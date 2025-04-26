أفضل 10 دورات في مجال الذكاء الاصطناعي للتسويق لتعزيز الاستراتيجية والعائد على الاستثمار في عام 2025

أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Midjourney و Jasper و ClickUp AI تعيد تشكيل طريقة بناء الحملات التسويقية وقياسها. هل هناك آثار جانبية غير مريحة؟ يتعرض المسوقون لضغوط متزايدة للتكيف بسرعة.

لكن البقاء في الصدارة لا يعني مجرد مواكبة التطورات، بل يعني تعلم كيفية العمل بذكاء باستخدام الذكاء الاصطناعي. إليك بعض الحقائق المثيرة للانتباه: 41% من الشركات تخطط لتقليل عدد موظفيها بحلول عام 2030 باستخدام سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بينما تسعى 62% منها جاهدة لتوظيف مواهب ماهرة في العمل مع الذكاء الاصطناعي.

الرسالة واضحة. طور مهاراتك الآن، أو تخاطر بالتخلف عن الركب. ولكن مع وجود العديد من الدورات التدريبية، كيف تختار الدورة التي تساعدك بالفعل على الارتقاء بمستواك؟

في هذا المدونة، نلقي نظرة على أفضل دورات الذكاء الاصطناعي للتسويق في عام 2025. سواء كنت متخصصًا في التسويق الرقمي أو منشئ محتوى أو استراتيجيًا أو تنفيذيًا، فإن هذه البرامج مصممة لمساعدتك على دمج الذكاء الاصطناعي في جهودك التسويقية ورفع مستوى الأداء وتأمين مستقبل حياتك المهنية.

التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في التسويق

يعتمد نجاح التسويق على ثلاثة عوامل قوية: الأداء والتخصيص والعائد على الاستثمار القابل للقياس على نطاق واسع. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة مفيدة في هذه المعادلة، بل هو المحرك الذي يجعل كل ذلك ممكنًا، حيث يوفر سرعة لا مثيل لها ودقة فائقة وذكاء تنبؤي لكل حملة.

من الرؤى السلوكية العميقة إلى اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، تعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل التسويق إلى تجربة أكثر تخصيصًا.

فيما يلي أكثر الطرق التي يستخدمها المسوقون لتغيير وجه التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي:

1. تقسيم العملاء وتخصيص الخدمات بشكل فائق

لقد ولت أيام الإحصاءات السكانية الثابتة. فالتقسيم القائم على الذكاء الاصطناعي يتعمق في سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، مع الأخذ في الاعتبار سجل التصفح وأنماط الشراء والمشاعر العاطفية وحتى الوقت من اليوم.

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للمسوقين:

قم بتجميع المستخدمين ديناميكيًا في شرائح صغيرة بناءً على سلوكهم المباشر

قدم توصيات مخصصة (مثل Netflix أو Amazon)

قم بتشغيل المحتوى والعروض بناءً على إجراءات المستخدم في الوقت الفعلي

يساعد Rufus، المساعد الذكي المدمج في Amazon، العملاء على اتخاذ قرارات شراء ذكية، بل ويقترح عليهم منتجات ذات صلة بناءً على سجل التسوق الخاص بهم

هذا المستوى من التخصيص يحسن تفاعل العملاء بشكل كبير ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على قيمة العميل مدى الحياة.

2. التحليلات التنبؤية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

تعد قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل مجموعات البيانات الضخمة وكشف الأنماط الخفية أمرًا أساسيًا لنجاح التسويق. باستخدام التحليلات التنبؤية، يمكن للمسوقين توقع السلوك المستقبلي وكشف الرؤى التي كانت في السابق بعيدة المنال. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي:

توقع فقدان العملاء والتدخل بشكل استباقي باستخدام استراتيجيات الاحتفاظ بهم

توقع الإيرادات أو عائد الاستثمار في الحملات بناءً على الاتجاهات التاريخية

تحديد أفضل الأوقات لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الإشعارات الفورية

تقييم العملاء المحتملين بناءً على احتمالية تحويلهم إلى عملاء فعليين

3. إنشاء المحتوى وتحسينه باستخدام الذكاء الاصطناعي

يستخدم المسوقون أدوات الذكاء الاصطناعي ليس فقط لإنشاء المحتوى، ولكن أيضًا لاختباره وتحسينه. من منشورات المدونات إلى نصوص وسائل التواصل الاجتماعي، يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع سير العمل الإبداعي.

تساعد أدوات مثل ChatGPT وJasper وGrammarly AI وClickUp Brain المسوقين على:

إنشاء عناوين بريد إلكتروني عالية التحويل

صمم نصوص الصفحة المقصودة لتستهدف الشخصيات المستهدفة

أنشئ منشورات مدونة محسّنة لـ SEO في دقائق

أعد استخدام المحتوى لعدة قنوات

تقوم بعض المنصات حتى بإجراء اختبارات A/B تلقائية لاختيار المحتوى الأفضل أداءً، مما يتيح للمسوقين التوسع بثقة.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية تحرير محتوى الذكاء الاصطناعي: دليل لإنتاج محتوى جذاب وعالي الجودة

4. إدارة الحملات التسويقية الآلية

يمكن أن تكون إدارة الحملات الفوضوية — حيث تتعدد المواعيد النهائية والمواد الإبداعية وشرائح الجمهور والمنصات والميزانيات. تساعد الذكاء الاصطناعي المسوقين على أتمتة المهام الرئيسية، مما يضمن سير الحملات بسلاسة عبر جميع القنوات. تشمل إدارة الحملات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

جدولة ذكية بناءً على سلوك الجمهور

إنشاء نصوص إعلانية واختبارها تلقائيًا

التنسيق متعدد القنوات (البريد الإلكتروني، والشبكات الاجتماعية، والرسائل القصيرة، وما إلى ذلك)

تعديلات في الوقت الفعلي بناءً على بيانات الأداء

5. روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون في مجال تجربة العملاء

تطورت توقعات العملاء. فهم يطالبون بتفاعلات سريعة ومخصصة وسلسة على مدار الساعة. تساعدك روبوتات الدردشة والمساعدون الافتراضيون المدعومون بالذكاء الاصطناعي على تلبية هذه الحاجة دون تكبد تكاليف باهظة.

تساعدك على توفير:

دعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين

أوقات استجابة أسرع وأوقات انتظار أقل

تفاعلات مخصصة بناءً على سجل المستخدم

التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) لإجراء محادثات سياقية

ربما تكون قد قابلت مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp أثناء تصفح مواقعنا الإلكترونية

ومع ذلك، فإن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ليست مخصصة للدعم فقط. فهي تُستخدم أيضًا في جذب العملاء المحتملين وإجراء الاستطلاعات والتفاعل بعد الشراء.

6. استهداف الإعلانات وشراء الوسائط البرمجية

لقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الإعلان الرقمي من خلال تمكين وضع الإعلانات المستهدفة بدقة عالية والقائمة على البيانات. فهو يحلل باستمرار الإعلانات والمنصات والديموغرافيات التي تحقق أفضل عائد على الاستثمار ويقوم بتعديل الحملات وفقًا لذلك.

تتميز الذكاء الاصطناعي في:

تحديد شرائح الجمهور ذات معدل التحويل العالي

توقع معدلات النقر (CTR) والتحويلات قبل الإطلاق

تحسين موضع الإعلانات واستراتيجيات العطاءات والعناصر الإبداعية

وهذا يعني إنفاقًا إعلانيًا أكثر استراتيجية، مما يؤدي إلى عوائد أعلى وتكلفة اكتساب أقل (CPA).

➡️ اقرأ المزيد: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي كخدمة أن يحول عملياتك التجارية

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة التسويق

الميزة الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق؟ زيادة الكفاءة! من خلال أتمتة المهام المتكررة وتعزيز الإبداع وتحسين الاستهداف، يتيح الذكاء الاصطناعي للمسوقين تحقيق المزيد بجهد أقل.

إليك كيفية عمل الذكاء الاصطناعي:

✅ يلغي المهام المتكررةيمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة الجدولة وإنشاء التقارير وإدارة التقويم ومراقبة التعليقات، مما يوفر وقت المسوقين في المهام الإدارية.

✅ يعزز الإبداع وتوليد الأفكار يمكن أن يساعد في توليد أفكار للمحتوى واقتراح عناوين للموضوعات وحتى تكرار التصميمات باستخدام أدوات مثل Canva AI و Adobe Firefly.

✅ تحسين الاستهداف ورؤى العملاء بفضل الذكاء الاصطناعي، ستتحدث دائمًا إلى الجمهور المناسب بالرسالة المناسبة، بناءً على السلوك والإجراءات المتوقعة.

✅ تبسيط العمليات وتقليل الأخطاء تضمن سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنجاز المهام في الوقت المحدد وتحديد المشكلات ومعالجتها في وقت مبكر.

✅ زيادة عائد الاستثمار وأداء التسويق من خلال تحسين الإنفاق على الوسائط المدفوعة وإنتاج المحتوى واكتساب العملاء، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل الإنفاق التسويقي بنسبة 5-15٪، وفقًا لشركة McKinsey.

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق بالعمولة (حالات استخدام وأدوات)

كيفية اختيار دورة التسويق بالذكاء الاصطناعي المناسبة

لا يوجد نقص في دورات الذكاء الاصطناعي على الإنترنت. بعضها واسع النطاق وأكاديمي، والبعض الآخر عملي وتطبيقي. يعتمد اختيار الدورة المناسبة على دورك الحالي وأهدافك وأسلوبك في التعلم.

إليك طريقة استراتيجية لتقييم خياراتك:

🎯 ما هو مستوى إتقانك الحالي للذكاء الاصطناعي؟

مبتدئ: إذا كنت جديدًا في مجال الذكاء الاصطناعي وترغب في فهم الأساسيات، فابحث عن "الذكاء الاصطناعي في التسويق 101" أو ورش العمل التمهيدية

المستوى المتوسط: أنت على دراية بمفاهيم الذكاء الاصطناعي وترغب في تطبيقها — اختر دورات تركز على حالات الاستخدام مثل "الذكاء الاصطناعي من أجل النمو" أو "التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي"

متقدم/قيادي: إذا كنت بحاجة إلى تعزيز التبني أو قيادة الاستراتيجية أو الابتكار، ففكر في برامج المستوى التنفيذي من أكسفورد أو هارفارد أو كامبريدج

🎯 ما الذي تأمل في تحقيقه؟

تحل الدورات المختلفة مشكلات مختلفة. إن مواءمة الدورة التدريبية مع أهداف محددة يضمن عائدًا أقوى على وقتك واستثمارك. على سبيل المثال، قد تحاول:

أتمتة إنتاج المحتوى أو إدارة الحملات

حسّن معرفتك بالبيانات وتفسير الرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي

تعلم الهندسة السريعة لأدوات الذكاء الاصطناعي

طور استراتيجيات تسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفريقك

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات (حالات الاستخدام والأدوات)

🎯 ما هو الشكل الذي يناسب جدولك الزمني وأسلوبك في التعلم؟

فكر في الطريقة التي تتعلم بها بشكل أفضل والمدة التي تريدها لتطبيق مهاراتك الجديدة. على سبيل المثال:

دورات الفيديو ذاتية التعلم رائعة للمرونة والتعلم الفردي

تقدم المجموعات المباشرة عبر الإنترنت إرشادات منظمة وتفاعلًا بين الأقران

توفر البرامج داخل الحرم الجامعي تجارب تعليمية غامرة وعالية التفاعل

تقدم ورش العمل أو الدورات التدريبية المكثفة نتائج سريعة في فترة زمنية قصيرة

🎯 هل تحتاج إلى شهادة معترف بها؟

إذا كنت تبحث عن تطوير حياتك المهنية أو بناء سلطة كمسوق أو الانتقال إلى دور أو فريق جديد، فإن الحصول على شهادة من جامعة أو مؤسسة مرموقة يمكن أن يكون إضافة قوية إلى سيرتك الذاتية أو ملفك الشخصي على LinkedIn. يقدم بعض مقدمي الدورات أيضًا شارات مهنية أو نقاط CPD، وهي معترف بها في قطاعات مثل التمويل والاستشارات والرعاية الصحية.

📮ClickUp Insight: 18% من المشاركين في استطلاعنا يرغبون في استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم حياتهم من خلال التقويمات والمهام والتذكيرات. ويرغب 15% آخرون في أن يتولى الذكاء الاصطناعي المهام الروتينية والأعمال الإدارية. وللقيام بذلك، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على: فهم مستويات الأولوية لكل مهمة في سير العمل، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإنشاء المهام أو تعديلها، وإعداد سير عمل آلي. تحتوي معظم الأدوات على خطوة أو خطوتين من هذه الخطوات. ومع ذلك، ساعدت ClickUp المستخدمين على دمج ما يصل إلى 5+ تطبيقات باستخدام منصتنا! جرب الجدولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تخصيص المهام والاجتماعات بسهولة إلى فترات زمنية متاحة في التقويم الخاص بك بناءً على مستويات الأولوية. يمكنك حتى إعداد قواعد أتمتة مخصصة عبر ClickUp Brain للتعامل مع المهام الروتينية!

أفضل 10 دورات في مجال التسويق بالذكاء الاصطناعي

1. الذكاء الاصطناعي في التسويق من جامعة أكسفورد

تستكشف هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت من كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير استراتيجيات التسويق. وهي تجمع بين جوانب العلامة التجارية وعلم النفس والتعلم الآلي في وحداتها. سيكتسب المشاركون أدوات لتصميم حملات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ويتعلمون كيفية بناء حالات عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

🌟 لمن هذه الدورات: قادة التسويق، والاستراتيجيون، ومديرو التحول الرقمي، ومحترفو الأعمال

💡 ما ستتعلمه:

افهم أنظمة الذكاء الاصطناعي وحالات الاستخدام الخاصة بالتسويق

طور نُهجًا استراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي

قم ببناء استراتيجيات تفاعل مع العملاء وتخصيص الخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

🕓 المدة: 14 أسبوعًا (6-8 ساعات/أسبوع)

🎯 التحق بالدورة التدريبية: جامعة أكسفورد

2. الذكاء الاصطناعي لقادة الأعمال من جامعة كامبريدج

تساعد هذه الدورة القصيرة التي تستغرق 3 أيام كبار المهنيين على فهم وتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف وظائف الأعمال. وتركز على حالات الاستخدام العملي والاعتبارات الأخلاقية والاستراتيجيات اللازمة لنجاح نشر الذكاء الاصطناعي.

🌟 لمن هذه الدورات: المديرون التنفيذيون وكبار المديرين ورجال الأعمال وقادة التكنولوجيا

💡 ما ستتعلمه:

حدد وحلل فرص الأعمال الحقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي

إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقييم استراتيجيات التنفيذ

احصل على نصائح مخصصة لاحتياجاتك الفردية أو احتياجات مؤسستك

🕓 المدة: 3 أيام

🎯 التحق بالدورة: جامعة كامبريدج

➡️ اقرأ المزيد: أفضل البودكاستات حول الذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي

3. الذكاء الاصطناعي في التسويق من جامعة كاليفورنيا، بيركلي

تستكشف هذه الدورة التدريبية من Berkeley Executive Education كيف يمكن لتحليلات التسويق والذكاء الاصطناعي تحسين عائد الاستثمار والتجزئة ونجاح الحملات. من خلال دراسات الحالة والجلسات الحية، سيتمكن المشاركون من تجربة أدوات عملية وتعلم كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مسار التسويق.

🌟 لمن هذه الدورة: المتخصصون في التسويق والمحللون والمسوقون الرقميون

💡 ما ستتعلمه:

استخدم الذكاء الاصطناعي للتجزئة والتسعير والتخصيص

استخدم التحليلات لقياس فعالية الحملات

دمج النماذج التنبؤية في استراتيجيات التسويق

🕓 المدة: شهران (4-6 ساعات في الأسبوع)

🎯 التحق بالدورة التدريبية: جامعة كاليفورنيا

4. تخصص الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق من كلية داردن للأعمال

صممت هذه الدورة التدريبية المرنة عبر الإنترنت من قبل كلية داردن للأعمال بجامعة فيرجينيا، وتساعد المسوقين على استخدام الذكاء الاصطناعي لوضع استراتيجيات النمو وتحسين تجربة العملاء وتطبيق أدوات الأتمتة.

🌟 لمن هذه الدورة: مسوقو النمو وأصحاب الأعمال ومسؤولو المبيعات والاستراتيجيون

💡 ما ستتعلمه:

طور استراتيجيات تسويق للنمو مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أتمتة وتحسين تفاعل العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

قم ببناء ونشر مسارات تسويقية قائمة على التحليلات

🕓 المدة: شهر واحد (3 ساعات في الأسبوع)

🎯 التحق بالدورة التدريبية: Coursera (من كلية داردن للأعمال)

تستكشف هذه الدورة التدريبية العملية من LinkedIn Learning أقوى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل التسويق الحديث. بقيادة خبير التسويق الرقمي أنسون ألكسندر، ستكتشف كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لبناء شخصيات أكثر ذكاءً، وإنشاء محتوى جذاب، وإنشاء عناصر مرئية، وتعزيز أداء الحملات.

🌟 لمن هذه الدورات: المسوقون من جميع المستويات — خاصةً أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

💡 ما ستتعلمه:

ابتكر تجارب عملاء مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسومات بيانية ومعلومات مصورة ومحتوى محسّن

حسّن تحسين محركات البحث (SEO) واستهداف الحملات باستخدام التحليلات التنبؤية

افهم أفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التسويق

🕓 المدة: 51 دقيقة

🎯 التحق بالدورة التدريبية: LinkedIn Learning

➡️ اقرأ المزيد: الذكاء الاصطناعي مقابل المحتوى الذي ينشئه البشر: إيجابيات وسلبيات

6. الذكاء الاصطناعي للتسويق من HubSpot Academy

تقدم هذه الدورة التدريبية المجانية عبر الإنترنت من HubSpot Academy مقدمة سهلة للمبتدئين حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي. وتغطي المعرفة الأساسية والأدوات العملية لتحسين استراتيجية المحتوى ورؤى العملاء وتحسين الحملات.

🌟 لمن هذه الدورات: المتخصصون في مجال التسويق والمستقلون وأصحاب الأعمال الصغيرة

💡 ما ستتعلمه:

أنشئ محتوى ومطالبات تسويقية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

استخدم الذكاء الاصطناعي لتقسيم العملاء وتخصيص التجارب

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً

🕓 المدة: ساعتان و 49 دقيقة (بالسرعة التي تناسبك)

🎯 التحق بالدورة التدريبية: HubSpot Academy

7. تحويل الاستراتيجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل برنامج التطوير المهني بجامعة هارفار

يركز هذا البرنامج الذي يستمر لمدة يومين من Harvard Professional Development على الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق. ويغطي التخصيص الفائق، وإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية لتعزيز تفاعل العملاء ونمو الأعمال.

🌟 لمن هذه الدورة: المسوقون من المستوى المتوسط إلى العالي الذين يتمتعون بخبرة تتراوح بين 5 و10 سنوات

💡 ما ستتعلمه:

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة الحملات وتخصيصها

حلل سلوك الجمهور باستخدام التحليلات التنبؤية

ادمج أدوات الذكاء الاصطناعي في مجموعة تقنيات التسويق الخاصة بك

🕓 المدة: يومان

🎯 التحق بالدورة التدريبية: التطوير المهني بجامعة هارفارد

8. تجربة الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق مع معهد الذكاء الاصط

تعد دورة "تجربة الذكاء الاصطناعي للمسوقين" دورة عملية حسب الطلب مصممة لمساعدة المسوقين على تجربة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في فرقهم. مع أكثر من 18 درسًا، تعد هذه الدورة دليلًا تفصيليًا لاختبار الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه في الحملات الواقعية.

🌟 لمن هذه الدورات: المسوقون وقادة الفرق وصناع القرار الذين يتطلعون إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي

💡 ما ستتعلمه:

حدد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تحقق مكاسب سريعة في مجال التسويق

احصل على موارد حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث والإعلان والتحليلات

قم بتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة لتحقيق قيمة طويلة

🕓 المدة: حوالي 8 ساعات (حسب وتيرة المتدرب)

🎯 التحق بالدورة: معهد التسويق بالذكاء الاصطناعي

9. الذكاء الاصطناعي في التسويق الرقمي من My Great Learning

تقدم هذه الدورة القصيرة التي يمكن دراستها بالسرعة التي تناسبك للمتعلمين كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتحويل التسويق الرقمي. بفضل التطبيقات العملية مثل روبوتات الدردشة والتسعير الديناميكي والتخصيص، تعد هذه الدورة نقطة انطلاق رائعة للمبتدئين.

🌟 لمن هذه الدورات: الطلاب والمسوقون في بداية حياتهم المهنية ومحبي التسويق الرقمي

💡 ما ستتعلمه:

افهم كيف يعزز الذكاء الاصطناعي تكتيكات التسويق الرقمي

استكشف الأتمتة والتخصيص وإنشاء روبوتات الدردشة

اكتسب نظرة ثاقبة حول دور الذكاء الاصطناعي في المحتوى والعلاقات العامة

🕓 المدة: ساعة و 30 دقيقة

🎯 التحق بالدورة التدريبية: My Great Learning

10. بناء وتنفيذ استراتيجية تسويق بالذكاء الاصطناعي من Thalita Milan

تقدم هذه الدورة الشاملة من Udemy دليلًا تفصيليًا لوضع وتنفيذ استراتيجية تسويق قائمة على الذكاء الاصطناعي. صممتها خبيرة أتمتة التسويق ثاليتا ميلان، وتغطي كل شيء بدءًا من أساسيات الذكاء الاصطناعي إلى التطبيقات المتقدمة، مما يضمن للمسوقين دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في حملاتهم

🌟 لمن هذه الدورات: المسوقون الرقميون وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال الراغبون في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء التسويق.

💡 ما ستتعلمه:

طور استراتيجية تسويق مخصصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الصفر

استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وفهم العملاء

حسّن مسارات التسويق وإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تنفيذ تقسيم البريد الإلكتروني القائم على الذكاء الاصطناعي وتطوير العملاء المحتملين

حلل وأحسن أداء التسويق باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي

🕓 المدة: حسب وتيرة المتدرب

🎯 التحق بالدورة التدريبية: Udemy

➡️ اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى

تطبيق الذكاء الاصطناعي في التسويق

إن تعلم الذكاء الاصطناعي أمر، ولكن دمجه في سير عملك التسويقي اليومي هو الأمر الصعب. بالنسبة للمسوقين، لا يكمن التحدي في فهم الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في التوفيق بين الاستراتيجية والتنفيذ والتحليل عبر أدوات متفرقة وعلامات تبويب لا حصر لها، مع محاولة البقاء في الصدارة.

وهنا يأتي دور ClickUp. اعتبره تطبيقًا شاملاً للعمل — منصة واحدة تجمع بين إدارة المهام والمستندات وتتبع الأهداف ولوحات المعلومات والأتمتة، والآن، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain.

لا داعي للتبديل بين تقويمات المحتوى ولوحات التحليلات ومواضيع Slack والموجزات الإبداعية. ClickUp for Marketing يتيح لفريقك تبادل الأفكار وتعيين المهام والتعاون مع الفرق وإدارة المواعيد النهائية وحتى أتمتة إعداد التقارير — كل ذلك في مكان واحد.

وبفضل ClickUp Brain، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد إضافة، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من طريقة عملك. من إنشاء المحتوى إلى تحديثات المشاريع والاقتراحات الذكية، يساعدك على العمل بشكل أسرع، والحفاظ على تنظيمك، وإنجاز المزيد بمجهود أقل. * لنرى كيف!

سير عمل المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية

ادمج ClickUp Brain لكتابة مستنداتك وتلخيصها وتحسينها دون عناء

للبدء، يتم دمج ClickUp Brain في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك — في ClickUp Docs و ClickUp Tasks و ClickUp Whiteboards والمزيد. وهذا يعني أن المسوقين مثلك ومثلي يمكنهم إنشاء المسودات الأولى لمشاركات المدونات والنصوص الاجتماعية وتسلسلات البريد الإلكتروني وموجزات الحملات دون مغادرة مساحة العمل. يمكن للمساعد الذكي ضبط النبرة وإعادة كتابة الأقسام أو تلخيص المحتوى على الفور.

لا داعي للتبديل بين الأدوات أو فقدان الزخم؛ فالتصور والتنفيذ يتمان في مكان واحد.

سواء كنت تخطط لحملة ربع سنوية أو تنشئ تقويمًا للمحتوى، فإن ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp تسرع كل خطوة — من طرح الأفكار إلى صقل النتائج النهائية.

تخطيط الحملات الذكية وتحسين الجدول الزمني

أنشئ مهام تسويقية بناءً على أهدافك وأنشطتك الحالية باستخدام ClickUp Brain

تكمن إحدى نقاط القوة الأساسية لـ ClickUp في تخطيط المشاريع، وبفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح أكثر ذكاءً. استخدم أوامر اللغة الطبيعية في ClickUp Brain لإنشاء سير عمل كامل للحملات في ثوانٍ معدودة. ما عليك سوى كتابة "إنشاء خطة إطلاق محتوى لإطلاق منتج في الربع الثالث"، وسيقوم تلقائيًا بإنشاء قائمة مهام مع تواريخ الاستحقاق والتبعيات ومهام الفريق.

بفضل ميزات ClickUp مثل العروض المخصصة ومخططات جانت والتبعيات، لن تكون جداولك الزمنية للتسويق منظمة فحسب، بل ستكون قادرة على التنبؤ والتكيف مع التغيير.

➡️ اقرأ المزيد: قوالب حملات تسويقية مجانية

أصبح إدارة المهام الآلية أمرًا سهلاً

قم بإعداد قواعد أتمتة مخصصة بسهولة باستخدام ClickUp Automations

تتيح أتمتة ClickUp للمسوقين التخلص من الخطوات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً. يمكنك أتمتة سير العمل مثل تعيين المهام الإبداعية عند الموافقة على الملخصات، ونقل البطاقات عند تغيير الحالات، أو إرسال التذكيرات قبل المواعيد النهائية.

ومع ClickUp Brain، يمكنك تشغيل إجراءات الذكاء الاصطناعي ضمن عمليات التشغيل التلقائي. على سبيل المثال، يمكنك تلخيص ملاحظات الاجتماع تلقائيًا عند وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما، أو صياغة رد على سلسلة تعليقات.

تقارير الحملات في الوقت الفعلي مع رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

لم يعد على فرق التسويق الانتظار حتى يقدم المحللون رؤاهم.

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك إنشاء عروض في الوقت الفعلي لأداء الحملات باستخدام أدوات مخصصة لمؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات الفتح ومقاييس التحويل وسرعة المحتوى أو الإنتاجية الإبداعية. ولا تحتاج إلى "كتابة أكواد" لإنشاء لوحات المعلومات القابلة للتخصيص هذه.

احصل على رؤى من لوحة المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وقم بوضع أهداف بناءً على مهامك وأنشطتك الحالية باستخدام Click

يأخذ ClickUp Brain هذه الميزة خطوة إلى الأمام من خلال ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي للمهام والمستندات وتحديثات المشاريع. يمكنه الإجابة على أسئلة مثل "ما الذي يعيق إطلاق حملتنا؟" أو "ما المهام المتأخرة عن الجدول الزمني هذا الأسبوع؟" — مما يمنحك الوضوح دون الحاجة إلى البحث.

النتيجة: تعاون أكثر سلاسة، وتنفيذ أسرع، وفريق تسويق متناسق أخيرًا. ✨

ClickUp: حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي بالتميز في التسويق

يتمثل دور الذكاء الاصطناعي في التسويق في العمل بشكل أكثر ذكاءً، والحفاظ على التوافق، وتوسيع نطاق التأثير. ولهذا السبب تتجه فرق التسويق الحديثة إلى المنصات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في صميم سير عملها.

بفضل مساحة العمل الفريدة والذكية من ClickUp لتخطيط الحملات وإنشاء المحتوى والتعاون وإعداد التقارير، يمكنك أخيرًا التخلص من الضوضاء والتركيز على ما يحقق النتائج.

وبفضل الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك — في تلخيص الخطط وإبراز الأفكار والإجابة على الأسئلة في الوقت الفعلي — لن تكتفي بمجرد مواكبة التطورات. بل ستظل في الصدارة!

👉 هل أنت مستعد لإدخال الذكاء الاصطناعي في تدفق التسويق الخاص بك؟ ابدأ مع ClickUp اليوم.