واتساب للأعمال مقابل واتساب للأفراد: أي أداة مراسلة تختار؟

ظهر تطبيق واتساب لأول مرة في عام 2009، وسرعان ما أصبح الجميع من مراهقي المدارس الثانوية إلى أصحاب الإنجازات في الشركات ملتصقين بالرسائل النصية.

ومع كل هذه الضجة، انتبهت الشركات إلى ذلك. وأدركت الشركات أن واتساب لديه إمكانات حقيقية للتواصل مع العملاء. أدخلوا واتساب للأعمال، وهو إصدار مصمم خصيصًا كما خمنت ذلك للتفاعلات التجارية.

ومع ذلك يبقى السؤال المهم قائماً: هل واتساب للأعمال هو الأنسب للاستخدام الشخصي، أم أنه يمكن أن يكون فعالاً للشركات؟ هل واتساب للأعمال مقابل واتساب للأعمال هو حقاً وجهان لعملة واحدة، أم أنهما منصتان مختلفتان بشكل أساسي؟

دعونا نحلل الاختلافات ونكتشف أيهما مناسب لاحتياجاتك

مقدمة في واتساب

في يونيو 2024، عاد فريق عمل العائلة العصرية المفضل لدى الجميع عودة مفاجئة - هذه المرة في إعلان واتساب !

لماذا تسأل؟ لعرض قوة ميزة الدردشة الجماعية في واتساب.

وعد واتساب المشاهدين بتجربة مراسلة سلسة من خلال المراوغات الكلاسيكية للشخصيات والسيناريو المثير للاهتمام. _ولكن ما مدى جودة واتساب للاستخدام اليومي؟

نظرة عامة على واتساب

ليس الأمر صادمًا، فواتساب هو تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم.

مع 2 مليار مستخدم نشط على مستوى العالم من الواضح أن تطبيق واتساب قد أثار إعجاب الناس في كل مكان.

_إذن، ما الذي يجذبهم؟

إلى جانب كونه آمنًا ويعمل بسلاسة عبر نظامي iOS وأندرويد، فهو مجاني الاستخدام.

في حين أن الجميع تقريبًا قد سمع عن واتساب، إلا أن الكثيرين ليسوا على دراية بشقيقه الجاهز للشركات: واتساب للأعمال.

صعود واتساب للأعمال

قبل أن نغوص في تفاصيل خيارات واتساب، دعنا نقوم بإحصاء سريع:

واتساب ماسنجر

واتساب للأعمال

واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال

يخدم كل منها غرضاً فريداً مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات المراسلة المختلفة.

وكما قال مارك زوكربيرج في مقابلة مع رويترز ، "الحقيقة هي أن رسائل الأعمال ستكون على الأرجح الركيزة الرئيسية التالية لأعمالنا بينما نعمل على تحقيق الدخل من واتساب وماسنجر بشكل أكبر."

ولم يكن مخطئًا!

في الواقع، أكثر من 40 مليون شخص يتصفحون كتالوج واتساب للأعمال كل شهر - وهو إنجاز مثير للإعجاب بالنسبة لما بدأ كتطبيق مراسلة بسيط

🌟 🌟 حقيقة ممتعة: بعد رفضه من قبل فيسبوك في عام 2009، لم يستسلم براين أكتون المؤسس المشارك لواتساب. وبدلاً من ذلك، قام ببناء واتساب ليشتريه فيسبوك مقابل 19 مليار دولار في عام 2014.

استكشاف واتساب الشخصي

واتساب الشخصي هو تطبيق المراسلة المفضل لدى الجميع، وهناك سبب لذلك. دعنا نستكشفه.

الميزات الأساسية لتطبيق واتساب الشخصي

مثل أي منصة مراسلة رائعة، فإن واتساب Personal مليء بالميزات الأساسية التي جعلته مفضلاً في جميع أنحاء العالم. تتضمن هذه الميزات الأساسية ما يلي:

التشفير من طرف إلى طرف : الرسائل والمكالمات والوسائط محمية بحيث لا يستطيع أحد غيرك أنت والمستلم قراءتها. لا يمكن حتى لواتساب نفسه أن يختلس النظر إلى خزنة البنك الآمنة

: الرسائل والمكالمات والوسائط محمية بحيث لا يستطيع أحد غيرك أنت والمستلم قراءتها. لا يمكن حتى لواتساب نفسه أن يختلس النظر إلى خزنة البنك الآمنة مكالمات صوتية ومكالمات فيديو: يمكنك إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مجانية، بما في ذلك المكالمات الجماعية لما يصل إلى ثمانية أشخاص. مثالية للتجمعات العائلية الافتراضية أو اللقاءات غير الرسمية

عبر واتساب

الرسائل الصوتية : بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التحدث بدلاً من الكتابة، فإن الرسائل الصوتية تجعل الحياة أسهل. ما عليك سوى التسجيل والإرسال - يمكن لمتلقيك سماع كل التفاصيل الدقيقة لقصتك

: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التحدث بدلاً من الكتابة، فإن الرسائل الصوتية تجعل الحياة أسهل. ما عليك سوى التسجيل والإرسال - يمكن لمتلقيك سماع كل التفاصيل الدقيقة لقصتك مشاركة المستندات : تخطى متاعب البريد الإلكتروني! أرسل ملفات PDF وجداول البيانات والشرائح مباشرةً عبر واتساب. لأنه، دعنا نواجه الأمر، في بعض الأحيان لا ترغب في تشغيل تطبيق آخر

: تخطى متاعب البريد الإلكتروني! أرسل ملفات PDF وجداول البيانات والشرائح مباشرةً عبر واتساب. لأنه، دعنا نواجه الأمر، في بعض الأحيان لا ترغب في تشغيل تطبيق آخر مشاركة الصور والفيديو : شارك الصور ومقاطع الفيديو دون مشاكل في الجودة. صور واضحة وبدون بيكسلات - حلم المصورين الفوتوغرافيين

: شارك الصور ومقاطع الفيديو دون مشاكل في الجودة. صور واضحة وبدون بيكسلات - حلم المصورين الفوتوغرافيين وصول إلى سطح المكتب: يتوفر WhatsApp على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي. لأن الكتابة على لوحة مفاتيح كاملة... لطيف

عبر واتساب

رسائل البث : أرسل رسالة واحدة إلى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد باستخدام ميزة البث في واتساب. إنها غرفة كبار الشخصيات للرسائل النصية

: أرسل رسالة واحدة إلى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد باستخدام ميزة البث في واتساب. إنها غرفة كبار الشخصيات للرسائل النصية التحقق من خطوتين: أضف طبقة إضافية من الأمان لإبعاد أعين المتطفلين. أمر لا بد منه لأي شخص جاد بشأن بياناته

اقرأ أيضًا: أفضل بدائل البريد الإلكتروني للاتصالات التجارية يعمل واتساب على تطوير لعبته من خلال بعض الميزات الرائعة التي يقدمها. دعنا نتعمق في بعض أروع الإضافات:

تعديل الرسائل : هل سبق لك أن ضغطت على إرسال بسرعة كبيرة؟ الآن، لديك ما يصل إلى 15 دقيقة لتعديل رسالتك، مما يوفر عليك من الأخطاء المطبعية أو لحظات "عفوًا"

: هل سبق لك أن ضغطت على إرسال بسرعة كبيرة؟ الآن، لديك ما يصل إلى 15 دقيقة لتعديل رسالتك، مما يوفر عليك من الأخطاء المطبعية أو لحظات "عفوًا" الوضع الصامت للمتصلين غير المعروفين : هل تعبت من المكالمات غير المرغوب فيها؟ يمكنك الآن كتم صوت المكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك لتجربة أكثر هدوءًا

: هل تعبت من المكالمات غير المرغوب فيها؟ يمكنك الآن كتم صوت المكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك لتجربة أكثر هدوءًا قفل الدردشة : أضف طبقة من الخصوصية لمحادثات معينة مع حماية ببصمة الإصبع أو رمز المرور، مع الحفاظ على خصوصية محادثات معينة

: أضف طبقة من الخصوصية لمحادثات معينة مع حماية ببصمة الإصبع أو رمز المرور، مع الحفاظ على خصوصية محادثات معينة خلفيات دردشة مخصصة : خصص خلفيات الدردشة الفردية للتمييز بسرعة بين المحادثات وإضافة لمسة شخصية

: خصص خلفيات الدردشة الفردية للتمييز بسرعة بين المحادثات وإضافة لمسة شخصية ملصقات من إنشاء الذكاء الاصطناعي: صِف فكرتك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي في واتساب بإنشاء ملصقات مخصصة، مما يضفي المزيد من التعبير على محادثاتك

via واتساب

الرسائل المثبتة في المجموعات : احتفظ بالمعلومات المهمة في أعلى المحادثات الجماعية مع الرسائل المثبتة، مما يساعد الجميع على البقاء على المسار الصحيح

: احتفظ بالمعلومات المهمة في أعلى المحادثات الجماعية مع الرسائل المثبتة، مما يساعد الجميع على البقاء على المسار الصحيح محادثة صوتية بالذكاء الاصطناعي: هل يداك مشغولتان عن الكتابة؟ يمكنك إرسال مطالبات صوتية إلى Meta AI على واتساب

حالات استخدام واتساب الشخصية

لنأخذ إيما، التي تخطط لحفلة مفاجئة لصديقتها المقربة. إليك كيف يبقيها واتساب شخصي على اطلاع على كل شيء:

إدارة الخصوصية : تقوم بتعيين عناصر التحكم في الخصوصية لتقييد من يمكنه رؤية تحديثات حالتها (لا يُسمح بإفساد الحفلات)

: تقوم بتعيين عناصر التحكم في الخصوصية لتقييد من يمكنه رؤية تحديثات حالتها (لا يُسمح بإفساد الحفلات) التذكير بالحدث مع الرسائل المثبتة : تقوم إيما بتثبيت عنوان الحفلة وموضوعها في أعلى الدردشة الجماعية مباشرةً حتى لا ينسى أحد التفاصيل المهمة

: تقوم إيما بتثبيت عنوان الحفلة وموضوعها في أعلى الدردشة الجماعية مباشرةً حتى لا ينسى أحد التفاصيل المهمة إرسال الاتجاهات مع الموقع المباشر : لتجنب ضياع أي شخص، تشارك إيما موقعها المباشر مع الضيوف أثناء توجههم إلى المكان

: لتجنب ضياع أي شخص، تشارك إيما موقعها المباشر مع الضيوف أثناء توجههم إلى المكان ملصقات الذكاء الاصطناعي للفوز : تنشئ إيما بعض ملصقات الذكاء الاصطناعي المخصصة، بما في ذلك لافتة "حان وقت الحفلة!" ووجوه تعبيرية مضحكة لإثارة الحماس في الدردشة

: تنشئ إيما بعض ملصقات الذكاء الاصطناعي المخصصة، بما في ذلك لافتة "حان وقت الحفلة!" ووجوه تعبيرية مضحكة لإثارة الحماس في الدردشة مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو : تشارك إيما شاشتها أثناء مكالمة فيديو لإظهار التصميم الذي خططت له للديكور والمقاعد

: تشارك إيما شاشتها أثناء مكالمة فيديو لإظهار التصميم الذي خططت له للديكور والمقاعد قفل الدردشة الجماعية : تقوم بإقفال الدردشة الجماعية للحفاظ على خصوصية أي خطط للحفلة - لا تفسدها لأي شخص غير مدعو

: تقوم بإقفال الدردشة الجماعية للحفاظ على خصوصية أي خطط للحفلة - لا تفسدها لأي شخص غير مدعو الرد على الدعوات باستخدام استطلاعات الرأي: بدلاً من أن يقوم المدعوون بالرد على دعواتها في سيل من الرسائل (والتي نعلم جميعاً أنها تصبح فوضوية بسرعة)، تقوم إيما بإنشاء استطلاع رأي في الدردشة الجماعية للسماح للجميع بالرد على الدعوات حيث يمكن للضيوف التصويت على خيارات مثل الطعام واللباس والأنشطة

_عبر واتساب

إخفاء الرسائل للتنظيف: بعد انتهاء الحفلة، تقوم إيما بتعيين رسائل تختفي في المجموعة حتى لا تتكدس صور وتحديثات الجميع في الدردشة إلى الأبد

💡 نصيحة احترافية: عزز تنسيق المجموعة مع "المكالمات الجماعية المجدولة" خطط للمكالمات مسبقاً مع التذكيرات المجدولة لإبقاء الجميع متزامنين.

مزايا واتساب الشخصية

يقدم واتساب مجموعة من المزايا، مما يجعله أحد أشهر منصات المراسلة على مستوى العالم:

وصول عالمي : مع وجود أكثر من 2 مليار مستخدم في 180 دولة، فإن واتساب موجود في كل مكان. وداعاً لرسوم الرسائل النصية القصيرة الدولية

: مع وجود أكثر من 2 مليار مستخدم في 180 دولة، فإن واتساب موجود في كل مكان. وداعاً لرسوم الرسائل النصية القصيرة الدولية متوفر على منصات متعددة : يعمل واتساب بسلاسة على أندرويد وiOS وحتى على أجهزة الكمبيوتر المكتبية حتى تكون على اتصال دائم بغض النظر عن الجهاز

: يعمل واتساب بسلاسة على أندرويد وiOS وحتى على أجهزة الكمبيوتر المكتبية حتى تكون على اتصال دائم بغض النظر عن الجهاز خالي من الإعلانات : على عكس معظم التطبيقات، يبقى واتساب خاليًا من الإعلانات، مما يتيح لك الاستمتاع بمراسلة خالية من أي تشتيت

: على عكس معظم التطبيقات، يبقى واتساب خاليًا من الإعلانات، مما يتيح لك الاستمتاع بمراسلة خالية من أي تشتيت فعال من حيث التكلفة : تطبيق واتساب مجاني للرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مما يوفر تكاليف الاتصالات الدولية

: تطبيق واتساب مجاني للرسائل النصية والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مما يوفر تكاليف الاتصالات الدولية معدل فتح الرسائل مرتفع : من المرجح أن يتم فتح رسائل واتساب وقراءتها، مما يجعله الخيار الأفضل للتحديثات المهمة ومشاركة العملاء

: من المرجح أن يتم فتح رسائل واتساب وقراءتها، مما يجعله الخيار الأفضل للتحديثات المهمة ومشاركة العملاء تشفير من طرف إلى طرف : الخصوصية هي الأولوية الأولى، مع ميزات الأمان القوية التي تحافظ على حماية المحادثات

: الخصوصية هي الأولوية الأولى، مع ميزات الأمان القوية التي تحافظ على حماية المحادثات قوائم البث والمجموعات : إدارة محادثات متعددة بسهولة، سواء لتحديثات العمل أو التجمعات الاجتماعية

: إدارة محادثات متعددة بسهولة، سواء لتحديثات العمل أو التجمعات الاجتماعية مشاركة الموقع المباشر : رائع لتتبع اللقاءات أو ضمان سلامة أحبائك

: رائع لتتبع اللقاءات أو ضمان سلامة أحبائك سهل الاستخدام: سهل الاستخدام: الواجهة بسيطة ومصممة لجميع الأعمار، مما يجعلها سهلة الاستخدام وبديهية

حدود واتساب الشخصي

على الرغم من أن واتساب رائع، إلا أن هناك بعض القيود الجديرة بالذكر:

الاعتماد على الإنترنت : بدون الوصول إلى الإنترنت، لا يمكن استخدام واتساب، على عكس الرسائل القصيرة العادية

: بدون الوصول إلى الإنترنت، لا يمكن استخدام واتساب، على عكس الرسائل القصيرة العادية خطر إيقاف الحساب : قد يؤدي انتهاك سياسات واتساب إلى تعليق الحساب، وهو أمر مقلق بالنسبة للشركات التي تعتمد عليه

: قد يؤدي انتهاك سياسات واتساب إلى تعليق الحساب، وهو أمر مقلق بالنسبة للشركات التي تعتمد عليه تأثيرات على الصحة النفسية : يمكن أن يؤدي الضغط من أجل أن تكون متاحًا باستمرار إلى الإجهاد و"إرهاق الإشعارات"

: يمكن أن يؤدي الضغط من أجل أن تكون متاحًا باستمرار إلى الإجهاد و"إرهاق الإشعارات" استخدام التخزين : يمكن أن تستهلك مشاركة الوسائط المتكررة مساحة التخزين بسرعة، مما يتطلب عمليات تنظيف منتظمة

: يمكن أن تستهلك مشاركة الوسائط المتكررة مساحة التخزين بسرعة، مما يتطلب عمليات تنظيف منتظمة دعم العملاء: يمكن أن يكون دعم العملاء للمستخدمين الأفراد محدودًا وبطيئًا

استكشاف البدائل: أفضل بدائل واتساب لتواصل أفضل

الخوض في واتساب للأعمال

مع 56% من المسوقين بالاتفاق على أن الرسائل التجارية تساعد العملاء على الشعور بمزيد من التواصل مع الشركات، دعنا نستكشف الميزات الأساسية لتطبيق واتساب للأعمال ونرى ما إذا كان مناسبًا لك.

🧠 هل تعلم؟ يتفقد الأشخاص هواتفهم ما يصل إلى 58 مرة يوميًا؟ بالنسبة لمستخدمي أندرويد، هذا يعني حوالي 38 دقيقة يوميًا على واتساب وحده، مما يخلق فرصة مميزة للعلامات التجارية للتفاعل مع العملاء على منصة موثوقة.

الميزات الأساسية لواتساب للأعمال

ملف تعريف واتساب للأعمال : اعرض نشاطك التجاري من خلال ملف شخصي يتضمن شعارك ووصف نشاطك التجاري وساعات العمل ورابط موقعك الإلكتروني، مما يخلق واجهة متجر مصغرة على واتساب مباشرةً

: اعرض نشاطك التجاري من خلال ملف شخصي يتضمن شعارك ووصف نشاطك التجاري وساعات العمل ورابط موقعك الإلكتروني، مما يخلق واجهة متجر مصغرة على واتساب مباشرةً رسائل ترحيب: إرسال رسالة ترحيب مخصصة للعملاء الجدد تلقائيًا لبدء المحادثات بشكل صحيح

عبر واتساب

ردود سريعة : وفّر الوقت مع الردود السريعة القابلة للتخصيص للأسئلة المتكررة، مما يتيح لك الرد بشكل أسرع بنقرة واحدة فقط

: وفّر الوقت مع الردود السريعة القابلة للتخصيص للأسئلة المتكررة، مما يتيح لك الرد بشكل أسرع بنقرة واحدة فقط الرسائل الخارجية: تعيين الردود التلقائية خارج ساعات العمل لإبلاغ العملاء بموعد عودتك، وإبقائهم على اطلاع دائم

عبر واتساب

التسميات : تنظيم المحادثات وتصنيفها باستخدام التسميات لتحديد موقع الرسائل المهمة والرد عليها بسرعة

: تنظيم المحادثات وتصنيفها باستخدام التسميات لتحديد موقع الرسائل المهمة والرد عليها بسرعة شارة التحقق : شارة التحقق: بناء المصداقية مع شارة التحقق، مما يساعد العملاء على التعرف على حسابك الرسمي وتعزيز الثقة

: شارة التحقق: بناء المصداقية مع شارة التحقق، مما يساعد العملاء على التعرف على حسابك الرسمي وتعزيز الثقة الكتالوج وعربة التسوق: عرض منتجاتك وخدماتك من خلال كتالوج وتمكين العملاء من إضافة عناصر إلى سلة التسوق لسهولة التصفح والطلب

عبر واتساب

رسائل البث : الوصول إلى العديد من العملاء في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل البث إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك للإعلانات أو العروض الترويجية

: الوصول إلى العديد من العملاء في وقت واحد عن طريق إرسال رسائل البث إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك للإعلانات أو العروض الترويجية الإعلانات التي تنقر على واتساب: جذب عملاء جدد من إعلانات فيسبوك وإنستجرام مباشرة إلى دردشة واتساب، مما يخلق نقطة دخول سلسة للمحادثات

via واتساب

أزرار الدعوة لاتخاذ إجراء على وسائل التواصل الاجتماعي: قم بتضمين أزرار "إرسال رسالة" على ملفاتك الشخصية على فيسبوك وإنستغرام لتوجيه العملاء المحتملين لبدء محادثة معك على الفور

أفضل ممارسات واتساب للأعمال

وفر ساعات عمل واضحة : دع العملاء يعلمون متى تكون متاحًا، واستخدم الرسائل البعيدة خلال ساعات العمل خارج أوقات العمل للحفاظ على تواصل مستمر

: دع العملاء يعلمون متى تكون متاحًا، واستخدم الرسائل البعيدة خلال ساعات العمل خارج أوقات العمل للحفاظ على تواصل مستمر استخدم الردود السريعة للأسئلة الشائعة : قم بإعداد ردود سريعة للأسئلة الشائعة لتوفير الوقت وتبسيط التفاعل مع العملاء

: قم بإعداد ردود سريعة للأسئلة الشائعة لتوفير الوقت وتبسيط التفاعل مع العملاء روّج لقناتك على واتساب : استخدم رموز الاستجابة السريعة والروابط القصيرة وأزرار وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام العملاء بأنه يمكنهم التواصل معك على واتساب

: استخدم رموز الاستجابة السريعة والروابط القصيرة وأزرار وسائل التواصل الاجتماعي لإعلام العملاء بأنه يمكنهم التواصل معك على واتساب استفد من شارة Meta-verified: احصل على الشارة لزيادة الثقة، وهو أمر مفيد بشكل خاص في المجالات التي تكون فيها المصداقية أمرًا بالغ الأهمية

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حالات استخدام واتساب للأعمال

بنك مانديري (مصرفي): يستخدم بنك مانديري WhatsApp Business لإعادة إشراك العملاء من خلال الإشعارات التلقائية للتحقق من بطاقات الائتمان وعروض الدفع بالتقسيط. زادت المنصة من صافيدخل الفائدة الهامشية بنسبة 42% ومعدلات الاستجابة لعمليات التحقق من البطاقات الائتمانية بنسبة 56%، مما جعل واتساب القناة الأولى للبنك في التحويلات، متفوقًا على الرسائل النصية القصيرة والمبيعات عبر الهاتف والموقع الإلكتروني

via واتساب

ماكس للتأمين على الحياة (التأمين) : لإشراك العملاء في جميع أنحاء الهند، تعاونت شركة ماكس لايف للتأمين على الحياة مع شركة Haptik لتطبيق ميزة دعم اللغات في منصة واتساب للأعمال، حيث تقدم خدماتها بسبع لغات إقليمية. وتتيح هذه الرحلة بنقرتين للعملاء اختيار لغتهم المفضلة، مما يؤدي إلى40% معدل إنجاز 40% لتفاعلات العملاء باللغة التي يختارونها

: لإشراك العملاء في جميع أنحاء الهند، تعاونت شركة ماكس لايف للتأمين على الحياة مع شركة Haptik لتطبيق ميزة دعم اللغات في منصة واتساب للأعمال، حيث تقدم خدماتها بسبع لغات إقليمية. وتتيح هذه الرحلة بنقرتين للعملاء اختيار لغتهم المفضلة، مما يؤدي إلى40% معدل إنجاز 40% لتفاعلات العملاء باللغة التي يختارونها مرسيدس-بنز تركيا (السيارات) : قامت شركة مرسيدس-بنز تركيا بدمج منصة واتساب للأعمال التجارية للترويج للشاحنات التجارية وتوليد عملاء محتملين وإشراك العملاء مباشرةً. ومن خلال الحملات المختلطة التي تجمع بين واتساب والقنوات التقليدية، حققت الشركة63% inزيادة في نية الشراء وزيادة بنسبة 93% في المبيعات، كل ذلك مع خفض التكلفة لكل عميل محتمل مؤهل بنسبة 78%

: قامت شركة مرسيدس-بنز تركيا بدمج منصة واتساب للأعمال التجارية للترويج للشاحنات التجارية وتوليد عملاء محتملين وإشراك العملاء مباشرةً. ومن خلال الحملات المختلطة التي تجمع بين واتساب والقنوات التقليدية، حققت الشركة63% inزيادة في نية الشراء وزيادة بنسبة 93% في المبيعات، كل ذلك مع خفض التكلفة لكل عميل محتمل مؤهل بنسبة 78% لينوفو (التكنولوجيا): أطلقت شركة لينوفو إندونيسيا تطبيق WhatsApp Flows لتبسيط حجوزات مواعيد الخدمة، مما أدى إلى زيادة معدل التحويل 8.2 أضعاف مقارنةً بموقعها الإلكتروني و44.زيادة بنسبة 5% في المشاركة على واتساب. تسمح قناة الخدمة الذاتية السلسة هذه للعملاء بحجز المواعيد أو إعادة جدولتها أو إلغائها بالكامل من خلال واتساب

via واتساب

مزايا واتساب للأعمال

تعزيز مشاركة العملاء : تتيح قنوات المراسلة للشركات البقاء على اتصال طوال رحلة العميل. وبفضل معدلات الاستجابة السريعة والأتمتة، يمكن للشركات التفاعل مع العملاء وفقًا لشروطهم

: تتيح قنوات المراسلة للشركات البقاء على اتصال طوال رحلة العميل. وبفضل معدلات الاستجابة السريعة والأتمتة، يمكن للشركات التفاعل مع العملاء وفقًا لشروطهم معدلات فتح عالية : يتميز واتساب بمعدلات فتح مذهلة98% معدل فتح الرسائل للأعمال التجارية متفوقًا بذلك على القنوات الأخرى

: يتميز واتساب بمعدلات فتح مذهلة98% معدل فتح الرسائل للأعمال التجارية متفوقًا بذلك على القنوات الأخرى رضا العملاء : من خلال مقابلة العملاء في المكان الذي يشعرون فيه براحة أكبر، يعزز واتساب للأعمال رضا العملاء وولاءهم

: من خلال مقابلة العملاء في المكان الذي يشعرون فيه براحة أكبر، يعزز واتساب للأعمال رضا العملاء وولاءهم التواصل الفعال من حيث التكلفة : تعمل الأتمتة والاستجابات السريعة على تقليل التكاليف التشغيلية مع زيادة الكفاءة في الوقت نفسه

: تعمل الأتمتة والاستجابات السريعة على تقليل التكاليف التشغيلية مع زيادة الكفاءة في الوقت نفسه نمو الإيرادات: يعزز واتساب للأعمال من معدلات التحويل، حيث أظهرت الدراسات أن المحادثات المباشرة يمكن أن تؤثر إيجابياً على المبيعات وولاء العملاء

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قيود واتساب للأعمال

حصة رسائل محدودة : بدون التحقق، يتم تحديد حد أقصى لإرسال الرسائل ب 5,000 رسالة في الشهر، وهو ما قد يكون مقيدًا للشركات الكبيرة

: بدون التحقق، يتم تحديد حد أقصى لإرسال الرسائل ب 5,000 رسالة في الشهر، وهو ما قد يكون مقيدًا للشركات الكبيرة لا يوجد تكامل مع أطراف ثالثة : يفتقر واتساب للأعمال إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات، مما يحد من التكامل مع التطبيقات الأخرى ويقلل من كفاءة سير العمل

: يفتقر واتساب للأعمال إلى دعم واجهة برمجة التطبيقات، مما يحد من التكامل مع التطبيقات الأخرى ويقلل من كفاءة سير العمل الأتمتة محدودة : تعد خيارات الأتمتة على واتساب للأعمال أساسية مقارنة بواجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال، والتي توفر روبوتات دردشة وتوجيه رسائل أكثر تقدمًا

: تعد خيارات الأتمتة على واتساب للأعمال أساسية مقارنة بواجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال، والتي توفر روبوتات دردشة وتوجيه رسائل أكثر تقدمًا استخدام محدود للأجهزة : لا يدعم واتساب للأعمال سوى جهازين فقط، مما يحد من عدد الوكلاء الذين يمكنهم إدارة محادثات العملاء

: لا يدعم واتساب للأعمال سوى جهازين فقط، مما يحد من عدد الوكلاء الذين يمكنهم إدارة محادثات العملاء قيود الكتالوج : ميزة الكتالوج محدودة النطاق، مما يتطلب من العملاء زيارة موقعك على الويب أو منصة التجارة الإلكترونية للحصول على المزيد من الخيارات

: ميزة الكتالوج محدودة النطاق، مما يتطلب من العملاء زيارة موقعك على الويب أو منصة التجارة الإلكترونية للحصول على المزيد من الخيارات عدم وجود علامة اختيار خضراء: بدون التحقق، تفتقر حسابات واتساب للأعمال إلى علامة الاختيار الخضراء، مما قد يؤثر على ثقة العملاء بسبب زيادة الوعي بالتصيد الاحتيالي

💡 نصيحة احترافية: إذا كان فريقك قد وصل إلى الحد الأقصى لرسائل واتساب للأعمال أو وجد صعوبة في تنظيم محادثات العملاء، فكر في واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال. مع عدم وجود حدود للأجهزة والأتمتة المتقدمة، فهي مصممة للفرق الكبيرة التي تحتاج إلى أحجام كبيرة من الرسائل.

واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال

تختلف واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال عن تطبيق واتساب للأعمال.

فهي مصممة للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم، وتفتح الأبواب أمام أدوات تسويقية متقدمة وعمليات تكامل سهلة مصممة للتعامل مع تفاعل العملاء على نطاق واسع.

وعلى عكس تطبيق الأعمال، لا تأتي واجهة برمجة التطبيقات (API) مع واجهة أصلية، بل تتصل مباشرةً بالواجهة الأمامية لأي منصة متكاملة من خلال شريك أعمال Meta.

يتيح لك هذا الإعداد تضمين مدى وصول واتساب وقوته في أنظمتك الحالية.

هل أنت مفتون بعد؟ إليك المزيد:

تواصل مع العملاء أينما كانوا : قابل العملاء حيثما كانوا نشطين بالفعل على واتساب - مساحة مألوفة ومريحة للمشاركة

: قابل العملاء حيثما كانوا نشطين بالفعل على واتساب - مساحة مألوفة ومريحة للمشاركة محادثات ثنائية الاتجاه: تعزيز تجارب التسويق والمبيعات والدعم التفاعلية وتوجيه العملاء خلال الرحلة بأكملها

عبر واتساب

تفاعلات لا تُنسى: استخدم الوسائط الغنية وقوائم المنتجات الديناميكية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء التفاعلية لتقديم تجارب جذابة وفريدة من نوعها على نطاق واسع

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توسيع نطاق جهود التسويق باستخدام WhatsApp Business API

فيما يلي حالات الاستخدام الشائعة التي توضح كيفية استخدام الشركات لواجهة برمجة التطبيقات (API) لدفع النمو وتعزيز تجربة العملاء:

الإشعارات : إبقاء العملاء على اطلاع دائم بالتحديثات في الوقت المناسب مثل تأكيدات الطلبات أو تتبع الشحنات أو التذكير بالمواعيد

: إبقاء العملاء على اطلاع دائم بالتحديثات في الوقت المناسب مثل تأكيدات الطلبات أو تتبع الشحنات أو التذكير بالمواعيد العروض الترويجية المخصصة : تعزيز فرص زيادة المبيعات، ومعالجة حالات التخلي عن سلة التسوق، وإرسال عروض ذات صلة كبيرة لزيادة عائد الاستثمار التسويقي إلى أقصى حد

: تعزيز فرص زيادة المبيعات، ومعالجة حالات التخلي عن سلة التسوق، وإرسال عروض ذات صلة كبيرة لزيادة عائد الاستثمار التسويقي إلى أقصى حد التجارة : السماح للعملاء بالتصفح وطرح الأسئلة وتقديم الطلبات مباشرةً من خلال واتساب، مما يخلق تجربة تسوق خالية من الاحتكاك

: السماح للعملاء بالتصفح وطرح الأسئلة وتقديم الطلبات مباشرةً من خلال واتساب، مما يخلق تجربة تسوق خالية من الاحتكاك خدمة العملاء: أتمتة الاستفسارات الروتينية باستخدام تدفقات المحادثة وتوجيه العملاء إلى الوكلاء المباشرين فقط عند الحاجة، مما يقلل من تكاليف الدعم

via واتساب

المصادقة : تبسيط مصادقة الحساب باستخدام كلمات مرور آمنة لمرة واحدة أو مطالبات متعددة العوامل

: تبسيط مصادقة الحساب باستخدام كلمات مرور آمنة لمرة واحدة أو مطالبات متعددة العوامل تدفقات مخصصة: صمم تجارب المحادثة الفريدة الخاصة بك لزيادة المشاركة والولاء

📌مثال: انتقلت Zendesk من واجهة برمجة التطبيقات المحلية إلى واجهة برمجة التطبيقات السحابية على WhatsApp Business، مما أدى إلى إلغاء 100% من تكاليف التنشيط وتقليل الوقت الهندسي بنسبة 90%. وبفضل واجهة برمجة التطبيقات السحابية، ضاعفت Zendesk معدل إخراج الرسائل، مما أدى إلى تحسين حل التذاكر وزيادة الطلب على واتساب بين العملاء.

دمج ClickUp مع واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال ClickUp مرادف لإدارة المشاريع.

لذا، فإن الجمع بين ميزات الأتمتة والتكامل المتنوعة في ClickUp مع واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال يفتح أبوابًا جديدة لأتمتة المهام وتوسيع نطاق الاتصالات عبر جهود المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا المزيج القوي:

المبيعات والتنقيب : بالنسبة لفرق المبيعات، يساعد هذا التكامل على أتمتة المهام في ClickUp كلما تم تحديد عميل محتمل جديد على منصات مثل LinkedIn. ويمكن بعد ذلك إرسال الإشعارات عبر واتساب عندما تتقدم الصفقة، مما يسمح لمندوبي المبيعات بالاستجابة بشكل أسرع وتحسين تحويل العملاء المحتملين

: بالنسبة لفرق المبيعات، يساعد هذا التكامل على أتمتة المهام في ClickUp كلما تم تحديد عميل محتمل جديد على منصات مثل LinkedIn. ويمكن بعد ذلك إرسال الإشعارات عبر واتساب عندما تتقدم الصفقة، مما يسمح لمندوبي المبيعات بالاستجابة بشكل أسرع وتحسين تحويل العملاء المحتملين CRM : استخدم ClickUp CRM لتنظيم تفاعلات العملاء وتتبع خط مبيعاتك بسهولة. يمكن للأتمتة إنشاء مهام متابعة وإرسال تذكيرات على واتساب لضمان تفاعل مندوبي المبيعات مع العملاء على الفور

: استخدم ClickUp CRM لتنظيم تفاعلات العملاء وتتبع خط مبيعاتك بسهولة. يمكن للأتمتة إنشاء مهام متابعة وإرسال تذكيرات على واتساب لضمان تفاعل مندوبي المبيعات مع العملاء على الفور إدارة الحملات التسويقية : تبسيط إنشاء الحملات وتتبعها وإعداد التقارير من خلال إدارة المهام في ClickUp واستخدام واتساب لإرسال تحديثات فورية إلى أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق، مما يحافظ على توافق الجميع

: تبسيط إنشاء الحملات وتتبعها وإعداد التقارير من خلال إدارة المهام في ClickUp واستخدام واتساب لإرسال تحديثات فورية إلى أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق، مما يحافظ على توافق الجميع تتبع الأهداف: ضع أهداف مبيعات أو أهداف تسويقية قابلة للقياس باستخدام أهداف ClickUp وتتبع تقدمهم باستخدام حقول مخصصة وعروض مرئية، واستخدم واتساب لإرسال تحديثات الحالة أو الاحتفال مع الفريق بالإنجازات

أسعار واعتبارات واجهة برمجة تطبيقات واتساب للشركات

يتم تسعير واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال على أساس نموذج قائم على المحادثة، حيث يتم احتساب الرسوم على كل جلسة على مدار 24 ساعة. إليك التفاصيل:

أنواع المحادثات

يخدم كل نوع من أنواع المحادثات غرضاً مختلفاً وسعراً مختلفاً:

محادثات التسويق : تُستخدم للترويج للمنتجات أو الخدمات، وهي أغلى سعراً لأنها مصممة لزيادة مشاركة العملاء والمبيعات

: تُستخدم للترويج للمنتجات أو الخدمات، وهي أغلى سعراً لأنها مصممة لزيادة مشاركة العملاء والمبيعات محادثات المرافق : تندرج هنا رسائل المعاملات مثل تأكيدات الطلبات أو تحديثات الشحن، وهي أكثر ملاءمة للميزانية من الرسائل التسويقية

: تندرج هنا رسائل المعاملات مثل تأكيدات الطلبات أو تحديثات الشحن، وهي أكثر ملاءمة للميزانية من الرسائل التسويقية محادثات المصادقة : للتحقق الآمن من المستخدم (فكر في OTPs)، مما يوفر توازناً بين الأمان والقدرة على تحمل التكاليف

: للتحقق الآمن من المستخدم (فكر في OTPs)، مما يوفر توازناً بين الأمان والقدرة على تحمل التكاليف محادثات الخدمة: تُصنَّف التفاعلات التي يبدأها العميل كمحادثات خدمية، وهي خيار فعال من حيث التكلفة للدعم والاستفسارات

عوامل التكلفة الرئيسية

بدء المحادثة : تختلف التكاليف اعتماداً على ما إذا كانت الشركة أو العميل هو من يبدأ المحادثة

: تختلف التكاليف اعتماداً على ما إذا كانت الشركة أو العميل هو من يبدأ المحادثة التسعير القطري : تتباين الأسعار حسب بلد المتلقي، لذلك بالنسبة للجماهير العالمية، يجب مراعاة الاختلافات في التكلفة الإقليمية

: تتباين الأسعار حسب بلد المتلقي، لذلك بالنسبة للجماهير العالمية، يجب مراعاة الاختلافات في التكلفة الإقليمية مدة الجلسة: يتم احتساب جميع التبادلات في غضون 24 ساعة كمحادثة واحدة، مما يحافظ على ثبات الأسعار للتفاعلات الشاملة

مقارنة بين واتساب وواتساب للأعمال وواجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال

يتلخص الفرق الرئيسي في المستخدمين المستهدفين: واتساب ماسنجر مخصص للاستخدام الشخصي، وواتساب للأعمال مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وواجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال مخصص للشركات الكبيرة ذات الاحتياجات التسويقية المتقدمة.

إليك جدول لمقارنة سريعة:

ميزات واتساب ماسنجر واتساب للأعمال واجهة برمجة تطبيقات واتساب للأعمال الاستخدام المقصود شخصي الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات المتوسطة إلى الكبيرة الرسائل الرسائل 1:1 خدمة العملاء المخصصة، التسويق على نطاق صغير حملات الرسائل الجماعية، خدمة العملاء الاستراتيجية الوصول التطبيق، المتصفح التطبيق، المتصفح يتطلب واجهة موفر الحلول حد الجهاز مستخدم واحد، جهازان (هاتف وسطح مكتب) مستخدم واحد، جهازان (هاتف وسطح مكتب) عدد غير محدود من المستخدمين والأجهزة أدوات الأعمال لا يوجد ملف تعريف الأعمال وكتالوج المنتجات والبث المحدود والرسائل الآلية ملف تعريف الأعمال وكتالوج المنتجات ورسائل البث ورسائل البث وروبوتات الدردشة الآلية التحقق من العلامة الخضراء غير متاح غير متاح متاح للحسابات الرسمية مصدر جهات الاتصال جهات الاتصال من الهاتف جهات الاتصال من الهاتف جهات الاتصال من الهاتف مستوردة من قائمة التقيد التسعير مجاناً مجاناً مدفوع

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اتخاذ القرار الصحيح

الرسائل النصية هي وسيلتنا الرئيسية للتواصل في هذا العصر - ويمكن أن يعزز التواصل الفعال الإنتاجية بنسبة تصل إلى 72% .

لذا، فإن اختيار المنصة المناسبة أمر مهم.

على الرغم من أن واتساب هو تطبيق مراسلة رائع بلا شك، إلا أن فرق العمل غالباً ما تحتاج إلى أداة منفصلة لإدارة المشاريع لتتبع المحادثات وتنظيمها وإبقائها قابلة للتنفيذ.

ولكن مع ClickUp، يمكنك إضافة كل ذلك في مكان واحد.

ClickUp Chat: بديل قوي للأعمال

ClickUp نقل جميع الاتصالات من قنوات مختلفة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات وواتساب إلى مكان واحد. لذا، تعرف إلى أين تذهب للعثور على المعلومات التي تحتاجها.

روزانا هنغاريا، مديرة مشروع

فكّر في انقر فوق الدردشة -تطبيق كل شيء- كمنصة تجمع كل ما تحتاج إليه -من محادثات الفريق إلى تحديثات المهام- في مساحة واحدة منظمة وأنيقة تتيح لك

💬 المراسلة على الفور: من خلال الدردشة في الوقت الفعلي، يمكنك الانتقال إلى محادثات فردية أو جماعية مباشرةً داخل مساحة عمل ClickUp.

التعاون بفعالية ومشاركة الملفات وإنشاء قنوات مناقشة مركزة لمشاريع محددة مع ClickUp Chat

تعيين المهام والتعليقات: استخدم @التعليقات لتعيين التعليقات أو إخطار أعضاء الفريق والحفاظ على سير العمل بسلاسة

📂 مشاركة الملفات وإدارة المهام: ربط الدردشات بسلاسة مع المهام، ومشاركة المستندات، وتعيين عناصر الإجراءات - كل ذلك من عرض الدردشة

🎬 انقر فوق المقاطع: تخطي الاجتماعات غير الضرورية وأرسل مقطع فيديو مع كليك أب كليب لمشاركة أفكارك بصريًا

تبسيط التواصل باستخدام ClickUp Clips

أصبح إنشاء جو تعاوني أسهل مع أدوات مثل ClickUp Docs و ClickUp Whiteboards و ClickUp Brain

مستندات ClickUp Docs : مثالية للتعاون في الوقت الفعلي, ClickUp Docs توفر خيارات تنسيق قوية ووسائط مدمجة وتعليقات، مما يتيح للفرق صياغة الأفكار ومشاركتها وتنقيحها معًا

: مثالية للتعاون في الوقت الفعلي, ClickUp Docs توفر خيارات تنسيق قوية ووسائط مدمجة وتعليقات، مما يتيح للفرق صياغة الأفكار ومشاركتها وتنقيحها معًا لوحات بيضاء ClickUp Whiteboards: للعصف الذهني والتخطيط البصري, ClickUp Whiteboards تسمح للفرق بتخطيط الأفكار والاستراتيجيات بشكل تفاعلي، مما يجعل الاجتماعات أكثر تفاعلية وإنتاجية

ClickUp Whiteboards: للعصف الذهني والتخطيط البصري, ClickUp Whiteboards تسمح للفرق بتخطيط الأفكار والاستراتيجيات بشكل تفاعلي، مما يجعل الاجتماعات أكثر تفاعلية وإنتاجية ClickUp Automation s: جدولة التذكيرات وإرسال التحديثات وإدارة المتابعة تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp لإبقاء الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى تسجيلات المراجعة المستمرة

s: جدولة التذكيرات وإرسال التحديثات وإدارة المتابعة تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp لإبقاء الجميع على اطلاع دون الحاجة إلى تسجيلات المراجعة المستمرة ClickUp مساعد الذكاء الاصطناعي: ClickUp Brain يساعد على صياغة رسائل واضحة ومصقولة، مما يضمن سلاسة التواصل بين أعضاء الفريق وبقاء الجميع على نفس الصفحة - حرفياً

أتمتة وجدولة الرسائل باستخدام ClickUp Brain

قالب الرسائل الفورية الخاص بـ ClickUp

الـ قالب الرسالة الفورية ClickUp مصمم لمساعدتك على البدء في التواصل الجماعي على الفور.

قالب ClickUp للرسائل الفورية

قم بإعداد مشاريع منفصلة لكل موضوع ودعوة أعضاء الفريق المعنيين لإجراء مناقشات منظمة.

للحفاظ على مساحة عملك مرتبة، استخدم شريط البحث في القالب للعثور على الرسائل الرئيسية وأرشفة الرسائل القديمة بسرعة. قم أيضاً بتمكين الإشعارات للبقاء على اطلاع دائم وضمان أن تكون الردود في الوقت المناسب.

واتساب، ما التالي؟ تواصل بزاوية 360 درجة مع ClickUp

بعد أن أصبحت الآن على دراية بمجموعة واتساب - الشخصية والتجارية وواجهة برمجة التطبيقات - دعنا نواجه الحقائق: لن يقدّر فريقك استخدام واتساب للتواصل في العمل.

إنه رائع للمحادثات غير الرسمية، ولكن بالنسبة للأعمال الحقيقية، يمكن أن يكون الأمر مزعجاً. صعوبة تتبع المواضيع؟ بالتأكيد.

ثم هناك مساحة التخزين التي تتلاشى أسرع من ساعة سعيدة بعد العمل. هناك سبب لتخصيص برنامج اتصالات الأعمال موجود

إذا كنت تريد نظامًا أساسيًا يتيح لفريقك الانفصال في العشاء والبقاء منظمًا في المكتب، فإن ClickUp هو الحل المناسب لك. يجمع ClickUp جميع تحديثات المشروع وتتبع المهام وتواصل الفريق في مركز واحد.

مع ميزة ClickUp للمراسلة الفورية، وتخصيص المهام، واللوحات البيضاء للعصف الذهني، وحتى الذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل والتواصل، يمكن لفريقك الاستمتاع ببيئة عمل مثالية لا تمتد إلى وقتهم الشخصي.

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