قوالب خطابات طلب مجانية لجمع التبرعات والتبرعات

العطاء هو طريقة للطلب؛ والطلب هو طريقة للعطاء.

العطاء هو طريقة للطلب؛ والطلب هو طريقة للعطاء.

هذا القول ينطبق بشكل خاص على عالم المنظمات غير الربحية. تعمل المنظمات غير الحكومية بلا كلل لتحسين حياة الناس، وأي مساعدة صغيرة لها تأثير كبير. الخطوة الأولى للحصول على الدعم هي طلبه بشكل واضح ومهني، غالبًا من خلال خطاب طلب تبرع.

تعد رسالة الطلب المكتوبة جيدًا واحدة من أكثر الطرق فعالية لطلب التبرعات أو الرعاية أو الدعم العيني. فهي توضح بوضوح الغرض من طلبك، وكيف ستساعد المساهمة في جمع الأموال، وتحدد أهداف جمع التبرعات في صيغة احترافية.

ستسهل عليك قوالب خطابات الطلب المنظمة والمهنية البدء في ذلك مجانًا.

ما هي قوالب خطابات الطلب؟

في بعض الأحيان، يحتاج الأفراد والمنظمات إلى طلب تبرعات أو رعاية أو دعم عيني. قوالب خطابات الطلب هي مستندات معدة مسبقًا ومصممة للمساعدة في إنشاء خطابات احترافية لهذا الغرض.

إذا كنت تبحث عن الوصول إلى متبرعين محتملين أو رعاة من الشركات، فستساعدك نماذج خطابات الطلب على:

حدد الغرض من خطاب الطلب، مثل تمويل حدث لجمع التبرعات أو طلب الدعم المالي

نوجهك في كتابة نداء مقنع ومنظم لجمع الأموال أو التبرعات العينية مع إتاحة خيارات لتخصيص عناصر مثل شعار مؤسستك

أضف علامات مكان للمعلومات الأساسية مثل تفاصيل المشروع ، واستخدام التبرعات، والأغراض الضريبية

وفر مساحة لعبارة تحث على اتخاذ إجراء لتشجيع المانحين المحتملين على المساهمة

🔮 حقيقة ممتعة: الناس أكثر استعدادًا للتبرع عندما يُطلب منهم ذلك مباشرة. تظهر الدراسات أن التبرعات المباشرة (أو حتى حملات جمع التبرعات بين الأقران) يمكن أن تكون أكثر فعالية بكثير من البريد الإلكتروني.

ما الذي يجعل نموذج خطاب طلب التبرعات جيدًا؟

تزيد قوالب خطابات الطلب عالية الأداء من فرص حصولك على رد إيجابي وتجذب انتباه المتبرعين بشكل فعال، مما يجعلها أداة مفيدة لجمع التبرعات.

لذا، يجب أن يتضمن النموذج المثالي ما يلي:

✅ ابدأ بقصة تثير المشاعر على الفور، ثم انتقل إلى هدفك في جمع التبرعات

✅ قسّم الرسائل إلى شركات راعية أو متبرعين أفراد أو أعضاء المجتمع المحلي لجعل كل رسالة تبدو وكأنها محادثة فردية

✅ اذكر بوضوح التغيير الذي ستحققه التبرعات الصغيرة أو الكبيرة، وليس فقط الحاجة نفسها

✅ قدم خيارات تبرع مرنة — سواء كانت مالية أو زمنية أو عينية — لتلبية مختلف قدرات الداعمين

✅ اختتم الرسالة بخطوة تالية مباشرة وقابلة للتنفيذ واشكر المتبرع مسبقًا، لتعزيز الشعور بالامتنان قبل تقديم التبرع

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أفضل 20 نموذجًا مجانيًا لخطابات الطلب

فيما يلي أفضل قوالب خطابات الطلب لمساعدتك على التعبير عن نيتك والتواصل مع المانحين المحتملين لحدثك القادم. استخدمها لزيادة احتمالية تقدير خطاب طلب التبرع القادم.

1. قالب خطاب التبرع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني من تخطيط الأحداث إلى إرسال الرسائل، كل شيء يظل متصلاً مع قالب رسالة التبرع من ClickUp

يعد التواصل مع العشرات أو حتى المئات من المتبرعين المحتملين أمرًا عاديًا في أي فريق لجمع التبرعات. ولكن عندما يتم حفظ كل رسالة بريدية مباشرة ومتابعة ورد في مجلد أو جدول بيانات مختلف، فمن السهل أن تضيع الفرص المهمة.

يحل نموذج خطاب التبرع من ClickUp هذه المشكلة بتحويل جهودك للتواصل إلى سير عمل يمكن تتبعه بالكامل.

باستخدام هذا النموذج، يمكنك تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتنظيم وإرسال خطابات طلب التبرعات — بما في ذلك طلبات التبرعات المطابقة — والمتابعة في مساحة عمل مركزية واحدة.

النتيجة؟ تقليل عدد الاتصالات المفقودة، ومتابعة أكثر دقة، وزيادة مشاركة المانحين.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تدير حملات توعية واسعة النطاق وتحتاج إلى رؤية أفضل لكامل عملية طلب التبرعات

2. قالب التبرعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أضف المزيد من الوضوح إلى جهودك لجمع التبرعات باستخدام نموذج التبرعات من ClickUp

يعد تتبع كل دولار يتم تلقيه — حسب النوع والمصدر والحملة — أمرًا ضروريًا، ولكن معظم الفرق تعتمد على جداول بيانات متفرقة وتخمينات بعد الحدث. يؤدي ذلك إلى عدم تنظيم السجلات وتفويت إرسال رسائل الشكر.

يحل قالب التبرعات من ClickUp هذه المشكلة من خلال توفير مساحة مركزية لفريقك لتسجيل التبرعات من المانحين الأفراد والجهات الراعية من الشركات وتنظيمها وتحليلها.

يمكنك تصنيف أنواع المانحين، ومراقبة الهدايا الواردة، وربط التبرعات مباشرة بأهداف محددة لجمع التبرعات أو خطابات جمع التبرعات غير الربحية، مع الحفاظ على سجلات واضحة لأغراض ضريبية.

هذا النموذج مفيد بشكل خاص عند تقديم التقارير إلى أعضاء مجلس الإدارة أو إطلاع المانحين الحاليين على تأثير تبرعاتهم.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تحتاج إلى تتبع بيانات التبرعات والإبلاغ عنها مع الحفاظ على ثقة المتبرعين والشفافية.

💡 نصيحة احترافية: دع الذكاء الاصطناعي يقوم بالمهام الصعبة. هل وجدت نموذجًا يعجبك، ولكنك لست متأكدًا من كيفية تكييفه مع جمهورك أو أسلوبك؟ استخدم ClickUp Brain — مساعد الكتابة المدمج في ClickUp الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. سواء كنت بصدد صياغة طلب رعاية أو نداء للتبرع أو اقتراح شراكة، يساعدك ClickUp Brain في إعادة كتابة رسالتك أو إعادة صياغتها أو إعادة تنسيقها في ثوانٍ معدودة — كل ذلك داخل ClickUp Doc.

هل تحتاج إلى مزيد من النصائح حول الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ شاهد هذا الفيديو التوضيحي السريع

3. نموذج نموذج التبرع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط عملية التبرع من الاهتمام إلى الفعل باستخدام نموذج نموذج التبرع من ClickUp

حتى أكثر خطابات الطلب إقناعًا لن تؤدي إلى الحصول على تبرعات إذا كان نموذج التبرع الخاص بك غير واضح أو مربك أو صعب الإرسال.

تجنب ذلك باستخدام نموذج نموذج التبرع من ClickUp. يوفر تجربة واضحة وقابلة للتخصيص وخالية من العقبات، إلى جانب جاذبية عاطفية قوية لإشراك المتبرعين.

يتيح لك هذا النموذج جمع المعلومات الأساسية عن المتبرعين، ودمج خيارات الدفع الآمنة، وإرسال رسائل شكر فورية لجمع التبرعات الكبيرة، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

تضمن هذه التقنية جمع الأموال مع بناء الثقة وحسن النية في لحظة التبرع.

🔑 نظرة ثاقبة: تعمل المنظمات غير الحكومية على أساس مهمة، ولكن التأثير يتطلب هيكلًا. يساعد ClickUp للمنظمات غير الربحية الفرق التي تعمل من أجل تحقيق أهداف محددة على التركيز على مهمتها من خلال جمع المهام والفرق والأدوات في مساحة عمل واحدة منظمة.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي ترغب في تقليل الاحتكاك وزيادة التحويلات لبرامج الهدايا المطابقة

🔮 حقيقة ممتعة: المتبرعون أكثر استعدادًا للتبرع عندما يُظهر لهم التأثير المحدد لتبرعاتهم. إن قول "25 دولارًا تكفي لشراء اللوازم المدرسية لخمسة طلاب" يؤدي إلى نتائج أفضل من طلب عام.

4. قالب ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية

احصل على نموذج مجاني اجعل جمع التبرعات والإبلاغ عن النجاح أسهل باستخدام نموذج تخطيط الأحداث غير الربحية من ClickUp

تتمتع فعاليات جمع التبرعات بإمكانية خلق زخم كبير، شريطة أن تظل التخطيطات خلف الكواليس سليمة طوال العام. ففي النهاية، هناك الكثير من الأمور التي يجب إدارتها بين تنسيق مواد الفعالية وإدارة طلبات التبرعات والحفاظ على تماسك المتطوعين.

يوفر نموذج ClickUp لتخطيط الأحداث غير الربحية جداول زمنية قابلة للتخصيص وأدوات تتبع الميزانية وقوائم مراجعة مشتركة تسهل التعاون.

بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ورعاة المشاريع وأفراد المجتمع، يساعدك هذا النموذج على ربط الجوانب اللوجستية بنتائج جمع التبرعات.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تدير فعاليات جمع التبرعات ذات الأهمية الكبيرة والتي تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين المهام والأشخاص والأولويات

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احصل على نموذج مجاني حسّن الشراكات طويلة الأمد من خلال تحديد التوقعات بوضوح باستخدام نموذج لوحة نموذج الرعاية من ClickUp

الحصول على الرعاية ليس سوى البداية — فالتحدي الحقيقي يكمن في إدارة تفاصيل الرعاة وتتبع الالتزامات والتأكد من عدم إغفال أي التزامات. وهنا يأتي دور نموذج لوحة نموذج الرعاية من ClickUp.

يتيح لك هذا النموذج توحيد نظام لتنظيم كل شيء بدءًا من خطابات طلب التبرعات من الشركات وحتى مزايا الرعاية. يمكنك تخصيص نماذج الاستلام وتخطيط المتابعات وتتبع أداء الرعاة بمرور الوقت، كل ذلك مع إبقاء أعضاء مجلس الإدارة وفريقك على اطلاع دائم.

هل تبحث عن طريقة لتتبع المقاييس الرئيسية للجهات الراعية؟ تساعدك لوحات معلومات ClickUp على تصورها في لمحة. إليك كيفية إنشاء لوحة معلومات مخصصة للمشروع في دقائق:

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تدير علاقات متعددة مع الرعاة وتحتاج إلى طريقة منظمة لجمع بيانات الرعاية ومراجعتها ومتابعتها

احصل على نموذج مجاني قم ببناء علاقات مع الرعاة دون إبطاء زخمك باستخدام نموذج استمارة الرعاية من ClickUp

وفقًا لدراسة قادة الرعاية لعام 2023، زاد ما يقرب من 30٪ من الرعاة إنفاقهم بأكثر من 40٪، وزاد 40٪ آخرون ميزانيات الرعاية بنسبة 20٪ إلى 40٪.

على الرغم من توفر التمويل، فإن التحدي الحقيقي في جمع الأموال هو مطابقة الرعاة من الشركات مع مهمتك والحصول على التفاصيل الصحيحة مسبقًا.

نموذج استمارة الرعاية من ClickUp يحل هذه المشكلة. فهو يتيح لك إنشاء استمارات رعاية مخصصة تجمع مستويات المساهمة والتفضيلات ومتطلبات العلامة التجارية في مكان واحد.

تجد المنظمات غير الربحية التي تدير حملات أو فعاليات لجمع التبرعات ذات طابع زمني محدد أن هذه القوالب مناسبة تمامًا لها، حيث تساعدها على الانتقال بسلاسة من مرحلة التواصل إلى مرحلة التأكيد.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى طريقة سريعة ومركزة لتأمين الرعاة وإشراكهم أثناء التخطيط للحملات أو الأحداث

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة كل خطوة من خطوات عملية العرض بوضوح باستخدام قالب رعاية البودكاست من ClickUp

إن إنشاء بودكاست يتطلب وقتًا ومالًا، مثل المعدات ومنصات الاستضافة وأدوات التحرير والترويج وغير ذلك. يساعد الرعاة في تعويض هذه التكاليف أو تغطيتها بالكامل، مما يحول مشروعًا شغوفًا إلى مشروع مستدام (أو مربح).

لكن الحصول على الراعي المناسب غالبًا ما يعتمد على مدى جودة عرضك وتفاوضك ومتابعتك. معظم المبدعين يقصرون في هذا المجال.

يساعدك نموذج رعاية البودكاست من ClickUp على تحويل الملاحظات المتفرقة وسلسلة الرسائل الإلكترونية إلى سير عمل منظم يدعم نمو الرعاية بشكل جاد. يمكنك تتبع الرعاة المحتملين، وتحديد المزايا المتدرجة، وتسجيل التفاصيل الأساسية من المحادثات، مع الحفاظ على رؤية واضحة لمسار العمل.

ونظرًا لأن كل صفقة مهمة، يتيح لك نموذج عرض العمل هذا أيضًا مقارنة العروض ومراجعة الأداء وبناء شراكات طويلة الأمد تمول صوتك ورسالتك.

✨ مثالي لـ: منشئو البودكاست الذين يرغبون في نظام احترافي وقابل للتكرار لإدارة وتنمية قنوات الرعاية الخاصة بهم

8. نموذج نموذج طلب ClickUp

احصل على نموذج مجاني وسّع نطاق جهودك لجمع التبرعات وحسّن التواصل مع المانحين باستخدام نموذج نموذج طلب ClickUp

عادةً ما يكون لكل قسم في المؤسسة طريقة خاصة به لجمع المعلومات. ومع ذلك، فإن عدم وجود نظام موحد يعني أن الطلبات غالبًا ما تتحول إلى رسائل بريد إلكتروني متراكمة ويتم تجاهل المهام في كثير من الأحيان.

يحل نموذج نموذج طلب ClickUp هذه المشكلة من خلال تزويد فريقك بطريقة موحدة وقابلة للتكرار لتسجيل الطلبات والتصرف بشأنها.

سواء كنت تتعامل مع طلبات التبرعات أو استفسارات الرعاية أو الاحتياجات الداخلية، فإن هذا النموذج يغذي كل شيء في سير عمل مركزي، حيث يتم تتبعه وتعيينه وحله بكفاءة.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية والفرق التي تحتاج إلى نظام متسق لإدارة الكميات الكبيرة من الطلبات الواردة

💡 نصيحة احترافية: هل تشعر بالارتباك بسبب الفوضى التي ترافق التخطيط للفعاليات؟ توفر لك قوالب ومراجعات التخطيط للفعاليات المجانية في Excel و ClickUp أدوات جاهزة للاستخدام لتنظيم كل التفاصيل.

📮 ClickUp Insight: لا ينبغي أن يكون العمل لعبة تخمين، ولكنه غالبًا ما يكون كذلك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن الموظفين غالبًا ما يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية (31٪) أو قواعد المعرفة الخاصة بالشركة (26٪) أو حتى الملاحظات الشخصية ولقطات الشاشة (17٪) لمجرد العثور على ما يحتاجون إليه. مع البحث المتصل من ClickUp، يمكن الوصول إلى كل ملف ومستند ومحادثة على الفور من صفحتك الرئيسية، بحيث يمكنك العثور على الإجابات في ثوانٍ وليس دقائق. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

9. قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة العديد من أصحاب المصلحة عبر حفلات كبيرة وفعاليات مجتمعية صغيرة باستخدام قالب ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات

لا تقتصر فعاليات جمع التبرعات على جمع الأموال فحسب. فهي تعزز الظهور وتبني علاقات طويلة الأمد مع المانحين. ومع ذلك، تتضمن هذه الفعاليات العديد من العناصر المتغيرة، بدءًا من لوجستيات الموردين وصولًا إلى التواصل مع المانحين.

لهذا السبب يصبح من الصعب مواءمة هدف جمع التبرعات دون إرهاق فريقك.

يساعدك نموذج ClickUp لتخطيط فعاليات جمع التبرعات على تحويل هذه التعقيدات إلى وضوح.

استخدمها لتعيين المهام وإنشاء جدول زمني للأحداث في الوقت الفعلي وتتبع طلبات التبرعات أو مبيعات التذاكر في مساحة عمل مشتركة واحدة. تظل كل قائمة مراجعة وجهة اتصال وموعد نهائي منظمة ويمكن الوصول إليها.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تخطط لفعاليات معقدة لجمع التبرعات والتي تحتاج إلى رؤية كاملة وتنسيق المهام بين الفرق

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10. قالب خطة جمع التبرعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احصل على الرؤية والهيكل اللازمين لإدارة أهداف جمع التبرعات واستراتيجياته وأحداثه باستخدام نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp

تشترك كل حملة ناجحة لجمع التبرعات في شيء واحد: خطة واضحة.

يساعدك وجود إطار عمل منظم على الحفاظ على تركيزك، ويأخذك نموذج خطة جمع التبرعات من ClickUp إلى ما هو أبعد من قوائم المهام.

يساعدك هذا النموذج على تحديد الأولويات ووضع الخطوط العريضة للاستراتيجيات وربط كل مهمة بهدف أكبر.

يمكنك تتبع الجداول الزمنية وتقسيم المانحين المحتملين ومواءمة جهودك مع المعالم الرئيسية على مدار دورة حملة التبرعات.

✨ مثالي لـ: فرق جمع التبرعات التي ترغب في الانتقال من رد الفعل إلى الاستراتيجية من خلال خطة واضحة وموجهة نحو النتائج

📖 اقرأ المزيد: هل يمنعك ميزانية المنظمات غير الربحية المحدودة من اعتماد تقنيات جديدة؟ يوضح لك كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي القوية والميسورة التكلفة لتعزيز تأثيرك دون تكاليف باهظة.

11. نموذج خطاب طلب التبرعات من Template. Net

تم تنسيق نموذج خطاب الطلب من Template.net للاستخدام الفوري، مع مساحة لتخصيص مهمتك وتأثير الدعم واحتياجاتك المحددة لجمع التبرعات.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن نموذج خطاب بأسلوب رسمي وأنيق مصمم للتواصل مع الرعاة من الشركات والمانحين الرئيسيين أو أعضاء المجتمع المحترمين. وهذا مفيد للغاية عندما تكون في عجلة من أمرك.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تحتاج إلى خطاب طلب محترف ومكتوب مسبقًا للتواصل مع جهات ذات أهمية كبيرة، بما في ذلك فرص التبرعات المطابقة أو الشراكات مع الشركات.

إن الترويج للرعاية هو في النهاية إظهار قيمة ملموسة في المقابل. تم تصميم نموذج خطاب طلب الرعاية هذا من Template.net لهذا الغرض.

هذه رسالة رسمية ومنظمة مصممة للترويج لحدثك مع توضيح المزايا التي ستعود على الرعاة من الشركات.

يتميز النموذج أيضًا بمستويات رعاية قابلة للتخصيص، من البلاتينية إلى الفضية، مع مزايا محددة مثل فرص الترويج للعلامة التجارية والوصول إلى VIP للفئات ذات الصلة.

✨ مثالي لـ: الفرق التي تسعى إلى عرض رعاية الأحداث بشكل احترافي مع مزايا محددة بوضوح وحزم قابلة للتخصيص

🔮 حقيقة ممتعة: لو كانت المنظمات غير الحكومية اقتصادًا، لكانت خامس أكبر اقتصاد في العالم. فإيراداتها العالمية مجتمعة تتجاوز إيرادات العديد من البلدان.

13. نموذج خطاب طلب الدعم من Template. Net

بالنسبة للمنظمات غير الربحية، لا يعني الدعم دائمًا المال. في بعض الأحيان، ما تحتاجه أكثر هو الخبرة.

تم تصميم نموذج خطاب طلب الدعم من Template.net خصيصًا لهذه الحالات. يوفر تنسيقًا أنيقًا لطلب المساعدة غير المالية بشكل احترافي، ويستهدف مختلف الأدوار. استخدمه لطلب التوجيه في مجال الموارد البشرية أو الاستشارة القانونية أو المساعدة من عضو مجلس إدارة متمرس.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الحكومية التي تبحث عن توجيه خبير أو تعاون استراتيجي أو دعم احترافي يتجاوز التبرعات المالية

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قوة أي منظمة تكمن في الأشخاص الذين يقفون وراءها. بالنسبة للمنظمات غير الربحية، يعد العثور على المواهب المتحمسة والمهرة وتأمينها مهمة نادراً ما يناقشها الكثيرون علانية. لكنها بالتأكيد ليست سهلة.

تم تصميم نموذج خطاب طلب الترشيح من Template.net لمساعدتك في توظيف الأفراد الذين يتوافقون مع قضيتك ويقدمون الخبرة اللازمة لدفعها إلى الأمام.

صُمم هذا النموذج للتواصل مع المرشحين المؤهلين، وهو يسهل تخصيص رسالتك وإبراز التأثير الخاص بالوظيفة.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تسعى إلى توظيف مواهب تتوافق مع مهمتها من خلال التواصل الشخصي والمهني

💡 نصيحة احترافية: هل تعتقد أن التكنولوجيا المتطورة بعيدة عن متناول المنظمات غير الربحية؟ يمكن أن يساعدك كتابة دراسة جدوى مقنعة في تبرير الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتقديم حجة واضحة لاستخدام الأدوات التي تعزز التأثير دون استنزاف ميزانيتك.

15. نموذج خطاب طلب تبرعات للمدارس من Template.net

غالبًا ما تعتمد المدارس على سخاء المجتمع لتزويد الطلاب بفرص تتجاوز ما تسمح به الميزانيات التقليدية. تم تصميم نموذج خطاب طلب التبرعات للمدارس من Template.net لمساعدة المعلمين والمنظمات الخيرية والشركات المحلية والإداريين على التواصل بطلب واضح ومتوافق مع مهمتهم.

هذا النموذج فعال بشكل خاص لمبادرات جمع التبرعات، مثل برامج STEM أو تحديث المكتبات أو الأحداث المدرسية، حيث يترافق جمع الأموال والتبرعات العينية.

تحدد رسالة الطلب بالضبط ما هو مطلوب — من اللوازم المكتبية وأجهزة الكمبيوتر إلى المحاضرات الضيفية — حتى تتمكن من إرسال رسائل لجمع التبرعات للمدارس توضح كيف يمكن للمانحين المحتملين المساعدة.

✨ مثالي لـ: المدارس التي تسعى إلى إشراك العائلات والشركات المحلية والخريجين في حملات تبرعات موجهة لبرامج الإثراء الأكاديمي

16. نموذج خطاب طلب طبي من Template. Net

غالبًا ما تعمل برامج التوعية الطبية بميزانيات محدودة، ولكنها تلبي بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في المجتمعات المحرومة.

يساعد نموذج خطاب الطلب الطبي من Template.net المنظمات الصحية غير الربحية على تقديم نداءات مركزة ورحيمة تربطها ارتباطًا عميقًا بالمانحين المحتملين والداعمين الأفراد.

هذا النموذج مثالي للتعبير عن قيمة الخدمات مثل مبادرات العافية وحملات التبرع بالأدوية والمخيمات الصحية، مع طلب التبرعات النقدية أو العينية بأدب ومباشرة.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية الطبية التي تسعى إلى التواصل بشأن احتياجاتها العاجلة للتمويل مع بناء الثقة مع المانحين والجهات الراعية التي تركز على الصحة

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17. نموذج طلب تبرعات للكنيسة من Template. Net

جمع التبرعات في الكنيسة هو عبارة عن بناء علاقات طويلة الأمد.

على الرغم من تكرار تلقي الهدايا الصغيرة، فإن أكثر من ربع إجمالي أموال الكنيسة تأتي من أقل من 3% من المتبرعين.

وهذا يعني أن تحديد المانحين الرئيسيين والوصول إليهم وإلهامهم يمثل أولوية استراتيجية. يساعدك نموذج خطاب طلب التبرعات للكنيسة من Template.net على إيصال هذه الرسالة باحترام.

بفضل خيارات التبرع الواضحة والنبرة الصادقة، يتيح لك هذا النموذج إرسال خطابات لجمع التبرعات للكنائس، سواء عبر البريد أو عبر الإنترنت، لمساعدتك في زيادة الدعم في الأماكن الأكثر احتياجًا.

✨ مثالي لـ: الكنائس التي تسعى للوصول إلى الداعمين اليوميين والمتبرعين ذوي القيمة العالية من خلال نداءات لجمع التبرعات مدروسة ومصممة بعناية تعزز علاقة إيجابية

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توفر الأحداث الرياضية للجهات الراعية من الشركات مزيجًا نادرًا من الظهور للعلامة التجارية وحسن النية من المجتمع.

تربط الرعاية الشركات مباشرة بآلاف المشاركين النشطين، سواء من خلال وضع الشعارات أو المزايا الخاصة بكبار الشخصيات أو التفاعل المباشر.

يساعدك نموذج خطاب طلب الرعاية الرياضية من Template.net على تقديم عرضك بشكل احترافي. يتضمن النموذج نظرة عامة واضحة على الحدث، ومزايا الراعي المحددة بوضوح، وتنسيقًا قابلًا للتخصيص يدعو إلى الشراكة دون إرباك القارئ.

✨ مثالي لـ: المنظمات الرياضية أو المدارس أو المنظمات غير الربحية التي تسعى للحصول على رعاية لأحداث رياضية تركز على المجتمع

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19. نموذج خطاب طلب جمع التبرعات من Scribd

عبر Scribd

هل ترغب في كتابة خطاب مقنع لجمع التبرعات ولكنك لا تستطيع تجاوز الصفحة الفارغة؟ تواجه العديد من الفرق هذه العقبة.

يقدم نموذج خطاب طلب جمع التبرعات من Scribd مجموعة متنوعة من الأمثلة الواقعية للخطابات، مما يسهل صياغة نداءات تناسب مختلف القضايا واللهجات والجمهور.

من التعليم ورعاية الأيتام إلى دعم مرضى السرطان والفعاليات السنوية لجمع التبرعات، تعرض هذه المجموعة تنسيقات مختلفة لخطابات طلب التبرعات الفعالة. تتضمن كل نموذج هيكلًا ومقترحات للرسائل وخيارات للتخصيص وفقًا لأهدافك في جمع التبرعات.

✨ مثالي لـ: فرق جمع التبرعات التي تبحث عن قوالب رسائل قابلة للتكيف مع مختلف القضايا والجمهور وأنواع التبرعات

🔮 حقيقة ممتعة: يمكن أن يؤدي إضافة صورة إلى نداء لجمع التبرعات إلى زيادة معدلات التبرعات بنسبة تصل إلى 30٪، خاصة عند مشاركتها مع متابعي وسائل التواصل الاجتماعي. صورة واحدة تساوي ألف كلمة.

20. نموذج خطاب طلب دعم مالي من PDFFiller

عبر PDFFiller

يعد طلب الدعم المالي جزءًا مهمًا من عمل العديد من المنظمات غير الربحية، ولكن عندما تكون في بداية الطريق، قد يكون من الصعب العثور على الكلمات المناسبة. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتعين تتبع الطلب وتوقيعه ومشاركته عبر قنوات متعددة.

يسهل نموذج خطاب طلب الدعم المالي من pdfFiller هذه العملية من خلال توفير تنسيق قابل للتخصيص وملء، وهو تنسيق احترافي وعملي في الوقت نفسه.

سواء كنت تنظم حدثًا لجمع التبرعات أو تطلب هدية كبيرة أو تريد ببساطة إضفاء الطابع الرسمي على التزام أحد الداعمين الرئيسيين، يضمن هذا النموذج أن تكون رسالتك متوافقة وواضحة وجاهزة للمراجعة.

✨ مثالي لـ: المنظمات غير الربحية التي تطلب دعمًا ماليًا رسميًا من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المانحين أو أصحاب المصلحة الداخليين أو أفراد الأسرة في شكل آمن ومهني

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اكتب خطاب طلب التبرعات المثالي باستخدام ClickUp

فقط الأشخاص العاملون في المنظمات غير الربحية يدركون أهمية خطاب التماس جيد التنظيم. لا تساعدك هذه النصوص في الوصول إلى الرعاة فحسب، بل تساعدك أيضًا في تنظيم ردود المتبرعين ومتابعتها دون أن تستغرق وقتك طوال الأسبوع.

يوفر ClickUp حلاً شاملاً لإدارة مختلف الجوانب مثل طلبات التبرعات والفعاليات والرعاية والمتابعة. سواء كنت تقوم بتعيين مهام التواصل أو تحديد مواعيد نهائية لخطابات جمع التبرعات للكنيسة أو تتبع ردود أعضاء مجلس الإدارة، يساعدك ClickUp على دمج سير عمل جمع التبرعات بالكامل في مكان واحد موحد.

كما قالت Siobhan Wheelan، المديرة ومستشارة ClickUp المعتمدة في SDW Consulting:

لقد غيرت ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للمعلومات التي تضمن تماسك الفريق وتركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً حاسماً في تحسين الكفاءة والتواصل.

لقد غيرت ClickUp طريقة عمل فريقنا، حيث وفرت مصدرًا واحدًا للمعلومات التي تضمن تماسك الفريق وتركيزنا على أهدافنا. لقد كان استخدام القوالب والأتمتة وإعداد سير العمل بشكل صحيح عاملاً حاسماً في تحسين الكفاءة والتواصل.

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