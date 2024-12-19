أفضل 13 تطبيقاً للمراسلة الآمنة

مع وجود الكثير من الأمور على المحك في محادثاتنا الرقمية، لم تكن الحاجة إلى تطبيقات المراسلة الآمنة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.

تقدم هذه الأدوات أكثر من مجرد ميزة للدردشة - فهي مصممة لحماية خصوصيتك، حيث تقوم بتأمين البيانات بحيث لا يستطيع الوصول إليها إلا أنت والمستلم المقصود.

دعونا نستكشف أفضل تطبيقات المراسلة الآمنة التي تعيد التحكم بين يديك. 🛡️

## 🕰️ ملخص 60 ثانية

ClickUp (أفضل أداة تعاون شاملة) واتساب (أفضل تطبيق مراسلة مجاني) ثريما (الأفضل للرسائل المجهولة) سيجنال (الأفضل للخصوصية مفتوحة المصدر) تيليجرام (الأفضل للمجموعات والقنوات الكبيرة) ماسنجر (الأفضل لمستخدمي فيسبوك) واير (الأفضل للتعاون في العمل) الجلسة (الأفضل للخصوصية اللامركزية) لاين (الأفضل للتكامل الاجتماعي) iMessage (الأفضل لمستخدمي Apple) غبار (الأفضل للرسائل سريعة الزوال) براير (الأفضل للرسائل غير المتصلة بالإنترنت) رسائل جوجل (الأفضل لدمج RCS)

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات المراسلة الآمنة؟

عند اختيار تطبيق آمن منصة دردشة ابحث عن الميزات التالية لضمان أمان وخصوصية اتصالاتك:

التشفير من طرف إلى طرف: ابحث عن التطبيقات التي توفر التشفير من طرف إلى طرف لضمان أنك أنت والمستلم فقط من يستطيع قراءة جميع رسائلك

ابحث عن التطبيقات التي توفر التشفير من طرف إلى طرف لضمان أنك أنت والمستلم فقط من يستطيع قراءة جميع رسائلك المصادقة الثنائية: أعط الأولوية للتطبيقات التي توفر مصادقة ثنائية (2FA) لإضافة طبقة إضافية من الأمان ومنع الوصول غير المصرح به

أعط الأولوية للتطبيقات التي توفر مصادقة ثنائية (2FA) لإضافة طبقة إضافية من الأمان ومنع الوصول غير المصرح به الرسائل ذاتية التدمير: اختر التطبيقات التي تسمح لك بإرسال رسائل تختفي بعد وقت محدد، مما يضمن عدم بقاء أي أثر لمحادثاتك

اختر التطبيقات التي تسمح لك بإرسال رسائل تختفي بعد وقت محدد، مما يضمن عدم بقاء أي أثر لمحادثاتك لا تسجيل للبيانات: ابحث عن التطبيقات التي لا تسجل رسائلك أو تخزن بياناتك، مما يمنحك راحة البال بشأن خصوصيتك

ابحث عن التطبيقات التي لا تسجل رسائلك أو تخزن بياناتك، مما يمنحك راحة البال بشأن خصوصيتك دعم متعدد المنصات: تأكد من أن التطبيق يعمل بسلاسة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب مع الحفاظ على ميزات أمان قوية

تأكد من أن التطبيق يعمل بسلاسة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب مع الحفاظ على ميزات أمان قوية واجهة سهلة الاستخدام: اختر تطبيقات المراسلة الآمنة التي توفر واجهة بسيطة وبديهية، مما يسهل التنقل فيها مع الحفاظ على الأمان في المقدمة

## أفضل 13 تطبيق مراسلة آمن

في ظل وجود العديد من تطبيقات المراسلة المتاحة، قد يبدو العثور على التطبيق المناسب للتواصل الآمن والخاص أمرًا مربكًا.

سواء كنت تتحدث عن تفاصيل العمل السرية أو كنت تريد فقط راحة البال من أجل اتصالات الفريق ، فإن اختيار التطبيق المناسب أمر بالغ الأهمية.

دعنا نتعمق في أفضل 13 تطبيقاً للمراسلة الآمنة. 👇

1. ClickUp (أفضل أداة تعاون الكل في واحد) كليك أب هو أكثر من مجرد أداة مراسلة - إنه الحل المتكامل للتواصل السلس وإدارة المشاريع.

على عكس الأدوات المستقلة تطبيقات المراسلة التجارية ، ClickUp يجمع بين منصة شاملة للإنتاجية والعمل وأداة للتواصل والتعاون دردشة ClickUp .

لقد ولت أيام التبديل بين التطبيقات أو فقدان السياق أو نسخ المعلومات ولصقها.

فمع ClickUp Chat، ستعيش المحادثات جنبًا إلى جنب مع عملك، مما يحافظ على مزامنة كل شيء ويقلل من عدم الكفاءة - كل ذلك مع ضمان أن تكون رسائلك آمنة ومحمية.

لم يكن البقاء على اتصال مع فريقك أسهل من أي وقت مضى. سواء أكان تحديثاً سريعاً أو تعمّقاً في التفاصيل، فإن المراسلة في الوقت الفعلي تحافظ على تدفق المحادثة. وبفضل المحادثات المترابطة، من السهل تتبع كل موضوع دون فقدان السياق.

ما الذي يجعل الأمر أفضل؟ يمكنك تحويل الدردشات إلى إجراءات على الفور. اربط الرسائل بالمهام، وأنشئ مهام جديدة مباشرةً من المحادثة، وتأكد من أن كل فكرة رائعة تؤدي إلى نتائج - كل ذلك دون مغادرة ClickUp.

إشعارات مركزية تبقيك على اطلاع، بينما تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي مثل إنشاء المهام التلقائي وملخصات الرسائل على العمل بذكاء وسرعة أكبر.

توفر الدردشة أيضًا المرونة في جعل الدردشات عامة أو خاصة، مما يضمن بقاء محادثاتك في متناول الأشخاص المناسبين.

🤝 تذكير ودي: في ClickUp، يؤدي جعل الدردشة خاصة تلقائيًا إلى جعل المساحة أو المجلد أو القائمة المرتبطة بها خاصة أيضًا، مما يضمن أذونات وصول متسقة عبر مساحة العمل الخاصة بك. ClickUp تعيين التعليقات يسد الفجوة بين المناقشات والتنفيذ من خلال تحويل التعليقات إلى مهام قابلة للتنفيذ. بدلاً من الاعتماد على المتابعات أو التذكيرات المنفصلة، يمكنك تعيين التعليقات مباشرةً إلى أعضاء الفريق، مما يضمن الوضوح والمساءلة.

إرفاق ClickUp Clips بمهام محددة لضمان اتصال رسالتك بالسياق الصحيح كليك أب كليب يجعلها قوية برنامج مشاركة الشاشة . يتيح لك تسجيل ومشاركة مقاطع الصوت والفيديو مباشرةً داخل مساحة العمل الخاصة بك، مما يجعل التواصل أسرع وأكثر ديناميكية.

أفضل ميزات *ClickUp

تواصل انسيابي: احتفظ بجميع المحادثات في مكان واحد - دمج المحادثات والمهام والمشاريع لسهولة الوصول والسياق

احتفظ بجميع المحادثات في مكان واحد - دمج المحادثات والمهام والمشاريع لسهولة الوصول والسياق الدمج مع المهام: ربط المهام مباشرةً بالمحادثات، مما يلغي الحاجة إلى النسخ واللصق

ربط المهام مباشرةً بالمحادثات، مما يلغي الحاجة إلى النسخ واللصق تخصيص الإشعارات: اضبط إعدادات الإشعارات لتقليل عوامل التشتيت والحفاظ على التركيز على المحادثات والتحديثات المهمة

اضبط إعدادات الإشعارات لتقليل عوامل التشتيت والحفاظ على التركيز على المحادثات والتحديثات المهمة استفد من التحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: ابقَ على اطلاع مع الملخصات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للمحادثات المهمة التي ربما فاتتك

ابقَ على اطلاع مع الملخصات التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي للمحادثات المهمة التي ربما فاتتك تقديم ملاحظات جذابة: تسجيل مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو ومشاركتها داخل مساحة العمل الخاصة بك لشرح الأفكار أو تقديم الملاحظات أو مشاركة التحديثات بطريقة أكثر ديناميكية وإيجازاً

تسجيل مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو ومشاركتها داخل مساحة العمل الخاصة بك لشرح الأفكار أو تقديم الملاحظات أو مشاركة التحديثات بطريقة أكثر ديناميكية وإيجازاً تحديد أولويات عناصر العمل: قم بتصفية الرسائل المعينة في المتابعات للحفاظ على تركيزك على المهام التي تتطلب انتباهك وتجنب فقدان مسار القرارات الرئيسية

قيود المتابعة

يحتوي على منحنى تعليمي صعب بعض الشيء للمستخدمين الجدد بسبب ميزاته الشاملة

تطبيق الهاتف المحمول أقل استجابة من سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: الدردشة معطلة. نحن نعمل على إصلاحه

2. واتساب (أفضل تطبيق مراسلة مجاني)

عبر بوابة البحث واتساب هو تطبيق مراسلة معروف عالميًا يدعم الرسائل النصية ومشاركة الوسائط المتعددة والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو. ويوفر تجربة سلسة عبر منصات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، مما يسمح للمستخدمين بمزامنة محادثاتهم دون عناء.

أضف إلى ذلك سهولة استخدامه وقاعدة مستخدميه الهائلة، ومن السهل معرفة سبب كون تطبيق المراسلة المشفرة هذا هو التطبيق المفضل للمحادثات الشخصية والمحادثات المتعلقة بالعمل.

أفضل ميزات تطبيق واتس آب

إنشاء محادثات جماعية لتسهيل التواصل مع عدة مشاركين

تعيين تحديثات الحالة التي تختفي بعد 24 ساعة لمشاركة اللحظات مع جهات الاتصال

تشفير الرسائل باستخدام التشفير من طرف إلى طرف للتواصل الآمن

تمكين التحقق بخطوتين لمزيد من الأمان

التحكم في إعدادات الخصوصية لإدارة رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالتك، ومعلومات آخر ظهور لك

قيود واتساب

يقتصر حجم تحميل الملفات على 100 ميجابايت، مما يحد من مشاركة الملفات الأكبر حجمًا

لا يمكن استخدامه على عدة هواتف في وقت واحد

للمحادثات الجماعية حد أقصى للمشاركين قد لا يلبي احتياجات المجتمعات الكبيرة

تسعير واتس آب

واتس آب: مجاناً

مجاناً واتس آب للأعمال: مجاناً

تقييمات ومراجعات واتس آب

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 15,865 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: اتبع آداب دردشة العمل بالحفاظ على جميع رسائلك مهنية وموجزة ومحترمة. تجنب الإفراط في استخدام الرموز التعبيرية أو اللغة غير الرسمية ما لم تكن مناسبة لثقافة فريقك.

3. ثريما (الأفضل للرسائل مجهولة المصدر)

عبر ثريما Threema هو تطبيق مراسلة يركز على الخصوصية أولاً وهو مصمم للمستخدمين الذين يقدرون إخفاء هويتهم. لا يتطلب التطبيق تفاصيل شخصية مثل رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني لإنشاء حساب، وبدلاً من ذلك يعتمد على معرف Threema الفريد.

وبفضل التشفير من طرف إلى طرف وعدم الاعتماد على الخدمات السحابية، يضمن Threema الأمان والخصوصية المراسلة الفورية في العمل .

أفضل الميزات ثريما

تشفير الرسائل للحفاظ على الخصوصية والسرية

التحقق من هويات جهات الاتصال من خلال عمليات مسح رمز الاستجابة السريعة

التحكُّم في الوصول إلى دفتر العناوين، ومزامنة جهات الاتصال فقط عند الرغبة في ذلك

تخزين البيانات محليًا على جهازك، وتجنب الاعتماد على السحابة

تمكين المحادثات الجماعية الخاصة المؤمنة بمعايير تشفير قوية

قيود ثريما

يتطلب الدفع لمرة واحدة، على عكس المنافسين المجانيين

قاعدة مستخدمين أصغر مقارنة بتطبيقات المراسلة السائدة

تسعير Threema

عمل Threema

أساسي: 2.00 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

2.00 دولار شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) متقدم: 2.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

2.50 دولار/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) احترافي: 3.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

بث ثريما

البث 15: 6.00 دولار/شهرًا (15 مستلمًا)

6.00 دولار/شهرًا (15 مستلمًا) البث 50: 11.00 دولارًا/شهريًا (50 مستلمًا)

11.00 دولارًا/شهريًا (50 مستلمًا) بث 100: 19.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر (100 مستلم)

19.00 دولارًا أمريكيًا في الشهر (100 مستلم) البث 500: 91.00 دولاراً في الشهر (500 مستلم)

91.00 دولاراً في الشهر (500 مستلم) البث 1000: 170.00 دولارًا في الشهر (1000 مستلم)

170.00 دولارًا في الشهر (1000 مستلم) بث غير محدود: 285.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية راقب نشاط حسابك بانتظام لالتقاط أي علامات على وصول غير مصرح به أو رسائل غير عادية.

4. سيجنال (الأفضل للخصوصية مفتوحة المصدر)

عبر متجر سناب ستور الإشارة هي أداة تواصل في مكان العمل مصممة مع مراعاة الخصوصية. فهي تستخدم بروتوكولات تشفير متقدمة لتأمين الاتصالات وتحتفظ بالحد الأدنى من البيانات الوصفية، مما يضمن إخفاء هوية المستخدم.

تحظى هذه الأداة بشعبية كبيرة بين عشاق الخصوصية بسبب شيفرتها مفتوحة المصدر والتزامها بالشفافية.

إشارة أفضل الميزات

تشفير الرسائل والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو للتواصل الآمن

التحقق من جهات الاتصال من خلال أرقام الأمان الفريدة

أضف لمسة إبداعية إلى محادثاتك من خلال إنشاء ملصقات مخصصة ومشفرة ومشاركتها

استخدام الرسائل المختفية لتعزيز السرية

مشاركة رمز مفتوح المصدر للسماح بإجراء عمليات تدقيق مستقلة

قيود الإشارة

لا يوجد نسخة احتياطية مدمجة أو طريقة سهلة لنقل سجل الرسائل بين الأجهزة

لا يمكن استخدامه على أجهزة متعددة في وقت واحد

شعبية محدودة مقارنة بالتطبيقات السائدة، مما قد يحد من التواصل مع الآخرين

تسعير الإشارات

مجاني

التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 440 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 440 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: قم بتعطيل معاينة الرسائل على شاشة القفل للحفاظ على الخصوصية، خاصة في الأماكن العامة أو عندما يكون جهازك غير مقفل.

5. تيليجرام (الأفضل للمجموعات والقنوات الكبيرة)

عبر نادي ويندوز Telegram هو تطبيق مراسلة قائم على السحابة يقدم ميزات متقدمة للاستخدام الشخصي والمهني على حد سواء. وهو يدعم الدردشات الجماعية الضخمة، والتشفير التام بين الطرفين للمحادثات السرية، ومجموعة متنوعة من خيارات التخصيص.

أدوات الخصوصية القوية للتطبيق وإمكانية الوصول عبر الأجهزة تجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المرونة والأمان.

أفضل ميزات تطبيق تيليجرام

استضافة محادثات جماعية مع ما يصل إلى 200,000 مشارك

استخدام محادثات سرية مع رسائل ذاتية التدمير لمزيد من الأمان

قفل التطبيق باستخدام رقم التعريف الشخصي أو المصادقة البيومترية

الاتصال من خلال خوادم بروكسي لتعزيز إخفاء الهوية

قيود تيليجرام

تقتصر رسائل التدمير الذاتي على الدردشات السرية فقط

إنشاء الحساب لا يتطلب التحقق، مما قد يؤدي إلى حسابات مزيفة

بعض الميزات المتقدمة تفتقر إلى الدعم الرسمي، مما يجعل استخدامها أكثر صعوبة

أسعار تيليجرام

مجانًا

تقييمات ومراجعات البرقية

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6,315 تقييم)

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم محادثات مبرد المياه لبناء الألفة من خلال مناقشة مواضيع خفيفة وشاملة مثل الهوايات أو الأحداث الجارية أو خطط عطلة نهاية الأسبوع. تجنب المواضيع الحساسة أو المثيرة للجدل للحفاظ على الجو الإيجابي والترحيب.

6. ماسنجر (الأفضل لمستخدمي فيسبوك)

عبر تك كرانش ماسنجر، الذي طوّرته شركة Meta، هو تطبيق مراسلة متعدد الاستخدامات يوفر التواصل النصي والصوتي والفيديو. يتكامل بسلاسة مع فيسبوك وإنستغرام، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل عبر المنصات.

وبينما يقدم ماسنجر ميزات مثل اختفاء الرسائل والأدوات التفاعلية، فإن إعلاناته وواجهته المزدحمة قد تنتقص من التجربة.

أفضل ميزات ماسنجر

إخفاء إيصالات القراءة وعرض الرسائل دون إخطار المرسِل

إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مشفرة آمنة ومشفرة من طرف إلى طرف

استخدام الرسائل المخفية للمحادثات الخاصة

إعداد إشعارات لعمليات تسجيل الدخول غير المعروفة لتعزيز أمان الحساب

تحرير الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة

قيود برنامج المراسلة

الإبلاغ عن مشكلات التسليم بعد تحديثات التشفير

وظائف الدردشة الجماعية ومكالمات الفيديو قد لا تناسب الفرق الكبيرة

تسعير برنامج المراسلة

مجاناً

تقييمات ومراجعات برنامج Messenger

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك تقييمات ومراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: قم بجدولة عمليات مراجعة منتظمة واستخدم أدوات تعاونية مثل لوحات المهام المشتركة أو تطبيقات المراسلة لضمان بقاء الجميع على توافق واطلاع. يمكن أن تؤدي التوقعات الواضحة والحوار المفتوح إلى سد فجوات التواصل في مكان العمل بفعالية

7. سلك (الأفضل للتعاون في مجال الأعمال)

عبر سلك واير هو تطبيق مراسلة آمن مصمم خصيصًا للاستخدام الشخصي والمؤسسي على حد سواء. يقوم تطبيق المراسلة الخاص هذا بجمع الحد الأدنى من بيانات المستخدم، وهي ضرورية للغاية للوظائف.

كما أن طرق التشفير الخاصة به وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي (SRTP) وأمن طبقة نقل البيانات (DTLS) تجعله خياراً موثوقاً للفرق المحترفة التي تفضل الأمن والتعاون.

أفضل ميزات السلك

تشفير جميع الرسائل والمكالمات والملفات باستخدام بروتوكول Proteus

تعيين مفاتيح تشفير فريدة لكل رسالة لمزيد من الأمان

استضافة مكالمات جماعية لما يصل إلى 25 مشاركاً بتشفير عالي الجودة

تدمير ذاتي للرسائل لضمان عدم تخزين المعلومات الحساسة بشكل دائم

التحقُّق من أمان التطبيق من خلال عمليات التدقيق العامة لرمزه المفتوح المصدر

قيود الأسلاك

يفتقر إلى المصادقة الثنائية، وهي ميزة قياسية في معظم التطبيقات الآمنة

كثيراً ما يتم الإبلاغ عن مشكلات في الأداء، خاصة على نظام أندرويد

مصمم بشكل أساسي للشركات، مما يجعله أقل سهولة في الاستخدام العادي

تسعير السلك

مجاني للاستخدام الشخصي

السلك للمؤسسات: 9.45 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.45 دولار شهريًا لكل مستخدم الأسلاك في أماكن العمل: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الأسلاك

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

8. الجلسة (الأفضل للخصوصية اللامركزية)

عبر إنه FOSS تطبيق Session هو تطبيق مراسلة يركز على الخصوصية مبني على شبكة لا مركزية، مما يلغي الخوادم المركزية التي يمكن أن تعرض بيانات المستخدم للخطر.

حماية إخفاء هويتك أمر بسيط باستخدام معرّفات الجلسات الفريدة، والتي تحل محل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. وهذا يجعله خياراً رائعاً لأولئك الذين يقدرون الخصوصية، خاصةً في البيئات منخفضة الاتصال أو المقيدة.

أفضل ميزات الجلسة

تعزيز إخفاء الهوية من خلال عمليات ترحيل الرسائل المشفرة ومتعددة العقد مع توجيه البصل

إعداد الحسابات دون مشاركة أرقام الهواتف أو رسائل البريد الإلكتروني

إرسال رسائل صوتية آمنة عندما لا تكون الرسائل النصية كافية

التشغيل على شبكة لا مركزية لتقليل مخاطر الاختراقات أو أعطال الخوادم

منع البيانات الوصفية وتتبع الموقع الجغرافي لخصوصية تامة

قيود الجلسة

قد تعيق أوقات تسليم الرسائل البطيئة التواصل في الوقت الفعلي

لا يدعم مكالمات الفيديو أو ميزات الوسائط المتعددة المتقدمة

تسعير الجلسة

مجاناً

تقييمات ومراجعات الجلسة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: قم بتعيين أصوات إشعارات مخصصة للمحادثات الحساسة لتحديد الرسائل بشكل سري دون الكشف عن محتواها لمن هم بالقرب منك.

9. الخط (الأفضل للاندماج الاجتماعي)

عبر سطر Line هو تطبيق مراسلة غني بالميزات يستخدم على نطاق واسع في اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.

بالإضافة إلى المراسلة، يدمج Line وظائف التواصل الاجتماعي والتسوق والترفيه، مما يجعله عملياً للحياة اليومية. وهو يدعم المراسلة المشفرة والمكالمات الجماعية عالية الجودة، مما يجعله مناسباً للاستخدام العادي والمهني على حد سواء.

أفضل مزايا تطبيق Line

استخدام تشفير ختم الرسائل لضمان أمان الرسائل والمكالمات

استضافة محادثات جماعية لما يصل إلى 500 مشارك بكل سهولة

تمكين مكالمات صوت وفيديو مجانية غير محدودة، حتى للمجموعات الكبيرة

تخصيص إعدادات الخصوصية لحظر المستخدمين غير المعروفين أو تقييد الوصول إلى ملفك الشخصي

حماية محادثاتك باستخدام ميزات قفل التطبيق مثل رموز المرور

قيود الخط

لا يدعم ترحيل محفوظات الدردشة بين أجهزة iOS و Android

تعرض لانتقادات بسبب الرقابة على المحتوى في مناطق معينة

أبلغ المستخدمون عن وجود أخطاء عرضية تؤثر على سهولة الاستخدام

تسعير الخط

مجاني

تقييمات ومراجعات الخط

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية التقييمات والمراجعات لا توجد مراجعات كافية

10. iMessage (الأفضل لمستخدمي Apple)

عبر تفاحة iMessage هو تطبيق المراسلة الخاص بشركة Apple المتاح على أجهزة iPhone وiPad وMac وMac وساعات Apple. يتكامل بسلاسة مع الرسائل النصية القصيرة، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل مع الأجهزة التي لا تعمل بنظام iOS.

وبفضل واجهته الأنيقة وتشفيره المتكامل، يُعدّ iMessage مثاليًا للمستخدمين داخل نظام Apple البيئي.

أفضل ميزات iMessage

تحرير الرسائل المرسلة مؤخرًا لتصحيح الأخطاء

إرسال رسائل مكتوبة بخط اليد لإضفاء لمسة شخصية على رسائلك النصية

الوصول إلى معلومات تتبع الرحلات أو الشحنات مباشرة في الدردشات

استخدم الدردشات الجماعية مع إيصالات التسليم والقراءة للتنسيق السلس

حماية الرسائل باستخدام مفاتيح تشفير فريدة لكل جهاز

قيود iMessage

حصرياً لأجهزة Apple، مما يحد من التواصل مع المستخدمين الذين لا يستخدمون نظام iOS

يفتقر إلى خيارات التخصيص مثل السمات

تسعير خدمةiMessage

مجاني

تقييمات ومراجعات iMessage

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

📖 اقرأ أيضاً: أفضل 11 بديلاً لواتساب من أجل تواصل أفضل

11. الغبار (الأفضل للرسائل سريعة الزوال)

عبر الغبار Dust هو تطبيق مراسلة يركز على الخصوصية ويركز على حماية البيانات من خلال حذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة وجيزة من قراءتها.

وهو يمنع التقاط لقطات الشاشة ويُخطر المستخدمين بأي محاولات لالتقاط المحادثات، مما يجعله آمنًا للغاية للمناقشات الحساسة.

أفضل ميزات Dust

حذف الرسائل تلقائيًا بعد قراءتها، عادةً في غضون 100 ثانية

إخطار المستخدمين إذا حاول شخص ما التقاط لقطة شاشة لمحادثة ما

إرسال رسائل البث بشكل خاص إلى جهات اتصال متعددة

التواصل مع الأصدقاء بأمان دون كشف بيانات جهات الاتصال

تخصيص الملفات الشخصية باستخدام السير الذاتية والصور لإضفاء طابع شخصي على تجربتك

قيود الغبار

لا يدعم المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو

قد تقيد قاعدة المستخدمين المحدودة التواصل مع جهات الاتصال

أسعار الغبار

مجاناً

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية التقييمات والمراجعات لا توجد مراجعات كافية

⚡ قالب الأرشيف: قد يبدو إنشاء خطة تواصل أمراً مرهقاً، لكن لا يجب أن يكون كذلك. جرب قوالب خطة التواصل مصممة لتبسيط العملية.

12. بريار (الأفضل للمراسلة دون اتصال بالإنترنت)

عبر بريار Briar هو تطبيق مراسلة آمن من نظير إلى نظير مصمم للنشطاء والصحفيين والمستخدمين في المناطق ذات الاتصال المنخفض.

لا يعتمد التطبيق على خوادم مركزية، وبدلًا من ذلك يقوم بمزامنة الرسائل المشفرة عبر البلوتوث أو الواي فاي أو تور. تضمن هذه البنية اللامركزية التواصل الخاص حتى بدون اتصال بالإنترنت.

أفضل ميزات بريار

التخلص من المخاطر المرتبطة باختراق الخوادم، مما يضمن بقاء البيانات لا مركزية

تشفير الرسائل وتخزينها محلياً على أجهزة المستخدمين لمزيد من الأمان

منع انتحال الشخصية عن طريق طلب إضافة جهة اتصال يدوية من خلال رموز QR أو الروابط

تمكين الدردشات الجماعية الآمنة والمنتديات العامة للمناقشات التعاونية

العمل بسلاسة في المناطق ذات الوصول المحدود إلى الإنترنت أو بدونه

قيود بريار

لا يدعم النسخ الاحتياطي للبيانات أو الترحيل بين الأجهزة

الاتصال من نظير إلى نظير يمكن أن يستنزف عمر البطارية بشكل أسرع من التطبيقات المركزية

متوفر حاليًا على نظام أندرويد فقط، ولا توجد خطط لدعم نظام iOS

أسعار بريار

مجاناً

تقييمات ومراجعات بريار

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك تقييمات ومراجعات كافية

📖 اقرأ أيضًا: أفضل 10 بدائل لدردشة Google لتعزيز تعاون الفريق

13. رسائل Google (الأفضل لتكامل RCS)

عبر ياهو تطبيق Google Messages هو تطبيق المراسلة الافتراضي لمعظم هواتف Android، حيث يوفر تكامل الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة وخدمات الاتصالات الغنية (RCS) لتحسين الميزات. وهو يتضمن الردود الذكية، ومشاركة الوسائط، والتكامل مع خدمات Google مثل التقويم والصور، مما يجعله أداة اتصال متعددة الاستخدامات.

أفضل ميزات رسائل Google

نسخ الرسائل الصوتية لسهولة قراءتها، مما يسهّل متابعة المحادثات

جدولة الرسائل لإرسالها لاحقًا، مما يضمن التواصل في الوقت المناسب للتذكير أو التحديثات

مشاركة الروابط وإنشاء أحداث من خلال التكامل السلس مع تقويم Google

إرسال الرسائل من الكمبيوتر باستخدام إصدار الويب الخاص بالتطبيق

قيود رسائل Google

محدودية إمكانيات المراسلة عبر المنصات مع مستخدمي iPhone

قد تعتمد الميزات على شركة اتصالات الهاتف المحمول، مما يؤثر على التسليم وأحجام الدردشة الجماعية

أسعار رسائل جوجل

مجاناً

تقييمات ومراجعات رسائل Google Messages

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: عند تثبيت تطبيق مراسلة جديد، راجع الأذونات المطلوبة ومنح حق الوصول إلى ما هو ضروري لوظائفه فقط.

## تبسيط التواصل والتعاون مع ClickUp

يمكن أن يُحدث اختيار تطبيق المراسلة الآمن المناسب فرقاً كبيراً في حماية محادثاتك الخاصة والمهنية. ومع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من المهم اختيار الأداة التي تحافظ على أمان محادثاتك وتدعم احتياجاتك الفريدة.

إذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. فهو يجمع بين المراسلة الآمنة في الوقت الفعلي وميزات إدارة المشاريع القوية، مما يضمن تواصل فريقك وتعاونه بسلاسة.

باستخدام ClickUp Chat، يمكنك مناقشة المهام ومشاركة التحديثات والاحتفاظ بجميع المحادثات المتعلقة بالمشروع في منصة واحدة آمنة. فبدلاً من التنقل بين تطبيقات المراسلة الأخرى، يمكنك جعل سير عملك مركزياً في الدردشة، مما يحافظ على كفاءة التواصل وتنظيم المشاريع.

لماذا تقبل بأقل من ذلك بينما يمكنك البقاء آمناً مع ClickUp؟ اشترك في ClickUp اليوم!