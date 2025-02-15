غالباً ما تكون التقنيات الحديثة والعالية الطاقة بعيدة عن متناول المنظمات غير الربحية لسبب واحد بسيط: إنها باهظة الثمن.

فأحدث التقنيات لا يمكن أن يكون الحصول على أحدث التقنيات مكلفًا فحسب، بل أيضًا لتدريب الأشخاص عليها وصيانتها وترقيتها والحفاظ عليها بمرور الوقت. لذا، تميل المنظمات غير الربحية إلى استخدام أدوات بسيطة مجربة ومختبرة ومألوفة للجميع.

الذكاء الاصطناعي يغير ذلك!

منتجات الذكاء الاصطناعي الأساسية مثل ChatGPT وGoogle Gemini، بالإضافة إلى الأدوات المدمجة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق فوائد استثنائية.

هذه المدونة عبارة عن كتاب تمهيدي حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية حتى تتمكن من الاستفادة من أفضل التقنيات المتاحة اليوم.

جرّب ClickUp Brain لإدارة مؤسستك غير الربحية! إنه مجاني!

⏰ ملخص 60 ثانية

الذكاء الاصطناعي (AI) هو أحد أقوى الأدوات المتاحة للشركات اليوم. يمكن للمنظمات غير الربحية، مثلها مثل أي شركة أخرى، الاستفادة منها بشكل كبير.

يمكن للمنظمات غير الربحية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة، واستخلاص رؤى المانحين، وتعزيز التواصل، وتوسيع نطاق الاتصالات. ولتحقيق الاستفادة القصوى من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج إلى نهج استراتيجي وحالات استخدام. فيما يلي عشرة أمثلة.

الكشف عن الاحتيال وحماية النزاهة التنظيمية تحليل الجهات المانحة وإشراكها والاحتفاظ بها بحث المنح وتطبيقها إدارة البرامج وقياس الأثر أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي المحتوى التوليدي لإنشاء الرسائل والحملات المخصصة روبوتات المحادثة لتحسين التواصل مع المتبرعين والمتطوعين تبسيط المهام الإدارية تخطيط الفعاليات وإدارتها إدارة المتطوعين

لمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام المذكورة أعلاه وكيفية عدم استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسستك، تابع القراءة!

## فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع غير الربحي

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر، فمن المرجح أنك شاهدت الذكاء الاصطناعي في مكان العمل . أصبح ChatGPT شائعًا بشكل كبير كبديل لبحث Google. تحتوي مجموعة أدوات Microsoft 365 على CoPilot. قامت Canva، وهي أداة تصميم شعبية غير ربحية، بدمج الذكاء الاصطناعي في منصتها.

بتكاليف معقولة، توفر هذه الميزات القوية العديد من المزايا، مثل:

زيادة الكفاءة: أدوات الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية مساعدة الفرق على إنجاز المزيد من المهام بموارد أقل. تعمل ملخصات التقارير الفورية وأتمتة سير العمل والإشعارات المستندة إلى المشغّل وما إلى ذلك على زيادة الإنتاجية والكفاءة التنظيمية بشكل كبير.

📖 مكافأة للقراءة: كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للإنتاجية رؤى أعمق للمانحين: لا تمتلك المؤسسات غير الربحية الخلفية التقنية أو الميزانيات اللازمة لتنفيذ أدوات التحليلات المتقدمة. يساعد الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات واكتساب الرؤى وإنشاء تقارير تستند إلى الشخصيات دون استثمارات ضخمة.

التواصل الفعال: يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي قويًا للغاية في البحث في قواعد البيانات الكبيرة لتحديد مجموعات متشابهة من الأشخاص. وبناءً على ذلك، يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية وإشعارات وإخطارات وإشعارات مستهدفة بشكل أفضل.

النطاق: من خلال الأتمتة الذكية، يمكن للمنظمات غير الربحية تنفيذ العديد من المهام دون قيود الموارد. يمكنك توسيع نطاق إنشاء المحتوى، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير المتبرعين، وما إلى ذلك دون إضافة أشخاص إلى الفريق.

إذا كان هذا يبدو مثيرًا للاهتمام، فإليك عشر طرق يمكنك البدء بها على الفور.

## 10 طرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية

مفتاح تحقيق الاستفادة القصوى من أداة الذكاء الاصطناعي هو تطبيقها بشكل استراتيجي ومدروس. لذا، بدلاً من تجربة أدوات مختلفة بشكل عشوائي من حيث الحجم، من المفيد تطبيق المنتجات المناسبة على حالات الاستخدام الصحيحة. فيما يلي بعض الأفكار والأمثلة على كيفية استخدام ClickUp للمنظمات غير الربحية لإعدادها.

1. تحليل الجهات المانحة: تعزيز مشاركة الجهات المانحة والاحتفاظ بها

في أي منظمة غير ربحية، يعتبر المانحون أهم أصحاب المصلحة في أي منظمة غير ربحية. فهم يحافظون على سير العمليات بسلاسة. فهم يحمّلون المنظمات غير الربحية مسؤولية التحول الذي يعدون به. إن إشراكهم والاحتفاظ برعايتهم أمر بالغ الأهمية. ويمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في ذلك.

تنميط المتبرعين : يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في البحث عن كل متبرع بدقة وفهم أولوياته وإنشاء تقارير مناسبة

: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في البحث عن كل متبرع بدقة وفهم أولوياته وإنشاء تقارير مناسبة تحليل المتبرعين : يساعد الذكاء الاصطناعي فرق العمل على تحليل بيانات المتبرعين من السجلات التاريخية لفهم العلاقات مع المنظمة غير الربحية. كما أنه يساعد على فهم أنماط سلوك المتبرعين

: يساعد الذكاء الاصطناعي فرق العمل على تحليل بيانات المتبرعين من السجلات التاريخية لفهم العلاقات مع المنظمة غير الربحية. كما أنه يساعد على فهم أنماط سلوك المتبرعين التواصل مع المتبرعين : باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك أتمتة الاتصالات المستهدفة بناءً على محفزات محددة ذات صلة بكل متبرع

: باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك أتمتة الاتصالات المستهدفة بناءً على محفزات محددة ذات صلة بكل متبرع إعداد تقارير المتبرعين: تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية في إنشاء تقارير مخصصة استنادًا إلى بيانات المتبرعين، وهو ما كان من المستحيل القيام به يدويًا

تُعد لوحات معلومات ClickUp Dashboards طريقة رائعة لإعداد تحليلات المانحين في الوقت الفعلي. أنشئ أدوات لمساهمات المتبرعين، ودورة حياة كل متبرع، وفعالية حملات التواصل، والمزيد. يمكنك أيضًا إنشاء بوابات مخصصة للمتبرعين ودعوتهم لعرض العمل الجاري في جميع المشاريع التي يرعونها!

إعداد بوابات الجهات المانحة على ClickUp لإعداد التقارير في الوقت الفعلي

2. بحث المنح وتقديم الطلبات

تقوم فرق التمويل غير الربحية بتتبع وتقييم وتقديم طلبات الحصول على المنح المختلفة على مدار العام. غالبًا ما يتم ذلك يدويًا بمساعدة جداول البيانات أو الإشارات المرجعية على المتصفحات. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل ذلك أكثر كفاءة.

تتبع المنح: إنشاء لوحة معلومات مدمجة لجميع المنح المتاحة باستخدام ClickUp. يمكنك استخدام مستندات ClickUp لإدراجها جميعًا. يمكنك أيضًا إعدادها كـ مهام النقر فوق المهام مع الوصف الخاص بها، والمواعيد النهائية للتطبيق، وعناصر قائمة المراجعة، وما إلى ذلك.

تخصيص المقترحات: عادةً ما يكون لدى المنظمات غير الربحية مقترح واحد ترغب في إرفاقه بكل طلب منحة. وعلى الرغم من كفاءة ذلك، إلا أن هذا ليس فعالاً. يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقترحات مخصصة - استنادًا إلى مقترحك الأصلي - لتلبية احتياجات كل مؤسسة مانحة للمنح.

صياغة الطلبات: لا تملك الفرق غير الربحية النطاق الترددي لكتابة الطلبات في كل مرة. ونتيجة لذلك، يضطرون إلى وضع قائمة مختصرة للمنح القليلة التي لديهم الوقت الكافي لها. يغير الذكاء الاصطناعي هذا الأمر من خلال أتمتة صياغة الطلبات بناءً على معايير محددة مسبقًا.

تشغيل العمليات: بمجرد إنشاء هذه العمليات، يمكنك أيضاً تفعيلها باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. استناداً إلى طلبات المنح السابقة، يمكنك إنشاء إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) حتى تتمكن مؤسستك بأكملها من جعل عملياتها أكثر كفاءة. قالب إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمات غير الربحية من ClickUp نقطة انطلاق قوية لمثل هذا التفعيل. باستخدام هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل والملائم للمبتدئين، يمكنك إعداد مهام سير العمل والعمليات وقوائم المراجعة والوسائل البصرية لفرقك للقيام بعملهم بشكل أفضل وأسرع.

قالب إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمات غير الربحية من ClickUp

3. إدارة البرامج وقياس الأثر

تدير المنظمات غير الربحية مشاريع متعددة في وقت واحد، وتحتاج إلى طريقة شاملة لإدارتها جميعًا. يمكن أن تساعد أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ClickUp:

تخطيط المشاريع باستخدام مهام ClickUp

إنشاء جداول زمنية باستخدام ClickUp Calendar View

تخطيط عملية التبرع

إخطار أصحاب المصلحة المناسبين بالنشاط المتعلق بالمشروع

الإبلاغ عن مقاييس المشروع في الوقت الفعلي

طريقة عرض المخطط الزمني للنقر فوق الجدول الزمني لإدارة المشاريع والمهام المتداخلة

4. أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي: توسيع نطاق الوصول وتحسين المحتوى

في حين أن المنظمات غير الربحية تستخدم بالفعل بعض الأدوات المجانية لنشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنحك ميزة إضافية. أداة مثل ClickUp Brain يمكن

صياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف المنصات

إنشاء ملخصات لمستندات أطول للنشر على المدونة أو LinkedIn

إعادة توظيف المحتوى الذي تم إنشاؤه لتنسيق واحد إلى تنسيق آخر دون عناء

جدولة التحديثات تلقائيًا لتحقيق أقصى قدر من الوصول والتوزيع

عرض تقويم النقر فوق التقويم لجدولة فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي

📖 مكافأة للقراءة: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

5. المحتوى التوليدي: إنشاء رسائل وحملات مخصصة

من المرجح أن يكون أي شخص جرب الذكاء الاصطناعي قد استخدمه على الأرجح لإنشاء محتوى. "اكتب منشورًا في المدونة حول هذا الموضوع" هو أحد أكثرها شيوعًا مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي بين المسوقين ومنشئي المحتوى.

بينما يمكنك فعل ذلك بالفعل، هناك أيضًا عدد كبير من المحتويات الأخرى التي يمكنك إنشاؤها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. إليك كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة خط أنابيب المحتوى الخاص بك.

رسائل شخصية : إنشاء رسائل شكر إلى المتبرعين أو المتطوعين مع ذكر أسمائهم أو مشروعهم

: إنشاء رسائل شكر إلى المتبرعين أو المتطوعين مع ذكر أسمائهم أو مشروعهم تحسين محرك البحث : يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء أوصاف تعريفية وعناوين وكلمات مفتاحية وما إلى ذلك لتمكينك من إكمال الصفحة الأولى المرغوبة

: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء أوصاف تعريفية وعناوين وكلمات مفتاحية وما إلى ذلك لتمكينك من إكمال الصفحة الأولى المرغوبة حملات البريد الإلكتروني : يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تخصيص رسائل البريد الإلكتروني استنادًا إلى المعلومات الواردة من أداة إدارة المشروع أو منصة إدارة علاقات العملاء (CRM)، إلخ.

: يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تخصيص رسائل البريد الإلكتروني استنادًا إلى المعلومات الواردة من أداة إدارة المشروع أو منصة إدارة علاقات العملاء (CRM)، إلخ. تحديثات المشروع: استنادًا إلى التحديثات التي تجريها على أداة إدارة المشروع، يمكن لـ ClickUp Brain إنشاء تقارير تلقائيًا لكل صاحب مصلحة

تحديثات المشروع الآلية باستخدام ClickUp Brain

6. روبوتات المحادثة: تحسين التواصل بين المتبرعين والمتطوعين

روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تشبه إلى حد ما المتدرب الجديد. يمكنها مراقبة مكتب خدمة العملاء، والعثور على إجابات للأسئلة، والقيام بالمهام المباشرة، والتصعيد إلى أحد كبار المسؤولين إذا لزم الأمر.

في المنظمات غير الربحية، يمكن أن تكون روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مفيدة بطرق لا تعد ولا تحصى. يمكن لمهاراتها في معالجة اللغة الطبيعية أن تستقبل مدخلات المستخدم باللغة الإنجليزية البسيطة وتستجيب بنفس الطريقة.

التواصل مع المتبرعين/المتطوعين : كن نقطة الاتصال الأولى لأصحاب المصلحة الخارجيين، مثل المتبرعين المحتملين والمتطوعين والشركاء وغيرهم.

: كن نقطة الاتصال الأولى لأصحاب المصلحة الخارجيين، مثل المتبرعين المحتملين والمتطوعين والشركاء وغيرهم. تقديم المعلومات : بناءً على قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي ، يمكن لروبوتات المحادثة الإجابة عن الاستفسارات

: بناءً على قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي ، يمكن لروبوتات المحادثة الإجابة عن الاستفسارات دعم الموظفين : مساعدة أعضاء فريقك في العثور على المعلومات، وإجراء الحسابات السريعة، والعصف الذهني للأفكار، وما إلى ذلك.

: مساعدة أعضاء فريقك في العثور على المعلومات، وإجراء الحسابات السريعة، والعصف الذهني للأفكار، وما إلى ذلك. دعم إدارة المشاريع: يمكن لروبوتات الدردشة الآلية المدمجة جيدًا أيضًا إنشاء/تحديث المهام بناءً على استفسارات المتبرعين/المتطوعين/ الشركاء

7. تبسيط المهام الإدارية: زيادة الإنتاجية باستخدام ميزات التشغيل الآلي في ClickUp

يمكن للذكاء الاصطناعي الأتمتة بشكل أفضل. باستخدام أداة مثل أتمتة ClickUp Automations، يمكنك تبسيط جميع مهام سير العمل لديك لدعم موظفيك بفعالية.

إشعار المحرر عندما يستطيع الكاتب إكمال الكتابة ✅

إرسال بريد إلكتروني عندما يتم إنجاز مهمة ما ✅

تنبيه القيادة إذا كانت المهمة متأخرة/مستعجلة ✅ تنبيه القيادة إذا كانت المهمة متأخرة/مستعجلة

يتحول الخطأ البسيط إلى ميزة جديدة تحتاج إلى تغيير نوع المهمة ✅

ضبط الأولوية بناءً على شعور أصحاب المصلحة ✅ تعديل الأولوية ✅

التكيف مع المتطلبات المتغيرة لأصحاب المصلحة لديك باستخدام أتمتة ClickUp Automations

إذا كنت منظمة غير ربحية لإنقاذ الحيوانات الأليفة، فلدينا إطار عمل مصمم مسبقًا لتبسيط مهامك الإدارية. جرّب قالب ClickUp غير الربحي لإنقاذ الحيوانات الأليفة لتتبع المتطوعين والتبرعات ومآخذ الحيوانات ومواعيد الأطباء البيطريين وعمليات التبني وحملات وسائل التواصل الاجتماعي والمزيد.

8. تخطيط وإدارة الفعاليات: أتمتة الخدمات اللوجستية والتواصل باستخدام إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp

فعالية لإشراك المتطوعين، أو حفلات جمع التبرعات، أو جهود جمع التبرعات، أو برنامج توعية - تدير المؤسسات غير الربحية فعاليات متعددة في السنة. يمكن أن تصبح إدارة ذلك عبئاً لوجستياً كبيراً على فرق الفعاليات. يمكن لإمكانيات الذكاء الاصطناعي لأداة إدارة الفعاليات أن تخفف ذلك.

يمكن أن تساعد ClickUp في إدارة الفعاليات كمشاريع، مع أنواع مهام وحالات مخصصة

يمكن أن تضمن لك طريقة عرض التقويم في ClickUp عدم جدولة الكثير من الأحداث في نفس اليوم

عرض مخطط جانتت البياني ClickUp سيضمن لك رؤية واضحة للتبعيات والتداخلات

يمكن للحقول المخصصة الفصل بين الأحداث الداخلية والخارجية لتخطيط المشاركة بفعالية

هل أنت غارق في كل ما تحتاج إلى إنجازه لفعاليتك القادمة؟ لا تقلق! استخدم قالب تخطيط الفعاليات غير الربحية من ClickUp لإعداد نفسك للنجاح الإداري.

9. إدارة المتطوعين: التتبع والجدولة بكفاءة باستخدام أدوات إدارة المهام في ClickUp

هل واجهت يومًا موقفًا كان فيه متطوعوك جاهلين ومحبطين؟ إحدى المشاكل الرئيسية لإدارة المتطوعين هي أن الفجوة بين النية والعمل الجيد يمكن أن تكون كبيرة. قد يكون متطوعك مهتمًا ومتحمسًا، ولكن إذا لم يكن يعرف بالضبط ما يجب القيام به وكيفية القيام به، فقد تصبح المشاركة فاشلة.

تجنب ذلك باستخدام ميزات إدارة عبء العمل في ClickUp. إنشاء ملفات تعريف المستخدمين للمتطوعين.

قم بتعيين المهام لهم حتى يعرفوا ما يتعين عليهم القيام به وضمن أي موعد نهائي

تعيين المشرفين كـ "مراقبين"، حتى يتمكنوا من مراقبة مجموعة المتطوعين الخاصة بهم

وسم المستخدمين في المستندات واللوحات البيضاء والتعليقات

تحقق من مهام المتطوعين باستخدام طريقة عرض "ClickUp Workload" لضمان استخدام الجميع بشكل صحيح

احصل على مساعدة الذكاء الاصطناعي لإيجاد جدولة مثالية لعبء العمل

تمكين المتطوعين من الوصول إلى المعلومات التنظيمية باستخدام ClickUp Brain

المعلومات في متناول المتطوعين لديك مع ClickUp Brain

في الواقع، يمكن لأداة إدارة المشروع مثل ClickUp أن تكون أداة إدارة مشروع مثل ClickUp أيضًا أفضل برامج الموارد البشرية للمنظمات غير الربحية لإدارة الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين على حد سواء.

مع قالب إدارة المتطوعين في ClickUp ، يمكنك إدارة الطلبات، وتتبع عملية التأهيل، وإطلاق برامج المشاركة، وتعيين المهام، ومراجعة الأداء، والمزيد!

10. كشف الاحتيال حماية النزاهة التنظيمية

يثق المستخدمون في المنظمات غير الربحية بشكل ضمني أكثر أثناء تقديم المعلومات الشخصية. ومن واجبك حماية خصوصية المستخدم. تنطبق توقعات الأمان هذه على المعرفة الخاصة التي تم إنشاؤها داخل مؤسستك غير الربحية أيضاً.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك تأمين البيانات باستخدام الأذونات الصحيحة. اسمح للمستخدمين بعرض المستندات أو التعليق عليها أو تحريرها حسب الاقتضاء. سواءً كانت قائمة المتبرعين أو نتائج مشروعك، قم بحماية بياناتك على ClickUp. استخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنشطة غير المعتادة، مثل الوصول غير المصرح به إلى البيانات، واستفد من سجلات التدقيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

📖 قراءة إضافية: تعرّف على استخدام ClickUp لمؤسستك غير الربحية هنا.

كما رأيت أعلاه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعل الكثير من الخير. ومع ذلك، يمكن أن يسبب بعض الضرر أيضًا. إليك نظرة سريعة على كيفية تجنب ذلك.

كيف لا تستخدم الذكاء الاصطناعي

من العناصر المهمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية هو استخدامه بشكل صحيح. إليك بعض النصائح وأفضل الممارسات التي يجب عليك اتباعها.

لا تثق بالذكاء الاصطناعي دون أدنى شك

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قوي للغاية ويتحسن يومًا بعد يوم، إلا أنه لا يمكن الوثوق به تمامًا. لا يزال الذكاء الاصطناعي التوليدي عرضة للهلوسة. لا تزال أدوات الذكاء الاصطناعي ترتكب أخطاء.

لذا، استخدم حكمك الجيد على جميع مخرجات الذكاء الاصطناعي. قم بإعداد عمليات مراقبة الجودة للذكاء الاصطناعي.

لا تستبعد الإنسان

هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي للأتمتة عبر العديد من العمليات. ومع ذلك، لا تزال لها حدودها. على سبيل المثال، يمكنه الإجابة عن سؤال ما استنادًا إلى قاعدة المعرفة الموجودة لديك. ومع ذلك، لا يمكنها توضيح أو التعمق في المعلومات التي لا تملكها.

لذا، قم دائماً بإنشاء مستوى تصعيد مع الإنسان.

لا تتجاهل التحيزات المحتملة

كل الذكاء الاصطناعي متحيز بقدر البيانات التي يتم تدريبه عليها. من بطاقة آبل الائتمانية إلى لينكد إن ، بدأت كل آلية ذكاء اصطناعي متحيزة. تقوم المؤسسات بتحديث الخوارزميات بانتظام لأسباب أخلاقية.

لذا، كن دائمًا على دراية بالتحيزات التي قد تكون موجودة. شكك في توصيات ورؤى الذكاء الاصطناعي من أجل التنوع والشمول.

لا تنسى البيانات

إن الثقة في رؤى الذكاء الاصطناعي ولوحات المعلومات دون فهم البيانات الأساسية خطأ كبير. لنفترض أن لوحة التحكم الخاصة بك تشير إلى أن متطوعيك يقضون ما معدله ساعة واحدة في الأسبوع في المهام. لا تثق بها تماماً. تعمق أكثر في البيانات لمعرفة ما إذا كان الجميع قد تتبعوا وقتهم دون أخطاء.

لذا، تعمق دائمًا في مصادر البيانات أثناء اتخاذ القرارات.

لا تتوقع أن يعرف الجميع كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي

لدى المنظمات غير الربحية فرق عمل متنوعة. فهناك جميع أنواع الأشخاص الذين يتفاعلون مع المنظمات غير الربحية من مختلف الأجيال، والأجناس، والإلمام باللغة، والإلمام بالتكنولوجيا. لا يعرف جميعهم بشكل بديهي كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.

لذا، قم بتدريب المستخدمين. قم بإنشاء برامج تدريب مخصصة لمستخدمي الذكاء الاصطناعي بناءً على ما يحتاجون إليه. قدم لهم دورات تدريبية معززة لإبقائهم على اطلاع دائم.

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نرى التحديات التي من المحتمل أن تواجهها وكيفية التغلب عليها.

## تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية

لنكن منصفين. المنظمات غير الربحية كصناعة ليست في الطليعة في تبني التكنولوجيا. وهذا نتيجة للتحديات المختلفة التي تواجهها في تطبيق التكنولوجيا في عملياتها. دعونا نرى بعضها.

نقص الميزانيات

لا تمتلك المنظمات غير الربحية في كثير من الأحيان الميزانيات اللازمة لمبادرات التحول التكنولوجي واسعة النطاق. فهي تضطر إلى الاكتفاء بالإصدارات المجانية من البرامج المختلفة أو استخدام برامج أرخص.

حل ممكن: جرّب أدوات مثل ClickUp، حيث يتم دمج الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل افتراضية شاملة. وهذا يلغي الحاجة إلى امتلاك أدوات متعددة، والتي تكلف مجتمعةً أكثر بكثير.

نقص الموارد

أي برنامج يتطلب تنفيذًا معقدًا هو أمر مرفوض بالنسبة للمنظمات غير الربحية. فهي لا تملك فرق تكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدارة هذا المشروع.

الحل الممكن: اختر أداة SaaS التي تقلل من نفقات التنفيذ. على سبيل المثال، مع ClickUp، يمكنك ببساطة إدخال معرف بريدك الإلكتروني والبدء في إدارة مشروعك على الفور.

عدم القدرة على وضع الضوابط

يمكن أن يكون إعداد الحوكمة والضوابط الخاصة بالأمان والخصوصية والمصادقة والترخيص وما إلى ذلك أمرًا معقدًا. على سبيل المثال، قد ترغب في إعداد لوحة تحكم لأحد المتبرعين ولكنك لا تريد مشاركة البيانات الأساسية.

حل ممكن: جرّب حلاً مثل ClickUp Dashboards، والذي يتيح ذلك تلقائياً. بنقرة زر بسيطة، يمكنك حماية بياناتك وتقديم الرؤى التي يحتاجها المتبرع فقط.

عدم القدرة على إدارة حركة المرور المتحركة

تحتاج المنظمات غير الربحية إلى أنواع مختلفة من المتطوعين. قد يكون بعضهم متطوعين على المدى الطويل في مهام محددة. وقد ينضم إليك آخرون لمجرد الانضمام إليك في حدث أو مشروع ما. ولإدارة هذا التدفق، عادةً ما يكون لديك قاعدة بيانات لآلاف المتطوعين الذين تستفيد منهم بناءً على السياق.

يمكن أن تتحول إدارة هذه العلاقات، مثل منح حق الوصول فقط طوال مدة المشروع أو تأهيل متطوعين جدد، إلى مستنقع من الارتباك. تجنب ذلك باستخدام أداة قوية لإدارة المشاريع مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

حل ممكن: استخدم ClickUp كـ إدارة علاقات العملاء غير الربحية إدراج المتطوعين بدلاً من العملاء. قم بإعداد حقول مخصصة لالتقاط جميع المعلومات الضرورية. استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد المجموعة المناسبة للتوعية القائمة على المشروع. أتمتة إدارة الوصول بناءً على قواعد محددة مسبقاً.

أنجز مهامك غير الربحية باستخدام ClickUp

أعتقد أنه [AI] سيغير العالم أكثر من أي شيء في تاريخ البشرية. أكثر من الكهرباء

كاي فو لي، عالم الكمبيوتر ومؤلف كتاب "القوى الخارقة للذكاء الاصطناعي: الصين ووادي السيليكون والنظام العالمي الجديد

سواء كنت تتفق مع "لي" تماماً أم لا، فإنك ستعترف بأن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً. فهو يساعد المؤسسات على القيام بالمزيد من الأشياء بشكل أسرع وأفضل. إنه قوة خارقة للمنظمات غير الربحية التي تعاني بالفعل من نقص في الميزانيات والموارد على الرغم من سعيها وراء أهم مشاكل العالم.

منصة تكنولوجية قوية لإدارة المشاريع، مدمجة مع ميزات الذكاء الاصطناعي القوية و قوالب غير ربحية يساعد على تبسيط العمليات وأتمتة سير العمل وإدارة الأشخاص والمشاريع - كل ذلك في مكان واحد. تم تصميم ClickUp ليكون كذلك بالضبط.

لا تنشغل بأدوات الذكاء الاصطناعي المكلفة والمعقدة. جرّب ClickUp مجاناً اليوم .