قوالب مجانية لدليل المبيعات لتبسيط عملية البيع

لا توجد مكالمتان مبيعات متشابهتان. أحد العملاء المحتملين يطلب بيانات. وآخر يريد رؤية شاملة. والثالث؟ يتجاهل رسائلك بعد ثلاث رسائل بريد إلكتروني. بدون نظام واضح، حتى أفضل مندوبي المبيعات يضيعون الوقت في التخمين ويفقدون الصفقات التي كان بإمكانهم الفوز بها.

توفر دليل المبيعات الجيد لفريقك خطة عمل قابلة للتكرار: ماذا تقول، ومتى تقوله، وكيف تحافظ على سير الصفقات.

وهي استراتيجية ناجحة. فالشركات التي لديها استراتيجية قوية لتمكين المبيعات تحقق معدلات نجاح أعلى بنسبة 49٪ تقريبًا من تلك التي لا تمتلك مثل هذه الاستراتيجية.

لكن إنشاء دليل من الصفر قد يكون أمرًا شاقًا.

لمساعدتك، قمنا بتجميع قائمة من قوالب كتيب المبيعات المجانية لتبسيط عمليتك ومساعدتك على إبرام الصفقات بشكل أسرع.

نظرة عامة على أفضل قوالب كتيبات المبيعات

ما هي قوالب دليل المبيعات؟

قوالب دليل المبيعات هي أطر عمل جاهزة تحدد استراتيجية المبيعات والعمليات وأفضل الممارسات لشركتك في مكان واحد. وهي بمثابة دليل لفريق المبيعات لديك، وتغطي كل شيء بدءًا من التعامل مع الاعتراضات وتأهيل العملاء المحتملين وحتى صياغة عروض ناجحة وإبرام المزيد من الصفقات.

تتضمن العناصر الأساسية لنموذج دليل المبيعات الفعال عادةً ما يلي:

شخصيات المشتري (الذين تبيع لهم)

منهجيات المبيعات (كيفية البيع)

بطاقات المنافسة (لماذا تفوز)

نصوص التعامل مع الاعتراضات (ماذا تقول عندما تواجه رفضًا)

عمليات CRM (مكان تسجيل الخطوات التالية)

ما الذي يجعل قالب دليل المبيعات جيدًا؟

قالب دليل المبيعات الجيد هو أكثر من مجرد مستند؛ إنه مخطط استراتيجي يعزز الاتساق، ويسرع وقت التوسع، ويساعد فريقك على إبرام الصفقات بثقة.

إليك ما يقدمه لك النموذج الجيد:

تفصيل واضح لكل مرحلة: يقسم عملية البيع إلى مراحل محددة بوضوح، ويوجه مندوبي المبيعات من مرحلة البحث عن العملاء المحتملين إلى إبرام الصفقات بوضوح وتركيز

إرشادات تكتيكية وقابلة للتنفيذ: تقدم إجراءات محددة يجب اتخاذها، وأسئلة يجب طرحها، وأمور يجب الاستماع إليها، وكيفية الرد (وليس مجرد نصائح عامة)

مرونة مدمجة: تتيح سهولة التخصيص لمختلف الفرق أو خطوط الإنتاج أو الصناعات أو شخصيات المشترين دون فقدان الهيكل الأساسي

التعامل مع الاعتراضات والاستراتيجيات الموقفية: تتضمن ردودًا واقعية على الاعتراضات الشائعة واستراتيجيات مختارة لسيناريوهات فريدة مثل إعادة جذب العملاء المحتملين غير المهتمين

تكامل CRM: يدمج دليل المبيعات مباشرة مع يدمج دليل المبيعات مباشرة مع CRM الخاص بك للتتبع والأتمتة والمتابعة القائمة على البيانات

قابلة للتطوير من أجل النمو: تجعل دليل المبيعات أداة أساسية لتدريب الموظفين الجدد، وتوجيه الممثلين الحاليين، ومواءمة القيادة حول ما يعتبر "جيدًا"

قوالب كتيب المبيعات

هل تريد تبسيط عملية المبيعات دون أن تشعر بالارتباك؟ تغطي قوالب دليل المبيعات الجاهزة للاستخدام هذه كل شيء بدءًا من التهيئة والاستراتيجية وحتى تتبع المبيعات والمتابعة.

1. قالب دليل إدارة المشاريع من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط عملية البيع وأبرم الصفقات بشكل أسرع باستخدام قالب دليل إدارة المشاريع من ClickUp

يتيح لك قالب دليل إدارة المشاريع من ClickUp إنشاء دليل مبيعات يساعدك على تنفيذ عمليتك كأنها مشروع جيد الإدارة.

تقسم هذه القوالب سير عمل إدارة مشاريع المبيعات إلى خمس مراحل: البدء، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة والتحكم، والإغلاق. في كل مرحلة، يمكنك إنشاء مهام فرعية لأنشطة مبيعات محددة، مثل مكالمات الاستكشاف، ومراجعة العروض، أو توقيع العقود.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

اعرض الأنشطة المحددة الخاصة بك مجمعة حسب المرحلة، باستخدام عرض لوحة المراحل

انقل المهام بين المراحل ببساطة عن طريق سحبها وإفلاتها عبر اللوحة

عرض مخطط جانت من Clickp لرؤية جميع المراحل وأنشطتها في شكل جدول زمني انتقل إلىلرؤية جميع المراحل وأنشطتها في شكل جدول زمني

💡 مثالي لـ: مديري المبيعات الذين يرغبون في إدارة مبادرات المبيعات بمعالم واضحة وتعاون سلس بين أعضاء الفريق

2. قالب دليل تنفيذ ClickUp

احصل على نموذج مجاني يساعدك قالب دليل التنفيذ من ClickUp على تخطيط وتنفيذ وتتبع كل خطوة من خطوات استراتيجية المبيعات الخاصة بك بوضوح وثقة.

يوفر قالب دليل التنفيذ من ClickUp لمتخصصي المبيعات وفرق التهيئة لديك خطة عمل لبدء العمل بسلاسة والتوسع بثقة.

قالب ClickUp Docs مع أقسام للتحضير وتوثيق العملية والتخطيط والإجراءات، ويتضمن تعليمات مهمة لكل مرحلة، مثل ما يجب تحضيره وما يجب تجنبه والأمور الأساسية التي يجب فعلها وتلك التي يجب تجنبها.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم قائمة التحقق المتطلبات المسبقة لضمان عدم تخطي الخطوات المهمة، مثل ملء النماذج والتحقق من الخلفية.

حدد ما يجب تغطيته في جدول أعمال اجتماع البدء لضمان معالجة المجالات الرئيسية دائمًا، مثل الغرض والنطاق وأصحاب المصلحة وخطط الاتصال.

قم بتوثيق الدروس المستفادة والأداء مقابل الأهداف والنتائج لتحسين عملية التنفيذ باستمرار.

💡 مثالي لـ: يمكن لفرق المبيعات ونجاح العملاء استخدام النموذج لتنسيق الجهود وإدارة التبعيات والحفاظ على الشفافية طوال دورة حياة المشروع.

3. قالب دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني صمم استراتيجيات مبيعات ناجحة باستخدام قالب دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp

يحدد نموذج دليل استراتيجية المبيعات من ClickUp الأساسيات، بدءًا من تحديد ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وحتى صياغة استراتيجيات المبيعات والعروض الترويجية التي تتوافق مع عرضك التسويقي الفريد (USP).

إنها مليئة بالوثائق الإرشادية والمطالبات المعبأة مسبقًا لتوضيح رؤية شركتك وشخصيات المشترين وأهداف الإيرادات والمصروفات. يحتوي قسم الميزانية على جدول مدمج لتتبع التكاليف مع ملاحظات، بحيث تظل استراتيجيتك دائمًا قائمة على الأرقام.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات، من البحث عن العملاء المحتملين إلى إبرام الصفقات، لضمان الوضوح والاتساق في جميع أنحاء فريقك.

حدد التكتيكات والمنهجيات المثبتة لتوحيد الأساليب وتحسين الأداء

قم بتقييم فعالية استراتيجيتك وقم بإجراء تعديلات بناءً على بيانات الأداء

بالنسبة لعمليات المبيعات التي تتضمن مراحل متعددة ومترابطة تتطلب تنسيقًا وتتبعًا وأتمتة واضحة، يجمع برنامج إدارة مشاريع المبيعات من ClickUp بين CRM وإدارة المهام والاتصالات وإعداد التقارير في مكان واحد.

تتيح لك إمكانات الأتمتة الخاصة به تخصيص العملاء المحتملين تلقائيًا وتحديث مراحل الصفقات وتشغيل المتابعات، مما يقلل من المهام الإدارية اليدوية ويسمح لفريق المبيعات بالتركيز على إبرام الصفقات. علاوة على ذلك، تساعد طرق العرض الـ 15+ في ClickUp على تصور مسارات العمل باستخدام طرق عرض القائمة ولوحة Kanban والجدول لتتبع العملاء المحتملين والصفقات بشكل أفضل خلال المراحل المختلفة.

قم بتركيز وتبسيط كل جزء من عملية البيع في مكان واحد باستخدام إدارة مشاريع المبيعات من ClickUp.

💡 مثالي لـ: قادة المبيعات والمؤسسين والاستراتيجيين الذين يبنون عملية مبيعات قابلة للتكرار وموجهة نحو الأهداف من الألف إلى الياء.

4. قالب استراتيجية المبيعات B2B من ClickUp

احصل على نموذج مجاني يساعد قالب استراتيجية المبيعات B2B من ClickUp فريقك على استهداف الحسابات المناسبة وتحسين مسار المبيعات والتوسع بشكل أكثر ذكاءً.

من المحتمل ألا يناسب دليل المبيعات العام المبيعات بين الشركات (B2B). ستحتاج إلى استراتيجية مصممة خصيصًا لدورات المبيعات الأطول، ورحلات المشتري المعقدة، والصفقات عالية المخاطر.

يتجاوز نموذج استراتيجية المبيعات B2B من ClickUp التكتيكات السطحية ويساعدك على تحديد أهداف المبيعات التفصيلية، وبناء شخصيات العملاء، ورسم خريطة لتحليل السوق باستخدام مخططات مثل TAM/SAM/SOM.

لنفترض أنك تريد إنشاء شخصية مثل "صانع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في شركة SaaS متوسطة الحجم". يمكنك إما إجراء بحثك الخاص وإضافته، أو يمكنك أن تطلب من ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً وسياقياً في العالم، أن يقوم بذلك نيابة عنك بمجرد مطالبة بسيطة مثل:

استخدم ClickUp Brain لإنشاء شخصيات للمشترين وتخصيص استراتيجية مبيعات B2B الخاصة بك.

ستقوم بإنشاء شخصية مفصلة مثل هذه في غضون ثوانٍ. وأفضل ما في الأمر؟ يمكنك القيام بذلك لكل قسم، من تحليل السوق إلى أهداف المبيعات، بنفس السهولة.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

أضف القطاع المحدد وحجم الشركة والموقع والتفاصيل الأخرى ذات الصلة لتحديد عميلك المثالي.

أنشئ حقولًا مثل "السوق المستهدف" و"مرحلة مسار المبيعات" و"مصدر العملاء المحتملين" لالتقاط المعلومات الأساسية وتخصيص استراتيجيتك وفقًا لذلك.

اطلب من ClickUp Brain أن يشاركك في العصف الذهني ويبتكر عروض قيمة جذابة تذكر الميزات الفريدة لمنتجاتك وخدماتك.

💡 مثالي لـ: فرق المبيعات B2B وقادة الإيرادات الذين يبنون أدلة مبيعات قابلة للتطوير ومدعومة بالبيانات تتوافق مع الأهداف التجارية طويلة الأجل

5. قالب ClickUp لبدء المبيعات

احصل على نموذج مجاني قم بتدريب مندوبي المبيعات الجدد بشكل أسرع باستخدام قالب ClickUp Sales Onboarding Template.

يعمل نموذج ClickUp Sales Onboarding Template على تبسيط عملية التمهيد للمبيعات من خلال نظام منظم وقابل للتكرار لتجهيز مندوبي المبيعات بسرعة. يغطي هذا النموذج كل الخطوات الأساسية، من تحديد قيم الشركة وأمثلة كتيب المبيعات إلى تقديم تدريب مفصل على المنتجات وتعيين الموجهين.

غالبًا ما يتطلب توفير تدريب شامل على المنتج تقسيم العملية إلى مهام فرعية لضمان تغطية كل مجال بشكل شامل. هذا النهج هو بالضبط ما تم تصميم هذا النموذج لدعمه. 👇

قسّم مهام التهيئة إلى مهام فرعية، وحدد الأولويات والمواعيد النهائية، واطلع على التقدم المحرز في لمحة سريعة لإدارة المهام بفعالية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

شارك مواد التدريب ومعلومات المنتج ووثائق عملية البيع مع الموظفين الجدد

قم بتخصيص النموذج ليناسب عملية التعيين الخاصة بشركتك، بما في ذلك الجداول الزمنية والأهداف والموارد.

قم بتوزيع المهام على أعضاء الفريق المعنيين وحدد المواعيد النهائية لضمان إنجاز أنشطة التهيئة في الوقت المناسب.

💡 مثالي لـ: مديري المبيعات وقادة الفرق وفرق الموارد البشرية الذين يسعون إلى تبسيط عملية تأهيل الموظفين الجدد

📮 ClickUp Insight: 83% من العاملين في مجال المعرفة يعتمدون بشكل أساسي على البريد الإلكتروني والدردشة للتواصل مع الفريق. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 60٪ من يوم عملهم يضيع في التبديل بين هذه الأدوات والبحث عن المعلومات. مع تطبيق شامل للعمل مثل ClickUp، تتجمع إدارة المشاريع والرسائل والبريد الإلكتروني والدردشات في مكان واحد! حان الوقت للتركيز وتنشيط العمل!

6. نموذج ClickUp لتسجيل العملاء الجدد

احصل على نموذج مجاني قدم تجارب انضمام سلسة ومخصصة في كل مرة باستخدام نموذج انضمام العملاء من ClickUp.

الانطباع الأول مهم في دورة المبيعات، ويضمن قالب ClickUp لدمج العملاء أن يكون انطباعك سلسًا وفعالًا ولا يُنسى. يرشد هذا القالب العملاء الجدد خطوة بخطوة ويجعل عملية الدمج عملية منظمة وقابلة للتطوير.

تبدأ الاستراتيجية بنموذج استمارة تسجيل العملاء سهل المشاركة، ثم تنتقل إلى قوائم المهام المنظمة، ولوحات العمليات التي تعمل بالسحب والإفلات، وعروض حزم الخدمات، والتقويم لتتبع المعالم الرئيسية.

سجل جميع التفاصيل الأساسية من البداية وامهد الطريق لتجربة انضمام سلسة وفعالة.

ستجد حتى استبيانًا مدمجًا للتأهيل لتخصيص التجربة. النتيجة؟ عمليات تسليم أكثر سلاسة، وعملاء أكثر سعادة، وضغط أقل على فريق الدعم الخاص بك.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتركيز معلومات العملاء لتحسين إدارة البيانات وإعداد التقارير

قدم تجربة انضمام سلسة لتحسين رضا العملاء ومعدلات الاحتفاظ بهم

راجع عملية التهيئة، واجمع التعليقات، وقم بإجراء التعديلات اللازمة لتحسين تجربة العملاء.

💡 مثالي لـ: فرق المبيعات ومديري الحسابات ومحترفي نجاح العملاء الذين يرغبون في تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتبسيط عملية التسجيل وتقديم تجربة عملاء من فئة الخمس نجوم.

7. خطوات ClickUp لإنشاء نموذج مسار المبيعات

احصل على نموذج مجاني قم ببناء مسار مبيعات مثالي من الألف إلى الياء باستخدام ClickUp خطوات إنشاء قالب مسار المبيعات

يتطلب تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين وجود مسار مبيعات واضح واستراتيجي. يعد ClickUp Steps to Create Sales Funnel Template أداة قوية توجه فريقك خلال كل مرحلة من مراحل المسار، بدءًا من الوعي الأولي وحتى اتخاذ القرار النهائي.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ قوائم مراجعة لفريقك وقم بتعيين المهام للأشخاص المناسبين لضمان إنجاز كل شيء في الوقت المحدد.

💡 مثالي لـ: فرق المبيعات والشركات الناشئة والمسوقين الذين يسعون إلى بناء مسارات قابلة للتطوير وتخصيص رحلة المشتري وزيادة معدلات إبرام الصفقات بمساعدة الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

8. قالب خطة المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حدد أهداف مبيعات واضحة وخطط لاستراتيجيتك الناجحة باستخدام قالب خطة المبيعات من ClickUp.

يساعدك نموذج خطة المبيعات من ClickUp على إنشاء خطة تسير بسلاسة دون الحاجة إلى التساؤل باستمرار: "ما الذي لا يزال معلقًا؟" 🤔

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

ابدأ بـ عرض ملخص المشروع لوضع الأهداف الرئيسية للمبيعات

انتقل إلى طرق العرض المنظمة مثل مكونات خطة المبيعات و الجدول الزمني و مخططات جانت لتصور المواعيد النهائية ومسؤوليات الفريق وتخصيص الموارد

حدد أهدافًا ذكية باستخدام ClickUp Goals ، وخطط لتكتيكات تواصل مؤثرة، وراجع أداء المبيعات باستخدام ClickUp Dashboards

💡 مثالي لـ: قادة المبيعات وفرق تطوير الأعمال والمؤسسين الذين يرغبون في إنشاء أدوات واستراتيجيات مبيعات مركزة، ومواءمة جهود الفريق، وتحقيق أهداف الإيرادات باستمرار

9. قالب عرض مبيعات ClickUp

احصل على نموذج مجاني صمم عروضًا مقنعة وعالية التحويل باستخدام قالب عرض المبيعات من ClickUp

يوفر قالب عرض المبيعات من ClickUp لفريقك هيكلًا قابلًا للتكرار ومثبتًا لتحويل المحادثات إلى تحويلات.

تقسم هذه القوالب السيناريوهات المختلفة وتغطيها لتوفر لفريقك ميزة تنافسية في التعامل مع عملائك المحتملين. سواء كان ذلك من خلال اتصال على LinkedIn أو من خلال إنجاز هام حققه العميل المحتمل للتو، فهناك ما يناسب كل موقف.

تبدأ كل عرض تقديمي بفكرة جذابة قوية يتبعها السياق، حيث تربط ميزات منتجك بنقاط الضعف لدى العميل المحتمل من خلال عرض قيمة واضح. وأخيرًا، اختتم العرض بدعوة قوية لاتخاذ إجراء: دعوة للدردشة أو تحديد موعد لعرض توضيحي أو أي خطوة أخرى.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

مكّن العديد من أعضاء الفريق من المساهمة وتقديم ملاحظاتهم حول العروض الترويجية

احصل على هيكل موحد لكل عرض، مما يتيح إعداده وتقديمه بشكل أسرع

استخدم ClickUp Docs لإنشاء وتخزين المستندات الداعمة والعروض التقديمية التي تكمل عرضك التسويقي

💡 مثالي لـ: فرق المبيعات ومسؤولي تطوير الأعمال ومسؤولي تطوير المبيعات ومسؤولي الحسابات الذين يسعون إلى توسيع نطاق التواصل المخصص وتحسين معدلات نجاح العروض التسويقية

10. قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp

احصل على نموذج مجاني يوفر لك قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp خارطة طريق للتعاون والنمو السلس

المبيعات والتسويق وجهان لعملة واحدة، وبفضل قالب خطة المبيعات والتسويق من ClickUp، يمكنك أخيرًا مزامنة كلا الجهدين تحت سقف واحد.

يساعد هذا النموذج التعاوني فرق المبيعات والتسويق لديك على التنسيق بشأن الأهداف المشتركة وتنظيم حملات التوعية وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وتصور كل مهمة من التخطيط إلى الأداء.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

اسمح لفرق المبيعات والتسويق بالعمل نحو أهداف مشتركة باستخدام ميزات التعاون في الوقت الفعلي

احصل على تخطيط مرئي على غرار Kanban لأنشطتك مجمعة حسب مرحلة التسويق باستخدام عرض لوحة مسار التسويق

تعمق أكثر من خلال فتح أي بطاقة للحصول على مزيد من المعلومات، أو قم بتحديث مرحلة النشاط بسهولة عن طريق سحبه وإفلاته في عمود مختلف على اللوحة

اعرض المهام بشكل فردي أو مجمعة حسب الحالة على لوحة Kanban

💡 مثالي لـ: فرق التسويق والشركات الناشئة التي تسعى إلى مواءمة رسائل المبيعات والتسويق، ودفع الحملات بشكل تعاوني، والحفاظ على التركيز على الأهداف عبر الأقسام المختلفة

🌟 مكافأة: بمجرد اختيار نموذج دليل المبيعات، يمكنك المضي قدمًا في التخصيص باستخدام ClickUp Brain MAX. باعتباره تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق لسطح المكتب، فإنه يساعدك على تحسين رسائل التواصل مع مختلف أنواع المشترين وحتى إنشاء مهام أو رسائل بريد إلكتروني للمتابعة تلقائيًا. كما يمكنه جلب بيانات المبيعات من الأدوات المتصلة، وتفسير دليلك، والتوصية بالخطوات التالية، وإنشاء مستندات واستراتيجيات المبيعات. ابحث عن كل شيء، واسأل عن أي شيء: يضع ClickUp Brain MAX الجديد كل أعمالك وتطبيقاتك ونماذج الذكاء الاصطناعي في متناول يدك

11. قالب متتبع المبيعات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع التقدم المحرز، وحقق الأهداف، وحافظ على تنظيمك باستخدام قالب ClickUp Sales Tracker

تعد الرؤية أمرًا مهمًا للغاية في إدارة فريق مبيعات عالي الأداء. يمنحك قالب ClickUp Sales Tracker التحكم الكامل في مسار المبيعات، بدءًا من تتبع أداء الفريق وحتى تحليل اتجاهات المبيعات في مكان واحد.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

راقب الصفقات، وتابع العملاء المحتملين، وقم بتقييم أداء مندوبي المبيعات مقارنة بالأهداف باستخدام لوحات معلومات المبيعات في الوقت الفعلي

أنشئ سير عمل موحدًا مع التركيز على تتبع المقاييس الرئيسية مثل احتمالية الفوز، ومتوسط حجم الصفقة، وقيمة العمر الافتراضي للعملاء الحاليين

راجع حالة خط أنابيب المبيعات أو حسّن استراتيجيات المتابعة للحفاظ على حركة العملاء المحتملين وإبرام المزيد من الصفقات

💡 مثالي لـ: مديري المبيعات وقادة الفرق ومتخصصي عمليات الإيرادات الذين يرغبون في تبسيط تتبع المبيعات والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ وإدارة خطوط الإنتاج بوضوح وثقة

12. قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني بسّط التواصل، وعزز العملاء المحتملين، وزد التحويلات بسهولة باستخدام قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp

في حين أن العرض التسويقي الأول قد يزرع البذرة، إلا أن المتابعة المتسقة والمدروسة هي التي تبني الثقة وتدفع الصفقة إلى الأمام. يتعامل قالب البريد الإلكتروني للمتابعة من ClickUp مع هذا التحدي من خلال توفير مساحة مركزية حيث يمكن تنظيم جميع أشكال البريد الإلكتروني للمتابعة وتخصيصها وإعادة استخدامها بفعالية.

تتضمن وصفًا تفصيليًا وقائمة مرجعية ومهام فرعية ذات صلة وحقول مخصصة لضمان تحديث كل قالب بريد إلكتروني وإسناده بشكل صحيح. الحقول المخصصة المتاحة هي: المساهمون، حقل "الأشخاص" لتتبع من أنشأ القالب أو قام بتحديثه؛ الفائدة، حقل "التصنيف" لتقييم مدى فعالية كل قالب؛ والحالة النشطة، حقل "القائمة المنسدلة" للإشارة إلى ما إذا كان القالب لا يزال قيد الاستخدام النشط.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

أتمتة التذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة لضمان التواصل في الوقت المناسب دون بذل جهد يدوي

وطريقة عرض التقويم استخدم طرق عرض مختلفة مثل طريقة عرض القائمة في ClickUp لتصور مهام المتابعة وإدارتها بفعالية

احصل على مهام فرعية لمجموعة واسعة من سيناريوهات المتابعة، مثل توضيح المناقشات بعد الاجتماع، والتحقق من العناصر المعلقة، أو التواصل بعد الأحداث أو رسائل البريد الصوتي

💡 مثالي لـ: فرق المبيعات ومديري الحسابات وممثلي نجاح العملاء ورجال الأعمال الأفراد الذين يرغبون في طريقة أكثر ذكاءً وبساطة لمتابعة العملاء

🧠 هل تعلم؟ أول رسالة بريد إلكتروني متابعة في المبيعات تزيد معدل الرد بنسبة 49%!

13. قالب إجراءات التشغيل القياسية لـ ClickUp

احصل على نموذج مجاني ضمان الاتساق وتحسين الكفاءة والحفاظ على تماشي فريق المبيعات مع نموذج إجراءات التشغيل القياسية من ClickUp

يوفر لك نموذج الإجراءات التشغيلية القياسية (SOP) من ClickUp إطارًا جاهزًا لتوثيق كل تفاصيل العملية بدءًا من تدريب المندوبين الجدد وحتى تحسين عمليات التواصل ومواءمة الفرق متعددة الوظائف. بفضل قوائم المراجعة المدمجة والمستندات وسير العمل القابل للتخصيص، يمكنك تخطيط كل مرحلة من مراحل عملية المبيعات في مكان واحد مناسب.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتبادل الأفكار واستخدم مهام ClickUp لتعيين المسؤوليات والجداول الزمنية

اضبط تذكيرات متكررة لمراجعة إجراءاتك وتحديثها بانتظام مع تطور استراتيجيتك

تتبع جميع التعديلات باستخدام سجل الإصدارات، مما يتيح لك معرفة من قام بالتغييرات ومتى تم إجراؤها

💡 نصيحة احترافية: إذا سئمت من إنشاء إجراءات تشغيلية موحدة (SOP) لمختلف العمليات من الصفر، ففكر في استخدام قوالب وصيغ SOP مجانية!

💡 مثالي لـ: قادة المبيعات الذين يبنون سير عمل قابل للتطوير، وفرق RevOps التي تعمل على توحيد العمليات، أو أي فريق يسعى إلى توثيق وتحسين دليل المبيعات الشامل الخاص به

14. قالب دليل مبيعات العلامة التجارية SaaS من Visme

عبر Visme

قالب دليل المبيعات للعلامة التجارية SaaS من Visme هو قالب من 10 صفحات يتيح لك تقديم تقنيات مبيعات ناجحة ومثبتة بطريقة احترافية وجذابة.

يمكنك تصور البيانات باستخدام المخططات والأدوات المصغرة، وتطبيق مظهر وروح علامتك التجارية، ونشر دليلك عبر الإنترنت أو تنزيله بتنسيقات متعددة مثل PDF أو HTML5.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

قم بتخصيص النموذج لعلامتك التجارية عن طريق تعديل المحتوى والصور والألوان والصفحات

أضف ميزات تفاعلية مثل الروابط القابلة للنقر والفيديوهات المدمجة لزيادة التفاعل

قم بتنزيل دليلك كملف PDF عالي الجودة للطباعة أو شاركه عبر الإنترنت باستخدام رابط

💡 مثالي لـ: الشركات الناشئة في مجال SaaS، وقادة تمكين المبيعات، وفرق التسويق التي تريد دليل مبيعات تفاعليًا ذا تصميم جميل يتوافق تمامًا مع علامتها التجارية.

💡 نصيحة احترافية: قم بأتمتة أجزاء من سير عمل دليل المبيعات باستخدام ClickUp Agents . يمكن لهذه المساعدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحديث مراحل الصفقات بشكل مستقل، وتعيين المهام بناءً على شروط التشغيل، وإنشاء ملخصات، أو حتى إرسال تذكيرات عند حلول موعد المتابعة.

15. نموذج دليل مبيعات وكالة إعلامية من Visme

عبر Visme

يوفر قالب دليل مبيعات وكالة الإعلام من Visme طريقة أنيقة واحترافية لعرض استراتيجيات المبيعات وعروض المنتجات وأفضل الممارسات في مستند تفاعلي واحد.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

أنشئ دليل مبيعات يمكن تحديثه ومشاركته بسهولة بين الفرق

قم بتخصيص الألوان والخطوط والصور والتصميمات لتتناسب مع الهوية التجارية لوكالتك.

أضف رسومًا متحركة ومقاطع فيديو وتفاعلية والمزيد لتجربة تدريب ديناميكية.

💡 مثالي لـ: مديري المبيعات والمديرين الإبداعيين ومنسقي التدريب في وكالات الإعلام أو الإعلان الذين يسعون إلى توظيف مندوبين جدد وتوحيد رسائل المبيعات ومواءمة استراتيجيات الفريق

16. نموذج دليل مبيعات التجارة الإلكترونية من Visme

عبر Visme

يساعد قالب دليل المبيعات الإلكترونية من Visme فريقك على البقاء في صدارة اتجاهات التجارة الإلكترونية الناشئة وتحقيق أهداف الإيرادات بثقة. يتضمن هذا القالب الجاهز للتحرير صفحات مصممة مسبقًا لتسليط الضوء على قصة شركتك وفئات المنتجات واستراتيجيات التسعير وملفات تعريف العملاء المثالية.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

استخدمها كدليل لتدريب مندوبي المبيعات الجدد بسرعة وباستمرار.

حدد الإجراءات خطوة بخطوة للتعامل مع العملاء المحتملين، وعرض المنتجات، والمتابعة، وإبرام الصفقات.

أضف أقسامًا للأهداف والمقاييس لمراقبة فعالية المبيعات

💡 مثالي لـ: قادة المبيعات في مجال التجارة الإلكترونية ومديري المنتجات وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في توظيف مندوبي مبيعات ومواءمة الرسائل وتحقيق نتائج متسقة

17. قالب دليل المبيعات في PowerPoint من SlideModel

عبر SlideModel

قالب دليل المبيعات PowerPoint من SlideModel يجعل من السهل تصور كل جانب رئيسي من جوانب استراتيجية المبيعات الخاصة بك.

بفضل الشرائح المصممة باحترافية والتصميم المتماسك، يوفر هذا النموذج لفريقك خارطة طريق واضحة. كل قسم، مثل نظرة عامة على الشركة وتفاصيل المنتج وعملية المبيعات وإدارة الوقت والمراسلات، يأتي مع شرائح قابلة للتعديل بالكامل ويسهل تكييفها مع علامتك التجارية وسير عملك.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

صممها خصيصًا لمختلف العروض التقديمية للمبيعات مثل جلسات التدريب الداخلية ومناقشات التخطيط الاستراتيجي.

استخدم الرسوم البيانية والمخططات التوضيحية لشرح المعلومات المعقدة بوضوح

احصل على أقسام محددة مسبقًا لمعلومات الشركة ونظرة عامة على المنتجات والخدمات وملفات تعريف العملاء وعملية المبيعات وما إلى ذلك.

💡 مثالي لـ: مديري المبيعات وفرق B2B وقادة تطوير الأعمال الذين يسعون إلى تقديم إطار عمل شامل للمبيعات بتنسيق PowerPoint احترافي وقابل للتخصيص.

18. نموذج دليل المبيعات من Dialpad

عبر Dialpad

قالب دليل المبيعات من Dialpad هو أداة ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية التهيئة وتعزيز أفضل الممارسات والحفاظ على تماسك فرق المبيعات عبر كل نقطة اتصال.

تغطي هذه الدليل على غرار العروض التقديمية جميع المكونات الأساسية من خلفية الشركة وشخصيات المشترين إلى عمليات المبيعات التفصيلية وموارد التمكين.

تم تصميم كل قسم لدعم عمليات المبيعات في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، يقدم القسم نصائح تشغيلية مثل استخدام ميزة البريد الصوتي في Dialpad أو تكامل Salesforce click-to-call، ويستفيد من Dialpad AI Playbooks لتتبع الالتزام بالعديد من أطر المبيعات.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

حدد مهمة شركتك ورؤيتها وقيمة منتجاتها/خدماتها وقيمها الأساسية.

أضف أمثلة على التعامل الفعال مع الاعتراضات والردود على استفسارات العملاء الشائعة

حدد أهدافًا قابلة للقياس مثل عدد المكالمات اليومية أو الاجتماعات المحجوزة أو معدلات التحويل أو أهداف الإيرادات.

💡 مثالي لـ: فرق تمكين المبيعات وقادة الإيرادات والمديرين الذين يبحثون عن دليل مبيعات ذكي وجاهز للعرض

19. نموذج خطة المبيعات الاستراتيجية من Zendesk

عبر Zendesk

يساعدك نموذج خطة المبيعات الاستراتيجية من Zendesk على تحديد أهداف المبيعات والاستراتيجيات والأسواق المستهدفة للعام المقبل.

صُمم هذا النموذج لخطة المبيعات بهدف تنسيق العمل بين الفرق وزيادة الوضوح، وهو يرشدك إلى الأساسيات بدءًا من صياغة مهمة ورؤية ملهمة، وصولًا إلى تحديد عميلك المثالي وتحسين عمليات المبيعات.

يساعد ذلك في تحويل الاستراتيجية الشاملة إلى خطوات قابلة للتنفيذ ومناسبة لوضع خطة مبيعات جديدة من الصفر أو تحسين خطة موجودة بالفعل.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

افهم كيف ينتقل العملاء من الوعي إلى الشراء، بما في ذلك نقاط الاتصال والعقبات

استخدم خريطة رحلة العميل لتحديد نقاط الضعف التي تؤدي إلى فقدان العملاء المحتملين، ثم قم بوضع خطط للمتابعة

حدد من في فريقك مسؤول عن كل مهمة (توليد العملاء المحتملين، التواصل، إبرام الصفقات، المتابعة، إلخ)

💡 مثالي لـ: قادة المبيعات ومؤسسي الشركات الناشئة وفرق الإيرادات الذين يتفقون على نفس الرؤية، ويسعون إلى بناء أساس استراتيجي للمبيعات وتحديد أهدافهم وعملياتهم وسوقهم المستهدف بوضوح لتحقيق النجاح على المدى الطويل

20. قالب دليل استراتيجية المبيعات من Pipedrive

عبر Pipedrive

يقسم نموذج دليل استراتيجية المبيعات من Pipedrive محرك المبيعات بالكامل إلى أقسام مركزة، مثل تحديد رؤيتك وموقعك والشخصيات المستهدفة، ووضع استراتيجيات مبيعات مفصلة، ومراحل خط الأنابيب، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والميزانية.

بفضل الحقول الموجهة مثل بيانات المهمة والتحليل التنافسي ومنهجيات المبيعات (مثل SPIN و Challenger) وهيكل الفريق، يبسط هذا النموذج الاستراتيجية المعقدة بتنسيق سهل الاستخدام.

🌼 لماذا ستحب هذا النموذج:

ساعد فريقك على فهم كيفية توافق استراتيجية المبيعات الخاصة بك مع الأهداف التجارية الأوسع نطاقًا

حدد الخطوط العريضة لاستراتيجيات أو منهجيات المبيعات المختلفة لضمان الاتساق

قم بالمراجعة بشكل دوري وقم بالتكيف بناءً على التعليقات وظروف السوق المتغيرة

💡 مثالي لـ: قادة المبيعات B2B وفرق عمليات الإيرادات والمؤسسين في الشركات النامية الذين يحتاجون إلى دليل مبيعات مفصل وجاهز للتنفيذ لدعم التوسع وتنسيق الفريق وتتبع الأداء المتسق

دليل المبيعات الناجح يبدأ مع ClickUp

يتطلب إنشاء دليل المبيعات الخاص بك توجيهات واضحة واستراتيجيات منظمة والأدوات المناسبة للحفاظ على تماسك الجميع وتوافقهم. ومع ذلك، فإن السحر الحقيقي يحدث عندما تجمع كل ذلك في مركز واحد مركزي.

يوفر لك ClickUp مساحة عمل قوية وقابلة للتخصيص وقوالب شاملة لدليل المبيعات لتحويل استراتيجيات المبيعات الخاصة بك إلى سير عمل قابل للتنفيذ.

جرب ClickUp مجانًا اليوم وابدأ في بناء سير عمل مبيعات أكثر ذكاءً يحقق نتائج حقيقية. 💼