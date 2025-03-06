أفضل 13 مولدات أكواد للذكاء الاصطناعي لعام 2025

سرعان ما أصبحت مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي أدوات لا غنى عنها للمطورين. فهي لا تمكِّنك فقط من خلال جعل البرمجة أسرع وأسهل، بل تعزز إبداعك وإنتاجيتك بشكل عام.

يعمل أبطال الكواليس هؤلاء على تبسيط الأمور المعقدة حتى تتمكن من التركيز على ما تبرع فيه: البناء.

مع 76% من المطورين الذين يتبنون أدوات الذكاء الاصطناعي، فإن مستقبل البرمجة ليس فقط أسرع ولكن أكثر ذكاءً وبديهية.

اكتشف أفضل 13 من أفضل مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي التي تحول البرمجة من خلال جعل الذكاء الاصطناعي قوتك.

## ⏰ ملخص 60 ثانية

✅ النقر فوق : الأفضل لتوليد مقتطفات التعليمات البرمجية وإدارة مشاريع البرمجيات

: الأفضل لتوليد مقتطفات التعليمات البرمجية وإدارة مشاريع البرمجيات ✅✅برنامج GitHub Copilot: الأفضل لاقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الحقيقي وتحرير الملفات المتعددة

الأفضل لاقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الحقيقي وتحرير الملفات المتعددة ✅Tabnine: الأفضل للترميز بالذكاء الاصطناعي الذي يركز على الخصوصية أولاً مع التخصيص الذي يركز على الفريق

الأفضل للترميز بالذكاء الاصطناعي الذي يركز على الخصوصية أولاً مع التخصيص الذي يركز على الفريق ✅ كوديجا: الأفضل لتحليل التعليمات البرمجية الثابتة القابلة للتخصيص والأمان

الأفضل لتحليل التعليمات البرمجية الثابتة القابلة للتخصيص والأمان ✅ كودT5: الأفضل لفهم الشيفرة البرمجية المتقدمة ومواءمة اللغة الطبيعية

الأفضل لفهم الشيفرة البرمجية المتقدمة ومواءمة اللغة الطبيعية ✅ Mutable.ai: الأفضل لتحويل قواعد الشيفرات البرمجية إلى ويكي ديناميكية مولدة بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لتحويل قواعد الشيفرات البرمجية إلى ويكي ديناميكية مولدة بالذكاء الاصطناعي ✅ ✅ Amazon CodeWhisperer: الأفضل للتطوير المرتكز على AWS وتحويل التعليمات البرمجية على مستوى المؤسسات

الأفضل للتطوير المرتكز على AWS وتحويل التعليمات البرمجية على مستوى المؤسسات ✅ Replit AI: الأفضل لإنشاء تطبيقات بدون كود ونماذج أولية سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الأفضل لإنشاء تطبيقات بدون كود ونماذج أولية سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ✅ كوديوم: الأفضل لترميز الذكاء الاصطناعي المجاني والغني بالميزات مع دعم واسع النطاق من IDE

الأفضل لترميز الذكاء الاصطناعي المجاني والغني بالميزات مع دعم واسع النطاق من IDE ✅OpenAI Codex: الأفضل لتحويل اللغة الطبيعية إلى كود عبر لغات متعددة

الأفضل لتحويل اللغة الطبيعية إلى كود عبر لغات متعددة ✅ AI2SQL: الأفضل لتوليد استعلامات SQL الآلية وتحسينها

الأفضل لتوليد استعلامات SQL الآلية وتحسينها ✅✅ DeepCode AI: الأفضل للإصلاحات التلقائية الآمنة للأكواد البرمجية وتحليل الذكاء الاصطناعي الهجين

الأفضل للإصلاحات التلقائية الآمنة للأكواد البرمجية وتحليل الذكاء الاصطناعي الهجين ✅ AskCodi: الأفضل للمساعدة في الترميز متعدد الوظائف وتحسين سير العمل

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## ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد كود الذكاء الاصطناعي؟

لاختيار مولد كود الذكاء الاصطناعي المناسب، ابحث عن الأدوات التي تحل تحديات البرمجة الحقيقية وتقدم ميزات تحسن سير عملك بشكل مباشر. إليك ما يجب أن تعطيه الأولوية:

دعم متعدد اللغات: تأكد من أنه يدعم مختلف لغات البرمجة وأطر العمل التي تستخدمها، مثل Python أو JavaScript أو SQL، حتى لا تكون مقيدًا في مشاريعك

تأكد من أنه يدعم مختلف لغات البرمجة وأطر العمل التي تستخدمها، مثل Python أو JavaScript أو SQL، حتى لا تكون مقيدًا في مشاريعك اقتراحات التعليمات البرمجية الذكية: اختر الأدوات التي تقدم اقتراحات دقيقة ومدركة للسياق لمساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأكثر دقة

اختر الأدوات التي تقدم اقتراحات دقيقة ومدركة للسياق لمساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع وأكثر دقة نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص: اختر الأدوات التي تتيح لك ضبط الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع أسلوبك في البرمجة أو تخصيصها لتلبية احتياجات مشروع معين، مما يضمن الملاءمة والكفاءة

اختر الأدوات التي تتيح لك ضبط الذكاء الاصطناعي لتتناسب مع أسلوبك في البرمجة أو تخصيصها لتلبية احتياجات مشروع معين، مما يضمن الملاءمة والكفاءة التكامل السلس مع IDE: تحقق من التوافق مع IDEs مثل VS Code أو PyCharm أو IntelliJ حتى تتمكن من إنشاء واختبار التعليمات البرمجية مباشرةً في مساحة عملك

تحقق من التوافق مع IDEs مثل VS Code أو PyCharm أو IntelliJ حتى تتمكن من إنشاء واختبار التعليمات البرمجية مباشرةً في مساحة عملك الكشف عن الأخطاء وإصلاحها: يمكن للأدوات المزودة بخاصية التصحيح والتصحيح المدمجة تحديد الأخطاء واقتراح إصلاحها، مما يوفر ساعات من استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكن للأدوات المزودة بخاصية التصحيح والتصحيح المدمجة تحديد الأخطاء واقتراح إصلاحها، مما يوفر ساعات من استكشاف الأخطاء وإصلاحها إنشاء كتل التعليمات البرمجية: ابحث عن القدرة على إنشاء كتل تعليمات برمجية وظيفية كاملة لمهام مثل نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات أو استعلامات قاعدة البيانات بناءً على مطالبات واضحة

🧠 حقيقة ممتعة: 66% من المديرين التنفيذيين يعتقدون أن فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي تفوق مخاطره، وسرعان ما يتم دمجه في المؤسسات لأتمتة المهام!

## أفضل 13 أداة لتوليد أكواد الذكاء الاصطناعي

تعمل مولدات أكواد الذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي يتعامل بها المطورون والفرق مع تحديات البرمجة. فمع الأدوات المصممة لإنشاء التعليمات البرمجية وتحسينها وإدارتها، يمكنك تحسين إنتاجية المطورين وتبسيط سير عمل المشروع.

دعنا نبدأ مع أفضل 13 أداة لتحقيق ذلك:

1. ClickUp (الأفضل لتوليد مقتطفات التعليمات البرمجية وإدارة مشاريع البرامج) كليك أب هي أداة متعددة الوظائف تجمع بين توليد التعليمات البرمجية القائمة على الذكاء الاصطناعي وميزات إدارة المشاريع المتقدمة. إنه الحل الأمثل للمطورين وفرق البرمجيات.

ClickUp Brain يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المطورين في إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية ومراجعة التعليمات البرمجية وتشغيل اختبارات الوحدة.

بسلاسة سير عمل الترميز الخاص بك مع ClickUp Brain - قم بإنشاء ومراجعة وتحسين التعليمات البرمجية دون عناء

تم تحميل الذكاء الاصطناعي مسبقاً بمئات المطالبات المصممة خصيصاً، مما يسهل أتمتة المهام المتكررة وحل تحديات البرمجة المعقدة بكفاءة. يتكامل ClickUp مباشرةً مع GitHub وGitLab، مما يتيح للمطورين مزامنة الالتزامات والفروع والطلبات في المهام.

يتيح لك تنسيق كتلة التعليمات البرمجية المدمج في ClickUp مشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية داخل المهام، مع إبراز بناء الجملة المناسب. وهذا يجعل من السهل على أعضاء الفريق فهم الكود ومراجعته والمساهمة فيه دون ارتباك.

تتبع ما يقوم به فريقك في الوقت الفعلي لإكمال المشاريع في الوقت المناسب مع خاصية تتبع الوقت ClickUp Time Tracking

أدوات ClickUp لإعداد التقارير، مثل تتبع وقت ClickUp يتيح لك الحصول على رؤى مفصلة حول تقدم مشروعك وأداء فريقك ومعدلات إنجاز سباقات السرعة. يمكن أن يساعدك هذا في النهاية على تحديد الاختناقات وتحسين سير العمل.

تقدم المنصة أدوات مثل قالب تطوير البرامج ClickUp لفرق البرمجيات، والإبلاغ عن الأخطاء، وسير العمل الرشيق، وعمليات مراجعة التعليمات البرمجية. تعمل هذه القوالب على تبسيط الإعداد وضمان تركيز الفرق على التطوير بدلاً من المهام الإدارية.

أفضل ميزات #### ClickUp

إنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية، ومراجعة التعليمات البرمجية، وأتمتة مهام الترميز المتكررة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لتناسب دورك

مشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة لتسهيل التعاون والقراءة

مزامنة الالتزامات والفروع وطلبات السحب مباشرةً داخل مهام ClickUp للحفاظ على تنظيم كل شيء

احصل على رؤى حول تقدم المشروع وإنتاجية الفريق وأداء العدو السريع

الوصول إلى القوالب المتخصصة و أدوات لتطوير البرمجيات والإبلاغ عن الأخطاء وسير العمل الرشيق

أتمتة مهام التطوير المتكررة باستخدام ClickApps لتوفير الوقت

قيود النقر فوق

نظرًا لوظائفها الواسعة النطاق، قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى وقت لفهم الأداة

بالنسبة للفرق الصغيرة، قد تبدو الواجهة معقدة في البداية

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

يحب المستخدمون ClickUp Brain لتعزيز إنتاجية فريق العمل، مما يسمح لهم بالوصول إلى المواعيد النهائية في الوقت المحدد من خلال المهام التلقائية. إليك ما يلي مستخدم عن هذه الميزة

_ClickUp هو برنامج متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق وقد عزز إنتاجيتي 10 مرات على الأقل أحب المزج بين إدارة المهام الشخصية، وإدارة المعرفة في العمل، والملاحظات السريعة، والذكاء الاصطناعي ClickUp Brain رائع للغاية، فهو مدرك للسياق بشكل مذهل وهو مساعد رائع بكل معنى الكلمة

💡 نصيحة احترافية: استخدم مستندات ClickUp لجعل مهام التوثيق والكتابة سلسة. سواء كنت تقوم بصياغة وثائق واجهة برمجة التطبيقات، أو تحديد متطلبات المشروع، أو مشاركة التحديثات مع فريقك، فإن ClickUp Docs تحافظ على مركزية كل شيء وسهولة الوصول إليه.

2. GitHub Copilot (الأفضل لاقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي والتحرير متعدد الملفات)

via

GitHub Copilot_

يبرز GitHub Copilot كمساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي مدمج بسلاسة في برامج IDE الشهيرة مثل VS Code وJetBrains. وتتمثل ميزته البارزة في اقتراحات التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، والتي تحول مطالبات اللغة الطبيعية إلى تعليمات برمجية محسّنة.

كما أن Copilot هو أيضاً أحد أفضل برامج تحرير الأكواد التي تتيح التحديث السهل للملفات المترابطة للحفاظ على الاتساق عبر المشاريع. إنها أداة ممتازة للمطورين الذين يعطون الأولوية للسرعة والدقة في سير عمل البرمجة.

أفضل ميزات GitHub Copilot Copilot

إنشاء اقتراحات برمجية بناءً على سياق المشروع أثناء الكتابة

تحديث والحفاظ على الاتساق عبر ملفات متعددة مع التحرير متعدد الملفات

إنشاء اختبارات ووثائق، وإصلاح الأخطاء باستخدام أوامر الشرطة المائلة داخل IDE

تحديد الأخطاء وتوفير الإصلاحات قبل مراجعة التعليمات البرمجية، مما يسهل عملية تصحيح الأخطاء

قيود GitHub Copilot Copilot

يفشل أحيانًا في فهم المطالبات المعقدة أو الغامضة

مشاكل الهلوسة، مثل اقتراح دوال أو وحدات غير موجودة

دقة محدودة مع أنماط الترميز غير القياسية أو الأطر المتخصصة

تسعير GitHub Copilot

خطة مجانية

الخطة الاحترافية: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم خطة الأعمال: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub Copilot Copilot

G2: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. Tabnine (الأفضل لترميز الذكاء الاصطناعي الذي يركز على الخصوصية أولاً مع التخصيص الذي يركز على الفريق)

via

_/مرجع/ _https://www.tabnine.com/ Tabnine /%href/

Tabnine هو مساعد ترميز بالذكاء الاصطناعي يركز على الخصوصية ومصمم لتعزيز إنتاجية الفريق.

فهو يخصص نماذج الذكاء الاصطناعي لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، ويفرض معايير الترميز، ويتكامل بسلاسة مع مُعرّفات البيانات IDEs. وهذا يجعله خياراً رائعاً للمؤسسات التي تعطي الأولوية لأمن البيانات وسير العمل المخصص.

وبفضل خيارات النشر المحلية والتوصيات المضبوطة بدقة، يتميز Tabnine عن غيره من البرامج للمؤسسات.

أفضل ميزات Tabnine

صمم توصيات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمعايير وممارسات الترميز الخاصة بفريقك من خلال تحليل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك

احصل على خيارات النشر الخاصة، بما في ذلك VPC والمحلية، للحفاظ على التحكم الكامل في بياناتك

إنشاء الوثائق، وحالات الاختبار، وإصلاحات الأخطاء مباشرةً من داخل IDEs المدعومة

التكامل مع أدوات تطوير التطبيقات الأخرى وأدوات مثل Jira لإنشاء التعليمات البرمجية والتحقق من صحتها بناءً على متطلبات المشروع

قيود Tabnine

كثيفة الاستخدام للموارد وقد تؤثر على الأداء في قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة أو الأجهزة الأبطأ

يوفر أحيانًا اقتراحات عامة للغات البرمجة الأقل شيوعًا

خطة مجانية محدودة مقارنةً بالمنافسين مع ميزات أقل متاحة

تسعير Tabnine

الباقة الأساسية: مجانية

مجانية خطة التطوير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم خطة المؤسسات: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

يتيح Tabnine للمستخدمين الاستفادة من اقتراحات الأكواد لتحسينها بمرور الوقت. إليك ما قاله أحد المستخدمين حول هذه الميزة:

أفضل شيء هو أنه يعمل على جهاز كمبيوتر محلي، وإنجاز المهام سريع للغاية وهناك خيارات للفرق بمعنى أن البحث يسمح لي بالعثور على مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة في قاعدة التعليمات البرمجية لفريقي مباشرة في IDE وخيارات الفرق تساعد في تحليل قاعدة التعليمات البرمجية لفريقي لتوفير رؤى حول الأنماط، ويقوم بمراجعات التعليمات البرمجية ويقترح ممارسات تحسين التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي

💡 نصيحة احترافية: قم بضبطTabnine على قاعدة أكواد شركتك بالكامل، مما يتيح له تقديم اقتراحات محددة للغاية تتماشى مع اصطلاحات الترميز الخاصة بك واحتياجات مشروعك الفريدة.

4. Codiga (الأفضل لتحليل الكود الثابت القابل للتخصيص والأمان)

عبر

٪ / href/ https://www.codiga.io/ Codiga /%href/

إذا كنت تبحث عن أداة لرفع جودة التعليمات البرمجية وأمانها، فإن Codiga ستساعدك في ذلك. فهي تتيح لك إجراء تحليل التعليمات البرمجية الثابتة في الوقت الفعلي مباشرةً في IDE أو خط أنابيب CI/CD حتى تتمكن من اكتشاف المشكلات وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلة.

وبفضل قواعدها القابلة للتخصيص ومراجعاتها التلقائية للأكواد البرمجية، تضمن Codiga أن تكون شفرتك البرمجية عملية وآمنة ونظيفة. إنه مثالي للمطورين الذين يريدون رؤى فورية وإصلاحات تلقائية!

أفضل ميزات كوديجا

اكتشاف مشكلات التعليمات البرمجية وإصلاحها في الوقت الفعلي أثناء عملك في IDE أو خط الأنابيب المفضل لديك

إنشاء قواعد التحليل الثابتة الخاصة بك أو استخدام القواعد المبنية مسبقًا لفحص التعليمات البرمجية المخصصة

قم بحماية التعليمات البرمجية الخاصة بك باستخدام فحوصات الأمان المضمنة لإرشادات OWASP Top 10 و CWE

تسريع سير عملك مع مراجعات التعليمات البرمجية التلقائية وإصلاح الثغرات بنقرة واحدة

قيود كوديجا

لا يتضمن منسق شيفرة للغات مثل C#، مما قد يحد من المرونة

يتطلب اشتراكًا، على عكس خيارات التثبيت المحلي للشراء مرة واحدة

أسعار كوديجا

الباقة الأساسية: مجانية

مجانية خطة الفريق: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات كوديجا

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

يبرز كودجيا بسبب واجهته البديهية، وهنا ما المستخدم قد قال

_يعجبني مدى سهولة استخدامه والقدرة على استخدامه على أجهزة كمبيوتر متعددة. بصفتي مطورًا، أعمل في عدة أماكن، وإتاحة جميع مقتطفاتي أمر رائع. بالإضافة إلى ذلك، أحب أيضًا كيف يمكنني مشاركة التعليمات البرمجية مع الآخرين، بما في ذلك إنشاء مكتبة يمكننا استخدامها. وأخيرًا، فإن وجود مكتبة من التعليمات البرمجية المتاحة للبحث فيها عند الحل أمر مفيد للغاية

🎯 نصيحة إضافية: استخدم ميزة القواعد المخصصة في Codiga لإعداد عمليات فحص تحليل دقيقة لمشاريعك الفريدة. ستوفر الوقت وتضمن أن الكود الخاص بك يلبي أعلى معايير الجودة والأمان.

5. كودT5 (الأفضل لتوليد فهم الكود ومواءمة اللغة الطبيعية)

عبر

_/مرجع/ _ https://www.softwaresuggest.com/codet5#gallery CodeT5 /%href/

CodeT5 هي أداة مصممة للمطورين الذين يريدون قدرات متقدمة في توليد الأكواد البرمجية وفهمها بالذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى بنية Transformer، فهي تتفوق في مهام مثل إكمال التعليمات البرمجية والتلخيص والترجمة.

ويضمن هدف التعلم ثنائي النمط الخاص بها المواءمة السلسة بين اللغات الطبيعية ولغات البرمجة، مما يجعلها حليفًا قويًا في تطوير البرمجيات.

أفضل ميزات CodeT5

توليد ترجمات واستكمالات دقيقة للأكواد البرمجية باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

تلخيص كتل التعليمات البرمجية المعقدة لتحسين الفهم وتبسيط التوثيق

الكشف عن التعليمات البرمجية المكررة والحصول على المساعدة في إعادة الهيكلة للحصول على قواعد برمجية أنظف ومحسنة

احصل على دعم لاكتشاف الأخطاء وإصلاح الأخطاء مع اقتراحات قابلة للتنفيذ

قيود كودT5

تكامل مباشر محدود مع IDEs مقارنةً بالأدوات الأخرى

يتطلب ضبطًا دقيقًا لبيئات برمجة محددة لتحقيق الأداء الأمثل

تسعير CodeT5

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CodeT5T5

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🔍 هل كنت تعلم؟ يمكنك استخدام ميزة استخراج مقتطفات التعليمات البرمجية في CodeT5 لعزل المكونات القابلة لإعادة الاستخدام بسرعة من قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، مما يوفر الوقت في المهام المتكررة ويعزز الكفاءة.

6. Mutable.ai (الأفضل لتحويل قواعد التعليمات البرمجية إلى ويكي ديناميكي من إنشاء الذكاء الاصطناعي)

عبر

_/مرجع/ _https://welcome.ai/solution/mutableai Mutable AI /%href/

يُعيد Mutable.ai تعريف كيفية عمل فرق البرمجيات التفاعل مع الكود عن طريق تحويل مستودعات كاملة إلى ويكيبيديا على غرار ويكيبيديا. من خلال الاستشهادات ومخططات التعليمات البرمجية والمراجعات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يجعل Mutable.ai فهم قواعد التعليمات البرمجية المعقدة والتنقل فيها أمرًا سهلاً.

يضمن الويكي التلقائي المحدث للمطورين التركيز على البرمجة بدلاً من فك رموز التعليمات البرمجية غير المألوفة.

أفضل ميزات Mutable.ai القابلة للتغيير

إنشاء ويكي ديناميكي لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك مع اقتباسات من التعليمات البرمجية الأصلية والتفسيرات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

إنشاء مخططات التعليمات البرمجية ومراجعتها لتبسيط هياكل التعليمات البرمجية المعقدة والعلاقات

استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص تغييرات طلب السحب وإنشاء اختلافات سهلة الفهم

تمكين تعاون الفريق من خلال قاعدة معرفية مركزية محدثة تتطور مع التعليمات البرمجية الخاصة بك

قيود Mutable.ai المتغيرة

يفتقر إلى واجهة برمجة التطبيقات القوية وخيارات التكامل مع الجهات الخارجية للتوافق السلس مع سلسلة الأدوات

تتطلب دقة الويكي والملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تطويرها لتتناسب مع توقعات المستخدم

تسعير Mutable.ai

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Mutable.ai

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

💡 نصيحة احترافية: عزز الإنتاجية مع أفضل الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للبرمجة وما بعدها في هذا الدليل النهائي على أدوات الذكاء الاصطناعي للمطورين .

7. Amazon CodeWhisperer (الأفضل للتطوير المرتكز على AWS وتحويل التعليمات البرمجية على مستوى المؤسسات)

عبر

٪ / href/ https://aws.amazon.com/q/developer/?gclid=Cj0KCCQiQiAs5i8BhDmARIsAGE4xHZEG4KMIPA6u6R\vaqp3fZ0Mr5TkPC-GWs69CBoAzA1YVWJWCISCtwnZcOl4AgOXOXEALW\w_wcB&trk=aafbb8bbc-f4b5b5-4d15-b100-af5c686565f95a&sc\_channel=ps&ef\_id=Cj0KCQiQiAsi5i8Bh8BhDmARIsAGE4xHzKMIPa6u6R\vaqp3fZ0M5rTkPC-GWs69CBoA1AzYVWjCISCISTwnZcOl4AgXOEALW\w_wcB:G:s&s\s\s_kwcid=AL!4422!3!698133086094!e!!g!!amazon%20codewhisperer!21054971891!167373514248 Amazon CodeWhisperer /%href/

يعمل Amazon Q Developer على تبسيط عملية تطوير البرمجيات من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرةً في IDEs وأدوات AWS الشائعة. وهو يوفر عوامل قوية لأتمتة كتابة التعليمات البرمجية واختبارها وتصحيح الأخطاء وتحسين السحابة، وكلها مصممة خصيصاً للمطورين الذين يعملون على AWS أو خارجها.

أفضل ميزات Amazon CodeWhisperer أفضل ميزات

توليد التعليمات البرمجية وتحويلها مباشرةً في IDE الخاص بك مع دعم إكمال التعليمات البرمجية متعددة الأسطر والترقيات المدركة للأمان

تسريع تحويلات أعباء العمل على مستوى المؤسسات مثل ترقيات Java، ونقل .NET، وتحديث الحاسب المركزي

تحسين موارد AWS من خلال توفير أفضل الممارسات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها واقتراحات خفض التكلفة

تمكين التكامل السلس مع مهام سير عمل GitLab لتعزيز إنتاجية الفريق باستخدام خطوط أنابيب مُعدة مسبقاً

قيود Amazon CodeWhisperer

توفر محدود لبعض الميزات، مثل وظيفة CLI على نظام ويندوز

يوفر المستوى المجاني وصولاً محدوداً، ويتطلب اشتراكاً احترافياً للاستخدام المكثف

هيكلية التسعير لمهام التحويل قد تتصاعد بسرعة للمستخدمين ذوي الحجم الكبير

تسعيرة Amazon CodeWhisperer

الطبقة المجانية

الفئة الاحترافية: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا خطة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amazon CodeWhisperer

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

يقدم Amazon CodeWhisperer من أمازون كود ويسبر اقتراحات رائعة ويبسط البرمجة للمطورين. إليك ما يلي مستخدم كان عليه أن يقول

_ أفضل جزء في Amazon CodeWhisperer هو قدرته على تقديم اقتراحات في الوقت الحقيقي أثناء البرمجة. كما أنه سهل الاستخدام والتنفيذ، وباستخدامه بانتظام فإنه يعزز مهارات البرمجة بشكل كبير. كما أن المساعدة المقدمة تلعب دورًا حاسمًا في تحسين كفاءة البرمجة وبناء المنطق الخاص بي

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أنه بحلول عام 2027, 70% من المطورين المحترفين سيستخدمون أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي لأنهم سيعتبرونها أدوات متعاونة قوية لتحسين سير العمل.

8. ريبليت AI (الأفضل لإنشاء التطبيقات بدون كود والنماذج الأولية السريعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر

٪ / href/ https://blog.replit.com/ai Replit AI /%href/

يُحدث برنامج Replit Agent & Assistant ثورة في التطوير بأدوات تحوّل الأفكار إلى تطبيقات عملية وقابلة للنشر. وتكمن قيمته الفريدة في توليد التطبيق الكامل من أوامر اللغة الطبيعية وقدرات التصحيح الذكية، مما يجعل البرمجة سريعة وفعالة ومتاحة للجميع.

أفضل ميزات #### Replit أفضل الميزات

إنشاء تطبيقات ومواقع إلكترونية كاملة الوظائف من أوامر اللغة الطبيعية

تعديل أو تحديث التعليمات البرمجية الحالية باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية

تصحيح الأخطاء وإصلاح المشكلات تلقائيًا دون مغادرة المحرر

مشاركة المشاريع ونشرها على الفور لتفاعل المستخدم المباشر

قيود إعادة النشر

أتمتة محدودة لسير العمل مقارنة بالمنافسين

يفتقر إلى مكتبات اختبار متقدمة للمشاريع واسعة النطاق

أبلغ بعض المستخدمين عن عمق أقل في عمليات التكامل والتخصيص المعقدة

تسعير التسعير التلقائي

البداية: مجاناً

مجاناً الأساسية: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 40$/شهرياً لكل مستخدم

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات ومراجعات كافية

➡️ قراءة المزيد: دليل من 9 خطوات حول كيفية كتابة التوثيق للبرمجة (مع الأهمية والفوائد والتحديات)

9. Codeium (الأفضل لترميز الذكاء الاصطناعي المجاني والغني بالميزات مع دعم واسع من IDE)

via

٪ / href/ https://codeium.com/ Codeium /%href/

تقدم Codeium مساعدة قوية في البرمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع إمكانية الوصول المجاني للمطورين الأفراد، مما يجعلها خياراً ممتازاً لأولئك الذين يبحثون عن اقتراحات برمجية عالية الجودة دون اشتراك.

يدعم أكثر من 40 IDEs وأكثر من 70 لغة برمجة، ويوفر الإكمال التلقائي الذكي، والمساعدة القائمة على الدردشة، وتوليد الأكواد البرمجية بسرعة لمساعدتك أن تصبح مبرمجًا أفضل إنتاجية المطور. إنه بديل متعدد الاستخدامات وقوي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرمجية المتميزة في البرمجة.

أفضل ميزات Codeium

إنشاء مقتطفات أكواد دقيقة عبر أكثر من 70 لغة برمجة مع الإكمال التلقائي الذكي

دعم لأكثر من 40 IDEs، بما في ذلك VS Code وJetBrains وNeovim، من أجل تكامل سلس

الوصول إلى دردشة وأوامر الذكاء الاصطناعي داخل المحرر لتصحيح الأخطاء والتفسيرات وأتمتة المهام بشكل أسرع

استخدام وعي محسن بالسياق لفهم ملفات المشروع وتوليد الاقتراحات ذات الصلة

قيود الكوديوم

عمق محدود في التخصيص المتقدم للكود وأتمتة سير العمل مقارنةً بالمنافسين

يفتقر إلى الدعم الأصلي لمكتبات اختبار التعليمات البرمجية المتعددة، وهو أمر ضروري للمشاريع واسعة النطاق

تسعير كوديوم

مجاني

المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف النهائي: 60 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

60 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الفرق: 35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

35 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم خدمة SaaS للمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الكوديوم

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

يعد Codeium رائعًا لمساعدة المبرمجين على توفير الوقت من خلال مقتطفات التعليمات البرمجية الدقيقة من حيث السياق. إليك ما يلي مستخدم يقدر حول هذه الأداة:

_أنا أستخدم Codeium منذ فترة، وسرعان ما أصبحت أداة لا غنى عنها في سير عمل التطوير الخاص بي. ميزة إكمال التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي بديهية بشكل لا يصدق وتسرّع عملية البرمجة بشكل كبير. فهي تقترح مقتطفات أكواد دقيقة ومدركة للسياق لا توفر الوقت فحسب، بل تساعدني أيضًا على اكتشاف طرق أكثر كفاءة لكتابة الأكواد البرمجية

💡 نصيحة احترافية: عزز سير عمل البرمجة لديك بنصائح حول كيفية استخدام ChatGPT بفعالية لكتابة التعليمات البرمجية

10. OpenAI Codex (الأفضل لتحويل اللغة الطبيعية إلى كود عبر لغات متعددة)

عبر

_/مرجع/ _https://openai.com/index/codex-apps/ OpenAI Codex /%href/

OpenAI Codex هو نموذج برمجة ذكاء اصطناعي قوي يترجم اللغة الطبيعية إلى كود وظيفي. يدعم لغات برمجة متعددة، بما في ذلك Python و JavaScript و TypeScript.

يُمكِّن Codex المطورين من كتابة الشيفرة البرمجية وإعادة هيكلتها وفهمها بأوامر إنجليزية بسيطة. كما أن قدرته على التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات تجعله أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء حلول برمجية تعتمد على اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات OpenAI Codex

ترجمة أوامر اللغة الطبيعية إلى أكواد برمجية وظيفية عبر لغات البرمجة الشائعة

تنفيذ مهام شرح التعليمات البرمجية وإعادة الهيكلة وتصحيح الأخطاء لتحسين فهم التعليمات البرمجية

تمكين الأتمتة التي تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات من خلال تفسير الأوامر وإنشاء التعليمات البرمجية المطلوبة

الحصول على دعم للتحويل بين لغات البرمجة، وتبسيط المشاريع متعددة اللغات

قيود OpenAI Codex

متاح فقط من خلال الإصدار التجريبي الخاص، مما يحد من إمكانية الوصول لعامة المستخدمين

تتفاوت النتائج مع مطالبات اللغة الطبيعية المعقدة أو الغامضة

تسعير OpenAI Codex

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات OpenAI Codex

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: اكتشف كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل تطوير البرمجيات وإحداث ثورة في الطريقة التي نبني ونبتكر بها

11. AI2sql (الأفضل لتوليد استعلامات SQL الآلية وتحسينها)

عبر

٪ / href/ https://ai2sql.io/ AI2sql /%href/

يقوم AI2SQL بتحويل تعليمات اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL دقيقة، مما يمكّن أي شخص من كتابة تعليمات SQL البرمجية وتصحيحها وتحسينها دون عناء.

وبفضل دعمه لقواعد بيانات متعددة وميزات مثل تحسين الاستعلامات وإصلاح الأخطاء وتوليد المخططات، فهو أداة لا غنى عنها لمحللي البيانات والمطورين ومسؤولي قواعد البيانات الذين يهدفون إلى توفير الوقت وإنشاء تعليمات برمجية خالية من الأخطاء.

أفضل ميزات AI2SQL

توليد استعلامات SQL من تعليمات اللغة الطبيعية عبر SQL وMySQL وPostgreSQL وغيرها

تحسين استعلامات SQL الحالية للحصول على أداء أسرع واستخدام أقل للموارد

تصحيح كود SQL وإصلاح الأخطاء على الفور مع اقتراحات مفصلة

أتمتة إنشاء المخطط ومخططات ER البيانية وإنشاء الصيغ لتبسيط إدارة قاعدة البيانات

قيود AI2SQL

تحتوي الخطة المجانية على أجيال محدودة من الاستعلامات، والتي قد لا تكفي للمستخدمين المتكررين

قد تتطلب تكوينات قاعدة البيانات المعقدة ضبطًا دقيقًا إضافيًا للحصول على أفضل النتائج

تسعير AI2SQL

خطة البدء: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الخطة الاحترافية: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة الأعمال: 39 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات AI2SQL

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

12. DeepCode AI (الأفضل للإصلاحات التلقائية للأكواد الآمنة وتحليل الذكاء الاصطناعي الهجين)

عبر

٪ / href/ https://snyk.io/platform/deepcode-ai/ DeepCode AI /%href/

DeepCode AI هو حل ذكاء اصطناعي متخصص للتطوير الآمن. فهو يجمع بين الذكاء الاصطناعي الرمزي والتوليدي لاكتشاف الثغرات الأمنية بدقة لا مثيل لها.

وهو يوفر أكثر من 80% من الإصلاحات التلقائية الدقيقة مباشرةً داخل IDE الخاص بك. تعطي أداة الذكاء الاصطناعي الهجينة هذه الأولوية للأمان دون التضحية بالإنتاجية، مما يجعلها أداة تغيير قواعد اللعبة للمطورين الذين يرغبون في البرمجة بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

أفضل ميزات DeepCode AI

الكشف عن الثغرات الأمنية وإصلاحها تلقائياً في الوقت الفعلي من خلال اقتراحات مدمجة مصممة خصيصاً لتناسب التعليمات البرمجية الخاصة بك

إنشاء قواعد واستعلامات أمان مخصصة باستخدام DeepCode AI Search، باستخدام الإكمال التلقائي المتقدم

تحليل أكثر من 25 مليون تدفق بيانات عبر أكثر من 19 لغة برمجة للكشف عن المشكلات المعقدة

التأكد من أن الإصلاحات لن تؤدي إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة مع توصيات تم التحقق من صحتها مسبقاً

قيود الذكاء الاصطناعي لـ DeepCode AI

يتطلب التكامل مع Snyk للحصول على الوظائف الكاملة، الأمر الذي قد يبدو مقيدًا للمستخدمين المستقلين

قد لا يدعم جميع لغات أو بيئات البرمجة المتخصصة

تسعير الذكاء الاصطناعي DeepCode AI

مجاني

الفريق: 25$/شهرًا لكل مستخدم

25$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ 81% من المطورين يعتقدون أن أكبر فائدة لأدوات الذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مولدات الأكواد) هي زيادة الإنتاجية، بينما يجدها المتعلمون مفيدة بشكل خاص لتسريع رحلة البرمجة (62%).

13. AskCodi (الأفضل للمساعدة في الترميز متعدد الوظائف وتحسين سير العمل)

via

٪ / href/ https://www.askcodi.com/docs/extensions/vscode/generate-code اسأل كودي /%href/

AskCodi هو مساعد الترميز الكل في واحد، مصمم لتبسيط عملية التطوير مع مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء الشيفرة البرمجية وإعادة هيكلتها وتحليلها.

بدءًا من صياغة أنماط الريجكس إلى أتمتة إنشاء ملف Dockerfile، AskCodi أداة متعددة الاستخدامات تتكيف مع احتياجات مشروعك. وهي تتكامل بسلاسة مع IDEs مثل VS Code، مما يجعلها حلاً مفضلاً للمطورين الذين يتطلعون إلى تحسين سير عملهم.

أفضل ميزات AskCodi

ينشئ مقتطفات شيفرة وأنماط ريجكس واختبارات الوحدة للتنفيذ السريع عبر لغات متعددة

إعادة هيكلة وتحسين التعليمات البرمجية الحالية لتحسين سهولة القراءة والصيانة دون جهد يدوي

تصحيح الأخطاء مع توضيحات مفصلة وإصلاحات مقترحة من داخل IDE مباشرةً

أتمتة إنشاء خطوط أنابيب CI/CD، والمخططات وملفات Dockerfiles لتسريع إعدادات المشروع

قيود أسك كودي

عمليات تسجيل الدخول المتكررة مطلوبة لكسب أرصدة مجانية، مما قد يعيق الإنتاجية

بعض عمليات تكامل IDE، مثل PHP Storm، أقل سهولة من غيرها

أسك كودي أسك كودي

الخطة المميزة: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الخطة النهائية: 34.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسك كودي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

مايكروسوفت IntelliCode: توفر اقتراحات برمجية مدركة للسياق تتكيف مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، وتقدم توصيات مخصصة لترميز أكثر دقة

توفر اقتراحات برمجية مدركة للسياق تتكيف مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، وتقدم توصيات مخصصة لترميز أكثر دقة DeepCode: تركز على التحليل الثابت في الوقت الحقيقي، وهي مثالية للفرق التي تعطي الأولوية للأمان أدوات تطوير البرمجيات CodeWP: مصممة خصيصًا لمطوري ووردبريس، وهي تبسط إنشاء مقتطفات مخصصة، مما يجعلها مثالية للتخصيصات السريعة للقالب أو المكوّنات الإضافية

تركز على التحليل الثابت في الوقت الحقيقي، وهي مثالية للفرق التي تعطي الأولوية للأمان أدوات تطوير البرمجيات Sourcegraph: أداة بحث عالمية عن التعليمات البرمجية تمكّن المطورين من فهم قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة

أداة بحث عالمية عن التعليمات البرمجية تمكّن المطورين من فهم قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة PolyCoder: مُدرَّب بلغات متعددة، ويتفوق في إنشاء مقتطفات شفرات معقدة. أداة متعددة الاستخدامات للمشاريع متعددة اللغات التي تتطلب الدقة والإبداع

إنشاء التعليمات البرمجية بشكل أذكى وأسرع مع ClickUp

يتمحور تطور الذكاء الاصطناعي في البرمجة حول إعادة تعريف الإبداع والتعاون. تشكل هذه الأدوات كيفية حل المطورين للمشاكل والابتكار والعمل معًا.

مع قيام الذكاء الاصطناعي بإنشاء التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وتحسين سير العمل، فإننا ندخل حقبة يركز فيها المطورون أكثر على التصميم والاستراتيجية بينما يتولى الذكاء الاصطناعي المهام المتكررة.

تبرز ClickUp كشريك أساسي في هذه الرحلة. فهو يدمج الميزات المدفوعة مع إدارة المشاريع بسلاسة لتعزيز عملية التطوير لديك. سواء كنت مبرمجًا منفردًا أو تقود فريقًا، فإن مزيج ClickUp من الوظائف والابتكار يضمن لك أن تكون دائمًا في الطليعة. اشترك في ClickUp اليوم وحوّل طريقة بناء البرمجيات!