرئيسية لأنها ليست محددة.

على سبيل المثال، مجرد القول: حل المزيد من القضايا أو الحصول على المزيد من العملاء لا يفي بالغرض 💇

لكي تنجح مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، يجب أن يكون لها مؤشرات محددة ذات صلة بهدف شركتك ويمكن قياسها بمرور الوقت. لذا، فإن مؤشر الأداء الرئيسي لدينا هو: تقليل الوقت المستغرق في حل القضايا بنسبة 8% بحلول أغسطس 2020 بحيث يتوفر لمحققينا المزيد من الوقت لحل القضايا الأخرى

هذا مؤشر أداء رئيسي محدد لأن المحققين يعرفون من يحتاجون إلى القيام به، وما هو متوقع منهم، ومتى يحتاجون إلى القيام به ولماذا يقومون به.

الاختلافات بين OKR ومؤشر الأداء الرئيسي

إليك مخطط يلخص جميع الاختلافات بين OKR ومؤشر الأداء الرئيسي:

المقياس المعدل معدل الأداء الرئيسي مؤشر الأداء الرئيسي التركيز تركز عملية OKR على تحديد الأهداف بينما تركز مؤشرات الأداء الرئيسية على نتائج العملية المنهجية المؤشرات الرئيسية للمراجعة النهائية لها رؤية أكبر ولكنها دائمًا ما تكون قابلة للقياس الكمي ولها جدول زمني href/ https://clickup.com/blog/project-management-kpis//KPIs تهدف إلى تحسين أو توسيع نطاق مشروع معين %href/. وهي تركز على الأهداف والغايات الاستراتيجية العملية تضع هدفًا وتتبع عملية الإنجاز تقيم أداء عملية مستمرة الهيكلية تتكون من أهداف تندرج تحتها نتائج رئيسية. أكمل النتائج الرئيسية لتحقيق هدفك يتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالعمل. على سبيل المثال، صافي نقاط المروجين هو /href/ https://clickup.com/blog/marketing-kpis//customer الولاء/%%href/ مؤشر الأداء الرئيسي الأهداف عادةً ما تكون مؤشرات الأداء الرئيسية أكثر طموحًا وتدفع فريقك لتحقيق المزيد! مؤشرات الأداء الرئيسية عادة ما تكون أكثر قابلية للتحقيق وواقعية

كيف يمكن أن تعمل OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية معًا لتحقيق أهداف العمل

بصرف النظر عن حقيقة أن كلاً من مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية تُستخدم لقياس الأداء في شركتك، إليك بعض الأسباب الأخرى التي تجعلك تحتاج إلى كلاهما:

1. تحتاج إلى استخدام أدوات تحديد الأهداف لتنفيذ مقاييس الأداء

أنت بحاجة إلى مؤشرات الأداء الرئيسية لتعيين أهداف محددة, ولكنك تحتاج أيضًا إلى مراجعة مراجعته المقاييس بانتظام، وهنا يأتي دور مؤشرات الأداء الرئيسية.

فبدون كليهما، ستفوتك فرصة تحقيق أداء أفضل.

يمكنك استخدام برنامج OKR لتحقيق ذلك.

2. إنها متصلة

يمكن أن يكون مؤشر الأداء الرئيسي الناجح نتيجة رئيسية في OKR.

_انتظر، كيف؟

على سبيل المثال، هدفك في OKR الخاص بك هو أن تصبح رائداً في السوق في مجال الإعلان، والنتيجة القابلة للقياس هي زيادة عدد موظفيك بنسبة 50%. من أجل قياس هذه النتيجة الرئيسية، تحتاج إلى حساب عدد الموظفين لديك.

وكيف ستقيس هذه الزيادة في عدد موظفيك؟

باستخدام معادلة مؤشر الأداء الرئيسي.

3. فهي تكمل بعضها البعض تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية على تحديد أهداف قابلة للتحقيق وإبقاء فريقك خاضعًا للمساءلة، بينما تساعدك مؤشرات الأداء الرئيسية على إلهام فريقك وتشجيعه على الوصول إلى نتائج أكثر طموحًا.

مثل حبة الكرز على مثلجاتك 🍧

يجب أن يكون لديك كلاهما!

الخاتمة

الآن بعد أن أغلقنا القضية بين مؤشر الأداء الرئيسي مقابل OKR، دعونا نلقي نظرة أخيرة على القرائن التي وجدناها. 📝

تساعدك كل من مؤشرات الأداء الرئيسية ومعدلات الأداء الرئيسية على قياس الأداء، ولكن بطرق مختلفة: مؤشرات الأداء الرئيسية ترتكز على أسس في حين أن OKRs أكثر طموحًا.

واستخدام كلاهما يشبه وجود كليهما إلى جانبك؛ فلا يوجد هدف معقد للغاية بالنسبة لهذا الثنائي القوي للوصول إليه!

ولكن لمساعدتك على تحقيق نتائج أفضل، تحتاج إلى أداة لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في إعداد وإدارة OKRs ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك، يمكن أن تساعدك ClickUp في كل خطوة على الطريق من خلال ميزات مثل الأهداف وتقارير الفريق ولوحات المعلومات.

ClickUp هي الأداة المثالية لمساعدتك على التخطيط بدقة والتفكير خارج الصندوق. احصل على ClickUp مجاناً اليوم !