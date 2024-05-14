10 أدوات ذكاء اصطناعي يجب تجربتها للمنظمات غير الربحية في 2025

في القطاع غير الربحي، من الصعب الحصول على الوقت والمال - إلا أنهما عنصران أساسيان في جهود جمع التبرعات وتحقيق الأهداف الرئيسية. وبصفتك محترفاً في مجال المنظمات غير الربحية، فإنك تهدف إلى تعظيم هذين العنصرين.

صدق أو لا تصدق، قد تكون أدوات التعلم الآلي هي المفتاح لتحقيق مهمتك. ✨

تزدهر أدوات الذكاء الاصطناعي (وتستعد للتو). وهذا يعني أن فرص الاستفادة من هذه الأدوات لتحقيق مهمتك الأساسية تتزايد يوماً بعد يوم. من أتمتة المهام إلى إنشاء التقارير المالية، يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على مساعدة كل جانب من جوانب مؤسستك تقريبًا.

هنا، سوف نتعمق أكثر في الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية والأدوات التي يمكن أن تستخدمها لتبسيط عملياتها اليومية. بالإضافة إلى ذلك، سنكشف عن أفضل 10 خيارات يمكن تجربتها اليوم.

ما هي أدوات الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية؟

توفر الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمهنيين غير الربحيين وقتاً ثميناً ومالاً ثميناً في أداء المهام والأبحاث والعمليات اليومية. تركز بعض أدوات الذكاء الاصطناعي على إنشاء قواعد بيانات العملاء لتتبع مشاركة المتبرعين وتحليل بيانات المتبرعين. وبعضها يضع الأساس لصياغة مهمة المنظمات غير الربحية ووضع المبادئ التوجيهية لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة.

تعمل بعض أدوات التعلم الآلي على تعزيز التواصل من خلال تحسين إنشاء المحتوى ومشاركة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتبسيط كتابة المنح. وتتميز هذه الأدوات بمساعدين للكتابة مدعومين بالذكاء الاصطناعي يعملون على توليد أفكار جديدة للعصف الذهني واستراتيجيات جمع التبرعات والمبادرات الأساسية للنمو. 🌱

إن نطاق حلول الذكاء الاصطناعي واسع، لذا فإن الأداة المناسبة تعتمد على ما تحتاجه. يمكنك اختيار الحلول البسيطة التي تحل مشكلة واحدة محددة لجمهورك المستهدف أو أدوات إدارة البرامج الكاملة التي تعمل على تبسيط جميع مهام سير العمل لديك.

كيف يمكن للمنظمات غير الربحية استخدام الذكاء الاصطناعي

مع وجود العديد من الخيارات في السوق، هناك طرق لا حصر لها للمنظمات غير الربحية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. من جمع التبرعات بشكل أفضل إلى مبادرات أوضح وتواصل أفضل، الذكاء الاصطناعي هنا للمساعدة.

استخدام النقر فوق أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف مؤسستك غير الربحية من خلال:

أفضل بيانات المتبرعين إدارة : بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي مثلقوالب إدارة علاقات العملاء ClickUpأصبح من الأسهل تخزين معلومات المتبرعين وإدارتها والإبلاغ عنها

: بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي مثلقوالب إدارة علاقات العملاء ClickUpأصبح من الأسهل تخزين معلومات المتبرعين وإدارتها والإبلاغ عنها محتوى محسّن : تميّز عن منافسيك بمحتوى جذاب حول أي موضوع يمكن تخيله مسترشدًا بمطالبات مخصصة مصممة بسهولة لرسالتك ورسالتك

: تميّز عن منافسيك بمحتوى جذاب حول أي موضوع يمكن تخيله مسترشدًا بمطالبات مخصصة مصممة بسهولة لرسالتك ورسالتك تيسير انضمام العملاء: مع الذكاء الاصطناعي، أصبح من الأسهلتأهيل العملاء مع ClickUp,إدارة العملاء بفضل ClickUp والحصول على متبرعين جدد في نظامك بفضل النماذج وأنظمة إدارة المهام

أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي للمنظمات غير الربحية 2024

مع وجود العديد من حالات الاستخدام، فإن دمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل مؤسستك غير الربحية أمر لا يحتاج إلى تفكير. ولكن كيف تعرف الأداة المناسبة لمهمتك؟ هنا، قمنا بتسليط الضوء على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات غير الربحية. ستجد الميزات والقيود والتسعير والتقييمات لاختيار الأنسب لاحتياجاتك. 🌻

1. ClickUp

استخدم أداة ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد تساعد ClickUp المنظمات غير الربحية على تبسيط سير العمل وتحسين إدارة المهام عبر المشاريع. إذا كانت منظمتك غير الربحية تدير العديد من المبادرات وجهود جمع التبرعات، فإن هذه الأداة الفعالة ستبقيك منظمًا وعلى رأس قائمة التقدم. 💪

استخدم الحقول المخصصة لإنشاء ميزانيات وتقارير للمانحين. الاستفادة من

أتمتة ClickUp

لإنشاء مهام للمتطوعين وأعضاء الفريق. قم بالتبديل إلى عرض التقويم لتتبع جدول الجميع. عيّن الأولويات للمهام حتى يعرف الجميع ما هو الأكثر أهمية. انقر فوق الذكاء الاصطناعي هو مساعد في الكتابة يتولى المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً ويجعلها أكثر فعالية. استخدمه من أجل

أغراض التسويق

مثل توليد أفكار جديدة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تلخيص المهام وإنشاء تقارير مالية رسمية. إنشاء نماذج الاستقبال ومشاركتها بسرعة لضم متطوعين أو متبرعين جدد في دقائق معدودة.

استخدم ClickUp AI لإنشاء تحديثات المهام والملخصات والمزيد تلقائيًا بضغطة زر واحدة

استخدم

ClickUp CRM

لتتبع معلومات المتبرعين وإنشاء مجموعات بيانات لإعداد التقارير. تقدم الحقول المخصصة رؤى قيمة لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات عندما يحين وقت إطلاق حملات جديدة لجمع التبرعات. قم بجدولة المراجعات وعمليات تسجيل الوصول مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ولا تفوّت أي اتصال مع المتبرعين.

مع

مستندات ClickUp

من السهل التعاون مع أعضاء الفريق والمتبرعين والمتطوعين في مكان واحد. قم بتحديث الأذونات بسهولة حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى ما يحتاجون إليه. استخدم المستندات لإنشاء مراكز معرفية لأفضل الممارسات، أو وضع مبادرات جديدة، أو إنشاء خلاصات من الاجتماعات والمؤتمرات.

ClickUp أفضل الميزات

ClickUpأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp توفير الوقت عندما يتعلق الأمر بإنشاء كل شيء بدءًا من أصول العلامة التجارية إلى طلبات المنح ومواد جمع التبرعات

استخدم أداةبرنامج قاعدة بيانات العملاء من ClickUp للتواصل مع مستخدمين حقيقيين وبناء علاقات أفضل مع مؤيديك

تجعل الواجهة سهلة الاستخدام من السهل ضم أعضاء جدد إلى فريق العمل وتعريف الجميع بالسرعة المطلوبة

بناء شراكات والتفاعل مع متبرعين جدد بفضل الأذونات وإعدادات وصول المستخدم

يتيح لك تتبع البيانات المدمج تحليل المقاييس للكشف عن المتبرعين الرئيسيين وأتمتة إعداد التقارير والرسائل لشكر الداعمين

تكامل مع عشرات الأدوات والوظائف الإضافية مثلملحقات الكروم بالذكاء الاصطناعي لـ ClickUp تتيح لك العمل بسلاسة مع أدوات تعقب الوقت وتطبيقات المراسلة ومنتجات البرامج

قيود ClickUp

لا يتوفر ClickUp AI حاليًا إلا على سطح المكتب، ولكن من المقرر إطلاقه على الأجهزة المحمولة قريبًا

إذا كنت ترغب في الاستفادة من الوظائف الكاملة للأداة، فتوقع منحنى تعليمي

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,800 تقييم)

2. البحث عن المتبرعين بالذكاء الاصطناعي

عبر البحث عن المتبرعين بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي للبحث عن المانحين هو أداة ذكاء اصطناعي تهدف إلى حل المشكلات الرئيسية في القطاع غير الربحي. فهي تسخّر قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المنظمات غير الربحية على تحديد المتبرعين المحتملين وتقسيمهم. وهي مصممة لزيادة إيرادات جمع التبرعات، وتسليط الضوء على المتبرعين المحتملين ذوي التأثير الكبير، وبناء استراتيجيات أفضل، وهي أداة رئيسية للمنظمات غير الربحية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للبحث عن المتبرعين

تستخدم خوارزمية التعلُّم الآلي أكثر من 800 نقطة بيانات للتوصية بالعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يتبرعوا في فترة 12 شهرًا

تُنشئ خوارزميات الذكاء الاصطناعي شرائح المانحين بناءً على القدرة على جمع التبرعات وخبرة المتبرع والعطاء السنوي حتى تلبي نداءات جمع التبرعات جمهورك المستهدف

تخلق درجات الاحتمالية رؤية فورية للجمهور الأكثر احتمالاً لتمويل مبادراتك

تتيح لك الوظائف الإضافية إنشاء خطط تسويقية، وتحسين عائد الاستثمار للحملات، وفحص العملاء المحتملين بناءً على الثروة وعوامل أخرى

قيود الذكاء الاصطناعي للبحث عن المتبرعين

يمكن تحسين التكامل لجعله حلاً أكثر اكتمالاً

وجد بعض المستخدمين أن البيانات الخيرية لم تكن محدثة دائماً

تسعير الذكاء الاصطناعي للبحث عن المانحين

جدولة عرض توضيحي للتسعير

تقييمات ومراجعات برنامج البحث عن المتبرعين بالذكاء الاصطناعي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

3. رابيد ماينر

عبر رابيدماينر RapidMiner هي أداة لتحليل البيانات توفر رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي حول المتبرعين وتبسط عملياتك. وهي مدعومة بالتعلم الآلي، وهي مصممة لتوليد رؤى وبناء تواصل أفضل وربط المنظمات غير الربحية بأفضل المتبرعين. ✍️

أفضل ميزات RapidMiner

مع تجزئة العملاء بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء تواصل أفضل لكل شيء بدءًا من منصات التواصل الاجتماعي وحتى الخدمات المخصصة

يعمل تحليل البيانات والتنبؤ على تحسين برامج جمع التبرعات وتسليط الضوء على الهدايا الرئيسية، مما يسهل إرسال الشكر تلقائياً

تعمل أتمتة العمليات الآلية الإدراكية الآلية على توفير الوقت لأعضاء فريقك والمتطوعين للتركيز على ما هو أكثر أهمية

تتيح لك رؤى القيمة الدائمة للعملاء معرفة من هم المتبرعون الأكثر قيمة، سواء كانوا يقدمون هدايا عرضية أو يساهمون بانتظام في قضيتك

قيود برنامج RapidMiner

يشعر بعض الأشخاص بأن واجهة المستخدم قديمة ويمكن تحسين تجربة المستخدم

قد تكون أسعار الميزات الأكثر تقدماً أو الكميات الكبيرة من البيانات باهظة الثمن بالنسبة للمنظمات غير الربحية التي تعاني من ضائقة مالية

تسعير RapidMiner

اتصل بالمبيعات لطلب التسعير

تقييمات ومراجعات RapidMiner RapidMiner

G2 : 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

4. سيسينس

عبر سيسينس Sisense عبارة عن أداة برمجية للتحليلات بدون تعليمات برمجية تقدم رؤى حول عملية جمع التبرعات الخاصة بك. توفر عمليات التكامل مع العديد من مصادر البيانات ولوحات المعلومات المخصصة المرونة والرؤى المخصصة بناءً على بيانات المتبرعين الخاصة بك.

أفضل ميزات Sisense

تأخذ الأداة التنبؤية مجموعات بيانات ضخمة وتحولها إلى رؤى قابلة للتنفيذ في دقائق بدلاً من ساعات

أسعار مرنة وخطط الدفع مقابل ما تستخدمه تجعل هذه الأداة ملائمة للميزانية لمعظم المؤسسات غير الربحية

اتخاذ قرارات استباقية بفضل التنبيهات والقرارات المدمجة

دعم الأمان والخصوصية وحماية البيانات يحافظ على أمان بيانات العملاء ومعلومات المتبرعين

قيود Sisense

يواجه بعض المستخدمين مشاكل في الاستقرار ومشاكل في تحميل مجموعات البيانات الكبيرة

التصورات وأدوات إعداد التقارير أكثر بساطة مقارنة بالأدوات الأخرى

تسعير Sisense

اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sisense

G2 : 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

5. سمبلي

عبر الجمعية Sembly عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات وإنشاء المحتوى والرؤى. يتميز بالتنظيم القابل للتخصيص والميزات الخاصة بالاجتماعات، وهو أداة مفضلة لتحقيق أقصى استفادة من كل مناقشة.

أفضل ميزات Sembly

ركز على المناقشة المطروحة لأن Sembly يأخذ على الفورملاحظات الاجتماع لك

استخدم وظيفة البحث لتعقب أي اجتماع سابق بناءً على الكلمات الرئيسية أو التواريخ أو بنود جدول الأعمال

يتضمن النسخ تحديد دقيق للمتحدثين وملاحظات مختومة بالوقت وإشارات مرجعية لإنشاء سجل واقعي

ملخصات الاجتماعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات تأخذ المناقشات الأطول وتُنشئ خلاصات مبسطة

قيود التجميع

واجه بعض المستخدمين مشاكل في جعل Sembly يعمل على Zoom

التنقل ليس بديهيًا دائمًا، لذلك يستغرق الأمر بعض الوقت لتعلم كيفية استخدام Sembly بشكل كامل

تسعير Sembly

شخصي : مجاني

: مجاني احترافي : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا فريق : 20 دولارًا/شهرًا/مستخدم

: 20 دولارًا/شهرًا/مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

Sembly التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

6. مساعد الذكاء الاصطناعي العازلة

عبر المخزن المؤقت أحد الجوانب الرئيسية للعمل غير الربحي هو التوعية. يهدف مساعد الذكاء الاصطناعي من Buffer إلى تبسيط هذه المهمة من خلال توليد أفكار محتوى جديد على الفور. أدوات المشاركة السريعة تجعل المحتوى الخاص بك أمام جمهورك المستهدف، مما يعني زيادة نجاح حملات جمع التبرعات غير الربحية. 💸

أفضل ميزات مساعد الذكاء الاصطناعي من Buffer AI Assistant

استخدم أداة الذكاء الاصطناعي لطرح أفكار جديدة وإنشاء حملات ذات تأثير اجتماعي أكبر

إعادة توظيف المحتوى في ثوانٍ لمشاركته على منصات مختلفة في نصف الوقت

تحليل المحتوى الطويل وتوليد الإلهام الفوري لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لتعميق حملاتك التسويقية

أدوات إعادة الصياغة والتلخيص وتنظيف المحتوى الخاص بك لجعله أكثر فعالية

قيود مساعد الذكاء الاصطناعي العازلة

وجد بعض المستخدمين تحيزات في المحتوى، ولكن تطلب أداة Buffer AI من المستخدمين الإبلاغ عن هذه المشكلات حتى يتمكنوا من معالجتها

تستغرق الأداة بعض الوقت للتعلم

تسعير مساعد الذكاء الاصطناعي العازلة للذكاء الاصطناعي

مجاناً : ما يصل إلى ثلاث قنوات

: ما يصل إلى ثلاث قنوات الأساسية : 6 دولار/شهر/قناة

: 6 دولار/شهر/قناة الفريق : 12 دولار/شهر/قناة

: 12 دولار/شهر/قناة الوكالة: 120 دولارًا شهريًا ل 10 قنوات

تقييمات ومراجعات مساعد الذكاء الاصطناعي العازلة

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1400 تقييم)

7. أوتر

عبر كلب الماء Otter هو مساعد اجتماعات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلخص اجتماعاتك، ويسلط الضوء على النقاط الرئيسية، ويوفر مساحة للتعليق لتعاون الفريق. وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل مع التطبيقات الأخرى حتى تتمكن من دمجه في مهام سير العمل الحالية دون تعطيل الطريقة التي ينجز بها فريقك المهام.

أوتر أفضل الميزات

قم بتوصيل Otter بالاجتماعات في جدول التقويم الخاص بك واحصل على الفور على ملاحظات وتدوينات تلقائية للاجتماعات

روبوت المحادثة Otter مدمج في الاجتماعات حتى تتمكن من الدردشة مع أعضاء الفريق أو تخصيص تدوين الملاحظات

تسمح الملخصات المباشرة للحاضرين المتأخرين بالاطلاع على آخر المستجدات

يعمل ملحق OtterPilot للمبيعات على إنشاء رؤى للبيانات، وإنشاء رسائل بريد إلكتروني للمتابعة، وإضافة ملاحظات فورية من المكالمات في Salesforce

قيود أوتر

بالنسبة للمحادثات الصوتية المعقدة ذات المناقشات الحية، لا تكون التدوينات دقيقة دائمًا

الأداة تدعم اللغة الإنجليزية فقط، مما يحد من استخدامها للمنظمات غير الربحية متعددة اللغات

تسعير أوتر

أساسي : مجاناً

: مجاناً محترف : 16.99 دولارًا شهريًا/مستخدم/مستخدم

: 16.99 دولارًا شهريًا/مستخدم/مستخدم شركة : 40 دولاراً شهرياً/مستخدماً

: 40 دولاراً شهرياً/مستخدماً المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60+ تقييم)

8. تجميعAI

عبر التجميعAI AssemblyAI عبارة عن أداة نسخ مصممة لإنشاء سجلات للمناقشة وتوليد النتائج الرئيسية للمنظمات غير الربحية. تتميز واجهة برمجة التطبيقات بأدوات أمان وبيانات مدمجة لحماية الموظفين والمتطوعين والمتبرعين.

أفضل ميزات AssemblyAI

تشمل الميزات تصفية الألفاظ النابية، وقواميس مفردات مخصصة، وتسميات مخصصة للتحدث بطريقة أكثر منطقية لمنظمتك غير الربحية

تقوم نماذج الذكاء الصوتي بإنشاء ملخصات ومحتوى معتدل على الفور

دقة على المستوى البشري تعني أن الأداة ترتكب أخطاءً أقل بنسبة 43% من منافسيها

إنشاء ترجمات مصاحبة تلقائيًا لجعل المحتوى الخاص بك متوافقًا مع ADA وسهل الفهم

قيود تجميع الذكاء الاصطناعي

الأداة ليست دقيقة إذا كان هناك الكثير من الضوضاء في الخلفية

يتمنى بعض المستخدمين وجود المزيد من عمليات التكامل

تسعير AssemblyAI

النسخ الأساسي : 0.650016 دولار/ساعة

: 0.650016 دولار/ساعة Real-Time Transcription : 0.75024 دولار/ساعة

: 0.75024 دولار/ساعة الذكاء الصوتي : 0.12 دولار- 0.30 دولار/ساعة

: 0.12 دولار- 0.30 دولار/ساعة ليمور : التسعير على أساس الرمز المميز

: التسعير على أساس الرمز المميز المؤسسات: اتصل للحصول على أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التجميع #### تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متاح

9. المدرج

عبر المدرج تولد المنظمات غير الربحية الاهتمام وتجمع الأموال من خلال سرد القصص الفريدة. يساعد Runway المنظمات غير الربحية على بناء قصص أفضل، بدءاً من النصوص المكتوبة إلى مقاطع الفيديو التثقيفية. استخدمه لتكملة المحتوى المكتوب بمقاطع فيديو وصور ورسومات جذابة لدفع المبادرات إلى الأمام. 📈

أفضل ميزات منصة Runway

أكثر من 30 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية تتيح لك إنشاء صور مرئية على طريقتك

إنشاء مقاطع فيديو من بعض الكلمات المفتاحية أو الصور أو المقاطع القصيرة التي توضح مبادرتك

يقوم منشئ الصور بإنشاء رسومات وصور وتراكيب مقنعة من النص

إنشاء نماذج مخصصة بناءً على الأنماط والموضوعات

استخدم أدوات التحرير لإزالة الخلفيات وتسريع أو إبطاء مقاطع الفيديو

قيود المدرج

تتطلب بعض ميزات التحرير أرصدة إضافية

ليست كل تنسيقات الملفات مدعومة للتصدير

تسعير #### المدرج

أساسي : مجاني

: مجاني معيار : 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 15 دولاراً/مستخدماً/شهرياً محترف : 35 دولار/مستخدم/شهرياً

: 35 دولار/مستخدم/شهرياً غير محدود : 95 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 95 دولاراً/مستخدماً/شهرياً المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات المدرج

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. لوكا

عبر لوكا إن بناء علامة تجارية يثق بها الناس ويستمتعون بالتفاعل معها يؤدي إلى جمع التبرعات بشكل أفضل. Looka هي أداة لتصميم العلامات التجارية تصمم الشعارات والمواقع الإلكترونية والمواد التسويقية الأخرى. استخدمها لإنشاء علامة تجارية متماسكة هوية العلامة التجارية والتواصل مع المستخدمين.

لوكا أفضل الميزات

أدوات ذكاء اصطناعي تنشئ على الفور 100s من نماذج الشعارات للاختيار من بينها بناءً على الكلمات الرئيسية والأنماط

الوصول الفوري إلى أكثر من 15 ملف شعار مصممة لمختلف المنصات وحالات الاستخدام

تحتوي مجموعة أدوات العلامة التجارية على أكثر من 300 قالب، من الفواتير إلى النشرات الإعلانية لجمع التبرعات مع علامتك التجارية

قوالب وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من السهل التواصل مع المستخدمين على منصات مختلفة دون قضاء ساعات في إعادة تنسيق أصول علامتك التجارية

قيود #### قيود Looka

نظرًا لأن Looka مصمم للعلامات التجارية، ستحتاج إلى أداة أخرى لرؤى البيانات وإدارة المهام

النتائج ليست مخصصة دائمًا، لذا ستحتاج إلى التصفية للعثور على تصميمات لا تستخدمها العلامات التجارية الأخرى بالفعل

تسعير #### Looka

مجاني لبدء الاستخدام

لبدء الاستخدام باقة الشعار الأساسي : 20 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

: 20 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة باقة الشعار المميز : 65 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة

: 65 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة اشتراك مجموعة أدوات العلامة التجارية : 96 دولاراً في السنة، تُدفع سنوياً

: 96 دولاراً في السنة، تُدفع سنوياً اشتراك مجموعة أدوات العلامة التجارية على الويب: 129 دولارًا سنويًا، تُدفع سنويًا

لوكا التقييمات والمراجعات

G2 : 3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 5/5 (2+ تقييمات)

حقق مهمتك وقم ببناء مبادرات مقنعة باستخدام ClickUp

من أدوات البحث عن العملاء المحتملين إلى توليد الصور وروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تولد استجابات شبيهة بالبشر، الأدوات الموجودة في هذه القائمة ليست سوى أمثلة قليلة على الطرق العديدة التي يمكن للمهنيين غير الربحيين من خلالها الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في عملياتهم اليومية. اختر واحدة منها أو امزج بعضها مع بعضها الآخر لإنشاء علامة تجارية أفضل، وتوليد رؤى البيانات، وتبسيط الاتصالات مع الجهات المانحة، وإدارة سير العمل.

اشترك في ClickUp اليوم

ووضع الأساس لتحقيق نجاح أفضل في مؤسستك غير الربحية. استخدم إدارة علاقات العملاء لتتبع تحليلات المتبرعين وتعيين المهام وعناصر العمل للموظفين والمتطوعين على الفور. توفر أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة الوقت وتسهل إنشاء المحتوى الذي تحتاجه لمهمتك الأساسية. 🙌