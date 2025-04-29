أكثر من 15 حيلة في WhatsApp يجب أن تعرفها

إذا كنت تعتقد أن WhatsApp مخصص فقط لإرسال رسائل نصية سريعة والتخطيط لرحلات لا تخرج أبدًا من الدردشات الجماعية، فأنت لا تعرف سوى القليل عن هذا التطبيق.

يستخدم WhatsApp أكثر من ملياري مستخدم شهريًا حول العالم، ولا يقتصر دوره على المحادثات فحسب، بل يضمن أيضًا سير الأعمال المهمة. ومع ذلك، قلة قليلة من مستخدمي WhatsApp يستفيدون من إمكاناته الكاملة.

سواء كنت تدير مشاريع مع العديد من الأطراف المعنية، أو تكافح من أجل البقاء على اتصال مع العملاء، أو تحاول ببساطة منع صندوق الوارد الخاص بك من أن يصبح ثقبًا أسود، فإن إتقان حيل WhatsApp القوية يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

في هذا الدليل، ستجد استراتيجيات عملية وواقعية لجعل تجربة WhatsApp اليومية أكثر سلاسة ووضوحًا وإنتاجية بشكل ملحوظ. وإذا واصلت القراءة، فسنعرض لك أيضًا بديلاً أكثر ذكاءً (اقرأ: ClickUp ) للانتقال من المحادثات العادية إلى الإجراءات المثمرة!

هيا بنا! 💪🏼

حيل WhatsApp التي يجب معرفتها للمستخدمين العاديين

يقدم WhatsApp عددًا لا يحصى من الحيل المخفية التي يمكن أن توفر لك الوقت وتنظم محادثاتك بشكل أفضل، بل وتحمي خصوصيتك. فيما يلي سبع حيل لا بد من معرفتها في WhatsApp لتحويلك من مستخدم عادي إلى محترف في الإنتاجية:

1. ثبّت المحادثات المهمة في الأعلى

هل سئمت من التمرير للبحث عن محادثة مهمة؟ أو أسوأ من ذلك، هل نسيت الرد على إحدى المحادثات لأن المحادثات غير المقروءة تراكمت؟

تتيح لك ميزة تثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات مهمة في WhatsApp إبقاء المحادثات الأكثر أهمية، سواء الشخصية أو المهنية، في أعلى صندوق الوارد. وبالتالي، في مقدمة اهتماماتك.

لتثبيت محادثة:

على جهاز Android، اضغط مطولاً على الدردشة وانقر على أيقونة الدبوس

على iPhone، اسحب لليمين على الدردشة وانقر على "تثبيت"

هذه الحيل مفيدة للغاية للحفاظ على سهولة الوصول إلى محادثات العملاء أو فريقك أو عائلتك.

💡 نصيحة احترافية: قم بتحديث الدردشات المثبتة بانتظام وفقًا لتغير الأولويات.

2. استخدم الرسائل المميزة كإشارات مرجعية سريعة

عبر MakeUseOf

غالبًا ما تضيع العناوين المهمة والمواعيد النهائية والمعلومات الأساسية بين مئات الرسائل النصية. يمكنك وضع علامة "نجمة" على الرسالة لتسهيل الوصول إليها لاحقًا.

لوضع علامة نجمة على رسالة، اضغط عليها مطولاً وانقر على أيقونة النجمة

لعرض الرسائل المميزة، انتقل إلى الإعدادات > الرسائل المميزة

اعتبرها بمثابة ملف خاص بك لأهم الأحداث على WhatsApp. وهي مفيدة بشكل خاص عندما تتعامل مع عدة مشاريع أو تنسق أحداثًا، مع تفاصيل موزعة على عدة أدوات.

3. ابحث كالمحترفين باستخدام الفلاتر

هل تحاول العثور على صورة منتج أرسلتها إلى أحد العملاء، ولكنك لا تتذكر أي عميل كان؟

إن التمرير اليدوي عبر رسائل لا نهاية لها للعثور على ما تبحث عنه هو أسوأ كابوس في عالم الأعمال.

شريط البحث في WhatsApp يجعل الأمر أسهل. اضغط على أيقونة البحث، وقم بالتصفية حسب نوع الوسائط — مثل الصور أو المستندات أو الروابط أو مقاطع الفيديو أو صور GIF أو الملفات الصوتية — ثم أدخل كلمة رئيسية. ستجد ما تبحث عنه بالضبط في ثوانٍ معدودة، دون الحاجة إلى البحث في سجل المحادثات واحدًا تلو الآخر.

📮 ClickUp Insight: 1 من كل 5 مهنيين يقضي 3 ساعات أو أكثر يوميًا في البحث عن الملفات أو الرسائل أو السياق الإضافي لمهامهم. هذا يمثل ما يقرب من 40٪ من أسبوع العمل الكامل يضيع في شيء لا يستغرق سوى ثوانٍ! توحد ميزة البحث المتصل في ClickUp جميع أعمالك عبر المهام والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات، حتى تتمكن من العثور على ما تحتاج إليه بالضبط عندما تحتاج إليه دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

4. بث الرسائل دون إنشاء مجموعات

هل تريد إرسال تحديثات إلى عدة أشخاص دون حصرهم في محادثة جماعية؟

استخدم قوائم البث لإرسال نفس الرسالة إلى العديد من جهات اتصال WhatsApp بشكل فردي. سيتلقونها كرسالة خاصة عادية، دون أن يراها بعضهم البعض.

لإنشاء واحدة، اتبع الخطوات التالية:

iPhone : المحادثات > قوائم البث > قائمة جديدة

Android: القائمة > بث جديد

هذا مثالي لمشاركة الإعلانات المهمة أو الدعوات أو تحديثات العمل دون إرباك المستلمين.

5. قم بتنسيق النص للتأكيد

بالنسبة لأولئك منا الذين يحبون طاقة التواصل المباشر، قد تبدو الرسائل النصية قليلاً... مملة.

باستخدام أدوات تنسيق النص البسيطة في WhatsApp، يمكنك كتابة الرسائل بشكل أكثر وضوحًا وتعبيرًا باستخدام الخط العريض أو المائل أو الشطب.

إليك كيفية عملها: بخط عريض : أضف علامات النجمة بخط عريض

الخط المائل: أضف شرطة سفلية _italic_

الخط المائل: أضف علامة ~الخط المائل~

Monospace: أضف ثلاثة علامات اقتباس ( "`text"` )

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين اتصالاتك وجعل نبرة صوتك ومقصدك أكثر وضوحًا، خاصة عند إعطاء التعليمات أو توضيح النقاط الأساسية. السخرية، الحماس، التأكيد... كل ذلك يصبح أكثر وضوحًا.

6. اقرأ الرسائل دون تشغيل إشعارات القراءة

هل تريد قراءة رسالة دون أن يلاحظ المرسل؟ (لا بأس، لا أحد يحكم عليك!)

بدلاً من فتح التطبيق:

تمكين وضع الطائرة

اقرأ الرسالة

أغلق WhatsApp تمامًا

ثم قم بتعطيل وضع الطائرة

تتيح لك تقنية "الاطلاع السريع" البقاء على اطلاع دون الشعور بالالتزام بالرد على الفور، مما يقلل من التوتر بشكل كبير خلال الأيام المزدحمة.

7. تسريع تشغيل الرسائل الصوتية

عبر Gadgets 360

قد تكون الملاحظات الصوتية الطويلة مملة. في بعض الأحيان، تكون ممتنًا لسماع القصة كاملة؛ وفي أحيان أخرى، لا تريد سوى النقاط المهمة.

يتيح لك WhatsApp الآن تشغيل الملاحظات الصوتية بسرعة 1.5x أو 2x. ما عليك سوى النقر على زر 1x بجوار الملاحظة الصوتية للتبديل بين السرعات.

إنها ميزة صغيرة توفر وقتًا مذهلاً، خاصة في سياقات العمل حيث قد يرسل الزملاء تحديثات طويلة أو تقارير موجزة تحتوي على تفاصيل غير ذات صلة في بعض الأحيان.

📮 ClickUp Insight: بينما يرد 60% من الموظفين على الرسائل الفورية في أقل من 10 دقائق، يستغرق 15% منهم أكثر من ساعتين للرد. هذا المزيج من الردود السريعة للغاية والردود المتأخرة يمكن أن يخلق فجوات في التواصل ويبطئ التعاون. مع ClickUp، توجد جميع الرسائل والمهام والتحديثات في مكان واحد، مما يضمن عدم ترك أي محادثة معلقة، وبقاء الجميع على اتصال، بغض النظر عن سرعة أو بطء الرد.

حيل الخصوصية والأمان في WhatsApp

يوفر التشفير من طرف إلى طرف في WhatsApp أمانًا أساسيًا قويًا. ولكن إذا توقفت عند هذا الحد، فستكون عرضة للخطر. سواء كنت تتعامل مع معلومات حساسة للعملاء أو تدير الوصول للفرق أو تقدر خصوصيتك الشخصية، ستساعدك هذه الحيل الخمس للخصوصية والأمان في WhatsApp على تأمين بياناتك بشكل أفضل دون التضحية بسهولة الاستخدام:

8. قم بتمكين التحقق بخطوتين للحصول على حماية إضافية

تتسرب كلمات المرور. تُسرق الأجهزة. لهذا السبب، يعد تشغيل التحقق بخطوتين كطبقة إضافية من الحماية خطوة ذكية.

بعد تفعيل هذه الميزة، ستحتاج إلى رقم PIN مكون من ستة أرقام كلما تم تسجيل رقمك على جهاز جديد، مما يمنع الوصول غير المصرح به.

ولا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ. ما عليك سوى الانتقال إلى: الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين > تمكين.

💡 نصيحة احترافية: استخدم رقمًا سريًا فريدًا يصعب تخمينه ولكن يسهل تذكره، مثل الأرقام الأربعة الأخيرة من رقم هاتف صديقك المقرب أو رقم قميص لاعبك المفضل بالإضافة إلى أرقام الرمز البريدي الخاص بك. أضف أيضًا عنوان بريد إلكتروني لاستعادة حساب WhatsApp الخاص بك إذا نسيت الرقم السري.

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لنتائج Google، يمكن لتمكين المصادقة الثنائية (2FA) أن يمنع بشكل فعال 100% من هجمات الروبوتات الآلية، و96% من هجمات التصيد الاحتيالي الجماعي، و76% من الهجمات الموجهة عند استخدام التحقق عبر الرسائل القصيرة. يمكن أن يؤدي استخدام طرق أكثر أمانًا مثل المطالبات على الجهاز من خلال تطبيقات المصادقة إلى تعزيز هذه الأرقام، وتحقيق فعالية بنسبة 100٪ ضد الروبوتات الآلية، و99٪ ضد التصيد الاحتيالي الجماعي، و90٪ ضد الهجمات الموجهة.

9. تحكم في من يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية

يتيح لك WhatsApp ضبط من يمكنه عرض:

حالة "آخر ظهور" و"متصل"

صورة الملف الشخصي

حول

تحديثات الحالة

انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية واختر بين الجميع أو جهات الاتصال الخاصة بي أو جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء... أو لا أحد.

📌 على سبيل المثال، إذا كنت تتلقى رسائل غير مرغوب فيها بشكل متكرر، فإن ضبط إعدادات عرض "صورة الملف الشخصي" على "جهات الاتصال الخاصة بي" يقلل بشكل كبير من تعرضك لهذه الرسائل. يمكن أن تقلل التعديلات الصغيرة مثل هذه بشكل كبير من المخاطر مثل الهندسة الاجتماعية أو الاهتمام غير المرغوب فيه.

10. استخدم بصمة الإصبع أو قفل الوجه للتطبيق

👀 هل تعلم؟ تعتمد كلمات المرور على "شيء تعرفه"، مما يجعلها عرضة لهجمات القوة الغاشمة حيث يحاول المهاجمون العديد من التركيبات لتخمين كلمة المرور. في المقابل، تعتمد القياسات الحيوية على "شيء أنت عليه"، والذي لا يمكن تخمينه أو اختراقه بسهولة بالقوة الغاشمة بالمعنى التقليدي.

حتى إذا كان هاتفك مقفلاً، ففكر في إضافة طبقة أمان إضافية إلى WhatsApp باستخدام المصادقة ببصمة الإصبع أو Face ID. يمكنك أيضًا ضبط مؤقت قفل تلقائي قصير (على سبيل المثال، فور الخروج من التطبيق).

علاوة على ذلك، تتيح لك ميزة قفل الدردشة في WhatsApp قفل المحادثات الفردية باستخدام بصمة الإصبع أو Face ID أو رقم PIN مخصص، وهو أمر مفيد بشكل خاص إذا كنت تشارك هاتفك مع العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل.

عندما تقفل محادثة، تنتقل إلى مجلد منفصل بعيدًا عن قائمة المحادثات العادية، بحيث لا يمكن لأحد سواك الوصول إليها. لن تظهر الرسائل الجديدة من المحادثات المقفلة مع معاينة كاملة، مما يجعل محادثاتك أكثر سرية.

11. تعطيل النسخ الاحتياطية السحابية للمحادثات الحساسة

👀 هل تعلم؟ محادثات WhatsApp مشفرة من طرف إلى طرف، ولكن النسخ الاحتياطية السحابية ليست كذلك (ما لم تقم بتشفيرها بشكل خاص).

بشكل افتراضي، يمكن الوصول إلى النسخ الاحتياطية لـ WhatsApp المخزنة على Google Drive أو iCloud إذا تم اختراق هذه الحسابات.

إذا كانت الخصوصية هي أولويتك:

قم بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطية السحابية من خلال الإعدادات > الدردشات > نسخ الدردشات احتياطيًا > النسخ الاحتياطي إلى Google Drive (أو iCloud) > أبدًا

قم بتمكين النسخ الاحتياطية المشفرة من نفس القائمة (إذا كنت بحاجة إلى نسخ محادثاتك احتياطيًا)

هذه الخطوة مهمة للغاية إذا كنت تتعامل مع اتصالات عمل سرية أو بيانات رعاية صحية أو مناقشات مالية عبر WhatsApp.

12. احذر من عمليات الاحتيال ورسائل التصيد الاحتيالي على WhatsApp

تستهدف عمليات الاحتيال المتطورة مستخدمي WhatsApp يوميًا، من طلبات الدعم الفني المزيفة إلى روابط "التحقق" الضارة.

🚩 يجب التعامل مع أي رسالة تطلب رمز التحقق، حتى لو كانت من جهة اتصال معروفة، على أنها مشبوهة. تذكر أن WhatsApp لن ترسل لك رسائل مباشرة أو تطلب منك تقديم تفاصيل شخصية.

🤝 اتبع هذه الإرشادات للحفاظ على أمانك: تحقق جيدًا من عناوين URL قبل النقر عليها

لا تشارك رموز التحقق أبدًا

الإبلاغ عن الحسابات المشبوهة وحظرها على الفور

وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، تسببت عمليات الاحتيال عبر الرسائل في خسائر بلغت 470 مليون دولار في عام 2024، بزيادة 5 أضعاف عما تم الإبلاغ عنه في عام 2020، على الرغم من انخفاض عدد البلاغات. إن توخي الحذر أمر لا يقل أهمية عن استخدام ميزات الأمان التقنية.

حيل WhatsApp لزيادة الإنتاجية

بالتأكيد، جوهر WhatsApp هو المراسلة، ولكن ماذا لو أخبرناك أنه يمكن أن يكون مكانًا لتخزين أفكارك في منتصف الليل، وأداة لتدوين الملاحظات لتخزين (واسترداد) التفاصيل الأساسية، وتطبيق لقائمة المهام، وحتى مساعد ذكي؟

ستساعدك حيل الإنتاجية في WhatsApp على إنجاز المزيد من المهام بأقل جهد:

13. أنشئ دردشة ملاحظات WhatsApp شخصية

عبر Beebom

هل سبق لك أن أردت إرسال رسائل نصية إلى نفسك لتدوين أفكار سريعة أو مهام أو روابط أو حتى ملاحظات صوتية؟

أنشئ نافذة دردشة شخصية حيث يمكنك تدوين كل شيء بدءًا من قوائم التسوق إلى أفكار العمل الهامة، وحتى الملاحظات من كتابك أو بودكاستك المفضل.

كيفية الإعداد؟

احفظ رقم هاتفك في جهات الاتصال

ابدأ محادثة جديدة مع نفسك

هذا يمنع الأفكار القيمة والمهام من الضياع، خاصة إذا لم يكن لديك قلم وورقة (أو تطبيق مخصص لتدوين الملاحظات) في متناول اليد.

🧠 حقيقة ممتعة: يوفر WhatsApp الآن ميزة "إرسال رسالة إلى نفسك" كبديل لإنشاء نافذة دردشة شخصية جديدة يدويًا. للوصول إليها، انقر على "دردشة جديدة" > "إرسال رسالة إلى نفسك"

14. استخدم WhatsApp Web/Desktop لكتابة أسرع وتعدد المهام

هل سئمت من الأخطاء المطبعية عند إرسال ردود طويلة على WhatsApp؟ انتقل إلى WhatsApp Web أو تطبيق سطح المكتب لتتمكن من إجراء المحادثات بسهولة باستخدام لوحة المفاتيح الكاملة والتحكم بالماوس.

انتقل إلى web. whatsapp. com وقم بمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض باستخدام هاتفك.

تتيح لك النسخة المكتبية أيضًا سحب الملفات وإفلاتها بسهولة في الدردشات، مما يوفر الكثير من الوقت أثناء انضمام العملاء الجدد أو التعاون في المشاريع أو الموافقة على محتوى التسويق. ويمكنك حتى إجراء مكالمات WhatsApp واستقبالها من نظامك!

عبر Wondershare

بعض الإشعارات تستحق اهتمامًا فوريًا، بينما يمكن تأجيل البعض الآخر. تتيح لك الإشعارات المخصصة تمييز الرسائل المهمة في لمح البصر دون الحاجة إلى فتح هاتفك.

قم بتعيينها بفتح الدردشة المطلوبة، والنقر على اسم جهة الاتصال، واختيار "إشعارات مخصصة".

قم بتعيين أصوات واهتزازات وإعدادات منبثقة مختلفة للعملاء المهمين أو المديرين أو العائلة. تعمل هذه الحيلة الذكية على تدريب عقلك على تحديد الأولويات بشكل أكثر فعالية وتقليل التبديل غير الضروري بين السياقات.

📮 ClickUp Insight: ما يقرب من 20٪ من المشاركين في استطلاعنا يرسلون أكثر من 50 رسالة فورية يوميًا. قد يشير هذا الحجم الكبير إلى أن الفريق يعمل باستمرار في تبادل سريع للرسائل — وهو أمر رائع من حيث السرعة ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إرهاق في التواصل. بفضل أدوات التعاون المدمجة في ClickUp، مثل ClickUp Chat و ClickUp Assigned Comments، ترتبط محادثاتك دائمًا بالمهام الصحيحة، مما يعزز الرؤية ويقلل الحاجة إلى المتابعة غير الضرورية.

16. أتمتة الردود باستخدام WhatsApp Business

إذا كنت تستخدم WhatsApp للعمل، فإن إعداد الردود التلقائية يوفر لك الكثير من الوقت. فهي تساعدك على تحقيق التوازن بين الاستجابة السريعة والحفاظ على التركيز دون مقاطعة سير عملك باستمرار.

باستخدام حساب WhatsApp Business (يمكن إنشاؤه مجانًا)، يمكنك:

إرسال رسائل غياب فورية

إنشاء رسائل ترحيب للجهات الاتصال الجديدة

قم بتعيين قوالب للرد السريع على الأسئلة الشائعة

📌 على سبيل المثال، يمكنك أتمتة رسالة "أنا في اجتماع حاليًا، وسأرد خلال X ساعات" حتى لا تترك العملاء أو العملاء المحتملين في انتظار الرد.

👀 هل تعلم؟ وفقًا لـ HubSpot، يقيّم 90% من العملاء الرد "الفوري" على أنه مهم أو مهم جدًا عندما يكون لديهم سؤال يتعلق بخدمة العملاء، ويحدد 60% من العملاء "الفوري" على أنه 10 دقائق أو أقل. تساعدك الأتمتة على تلبية هذه التوقعات دون إرهاق.

17. قم بتسمية محادثاتك لتنظيمها بشكل أفضل

عبر boosty

هل تشعر بالارتباك بسبب عشرات المحادثات المتزامنة؟ استخدم ميزة "التصنيفات" (المتوفرة في WhatsApp Business) لتنظيم المحادثات في فئات مثل:

عميل جديد

دفع معلق

طلب الدعم

شخصية

يؤدي ذلك إلى إنشاء نظام شبه CRM داخل WhatsApp نفسه، وهو مثالي لأصحاب المشاريع الفردية أو الوكالات أو مقدمي الخدمات الذين يحتاجون إلى تنظيم بسيط دون الاستثمار في أداة أخرى باهظة الثمن.

18. كتم صوت المجموعات المسببة للتشتت

لا ترغب دائمًا في الخروج من مجموعة (خاصةً مجموعات العائلة أو الخريجين أو زملاء العمل)، ولكن الضجيج المستمر قد يشتت تركيزك.

الحل؟ كتم صوتهم.

إليك كيفية القيام بذلك: افتح المجموعة > انقر على اسم المجموعة > كتم الإشعارات > حدد المدة (8 ساعات أو أسبوع أو دائمًا).

تستمر المجموعات المكتم الصوت في التحديث في الخلفية — دون أي مشاعر سلبية أو قطع للعلاقات — ولكن عقلك يحصل على متنفس للتركيز على ما يهم حقًا.

بفضل هذه التعديلات البسيطة، يمكن أن يتحول WhatsApp من أداة تشتيت الانتباه إلى أحد أكثر الأدوات اليومية كفاءة. سواء كان ذلك لإرسال المهام إلى نفسك، أو تسريع الدردشات على سطح المكتب، أو تصنيف المحادثات مثل نظام CRM مصغر، فإن حيل WhatsApp هذه هي تحسينات عملية يمكنك تنفيذها اليوم.

الآن، دعنا نخطو خطوة أخرى إلى الأمام من خلال الكشف عن بعض الميزات المخفية التي غالبًا ما يفوتها حتى المستخدمون المتمرسون.

ميزات WhatsApp المخفية التي ربما لم تكن تعرفها

WhatsApp متعدد الاستخدامات لدرجة أنك ربما لم تكتشف بعد بعض ميزاته المخفية المفيدة للغاية. يمكن لهذه الأدوات الخفية أن تجعل اتصالاتك أسرع وأذكى وأكثر تنظيماً... بمجرد أن تعرف بوجودها.

إليك ستة منها تستحق أن تتقنها:

1. تحرير الرسائل المرسلة (خلال 15 دقيقة)

عبر Meta

هل سبق لك أن أرسلت رسالة نصية تحتوي على خطأ إملائي غير معنى الرسالة تمامًا... وشعرت بالحرج الشديد عندما أدركت ما حدث؟

يتيح لك WhatsApp تحرير الرسائل المرسلة لتجنب مثل هذه المواقف. ولكن هذا ممكن فقط في غضون 15 دقيقة من إرسال الرسالة.

للقيام بذلك، اضغط مطولاً على الرسالة > انقر على "تحرير" > قم بالتصحيح وأعد الإرسال.

تظهر الرسائل المحررة بعلامة "محررة"، ولكن دون الكشف عن سجل التحرير. وهذا أمر مريح للغاية للمحادثات التجارية التي تتطلب الدقة، أو لمجرد تجنب الأخطاء المحرجة الناتجة عن التصحيح التلقائي.

2. أرسل صورًا ومقاطع فيديو بدقة HD

حتى وقت قريب، كان WhatsApp يضغط الوسائط بشكل افتراضي، مما يجعله غير مثالي لإرسال نسخ التصميمات أو العقود أو الملفات المرئية.

يمكنك الآن إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة HD دون التضحية بالوضوح. كل ما عليك فعله هو النقر على زر "HD" في الجزء العلوي من الوسائط المحددة قبل الإرسال.

هذا يلغي الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث أو إرسال مرفقات البريد الإلكتروني الضخمة، وهو مكسب كبير للمسوقين والمصورين والاستشاريين!

📚 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الاتصال المرئي غير المتزامن لتحسين العمل عن بُعد

3. استخدم وضع المرافق (أجهزة متعددة، نفس الحساب)

بعد أن كان WhatsApp مقيدًا بجهاز واحد لكل رقم، يقدم الآن وضع المرافق، الذي يتيح لك ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بنفس الحساب.

هذه الميزة هي هبة من السماء إذا كنت ترغب في الوصول إلى محادثاتك من هاتف العمل والجهاز الشخصي على سبيل المثال.

أفضل ما في الأمر؟ تظل رسائلك متزامنة، ويظل التشفير سليمًا عبر الأجهزة.

4. احتفظ بالرسائل من الدردشات التي تختفي

إذا كنت أنت أو جهات الاتصال الخاصة بك تستخدمون الرسائل المؤقتة للحفاظ على الخصوصية، ولكنك تريد الاحتفاظ بنصوص معينة من هذه المحادثة، فإن WhatsApp تتيح لك الآن القيام بذلك بشكل انتقائي.

للاحتفاظ برسالة مؤقتة، اضغط مطولاً على الرسالة وانقر على "احتفظ".

تظل الرسائل في المحادثة حتى بعد انتهاء مؤقت الحذف التلقائي، مما يمنحك تحكمًا أفضل في ما تبقى وما يختفي.

عبر Meta

هل تريد العثور على العنوان الذي أرسله صديقك منذ شهور؟ بدلاً من التمرير اللانهائي، يمكنك الآن البحث عن الرسائل حسب التاريخ.

افتح الدردشة ذات الصلة. انقر على "بحث". حدد رمز التقويم واختر تاريخًا.

إنها ميزة صغيرة، ولكنها توفر الكثير من الوقت عندما تبحث عن ملفات مشاريع قديمة أو فواتير أو خطط سفر.

الآن بعد أن فتحت بعض القدرات الخفية لـ WhatsApp، دعنا نرتقي إلى مستوى أعلى، خاصة إذا كنت تستخدم WhatsApp لأغراض الاتصال المهني.

حيل WhatsApp Business المتقدمة

إذا كنت جادًا في استخدام WhatsApp كجزء من تجربة العملاء أو استراتيجية المبيعات، فإن WhatsApp Business يقدم مزايا تتجاوز بكثير الميزات الأساسية. فيما يلي خمس نصائح متقدمة حول WhatsApp يمكنها أن تجعل تفاعلات العملاء أكثر سلاسة، وتؤتمت الأعمال المتكررة، وتمنح علامتك التجارية حضورًا أكثر أناقة واستجابة:

1. قم بإعداد ملف تعريف كامل لعملك (وقم بتحسينه)

يعمل ملفك الشخصي على WhatsApp Business كأنه موقع ويب مصغر داخل التطبيق. يمكنك استخدامه لعرض:

وصف نشاطك التجاري

ساعات العمل

الموقع

رابط الموقع

كتالوج الخدمات أو المنتجات

لإعدادها:

انتقل إلى الإعدادات

اختر أدوات الأعمال

انتقل إلى الملف الشخصي للأعمال

يؤسس الملف الشخصي الكامل الثقة والاحترافية، مما يمنح العملاء الثقة عند التواصل. إنه مثل امتلاك بطاقة عمل عبر الإنترنت تحتوي على كل ما يحتاجون إلى معرفته أمامهم مباشرةً، مما يقلل من التكرار ويزيد من فرص الحصول على عميل محتمل.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تحسين ملفك الشخصي، ستسهل على العملاء العثور على شركتك والاتصال بها والتفاعل معها.

2. إنشاء اختصارات للرد السريع

هل سئمت من كتابة نفس الإجابات مرارًا وتكرارًا؟ تتيح لك الردود السريعة حفظ رسائل WhatsApp المستخدمة بشكل متكرر وإرسالها ببضع نقرات.

قم بإعدادها باتباع المسار التالي: الإعدادات > أدوات الأعمال > الردود السريعة

📌 أمثلة على الاختصارات:

/hours = "ساعات عمل مكتبنا هي من الاثنين إلى الجمعة، من 9 صباحًا إلى 5 مساءً."

/pricing = "إليك رابط قائمة الأسعار الحالية: [رابط]"

هذا يقلل من وقت الاستجابة بشكل كبير ويضمن اتصالًا متسقًا ومهنيًا دون تعريضك لضغط غير ضروري في أوقات الذروة.

3. أتمتة الرسائل الغائبة ورسائل الترحيب

الانطباع الأول مهم، حتى عندما تكون غير متاح. اضبط تحيات تلقائية للترحيب بالعملاء الجدد ورسائل غياب للرد على الاستفسارات بعد ساعات العمل، حتى يعرف عملاؤك المحتملون أن عليهم الانتظار (ولا يفقدوا اهتمامهم).

مسار الإعداد: الإعدادات > أدوات الأعمال > رسالة الغياب / رسالة الترحيب

💡 نصيحة احترافية: قم بتخصيص رسائل الغياب لتوضيح توقعاتك بشأن أوقات الرد ("سنعاود الاتصال بك في غضون ساعتين") للحفاظ على الثقة وتجنب إحباط العملاء.

4. قم بإعداد كتالوج المنتجات لتصفحها على الفور

بدلاً من إرسال ملفات PDF معقدة أو جداول أسعار، اعرض عروضك داخل WhatsApp نفسه لتحويل العملاء المحتملين بشكل أسرع.

في أدوات الأعمال > الكتالوج، يمكنك:

تحميل صور المنتجات

تحديد الأسعار

اكتب أوصافًا قصيرة

أضف روابط الشراء

هذا يحول WhatsApp إلى متجر صغير، مما يتيح للعملاء التصفح والاستفسار على الفور، مما يقلل الاحتكاك ويقصر دورة المبيعات.

5. فوض المهام الروتينية إلى الذكاء الاصطناعي

مع مساعد الأعمال من Meta AI في تطبيق WhatsApp Business، يمكنك الحصول على المساعدة في مهام مثل صياغة وصف أفضل للمنتجات، وإنشاء صور لكتالوجك، أو إعداد حملات تسويق عبر WhatsApp وقوالب تسويق WhatsApp. ما عليك سوى النقر على موجه مقترح أو إرسال موجه خاص بك للبدء.

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشات والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

على الرغم من أن WhatsApp يوفر العديد من الميزات الذكية والأدوات التجارية الفعالة، إلا أنه من الضروري أيضًا معرفة حدوده، خاصة إذا كنت تعتمد عليه في التواصل المهني أو إدارة فرق عمل كبيرة. فليس كل شيء يعمل بالكفاءة المطلوبة، ولا تنتمي كل المحادثات إلى تطبيق مراسلة غير رسمي.

قيود استخدام WhatsApp للتواصل

يتميز WhatsApp ببساطته، ولكنه يظهر بعض العيوب عند استخدامه لتلبية احتياجات الاتصال المعقدة.

لم يتم تصميمه للتعاون الجماعي في الوقت الفعلي أو إدارة المشاريع الرسمية . سرعان ما تصبح المحادثات الجماعية صاخبة وغير منظمة، مما يجعل من الصعب تتبع القرارات أو المهام أو المواعيد النهائية

قد يكون البحث عن الرسائل واسترجاع السجل صعبًا بمجرد تجاوز عدد الرسائل البالغ بضعة آلاف

على الرغم من قوة الأمان في المحادثات الفردية، إلا أن النسخ الاحتياطية السحابية بها ثغرات ما لم يتم تشفيرها بشكل خاص

WhatsApp يفتقر إلى أدوات التحكم الإدارية . لا توجد طريقة لتعيين الأذونات أو الإشراف على المحادثات أو تعيين سير عمل منظم كما هو الحال في أدوات العمل المخصصة

التحدي الرئيسي الآخر هو الاحترافية: لا يقدّر كل عميل أو شريك أو زميل تلقي الرسائل عبر منصة مرتبطة بالاتصالات غير الرسمية

من الواضح أن WhatsApp هو نقطة انطلاق رائعة، ولكنه ليس حلاً كاملاً للتعاون الجاد والقابل للتطوير. الخطوة الأولى هي التعرف على الثغرات التي يتركها WhatsApp مفتوحة على مصراعيها. الخطوة التالية؟ الانتقال إلى أداة اتصال لا تكتفي بإصلاح المشكلات فحسب، بل تعزز كفاءة فريقك بالفعل.

وهنا يأتي دور ClickUp. فهو يقدم حلاً يجمع بين سهولة المراسلة الفورية والهيكل الذي تحتاجه الشركات للتعاون بشكل فعال.

📚 اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الدردشة الجماعية للفرق للشركات

الاستفادة من ClickUp لإدارة المجموعات والتواصل الفعال

بينما يضمن WhatsApp سير المحادثات، يعمل ClickUp على دفع المشاريع بأكملها إلى الأمام.

باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

تم تصميم ClickUp Chat لإجراء محادثات في الوقت الفعلي داخل مساحة العمل، مما يعني أن الأفكار والتحديثات وعناصر العمل تظل مرتبطة بالمهام والجداول الزمنية والأهداف.

كما أصبحت إدارة ديناميكيات المجموعات أسهل بكثير. مع ClickUp، يمكنك:

تعيين الأذونات (من يمكنه رؤية الدردشات أو المشاركة فيها أو الإشراف عليها)

أنشئ قنوات خاصة أو عامة

امنح وصولاً محدداً إلى الدردشات أو القنوات حسب الحاجة للأشخاص خارج مساحة عمل مؤسستك

إليك كيف يوفر لك ClickUp Chat ميزة إنتاجية حقيقية:

1. راسل في الوقت الفعلي مع سياق عملك المدمج

اربط مهامك ومشاريعك بمحادثاتك باستخدام ClickUp Chat

بدلاً من الرسائل المنفصلة التي تضيع في بحر من المحادثات، يتيح لك ClickUp Chat إنشاء قنوات بناءً على مشاريعك وقوائمك ومساحاتك داخل ClickUp.

وبذلك، يمكنك إنشاء قناة مخصصة للتفاعل بين جميع فرق التسويق والمبيعات، وقناة أخرى مخصصة للتواصل بين فرق الوسائط المدفوعة وفرق ABM.

يمكن إنشاء قناة منفصلة لكل فريق يعمل على ميزة منتج معينة، وقناة موحدة لإطلاق المنتج حيث يشارك الجميع التحديثات معًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ربط مهام ClickUp ذات الصلة بمحادثات محددة، وإرفاق الوسائط أو مستندات ClickUp بالدردشة مباشرةً دون الحاجة إلى البحث عن روابط خارجية. ويمكنك أيضًا إنشاء عناصر إجراءات أو مهام مباشرةً من سلسلة الدردشة عندما يظهر شيء مهم.

اربط محادثاتك بمهامك ومستنداتك في ClickUp باستخدام ClickUp Chat

هذا التكامل يعني أنه لن يضيع أي شيء مهم في المناقشات العابرة. كل شيء يظل قابلاً للتتبع والتخصيص ويمكن اتخاذ إجراءات بشأنه.

2. اختر من بين أنواع الرسائل المختلفة لضمان الوضوح

يتيح لك ClickUp Chat التمييز بين الرسائل النصية البسيطة والرسائل الخاصة، والمعروفة باسم "المنشورات". تعد المنشورات طريقة رائعة لجذب المزيد من الانتباه ويمكن أن تتخذ شكل إعلان أو مناقشة أو فكرة أو تحديث.

أنشئ منشورات خاصة لمشاركة الإعلانات والأفكار والتحديثات في ClickUp Chat

من خلال تصنيف الرسائل، يمكن لأعضاء الفريق فهم الغرض من الرسالة على الفور دون الحاجة إلى قراءة محتواها بالكامل.

الإعلانات : قم بتمييز القرارات المهمة التي يجب أن يكون الجميع على علم بها، بما في ذلك الإعلانات على مستوى الفريق، والتغييرات في سياسة الشركة، وإطلاق المنتجات الجديدة

المناقشات : شجع المحادثات التعاونية حول موضوع أو قرار معين

أفكار : شارك أفكارك الإبداعية أو اقتراحاتك للتفكير الجماعي

التحديثات: قدم تقارير مرحلية أو تحديثات الحالة بشأن المهام أو المشاريع

تساعد أنواع الرسائل المختلفة أعضاء الفريق على تحديد أولويات اهتمامهم. على سبيل المثال، قد تتطلب الإعلانات اهتمامًا فوريًا، بينما يمكن استكشاف الأفكار لاحقًا. وهذا يضمن وضوح سياق الرسالة، مما يقلل من سوء الفهم والتراسل غير الضروري.

3. وفر الوقت باستخدام إجراءات الذكاء الاصطناعي

مع ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp المدمج مباشرة في ClickUp Chat، يمكنك:

لخص محادثات الدردشة التي فاتتك تلقائيًا، بدلاً من تجميع ما حدث يدويًا أثناء انقطاع الاتصال أو انشغالك

تابع المحادثات التي فاتتك في قنوات الدردشة باستخدام ClickUp Brain

حدد رسالة لم يتم إرسالها واحصل على المساعدة في تحريرها أو كتابتها. يمكنك أيضًا أن تطلب من الذكاء الاصطناعي نشر الرد على سلسلة المحادثات بمجرد الانتهاء

اكتب وأرسل الرسائل بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat

قم بتعيين رسالة مرسلة إلى أحد أعضاء الفريق كعنصر إجراء

أنشئ مهمة من محتوى الرسالة بنقرة واحدة

أنشئ مهمة ClickUp من سلسلة محادثة، باستخدام الذكاء الاصطناعي أو بدونه

ابحث عن المهام والمستندات المتعلقة بالرسالة

اطلب من الذكاء الاصطناعي جلب الإجابات والتفاصيل المهمة من أي محادثة، حتى لو كانت قد جرت منذ شهور

احصل على إجابات لأسئلتك حول مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain داخل ClickUp Chat

يتيح لك هذا التكامل إدارة المهام وتلخيص المحادثات وأتمتة سير العمل دون مغادرة واجهة الدردشة!

4. تعاون في الوقت الفعلي مع SyncUps

تسهل ميزة SyncUps في ClickUp Chat إجراء المكالمات الصوتية والمرئية من داخل مساحة العمل الخاصة بك

في بعض الأحيان، لا تكفي رسالة سريعة — فأنت بحاجة إلى التحدث.

باستخدام SyncUps في ClickUp Chat، يمكنك بدء مكالمة صوتية أو مرئية بسلاسة مع زميل أو فريقك بأكمله في وقت واحد، دون مغادرة مساحة العمل أو التبديل إلى تطبيقات خارجية مثل Zoom أو Meet.

على عكس WhatsApp، الذي يتطلب تبديلًا صعبًا للمكالمات الجماعية ولا يوفر تكاملًا حقيقيًا مع مساحة العمل، لا يتطلب ClickUp التنقل بين التطبيقات أو تبديل السياق لإنجاز المهام.

شارك شاشتك لتتبع المناقشات مباشرة. قم بعصف ذهني على لوحات ClickUp. وسجل القرارات مباشرة في المهام أو المستندات أثناء التعاون.

بالنسبة للفرق البعيدة أو الشركات الناشئة الموزعة أو فرق المشاريع سريعة الحركة، هذا يعني عدد أقل من الأدوات المجزأة وحل أسرع للمشكلات وتوافق أكثر إحكامًا دون الحاجة إلى خمس منصات مختلفة للتواصل بفعالية.

💡 نصيحة احترافية: كما هو الحال مع WhatsApp، يمكنك تخصيص إشعارات الدردشة التي تتلقاها في ClickUp. بشكل افتراضي، ستستخدم القنوات التي تتابعها إعدادات الإشعارات العامة، ولكن يمكنك تخصيص إشعارات كل قناة حسب تفضيلاتك.

تجاوز مراسلات الرسائل إلى محرك تنفيذ قوي

يمكن أن يؤدي إتقان حيل WhatsApp إلى تسريع وتنظيم وتأمين رسائلك الشخصية والمهنية على الفور. تساهم التحسينات الصغيرة في تحقيق كفاءة حقيقية، سواء بدأت بتثبيت المحادثات المهمة أو أتمتة الردود أو تشديد إعدادات الخصوصية.

ولكن عندما تبدأ احتياجاتك في مجال الاتصال في التوسع — عند إدارة المشاريع أو التنسيق بين الفرق أو بناء علاقات مع العملاء — سرعان ما تصبح قيود WhatsApp عقبات.

وهنا يأتي دور بدائل WhatsApp مثل ClickUp.

يدمج ClickUp الدردشات في الوقت الفعلي وإدارة المهام وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإعلانات والمكالمات الصوتية/المرئية الفورية داخل مساحة عمل منظمة. يعني هذا التكامل في سير العمل تنفيذًا أسرع وتقليل الأخطاء وتعاونًا أكثر إحكامًا بشكل ملحوظ. إنه الفرق بين "ناقشنا الأمر" و"أنجزنا الأمر"

لذا، إذا كنت مستعدًا للتخلص من التنقل بين التطبيقات والبدء في ربط كل محادثة بإجراء ذي مغزى، فإن ClickUp هو الخطوة التالية الأذكى. جرب ClickUp مجانًا اليوم!