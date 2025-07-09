كيفية إجراء تدقيق CRO كامل؟

حتى مع وجود متخصصين ماهرين في تحسين محركات البحث (SEO) ومسوقين ذوي خبرة ومطورين من الدرجة الأولى، لا تزال العديد من الشركات تكافح من أجل تحويل زوار مواقعها الإلكترونية إلى عملاء يدفعون مقابل خدماتها. ونتيجة لذلك، فإنها تفشل في تحقيق أهدافها التجارية الأوسع نط

إذا كانت التحويلات في انخفاض، يمكن أن تكشف مراجعة تحسين معدل التحويل عن الأخطاء التي تحدث.

تساعدك مراجعة CRO على تقييم أداء موقعك الإلكتروني من منظور جمهورك المستهدف، وكشف نقاط الاحتكاك في رحلة العميل، وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

دعونا نلقي نظرة أعمق على كيفية عمل تدقيق CRO وتنفيذه.

ما هو تدقيق CRO؟

تدقيق CRO هو تقييم مفصل لموقعك الإلكتروني أو منتجك الرقمي مصمم لتحديد عوائق التحويل وفرص تحسين معدل التحويل.

📌 على سبيل المثال، إذا أجرينا تدقيق تحويل لعلامة تجارية تبيع منتجاتها على Amazon، فسنقوم بتحليل ما يلي:

عناوين المنتجات: هل هي واضحة وملائمة ومحسّنة باستخدام الكلمات المفتاحية؟

أوصاف المنتجات: هل توضح المزايا وتعالج نقاط الضعف التي يواجهها المستخدمون؟

الصور: هل هي احترافية وعالية الدقة وغنية بالمعلومات؟

الأسعار: هل هي تنافسية وشفافة ومتوافقة مع القيمة المتوقعة؟

التعليقات: هل يتم التعامل مع التعليقات السلبية، وهل هناك ما يكفي من التعليقات الإيجابية لبناء دليل اجتماعي؟

تجربة المستخدم: هل يمكن للمستخدمين تصفح صفحات المنتج وقراءتها والتفاعل معها بسهولة؟

دعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA): هل دعوات اتخاذ الإجراء واضحة ومقنعة وتدفع المستخدمين إلى التفاعل المطلوب؟

الأجهزة المحمولة: هل صفحة المنتج مُحسّنة للشاشات الصغيرة والتصميم سريع الاستجابة؟

تتيح لك أدوات تحسين معدل التحويل (CRO) فهم تجربة عملائك من منظورهم.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات إنشاء الصفحات المقصودة لتعزيز التحويلات

⭐️ نموذج مميز يعد نموذج اختبار A/B من ClickUp أداة لا غنى عنها لإجراء تدقيق شامل لـ CRO. فهو يساعدك على تنظيم الفرضيات وتتبع أداء التجارب وتوثيق النتائج، كل ذلك في مساحة عمل مركزية واحدة. بفضل الحقول المخصصة المدمجة والعروض المتعددة، يمكنك تبسيط الاختبارات وتحديد أولويات الأفكار وتوسيع نطاق ما ينجح بشكل أسرع. احصل على نموذج مجاني قم بتشغيل التجارب وقياسها وتحسينها في مكان واحد باستخدام نموذج اختبار A/B من ClickUp

لماذا تجري تدقيق CRO؟

هل يمكنك تحقيق النجاح في عملك بناءً على حدسك؟ هذا ما ستواجهه إذا تخطيت عملية تدقيق CRO.

تساعد تدقيق تحسين معدل التحويل المنظم على الكشف عن المشكلات الحقيقية، مما يتيح لك إصلاح العيوب وتحسين التحويلات وتركيز جهود التحسين على النقاط الأكثر أهمية.

إليك الأسباب التي تجعل هذه الخطوة ذكية لشركتك:

📍 تحليل رحلة المستخدم الكاملة لتحديد نقاط التسرب في مسار التحويل وتحديد المكان الذي يترك فيه المستخدمون الموقع قبل أن يصبحوا عملاء يدفعون

🧪 قم بإجراء اختبارات A/B لتقييم عناصر الصفحة مثل عناصر CTA غير الفعالة والتصميمات السيئة والعناوين الضعيفة التي قد تضر بمعدل التحويل

🔎 قم بتدقيق تجربة المستخدم عبر الأجهزة لاكتشاف نقاط الاحتكاك في صفحات المنتجات أو بطء أوقات التحميل أو ضعف تحسين الأجهزة المحمولة

🎯 تقييم ما إذا كانت رسائل صفحتك المقصودة تتوافق مع الجمهور المستهدف وما إذا كانت قيمة العرض الخاص بك قوية بما يكفي لدفع المستخدمين إلى اتخاذ إجراء

📋 راجع النماذج وإجراءات الدفع لاكتشاف مشكلات الاستخدام وتقليل نقاط الضعف التي تواجه المستخدمين وبناء الثقة في عملية التحويل

💰 زيادة رضا العملاء وتقليل تكاليف الاكتساب من خلال تحويل المزيد من زوار موقعك الحاليين دون زيادة الإنفاق على الإعلانات

خطوات إجراء تدقيق CRO

لا يقتصر تحسين معدل التحويل على تحسين صفحات الويب، بل يتعلق بتحسين القرارات، والصفحة نفسها هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها.

لا يقتصر تحسين معدل التحويل على تحسين صفحات الويب، بل يتعلق بتحسين القرارات، والصفحة نفسها هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية في حد ذاتها.

فيما يلي عملية تفصيلية لإجراء تقييم فعال لتحسين معدلات التحويل.

الخطوة 1: مراجعة سلوك المستخدم

ابدأ بتحليل سلوك المستخدمين. إن فهم كيفية تفاعل الزوار مع موقعك الإلكتروني أمر بالغ الأهمية لتحديد نقاط الضعف.

في الواقع، تشير تقارير McKinsey إلى أن المؤسسات التي تستخدم تحليلات البيانات السلوكية تشهد نموًا في المبيعات بنسبة 85٪ وزيادة في الهوامش الإجمالية بنسبة تزيد عن 25٪ مقارنة بمنافسيها.

نظرًا لأنه لا يمكنك مراقبة المستخدمين شخصيًا، فإن أدوات تحليل السلوك تصبح أمرًا لا مفر منه.

على سبيل المثال، يوفر لك برنامج خريطة الحرارة وصفًا مرئيًا لتفاعلات المستخدمين من خلال تمييزها عبر صفحات الويب الرئيسية. وهذا يعني أنك ستتمكن من رؤية النقرات والتمرير وحركات المؤشر بوضوح وسهولة، واكتشاف مناطق التفاعل ونقاط التوقف ومشكلات قابلية الاستخدام.

عبر Ecoconsultancy

تسجيلات الجلسات تكمل هذه الميزة من خلال تقديم إعادة تشغيل تشبه الفيديو لجلسات الموقع الإلكتروني والتطبيق الحقيقية. يمكنك تتبع كيفية قيام المستخدمين بالتمرير والنقر والتفاعل مع حقول النماذج أو عناصر CTA، ومراقبة سلوكهم على الأجهزة المحمولة.

تمنحك أدوات تحسين مواقع الويب هذه فهمًا شاملاً لما هو فعال وما هو مربك وأين قد يتخلى المستخدمون عن مسار التحويل.

عندما تربط جميع المعلومات التي تجمعها بأداة إدارة المشاريع مثل ClickUp، تصبح مهمتك أسهل 10 مرات.

باستخدام ClickUp، يمكنك تتبع التغييرات وتجميع تعليقات المستخدمين وتوثيق الرؤى في الوقت الفعلي. ستفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع موقعك وستتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تلك المعلومات بسرعة وبشكل تعاوني.

اجمع تعليقات المستخدمين ووثقها وحللها في مكان واحد باستخدام المزيج القوي من نماذج ClickUp وإمكانيات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain

إليك نظرة سريعة على كيفية إدارة مشروعك باستخدام تطبيق ClickUp المدعوم بالذكاء الاصطناعي لكل احتياجات العمل 👇🏻

الخطوة 2: تقييم سرعة تحميل الصفحة وسهولة الاستخدام على الأجهزة المحمولة

👀 هل تعلم؟ أكثر من 60% من حركة الإنترنت العالمية تأتي من الهواتف المحمولة.

إذا استغرق تحميل موقعك أكثر من ثانية، فمن المرجح أن يغادر المستخدمون، مما يكلفك حركة المرور والعملاء المحتملين.

في تدقيق CRO، يعد تقييم سرعة الصفحة وسهولة الاستخدام على الأجهزة المحمولة أمرًا لا يمكن التفاوض عليه.

لتجنب فقدان التحويلات لصالح المنافسين الأسرع، تحتاج إلى تقييم أدائك عبر الأجهزة والمتصفحات.

يمكنك استخدام الأدوات التالية للبدء:

تقوم Google Analytics و Google PageSpeed Insights بتقييم الإصدارات المكتبية والمتنقلة لموقعك، وتقدم درجات أداء وتوصيات واضحة لتحسين تجربة المستخدم

GTmetrix تحلل وقت التحميل، وتحدد معوقات الأداء، وتتتبع مؤشرات Core Web Vitals مثل LCP و TBT عبر صفحات الهبوط وصفحات المنتجات

WebPageTest يختبر موقعك الإلكتروني على أجهزة حقيقية من مواقع متعددة، ويقيس المقاييس الرئيسية مثل وقت وصول أول بايت ووقت التحميل الكامل لإبلاغك بقائمة مراجعة تدقيق CRO

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: مع كل ثانية تضاف إلى وقت تحميل الصفحة، تزداد احتمالية انخفاض التحويلات بنسبة 7 %.

عند إجراء تدقيق قابلية الاستخدام على الأجهزة المحمولة لتحسين معدل التحويل، اتبع نهجًا منظمًا:

حدد أهداف التحويل الرئيسية على الأجهزة المحمولة، مثل عمليات التسجيل أو الشراء أو إرسال النماذج

تحديد أولويات أقسام الموقع الإلكتروني ونقاط التحويل المهمة في التدقيق

استفد من اختبارات المستخدمين وبيانات التحليلات لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع عناصر الأجهزة المحمولة

تحديد نقاط الضعف التي تجعل المستخدمين يترددون أو يتوقفون أو يتخلون عن العملية

صياغة الفرضيات واختبارها باستخدام اختبار A/B للتحقق من صحة جهود التحسين

قم بتحليل النتائج لإجراء تحسينات كمية قائمة على البيانات تدعم المزيد من التحويلات وزيادة رضا العملاء

📖 اقرأ المزيد: هل سئمت من إعادة اختراع العجلة في كل مرة تخطط فيها لمشروع؟ أفضل قوالب مجانية لسير العمل في Excel و ClickUp توفر قوالب جاهزة للاستخدام لتبسيط مهامك.

الخطوة 3: تحليل مسارات التحويل

تحليل مسار التحويل هو المفتاح لفتح معلومات قيمة حول الأماكن التي يتعثر فيها العملاء.

ولكن، عليك أولاً تحديد أهدافك، سواء كانت التسجيل أو الشراء أو إرسال نموذج. ثم، قم بتخطيط رحلة المستخدم عبر كل خطوة تؤدي إلى تلك النتيجة لتوجيه عملية التحسين بشكل فعال.

يساعدك هذا التحليل المرئي على مراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع أقسام الموقع المختلفة وعزل نقاط التحويل التي تحدث فيها الاحتكاكات.

يمكنك استخدام خرائط ClickUp الذهنية هنا لرسم سير العمل بسهولة وتخطيط استراتيجيات اكتساب العملاء. في الواقع، يمكنك استخدام ميزة إعادة التخطيط لإعادة تنظيم التسلسل الهرمي للخريطة مع الحفاظ على قابليتها للقراءة.

اربط بين الأفكار والمهام بصريًا باستخدام خرائط ClickUp Mind Maps

الآن، من خلال تتبع كل مرحلة، يمكنك تحديد المستخدمين الذين يتخلون عن صفحة الدفع أو يتوقفون عند نموذج التسجيل، ثم التعمق في سلوك المستخدمين وراء حالات الخروج هذه.

الهدف هنا هو تحديد نقاط الضعف المحددة وحلها من خلال تغييرات قابلة للتنفيذ.

قد تعني هذه التغييرات تبسيط نموذج، تحسين وضوح CTA، تسريع أوقات التحميل، أو تحسين تدفق المستخدمين بين صفحات المنتجات والصفحة المقصودة.

📌 على سبيل المثال، إذا كان المستخدمون يتوقفون باستمرار على صفحة الأسعار، فقم بتشغيل تلميح سياقي يشرح خططك أو يقدم رابطًا سريعًا للدردشة.

📮 ClickUp Insight: 12% فقط من المستخدمين في استطلاعنا يعتمدون حاليًا على الذكاء الاصطناعي المدمج في منصات الإنتاجية، مما يشير إلى أن معظم الأدوات لم تقدم بعد التجربة البديهية والملائمة للسياق التي يتوقعها المستخدمون. إذن، السؤال هو: هل يمكن لذكاءك الاصطناعي بالفعل تشغيل أتمتة بناءً على تعليمات نصية بسيطة؟ ClickUp Brain يمكنه ذلك. إنه مدمج مباشرة في سير عملك — حيث يلخص سلاسل التعليقات، ويحسن المحتوى، ويسترد بيانات مساحة العمل، ويولد عناصر مرئية، والمزيد. لا حاجة للتبديل بين الأدوات. لا حاجة للتخمين. لهذا السبب استبدل 40% من مستخدمي ClickUp أكثر من 3 تطبيقات بحلنا الشامل للعمل.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على اختبار قابلية الاستخدام وطرق تحسين أداء موقعك الإلكتروني

الخطوة 4: تحقق من النصوص وعبارات الحث على اتخاذ إجراء والنماذج

ابحث عن العناصر التي يمكن أن تحقق أكبر المكاسب، واختبرها أولاً: سطر الموضوع والدعوة إلى اتخاذ إجراء.

ابحث عن العناصر التي يمكن أن تحقق أكبر المكاسب، واختبرها أولاً: سطر الموضوع والدعوة إلى اتخاذ إجراء.

كيف تتحقق بالضبط مما إذا كانت نصوصك وعبارات الدعوة إلى اتخاذ إجراء مقنعة بما يكفي؟

ابدأ بمراجعة ما إذا كان المحتوى الخاص بك يتوافق مع توقعات جمهورك المستهدف.

هل الرسائل تتوافق مع احتياجاتهم ونواياهم؟

هل النبرة متسقة وسهلة القراءة؟

انتبه بشكل خاص إلى القيمة المقترحة — يجب أن يفهم المستخدمون على الفور ما الذي سيستفيدون منه. علاوة على ذلك، تحقق من صفحتك بحثًا عن الروابط المعطلة والعروض القديمة أو الصور التي تستغرق وقتًا طويلاً في التحميل.

يمكن أن تكون إزالة عناصر الصفحة فعالة في زيادة التحويلات تمامًا مثل إضافة عناصر إلى الصفحة أو تعديلها.

يمكن أن تكون إزالة عناصر الصفحة فعالة في زيادة التحويلات تمامًا مثل إضافة عناصر إلى الصفحة أو تعديلها.

بمجرد أن يصبح المحتوى الخاص بك جاهزًا، يحين وقت اختباره. تساعدك اختبارات A/B، جنبًا إلى جنب مع تحليل البيانات، على تحديد أي إصدار من النصوص أو موضع CTA أو تصميم النموذج يؤدي إلى المزيد من التحويلات.

ومع ذلك، قد يكون تنظيم تجارب متعددة أمرًا مرهقًا.

لتسهيل هذه العملية، استخدم نموذج اختبار A/B من ClickUp.

احصل على نموذج مجاني حافظ على عملية اختبار متسقة تتوافق مع استراتيجية التحويل الأوسع نطاقًا باستخدام نموذج اختبار A/B من ClickUp

يوفر هياكل جاهزة لتخطيط وتوثيق سير عمل الاختبار وتوفير الوقت الثمين حتى تتمكن من:

احصل على نظرة عامة عالية المستوى على مبادرات الاختبار الخاصة بك وتتبع التقدم المحرز

نظم تجاربك باستخدام طرق العرض "قائمة" أو "لوحة" أو "تقويم" أو "مخطط زمني"

استخدم الحقول المخصصة لتسجيل بيانات الأداء مثل معدلات التحويل ونتائج الاختبارات وتقسيم الجمهور

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في تخصيص مبادراتك التسويقية لكل مرحلة من مراحل رحلة المشتري؟ قم بتخطيط مراحل رحلة المشتري باستخدام أداة مثل ClickUp أو HubSpot، ثم استخدم كتل المحتوى الديناميكي في رسائل البريد الإلكتروني أو الصفحات المقصودة (عبر منصات مثل ActiveCampaign أو Mutiny) لتخصيص الرسائل حسب المرحلة. على سبيل المثال، اعرض الدراسات على العملاء المحتملين في منتصف مسار التحويل وحاسبات العائد على الاستثمار على العملاء المحتملين في نهاية مسار التحويل — تلقائيًا.

استخدام ClickUp لإدارة تدقيق CRO

بمجرد جمع جميع مؤشرات الأداء الرئيسية — نقاط الاحتكاك من خرائط الحرارة، ووصف المنتجات عالية التحويل وCTAs، وبيانات الأداء التفصيلية — حان الوقت لتنظيمها جميعًا في مكان واحد. هنا يصبح ClickUp مركز قيادة CRO الخاص بك.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزات ClickUp التي تجعله مثاليًا لإدارة تدقيق CRO.

1. تتبع مهام التدقيق باستخدام القوالب والحقول المخصصة

الآن، يمكنك على الأرجح أن تدرك أن تدقيق CRO يتضمن عدة مكونات.

بدون نظام واضح، من السهل فقدان تتبع النتائج أو تجاهل نقاط التحويل أو تكرار الجهود عبر فريقك.

وهنا يأتي دور قوالب ClickUp لمساعدتك في تسجيل كل شيء بدقة والتصرف بسرعة بناءً على الرؤى التي تعمل على تحسين معدل التحويل.

أرفق بيانات منظمة بكل مهمة CRO وتابع المتغيرات باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp

قم بإنشاء (وإعادة استخدام) قوالب للمهام المتكررة مثل مراجعات الصفحات المقصودة أو تحليل النماذج أو تتبع اختبار A/B. أو اختر من بين أكثر من 1000 قالب جاهز من ClickUp

قم بتخصيص كل نموذج باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp لالتقاط بيانات سلوك المستخدمين الرئيسية، مثل التحويلات أو الإصدارات التجريبية أو درجات الاحتكاك

اعرض هذه الحقول وقم بإدارتها في طرق العرض "قائمة" أو "جدول" أو "لوحة" أو "تقويم"، حسب طريقة عمل فريقك

استخدم الأذونات للتحكم في الوصول، خاصةً للمراجعين الضيوف أو المتعاونين الخارجيين

من خلال الجمع بين القوالب المنظمة والتفاصيل على مستوى الحقل، يحافظ ClickUp على قائمة مراجعة تدقيق CRO نظيفة وقابلة للتنفيذ وسهلة التوسيع، بغض النظر عن عدد الاختبارات أو صفحات الويب أو مقاييس معدل التحويل التي تتعقبها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات التسويق الرقمي للمسوقين الرقميين

يتضمن تدقيق CRO مدخلات متعددة الوظائف — من المسوقين ومصممي UX إلى المطورين والمحللين.

بدون التعاون السلس، تتأخر المهام وتضيع الرؤى ويتباطأ التنفيذ. لتجنب ذلك، يحتاج سير عمل التدقيق إلى اتصال في الوقت الفعلي وتوثيق مركزي.

هل تريد مشاركة رؤى من اختبارات قابلية الاستخدام؟ شارك التحديثات المباشرة باستخدام ClickUp Docs

ClickUp يجعل العملية سهلة بفضل التعليقات في الوقت الفعلي و ClickUp Docs:

💬 أضف تعليقات مباشرة على مهام ClickUp أو داخل مستندات ClickUp، وقم بتمييز زملائك في الفريق، وقم بتعيين عناصر العمل حتى لا يفوتك أي شيء

🏷️ استخدم تعليقات ClickUp المخصصة لتحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع، مما يضمن المساءلة وسرعة التنفيذ

✍🏼 تعاون مباشرة في ClickUp Docs لكتابة ومراجعة ومشاركة نتائج تدقيق تحسين معدل التحويل، بما في ذلك ملاحظات المستخدمين والفرضيات وملخصات اختبار A/B

🔗 اربط ClickUp Docs بالمهام، وقم بتضمين البيانات، وحل التعليقات عند إجراء التحديثات — مما يحافظ على مرونة عملية التدقيق وإمكانية تتبعها

💡 نصيحة احترافية: عندما يتعلق الأمر باختبار محتوى A/B، يساعدك نموذج إدارة واختبار محتوى A/B من ClickUp على تنظيم اختبار وتتبع اختلافات محتوى A/B في مكان واحد، مما يسهل مراقبة مراحل الحملة ومعدلات التحويل والأداء في لمحة واحدة.

3. تصور تقدم تحسين معدل التحويل باستخدام لوحات المعلومات والمعالم

لقد جمعت الرؤى، وحددت نقاط الضعف، وشاركت النتائج مع فريقك. حان الوقت الآن لتتبع كل شيء، لأن جهودك في التحسين ستفقد زخمها دون الرؤية.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص بالكامل. باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك:

مراقبة مقاييس معدل التحويل الرئيسية واتجاهات تفاعل المستخدمين باستخدام المخططات والرسوم البيانية وبطاقات البيانات

قم بمركزية بيانات الأداء من اختبارات A/B وإكمال النماذج ومسارات التحويل لتتبع ما يتم تحسينه وما لم يتم تحسينه

قم بإنشاء تقارير لمختلف أصحاب المصلحة، توضح التقدم المحرز عبر صفحات الهبوط وصفحات المنتجات والإصلاحات الفنية

تصور تقدمك في الوقت الفعلي وتتبع المقاييس باستخدام لوحات معلومات ClickUp

هذا ما تقوله شيخا تشاتورفيدي، محللة الأعمال في Cedcoss Technologies Private Limited، عن لوحات معلومات ClickUp.

بصفتي محلل أعمال، سهّلت ميزة لوحة المعلومات في ClickUp طريقة عرض البيانات بطريقة جميلة وهادفة. تتميز ميزة المقارنة بإمكانية التخصيص التي تتيح عرض البيانات بطريقة مفيدة وكاملة ويمكن فهمها بسهولة بالغة.

بصفتي محلل أعمال، سهّلت ميزة لوحة المعلومات في ClickUp طريقة عرض البيانات بطريقة جميلة وهادفة. تتميز ميزة المقارنة بإمكانية التخصيص التي تتيح عرض البيانات بطريقة مفيدة وكاملة ويمكن فهمها بسهولة بالغة.

وفي الوقت نفسه، تحافظ ClickUp Milestones على تنظيم تدقيقك وتركيزه على الأهداف.

حوّل النتائج الرئيسية، مثل إطلاق نموذج جديد أو إكمال اختبار قابلية الاستخدام، إلى نقاط تحقق مرئية (ولا تنس الاحتفال عند تحقيقها!🤩). تظهر المعالم البارزة في طرق عرض Gantt وBoard وTimeline، مما يمنح فريقك رؤية واضحة للتحويلات المهمة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب خرائط العمليات لـ ClickUp و Excel و Word

نصائح لزيادة معدلات التحويل

في موضوع مثير للاهتمام على Reddit، سأل أحد المستخدمين:

معدل التحويل لدي هو 0.43٪، بمتوسط قيمة للطلب يبلغ 692 دولارًا أستراليًا. أبحث عن نصائح مباشرة ساعدتك بالفعل في زيادة معدل التحويل لديك.

معدل التحويل لدي هو 0.43٪، بمتوسط قيمة للطلب يبلغ 692 دولارًا أستراليًا. أبحث عن نصائح مباشرة ساعدتك بالفعل في زيادة معدل التحويل لديك.

إذا كنت تواجه تحديًا مشابهًا، فإليك بعض الاستراتيجيات العملية لتعزيز جهودك في تحسين معدل التحويل:

بسّط التنقل في موقعك حتى لا يضيع المستخدمون في مسار التحويل —استخدم عناوين واضحة، وهيكل صفحات منطقي، ومسارات التنقل، وشريط بحث واضح لدعم تجربة عملاء أكثر سلاسة وتقليل نقاط التسرب

استخدم عناصر CTA جريئة وعالية التباين تبرز بصريًا وتحث على اتخاذ إجراء. غالبًا ما يكون وضع الأزرار ووضوحها هو الفارق بين زائر الموقع والعميل الذي يدفع

إنشاء محتوى يقدم معلومات أو يحل مشكلات المستخدمين الحقيقية —سواء كان ذلك في شكل فيديو توضيحي أو قسم أسئلة وأجوبة أو منشور مدونة مُحسّن وفقًا لنية المستخدم، فإن المحتوى ذي الصلة يحسّن تفاعل المستخدمين ويبني الثقة

أعط الأولوية لتحسين الأداء على الأجهزة المحمولة. ينسحب العديد من المستخدمين بسبب تصميمات الأجهزة المحمولة غير العملية أو بطء التحميل، لذا تأكد من أن صفحات الهبوط والنماذج وصفحات المنتجات سريعة وسريعة الاستجابة وسهلة التفاعل معها

أضف دليلًا اجتماعيًا . يساعد إبراز تقييمات العملاء الحقيقية أو شهاداتهم أو المحتوى الذي ينشئه المستخدمون بالقرب من نقاط التحويل عالية النية على بناء المصداقية وتقليل التردد بين العملاء المحتملين

بسّط عملية الدفع أو التسجيل. قلل الاحتكاك عن طريق إزالة الحقول غير الضرورية من النماذج، وتوفير خيار الدفع كضيف، وتمكين ميزة الملء التلقائي حتى لا تفقد المستخدمين في المرحلة النهائية من عملية التحويل

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في إدارة منشورات المدونة أو تتبع الأداء أو إعادة استخدام المحتوى عبر القنوات؟ استثمر في منصات برمجيات مخصصة لتسويق المحتوى لتركيز سير العمل وتحويل الأفكار المتفرقة إلى نتائج.

هل أداء CRO ضعيف بشكل مستمر؟ ليس مع ClickUp

إن التخمين حول أسباب مغادرة المستخدمين لصفحتك والانتقال إلى نتيجة البحث التالية ليس نهجًا فعالاً.

تزيل مراجعة CRO الناجحة الغمامة عن عينيك وتمنحك قلمًا مضيئًا لتحدد بالضبط الأماكن التي يترك فيها المستخدمون الموقع، والأسباب التي تجعلهم يبقون فيه، وكيفية توجيههم بلطف نحو التحويل المربح.

من تتبع سلوك المستخدمين وإصلاح بطء استخدام الأجهزة المحمولة إلى تحسين عناصر CTA والنماذج وتدفقات مسار التحويل، يساعدك ClickUp على التعامل مع كل ذلك كالمحترفين.

لقد وفرت QubicaAMF بالفعل 40٪ من الوقت الذي كانت تقضيه في التعامل مع جداول البيانات من خلال التحول إلى ClickUp Dashboards.

لذا، إذا كنت لا تزال تدير خمسة أدوات فقط لتحليل CTA... توقف عن ذلك. اشترك في ClickUp بدلاً من ذلك!