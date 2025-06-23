أفضل 8 بدائل لـ Devin AI للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

🤖 وضع Devin AI هدفًا طموحًا، وهو أن يصبح أول مهندس برمجيات مستقل تمامًا في العالم.

إنها رؤية جريئة، وعلى الرغم من أنها واعدة، إلا أن العديد من المطورين وجدوا أنها ليست جاهزة تمامًا لسير العمل المعقد في العالم الواقعي.

من معالجة السياق المحدود إلى الثغرات في التكامل وقابلية التوسع، يضيف Devin أحيانًا خطوات أكثر مما يزيل. وعندما تحاول العثور على بدائل، تبدو معظم القوائم قديمة وغير ذات صلة، وتركز على الضجيج وليس على الفائدة العملية.

لهذا السبب قمنا بإعداد هذا الدليل — لتسليط الضوء على البدائل الحقيقية لـ Devin AI التي تدعم بالفعل تطوير البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي وفرق التطوير الحديثة، سواء كنت بحاجة إلى إنشاء أكواد برمجية بشكل أسرع أو تنفيذ المهام بشكل أفضل أو تكامل أكثر إحكامًا مع مكدس البرامج لديك.

لماذا تختار بدائل Devin AI؟

Devin هو مطور برمجيات ذكي مستقل تم إنشاؤه بواسطة Cognition AI، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو تأسست في عام 2023 من قبل أبطال البرمجة التنافسية سكوت وو وستيفن هاو ووالدن يان. على عكس مساعدات البرمجة الذكية التقليدية، تم تصميم Devin لتخطيط الكود وكتابته وتصحيحه ونشره بشكل مستقل، حيث يعمل بشكل فعال كمهندس برمجيات متكامل.

إذا كنت قد استخدمت Devin AI من قبل، فقد تبدو بعض هذه البدائل مألوفة لك 👇

ليس جيدًا في المهام المعقدة أو المرئية: يتعامل مع البرمجة الأساسية، ولكنه يواجه صعوبة في تحويل تصميمات Figma وإدارة التطبيقات متعددة الوحدات والتعامل مع المنطق متعدد الطبقات، مما يتطلب في كثير من الأحيان إصلاحات يدوية

ضعف في فهم السياق: يفقد الصورة الكاملة لاحتياجات العملاء الدقيقة أو نية التصميم، مما يؤدي إلى نتائج غير كاملة أو غير ذات صلة

يفتقر إلى الإبداع في حل المشكلات المعقدة: يتبع مهام الترميز المتكررة بشكل جيد ولكنه يفشل في اقتراح أفكار مبتكرة لتجربة المستخدم أو حلول إبداعية

غير مصمم للتعاون الجماعي: يتجاهل مراجعات العلاقات العامة وحلقات التغذية الراجعة وتعليقات الفريق، مما يجعله غير فعال في بيئات البرمجة التعاونية

فشل في تطوير التطبيق بالكامل: يقوم بإنشاء واجهات برمجة التطبيقات (API) ولكنها تتعطل أثناء تكامل الواجهة الأمامية أو نشر Heroku، وغالبًا ما تتطلب تنظيفًا مكثفًا

مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان: يتطلب الوصول إلى مستودعات ومجموعات بيانات كاملة، مما يثير مخاوف الفرق التي تدير بيانات المستخدمين الحساسة بسبب ضوابط الخصوصية المحدودة وسلوك الذكاء الاصطناعي غير الشفاف

انخفاض الأداء مع الاستخدام الكثيف: يتباطأ بشكل ملحوظ بعد تجاوز 10-150 وحدة حسابية (ACU)، مما يؤثر على الاستجابة الإجمالية

ضعيف في سير عمل التعلم الآلي: يواجه صعوبات في أطر عمل التعلم الآلي مثل TensorFlow وغالبًا ما يفشل في نشر النماذج بشكل صحيح

👀 هل تعلم؟ تستخدم أدوات تصحيح الأخطاء على مستوى المؤسسات تحديد موقع الأخطاء الإحصائي لاكتشاف الأخطاء بشكل أسرع من خلال تحليل أسطر الكود الأكثر ارتباطًا بالأعطال. لم يقم Devin بتطبيق ذلك بعد، لذا غالبًا ما يستغرق تصحيح الأخطاء وقتًا أطول.

أفضل بدائل Devin AI في لمحة سريعة

كيف نراجع البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

هل تريد ملخصًا سريعًا؟ قارن بين هذه البدائل الجذابة لـ Devin AI واعثر على ما يناسبك.

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp – وثائق ومواصفات مدعومة بالذكاء الاصطناعي – وكلاء التشغيل التلقائي لأتمتة المهام – تكامل DevOps مع أدوات Git فرق المنتجات ومديري التطوير الذين يحتاجون إلى تتبع مركزي للمشاريع وتوثيق بمساعدة الذكاء الاصطناعي مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات إصلاح كود Replit – إصلاح الأخطاء في الوقت الفعلي – اقتراحات لتحسين الكود – تكامل سلس بين IDE و GitHub المطورون الفرديون والمتعلمون الذين يبحثون عن تصحيح أخطاء سريع في بيئة تطوير متكاملة (IDE) سحاب تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 25 دولارًا شهريًا Devika AI – إنشاء أكواد برمجية مستقلة – بحث عبر الإنترنت لحل المشكلات – دعم تطوير متعدد اللغات المطورون والمهندسون مفتوحة المصدر الذين يرغبون في التحكم الكامل في هندسة برمجيات الذكاء الاصطنا تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا SWE Agent – تحويل مشكلات GitHub إلى إصلاحات للكود – حلقة تغذية راجعة بين الوكيل والكمبيوتر – إنشاء طلبات سحب تم التحقق منها مطورو البرامج الخلفية الذين يتعاملون مع مشكلات GitHub وإنشاء العلاقات العامة تلقائيًا مجاني للاستضافة الذاتية؛ لا توجد أسعار ثابتة (تطبق تكاليف API والبنية التحتية) Cody – أسئلة وأجوبة باللغة الطبيعية عبر قاعدة الكود – إكمال تلقائي وإعادة هيكلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي – دعم لعدة نماذج لغة كبيرة (LLMs) فرق الهندسة الكبيرة التي تحتاج إلى فهم عميق لقاعدة الكود ومساعد كود ذكاء اصطناعي على مستوى المؤسسات تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا MetaGPT – التعاون في المهام القائمة على الأدوار – إنشاء منتجات برمجية منظمة – إطار عمل مفتوح المصدر متعدد الوكلاء قادة المنتجات والمهندسون التقنيون الباحثون عن مواصفات برمجيات وتصميم أنظمة مولدة بالذكاء الاصطنا تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا Amazon CodeWhisperer – اقتراحات أكواد تراعي السياق – معالجة AWS API ذكية – فحص أمان وامتثال مدمج مطورو AWS وفرق المؤسسات التي تبحث عن ترميز آمن ومدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل بيئات تطوير التطبيقات (IDE) تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا المؤشر – الإكمال التلقائي متعدد الأسطر – دردشة AI مدركة للسياق في المحرر – وضع الوكيل ودفاتر الملاحظات لإنشاء كود منظم المطورون الذين يرغبون في الحصول على مبرمج ثنائي تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي داخل محرر على غرار VS Code تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا

أفضل بدائل Devin AI للاستخدام

دعنا نقارن هذه الأدوات من حيث القدرات والميزات والأسعار والمزيد.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والرموز المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد)

أنشئ قائمة مراجعة للنشر لتطبيق Node.js باستخدام ClickUp Brain

خطط لدورة التطوير بأكملها باستخدام ClickUp Brain

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، مصمم لفرق البرمجيات لإدارة كل شيء في مكان واحد. ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لدعم دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل ، هو جوهر مجموعة الأدوات المخصصة للمطورين.

استخدم ClickUp Brain لإنشاء مستند متطلبات المنتج التفصيلي على الفور

من توثيق واجهات برمجة التطبيقات (API) وتلخيص المستندات الفنية الطويلة إلى إنشاء مقتطفات من الكود وكتابة رسائل التزام واضحة، يعمل ClickUp Brain على تبسيط الأجزاء الرئيسية من إدارة مشاريع البرمجيات حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع. كما أنه يحول مواصفات الميزات إلى قوائم مهام قابلة للتنفيذ، ويحسن الوثائق الفوضوية، ويساعد في تبادل الأفكار من خلال مطالبات ذات صلة بالسياق.

أتمتة سير العمل الهندسي الروتيني باستخدام وكلاء AI مخصصين

قم ببناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك لأتمتة عمليات فرز الأخطاء وتعيين المهام وتوجيه المشكلات. على سبيل المثال، يمكن إعداد وكيل لتعيين مراجعات الكود تلقائيًا بناءً على حجم العمل أو رفع المشكلات إلى المسؤولين، تمامًا مثل سير العمل المستقل في Devin AI.

استخدم وكيل ClickUp AI لمشاريع البرامج الخاصة بك

ومع ذلك، فإن ما يميز ClickUp حقًا هو قدرته على استبدال العديد من أدوات التطوير بمنصة واحدة. بدلاً من التبديل بين Jira و Trello و Notion و Confluence و GitHub، يجمع ClickUp for Software Teams كل شيء في مكان واحد: المستندات والمهام وسباقات السرعة وتتبع الأخطاء وخرائط الطريق وتخطيط الإصدارات.

تتبع تقدم السباق، وقم بتعيين المهام، وحدد أولويات العمل بسلاسة مع ClickUp لفرق البرمجيات

في نفس الشاشة، يمكنك إنشاء وثائق تفصيلية وإدارة قائمة المهام المتأخرة للمنتج وتعيين المهام وتتبع التقدم المحرز.

📮ClickUp Insight: 33% من المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب الموظفون غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات من الكود لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زادت معرفة الذكاء الاصطناعي بسياق عملك، كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي في ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات من الكود بسهولة.

قم بإدارة السباقات السريعة والجداول الزمنية باستخدام Agile Views

يمكن لقادة الهندسة مراقبة الجداول الزمنية باستخدام مخططات ClickUp Gantt، وإدارة سير العمل باستخدام ClickUp Agile Boards، وحتى تتبع قدرة الفريق باستخدام ClickUp Workload View.

ابق على اطلاع على سباقك مع لوحة ClickUp Agile باستخدام رؤى المهام في الوقت الفعلي

تصور العوائق والتقدم المحرز باستخدام لوحات معلومات مخصصة

راقب تقدم السباق وحالة النشر وحجم عمل الفريق في الوقت الفعلي. أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتصور العوائق والسرعة وخطوط التسليم، مما يوفر لسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات اللازمة لتحسين التسليم.

لوحات معلومات ClickUp للسباقات السريعة

اربط حسابات GitHub أو GitLab الخاصة بك بـ ClickUp للحصول على رؤية فورية لعمليات الالتزام وتتبع طلبات السحب وتحديثات المهام تلقائيًا. بفضل تكامل GitHub مع ClickUp، يمكنك ربط تغييرات الكود مباشرة بالمهام وتحديث الحالات عند دمج طلبات السحب وتشغيل عمليات التشغيل التلقائي بناءً على نشاط الالتزام، مما يحافظ على سير عمل التطوير متسقًا وفعالًا.

قم بتوصيل GitHub بسير عملك من خلال ClickUp وأنشئ مشكلات أو فروع أو طلبات سحب مباشرة من عرض المهام

يدعم ClickUp أيضًا أكثر من 1000 تكامل، مما يتيح لك الحفاظ على اتصال سير العمل. من Slack وZoom إلى Figma وBitbucket، يضمن نظام التكامل المتكامل للمطورين عدم الحاجة إلى تغيير طريقة عملهم؛ حيث يمكنهم ببساطة نقل كل شيء إلى ClickUp.

إذا كنت ترغب في البدء على الفور، فإن قالب ClickUp لتطوير البرمجيات يتضمن مجلدات مسبقة الإنشاء لتخطيط خارطة الطريق وإدارة السباقات السريعة وتتبع الأخطاء وقوائم مراجعة ضمان الجودة. يوفر هذا للفرق مساحة عمل جاهزة للاستخدام لتسليم البرمجيات بشكل أسرع.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Docs: أنشئ وثائق غنية مع سجل الإصدارات والتعليقات والربط السلس بالمهام ولوحات المعلومات

وكلاء ClickUp Custom Autopilot: أنشئ وكلاء AI خاصين بك لأتمتة سير العمل مثل فرز المهام أو تقييم الأخطاء أو توجيه المشكلات حسب الأولوية

ClickUp Automations: استخدم أكثر من 100 مشغل مسبق الإنشاء لتحديث حالة المهام تلقائيًا وتعيين المستخدمين وإرسال التنبيهات عبر سير العمل

ClickUp Whiteboards: خطط بصريًا لهندسة البرامج وتدفق المستخدمين وعمليات السبرينت مع فريقك في الوقت الفعلي.

ClickUp Time Tracking: سجل وقت البرمجة والمراجعة وضمان الجودة مباشرة في المهام لتحسين تخطيط الموارد

ClickUp Goals & OKRs: حدد وتتبع الأهداف الهندسية وأهداف السباق السريع ومراحل الإصدار

نماذج ClickUp: اجمع تقارير الأخطاء وطلبات الميزات كمهام من أي جهة معنية

تطبيق ClickUp للهاتف المحمول: إدارة مراجعات الكود والحوادث أثناء التنقل

أذونات وأمان ClickUp: حماية المشاريع والمستندات من خلال ضوابط وصول دقيقة وأمان مؤسسي

r ClickUp AI Meeting Notetake : التقاط تلقائي لملاحظات الاجتماعات وعناصر العمل من الاجتماعات اليومية أو المراجعات

قوالب ClickUp: ابدأ بسرعة باستخدام قوالب جاهزة للتطوير والتطوير السريع وضمان الجودة

قيود ClickUp

قد تربك مجموعة الميزات الواسعة في ClickUp الفرق الصغيرة أثناء الإعداد الأولي

غالبًا ما يتطلب التخصيص المتقدم خبرة على مستوى المسؤول

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، حيث حول سير العمل القديم في كل من تتبع الأخطاء وتطوير المنتجات الجديدة. لم يكن نظام تتبع الأخطاء لدينا واضحًا، ولكن بعد إنشاء نظامنا الجديد في ClickUp، تم إطلاقه بسلاسة واستمر سير العمل بشكل رائع من الفرز إلى الحل. لقد قمنا بتنفيذ عمليات أتمتة بسهولة لتوفير الوقت الذي كان يقضيه فريقنا في الأعمال اليدوية، مما وفر علينا الكثير من الوقت أيضًا.

لقد أحدث ClickUp تغييرًا جذريًا في فريقنا، حيث حول سير العمل القديم في كل من تتبع الأخطاء وتطوير المنتجات الجديدة. لم يكن نظام تتبع الأخطاء لدينا واضحًا، ولكن بعد إنشاء نظامنا الجديد في ClickUp، تم إطلاقه بسلاسة واستمر سير العمل بشكل رائع من الفرز إلى الحل. لقد قمنا بتنفيذ عمليات أتمتة بسهولة لتوفير الوقت الذي كان يقضيه فريقنا في الأعمال اليدوية، مما وفر علينا الكثير من الوقت أيضًا.

📚 اقرأ أيضًا: إطلاق العنان لقوة ClickUp AI لفرق البرمجيات

2. Replit Code Repair (الأفضل لتصحيح الأخطاء في الكود في الوقت الفعلي وإصلاحها في IDE السحابي)

عبر Replit Code Repair

مدمج في محررات الكود IDE عبر الإنترنت من Replit، Code Repair هو مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي يراقب الكود بحثًا عن الأخطاء ويقترح التصحيحات على الفور. وهو متخصص في الحفاظ على الكود الحالي نظيفًا وخاليًا من الأخطاء، باستخدام نماذج تم ضبطها بدقة على أطنان من بيانات تصحيح الأخطاء لتوليد الحلول.

يمكن للمطورين استخدامه جنبًا إلى جنب مع Ghostwriter (مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي من Replit) لإكمال التلقائي في الوقت الفعلي وترجمة الكود وتصحيح الأخطاء متعدد اللاعبين في المشاريع المشتركة وترجمة الكود إلى أكثر من 50 لغة. إنه مساعد مفيد للإصلاحات اليومية في جلسات الترميز السريعة أو التعاونية.

أفضل ميزات Replit Code Repair

إلى جانب المساعدة في إصلاح الأخطاء، يقترح تحسينات منطقية وطرقًا أكثر وضوحًا لكتابة الوثائق الخاصة بالكود

يوسع بروتوكول خادم اللغة عن طريق الإصلاح التلقائي لـ 60٪ من أخطاء الكود الشائعة مثل الاستيرادات المفقودة أو عدم تطابق الأنواع

يقدم شروحات في الوقت الفعلي للتصحيحات المطبقة لمساعدة المطورين المبتدئين على فهم التغييرات وأسبابها

قيود إصلاح كود Replit

أبلغ المستخدمون عن حدوث أعطال مفاجئة مع رموز خطأ متنوعة، مما يجعل من الصعب تشخيص المشكلات

أسعار Replit Code Repair

مجاني

Replit Core: 25 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الفرق: 40 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Replit Code Repair

G2: 4. 5/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Replit Code Repair؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

لقد غير Replit AI Agent قواعد اللعبة بالنسبة لي تمامًا. ليس لدي خلفية في البرمجة، لكنني لطالما كنت شغوفًا بإنشاء شركتي الخاصة في مجال SAAS. مع Replit Agent، أصبحت الآن أبني فكرة مشروع تقريبًا كل يوم، وأستطيع التحقق من صحة الفكرة مع مستخدمين حقيقيين عندما يساعدني Replit في نشرها في مرحلة الإنتاج.

لقد غير Replit AI Agent قواعد اللعبة بالنسبة لي تمامًا. ليس لدي خلفية في البرمجة، لكنني لطالما كنت شغوفًا بإنشاء شركتي الخاصة في مجال SAAS. مع Replit Agent، أصبحت الآن أبني فكرة مشروع تقريبًا كل يوم، وأستطيع التحقق من صحة الفكرة مع مستخدمين حقيقيين عندما يساعدني Replit في نشرها في مرحلة الإنتاج.

🧠 حقيقة ممتعة: في تجربة ستانفورد لعام 2023، قام 25 وكيلًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي بمحاكاة مدينة كاملة من الناس. قاموا بتخطيط حفلات أعياد الميلاد، وتكوين علاقات، وإنشاء روتينات غير خاضعة للرقابة. أظهرت هذه التجربة مدى تطور بعض أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي ، خاصة تلك القادرة على تحديد الأهداف، وإدراك البيئة، والذاكرة طويلة المدى.

❔ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى توحيد وثائق التطوير أو تسريع عملية التهيئة؟ تساعدك قوالب توثيق الكود هذه على إنشاء ملفات README منظمة ومراجع API وأدلة داخلية، حتى يظل فريقك متناسقًا منذ البداية.

3. Devika AI (الأفضل للبرمجة المفتوحة المصدر والذاتية الاستضافة مع إمكانيات البحث على الويب)

عبر Devika AI

Devika AI هو مشروع مفتوح المصدر ذاتي الاستضافة، مصمم كوكيل ترميز AI يعمل بشكل صحيح مثل مهندس برمجيات مستقل. يقسم مطالبات المستخدم إلى خطوات قابلة للتنفيذ، ويبحث عن الوثائق ذات الصلة عبر الإنترنت، ويكتب كودًا منظمًا متعدد الملفات استجابةً لذلك.

يقوم الوكيل أيضًا بتعيين التبعيات بين المكونات، ودعم إنشاء الكود بلغات متعددة، وتمكين تنفيذ الكود متعدد الملفات عبر مشروعك.

يحتوي على أدوات للتفكير المتقدم وتتبع التقدم ووحدة تفاعل متصفح مدمجة لدعم البحث في الوثائق والبحث عن الكود. يمكن للمطورين مراقبة إجراءاتهم الجارية من خلال واجهة مرئية وعرض أجزاء المشروع التي تم الانتهاء منها أو التي لا تزال قيد التنفيذ. يتكامل Devika مع الأدوات الشائعة مثل GitHub ونقاط نهاية API و IDE، وهو مناسب لمهام البرمجة الفردية أو أتمتة إنشاء ميزات أكبر.

أفضل ميزات Devika AI

يحدد المصطلحات الرئيسية من المطالبات لتوجيه التخطيط والبحث وفقًا لسياق الكود ذي الصلة

يحافظ على بنية المشروع ويتتبع كيفية ملاءمة كل ملف للنظام الأوسع لوحدة كتابة الكود

يمكن للمطورين وصف المهام بشكل تفاعلي والحصول على كود أو توضيحات في المقابل من خلال واجهة دردشة مدعومة بتقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP)

قيود Devika AI

هناك تقارير تفيد بأن عملية التكرار تواجه مشكلات

أسعار Devika AI

المزايا: 19 دولارًا شهريًا

Pro+: 49 دولارًا شهريًا

الفرق: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

مخصص للمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Devika AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Devika AI؟

كما قال أحد المراجعين على Reddit:

قد يستغرق إعداد Devika بضع محاولات، ولكن بمجرد تشغيله — خاصة مع DeepSeekCoder 33B — فإنه يؤدي المهمة على أكمل وجه، حتى بالنسبة لأتمتة التعبيرات العادية والفواتير.

قد يستغرق إعداد Devika بضع محاولات، ولكن بمجرد تشغيله — خاصة مع DeepSeekCoder 33B — فإنه يؤدي المهمة على أكمل وجه، حتى بالنسبة لأتمتة التعبيرات العادية والفواتير.

📚 اقرأ أيضًا: يوم في حياة مطور برمجيات

4. SWE Agent (الأفضل لإصلاح الأخطاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحل مشكلات GitHub (مفتوح المصدر)

عبر SWE Agent

SWE Agent هو وكيل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ومستقل تمامًا. يأخذ مشكلة GitHub كمدخلات، ويحلل المشروع، وينفذ حلقة من القراءة والتحرير والاختبار والتزام الكود، بهدف إصلاح المشكلة من البداية إلى النهاية. يستخدم أدوات مثل المجمعين واللنترز ومشغلات الاختبار، ويمكنه تحليل شجرة الصرف المجردة (AST) لفهم بنية الكود قبل تطبيق التغييرات.

يعمل النظام بواسطة نماذج لغوية كبيرة، مثل GPT-4 أو Claude، جنبًا إلى جنب مع واجهة وكيل-كمبيوتر (ACI) تتيح له التنقل بين الأكواد وتعديلها وتشغيلها. يدعم SWE Agent أيضًا تصحيح الأخطاء وإنشاء الاختبارات وفتح طلبات السحب على مستودعات حقيقية — مدعومًا بنماذج لغوية كبيرة قادرة على فهم سياق المشروع على نطاق واسع. وهذا يجعله مساعدًا عمليًا لقوائم الأخطاء الطويلة.

أفضل ميزات SWE Agent

سهولة التخصيص عبر ملفات YAML والتصميم المعياري للتجريب أو سير العمل المخصص

يحاول إجراء عدة جولات من الإصلاحات بناءً على نتائج الاختبارات الحقيقية بدلاً من التوقف عند حل واحد

يأتي مع وحدات مثل EnIGMA لحل تحديات الأمن السيبراني على غرار CTF وتصحيح الثغرات الأمنية

قيود SWE Agent

يستغرق التطوير والإعداد وقتًا طويلاً ويعدان عملية معقدة

أسعار SWE Agent

مجاني ومفتوح المصدر (تختلف تكاليف الحوسبة وواجهة برمجة التطبيقات للنماذج)

تقييمات ومراجعات SWE Agent

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SWE Agent؟

كما قال أحد المراجعين على Reddit:

عمل رائع! لقد قمت للتو بتحديث الكود محليًا على جهاز MacBook الخاص بي بحيث يمكن أيضًا استخدام أي LLM مدعوم من Groq Cloud. ثم أجريت اختبارًا باستخدام Mixtral 8x7B وكانت الاستجابة سريعة للغاية (كما هو متوقع من Groq) وتطابق أيضًا تجربتي السابقة مع GPT-4.

عمل رائع! لقد قمت للتو بتحديث الكود محليًا على جهاز MacBook الخاص بي بحيث يمكن أيضًا استخدام أي LLM مدعوم من Groq Cloud. ثم أجريت اختبارًا باستخدام Mixtral 8x7B وكانت الاستجابة سريعة للغاية (كما هو متوقع من Groq) وتطابق أيضًا تجربتي السابقة مع GPT-4.

⚡ أرشيف القوالب: هل تواجه مشكلات في المنتج أو تحتاج إلى ملاحظات حول ضمان الجودة؟ تساعدك قوالب تقارير الأخطاء هذه على تسجيل الأخطاء وتسجيل الخطوات اللازمة لإعادة إنتاجها وتبسيط التواصل بين المطورين والمختبرين

جرب هذه القوالب الجاهزة للاستخدام لتطوير البرامج من أجل تخطيط السباقات السريعة وتتبع خارطة الطريق وقوائم مراجعة ضمان الجودة وإصدار الميزات، مما يساعد فريقك على البقاء منظمًا وتسريع عملية التسليم

5. Cody (الأفضل لفهم الكود المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنشائه عبر قواعد كود كبيرة)

عبر Cody Sourcegraph

Cody هو مساعد برمجة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بواسطة Sourcegraph لمساعدة المطورين على فهم البرمجة والتنقل فيها وإنشائها عبر مستودعات كبيرة ومعقدة. على عكس أدوات البرمجة العامة، يستفيد Cody من محرك فهرسة البرمجة الخاص بـ Sourcegraph. وهذا يتيح له البحث في قاعدة البرمجة بالكامل، حتى عبر مستودعات متعددة، مما يتيح للمطورين الحصول على اقتراحات مفيدة دون مقاطعة سير عملهم.

يعمل المساعد داخل IDE (مثل VS Code أو JetBrains) ويتكامل مع البحث عن الكود والتوثيق والأدوات الخارجية مثل Notion أو أدوات تتبع المشكلات. وهو يتميز في الأسئلة والأجوبة في الوقت الفعلي، واقتراحات التخزين المتبادل، وشرح الكتل الكبيرة من الكود.

أفضل ميزات Cody

يمكن للفرق إنشاء مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام لتوليد كود متسق بين المساهمين، كما أنه يتميز بتحرير موثوق لملفات متعددة لتعليمات بشرية عالية المستوى.

يدعم GPT-4 وClaude ونماذج Sourcegraph الصغيرة لحالات الاستخدام المختلفة

متوفر مع عناصر تحكم في الخصوصية وعمليات نشر ذاتية الاستضافة لتوفير أمان على مستوى المؤسسات

قيود Cody

تفتقر الأداة إلى دعم المدخلات متعددة الوسائط مثل الصور أو المخططات، مما قد يمثل عيبًا عند التعامل مع هياكل البيانات أو الخوارزميات المعقدة

أسعار Cody

مجاني

Enterprise Starter: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا لما يصل إلى 50 مطورًا

المؤسسات: 59 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا لما يصل إلى 25 مطورًا أو أكثر

تقييمات ومراجعات كودي

G2: 4. 5/5 (60+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cody؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

لقد أحببت استخدام Cody في VSCode خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد كان بمثابة نقطة تحول لفريقنا. الطريقة التي يلخص بها كتل الكود ويملأ الفجوات في بيانات السجل ورسائل الخطأ وتعليقات الكود ذكية للغاية.

لقد أحببت استخدام Cody في VSCode خلال الأشهر القليلة الماضية. لقد كان بمثابة نقطة تحول لفريقنا. الطريقة التي يلخص بها كتل الكود ويملأ الفجوات في بيانات السجل ورسائل الخطأ وتعليقات الكود ذكية للغاية.

📚 اقرأ أيضًا: اتجاهات هندسة البرمجيات التي يجب الانتباه إليها

6. MetaGPT (الأفضل لتصميم وتخطيط البرامج التعاونية متعددة الوكلاء)

عبر MGX MetaGPT

MetaGPT هو إطار عمل متعدد الوكلاء للذكاء الاصطناعي يحاكي فريق تطوير برمجيات كامل. يخصص أدوارًا للذكاء الاصطناعي مثل مدير المنتج والمهندس المعماري ومراقب الجودة لإنشاء منتجات برمجية منظمة. يمكنك وصف فكرة المنتج بلغة إنجليزية بسيطة، ويقوم MetaGPT بإنشاء كود بناءً على إجراءات تشغيل قياسية محددة مسبقًا، مما ينتج وثائق المتطلبات وتصميمات النظام ووحدات الكود وخطط الاختبار.

تتبع العملية بأكملها إجراءات تشغيل قياسية محددة مسبقًا (SOPs)، مما يضمن مساهمة كل وكيل بطريقة منظمة ويمكن التنبؤ بها. ينتج MetaGPT هياكل أساسية كاملة للمشاريع ذات بنية واضحة، مما يجعلها مناسبة للتوثيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية المطورين.

أفضل ميزات MetaGPT

يتواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر عناصر منسقة مثل PRDs ومخططات النظام

يتشارك الوكلاء التحديثات من خلال نظام ذاكرة مشتركة لتجنب التعارضات وضمان التوافق

أضف أدوارًا أو أدوات أو عدّل سلوك الوكيل مع وصول كامل إلى منطق التنسيق متعدد الوكلاء للمشاريع مفتوحة المصدر التي يقودها المجتمع

قيود MetaGPT

قد تحتاج المخرجات إلى مراجعة بشرية مكثفة قبل النشر، خاصةً بالنسبة للأنظمة على مستوى الإنتاج

أسعار MetaGPT

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات MetaGPT

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن MetaGPT؟

كما قال أحد المراجعين في Product Hunt:

MetaGPT X (MGX) هي أداة قيّمة جدًا للمطورين. تعمل كفريق كامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتعاونون لبناء البرامج، مما يجعل عملية التطوير أكثر كفاءة. الطريقة التي تقسم بها المهام مثل الترميز والتخطيط وتحليل البيانات إلى وكلاء منفصلين يعملون معًا ذكية جدًا.

MetaGPT X (MGX) هي أداة قيّمة جدًا للمطورين. تعمل كفريق كامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يتعاونون لبناء البرامج، مما يجعل عملية التطوير أكثر كفاءة. الطريقة التي تقسم بها المهام مثل الترميز والتخطيط وتحليل البيانات إلى وكلاء منفصلين يعملون معًا ذكية جدًا.

📚 اقرأ أيضًا: مجتمعات المطورين والمبرمجين التي يمكنك الانضمام إليها

7. Amazon CodeWhisperer (الأفضل لاقتراحات أكواد الذكاء الاصطناعي مع تكامل AWS وفحوصات الأمان)

عبر AWS Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer هو مساعد برمجة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة المطورين على كتابة الكود ومراجعته وتأمينه بشكل أسرع. يوفر اقتراحات للكود في الوقت الفعلي أثناء الكتابة، مدعومة بالسياق من الملف الحالي والكود السابق. تم تصميمه ليندمج بسلاسة في بيئات تطوير متكاملة مثل VS Code و JetBrains و AWS Cloud9، ويعمل بأكثر من 15 لغة، بما في ذلك Python و Java و JavaScript و TypeScript.

يكتشف CodeWhisperer الأنماط غير الآمنة، ويضع علامات على بيانات الاعتماد المدمجة في الكود، ويقترح تطبيقات أكثر أمانًا. وهو مفيد بشكل خاص عند العمل مع AWS SDKs، حيث يقوم بإكمال مقتطفات الكود الخاصة بالموارد تلقائيًا استنادًا إلى أفضل الممارسات لخدمات مثل S3 و Lambda و DynamoDB.

أفضل ميزات Amazon CodeWhisperer

يتعلم قاعدة الكود الخاصة بك لتقديم اقتراحات متسقة من حيث الأسلوب لتطوير البرمجيات

يكتشف مسح الكود باستخدام تقنية AI التصحيحية الثغرات الأمنية مثل المفاتيح المكشوفة أو الاستعلامات غير الآمنة ويقترح حلولاً لها

يعمل في العديد من بيئات التطوير المتكاملة (IDE) مع دعم مدمج لبيانات اعتماد CLI وسياق AWS

قيود Amazon CodeWhisperer

أقل فائدة خارج المشاريع المعقدة التي تركز على AWS أو عندما يتطلب الأمر تخصيصًا عميقًا لسلوك النموذج

أسعار Amazon CodeWhisperer

مجاني

المزايا: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Amazon CodeWhisperer

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon CodeWhisperer؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

أفضل ما يميز Amazon CodeWhisperer هو قدرته على تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء البرمجة. كما أنه سهل الاستخدام والتنفيذ، ويؤدي استخدامه بانتظام إلى تحسين مهارات البرمجة بشكل كبير. كما لعبت مساعدته في البرمجة دورًا مهمًا في تحسين كفاءة البرمجة وبناء المنطق.

أفضل ما يميز Amazon CodeWhisperer هو قدرته على تقديم اقتراحات في الوقت الفعلي أثناء البرمجة. كما أنه سهل الاستخدام والتنفيذ، ويؤدي استخدامه بانتظام إلى تحسين مهارات البرمجة بشكل كبير. كما لعبت مساعدته في البرمجة دورًا مهمًا في تحسين كفاءة البرمجة وبناء المنطق.

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8. Cursor (الأفضل لبرمجة الزوجية بالذكاء الاصطناعي في IDE الخاص بك مع مساعد كود شامل)

عبر Cursor AI

Cursor AI هو مساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومدمج مباشرة في نسخة مشتقة من VS Code. وهو مصمم للعمل مثل مبرمج مزدوج يفهم قاعدة الكود الخاصة بك ويساعدك على تصحيح الأخطاء ويتيح لك تحرير الملفات باستخدام مطالبات باللغة الطبيعية. يمكنك تمييز الأسطر وطرح الأسئلة في الدردشة والحصول على إكمالات سياقية أو تعديلات على الكود دون الحاجة إلى التبديل بين علامات تبويب متعددة أو أدوات تطوير برمجيات مختلفة.

تعالج السياقات العميقة فهارس مستودعك بالكامل وتفهم التبعيات وتساعد في إجراء تعديلات واسعة النطاق عبر ملفات متعددة. يمكن للمطورين أن يطلبوا من Cursor شرح وظيفة ما أو إعادة هيكلة الكود أو حتى استكشاف سجل Git باستخدام واجهة مستخدم تفاعلية.

أفضل ميزات Cursor AI

يتيح لك تمييز أي كود وطلب تغييرات أو توضيحات باستخدام اللغة الطبيعية، مباشرة داخل المحرر

يمكنك استخدام Cursor جنبًا إلى جنب مع GitHub Copilot للحصول على أفضل ما في أداتي الذكاء الاصطناعي

يمكنك مشاركة مطالبات الذكاء الاصطناعي وإعدادات الترميز والإعدادات مع فريقك لضمان الاتساق وسرعة بدء العمل

قيود Cursor AI

قد يختلف أداء الذكاء الاصطناعي؛ ففي بعض الأحيان يقدم نتائج دقيقة، ولكن في أحيان أخرى ينحرف عن المسار الصحيح دون أي سبب واضح

أسعار Cursor AI

مجاني

المزايا: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

الأعمال: 40 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهر

تقييمات وتصنيفات Cursor

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Cursor AI؟

كما قال أحد المراجعين على G2:

يمكنه إنشاء واجهة أمامية أساسية من موجه واحد فقط، مع خيارات "موافق" و"متابعة" تبدو واضحة واحترافية. كما يتصل بسلاسة مع Supabase لتطبيقات كاملة الميزات، مما يبسط العملية ويوفر الكثير من الوقت

يمكنه إنشاء واجهة أمامية أساسية من موجه واحد فقط، مع خيارات "موافق" و"متابعة" تبدو واضحة واحترافية. كما يتصل بسلاسة مع Supabase لتطبيقات كاملة الميزات، مما يبسط العملية ويوفر الكثير من الوقت

📈 إحصائية سريعة: 62% من المطورين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في سير عملهم التطويري، مقارنة بـ 44% في العام السابق.

هل تبحث عن بديل لـ Devin AI؟ ClickUp قد يكون الترقية التي تحتاجها

قد تكون Devin AI هي التي بدأت هذه الموجة، ولكن هذه الأدوات تستفيد منها بشكل أكثر توازناً. سواء كنت تقوم بتصحيح الأخطاء أو إنشاء تطبيقات كاملة أو تريد فقط ذكاءً اصطناعياً يفهم كودك، فهناك بديل أكثر ذكاءً وأفضل.

إذا كنت بحاجة إلى مساحة عمل كاملة تدمج التوثيق والسبرينت والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp مصمم لزيادة إنتاجية المطورين على نطاق واسع. بفضل ميزات مثل الذكاء الاصطناعي المدرك للكود والوكلاء القابلين للتخصيص وتكامل GitHub/GitLab، فهو أكثر من مجرد مساعد؛ إنه مساحة العمل الكاملة المصممة لتحسين إنتاجية المطورين.

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