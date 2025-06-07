أفضل 10 أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي لتحسين الكتابة

هل سبق لك أن انشغلت في الكتابة لدرجة أنك فقدت العدّ للكلمات؟

لقد مررنا جميعًا بهذه التجربة.

🧠 حقيقة ممتعة: يكتب الشخص العادي 40 كلمة في الدقيقة، بينما يصل الكاتب المحترف إلى 80 كلمة في الدقيقة!

سواء كنت طالبًا تعمل على واجب أو مسوقًا تعمل على تحسين محركات البحث، فإن تتبع عدد الكلمات مهمة أخرى يجب أن تضعها في اعتبارك. لحسن الحظ، تحتوي معظم برامج معالجة المستندات على عداد كلمات مدمج للقيام بهذه المهمة.

ومع ذلك، فإن أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي الحديثة لا تقتصر على حساب عدد الكلمات. فهي قد تحسن قابلية القراءة وتجري فحوصات نحوية وتكتشف الانتحال وتعدل أسلوبك في الكتابة.

لذا، إذا كنت تبحث عن شيء إضافي، فقد جمعنا لك بعضًا من أفضل أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي التي تساعدك على الكتابة بشكل أسرع!

أفضل أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي في لمحة سريعة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp مستندات مزودة بعداد كلمات/أحرف مدمج ومساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي وقوالب وتعاون وتكامل المهام الفرق والكتاب ومبدعو المحتوى تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات Grammarly التدقيق النحوي/الإملائي، اقتراحات الأسلوب، كشف النبرة، مدقق الانتحال الكتاب والطلاب والمهنيون تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 30 دولارًا محرر Hemingway تحليل قابلية القراءة، بنية الجملة، تمييز الصيغة المبني للمجهول، الظروف المدونون والطلاب والكتابة الموجزة تبدأ الباقات المدفوعة من 8.33 دولارًا ProWritingAid قواعد اللغة والأسلوب وسهولة القراءة والتقارير التفصيلية والتكامل المؤلفون والمحررون والأكاديميون 10 دولارات شهريًا Google Docs التعاون في الوقت الفعلي، وعد الكلمات، والتعليقات، والتخزين السحابي الفرق والطلاب والعمل عن بُعد مجاني مع حساب Google Microsoft Word عدد الكلمات/الأحرف، قوالب، تنسيق متقدم، تعاون المهنيون والشركات والأكاديميون تبدأ الباقات المدفوعة من 9.99 دولارًا Quillbot إعادة صياغة، تدقيق نحوي، ملخص، منشئ اقتباسات الطلاب والباحثون ومبدعو المحتوى تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 4.17 دولارًا Originality. ai كشف الانتحال، وكشف المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعدد الكلمات/الأحرف وكالات المحتوى والناشرون تبدأ الباقات المدفوعة من 14.95 دولارًا Wordcounter. ai عدد الكلمات/الأحرف، كثافة الكلمات المفتاحية، سهولة القراءة، خيارات التصدير الكتاب ومتخصصو تحسين محركات البحث مجانًا ZeroGPT اكتشاف المحتوى بالذكاء الاصطناعي، عد الكلمات/الأحرف، فحص الانتحال المعلمون والناشرون والطلاب تتوفر خطة مجانية، وتبدأ الخطط المدفوعة من 9.50 دولارًا

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي؟

لقد ذكرنا بالفعل كيف أن أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي تفعل أكثر من مجرد عد الكلمات بدقة. ولذلك، لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من أداة عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي، ابحث عن الميزات التالية:

عد الكلمات والأحرف في الوقت الفعلي : اختر أداة تعرض عدد الجمل وعدد الكلمات وعدد الأحرف فورًا أثناء الكتابة. تتيح لك هذه الملاحظات الفورية تلبية متطلبات عدد الكلمات والبقاء ضمن أي حدود للكلمات دون الحاجة إلى التحقق يدويًا

تحليل قابلية القراءة والتعقيد : بالإضافة إلى مشاركة عدد الكلمات، اختر أداة عد كلمات تعمل بالذكاء الاصطناعي توفر درجات قابلية القراءة (على سبيل المثال، Flesch-Kincaid) وتقترح تحسينات من خلال تحليل بنية الجملة وتعقيدها والصيغة المبني للمجهول، وما إلى ذلك، لتحسين مستوى القراءة

اقتراحات النحو والأسلوب : اختر أداة عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي التي تحدد الأخطاء النحوية وتصلحها، مثل الأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم المفقودة وما إلى ذلك. كما يجب أن تقدم اقتراحات أسلوبية لتلبية أهدافك في الكتابة، مع إبراز العبارات الغريبة ومشكلات الوضوح للحصول على كتابة مصقولة واحترافية

تلخيص مدعوم بالذكاء الاصطناعي : اختر أدوات عد الكلمات عالية الجودة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تتميز بقدرات التلخيص لتلخيص النصوص الطويلة إلى نقاط رئيسية. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للطلاب والمهنيين ومنشئي المحتوى الذين يسعون إلى استخلاص رؤى سريعة من المستندات الطويلة

كثافة الكلمات المفتاحية وإحصاءات تحسين محركات البحث : يجب على مسوقي المحتوى والكتاب البحث عن أداة عد الكلمات التي تتعقب كثافة الكلمات المفتاحية لتحسين متطلبات تحسين محركات البحث وتحقيق التوازن بينها وبين موثوقية المحتوى وطبيعته الجذابة

كشف الانتحال والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي : يجب على المعلمين الذين يقيمون مقالات القبول الجامعي اختيار أداة عد الكلمات التي تكشف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والانتحال. وهذا يضيف مصداقية إلى أصالة النص

حساب الوقت المقدر للقراءة: أعط الأولوية لأداة عد الكلمات التي توفر الوقت المقدر للقراءة أو التحدث للمساعدة في تطوير محتوى جذاب ومراعي للوقت يزيد من التفاعل إلى أقصى حد

➡️ اقرأ المزيد: أفضل أدوات الكتابة لتلبية احتياجات كل كاتب

أفضل أدوات عد الكلمات بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي قائمتنا لأفضل أدوات عد الكلمات التي توفر لك أكثر من مجرد عدد الكلمات الموجودة في المستند بأكمله:

1. ClickUp (الأفضل للكتابة المتكاملة والإنتاجية)

جربها الآن اعمل مع فريقك بشكل تعاوني دون تجاوز عدد الكلمات المطلوب بفضل المزيج القوي من ClickUp Docs + ClickUp Brain

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعد الكلمات والتعاون في المستندات في مساحة عمل واحدة! صُمم ClickUp للكتاب والمسوقين والفرق، ويوفر مزيجًا سلسًا من عد الكلمات والاقتراحات الذكية وأدوات التعاون، مما يجعله الحل الأمثل للمحترفين الذين يحتاجون إلى أكثر من مجرد عداد بسيط.

ClickUp Brain هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويقوم بجميع مهام الكتابة والتحرير. يمكنك استخدامه لإنشاء محتوى مكتوب وتلخيصه وترجمته والمزيد. تعمل هذه الأداة الذكية على تحسين عملية الكتابة من خلال إنشاء أفكار جديدة للمحتوى وصياغة المقالات وحتى تلخيص المستندات الطويلة في ثوانٍ معدودة.

تخيل أنك تقوم بإعداد منشور مدونة لإطلاق أحدث منتجات شركتك. ما عليك سوى مشاركة النقاط الرئيسية، وسيقوم ClickUp Brain بصياغة مقال جذاب، واقتراح عناوين جذابة، وصقل كتابتك لضمان الوضوح والتأثير. يمكنه أيضًا إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لمنشورات مستقبلية، وترجمة المحتوى الخاص بك للجمهور العالمي، وتنظيم جميع أبحاثك في مكان واحد.

أنشئ مدونات وتقارير ورسائل بريد إلكتروني وغيرها من المحتوى الذي يتماشى مع علامتك التجارية باستخدام أداة المساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطنا

مع ClickUp Brain كمساعدك في الكتابة، يمكنك توفير الوقت وتعزيز الإبداع وضمان وصول رسالتك إلى الهدف دائمًا.

على عكس أدوات عد الكلمات الأساسية، يقدم ClickUp ميزات رائعة من خلال إنشاء مركز مركزي للفريق. يتيح لك مشاركة المستندات وتتبع المشاريع وتحسين سير العمل والمزيد، كل ذلك في مكان واحد.

يتيح لك ClickUp Docs إنشاء المستندات وتحريرها بشكل تعاوني. أثناء عمل فريقك على المستند، يعرض عداد الكلمات المدمج عدد الكلمات في المستند في الوقت الفعلي، مما يساعدك على تلبية متطلبات عدد الكلمات.

بالإضافة إلى ذلك، يحفظ ClickUp Docs كل شيء على السحابة باستخدام ميزة الحفظ التلقائي ويحتفظ بسجل الإصدارات لإنشاء مصدر واحد للمعلومات.

لذا، سواء كنت تنشئ محتوى أو تتعاون في إعداد مستندات عمل أو تسعى إلى تحسين مهاراتك في الكتابة، يساعدك ClickUp على ضمان أن كل كلمة تساهم في كتابة مفيدة وعالية الجودة.

أفضل ميزات ClickUp

استخدم ClickUp AI لتلخيص مستندات كاملة أو نصوص محددة، مما يسهل إنشاء ملخصات تنفيذية أو نظرة عامة سريعة

تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي — أضف تعليقات، وقم بتعيين مهام، وتتبع التغييرات مباشرة في المستند الخاص بك

اربط كتاباتك مباشرة بالمهام عبر ClickUp Tasks، حتى تتمكن من تعيين المسودات وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم جنبًا إلى جنب مع عملك في المشروع

يمكنك الوصول إلى الإصدارات السابقة من مستنداتك ومقارنة التغييرات واستعادة المسودات السابقة إذا لزم الأمر

تخلص من عوامل التشتيت باستخدام وضع التركيز، الذي يخفي الأشرطة الجانبية ويخفت المحتوى الآخر حتى تتمكن من التركيز على الكتابة

أضف حقولًا مخصصة في ClickUp مثل أهداف عدد الكلمات أو مستوى القراءة أو حالة المحتوى إلى مهام الكتابة الخاصة بك لتتبعها وإعداد تقارير عنها بشكل أفضل

قم بإعداد عمليات التشغيل التلقائي في ClickUp لنقل مهام الكتابة عبر سير العمل الخاص بك، وإخطار المحررين، أو تحديث الحالات عندما تكون المسودات جاهزة للمراجعة

استخدم أو أنشئ قوالب لمشاركات المدونات أو التقارير أو الملخصات للحفاظ على الاتساق وتوفير الوقت في مشاريع الكتابة المتكررة

قم بإنشاء تحديثات الفريق أو ملاحظات الوقوف بسرعة من أنشطة الكتابة الأخيرة باستخدام ClickUp AI

ابحث على الفور في جميع مستنداتك ومهامك وتعليقاتك باستخدام البحث المتصل للعثور على محتوى أو كلمات رئيسية أو مراجع محددة

قيود ClickUp

قد تبدو مجموعة الميزات الشاملة مربكة للمستخدمين الجدد

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4400 تقييم)

إليك ما تقوله دايانا ميليفا، مديرة الحسابات في Pontica Solutions، عن ClickUp:

يسعى العقول المبتكرة في مؤسستنا دائمًا إلى التحسين والتطوير، ويبحثون باستمرار عن طرق تساعدنا على توفير دقيقة أو ساعة أو حتى يوم كامل. لقد حل ClickUp الكثير من المشكلات التي كنا نحاول حلها باستخدام أدوات غير مجدية مثل جداول Excel ووثائق Word.

يسعى العقول المبتكرة في مؤسستنا دائمًا إلى التحسين والتطوير، ويبحثون باستمرار عن طرق تتيح لنا توفير دقيقة أو ساعة أو حتى يوم كامل. لقد حل ClickUp الكثير من المشكلات التي كنا نحاول حلها باستخدام أدوات غير مجدية مثل جداول Excel ووثائق Word.

2. Grammarly (الأفضل لاقتراحات القواعد النحوية والأسلوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Grammarly

تشتهر Grammarly بقدراتها المتقدمة في التدقيق النحوي والإملائي، ولكنها تعمل أيضًا كأداة دقيقة لعد الكلمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تساعد أداة التدقيق النحوي المعززة بالذكاء الاصطناعي الكتّاب والطلاب والمهنيين على تتبع عدد الكلمات مع الحصول على رؤى حول سهولة القراءة والنبرة والوضوح.

تجعل تحديثات Grammarly في الوقت الفعلي منه رفيقًا ممتازًا لأولئك الذين يعملون على مقالات أو تقارير أو محتوى يحتاج إلى تلبية متطلبات طول محددة. بالإضافة إلى عد الكلمات، يوفر Grammarly رؤى ثاقبة حول بنية الجمل والإيجاز وتكرار الكلمات. تضمن واجهته البديهية أنك لا تلتزم فقط بالحد الأقصى لعدد الكلمات، بل تحسن كتابتك أيضًا.

أفضل ميزات Grammarly

تتبع عدد الكلمات بسهولة من خلال تحديثات فورية لجميع أنواع المستندات

احصل على رؤى سياقية حول طول الجمل ووضوحها ومدى جاذبيتها

اضبط كتابتك لتلبية متطلبات الطول المحددة دون فقدان الترابط

يمكنك دمجها عبر الأنظمة الأساسية باستخدام ملحقات المتصفح وتطبيقات سطح المكتب لتتبع سلس

قيود Grammarly

ليست دقيقة بنسبة 100٪ دائمًا، حيث تضع Grammarly أحيانًا علامة على الجمل الصحيحة على أنها أخطاء

يلزم الحصول على الإصدار المميز للحصول على تحليلات مفصلة تتجاوز تتبع عدد الكلمات الأساسي

أسعار Grammarly

مجاني

Pro : 30 دولارًا شهريًا لكل عضو

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Grammarly

G2 : 4. 7/5 (10,500+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (7,100+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Grammarly؟

يقول أحد المراجعين في G2:

لقد استخدمت Grammarly لبعض الوقت وأنا سعيد للغاية بالنتائج. على عكس العديد من برامج التدقيق الإملائي والنحوي التقليدية، تتجاوز هذه المنصة الأساسيات. فهي تساعدك على تحسين كتابتك من خلال التكيف مع نوع النص الذي تعمل عليه، سواء كان بريدًا إلكترونيًا رسميًا أو تقريرًا أو ورقة أكاديمية أو حتى محتوى إبداعيًا، والأهم من ذلك أنها تأخذ في الاعتبار الجمهور المستهدف.

لقد استخدمت Grammarly لبعض الوقت وأنا سعيد للغاية بالنتائج. على عكس العديد من برامج التدقيق الإملائي والنحوي التقليدية، تتجاوز هذه المنصة الأساسيات. فهي تساعدك على تحسين كتابتك من خلال التكيف مع نوع النص الذي تعمل عليه، سواء كان بريدًا إلكترونيًا رسميًا أو تقريرًا أو ورقة أكاديمية أو حتى محتوى إبداعيًا، والأهم من ذلك أنها تأخذ في الاعتبار الجمهور المستهدف.

➡️ اقرأ المزيد: أفضل تطبيقات الإنتاجية للكتاب للتغلب على عوامل التشتيت وتوفير الوقت

3. Hemingway Editor (الأفضل لتحسين قابلية القراءة والإيجاز)

عبر محرر Hemingway

Hemingway Editor هي أداة كتابة فريدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على سهولة القراءة مع توفير عدد دقيق للكلمات. تحلل هذه الأداة عبر الإنترنت تعقيد الجمل وطولها في الوقت الفعلي، مما يفيد الكتّاب الذين يسعون إلى كتابة نصوص موجزة ومؤثرة.

لا يقتصر دور Hemingway على عد الكلمات فحسب، بل إنه يبرز الأفعال الزائدة والعبارات المعقدة واستخدام الصيغة المبنيّة للمجهول، مما يجعله أداة ممتازة لمن يرغبون في أن يكون محتواهم موجزًا ومؤثرًا. كما أن واجهته سهلة القراءة تبسط عملية تتبع الكلمات دون أي عوامل تشتيت غير ضرورية.

أفضل ميزات محرر Hemingway

حدد الجمل الطويلة وقلل التعقيد غير الضروري

حافظ على الإيجاز من خلال التعليقات الفورية على طول الجمل

قم بتصدير النص بسهولة لاستخدامه في منصات الكتابة الأخرى

يمكنك الوصول إليها حتى إذا لم يكن لديك اتصال نشط بالإنترنت

قيود محرر Hemingway

خيارات تنسيق محدودة مقارنة ببرامج معالجة النصوص الأخرى

لا يوجد تكامل مع التخزين السحابي، ويجب على المستخدمين حفظ المحتوى ونقله يدويًا

أسعار محرر Hemingway

مجاني

Hemingway Editor Plus (Individual 5K): 18.33 دولارًا شهريًا

Hemingway Editor Plus (Individual 10K) : 12.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Hemingway Editor Plus (Team 5K): 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات محرر Hemingway

G2 : 4. 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Hemingway Editor؟

تقول مراجعة G2:

يعجبني أنه يقيس أثناء الكتابة. إنه مقياس جيد وطريقة متسقة للكتابة لجمهور كبير. يجعل كتابتي سهلة الفهم.

يعجبني أنه يقيس أثناء الكتابة. إنه مقياس جيد وطريقة متسقة للكتابة لجمهور كبير. يجعل كتابتي سهلة الفهم.

📮 ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات والمزيد — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا كان على المستخدم التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة عملك، ويعرف ما تعمل عليه، ويمكنه فهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات ذات صلة وثيقة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل لتطبيق Hemingway (تقييمات وأسعار)

4. ProWritingAid (الأفضل لتحليل الكتابة التفصيلي والتعليقات)

عبر ProWritingAid

يقدم ProWritingAid مساعد كتابة شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع عداد كلمات مدمج يساعد المستخدمين على مراقبة طول المستندات بكفاءة. وهو مثالي للمؤلفين والمحررين ومنشئي المحتوى، حيث يتتبع عدد الكلمات ويقدم اقتراحات كتابة متعمقة، بما في ذلك تحسينات الأسلوب والتدقيق النحوي.

ما يميز ProWritingAid هو أنه يقدم ملاحظات سياقية، ويحلل كل شيء بدءًا من طول الجمل إلى الكلمات المستخدمة بشكل مفرط.

أفضل ميزات ProWritingAid

قم بتحليل النحو والأسلوب بشكل متعمق من خلال أكثر من 20 تقريرًا

حسّن وتيرة الكتابة من خلال رؤى ثاقبة حول تدفق الكلمات وتوازن الفقرات، خاصةً في الكتابة الإبداعية

خصص حدود الكلمات لأنواع المحتوى المختلفة، بما في ذلك الروايات والتقارير التجارية

احصل على قاموس مرادفات واقتراحات كلمات داخل التطبيق لتعزيز مفرداتك اللغوية

قيود ProWritingAid

بطء سرعة المعالجة للمستندات الكبيرة.

باهظة الثمن للحصول على الميزات الكاملة، مما يدفع بعض المستخدمين إلى استكشاف بدائل ProWritingAid

أسعار ProWritingAid

مجاني

Premium : 30 دولارًا شهريًا

Premium Pro: 36 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات ProWritingAid

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (490+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ProWritingAid؟

تقول مراجعة G2:

يتميز ProWritingAid بخصائصه الغنية بشكل لا يصدق. يمكنك اختيار نوع اللغة (تجارية، غير رسمية، أكاديمية، إلخ) وتكون الاقتراحات عادةً دقيقة للغاية. يتميز البرنامج بشكل خاص في تحديد الكلمات الزائدة والمساعدة في تبسيط النص، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء المطبعية بالطبع!

يتميز ProWritingAid بخصائصه الغنية بشكل لا يصدق. يمكنك اختيار نوع اللغة (تجارية، غير رسمية، أكاديمية، إلخ) وتكون الاقتراحات عادةً دقيقة للغاية. يتميز البرنامج بشكل خاص في تحديد الكلمات الزائدة والمساعدة في تبسيط النص، بالإضافة إلى تصحيح الأخطاء المطبعية بالطبع!

🧠 حقيقة ممتعة: مع ما يقرب من 345 مليون مشترك وما يقدر بنحو 321 مليون مستخدم نشط، هناك الكثير من المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية التي يتم إنشاؤها على Microsoft 365، والذي يتضمن أيضًا Microsoft Word!

5. Google Docs (الأفضل للتعاون في الوقت الفعلي والتخزين السحابي)

عبر Google Docs

Google Docs هي منصة كتابة شهيرة قائمة على السحابة تدمج عداد كلمات سهل الوصول إليه في مجموعة مستنداتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكن للكتاب والطلاب والمهنيين التحقق على الفور من عدد الكلمات أثناء صياغة المحتوى، مما يجعلها أداة ممتازة للمشاريع التي تتطلب طولًا محددًا.

يتيح Google Docs لعدة مستخدمين العمل على نفس المستند في الوقت الفعلي لتركيز وثائق المشروع. علاوة على ذلك، يضمن تكامله مع Google Drive تخزين جميع الملفات بشكل آمن وإمكانية الوصول إليها من أي مكان.

أفضل ميزات Google Docs

تعاون بكفاءة أثناء تتبع التغييرات وحدود الكلمات

احفظ المستندات تلقائيًا في السحابة، مما يمنع فقدان البيانات

استخدم الكتابة الصوتية لإملاء النص أثناء مراقبة عدد الكلمات

الوصول إلى قواعد النحو الأساسية والتدقيق الإملائي

قيود Google Docs

تدقيق نحوي محدود مدعوم بالذكاء الاصطناعي واقتراحات للأسلوب

يتطلب الوصول دون اتصال بالإنترنت إعدادًا يدويًا وربطًا بحساب واحد فقط

أسعار Google Docs

مجاني مع حساب Google

تقييمات ومراجعات Google Docs

G2 : 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (28,360+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Docs؟

قال أحد المراجعين في Capterra عن Google Docs:

أحب سهولة التعاون مع زملائي في العمل، سواء من خلال التحرير في نفس الوقت أو إضافة تعليقات وتقديم اقتراحات للتغييرات، دون مقاطعة سير العمل في المستند. خيارات المشاركة رائعة أيضًا، حيث يمكنك تقييد المشاركة بناءً على نطاق Google Workspace أو عنوان بريد إلكتروني معين أو فقط الأشخاص الذين لديهم روابط محددة.

أحب سهولة التعاون مع زملائي في العمل، سواء من خلال التحرير في نفس الوقت أو إضافة تعليقات وتقديم اقتراحات للتغييرات، دون مقاطعة سير العمل في المستند. خيارات المشاركة رائعة أيضًا، حيث يمكنك تقييد المشاركة بناءً على نطاق Google Workspace أو عنوان بريد إلكتروني معين أو فقط الأشخاص الذين لديهم روابط محددة.

💡 نصيحة احترافية: دع الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الروتينية في التوثيق حتى تتمكن من استعادة تركيزك. كيف؟ يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة التنسيق واكتشاف الأخطاء وتحسين قابلية القراءة، مما يحررك من المهام المهمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يخصص المحتوى ويقلل التكاليف ويعزز التعاون بين أعضاء الفريق في الوقت الفعلي.

6. Microsoft Word (الأفضل للكتابة التقليدية مع تحسينات الذكاء الاصطناعي)

عبر Microsoft Word

صدر Microsoft Word لأول مرة في عام 1983، ولا يزال أحد أكثر برامج معالجة النصوص موثوقية. يوفر عداد كلمات موثوقًا يتم تحديثه في الوقت الفعلي.

سواء كنت تقوم بصياغة تقارير أو أوراق بحثية أو محتوى إبداعي، تساعد ميزة عد الكلمات المدمجة في Word المستخدمين على البقاء ضمن الحدود المطلوبة دون عناء. تجعل رؤى MS Word في قابلية القراءة وعدد الأحرف والوقت المقدر للقراءة منه خيارًا ممتازًا للمحترفين.

على الرغم من أن Microsoft Word بدأ بقدرات بسيطة لتحرير النصوص، إلا أنه يأتي الآن مزودًا بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل اقتراحات القواعد النحوية والأسلوب والنص التنبئي وتحويل الكلام إلى نص. تضمن أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن عدد الكلمات ليس مجرد رقم، بل جزء من عملية كتابة محسنة.

أفضل ميزات Microsoft Word

راقب عدد الكلمات مباشرة في شريط الأدوات السفلي أثناء الكتابة

حدد عدد الكلمات المسموح به في الواجبات ومشاركات المدونة والتقارير

استخدم التحرير المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين البنية دون تجاوز الحدود

استفد من أدوات الترجمة المدمجة للكتابة متعددة اللغات وتوطين المحتوى

قيود Microsoft Word

تفتقر إلى إمكانات إعادة الكتابة المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بمساعدات الكتابة المخصصة

تحد الميزات القائمة على الاشتراك من الوصول الكامل بدون خطة مدفوعة

أسعار Microsoft Word

Microsoft 365 Personal : 9.99 دولارًا شهريًا

Microsoft 365 Family : 12.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تطبيقات Microsoft 365 للأعمال: 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Microsoft 365 Business Standard: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Word

G2 : 4. 7/5 (1,870+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (2,470+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Word؟

وقد قال أحد المراجعين في G2 ما يلي عن Microsoft Word:

يعد Microsoft Word أداة رائعة حقًا لكتابة المستندات وتحريرها. يعجبني أنه يحتوي على قوالب مختلفة لأي نوع من المستندات التي تحتاج إلى كتابتها - مثل الرسائل والسير الذاتية والنشرات الإعلانية وغيرها. تساعد الميزات المفيدة مثل أنواع وأحجام الخطوط المتعددة وتنسيقات الألوان والتدقيق الإملائي والتدقيق النحوي وغيرها في جعل مستنداتي أفضل بكثير من المستندات العادية. ومن الرائع أيضًا أن العديد من هذه الميزات الرائعة متوفرة مجانًا وقد لا تحتاج أبدًا إلى الدفع مقابل الترقيات. من السهل جدًا التنقل خلاله. حتى المستخدم المبتدئ لن يجد صعوبة في استخدامه.

يعد Microsoft Word أداة رائعة حقًا لكتابة المستندات وتحريرها. يعجبني أنه يحتوي على قوالب مختلفة لأي نوع من المستندات التي تحتاج إلى كتابتها - مثل الرسائل والسير الذاتية والنشرات الإعلانية وغيرها. تساعد الميزات المفيدة مثل أنواع وأحجام الخطوط المتعددة وتنسيقات الألوان والتدقيق الإملائي والتدقيق النحوي وغيرها في جعل مستنداتي أفضل بكثير من المستندات العادية. ومن الرائع أيضًا أن العديد من هذه الميزات الرائعة متوفرة مجانًا وقد لا تحتاج أبدًا إلى الدفع مقابل الترقيات. من السهل جدًا التنقل خلاله. حتى المستخدم المبتدئ لن يجد صعوبة في استخدامه.

➡️ اقرأ المزيد: حيل Microsoft Word لتحسين عملك

7. QuillBot (الأفضل لإعادة الصياغة والتلخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر QuillBot

QuillBot هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين الكتابة من خلال إعادة الصياغة والتلخيص وتصحيح القواعد النحوية. كما أنه يعمل كعداد كلمات فعال مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إن قدرتها الفريدة على تقليل عدد الكلمات مع الحفاظ على المعنى تجعلها مفيدة بشكل خاص للطلاب ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والمسوقين والكتاب الذين يحتاجون إلى تقصير النص أو توسيعه بكفاءة مع تتبع طوله.

أفضل ميزات QuillBot

يلخص المحتوى الطويل إلى نقاط رئيسية موجزة

قم بإجراء فحوصات نحوية وتمييز الأخطاء لتحسين المحتوى

قم بتقليل أو توسيع النص لتلبية حدود الكلمات المطلوبة دون عناء

ادمجها مع Google Docs لتحرير المحتوى بسلاسة

قيود QuillBot

يقتصر إعادة الصياغة على عدة كلمات أو أحرف في الإصدار المجاني

صعوبات في الحفاظ على السياق في إعادة صياغة النصوص الطويلة

أسعار QuillBot

مجاني

Premium : 4.17 دولار شهريًا

الفريق: أسعار مخصصة

تقييمات QuillBot وتعليقات المستخدمين

G2 : 4. 3/5 (30+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuillBot؟

تقول مراجعة G2:

للكتابة السريعة لبعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أستخدم QuillBot لتحسين أسلوب الكتابة. لا يقتصر الأمر على إعادة الصياغة، بل يأتي مع العديد من الميزات الأخرى مثل مدقق القواعد النحوية ومدقق الانتحال. وجدت هذه الأداة مفيدة للغاية. يمكنني إعادة صياغة نفس النص بسرعة إلى نسختين أو ثلاث نسخ مختلفة ونشرها على منصات مختلفة.

للكتابة السريعة لبعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أستخدم QuillBot لتحسين أسلوب الكتابة. لا يقتصر الأمر على إعادة الصياغة، بل يأتي مع العديد من الميزات الأخرى مثل مدقق القواعد النحوية ومدقق الانتحال. وجدت هذه الأداة مفيدة للغاية. يمكنني إعادة صياغة نفس النص بسرعة إلى نسختين أو ثلاث نسخ مختلفة ونشرها على منصات مختلفة.

📚 اقرأ أيضًا: برامج مجانية لتوليد الفقرات باستخدام الذكاء الاصطناعي للكتابة

8. Originality.ai (الأفضل لاكتشاف المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفحص الانتحال)

Originality. ai هو في الأساس أداة للكشف عن الذكاء الاصطناعي والتحقق من الانتحال. ويتميز بعداد كلمات مدمج يتيح للمستخدمين تتبع طول المستندات. كما يجري تحققًا من صحة المعلومات لضمان أن المحتوى الخاص بك فريد ودقيق.

هذه الأداة مفيدة بشكل خاص للمحتوى الذي يركز على تحسين محركات البحث (SEO). فهي توفر رؤى ثاقبة حول بنية النص وقابليته للقراءة إلى جانب تتبع عدد الكلمات. كما تضمن أن المقالات تفي بمتطلبات الطول مع الحفاظ على أصالتها.

أفضل ميزات Originality.ai

ما عليك سوى لصق المحتوى لاكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مخرجات نماذج ChatGPT و GPT-4

تحقق من عدد الكلمات على الفور أثناء إجراء فحوصات الانتحال من مصادر متعددة

يولد درجة أصالة المحتوى التي تحدد مدى أصالته

اسمح لفرقك بالتعاون، مما يجعلها مفيدة للناشرين والوكالات

أصالة. قيود ai

في بعض الأحيان، قد تظهر نتائج إيجابية خاطئة لأن أجهزة الكشف عن الذكاء الاصطناعي ليست دقيقة بنسبة 100

تفتقر إلى أداة تدقيق النحو أو قابلية القراءة، مما يعني أنك ستضطر إلى دمجها مع أدوات أخرى

أسعار Originality.ai

الدفع عند الاستخدام : 30 دولارًا (دفعة واحدة)

Pro : 14.95 دولارًا شهريًا

المؤسسات: 179 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تصنيفات وتقييمات Originality.ai

G2 : 4. 3/5 (20+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Originality.ai؟

تقول مراجعة G2:

نستخدم هذه المنصة بانتظام للتحقق من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والمحتوى المسروق. الأداة سهلة الاستخدام، وتسهل الألوان المميزة تحديد الأجزاء التي قد تكون من إنشاء الذكاء الاصطناعي. تقوم بمسح المستندات بسرعة، وتقدم تقارير مفصلة، مما يساعدنا على التحقق من الأصالة بكفاءة.

نستخدم هذه المنصة بانتظام للتحقق من المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والمحتوى المسروق. الأداة سهلة الاستخدام، وتسهل الألوان المميزة تحديد الأجزاء التي قد تكون من إنشاء الذكاء الاصطناعي. تقوم بمسح المستندات بسرعة، وتقدم تقارير مفصلة، مما يساعدنا على التحقق من الأصالة بكفاءة.

🧠 حقيقة ممتعة: أظهرت دراسة حديثة أن 88% من الأشخاص استخدموا الذكاء الاصطناعي للتغلب على شلل المهام.

9. Wordcounter. ai (الأفضل لحساب الكلمات الأساسي وتحليل النصوص البسيطة)

إذا كنت تبحث عن أداة عد بسيطة، فإن Wordcounter.ai هي الخيار المناسب لك. فهي توفر تنوعًا كبيرًا، وتعمل كأداة لعد الجمل والفقرات والكلمات.

تعرض الأداة إجمالي وقت القراءة والتحدث للمحتوى في مربع الإدخال. يمكنك أيضًا مشاركة قائمة الكلمات الرئيسية، وستعرض الأداة كثافة الكلمات الرئيسية، والتي يمكنك تصديرها بتنسيق CSV أو TXT.

أفضل ميزات Wordcounter.ai

استخدمه كعداد كلمات وعداد جمل وعداد فقرات - كل ذلك في وقت واحد

حلل كثافة الكلمات المفتاحية، ودعم تحسين محركات البحث

قم بتمييز الكلمات المستخدمة بكثرة لتنويع المفردات

احصل على النتائج دون تسجيل أو العمل في المتصفحات للوصول السريع

قيود Wordcounter.ai

لا يوفر تدقيقًا نحويًا أو إملائيًا، ويتطلب التكامل مع أدوات أخرى

تفتقر إلى تحسينات الكتابة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي مثل تحسين الجمل واقتراحات قابلية القراءة

أسعار Wordcounter. ai

مجانًا

تقييمات ومراجعات Wordcounter.ai

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

➡️ اقرأ المزيد: أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي للمسوقين والكتاب

10. ZeroGPT (الأفضل لاكتشاف النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر ZeroGPT

على غرار Originality.ai، يساعد ZeroGPT في التمييز بين المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة البشر. بفضل أداة عد الأحرف والكلمات المدمجة، تعد هذه الأداة مفيدة جدًا للمعلمين والنا

تستخدم الأداة خوارزميات متقدمة للكشف عن الذكاء الاصطناعي لمسح النص وتحليله بحثًا عن الأنماط التي تشير إلى مصدره. تحدد تقارير ZeroGPT التفصيلية مدى أصالة المحتوى الذي تم مسحه.

أفضل ميزات ZeroGPT

تتبع عدد الكلمات بسلاسة أثناء الكشف عن النصوص التي تمت كتابتها بواسطة الذ

تأكد من كتابة نصوص تشبه الكتابة البشرية دون تجاوز الحدود

استخدم التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين بنية الجمل

حسّن كتاباتك الأكاديمية من خلال تتبع الكلمات بشكل منظم

قيود ZeroGPT

ليست موثوقة تمامًا لأنها غالبًا ما تولد نتائج إيجابية أو سلبية خاطئة

لا يتكامل مع منصات المحتوى الرئيسية

أسعار ZeroGPT

مجاني

Pro : 9.50 دولار شهريًا

إضافة : 19 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ZeroGPT

G2 : 4/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ZeroGPT؟

تقول مراجعة G2:

أكثر ما يعجبني في ZeroGPT هو واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام. إلى جانب ميزة الكشف عن الذكاء الاصطناعي، يوفر أيضًا العديد من الميزات الأخرى مثل مدقق النحو، وموجز النصوص، وإعادة الصياغة، ومترجم الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك. كما أنه متاح أيضًا في WhatsApp و Telegram، مما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام على جميع الأجهزة. كما أنه يعمل على الفور لإنشاء تقرير PDF بنتيجة الكشف عن الذكاء الاصطناعي، مما يوفر الشفافية والمصداقية المناسبتين.

أكثر ما يعجبني في ZeroGPT هو واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام. إلى جانب ميزة الكشف عن الذكاء الاصطناعي، يوفر أيضًا العديد من الميزات الأخرى مثل مدقق النحو، وموجز النصوص، وإعادة الصياغة، ومترجم الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك. كما أنه متاح أيضًا في WhatsApp و Telegram، مما يجعله أكثر سهولة في الاستخدام على جميع الأجهزة. كما أنه يعمل على الفور لإنشاء تقرير PDF بنتيجة الكشف عن الذكاء الاصطناعي، مما يوفر الشفافية والمصداقية المناسبتين.

💡 نصيحة احترافية: قسّم الجمل الطويلة إلى جمل أقصر. فهذا سيقلل من احتمالية تمييزها كمحتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

اجعل كل كلمة مهمة مع ClickUp

يعد اختيار عداد الكلمات المجاني المناسب أمرًا يرتبط باحتياجاتك الخاصة. سواء كنت تبحث عن تدقيق نحوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي أو اكتشاف أصالة المحتوى أو تعاون سلس في المستندات بالإضافة إلى عدادات الكلمات، يمكنك الاختيار من بين الخيارات أعلاه.

على سبيل المثال، يعمل Hemingway Editor على تحسين قابلية القراءة، بينما يتحقق ZeroGPT و Originality.ai من صحة المحتوى، ويمكنك التحقق من القواعد النحوية باستخدام Grammarly، والقائمة تطول.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة شاملة تجمع بين أفضل ميزات عد الكلمات والمساعدة في الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون الجماعي، فإن ClickUp هو الخيار الأمثل. سيتيح لك دمج ClickUp Docs و ClickUp Brain تحقيق أهدافك في الكتابة بسلاسة وكفاءة. اشترك في ClickUp اليوم وانضم إلى موجة إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي!