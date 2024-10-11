منذ إطلاقها، كانت ChatGPT قوة تحويلية أعادت تشكيل الصناعات في جميع أنحاء العالم. من قدرتها على محاكاة المحادثة البشرية إلى قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في إنشاء المحتوى وخدمة العملاء، استحوذت ChatGPT على خيال الملايين.

وقد شهد مجال التسويق الرقمي، على وجه الخصوص، اعتماداً هائلاً على ChatGPT في مختلف الوظائف.

التحقق من الحقائق: من 1000 مسوق تم استطلاع رأيهم من قبل Salesforce في عام 2023 ، أفاد 51% منهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT من أجل:

إنشاء أصول/صور مرئية (62%)

إنشاء محتوى (76%)

إلهام التفكير الإبداعي (71%)

تحليل بيانات السوق (63%)

وإليك السبب:

أعرب 71% من المسوقين عن مدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT على تقليل الوقت الذي يقضونه في المهام العادية بشكل كبير، مما يسمح لهم بتخصيص المزيد من الساعات للمبادرات الاستراتيجية

من الواضح أنك إذا كنت مسوقاً، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية استخدام ChatGPT في التسويق. في منشور المدونة هذا، سوف نستكشف هذا الموضوع بالتفصيل ونغطي ميزات ChatGPT وقيوده و بدائل ChatGPT لأنها تتعلق بعالم التسويق المثير.

## كيفية استخدام ChatGPT للتسويق

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية استخدام المسوقين لـ ChatGPT لتحقيق النتائج:

1. توليد المحتوى

يتطلب إنشاء محتوى عالي الجودة بحثاً مكثفاً وتفكيراً مستفيضاً. يقوم ChatGPT بتسريع هذه العملية من خلال تحديد الموضوعات الشائعة وتحليل محتوى المنافسين وتوليد الكلمات الرئيسية ذات الصلة.

يمكنك أيضًا استخدامه لصياغة أجزاء حول مختلف أشكال المحتوى التسويقي، بدءًا من منشورات المدوّنة، ونسخة الموقع الإلكتروني، والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عناوين إعلانات جوجل والنشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.

إليك الطريقة:

للبدء، قم بالتسجيل في ChatGPT. بعد ذلك، أدخل مطالبتك في مربع الرسالة وانتظر الرد. بعد ذلك، قم بالمراجعة والتعديل حسب الحاجة.

أمثلة:

مطلب: حدد خمسة مواضيع رائجة في الصناعة ذات صلة باستراتيجية تسويق B2B SaaS.

الإجابة:

عبر ChatGPT

استجابة سريعة على ChatGPT

مطلب: اكتب مقدمة منشور مدونة لجمهور B2B حول "أهم 5 اتجاهات تسويق B2B يجب مراقبتها في عام 2024"

الإجابة:

5 اتجاهات تسويقية تستجيب على ChatGPT

وبالتالي، من خلال استخدام ChatGPT في مهام مثل إنشاء المحتوى والتواصل المخصص، يمكن للمسوقين تعزيز توليد العملاء المحتملين الاستراتيجيات

💡 نصائح احترافية:

دائماً قم بتحرير وتدقيق مخرجات ChatGPT لتتماشى مع أسلوب علامتك التجارية

لا تكتفي بالمجموعة الأولى من الأفكار. صقل مطالباتك لتوليد مجموعة أوسع من المفاهيم

2. التخصيص والاستهداف

يستطيع ChatGPT تخصيص الرسائل التسويقية عن طريق تحليل بيانات العملاء وإنشاء محتوى مخصص بناءً على الجمهور المستهدف. هذه حالة استخدام رائعة لـ إنشاء رسائل البريد الإلكتروني لتوليد عملاء محتملين أو إشراك العملاء الحاليين.

على سبيل المثال، يمكنك طلب: "صمم سطر موضوع مخصص للبريد الإلكتروني لعميل أبدى اهتمامًا ببرنامج أتمتة التسويق الخاص بنا"

النتيجة المحتملة:

إنشاء موضوع البريد الإلكتروني على ChatGPT

إذا كنت غير راضٍ عن الرد الأول، يمكنك أن تطلب من الأداة إعادة إنشائه بالنقر على رمز "إعادة إنشاء" في أسفل الرد.

إعادة توليد الإجابة في ChatGPT

بهذه الطريقة، ستحصل على إجابة جديدة على الفور دون إدخال مطالبة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مشاركة الملاحظات للمساعدة في تحسين أداء الذكاء الاصطناعي.

إجابة مجددة جديدة على ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: قم بتحليل تفاصيل العملاء، مثل الخصائص الديموغرافية والتفضيلات والتفاعلات السابقة، لصياغة نسخة مقنعة على وسائل التواصل الاجتماعي تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. يضمن هذا النهج المستهدف توافق رسائلك مع اهتماماتهم واحتياجاتهم، مما يزيد من معدلات المشاركة والتحويل.

3. تحسين محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن تكون ChatGPT ذات قيمة أداة للمسوقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في إنشاء منشورات تلقى صدى لدى جمهورهم. ويمكنها إنشاء عناوين وتعليقات جذابة وإنشاء منشورات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي وكتابة نصوص تسويقية.

كما يمكنك من خلال مطالبات محددة، أن تثير محادثة جذابة في مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص محتوى يلائم مختلف المنصات.

لنفترض أنك ترغب في إنشاء منشور على وسائل التواصل الاجتماعي حول ندوة إلكترونية استضافتها مؤخرًا حول أفضل ممارسات أتمتة التسويق.

يمكنك مطالبة ChatGPT بـ: "اكتب منشورًا جذابًا على تويتر للترويج لندوتنا الجديدة على الويب حول أفضل ممارسات أتمتة التسويق"

إليك رداً محتملاً:

إنشاء تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي على ChatGPT

يتيح لك رمز "نسخ" في الأسفل نسخ الرد فوراً لاستخدامه في المستند/المنصة المفضلة لديك.

💡 نصيحة احترافية: قم بإضفاء طابع شخصي على محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك عن طريق إضافة صوت علامتك التجارية الفريد والصور الفريدة.

4. التحليل والبحث التنافسي

يساعد ChatGPT في أبحاث السوق . نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. استخدم ChatGPT لـ افهم أساليب منافسيك التسويقية بثلاث طرق بسيطة:

ابحث عن منافسيك تسويق المحتوى الجهود المبذولة

تحليل حملات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التسويق الرقمي للمنافسين

تحديد اتجاهات الصناعة ووضع المنافسين

مقترح: البحث عن استراتيجيات تسويق المحتوى للمنافسين في مجال برمجيات المحاسبة القائمة على السحابة.

الإجابة: قد تنشئ ChatGPT تقريرًا يسلط الضوء على أحدث منشورات المدونات والأوراق البيضاء ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنافسيك.

تحليل المنافسين على ChatGPT

💡 نصيحة احترافية: جمع ملاحظات العملاء من خلال استبيان العملاء النماذج يمكن أن توفر رؤى قيّمة، لتستفيد منها في تكتيكاتك التسويقية واستراتيجيتك التسويقية الشاملة.

5. توليد الأصول/الصور المرئية

ChatGPT هي في المقام الأول منصة ذكاء اصطناعي توليدية قائمة على النصوص. ومع ذلك، يمكنك أيضاً استخدامها لتوليد أفكار صور لحملات التسويق بين الشركات.

للتوضيح، إليك الطريقة:

قدم مطالبات واضحة ومفصلة، كما تفعل في حالة الاستفسارات النصية

استخدم الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتوجيه فهم ChatGPT

حدِّد جمهورك المستهدف

فيما يلي بعض الأمثلة على المطالبات و الردود عليها:

"صمم صورة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بين الشركات يسلط الضوء على مكاسب الكفاءة في الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي"

توليد الصور على ChatGPT

"توليد مفهوم صورة لحملة تسويقية بين الشركات B2B تستهدف الشركات الصغيرة، مع التركيز على فوائد خدمة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المطالبة بتوليد الصور على ChatGPT

توليد الصور على ChatGPT

الصورة التي تم إنشاؤها من ChatGPT

💡 نصائح للمحترفين:

استكشف تنسيقات مختلفة للصور (مثل الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة) لتناسب أهدافك التسويقية

جرّب أشكالاً مختلفة لمطالبتك للحصول على نتائج مختلفة

إذا لم تكن النتائج الأولية مُرضية، قم بتزويد ChatGPT بمزيد من المعلومات أو اطلب تغييرات محددة

قم بتخصيص الصور لتتناسب مع اهتمامات واحتياجات جمهورك المستهدف

حافظ على هوية مرئية متماسكة طوال حملتك الإعلانية

## حدود استخدام ChatGPT للتسويق

على الرغم من قدراته الرائعة في توليد الأفكار والمحتوى، من المهم أن تدرك أن ChatGPT لديه العديد من القيود التي يجب على المسوقين أخذها في الاعتبار:

الفهم المحدود للفروق الدقيقة: قد لا تستوعب ChatGPT الفروق الدقيقة في اللغة أو السياق الثقافي أو المصطلحات الخاصة بالصناعة

قد لا تستوعب ChatGPT الفروق الدقيقة في اللغة أو السياق الثقافي أو المصطلحات الخاصة بالصناعة الاعتماد على جودة البيانات: تعتمد جودة مخرجات ChatGPT على جودة البيانات التي تم التدريب عليها. إذا كانت بيانات التدريب متحيزة أو غير مكتملة، فقد تكون استجابات الذكاء الاصطناعي غير دقيقة أو تعكس تحيزات

تعتمد جودة مخرجات ChatGPT على جودة البيانات التي تم التدريب عليها. إذا كانت بيانات التدريب متحيزة أو غير مكتملة، فقد تكون استجابات الذكاء الاصطناعي غير دقيقة أو تعكس تحيزات احتمالية حدوث أخطاء واقعية وهلوسات: قد يولد ChatGPT أحيانًا معلومات غير صحيحة أو يسيء تفسير الحقائق. وبالتالي، من المهم التحقق من مخرجاتها قبل استخدامها في المواد التسويقية

قد يولد ChatGPT أحيانًا معلومات غير صحيحة أو يسيء تفسير الحقائق. وبالتالي، من المهم التحقق من مخرجاتها قبل استخدامها في المواد التسويقية الافتقار إلى الحكم البشري: على الرغم من قدرة ChatGPT على تحليل البيانات وتوليد الرؤى، إلا أنه يفتقر إلى القدرة البشرية على إصدار أحكام معقدة تستند إلى الحدس والتعاطف والاعتبارات الأخلاقية

على الرغم من قدرة ChatGPT على تحليل البيانات وتوليد الرؤى، إلا أنه يفتقر إلى القدرة البشرية على إصدار أحكام معقدة تستند إلى الحدس والتعاطف والاعتبارات الأخلاقية يتطلب هندسة سريعة: للحصول على أفضل النتائج من ChatGPT، يحتاج المسوقون إلى بعض المعرفة في هندسة المطالبات. فالمطالبات الصحيحة هي المفتاح لتوليد مخرجات دقيقة وملائمة ومبتكرة. بدون مطالبات مصممة بشكل جيد، قد تكون الردود عامة أو أقل قيمة.

للحصول على أفضل النتائج من ChatGPT، يحتاج المسوقون إلى بعض المعرفة في هندسة المطالبات. فالمطالبات الصحيحة هي المفتاح لتوليد مخرجات دقيقة وملائمة ومبتكرة. بدون مطالبات مصممة بشكل جيد، قد تكون الردود عامة أو أقل قيمة. عدم القدرة على التكيف مع التغييرات في الوقت الحقيقي: لا يمكن لـ ChatGPT التكيف مع اتجاهات السوق في الوقت الفعلي أو التغييرات في السوق دون مدخلات محدثة.

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استخدام الذكاء الاصطناعي ClickUp للتسويق

على الرغم من أن ChatGPT أداة رائعة لتوليد المحتوى، إلا أن الذكاء الاصطناعي قد أتاح مجموعة كاملة من الأدوات المتخصصة للغاية التي يمكنها تبسيط وتعزيز مختلف جوانب جهودك التسويقية. وعلاوة على ذلك، قد تكون الأداة المصممة لإدارة المهام والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر ملاءمة إذا كنت تدير فريقاً أو تنفذ مشاريع معقدة.

من الأمثلة البارزة على ذلك انقر فوق ، مع مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain . يمكن أن يساعدك ClickUp في تحسين الإنتاجية وتبسيط سير العمل وأتمتة المهام في جميع مراحل سلسلة القيمة التسويقية. فهو يستفيد من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي لمساعدة المستخدمين على إدارة المهام والمستندات والاتصالات بكفاءة أكبر.

تبادل الأفكار وصياغة محتوى مقنع وتبسيط استراتيجيات التسويق باستخدام ClickUp Brain

يقدم ClickUp Brain العديد من المزايا مقارنةً بـ ChatGPT، خاصةً في سياق إدارة المشاريع وتنظيم المهام لفرق التسويق:

الفهم السياقي: على عكس الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل ChatGPT، فإن ClickUp Brain مصمم خصيصًا للمشاريع. فهو يتفهم مهامك ومستنداتك وأهدافك وعناصر المشروع الأخرى، مما يوفر رؤى ذات صلة تناسب سياق مشاريعك

على عكس الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة مثل ChatGPT، فإن ClickUp Brain مصمم خصيصًا للمشاريع. فهو يتفهم مهامك ومستنداتك وأهدافك وعناصر المشروع الأخرى، مما يوفر رؤى ذات صلة تناسب سياق مشاريعك أتمتة المهام: يعمل على تبسيط المهام المتكررة، مثل إنشاء مهام جديدة أو تعيينها لأعضاء الفريق أو تحديد تواريخ الاستحقاق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة وإنتاجية عمليات التسويق بشكل كبير

يعمل على تبسيط المهام المتكررة، مثل إنشاء مهام جديدة أو تعيينها لأعضاء الفريق أو تحديد تواريخ الاستحقاق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة وإنتاجية عمليات التسويق بشكل كبير إنشاء المستندات: إنشاء أنواع مختلفة من المستندات، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات، ومسودات حملات البريد الإلكتروني، وخطط الحملات، بناءً على متطلباتك المحددة والمعلومات المتوفرة في مشروعك

إنشاء أنواع مختلفة من المستندات، بما في ذلك ملاحظات الاجتماعات، ومسودات حملات البريد الإلكتروني، وخطط الحملات، بناءً على متطلباتك المحددة والمعلومات المتوفرة في مشروعك دعم اتخاذ القرار: يقدم رؤى وتوصيات بناءً على بيانات مشروعك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد والجداول الزمنية والأولويات

يقدم رؤى وتوصيات بناءً على بيانات مشروعك، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد والجداول الزمنية والأولويات التركيز على الإنتاجية: يركز على تعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل في سياق إدارة المشروع

يركز على تعزيز الإنتاجية وتبسيط سير العمل في سياق إدارة المشروع التخصيص: تخصيص النظام لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة، مما يضمن توافقه مع سير عمل فريقك وعملياته

تخصيص النظام لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة، مما يضمن توافقه مع سير عمل فريقك وعملياته الاندماج مع أدوات إدارة المشاريع: يتكامل مع أدوات إدارة المشاريع والتسويق الأخرى، مما يوفر حلاً شاملاً للفرق

باختصار، يقدم ClickUp Brain نهجًا متخصصًا ومخصصًا لإدارة المشاريع، مما يجعله أداة قيّمة لفرق التسويق التي تتطلع إلى تحسين سير العمل.

ولكن هناك المزيد! بالنسبة لفرق التسويق، تقدم ClickUp منصة مخصصة لإدارة المشاريع التسويقية (والتي سنتناولها أدناه) والعديد من قوالب تسويقية . وهذا يسمح للمسوقين بالبدء في العمل من خلال بنية تحتية معدة مسبقًا للمشروع يمكنهم بعد ذلك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتهم.

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ClickUp للتسويق

في البداية برنامج ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية يساعدك على تخطيط الحملات وتنفيذها وتتبعها بكفاءة. كما أنه يتيح للفرق تبسيط سير العمل والتعاون في الوقت الفعلي وتحليل التقدم المحرز باستخدام أدوات مثل مخططات جانت ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات.

قم بطرح الأفكار وتخطيط وتنفيذ برامج التسويق الخاصة بفريقك مع برنامج ClickUp Marketing Management Project Software

تعمل ميزة تكامل البرنامج مع ClickUp Brain على تسريع عملية إنشاء المحتوى، ووضع أفكار الحملات التسويقية وصياغة الملخصات وغيرها.

استخدم Brain لإنشاء الحملات والمحتوى بسرعة البرق على برنامج ClickUp Marketing Project Management Software

تساعدك الميزة أيضًا على:

تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز والتعاون بفعالية مع أعضاء فريقك

تصور التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف بشفافية على مستوى الفريق باستخدام طرق العرض المختلفة

تتبع وتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك التسويقية بالتفصيل

قالب خطة تسويق ClickUp ### قالب خطة تسويق ClickUp

وبالمثل، فإن قالب خطة تسويق ClickUp في تبسيط استراتيجياتك التسويقية والمساعدة في تحديد أهداف واضحة، ومراقبة التقدم المحرز باستخدام الحالات المخصصة والحقول المخصصة وطرق العرض، وإدارة الجداول الزمنية بكفاءة.

تتضمن الميزات الرئيسية تتبع المهام والتحليلات المدمجة وطرق العرض المخصصة للأهداف والجداول الزمنية.

ابدأ في تنفيذ خطتك التسويقية بشكل أسرع مع قالب خطة التسويق ClickUp للتسويق

استخدم القالب لـ

تحديد أهداف تسويقية قابلة للتحقيق في عرض النتائج الرئيسية

تنظيم المهام في خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق الأهداف

تتبع التقدم المحرز باستخدام المقاييس والتحليلات المدمجة

قالب ### قالب تقويم تسويق ClickUp

إذا كنت بحاجة إلى حل لدمج وتتبع جميع مشاريعك التسويقية، فإن قالب قالب تقويم التسويق ClickUp يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة. يساعد هذا القالب مديري وقادة التسويق على تنظيم الحملات والمهام والجداول الزمنية في لوحة تحكم مرئية واحدة.

تتبع الجدول الزمني لمشروعك التسويقي مع قالب تقويم التسويق ClickUp

تتضمن الميزات الرئيسية للقالب ما يلي:

الجداول الزمنية المرمزة بالألوان: تساعد في التمييز بصريًا بين الحملات المختلفة، مما يسهل تتبع المشاريع المتداخلة. تعيين ألوان مختلفة للحملات بناءً على أولويتها أو جمهورها المستهدف

تساعد في التمييز بصريًا بين الحملات المختلفة، مما يسهل تتبع المشاريع المتداخلة. تعيين ألوان مختلفة للحملات بناءً على أولويتها أو جمهورها المستهدف تذكيرات آلية: ضمان عدم تفويت أي مواعيد نهائية. قم بتعيين تذكيرات للمراحل الرئيسية مثل الموافقات على المحتوى أو إطلاق الحملة

ضمان عدم تفويت أي مواعيد نهائية. قم بتعيين تذكيرات للمراحل الرئيسية مثل الموافقات على المحتوى أو إطلاق الحملة حالات مخصصة: تتبع مراحل الحملة (على سبيل المثال، تخطيط، قيد التنفيذ، مكتملة). قم بتخصيص الحالات لتعكس سير العمل التسويقي الخاص بك

قالب موجز حملة تسويق ClickUp التسويقية

حل آخر مفيد هو قالب موجز حملة ClickUp التسويقية . إنه أداة أساسية لفرق التسويق التي تتطلع إلى تنظيم الحملات وإدارتها بكفاءة.

ابدأ حملتك التسويقية مع قالب موجز الحملة التسويقية الجاهز للاستخدام ClickUp للتسويق

يسمح لك هذا القالب بتصور الجداول الزمنية والمواعيد النهائية باستخدام طرق عرض مثل مخططات جانت أو التقويمات. كما يتضمن أيضًا نقاط بيانات مثل الميزانية والمنصة ومقاييس الأداء، مما يضمن تسجيل جميع المعلومات الحيوية في الحقول المخصصة. وأخيراً، يربط المهام لضمان سلاسة عمليات التسليم، مما يقلل من مخاطر الاختناقات.

تضيف ميزة المستندات، التي يدعمها ClickUp Brain، طبقة أخرى من القيمة من خلال ربط موارد المعرفة والأفكار مباشرةً بالمهام. وهذا يضمن مواءمة الفريق وسهولة الوصول إلى المستندات المهمة أثناء تخطيط الحملة.

يسمح هذا النموذج لفرق التسويق بتبسيط تنفيذ الحملة والحفاظ على الوضوح وتشجيع التعاون في جميع مراحل الحملة.

💡 نصائح احترافية:

تقسيم كل حملة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها، ومراقبة تقدمها في الوقت الفعلي

أتمتة الإجراءات المتكررة مثل نقل مهمة إلى مرحلة المراجعة بعد الصياغة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء

استخدم المستندات و ClickUp Brain لتضمين المستندات مباشرةً في الموجز، مما يعزز التعاون من خلال الاحتفاظ بجميع المعلومات الضرورية وأفكار العصف الذهني في مكان واحد

_منصة إدارة المشاريع ضرورية لفريق التسويق، ونحن نحب أن تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نحن نستخدم ClickUp حرفيًا كل يوم، لكل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة تشيلسي بينيت ، مديرة مشاركة العلامة التجارية في مطبعة لولو

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الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الحملات التسويقية

توفر ChatGPT إمكانات كبيرة للمسوقين للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال فهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية وإدراك حدوده، يمكنك تسخير قوته لتعزيز جهودك في إنشاء المحتوى والعصف الذهني والبحث.

ومع ذلك، إذا كنت تريد حلاً أكثر شمولاً للذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp Brain يوفر قدرات قيّمة للمسوقين. من خلال التكامل مع منصة ClickUp Brain لإدارة المشاريع، يوفر ClickUp Brain نهجًا شاملاً لمهام التسويق، بدءًا من إنشاء المحتوى وتحليله إلى التعاون الجماعي وإدارة المشاريع.

إن قدرة ClickUp Brain على أتمتة المهام المتكررة وتوليد الرؤى والعمل في بيئة مألوفة لإدارة المشاريع تجعلها خيارًا مقنعًا للمسوقين الذين يسعون إلى تحسين سير العمل وتحقيق نتائج أفضل. جرّب ClickUp اليوم!