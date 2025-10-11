ClickUp مقابل Amplenote: أي أداة إنتاجية تناسبك؟

تخيل ما يلي: هناك ثلاثة تطبيقات مختلفة مفتوحة على شاشتك، كل منها يحتوي على جزء من نفس المشروع. يحتفظ عقلك بخريطة ذهنية لمكان كل شيء، ولكن هذه الخريطة تصبح أكثر فوضوية كل يوم.

يبدو الحل بسيطًا: ضع كل شيء في مكان واحد.

لكن ClickUp و Amplenote يقومان بذلك بطريقة مختلفة تمامًا. أحدهما يتيح لك إنشاء مساحة العمل المثالية مع كل الأدوات التي تحتاجها، بينما الآخر يراقب طريقة عملك ويساعدك على ربط النقاط.

يتمثل الاختيار بين ClickUp و Amplenote في السؤال التالي: هل تريد نظام ذكاء اصطناعي سياقي يفهم طريقة عملك أم تطبيقًا متقدمًا لتدوين الملاحظات لقوائم المهام؟ 🧰

ClickUp مقابل Amplenote في لمحة سريعة

المعايير ClickUp Amplenote الغرض الأساسي مساحة عمل متكاملة ومتقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي للمهام والمستندات والأهداف والدردشة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي + تدوين الملاحظات الصوتية والبحث ونماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية تطبيق لتدوين الملاحظات مع قوائم مهام مدمجة وجدولة إدارة المهام إدارة مهام متقدمة مع الحالات والأولويات والتبعيات والأتمتة وتتبع الوقت إدارة المهام الأساسية داخل الملاحظات، مع تواريخ الاستحقاق والأولويات والتذكيرات تدوين الملاحظات مستندات بتنسيق غني وتحرير تعاوني وقوالب لتدوين الملاحظات تدوين ملاحظات قوي مع روابط خلفية وربط ثنائي الاتجاه وتنسيق تكامل التقويم تقويم مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع جدولة المهام بالسحب والإفلات وحجب الوقت الذي يتزامن مع تقويم Google و Outlook تقويم مدمج يتزامن مع المهام والملاحظات التخطيط اليومي والإنتاجية عرض "الصفحة الرئيسية" للتخطيط المخصص والأهداف والتذكيرات وأدوات جدول الأعمال يجمع المخطط اليومي بين تتبع المهام وتدوين الملاحظات في مكان واحد التعاون مصمم للفرق: قم بتعيين المهام والتعليق والدردشة ومشاركة المستندات وتعيين الأذونات مشاركة الملاحظات والمهام الأساسية؛ غير مثالية للفرق الكبيرة ميزات إدارة المشاريع طرق عرض متعددة (قائمة، لوحة، جانت، خط زمني)، أهداف، عرض حجم العمل، سباقات السرعة غير مصمم لإدارة المهام على مستوى المشروع أو الفريق الأتمتة وسير العمل قوالب أتمتة مخصصة ومعدة مسبقًا لسير عمل متنوع لا يدعم الأتمتة القوالب مكتبة قوالب كبيرة للمستندات والمهام وسير العمل لا توجد قوالب مدمجة البحث والتنقل بحث شامل، وفلاتر، وعلامات، وهيكل هرمي (المساحة > المجلدات > القوائم > المهام) ربط قوي وتنظيم قائم على العلامات، وبساطة شاملة الأسعار* خطة مجانية إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5.84 دولارًا شهريًا للمستخدم

ما هو ClickUp؟

أنشئ مساحة عمل فريقك في ClickUp نظم المشاريع والفرق والمهام باستخدام ClickUp، التطبيق الشامل للعمل

بالنسبة للكثيرين منا، فإن مشاريعنا ومعارفنا وملاحظاتنا واتصالاتنا مبعثرة عبر أدوات منفصلة عن بعضها البعض، مما يبطئ عملنا.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال أول مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، حيث تجمع بين المشاريع والمعرفة والدردشة في مكان واحد — كل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بفضل سير العمل القابل للتخصيص بدرجة كبيرة، يلبي هذا التطبيق مجموعة واسعة من احتياجات إدارة المشاريع. وهذا ليس كل شيء. فهو مصمم لإدارة المهام والمستندات والأهداف والتعاون في مكان واحد، تحت سقف واحد، لتجنب التبديل المستمر للسياق وتحميل الأدوات الزائد، المعروف أيضًا باسم Work Sprawl.

ميزات ClickUp

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ما يقدمه ClickUp.

الميزة رقم 1: قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل كالسحر

ClickUp Brain هو محرك إنتاجية متكامل تمامًا ومدرك للأدوار مدمج في ClickUp.

احصل على تحديثات فورية في مساحة عملك مع ClickUp Brain

لنفترض أنك تريد العثور بسرعة على حالة سباق، أو ملاحظات حول أحدث حملة تسويقية، أو حتى مهمة أحد زملائك في الفريق من الربع الأخير. بدلاً من البحث المضني، يمكنك ببساطة أن تسأل ClickUp Brain، وسوف يجلب لك إجابات ملائمة للسياق في ثوانٍ معدودة.

💡مكافأة: كتابة الملاحظات أمر رائع، لكن التحدث بها أسرع بنسبة 400%!

استمتع بخدمة الإملاء الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقوم بنسخ الملاحظات وصقلها وتحريرها باستخدام ClickUp Talk to Text في الوقت الفعلي وبأكثر من 40 لغة! 🌏

ClickUp Brain MAX هو رفيق ذكاء اصطناعي لسطح المكتب يحتوي على السياق الكامل لنظام العمل والتطبيقات المتصلة. استخدم ميزة Talk to Text لتسجيل أفكارك المنطوقة وتحويلها إلى مهام وتعيين أعضاء الفريق وغير ذلك الكثير.

سجل الأفكار وشارك التعليمات وأنجز المهام أسرع بأربع مرات مع Talk to Text في ClickUp Brain MAX

يربط مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي بين ملاحظاتك ووثائقك ومهامك والأشخاص. هل تحتاج إلى تذكر ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع خطة العمل الشهر الماضي؟ يعرف ClickUp Brain أين يبحث ويمكنه تلخيص النقاط المهمة لك.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص المهام والمشاريع نيابة عنك

دعم الاجتماعات

الآن، دعونا نتحدث عن الاجتماعات، تلك التي تستمر لفترة طويلة وتؤدي إلى ملاحظات غير مكتملة.

تخفف أداة ClickUp AI Notetaker من صعوبة الاجتماعات، حيث تعمل على أتمتة عملية تدوين الملاحظات بالكامل. فهي تسجل وتدون كل شيء في الوقت الفعلي، وتخزن نسخة قابلة للبحث ومقطع فيديو وملخصًا داخل مستند خاص. لذلك، حتى إذا كنت مشتتًا أو اضطررت إلى تخطي المكالمة، فستظل تحصل على الصورة الكاملة.

دع ClickUp AI Notetaker يحول اجتماعاتك إلى أفعال

لكن الأمر لا يقتصر على النسخ. تكتشف أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالاجتماعات بنود العمل وتحوّلها تلقائيًا إلى مهام مخصصة، فور انتهاء اجتماعك.

نظرًا لأنها مدمجة بالكامل في نظام ClickUp البيئي، يمكن ربط الملاحظات بالمشاريع ووضع علامات عليها في الدردشة وعرضها في المستندات — كل ذلك بسلاسة تامة.

احصل على نموذج مجاني سجل جدول أعمال الاجتماع والملاحظات وبنود العمل باستخدام نموذج ملاحظات اجتماع ClickUp

بالحديث عن الاجتماعات، إذا كنت تريد نموذجًا جاهزًا لتدوين الملاحظات يدويًا، جرب نموذج ClickUp Meeting Notes Template.

القالب عبارة عن مساحة عمل شاملة وموجهة نحو العمل ضمن برنامج محاضر الاجتماعات الذي يساعد في تسجيل وإدارة مناقشات الفريق. يعرض الشريط الجانبي الأيسر بنية مجلدات منظمة بعناية مثل إرشادات الاجتماعات واجتماعات الفريق الأسبوعية مع ملاحظات مختومة بالتاريخ ومساحة مخصصة لـ الاجتماعات اليومية/المزامنة.

👀 هل تعلم؟ خمس من أكثر طرق تدوين الملاحظات شيوعًا هي: طريقة كورنيل ، التي تقسم تدوين الملاحظات إلى أقسام ، التي تقسم تدوين الملاحظات إلى أقسام

الخرائط الذهنية ، حيث تبدأ بفكرة مركزية في منتصف الصفحة ثم تتفرع منها أفكار فرعية وفئات وارتباطات مثل الشجرة ، حيث تبدأ بفكرة مركزية في منتصف الصفحة ثم تتفرع منها أفكار فرعية وفئات وارتباطات مثل الشجرة

Zettelkasten ، حيث يتم ربط ملاحظاتك عبر روابط وعلامات، مما يخلق شبكة معرفية متنامية ، حيث يتم ربط ملاحظاتك عبر روابط وعلامات، مما يخلق شبكة معرفية متنامية

طريقة المخطط ، وهي بنية هرمية كلاسيكية، مثل ، وهي بنية هرمية كلاسيكية، مثل شجرة العائلة للأفكار

طريقة الرسم البياني ، حيث تقسم صفحتك إلى أعمدة للفئات وتملأ الصفوف أثناء جمع المعلومات ، حيث تقسم صفحتك إلى أعمدة للفئات وتملأ الصفوف أثناء جمع المعلومات

الميزة رقم 2: إطار عمل التوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي

ClickUp Docs هو إطار عمل ديناميكي للوثائق مصمم للفرق التي تحتاج إلى الهيكلية والسرعة. إذا كنت تقوم ببناء قاعدة معرفية أو مكتبة SOP أو موجز مشروع أو دليل عملاء، فهذا هو الخيار المثالي لك.

اكتب وتعاون بشكل أفضل مع فريقك وعملائك باستخدام ClickUp Docs

يمكنك تنظيم المحتوى في صفحات متداخلة وإضافة جداول وتضمين طرق عرض وحتى الارتباط مباشرة بالمهام وسير العمل.

على سبيل المثال، يمكن لفريق المنتج إنشاء "دليل إطلاق الميزات" مع صفحات فرعية لقوائم مراجعة ضمان الجودة والجداول الزمنية للإصدار وموجزات التسويق، كل ذلك في مستند واحد قابل للمشاركة والتعاون. ونظرًا لأن كل مستند موجود داخل مساحة العمل الخاصة بك، يمكنك ربطه بالمهام وتتبع التحديثات والتأكد من أنه لا يخرج أبدًا عن مزامنة تنفيذ المشروع.

اطلب من ClickUp Brain إنشاء أي شيء، من ملخص لجميع تعليقاتك السابقة على مشروع ما، أو منشور مدونة، إلى موجز منتج، داخل ClickUp Docs

ما يجعل برنامج التعاون في المستندات أكثر قوة هو AI Writer من ClickUp Brain. يمكنك مطالبته بصياغة ملخص لمهمة مرتبطة، أو إعادة كتابة فقرة طويلة في شكل نقاط، أو حتى إنشاء وثائق من الصفر. ما عليك سوى كتابة أمر مائل أو النقر على أيقونة AI للبدء.

🧠 حقيقة ممتعة: وجد تقرير أنماط الإنتاجية الصادر عن Zety أن 52% من العاملين يصلون إلى ذروة إنتاجيتهم بين الساعة 8 و 11 صباحًا. وبالمثل، يشعر 15% منهم بأنهم أكثر إنتاجية بعد الساعة 2 ظهرًا.

الميزة رقم 3: إدارة المشاريع

تبدأ وظيفة إدارة المشاريع في ClickUp مع ClickUp Tasks. فهي مرنة وقابلة للتخصيص بشكل كبير ومصممة لتناسب أي سير عمل.

أنشئ مهام ClickUp بمعلومات تفصيلية ومسؤولين عن المهام وعلامات الأولوية

تعمل كل مهمة كحاوية ذكية للمعلومات مثل تواريخ الاستحقاق والمكلفين والمهام الفرعية وتتبع الوقت والملفات والمحادثات.

تتميز المنصة بتفاصيلها: يمكنك ضبط تبعيات المهام في ClickUp للتحكم في التسلسل، مثل "لا تبدأ حتى يتم اعتماد التصميم"، وإضافة حالات مهام مخصصة لتتناسب مع عمليتك بالضبط، والتبديل بين طرق عرض ClickUp مثل القائمة واللوحة والتقويم.

كما يتضمن مدير مشاريع AI الذي ينشئ ملخصات تلقائية للمشاريع وتحديثات الفريق، ويدعم حتى إنشاء المحتوى باستخدام AI Writer.

📌 مثال على المطالبة: لخص التحديثات الرئيسية والعوائق في هذا السباق بناءً على المهام المنجزة والتعليقات خلال الأسبوعين الماضيين.

وعندما تبدأ المهام في التراكم، تأتي تذكيرات ClickUp لإنقاذك.

قم بتعيين تذكيرات ClickUp مع المرفقات والتواريخ والجداول الزمنية المتكررة

يمكنك تعيين تذكيرات شخصية لأي شيء، مثل المتابعات أو المواعيد النهائية أو الأفكار العشوائية، وإرفاقها بالمهام أو المستندات أو حتى الدردشة. يتم مزامنتها عبر الهاتف المحمول والكمبيوتر المكتبي، لذلك لا يهم إذا كنت في مكتبك أو في طريقك؛ تساعدك المنصة على التركيز من خلال تذكيرات في الوقت المناسب.

أسعار ClickUp

92٪ من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة المنتشرة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. بدون نظام موحد لتسجيل القرارات وتتبعها، تضيع الرؤى التجارية المهمة في ضجيج العالم الرقمي. بفضل إمكانات إدارة المهام في ClickUp ، لن تقلق أبدًا بشأن هذا الأمر. أنشئ المهام من الدردشة ( أداة الاتصال بالذكاء الاصطناعي ) وتعليقات المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني بنقرة واحدة!

ما هو Amplenote؟

عبر Amplenote

Amplenote هي أداة متعددة الاستخدامات لتدوين الملاحظات والإنتاجية تساعد المستخدمين على تسجيل الأفكار وتنظيم المعلومات وإدارة المهام.

الملاحظات مرنة: يمكنك إضافة تنسيق وإرفاق ملفات وربط الصفحات ذات الصلة لبناء شبكة معلومات متصلة. وهي موثوقة إذا كنت تحب تنظيم أفكارك في طبقات أو إعادة النظر في الأفكار القديمة.

تأخذ المنصة أيضًا الخصوصية على محمل الجد. كل شيء مشفر من البداية إلى النهاية، وهو أمر مطمئن إذا كنت تخزن أي شيء شخصي أو حساس. على الرغم من أنها مصممة في الغالب للاستخدام الفردي، إلا أنها تحتوي أيضًا على ميزات للمشاركة والتعاون.

ميزات Amplenote

فيما يلي بعض ميزات Amplenote التي تساعدك على تجربة مجموعة متنوعة من طرق تدوين الملاحظات.

الميزة رقم 1: إمكانيات تدوين الملاحظات

أضف ملاحظات إضافية إلى معرفتك للسياق باستخدام Amplenote

تم تصميم Amplenote في المقام الأول لتدوين الملاحظات بشكل قوي وخالٍ من عوامل التشتيت. يوفر لك المحرر جميع العناصر الأساسية: الخط العريض والعناوين والتمييز والقوائم والاقتباسات وكتل الأكواد والجداول.

يمكنك أيضًا تضمين الصور ومقاطع الفيديو وحتى ربط ملاحظات أخرى داخل ملاحظة واحدة حتى تظل أفكارك متصلة ببعضها البعض.

ومن الميزات البارزة هنا Rich Footnotes. لا يمكنك إخفاء النصوص أو الصور أو الروابط الإضافية خلف أي كلمة أو عبارة، مما يحافظ على تنظيم ملاحظاتك مع إخفاء التفاصيل تحتها. وهذا مفيد عندما تكتب شيئًا يحتاج إلى سياق.

الميزة رقم 2: التنظيم والربط

اربط معرفتك بميزات الروابط الخلفية في Amplenote

تتيح لك الروابط ثنائية الاتجاه في Amplenote الرجوع إلى ملاحظة من ملاحظة أخرى وإنشاء رابط خلفي تلقائيًا. بمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى إنشاء شبكة معرفية صغيرة تسهل البحث في الأفكار السابقة.

كما أنه يستخدم نظام وضع علامات مرن يدعم التداخل، لذا إذا كنت معتادًا على المجلدات أو التسلسلات الهرمية، فيمكنك إعادة إنشاء شيء مشابه باستخدام العلامات.

البحث سريع ويعمل على كل شيء، حتى المرفقات، لذلك لن تضيع وقتك في البحث عن الأشياء التي كتبتها الشهر الماضي.

🧠 حقيقة ممتعة: تم تقديم يوم العمل الذي مدته ثماني ساعات لأول مرة من قبل الناشط العمالي الويلزي روبرت أوين في أوائل القرن التاسع عشر. كان هدفه تقسيم اليوم إلى أجزاء متساوية: العمل والراحة والوقت الشخصي. استغرق الأمر أكثر من قرن حتى أصبح هذا النموذج شائعًا.

احفظ المعلومات مباشرة من متصفحك باستخدام Amplenote

يتضمن Amplenote أدوات صغيرة ولكنها مدروسة للحفاظ على سير الأمور. يساعدك شريط المهام السريعة على تدوين الملاحظات دون الحاجة إلى المرور عبر القوائم. يتيح لك Amplecap web clipper حفظ الروابط أو الصور أو الاقتباسات مباشرة من متصفحك إلى ملاحظاتك.

الوصول دون اتصال بالإنترنت يعني أنه يمكنك الاستمرار في العمل دون اتصال بالواي فاي، وسيتم مزامنة كل شيء عند عودتك إلى الإنترنت. هناك أيضًا سجل للإصدارات، لذا إذا حذفت شيئًا مهمًا، يمكنك الرجوع واستعادته.

أسعار Amplenote

مجاني

المزايا: 5.84 دولار شهريًا+ لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

غير محدود: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

المؤسس: 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا+ لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

🔍 هل تعلم؟ قام هنري فورد بتخفيض أسبوع العمل في مصنعه إلى خمسة أيام عمل مدة كل منها ثماني ساعات في عام 1926. تحسنت الإنتاجية وارتفعت الأرباح. ساعد قراره في تعميم أسبوع العمل المكون من خمسة أيام في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ClickUp مقابل Amplenote: مقارنة الميزات

يهدف كل من ClickUp و Amplenote إلى تعزيز الإنتاجية، ولكنهما يتبعان طرقًا مختلفة لتحقيق ذلك.

دعنا نحلل كيفية مقارنتهما عبر الميزات الرئيسية حتى تتمكن من اختيار برنامج إدارة المشاريع الذي يناسب سير عملك بشكل أفضل. ⚒️

الميزة رقم 1: إدارة المهام والمشاريع

دعنا نرى كيف تساعدك كل أداة في تنظيم العمل وإدارة المشاريع بكفاءة.

ClickUp

ClickUp يقدم كل ما تحتاجه عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع والمهام. يمكنك إنشاء مهام باستخدام حقول مخصصة مفصلة، وتحديد الأولويات، وإنشاء قوائم مهام متكررة، وربط المهام الفرعية أو التبعيات لتخطيط عملك. كما أنه مزود بأدوات مرئية مثل لوحات Kanban ومخططات Gantt والتقويمات والجداول الزمنية. تتميز المنصة بقدرتها على ربط عملك وأتمتته.

Amplenote

Amplenote يبقي الأمر بسيطًا للغاية. المهام موجودة داخل ملاحظاتك، مما يجعل التخطيط أمرًا طبيعيًا للغاية. يمكنك تحديد الأولويات باستخدام نظام تقييم ذكي قائم على مصفوفة أيزنهاور وتعيين تذكيرات متكررة. لكنك لن تجد هنا عروض مشاريع معقدة مثل اللوحات أو مخططات جانت.

🏆 الفائز: ClickUp بفضل وظائفه القوية والقابلة للتطوير التي تساعدك على إدارة عدة مشاريع وأشخاص وجداول زمنية طويلة الأجل.

الميزة رقم 2: التعاون والتواصل

إليك كيف تدعم كلتا الأداتين العمل الجماعي وتحافظان على تواصل المحادثات مع عملك.

ClickUp

ClickUp هي منصة تركز على الفريق حيث يمكنك التعليق على المهام والدردشة مع زملائك في الفريق وتعيين التعليقات والتعاون باستخدام Docs وChat وWhiteboards مع إمكانية التحرير المباشر.

أضف أذونات الضيوف والإشعارات والتكامل مع أدوات الطرف الثالث أو البريد الإلكتروني، وستحصل على قائمة مراجعة كاملة لإدارة المشاريع للفرق.

Amplenote

يحتوي Amplenote على ميزات اتصال أساسية.

يمكنك مشاركة الملاحظات والتعاون في قوائم المهام ونشر الملاحظات على الويب. إنه جيد للتعاون الخفيف أو للمستخدمين الفرديين الذين يشاركون المحتوى مع عدد قليل من الأشخاص. ولكن لا يوجد تحرير في الوقت الفعلي أو مراسلة جماعية.

🏆 الفائز: ClickUp أكثر ملاءمة للتعاون في الوقت الفعلي، خاصة مع الفرق أو العملاء.

الميزة رقم 3: تدوين الملاحظات وإدارة المعرفة

ClickUp

تعد المستندات في ClickUp رائعة لتدوين الملاحظات الجماعية.

يمكنك التعاون في الوقت الفعلي، والربط بالمهام، وتعيين عناصر الإجراءات، وتنظيم الصفحات باستخدام المجلدات أو التسلسلات الهرمية المتداخلة. أدوات التنسيق تؤدي المهمة، ويمكنك إنشاء قوالب للمحتوى القابل للتكرار. إنها مناسبة تمامًا إذا كانت ملاحظاتك مرتبطة بمهام العمل أو التوثيق.

Amplenote

تم تصميم Amplenote للتفكير العميق والمترابط. يوفر تنسيقًا غنيًا وعلامات Markdown وروابط ثنائية الاتجاه ومخططات قابلة للطي وحواشي سفلية تخفي التفاصيل الإضافية خلف واجهة نظيفة.

كما أنه مفيد لبناء عرض بياني للمعرفة الشخصية وربط أفكارك بمرور الوقت.

🏆 الفائز: التعادل! ClickUp هو خيار ممتاز إذا كنت ترغب في تحويل ملاحظاتك إلى إجراءات على الفور. Amplenote هو الخيار الأمثل إذا كنت تبحث عن مكان لتدوين الأفكار ومناقشات الاجتماعات.

ClickUp مقابل Amplenote على Reddit

لجأنا إلى Reddit لفهم موقف المستخدمين الحقيقيين من الجدل الدائر حول ClickUp و Amplenote. وإليك ما توصلنا إليه:

لخص أحد مستخدمي Reddit الأمر بشكل دقيق بالإشارة إلى أن أفضل أداة تعتمد على هدفك، تدوين الملاحظات مقابل التخطيط والتنفيذ:

ما هو الاستخدام الأساسي الذي ستستخدمه؟ إذا كان جوهرها هو تدوين الملاحظات وحفظ روابط الويب وتذكر الأشياء وإنشاء روابط بينها جميعًا، فإن Amplenote هي الخيار الأمثل. إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ المهام وتسجيل الوقت المستغرق والتخطيط طويل الأجل والمرونة في اختيار العرض المناسب والتكامل مع الخدمات الأخرى حسب الحاجة، فإن Clickup هو الخيار الأنسب. (ربما لاحظت بالفعل أن معالجة المستندات تتطلب نهجًا غير بديهيًا).

ما هو الاستخدام الأساسي الذي ستستخدمه؟

إذا كان جوهرها هو تدوين الملاحظات وحفظ روابط الويب وتذكر الأشياء وإنشاء روابط بينها جميعًا، فإن Amplenote هي الخيار الأمثل.

إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ المهام وتسجيل الوقت المستغرق والتخطيط طويل الأجل والمرونة في اختيار العرض المناسب والتكامل مع الخدمات الأخرى حسب الحاجة، فإن Clickup هو الخيار الأنسب. (ربما لاحظت بالفعل أن معالجة المستندات تتطلب نهجًا غير بديهيًا).

شارك مستخدم آخر جرب كلا النظامين كيف أن كل أداة خدمت غرضًا متميزًا في سير عمله:

في هذه المرحلة، كان لدي فكرة واضحة جدًا عن الميزات التي أحتاجها وكيف سأستخدمها، لذا كان Clickup الخيار الأمثل للتخطيط. سأقول، مهما كان قرارك بشأن بدء استخدام Clickup، إذا حاولت استخدام كل الميزات في اليوم الأول، فقد تشعر بالارتباك. جوهره هو معالجة المهام، وبالتالي فإن معظم الميزات الأخرى - حيث تكمن قوته - هي طرق عرض المهام. لقد جئت إلى Amplenote مؤخرًا (بعد تجربة خدمات أخرى يُزعم أنها توفر إمكانية نقل الملاحظات). بالنسبة لي، فإنها تلبي احتياجات مختلفة عن Clickup – تدوين الملاحظات وتسجيل الأفكار ووضع علامات عليها، وحتى ربطها جميعًا معًا.

في هذه المرحلة، كان لدي فكرة واضحة جدًا عن الميزات التي أحتاجها وكيف سأستخدمها، لذا كان Clickup الخيار الأمثل للتخطيط. سأقول، مهما كان قرارك بشأن بدء استخدام Clickup، إذا حاولت استخدام كل الميزات في اليوم الأول، فقد تشعر بالارتباك. جوهره هو معالجة المهام، وبالتالي فإن معظم الميزات الأخرى - حيث تكمن قوته - هي طرق عرض المهام.

لقد جئت إلى Amplenote مؤخرًا (بعد تجربة خدمات أخرى يُزعم أنها توفر إمكانية نقل الملاحظات). بالنسبة لي، فإنها تخدم احتياجات مختلفة عن Clickup – تدوين الملاحظات وتسجيل الأفكار ووضع علامات عليها، وحتى ربطها جميعًا معًا.

أخيرًا، شارك مستشار مستقل برأيه حول استخدام ClickUp لإدارة شركة فردية، وسبب تفضيله لها:

أنا من فريق Clickup. أدير شركة استشارية فردية حيث تتشابه وظيفة واحدة مع الوظيفة التالية من الناحية الهيكلية. استغرق الأمر مني بعض الوقت لمعرفة كيفية إعداد القالب الخاص بي؛ استخدام المجلدات أم لا، والحقول التي يجب استخدامها، وما إلى ذلك. في رأيي، كان الأمر يستحق عناء التعلم. أما بالنسبة لنظام Android، فسيكون لدي الكثير من المعلومات التي يجب نقلها على شاشة صغيرة. أستخدم هاتفي في الغالب لعرض المعلومات وأقوم بمعالجة المعلومات في الغالب على جهاز بشاشة كبيرة. يمكنك تشغيل عملك من الهاتف، ولكن يبدو لي أن هذا أمر صعب. بالطبع، كمنصة قائمة على الويب، لا يهم إعداد Clickup الخاص بك أي جهاز بشاشة كبيرة تستخدمه.

أنا من فريق Clickup. أدير شركة استشارية فردية حيث تتشابه الوظائف من حيث الهيكل. استغرق الأمر مني بعض الوقت لأكتشف كيفية إعداد القالب الخاص بي؛ استخدام المجلدات أم لا، والحقول التي يجب استخدامها، وما إلى ذلك. في رأيي، كان الأمر يستحق عناء التعلم. أما بالنسبة لنظام Android، فسيكون لدي الكثير من المعلومات التي يجب نقلها على شاشة صغيرة. أستخدم هاتفي في الغالب لعرض المعلومات وأقوم بمعالجة المعلومات في الغالب على جهاز بشاشة كبيرة. يمكنك تشغيل عملك من الهاتف، ولكن يبدو لي أن هذا أمر صعب. بالطبع، كمنصة قائمة على الويب، لا يهم إعداد Clickup الخاص بك أي جهاز بشاشة كبيرة تستخدمه.

🔍 هل تعلم؟ تظهر الأبحاث المنشورة في مجلة Journal of Consumer Research أن الضوضاء المحيطة المعتدلة، مثل تلك الموجودة في المقاهي، يمكن أن تعزز الأداء في المهام الإبداعية. يُشار إلى هذه الظاهرة أحيانًا باسم تأثير المقهى.

ما هي أداة الإنتاجية الأفضل؟

لقد حان وقت المواجهة النهائية، والخيار واضح تمامًا!

إنها ClickUp! 👑

يعد Amplenote منافسًا قويًا إذا كان تركيزك ينصب على تدوين الملاحظات وربط الأفكار والحفاظ على الخصوصية وخفة الوزن.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالتنوع وتنفيذ المشاريع والتعاون بين أعضاء الفريق، فإن ClickUp يتفوق، خاصة إذا كنت تنسق العمل بين الفرق.

توفر هذه الأداة كل شيء، من المستندات والدردشة والأهداف والتقويم والمساعدة بالذكاء الاصطناعي، في منصة واحدة. تتكيف المنصة مع احتياجاتك دون سير عمل صارم.

اشترك في ClickUp مجانًا اليوم!