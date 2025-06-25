إذا كنت هنا، فمن المحتمل أنك سمعت عن Perplexity، وربما استخدمته وأعجبك... تمامًا مثل مستخدم Reddit هذا الذي لم يستطع كتم حماسه.

جربت Perplexity على WhatsApp اليوم – إنه رائع! إجابات سريعة وأحدث المعلومات والملخصات، كل ذلك من خلال الدردشة.

جربت Perplexity على WhatsApp اليوم – إنه رائع! إجابات سريعة وأحدث المعلومات والملخصات، كل ذلك من خلال الدردشة.

بالنسبة للكثيرين، يعد هذا الأداة المفضلة للتحقق من المعلومات والتأكد من صحتها دون الحاجة إلى البحث يدويًا في مئات نتائج البحث.

على الرغم من قوة هذا التطبيق المستقل، فإن استخدام Perplexity AI على WhatsApp يفتح أيضًا عددًا من الفرص.

بالنسبة لمستخدمي WhatsApp المتمرسين، وخاصة المسوقين، يصبح هذا وسيلة عملية لتحسين التفاعل.

مع معدل فتح WhatsApp الذي يبلغ 98٪، يمكن أن يؤدي إرسال الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أو الإجابات الموجزة من خلال روبوت WhatsApp إلى عوائد أعلى بأقل جهد. إنها طريقة فعالة لإنشاء محتوى مرئي والتعامل مع الأسئلة السريعة وإنشاء صور تحفز على اتخاذ إجراءات.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية استخدام Perplexity AI لإنشاء صور على WhatsApp، بدءًا من إعداد النظام وحتى إرسال رسالتك الأولى.

ما هو Perplexity AI ولماذا يستخدمه مستخدمو WhatsApp؟

Perplexity AI هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين بساطة روبوت الدردشة وعمق محرك البحث. يوفر إجابات سريعة ومحادثة على الأسئلة المعقدة، مدعومة ببيانات في الوقت الفعلي ومراجع للمصادر.

الآن بعد أن أصبح يعمل مباشرة على WhatsApp، يمكن للمستخدمين الحصول على نفس الدعم القوي دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

يمكنك استخدام هذه الميزة في عدد من المهام: إدارة محادثات العملاء، وإنشاء محتوى مرئي، أو التحقق السريع من صحة البيانات، كل ذلك من خلال محادثة WhatsApp.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأسئلة التي يطرحها المستخدمون على Perplexity على WhatsApp: 📌 "أرني ملخصًا لأحدث تقييمات iPhone" 📚 "ترجم هذه الفقرة إلى الفرنسية" 🚀 "إنشاء صورة لإطلاق صاروخ بأسلوب الألوان المائية"

بدلاً من البحث عبر علامات التبويب أو نسخ الروابط، يقدم لك Perplexity الإجابة مباشرةً في مكان الدردشة.

إليك ما يميزه:

ردود تم التحقق من صحتها مع مراجع مرئية حتى يتمكن المستخدمون من التحقق من المعلومات

بيانات في الوقت الفعلي من الويب ، للحفاظ على معرفتك محدثة

إنشاء الصور، وإنشاء الكود، و الدعم متعدد الوسائط للمدخلات المرئية أو النصية (عبر خطة Pro)

تلخيص المقالات المعقدة والمستندات الطويلة والملاحظات المتفرقة

متابعة سلسة ضمن نفس الدردشة الجديدة، مما يجعل التجربة تبدو طبيعية

تنظيم المشاريع والتحليلات لاكتشاف رؤى مثيرة للاهتمام

لماذا تستخدم الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على WhatsApp؟

عندما بدأت Forever Liss في إرسال رسائل الوسائط المتعددة إلى العملاء الذين تخلوا عن سلال التسوق، قفزت معدلات استرداد سلال التسوق بنسبة 24.6٪. جعلت العلامة التجارية التسوق أسرع وأكثر جاذبية من خلال دمج أتمتة روبوتات الدردشة مع صور WhatsApp وحقائق ممتعة وروابط المنتجات.

توضح هذه الدراسة الحالة مدى أهمية الرسائل التي تعتمد على الوسائط في التسويق على WhatsApp. يستجيب العملاء بشكل أفضل للمطالبات المرئية، خاصةً عندما تقترن بالدردشة المباشرة على WhatsApp والأتمتة.

بالنسبة إلى رواد الأعمال الفرديين والمصممين والفرق الصغيرة، لا يكون إنشاء هذه العناصر المرئية يدويًا أمرًا ممكنًا دائمًا. وهنا يأتي دور مولدات الفن بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity AI، حيث تتيح لك إنشاء صور مخصصة تتوافق مع علامتك التجارية بسرعة وتخصيص حملاتك.

باستخدام Perplexity AI على WhatsApp، يمكن للمستخدمين إنشاء ما يلي بسهولة:

🤩 أبرز ميزات المنتج لمشاركة الكتالوجات

📝 صور إعلامية للمحتوى التعليمي أو التعليمي

💬 بطاقات الاقتباس أو لافتات الإعلانات

⏰ تذكيرات الأحداث أو العروض المحدودة المدة

🎨 ردود مرئية على الاستفسارات البسيطة أو الأسئلة الشائعة

💡 نصيحة احترافية: هل تكافح من أجل تمييز علامتك التجارية في بحر من التماثل؟ توضح لك اتجاهات التصميم الجرافيكي لتمييز شركتك كيفية تحويل اتجاهات مثل الخرائط الحرارية والطباعة التجريبية إلى أصول حقيقية للعلامة التجارية.

📮 ClickUp Insight: 11% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في العصف الذهني وتوليد الأفكار. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هنا تحتاج إلى لوحة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل ClickUp Whiteboards، التي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح مفهوم ما، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة بناءً على ما تطلبه. إنها التطبيق الشامل للعمل الذي يتيح لك ابتكار الأفكار وتصورها وتنفيذها بشكل أسرع!

كيفية استخدام Perplexity AI لإنشاء صور على WhatsApp

يعد بدء استخدام Perplexity AI على WhatsApp أمرًا بسيطًا للغاية، حيث لا توجد تطبيقات إضافية لتنزيلها أو عمليات تسجيل دخول معقدة للتنقل. اتبع هذه الخطوات لإعداد أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي:

الخطوة 1: إعداد Perplexity AI على WhatsApp

يستغرق البدء أقل من دقيقة:

احفظ رقم Perplexity الرسمي: +1 (833) 436-3285

أو انقر هنا لفتح Perplexity على WhatsApp مباشرةً: wa.me/18334363285

افتح WhatsApp وحدد جهة الاتصال في قائمتك

ابدأ محادثة جديدة وأرسل رسالتك الأولى

لا تحتاج إلى حساب Perplexity أو كلمة مرور أو أي تطبيقات إضافية. كل ما تحتاجه هو اتصال إنترنت نشط وتطبيق WhatsApp.

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الخطوة 2: إنشاء صور باستخدام Perplexity AI على WhatsApp

بمجرد إعداد دردشة WhatsApp مع Perplexity، يمكنك الانتقال مباشرة إلى إنشاء الصور.

لإنشاء صور، ما عليك سوى إرسال موجه يصف ما تريد. Perplexity يفهم اللغة الطبيعية، لذا لا تحتاج إلى مصطلحات تقنية. إليك بعض الأمثلة التي يمكنك تجربتها:

"إنشاء صورة لقط يرتدي خوذة فضائية"

"إنشاء صورة لمدينة مستقبلية بها سيارات طائرة"

"اصنع صورة لكابينة جبلية مريحة عند غروب الشمس"

"إنشاء صورة لدفتر ملاحظات مكتوب بخط اليد على مكتب خشبي"

"إنشاء صورة لحفلة شاطئية ليلاً مع فوانيس"

يتم تسليم هذه الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على الفور في محادثة روبوت WhatsApp. يمكنك استخدامها في تقويم المحتوى الخاص بك أو عروض التقديم أو نماذج المنتجات أو حتى في المشاريع الإبداعية الشخصية.

💡 نصيحة احترافية: يمكن لـ Perplexity AI على WhatsApp أيضًا تقديم إجابات موجزة ودقيقة، والمساعدة في البحث السريع، وحل المشكلات اليومية، كل ذلك في دردشة واحدة. يمكنك التحقق من صحة المعلومات، وتلخيص الموضوعات، أو الحصول على إرشادات خطوة بخطوة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

نصائح لإنشاء صور أفضل باستخدام Perplexity على WhatsApp

هل تريد الاستفادة القصوى من ميزة إنشاء الصور في Perplexity AI على WhatsApp؟ إليك بعض النصائح لمساعدتك في صياغة مطالبات أفضل والحصول على نتائج أكثر صلة:

إضافة أنماط أو إشارات إعداد : اطلب أنماطًا مثل "ألوان مائية" أو "بسيطة" أو "فن البكسل" مثال : "إنشاء صورة لشاطئ بألوان الباستيل مع فلاتر رجعية"

مثال: "إنشاء صورة لشاطئ بألوان الباستيل مع فلاتر رجعية"

مثال: "إنشاء صورة لشاطئ بألوان الباستيل مع فلاتر رجعية"

استخدم الأسئلة التالية

إذا لم تكن الصورة الأولى مناسبة تمامًا، فقم بتحسينها بقول "اجعلها أكثر ألوانًا" أو "أضف خلفية غروب الشمس" في نفس محادثة WhatsApp

اطلب خيارات متعددة

يمكنك أن تقول "إنشاء ثلاث نسخ مختلفة من شارع مدينة مضاء بالنيون في الليل" للحصول على تنوع. ولكن لاحظ أن Perplexity لا يمكنه إرسال سوى صورة واحدة في كل مرة كرد على طلبك

حدد التنسيق أو الغرض

اذكر ما إذا كان ذلك من أجل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو شريحة عرض أو حالة WhatsApp حتى يتمكن المساعد الذكي من فهم التصميم الذي تريده بشكل أفضل

🧠 هل تعلم؟ مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، يهيمن WhatsApp على عالم المراسلة العالمية، ولكن الأمر لا يقتصر على إرسال الرسائل النصية بسلاسة. هناك مزايا وعيوب لاستخدام WhatsApp. إن معرفة هذه المزايا والعيوب ستساعدك على الدردشة بشكل أكثر ذكاءً (أو التبديل إذا لزم الأمر).

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قيود استخدام Perplexity AI للصور على WhatsApp

من المثير إنشاء صور باستخدام Perplexity AI داخل WhatsApp مباشرةً، ولكن قد تبطئك بعض القيود.

قد يؤدي حد عدد الأحرف في WhatsApp إلى تقصير المطالبات أو الردود، مما يؤثر أحيانًا على تفاصيل أو وضوح طلب الصورة

لا يمكن لـ Perplexity إنشاء مخططات أو رسوم بيانية أو أصول مرئية متعددة الطبقات، لذا فهي مقتصرة على الصور الفردية المستقلة

بدون إدخال نمط أو موضوع واضح، قد تبدو الصور عامة أو تفتقر إلى التنوع الإبداعي

لا يمكنك التحكم في الدقة أو حجم الصورة أو تنسيق الملف، مما قد يحد من كيفية استخدام الصور في مشاريع التصميم

بالنسبة للاستفسارات المتخصصة أو الفنية، قد تنخفض دقة الصور لأن Perplexity تعتمد على مصادر ويب عامة بدلاً من قواعد بيانات متخصصة

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استخدام ClickUp لتبسيط مشاريع الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

الأدوات غير المترابطة تقتل الزخم.

عندما تكون الأفكار الإبداعية لفريقك في أداة واحدة، والتعليقات في أداة أخرى، والمهام في أداة ثالثة، تتعطل المشاريع، وتفقد تتبع السياق، وتتأخر المواعيد النهائية، ويصبح التعاون تفاعليًا بدلاً من استباقي.

إذا كنت تستخدم Perplexity AI على WhatsApp لإنشاء صور، ولكنك تخزن المطالبات في Google Docs وتجمع التعليقات عبر البريد الإلكتروني، فسيضطر فريقك إلى بذل جهد كبير لمواكبة العمل والبقاء على اتصال.

يجمع ClickUp كل ذلك في مكان واحد، مما يحافظ على تنظيم سير عمل التصميم والتسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعاونه وسرعته.

قم بالعصف الذهني وإنشاء الصور ومشاركتها باستخدام ClickUp Whiteboards و ClickUp Brain

ابدأ باستخدام ClickUp Whiteboard. لنفترض أنك تخطط لإنشاء صور لإطلاق منتج. يمكنك رسم بعض الأفكار بالتعاون مع فريقك، وإضافة بعض الصور الملهمة، ثم كتابة الموجه التالي في ClickUp Brain:

"أنشئ صورة لساعة ذكية تطفو فوق أفق مدينة مضيئة في الليل."

جرب ClickUp Brain مجانًا أنشئ صورًا في ثوانٍ وحافظ على سير العمل الإبداعي بأكمله مع ClickUp Brain

ClickUp Brain لا يقتصر على إنشاء الصور فحسب. بل يتصل بوثائقك ومهامك واتصالاتك، مما يتيح لك طرح أسئلة بناءً على بيانات مساحة العمل الخاصة بك، مثل "ما حالة الصور المرئية على صفحتنا الرئيسية؟" أو "لخص جميع التعليقات على الصور من مراجعة هذا الأسبوع. "

ابدأ في استخدام ClickUp Brain اليوم اربط عملية إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي بسير عملك في تطبيق واحد باستخدام ClickUp Brain

إليك مقطع فيديو سريع حول كيفية استخدام ClickUp Brain من الفكرة إلى التنفيذ لحملتك:

هل تريد مناقشة الصور التي تم إنشاؤها بمزيد من التفصيل؟ افتح ClickUp Chat بجانب لوحة الأفكار الخاصة بك.

يمكنك أنت ومصممك مراجعة الصورة على الفور وتقديم ملاحظات عبر التعليقات، وحتى تحويل هذه التعليقات إلى مهام قابلة للتعيين. الأمر بسيط مثل استخدام Perplexity AI على WhatsApp، ولكن مع سير عمل إبداعي كامل.

قدم ملاحظاتك على الصور التي تم إنشاؤها وحوّلها إلى مهام قابلة للتنفيذ عبر Clickup Chat

أضف صور AI إلى سير عمل المشروع باستخدام ClickUp Tasks

تتبع كل صورة من المسودة إلى النسخة النهائية باستخدام الحالات المخصصة والمواعيد النهائية والمكلفين باستخدام ClickUp Tasks

بمجرد إنشاء صورتك باستخدام Perplexity AI، ما عليك سوى تحميلها إلى المهمة ذات الصلة في ClickUp لإدارة مشروع التصميم بشكل مثالي.

لنفترض أنك تقوم بإنشاء ثلاثة رسومات بيانية اجتماعية لمنشور مدونة. قم بإسقاط كل صورة في المهمة، وقم بتمييز كاتب النصوص لمراجعة التسميات التوضيحية، وقم بتعيين تاريخ نهائي للنشر.

إذا وردت تعليقات، فستظل مرتبطة بالصورة.

مع ClickUp Tasks، لن يكون هناك أي لبس أو تكرار أو تساؤل مثل "أي نسخة نستخدم؟"

💡 نصيحة للمحترفين: يمكنك أيضًا استخدام أدوات التدقيق المدمجة في ClickUp لتعليق الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF للعمل عليها بشكل غير متزامن. ما عليك سوى إرفاق المادة المطلوبة في تعليق على مهمة ClickUp المعنية. افتح المادة وانقر على "إضافة تعليق" في أعلى اليمين. اترك التعليقات المخصصة بالنقر على الأماكن المطلوبة في المادة المرئية!

قم بتعليق ملفات الوسائط المتعددة، مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات PDF، لتحسين التعاون باستخدام Proofing في ClickUp

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حقق الاتساق في عملك باستخدام ClickUp AI Agents

مع توسع مشاريع الصور التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، تزداد الحاجة إلى الاتساق. وهنا يأتي دور ClickUp Autopilot Agents، الذي يوفر ميزات متميزة لتحسين سير عملك.

أنشئ وكلاء Autopilot AI مخصصين للتعامل مع سير العمل المعقد في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

تعمل هذه الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك، ويقومون بأعمال ذكية بناءً على المحفزات. 📌 على سبيل المثال:

عندما يقوم شخص ما بتحميل صورة تم إنشاؤها بواسطة Perplexity إلى مهمة، يمكن لوكيل Autopilot وضع علامة تلقائية على المهمة كـ "جاهزة للمراجعة" وتعيينها إلى مدير الإبداع

بعد أن يترك أعضاء الفريق تعليقاتهم في سلسلة الدردشة، يمكن للوكيل تلخيص التعليقات وتسجيلها كقائمة مرجعية داخل مهمة الصورة

عند إنشاء مستند موجه جديد للفن بالذكاء الاصطناعي ، يمكن ربطه تلقائيًا بمجلد الحملة المقابل ومشاركته مع المتعاونين

👀 حقيقة ممتعة: ظهرت أول صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر في عام 1963. كانت عبارة عن نموذج بسيط ليد بواسطة رائد الرسومات الحاسوبية إيفان ساذرلاند باستخدام Sketchpad —سلف أدوات التصميم الحديثة.

قم بتخزين مطالبات الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها باستخدام ClickUp Docs

احفظ مطالبات الذكاء الاصطناعي لإعادة استخدامها في ClickUp

بدلاً من ترك الصور الرائعة تختفي في سجل WhatsApp، احفظها في مستند ClickUp مشترك.

احفظ أفضل صورك أو موجزاتك الإبداعية ونظمها وشاركها من خلال التعاون المباشر مع ClickUp Docs

على سبيل المثال، إذا كانت حملتك تستخدم أسلوبًا بصريًا متسقًا، مثل "أيقونات بتصميم مسطح لفرق العمل عن بُعد"، يمكنك إنشاء مكتبة مقترحات حول هذا الأسلوب يمكن لفريقك الاستعانة بها في أي وقت.

يمكنك حتى تعيين مهمة: "تحديث صورة العرض الترويجي للعطلة باستخدام موجه العام الماضي، ولكن مع العلامة التجارية لهذا العام."

👀 حقيقة ممتعة: يمكنك أيضًا حفظ (وإعادة استخدام) المطالبات الفردية أو الخاصة لك مباشرةً داخل ClickUp Brain. انتقل إلى المطالبات المحفوظة وانقر على إضافة مطالبة. ثم اكتب تعليماتك واجعلها خاصة.

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هل تشعر بالحيرة؟ لن تشعر بذلك بعد الآن مع ClickUp

لم يعد إنشاء المحتوى المرئي يتطلب التنقل بين أدوات التصميم أو سلاسل الرسائل الإلكترونية الطويلة أو دورات التعليقات البطيئة. مع Perplexity AI على WhatsApp، يمكنك إنشاء صور مذهلة بمجرد إرسال رسالة.

لكن الصور الرائعة ليست سوى البداية. ClickUp يحول الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى نتائج حقيقية. بفضل ميزات مثل ClickUp Brain و Whiteboards و AI Agents و Docs، يمكنك تجميع المطالبات وأتمتة سير العمل والحفاظ على تماسك الجميع من مرحلة التصور إلى مرحلة الإطلاق.

هل أنت مستعد لتبسيط عملية الإبداع من البداية إلى النشر؟ اشترك في ClickUp الآن!