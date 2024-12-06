المزايا الأساسية لتطبيق واتساب للأعمال يجب أن تعرفها

يُظهر التفاعل الاستباقي مع التعليقات والأسئلة أن علامتك التجارية تقدّر عملاءها حقًا. فهو يسد الفجوات المحتملة في المعلومات ويرتقي بصورة علامتك التجارية إلى مستوى جديد من الاحترافية.

📌التحقق من الحقائق: 79% من الشركات تؤكد أن تطبيقات الدردشة المباشرة والمراسلة تعزز المبيعات والإيرادات وولاء العملاء.

إحدى الأدوات الشائعة بين العملاء والعلامات التجارية هي واتساب للأعمال.

فمنذ إطلاقه في عام 2009 كتطبيق مراسلة أساسي، توسع التطبيق ليؤثر على العلامات التجارية وعلاقات العملاء والكفاءة التشغيلية.

هل ينتابك الفضول لمعرفة ما الذي تستفيده شركتك من واتساب؟ تتناول هذه المقالة الميزات القوية والفوائد المذهلة لاستخدام واتساب للأعمال!

⏰ ملخص 60 ثانية

الأتمتة والفعالية: يعمل على أتمتة الردود وتسريع التواصل

يعمل على أتمتة الردود وتسريع التواصل الفوائد: يحسن التواصل مع العملاء وفريق العمل

يحسن التواصل مع العملاء وفريق العمل التنفيذ: يمكن دمجها في احتياجات العمل المختلفة

يمكن دمجها في احتياجات العمل المختلفة العيوب: قابلية محدودة للتوسع، وتخصيص محدود

## الميزات الرئيسية لواتساب للأعمال

قبل أن نلقي نظرة على مزايا واتساب للأعمال، دعنا نلقي نظرة على الميزات الرئيسية التي تجعله شائعًا للغاية.

1. ملف واتساب للأعمال

_عرض الملف الشخصي للأعمال في واتساب واتساب للأعمال

تتمثل إحدى الميزات الأساسية للأداة في السماح للشركات بإنشاء هوية مهنية. يتضمن ذلك تفاصيل أساسية مثل:

اسم النشاط التجاري ووصفه

العنوان

ساعات العمل

تفاصيل الاتصال (معرف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)

يُعد الملف التعريفي للنشاط التجاري في واتساب طريقة سريعة للعملاء لفهم مؤسستك.

2. الرسائل الآلية: رسائل الترحيب ورسائل الغياب

الرسائل التلقائية لإشعارات التحية والغياب

أداة أخرى ملائمة في واتساب للأعمال هي رسائل الترحيب الآلية والردود الآلية للردود البعيدة.يتطلب إنشاء هذه الرسائل لعملائك بضعة أسطر من الإدخال.

توفر رسائل الترحيب ترحيبًا حارًا، بينما توفر رسائل الردود البعيدة إبقاء عملائك على اطلاع دائم عندما لا تكون متواجدًا، مما يحافظ على تفاعل عملائك ويخلصك من ضغط التحقق من الرسائل الواردة باستمرار.

3. ردود سريعة للتواصل الفعال

تعيين الردود السريعة في واتس آب للأعمال

يتيح لك تطبيق واتساب للأعمال إعداد ردود سريعة على استفسارات العملاء الأساسية والأسئلة المتداولة. تتيح لك أداة الأعمال هذه أيضاً إنشاء ردود مخصصة مقابل كلمات رئيسية.

هل تحتاج إلى مثال؟ لنفترض أنك قمت بإعداد رد سريع لكلمة "مفتوح" عندما يسألك أحد العملاء عندما يسألك عن موعد فتح المتجر، كل ما عليك فعله هو كتابة "/مفتوح"، وتحديد ردك السريع، وإرساله!

💡 نصيحة احترافية: دع العميل يكمل جملته أو نقطته. قد تؤدي الإجابة على سؤال غير مكتمل إلى إضعاف أو إرباك الدردشة وإضعاف تجربة العميل. 📊

4. تسميات لتنظيم الاتصال

لقطة شاشة للملصقات على واتساب للأعمال

التسميات في واتساب للأعمال تنظيم جهات الاتصال والمحادثات وتصنيفها. تصنف الأداة عملاءك بناءً على معايير محددة، مثل حالة العميل المحتمل أو الدفع أو الاستفسارات التجارية.

تسهّل هذه الميزة تحديد أولويات المحادثات المهمة. تساعدك التصنيفات على تتبع التقدم المحرز، مما يضمن لك عدم تفويت أي استفسارات من العملاء.

5. واتساب ويب للاستخدام المكتبي

واتس آب الويب لاستخدام سطح المكتب

يوفر تطبيق واتساب للأعمال لسطح المكتب خياراً مريحاً أكثر لإدارة التواصل مع العملاء. فهو يمكّن العملاء وموظفي الدعم من التواصل وحل المشكلات من أي مكان.

تعمل هذه الميزة على تعزيز الإنتاجية من خلال السماح للموظفين بـ التعامل مع المحادثات على شاشة أكبر والكتابة بكفاءة أكبر. يُعد واتساب ويب مثاليًا للمحترفين وفرق العمل التي تحتاج إلى المرونة عند اختيار أجهزة التواصل.

## فوائد استخدام واتساب للأعمال

تقدم لك هذه الميزات لمحة عن مزايا واتساب للأعمال التي تعود بالنفع على عملياتك. دعنا نتعمق في جوهر كل ذلك. فيما يلي عشر فوائد لاعتماد هذه الأداة في عملك.

1. تعزيز التواصل مع العملاء

يبدأ دعم العملاء الرائع بالتواصل السلس. ومن المحتمل أن يؤدي وجود منصة مألوفة وسهلة الاستخدام، مثل واتساب، إلى تحسين جودة هذه التفاعلات.

إليك كيفية تعزيز تطبيق واتساب للأعمال التواصل مع العملاء:

يمكنك من إجراء محادثات مباشرة من خلال الرسائل النصية والملاحظات الصوتية والمكالمات وغيرها. وهذا يحافظ على تنوّع التواصل ولا يترك أي ثغرات عندما يتعلق الأمر باستفسارات العملاء

من خلال الرسائل النصية والملاحظات الصوتية والمكالمات وغيرها. وهذا يحافظ على تنوّع التواصل ولا يترك أي ثغرات عندما يتعلق الأمر باستفسارات العملاء تعزز مشاركة الوسائط المتعددة الغنية على منصة واتساب للأعمال من تفاعل العملاء. استخدام مقاطع الفيديو والكتيبات الترويجية يسهّل التسويق الفعال عبر واتساب

على منصة واتساب للأعمال من تفاعل العملاء. استخدام مقاطع الفيديو والكتيبات الترويجية يسهّل التسويق الفعال عبر واتساب يسهّل الاستفسارات وإدارة النزاعات من خلال تسهيل الأدلة التي يرسلها العملاء مثل صور المنتجات أو المستندات

2. التفاعل المخصصالتفاعل الشخصي

لم يعد التخصيص ترفاً.

📌تحقق من الحقائق: 81% من العملاء يفضلون الشركات التي تقدم تجربة شخصية.

يعد واتساب للأعمال أداة رائعة لصياغة ردود مخصصة. وإليك كيفية تسهيل التفاعل المخصص:

قم بتعيين رسائل تلقائية ومخصصة مثل التحيات أو أمنيات أعياد الميلاد أو التذكير بالمواعيد. وهذا يخلق تجربة عملاء مدروسة

مثل التحيات أو أمنيات أعياد الميلاد أو التذكير بالمواعيد. وهذا يخلق تجربة عملاء مدروسة قم بتقسيم تفاعلات العملاء وتصنيف جهات الاتصال باستخدام تصنيفات واتساب للأعمال. استهداف الحملات التسويقية والعروض التسويقية بناءً على تفضيلات العملاء وحالة العميل المحتمل

وتصنيف جهات الاتصال باستخدام تصنيفات واتساب للأعمال. استهداف الحملات التسويقية والعروض التسويقية بناءً على تفضيلات العملاء وحالة العميل المحتمل تصميم التفاعلات باستخدام سجل الدردشة من أجل توفير حلول مخصصة، مما يعزز المشاركة والرضا

3. تسويق فعال من حيث التكلفة

لا ينبغي أن تحد قيود الميزانية من جهودك التسويقية وتأثيرها. يُعد واتساب للأعمال بديلاً ميسور التكلفة لطرق التسويق التقليدية وغير العضوية.

إليك كيفية مساعدة الشركات على توفير تكاليف التسويق:

الترويج مباشرة للعملاء عبر الرسائل الجماعية. التخلص من تكاليف القنوات الإعلانية التقليدية التي تصل إلى جمهور عام

للعملاء عبر الرسائل الجماعية. التخلص من تكاليف القنوات الإعلانية التقليدية التي تصل إلى جمهور عام تعزيز الحملات التسويقية من خلال مشاركة محتوى وسائط متعددة مقنع إنشاء كتالوجات المنتجات المرسلة دون أي نفقات إضافية للمنصة

من خلال مشاركة محتوى وسائط متعددة مقنع إنشاء كتالوجات المنتجات المرسلة دون أي نفقات إضافية للمنصة حسِّن معدلات فتح الرسائل مع منصة واتساب للأعمال. وبهذه الطريقة، ستعرف أن رسائلك التسويقية من المرجح أن تتم مشاهدتها والتصرف بناءً عليها

4. خدمة عملاء مبسطة

يطلب العملاء من العلامات التجارية أن تُظهر لهم كفاءة الخدمة وسهولة الوصول إليها. يعمل تطبيق واتساب للأعمال على تبسيط عمليات الدعم دون الحاجة إلى قوة عاملة مخصصة.

إليك كيفية تقديم خدمة العملاء دون أي عوائق:

تعامل مع استفسارات العملاء بشكل فوري مع اختصارات مدمجة في الرسائل الفورية. هذا يؤكد على أن العملاء مسموعون ومقدّرون

مع اختصارات مدمجة في الرسائل الفورية. هذا يؤكد على أن العملاء مسموعون ومقدّرون مشاركة أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها كمقاطع فيديو أو ملفات PDF مباشرةً في الدردشة. حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر فعالية

كمقاطع فيديو أو ملفات PDF مباشرةً في الدردشة. حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر فعالية تتبع التفاعلات وملاحظات العملاء مع واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال التي تدمج أدوات إدارة علاقات العملاء لديك. السماح للوكلاء بتقديم مساعدة قائمة على البيانات ومستنيرة وسلسة

5. أوقات استجابة سريعة

📌التحقق من الحقائق: 76% من العملاء يقدرون مدى سرعة استجابة العلامة التجارية للاستفسارات. في حين أن متوسط الوقت يختلف حسب القناة، إلا أن التأخير قد يكلف عملية البيع.

يجهزك واتساب للأعمال للرد بسرعة وفعالية وحتى بشكل فوري. إليك كيفية القيام بذلك قناة التواصل تتيح لك القيام بذلك:

تقوم بأتمتة الردود على الأسئلة الشائعة أو الاستفسارات خارج ساعات العمل مع ميزات الأداة المدمجة. تقدم المساعدة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع ردود فورية خالية من المتاعب وموفرة للموارد

أو الاستفسارات خارج ساعات العمل مع ميزات الأداة المدمجة. تقدم المساعدة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مع ردود فورية خالية من المتاعب وموفرة للموارد ينبه فرق العمل إلى الرسائل في الوقت الفعلي من خلال الإشعارات. يتيح متابعة أسرع وحل التذاكر

إلى الرسائل في الوقت الفعلي من خلال الإشعارات. يتيح متابعة أسرع وحل التذاكر تقلل أوقات الانتظار مع ميزات واتساب للأعمال المبسطة مثل الردود السريعة والأزرار التفاعلية

6. التكامل مع روبوتات الدردشة

نظرًا لأن السرعة والوضوح هما حاجة الساعة، تكتسب روبوتات الدردشة الآلية شعبية هائلة في خدمة العملاء. تتضمن إمكانيات واجهة برمجة تطبيقات واتساب API أيضًا مجموعة واسعة من تكامل روبوتات الدردشة الآلية.

فيما يلي كيفية استفادة الشركات من تكامل روبوتات الدردشة مع واتساب:

يقلل من عبء العمل على الوكلاء المباشرين من خلال السماح لروبوتات الدردشة الآلية بالرد على الاستفسارات الروتينية. معالجة توفر المنتج أو تتبع الطلبات مع تقليل الذهاب والإياب مع أوراق البيانات

على الوكلاء المباشرين من خلال السماح لروبوتات الدردشة الآلية بالرد على الاستفسارات الروتينية. معالجة توفر المنتج أو تتبع الطلبات مع تقليل الذهاب والإياب مع أوراق البيانات تحسين جودة التخصيص مع تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وتصعيد المشكلات المعقدة فقط إلى وكلاء خدمة العملاء البشريين

مع تكامل واجهة برمجة التطبيقات، وتصعيد المشكلات المعقدة فقط إلى وكلاء خدمة العملاء البشريين يحافظ على جودة الخدمة المتسقة، على مدار الساعة، مع روبوتات الدردشة الآلية المدمجة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

7. تعزيز التعاون التعاون في مكان العمل يحفز الإنتاجية والكفاءة. سواءً للمحادثات الشخصية أو تحديثات البث، يوفر واتساب للأعمال واجهة تكمّل العمل الجماعي السلس.

إليك كيفية تحسين واتساب للأعمال التواصل الجماعي :

يُنشئ إطار عمل للتواصل من خلال الدردشات الجماعية، مما يتيح العصف الذهني واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي

من خلال الدردشات الجماعية، مما يتيح العصف الذهني واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي يحافظ على تنظيم المحادثات من خلال مجموعات خاصة بالأقسام، مما يضمن بقاء المعلومات ذات صلة ومركزة

من خلال مجموعات خاصة بالأقسام، مما يضمن بقاء المعلومات ذات صلة ومركزة يسمح بالمشاركة الانتقائية من خلال تمكين منشئي المحتوى من اختيار الأعضاء، مما يجعل المناقشات دقيقة وقابلة للتنفيذ

بالإضافة إلى ذلك، إليك كيفية تعزيز واتساب لإمكانيات مشاركة الملفات للشركات:

يسمح لفرق العمل بمشاركة التقارير والصور والعروض التقديمية بسلاسة بمختلف التنسيقات القياسية في المجال

والصور والعروض التقديمية بسلاسة بمختلف التنسيقات القياسية في المجال يوفر الموارد المهمة دون فقدان التفاصيل مع حدود نقل الملفات الكبيرة والتوافق مع دقة الوضوح العالي

دون فقدان التفاصيل مع حدود نقل الملفات الكبيرة والتوافق مع دقة الوضوح العالي يوفر أمان البيانات مع التشفير من طرف إلى طرف، مما يحمي معلومات الأعمال الحساسة أثناء التبادل

8. زيادة مشاركة العملاء

التفاعل هو ما يدفع التفاعلات والعملاء المحتملين، وفي النهاية المبيعات. وباعتباره تطبيق مراسلة شخصي، يحافظ واتساب على استراتيجيات المشاركة المباشرة والفعالة.

عندما يتعلق الأمر بالملاحظات والاستطلاعات، إليك ما يقدمه واتساب للأعمال:

اجمع رؤى قيمة دون عناء باستخدام استطلاعات الرأي، مما يتيح إجراء استطلاعات رأي سريعة وبسيطة للحصول على ملاحظات العملاء القابلة للتنفيذ

دون عناء باستخدام استطلاعات الرأي، مما يتيح إجراء استطلاعات رأي سريعة وبسيطة للحصول على ملاحظات العملاء القابلة للتنفيذ تحفيز المشاركة والتقدير في الوقت الفعلي لتعزيز مشاركة العملاء

والتقدير في الوقت الفعلي لتعزيز مشاركة العملاء تبسيط عمليات جمع الآراء والملاحظات من خلال أزرار تفاعلية، مما يسهل جمع الإجابات واستخلاص الرؤى

يُعد واتساب رائعًا أيضًا لتحسين تأثير برامج الولاء.

تقديم عروض حصرية عبر رسائل مباشرة مخصّصة ومخصصة، مما يؤدي إلى إنشاء اتصالات هادفة مع العملاء

عبر رسائل مباشرة مخصّصة ومخصصة، مما يؤدي إلى إنشاء اتصالات هادفة مع العملاء تخصيص تحديثات الولاء حسب تفضيلات العملاء، مما يضمن توافق التواصل مع الاهتمامات الفردية لتعميق المشاركة

9. الوصول العالمي وقابلية التوسع

يمكنك توسيع نطاق وصولك دون عناء مع منصة تواصل عالمية. يعمل واتساب للأعمال، المتوفر في العديد من البلدان، على تمكين الشركات من التوسع بفعالية. وإليك الطريقة:

يمكنك الوصول إلى الأسواق الدولية بفضل التواجد العالمي لواتساب. تعزيز التفاعلات الإقليمية من خلال دعمه متعدد اللغات

بفضل التواجد العالمي لواتساب. تعزيز التفاعلات الإقليمية من خلال دعمه متعدد اللغات تلبية احتياجات عدد أكبر من العملاء وتوسيع نطاق التواصل من خلال الرسائل الجماعية وأتمتة الردود

وتوسيع نطاق التواصل من خلال الرسائل الجماعية وأتمتة الردود حافظ على التواصل بأسعار معقولة من خلال استبدال المكالمات باهظة الثمن بمكالمات مجانية عبر الإنترنت

## كيف تبدأ مع واتساب للأعمال

لقد تناولنا كيف يعزز واتساب للأعمال الجوانب التشغيلية والاستراتيجية. لمساعدتك على البدء، إليك خمس خطوات سريعة لإعداد حساب واتساب للأعمال:

الخطوة 1: قم بتنزيل أو فتح تطبيق واتساب للأعمال

قم بتنزيل أو فتح تطبيق واتساب للأعمال الخطوة 2: وافق على الشروط والأحكام

وافق على الشروط والأحكام الخطوة 3: قم بتأكيد رقم عملك عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية

قم بتأكيد رقم عملك عن طريق رسالة نصية أو مكالمة هاتفية الخطوة 4: أضف اسم نشاطك التجاري وفئته

أضف اسم نشاطك التجاري وفئته الخطوة 5: استكشف أدوات العمل وابدأ باستخدامها

وبذلك، تكون جاهزًا لبدء استخدام الميزات والمزايا الرئيسية لواتساب للأعمال.

¦مكافأة: من الممكن أيضًا ترحيل رقم واتساب الحالي إلى حساب الأعمال. ليست هناك حاجة للحصول على رقم جديد. ✅

## قيود استخدام واتساب للتواصل التجاري

توفر منصة واتساب للأعمال العديد من المزايا. ومع ذلك، فإنها تأتي مع عيوبها. فيما يلي أربعة قيود يجب مراعاتها:

قيود الرسائل : تقييد عدد الرسائل التي يمكن للشركات أن تبدأها، مما يعيق العمليات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتطلب التحقق من الحساب والموافقة عليه للحصول على حصة أعلى

: تقييد عدد الرسائل التي يمكن للشركات أن تبدأها، مما يعيق العمليات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتطلب التحقق من الحساب والموافقة عليه للحصول على حصة أعلى قابلية التوسع المعقدة : يكافح للتعامل مع أحجام كبيرة من التفاعلات. يصبح الأمر مقيدًا وصعبًا لإدارة تفاعلات العملاء المتزايدة دون تكامل إضافي

: يكافح للتعامل مع أحجام كبيرة من التفاعلات. يصبح الأمر مقيدًا وصعبًا لإدارة تفاعلات العملاء المتزايدة دون تكامل إضافي التحليلات الأساسية : يفتقر إلى ميزات إعداد تقارير شاملة تتجاوز معدلات تسليم الرسائل واستلامها وقراءتها. يفشل في دعم التخطيط والتطوير المتعمق لاستراتيجيات التسويق المستقبلية

: يفتقر إلى ميزات إعداد تقارير شاملة تتجاوز معدلات تسليم الرسائل واستلامها وقراءتها. يفشل في دعم التخطيط والتطوير المتعمق لاستراتيجيات التسويق المستقبلية افتقار إلى التخصيص : يقدم الحد الأدنى من خيارات تخصيص العلامة التجارية أو الواجهة. يحد من قدرة الشركات على تقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل

: يقدم الحد الأدنى من خيارات تخصيص العلامة التجارية أو الواجهة. يحد من قدرة الشركات على تقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل ميزات محدودة في الخطط الأساسية: يوفر وظائف متقدمة مثل روبوتات الدردشة والتحليلات فقط في الإعدادات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات. يصبح الوصول إليها أقل سهولة للشركات الصغيرة التي تستخدم إصدار التطبيق

## استخدام ClickUp للتواصل الفعال بين الشركات

تقيّد قيود واتساب الاتصالات والتسويق على مستوى الأعمال التجارية. بالنسبة للشركات التي تهدف إلى تحقيق نمو كبير، فإن بديل واتساب يصبح ضرورة.

تشكل إدارة المشاريع، وإشراك العملاء، وتواصل الفريق جوهر التواصل التجاري. مع وضع هذه العناصر في الاعتبار، يصبح ClickUp على الفور خيارًا ممتازًا لـ إدارة الفريق المتطلبات.

في الواقع، يتميز ClickUp بأكثر من 30 أداة وأكثر من 1000 تكامل مصممة للتميز في العمل. هل تحتاج إلى مزيد من الإقناع؟ دعنا نقارن بين التطبيقين.

الميزات WhatsApp Business ClickUp الوظائف الأساسية التواصل ✅ مشاركة الملفات ✅ إدارة المشاريع ✅ التواصل والتعاون ✅ الأتمتة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أدوات التعاون وظيفة الدردشة الجماعية ✅ مشاركة الشاشة القائمة على المكالمات التعاون في الوقت الحقيقي ✅ التعليق ووضع العلامات ✅ مساحات العمل المشتركة ✅ المراسلة إدارة الأعمال 🚫 غير مصممة لإدارة المشاريع ميزات إدارة المشاريع الفعالة إعداد الأهداف ✅ إعداد الأهداف✅ مخططات جانت✅ إدارة أعباء العمل الجماعي ✅ حلول الموارد البشرية التفاعل مع العملاء ✔️ أدوات التفاعل مع العملاء مثل الردود الآلية والسريعة ✅ تكامل إدارة علاقات العملاء✅ أدوات دعم العملاء✅ سير العمل الآلي الأمان ✅ التشفير المتكامل للرسائل تدابير أمنية قوية تشفير البيانات ✅ ضوابط وصول المستخدم ✅ أذونات آمنة ومشاركة الملفات قابلية التوسع ✔️ قابلية محدودة للتوسع للفرق الكبيرة والمشاريع المعقدة ✅ قابلية عالية للتوسع للشركات المتنامية أتمتة قابلة للتخصيص التسعير ✔️ تشبه الخطة المجانية تطبيق المراسلة الشخصية مع بعض الميزات الإضافية tools✔️ تأتي الخطط المدفوعة مع عمليات تكامل خاصة بالأعمال تتمتع الخطة المجانية بإمكانية الوصول إلى جميع الميزات تقريبًا ✅ خطط تسعير متعددة تتناسب مع متطلبات جميع أحجام الفرق

يتميز ClickUp بخاصية مخصصة وسهلة الاستخدام رسائل الأعمال التطبيق

### تحسين خدمة العملاء والتواصل مع ClickUp Chat

التواصل وإدارة المهام في مساحة العمل الموحدة في ClickUp Chat ClickUp Chat هي أداة متعددة الاستخدامات مصممة للتواصل والتعاون السلس. فهي تتميز بإمكانيات مراسلة أعمال واسعة النطاق للمحادثات المباشرة والجماعية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على مكالمات صوتية ومكالمات فيديو واضحة تحافظ على سلاسة ووضوح التفاعلات.

فيما يلي سبب استخدام المستخدمين لـ ClickUp لترقية اتصالاتهم: 🚀

_ نقل ClickUp جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات والواتساب إلى مكان واحد. لذا، تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها

روزانا هنغاريا، مديرة المشروع

هذا أداة دردشة الفريق تمزج إدارة المشاريع وفريق العمل في واجهة الدردشة. تساعد في ربط الدردشات بالمهام والمشاريع، مع الحفاظ على وضوح السياق والتحديثات دائمًا. إنشاء مهام جديدة من سلاسل محادثات الدردشة، وربط سلاسل المحادثات بمهام محددة، والتخلص من تبديل المحتوى غير الضروري!

يتميز بمواضيع، وردود الفعل، وتنسيق النص المنسق والمساحات لجعل المناقشات أكثر تنظيماً وتفاعلاً. كما أن تحديثات الحالة والإشعارات والأشرطة الجانبية القابلة للتخصيص تزيد من انسيابية التواصل الداخلي .

* مكافأة: فيما يلي نظرة متعمقة على كيفية ClickUp Chat يعيد تشكيل التواصل التجاري ويتكامل بسلاسة مع عمليات العمل الأساسية. 💼

بالإضافة إلى التواصل الشامل، تحتوي المنصة على أداة مخصصة للذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المشاريع واتصالات الأعمال.

قم بدمج قوة المراسلة الآلية مع ClickUp Brain

تلخيص وتحليل اتصالات الفريق وأتمتة الرسائل وجدولة الردود باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة تقوم بتلخيص وتحليل وأتمتة. تساعد الأداة في الإجابة عن الأسئلة وإنشاء المهام مباشرةً من رسائل الدردشة. كما أن إمكانيات الأتمتة التي توفرها تقلل من الجهد اليدوي دون إغفال التفاصيل المهمة.

ولتعزيز جودة التواصل، تتفوق أداة ClickUp Brain في جدولة الرسائل، وهي مثالية للتواصل في الوقت المناسب عبر مناطق زمنية مختلفة.

كما أنه يحتوي أيضاً على ميزة "قف فوق" التي تجمع التحديثات وتحدد العوائق وتخلق رؤى، وهذا أمر رائع لمواءمة الجميع وتجنب الاجتماعات المطولة في كثير من الأحيان.

هل تريد التركيز على التحسين؟ يُعدّ ClickUp Brain رائعاً لتحليل المحادثات لتوليد اقتراحات تحسّن التعاون. يمكن الوصول إليه من أي أداة من أدوات أي نظام أساسي ويوفر اتساق البيانات مع روابط واضحة للمهام والمستندات والمصادر.

بشكل عام، يجعل ClickUp Brain التواصل سلساً وفعالاً ومنتجاً.

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من ترسانة الإنتاجية هذه، فإن ClickUp يقدم مجموعة أدوات مخصصة لإنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها لإتمام الصفقة.

*مكافأة: تتيح لك منصة ClickUp دعوة الضيوف إلى فريقك، وهي مثالية لربط أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. فهو يحفز التواصل الفوري مع العملاء ويقلل من فجوات المعلومات. 🗂️

سجّل مقاطع الفيديو حتى لا يفوتك أي شيء مع ClickUp Clips

تسجيل مقاطع الفيديو وربطها بالمهام ومشاركة المعلومات باستخدام ClickUp Clips دون عناء كليك أب كليب هي أداة متعددة الاستخدامات لتسجيل الفيديو ومشاركته. فهي تلتقط الشاشات وتسرد سير العمل وتنشئ شروحًا مرئية للوضوح. تُعدّ المقاطع مثالية للتحديثات والعروض التوضيحية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها دون إرباك رسائل البريد الإلكتروني.

إنه ممتاز لـ تعاون الفيديو غير المتزامن مما يساعد حتى المديرين على تقديم إرشادات واضحة وفي الوقت الفعلي. تقلل التعليمات أو الملاحظات أو التقارير المسجلة من سوء التواصل. تتكامل المقاطع مع المهام والمشاريع، مما يحافظ على السياق وسهولة الاستخدام.

من خلال المزج بين المرئيات والسرد، تعمل المقاطع على تحسين التواصل والإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة سير العمل ومواءمة المشروع.

هل تريد بنية جاهزة للاستخدام لعمليات التواصل؟ تقدم ClickUp العديد من المقاطع المصممة مسبقًا قوالب التواصل لتوفير الوقت

قالب ClickUp للرسائل الفورية

قالب الرسالة الفورية الخاص بـ ClickUp يعزز تواصل الفريق بسلاسة من خلال تنسيق منظم. فهو يساعد على إنشاء تحديثات واضحة وموجزة ورسائل مؤثرة.

يشتمل قالب المهام هذا على أربع مهام فرعية أساسية تغطي اصطلاحات التسمية وتقليل الرسائل الفائتة. وهو يطالب المستخدمين بتعيين مؤشرات الرسائل ومراجعة المحتوى بعناية قبل الإرسال.

★ مكافأة: هل تريد التعرف على برامج البريد الإلكتروني التعاوني؟ اطلع على أفضل 10 برامج للبريد الوارد المشترك 🤝

ارتقِ باتصالاتك التجارية باستخدام ClickUp

التواصل هو شريان الحياة لجميع الأعمال التجارية وتفاعلات العملاء. فهو يعزز صورة العلامة التجارية ويبسط التعامل مع استفسارات العملاء من خلال التواصل الجماعي.

يسلط دليلنا عن واتساب للأعمال الضوء على مزاياه واستخداماته العملية. ومع ذلك، فإن ميزاته الأساسية غالباً ما تحد من إمكاناته الكاملة. وللحصول على قيمة أكبر للأعمال، فإنك تحتاج إلى أدوات متقدمة وعمليات تكامل - وكل ذلك ضمن حل ميسور التكلفة.

ومن خلال إدارة المهام الفعّالة والأتمتة والأدوات التعاونية، يُعدّ ClickUp البديل المثالي. فهو يسهّل جمع بيانات العملاء بسلاسة وتعدد الاستخدامات وقابلية التوسع.

هل تريد الارتقاء بمستوى اتصالاتك التجارية؟ اشترك مع ClickUp اليوم!