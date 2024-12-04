كيف يمكن للذكاء الاصطناعي كخدمة أن يحول عمليات أعمالك التجارية

64% من الشركات تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيساعدها تعزيز الإنتاجية الإجمالية.

بالإضافة إلى ذلك, 72% من الشركات بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي لوظيفة واحدة على الأقل.

مع قدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل إنتاجية الأعمال، تعمل العديد من الشركات على توسيع نطاق عملياتها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS).

على الرغم من أن الأمر قد يبدو معقداً، إلا أن الذكاء الاصطناعي كخدمة يمكن الوصول إليه بشكل مدهش، حيث يسهل العديد من مقدمي الخدمات دمج الذكاء الاصطناعي في وظائفهم دون استثمارات مالية كبيرة.

في هذه المقالة، سنطلعك على كل ما تحتاج إلى معرفته عن الذكاء الاصطناعي كخدمة، بدءاً من إعداد أدوات الذكاء الاصطناعي إلى استكشاف أفضل اللاعبين في هذا المجال.

ما هو الذكاء الاصطناعي كخدمة؟

الذكاء الاصطناعي كخدمة (AIaaS) هو حل يقدمه بائعون خارجيون يتيح لك نشر أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي على أنظمتك. وهو يمكّنك من استخدام الذكاء الاصطناعي دون تطوير البنية التحتية الخاصة بك للذكاء الاصطناعي. يُعد الذكاء الاصطناعي كخدمة مثاليًا لمديري تكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وعشاق التكنولوجيا الذين يستكشفون تقنيات الذكاء الاصطناعي دون استثمارات أو مخاطر كبيرة.

فوائد الذكاء الاصطناعي كخدمة

يزداد الطلب على الذكاء الاصطناعي كخدمة لمعالجة تحديات الأعمال بكفاءة. تشمل الفوائد الرئيسية ما يلي:

تكلفة مخفضة: ادفع فقط مقابل الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه، وتجنب نفقات بناء البنية التحتية والسماح لك بالوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة بتكلفة معقولة

ادفع فقط مقابل الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه، وتجنب نفقات بناء البنية التحتية والسماح لك بالوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة بتكلفة معقولة تحسين تجربة العملاء: تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة الآلية على تحسين التفاعلات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. 73% من الشركات يستخدمون أو يخططون لاستخدام روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي

تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي مثل المساعدين الافتراضيين وروبوتات الدردشة الآلية على تحسين التفاعلات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. 73% من الشركات يستخدمون أو يخططون لاستخدام روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي محدودية مهارات الترميز المطلوبة: يقدم العديد من موفري خدمات الذكاء الاصطناعي كخدمة واجهات برمجة تطبيقات معدة مسبقًا لمهام تحليل الصور والفيديو. تتيح هذه الميزات أتمتة سير العمل وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تعلم الترميز

يقدم العديد من موفري خدمات الذكاء الاصطناعي كخدمة واجهات برمجة تطبيقات معدة مسبقًا لمهام تحليل الصور والفيديو. تتيح هذه الميزات أتمتة سير العمل وإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تعلم الترميز زيادة إنتاجية الفريق: تعمل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل تحليل المشاعر باستخدام خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية على تحسين الإنتاجية وتعزيز عملية اتخاذ القرار

تعمل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل تحليل المشاعر باستخدام خوارزميات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية على تحسين الإنتاجية وتعزيز عملية اتخاذ القرار تعزيز قابلية التوسع: يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) التوسع من خلال نشر الذكاء الاصطناعي لإكمال المشاريع بكفاءة

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كيف يمكن للشركات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كخدمة

يُعد الذكاء الاصطناعي كخدمة أداة لا تُقدّر بثمن للشركات التي تتطلع إلى تحسين عملياتها وتحسين كفاءة فريق العمل وتقليل عبء المهام المتكررة، والتي يمكن أن تستنزف الوقت والموارد.

من خلال الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي كخدمة، يمكن للشركات التركيز بشكل أكبر على النمو الاستراتيجي والابتكار وحل المشكلات بدلاً من الانشغال بالأنشطة الروتينية. دعنا نستكشف بعض الخطوات العملية لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي كخدمة.

تحديد احتياجات العمل

قبل نشر خدمات الذكاء الاصطناعي، حدد المجالات التي يمكن أن تحدث فيها أكبر تأثير. هل يمكنه أتمتة المهام الروتينية أو تقليل الأخطاء البشرية أو تعزيز العلاقات مع العملاء؟ سيساعدك فهم نقاط الضعف في عملك على مواءمة الذكاء الاصطناعي مع أهدافك.

🤖 على سبيل المثال، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمساعدين الافتراضيين تحسين خدمة العملاء بينما تساعد التحليلات التنبؤية في اتخاذ القرارات وتقييم المخاطر وتحقيق أهداف الإيرادات.

إعداد أدوات الذكاء الاصطناعي

الخطوة التالية هي دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملك. ClickUp وهي منصة إنتاجية شاملة، تقدم أداة ذكاء اصطناعي متعددة الأغراض وقابلة للتخصيص تسمى ClickUp Brain ، مصمم لتبسيط المهام المعقدة وتعزيز كفاءتك بأضعاف مضاعفة.

تقدم ClickUp Brain للشركات خدمات الذكاء الاصطناعي كخدمة لأتمتة المهام المتكررة، وتحسين عملية اتخاذ القرار من خلال استخلاص بيانات مساحة العمل إلى رؤى، وتسهيل إجراءات العمل من خلال تقديم مدخلات مفيدة لتحسين سير العمل.

استخدم ClickUp Brain لأتمتة المهام الروتينية وتوفير وقت ثمين

يتيح تكامله مع منصة ClickUp Brain الوصول إلى بياناتك المتعلقة بالعمل. يُلغي هذا التكامل الحاجة إلى تبديل المنصات أو تحميل البيانات إلى أدوات الطرف الثالث، وبالتالي تحسين إمكانية الوصول والإنتاجية مع تقليل مخاطر انتهاك الخصوصية.

أتمتة المهام الروتينية

تفيد أدوات الأتمتة الشركات التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتحرير الموارد البشرية القيّمة. عند اختيار الأداة المناسبة لـ إنشاء سير عمل آلي ، تشمل الميزات الرئيسية سهولة الاستخدام، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والفعالية من حيث التكلفة، وقابلية التوسع، وسهولة التكامل.

اختر من بين أكثر من 100 قالب أتمتة معدة مسبقًا في ClickUp Automations أو أنشئ قوالبك الخاصة بك من البداية

استخدام أتمتة ClickUp الذي يحتوي على أكثر من 100 نوع من مهام سير عمل الأتمتة المدمجة مسبقًا في قوالب، يمكنك أتمتة معظم مهام إدارة مشروعك دون أي متاعب.

على سبيل المثال:

تعيين المهام تلقائيًا عندما تنقلها إلى مرحلة معينة، مثل تعيين مطور بمجرد دخول التذكرة في حالة "قيد التقدم"

تعيين تذكيرات أو إشعارات متكررة عند اقتراب تواريخ الاستحقاق، مما يضمن بقاء فريقك على المسار الصحيح دون تدخل يدوي

أتمتة تغييرات الحالة، مثل وضع علامة "مكتمل" على المهام عند الانتهاء من جميع المهام الفرعية، مما يقلل من الحاجة إلى الإشراف المستمر

استخدم المشغلات مثل إنشاء المهام، أو تحديثات الحالة، أو تغييرات الأولوية لبدء الإجراءات، مثل إخطار أصحاب المصلحة أو إنشاء مهام المتابعة

من خلال إقران ClickUp Brain مع ClickUp Automations، يمكنك إنشاء تسلسلات أتمتة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية.

إنشاء تسلسلات أتمتة باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك ClickUp Brain استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية من خلال صياغة الردود السريعة على رسائل البريد الإلكتروني، والعصف الذهني لأفكار المشاريع، وتلخيص الوثائق المطولة. ويمكنه أيضاً تحليل مهامك بناءً على المواعيد النهائية وعبء العمل، مما يساعدك على تحديد أولويات المهام المناسبة لتحقيق أهدافك.

إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي

منذ نشأته، تم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أو GenAI لتكملة الإبداع البشري وتخطي حدود الإبداع البشري في تطبيقات مثل إنشاء المحتوى والتخصيص المفرط في تفاعلات العملاء.

👀 هل كنت تعلم؟

هناك تحول كبير نحو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI المصممة خصيصًا لقطاعات محددة، مثل الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة.

وفقًا لشركة Gartner، فإن أكثر من 50% من نماذج GenAI من المتوقع أن تكون خاصة بالقطاعات بحلول عام 2027، مقارنةً بنسبة 1% فقط في عام 2023. هذا الاتجاه مدفوع بالحاجة إلى تطبيقات ذكاء اصطناعي دقيقة ومدركة للسياق تلبي المتطلبات الفريدة للقطاعات المختلفة.

ClickUp Brain and Docs

يجمع ClickUp Brain بين أكثر الميزات المفيدة لبعض من أفضل أدوات إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي -وتظل أداة متعددة الاستخدامات يمكنك استخدامها في مختلف الوظائف والصناعات. بدءاً من استراتيجيات المحتوى والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني وصولاً إلى مخططات المحتوى والصفحات المقصودة، يمكنها مساعدتك في إنشاء كل ما تحتاجه لحملاتك التسويقية.

استخدم ClickUp Brain لتوليد أفكار للمحتوى وكتابة محتوى مصقول ومخصص وخالٍ من الأخطاء

نظرًا لأن ClickUp Brain هو جزء من واجهة ClickUp Brain الشاملة، فهو مدمج بشكل وثيق مع ميزات مثل مستندات ClickUp . يتيح لك ذلك إنشاء مستودعات المحتوى وتحريرها وصيانتها في مكان واحد.

استخدم ClickUp Brain وDocs معًا لإنشاء محتوى أكثر ذكاءً وانسيابية

تستخدم أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء محتوى جذاب بناءً على متطلباتك.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت حديث العهد باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى ولا تعرف كيفية كتابة المطالبات، يمكنك أيضًا استخدام قوالب مجانية لمطالبات الذكاء الاصطناعي للبدء.

قوالب ClickUp

بدلاً من ذلك، إذا كنت تواجه مشكلة في الكتابة، يمكنك استخدام قالب كتابة محتوى ClickUp للتغلب عليه ببضع نقرات

قالب كتابة محتوى ClickUp

يهدف هذا القالب الملائم للمبتدئين إلى تبسيط كتابة المحتوى من خلال توفير إطار عمل منظم لتخطيط وتنظيم وتنفيذ مشاريع المحتوى بكفاءة. استخدمه للبدء في كتابة محتوى جذاب للعلامة التجارية والتسويق ونسخة المبيعات. كما أنه يساعد على تتبع جميع تفاصيل المشروع وتخزينها في مكان واحد ويعزز التعاون بين أعضاء الفريق.

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استخدام التحليل التنبؤي

قد يبدو من الصعب التعامل مع التحليل التنبؤي. ClickUp Dashboards على مساعدتك في تحديد الاتجاهات بسرعة وتعديل الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

تصور جميع مقاييسك الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

وهي تمثل بصرياً المقاييس الرئيسية من مساحة العمل الخاصة بك، مثل معدلات إنجاز المهام، والجداول الزمنية للمشروع، وتوزيع عبء العمل. يسمح ذلك للفرق بتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي وتعديل مشاريعهم ومواردهم بشكل استباقي، وتحسين أدائهم.

تعزيز تعاون الفريق محادثة ClickUp يمكن الجمع بين ClickUp Brain و ClickUp Brain لضمان بقاء فريقك على اتصال دائم وإطلاع دائم.

يمكن للفرق استخدام الدردشة لمناقشة مهام أو مشاريع أو أفكار محددة مباشرةً داخل ClickUp، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة. يقوم ClickUp Brain بتحليل المحادثات الجارية وبيانات المشروع ذات الصلة لإظهار الرؤى الهامة أو اقتراح الموارد في الوقت الفعلي.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريقك يناقش موعدًا نهائيًا لمهمة في الدردشة. في هذه الحالة، يمكن ل Brain تحويل الرسالة إلى انقر فوق المهمة وتقديم نظرة عامة على المعالم ذات الصلة أو الإشارة إلى المخاطر المحتملة بناءً على التقدم الحالي.

قم بإقران ClickUp Brain مع ClickUp Chat لتعزيز التعاون القائم على السياق

من خلال الرؤى الذكية التي يوفرها ClickUp Brain المدمجة في الدردشة، يمكن لأعضاء الفريق اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات أثناء المناقشات دون الحاجة إلى البحث عن تحديثات أو تقارير في مكان آخر.

دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحالية

يدعم ClickUp عمليات تكامل سلسة مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Workspace وClockify وDropbox وGitLab وZoom وغيرها، مما يضمن أن يتناسب ClickUp Brain بشكل طبيعي مع تدفقات العمل الحالية.

🧠 حقيقة ممتعة

يوجد أكثر من 1000 تكامل ClickUp مما يجعله متجراً شاملاً لجميع احتياجات عملك.

دمج أدواتك وسير عملك الحالي مع ClickUp دون عناء

هذه هي الميزة التي يجدها العديد من مستخدمي ClickUp الأكثر فائدة عند ترحيل عملياتهم من أدوات متعددة إلى منصة ClickUp.

يقلل ClickUp من الحاجة إلى وجود برامج متعددة لإدارة المشروع من خلال توفير ميزات مثل التعليقات وإرسال الإشعارات تلقائيًا عند وضع علامات على المستخدمين. علاوة على ذلك، يتكامل مع أدوات مثل Miro وGDrive مما يلغي الحاجة إلى تكرار المهام/المحتوى في تلك الأنظمة_.

سيد بابلا، منسق برنامج الرفاهية في كلية دارتموث - مركز عافية الطلاب

تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم

من المهم تدريب فريقك لتعظيم إمكانات الذكاء الاصطناعي. استخدم خدمات التعلم الآلي لمساعدتك على فهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بفعالية.

يمكنك أيضًا استخدام نموذج خطة طرح تدريب ClickUp للتدريب لهيكلة برامج التعلم.

قالب خطة طرح التدريب ClickUp

يمكن لهذا القالب مساعدتك:

تحسين إجراءات التدريب

ضمان التبني السلس للعمليات

تعزيز تنمية المهارات عبر المؤسسة

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي كخدمة مع ClickUp

سواء كنت تقوم بإدارة المشاريع، أو تحسين خدمة العملاء، أو تعزيز تعاون الفريق، يمكن للذكاء الاصطناعي كخدمة أن يحقق قيمة كبيرة.

لنلقِ نظرة على بعض الحالات المحددة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وكيف يسهل عليك ClickUp Brain تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف وظائف الأعمال.

إدارة المشاريع

إدارة المشاريع هي حلقة لا تنتهي من المواعيد النهائية والمهام والإجراءات والموارد والتواصل. باستخدام الذكاء الاصطناعي كخدمة، يمكنك توقع التحديات وتحسين سير العمل والحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد.

يستخدم مديرو المشاريع الذكاء الاصطناعي من أجل:

التنبؤ بمخاطر المشروع: من خلال تحليل بيانات المشروع التاريخية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد المخاطر المحتملة في وقت مبكر، مما يمكّن الفرق من اتخاذ إجراءات وقائية قبل تفاقم المشكلات

من خلال تحليل بيانات المشروع التاريخية، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد المخاطر المحتملة في وقت مبكر، مما يمكّن الفرق من اتخاذ إجراءات وقائية قبل تفاقم المشكلات تحسين سير العمل: تعمل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي على ضبط سير العمل بناءً على تبعيات المهام والتقدم المحرز، مما يقلل من عمليات المتابعة اليدوية ويضمن سلاسة سير المشروع

تعمل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي على ضبط سير العمل بناءً على تبعيات المهام والتقدم المحرز، مما يقلل من عمليات المتابعة اليدوية ويضمن سلاسة سير المشروع دعم القرارات المستندة إلى البيانات: يمكن أن تساعد رؤى الذكاء الاصطناعي المستمدة من تحليل البيانات الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعديل استراتيجيات المشروع حسب الحاجة

يمكن أن تساعد رؤى الذكاء الاصطناعي المستمدة من تحليل البيانات الفرق على اتخاذ قرارات مستنيرة وتعديل استراتيجيات المشروع حسب الحاجة تتبع المواعيد النهائية: يساعد التتبع والتنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ضمان بقاء المهام في الموعد المحدد مع التحديثات والتذكيرات في الوقت الفعلي

اكتب ملخصات واضحة للمشروعات باستخدام ClickUp Brain وحافظ على مشاريعك على المسار الصحيح

باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي مثل ClickUp Brain، يمكن لمديري المشاريع أتمتة المهام وإنشاء ملخصات المشاريع والحصول على رؤى قائمة على البيانات. وهذا يساعد على إدارة المخاطر ويضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. وبهذه الطريقة، يصبح الذكاء الاصطناعي كخدمة أحد الأصول التي لا تقدر بثمن في تحقيق أهداف المشروع.

خدمة العملاء

يُعد الذكاء الاصطناعي كخدمة عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة في خدمة العملاء، حيث يمنح الفرق الأدوات اللازمة لأتمتة المهام المتكررة وتحسين كيفية التواصل مع العملاء. وإليك كيفية عملها:

المساعدون الافتراضيون: يتعامل المساعدون المدعومون بالذكاء الاصطناعي مع الاستفسارات الروتينية ويقدمون ردودًا فورية، مما يتيح للوكلاء البشريين التعامل مع المشكلات المعقدة.

على سبيل المثال، مساعد سيفورا المدعوم بالذكاء الاصطناعي, فنان سيفورا الافتراضي يساعد العملاء في توصيات المنتجات والاستفسارات الروتينية، مما يسمح للوكلاء البشريين بالتركيز على الاحتياجات الأكثر تعقيدًا

حل التذاكر آليًا: يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتصنيف تذاكر العملاء وتوجيهها حسب الأولوية، مما يقلل من أوقات الاستجابة ويحسن جودة الخدمة

يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتصنيف تذاكر العملاء وتوجيهها حسب الأولوية، مما يقلل من أوقات الاستجابة ويحسن جودة الخدمة دعم العملاء الاستباقي: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل سلوك العميل لتحفيز الإجراءات الاستباقية، مثل إرسال معلومات مفيدة أو اقتراح ترقيات قبل أن يطلب العميل ذلك

عزز خدمة عملائك رأسيًا باستخدام ClickUp Brain

يمكن ل ClickUp Brain دعم فرق خدمة العملاء من خلال إنشاء قوالب الرد على الأسئلة الشائعة وأتمتة إدارة التذاكر. وبهذه الطريقة، يمكنك ضمان حصول عملائك على المساعدة الفورية.

التسويق

باستخدام الذكاء الاصطناعي كخدمة للحملات من خلال أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكن للمسوقين أن يكونوا أكثر استجابة لاحتياجات العملاء. فيما يلي بعض الطرق التي يمكّن الذكاء الاصطناعي المسوقين من التواصل بشكل أكثر مصداقية مع جمهورهم:

إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى: يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات المستخدم لإنشاء رسائل مخصصة، مما يعزز تجربة العملاء

يحلل الذكاء الاصطناعي بيانات المستخدم لإنشاء رسائل مخصصة، مما يعزز تجربة العملاء أداء أبحاث السوق: يعالج الذكاء الاصطناعي مجموعات كبيرة من البيانات ل البحث في السوق وتحديد الاتجاهات وعادات المستهلكين لتوفير رؤى لاستراتيجيات أكثر ذكاءً

يعالج الذكاء الاصطناعي مجموعات كبيرة من البيانات ل البحث في السوق وتحديد الاتجاهات وعادات المستهلكين لتوفير رؤى لاستراتيجيات أكثر ذكاءً تحسين الحملات: يقدم الذكاء الاصطناعي ملاحظات في الوقت الفعلي، مما يسمح بإجراء تعديلات فورية لتحسين النتائج

تحليل وتوثيق دراسات الحالة التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي كخدمة مع ClickUp Brain

يساعد ClickUp Brain فرق التسويق على إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر ذكاءً - سواء كان ذلك في تخطيط الحملات أو أتمتة المهام المتكررة أو الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات. مع ClickUp Brain، يصبح التسويق أقل انشغالاً بالأعمال المزدحمة وأكثر انهماكاً في العمل وأكثر انهماكاً في القيام برهانات إبداعية ذات مردود قوي.

اقرأ أيضًا: كيفية استخدام فريق التسويق في ClickUp ل ClickUp

إدارة الفريق

يمكن أن تكون إدارة الفريق أمراً صعباً، لكن الذكاء الاصطناعي كخدمة يبسّط الدعم والقيادة من خلال:

تعيين المهام بذكاء: يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم المهارات وعبء العمل والتوافر لتعيين المهام بفعالية، مما يضمن الأداء الأمثل

يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم المهارات وعبء العمل والتوافر لتعيين المهام بفعالية، مما يضمن الأداء الأمثل مراقبة الأداء: يتتبع الذكاء الاصطناعي المقاييس الفردية والجماعية، مما يوفر للمديرين رؤى لدعم وتحفيز فرقهم

يتتبع الذكاء الاصطناعي المقاييس الفردية والجماعية، مما يوفر للمديرين رؤى لدعم وتحفيز فرقهم تحسين التواصل: تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي على تحسين التواصل من خلال تلخيص المناقشات وترجمة الرسائل والحفاظ على توافق الجميع

تلخيص تحديثات العمل لإدارة الفريق والأداء بكفاءة باستخدام ClickUp Brain

مع الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تصبح إدارة الفريق أقل اعتماداً على التخمين وأكثر اعتماداً على الاستراتيجية. يجعل ClickUp Brain من السهل تفويض المهام بفعالية، ومراقبة التقدم المحرز أثناء حدوثه، والحفاظ على تحرك الجميع في نفس الاتجاه.

اللاعبون الرئيسيون في الذكاء الاصطناعي كخدمة

من المهم اختيار أفضل بائع للذكاء الاصطناعي كخدمة لنشر أدوات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات عملك بشكل صحيح والبقاء في حدود ميزانيتك. إليك قائمة ببعض اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي كخدمة وبعض الحلول التي يقدمونها.

ClickUp

تبرز ClickUp كلاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي كخدمة من خلال ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة الخاصة بها، ClickUp Brain، والتي يمكن أن تحل محل معظم مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين تستخدمهم.

تُسهِّل ClickUp Brain وتكاملها مع بقية منصة ClickUp من إقران إدارة المشروع بالمهام الإبداعية دون الاستثمار في تطبيقات خارجية.

يمكنك استخدامه لدعم جميع وظائف الأعمال في مكان واحد، بدءاً من تشغيل التعليمات البرمجية وصياغة وثائق المنتج إلى تتبع أهداف التسويق، وبناء الاستراتيجيات المالية، وتحسين خدمة العملاء.

إليك بعض الخدمات التي تقدمها ClickUp في مجال الذكاء الاصطناعي كخدمة:

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي: لقد ولّت أيام البحث في المستندات للعثور على المعلومات الأساسية. فمع ClickUp Brain، يمكنك العثور على المعلومات وتلخيصها بسرعة من المستندات والتقارير والويكي وغيرها في ثوانٍ

لقد ولّت أيام البحث في المستندات للعثور على المعلومات الأساسية. فمع ClickUp Brain، يمكنك العثور على المعلومات وتلخيصها بسرعة من المستندات والتقارير والويكي وغيرها في ثوانٍ كاتب ذكاء اصطناعي للعمل: يمكن لـ ClickUp Brain ترجمة وتحرير وعصف ذهني وتوليد أفكار المحتوى في غضون دقائق

استخدم الذكاء الاصطناعي كخدمة من ClickUp لصياغة محتوى مقنع في ثوانٍ

مدير مشروع بالذكاء الاصطناعي: يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في إدارة المشاريع من خلال تحسين سير العمل وأتمتة المهام وتحديثات التقدم والتنسيق مع أعضاء الفريق ومعالجة المشكلات الحرجة

الذكاء الاصطناعي من أمازون لخدمات الويب (AWS) ### أمازون لخدمات الويب (AWS)

أمازون هي أكثر من مجرد منصة للتجارة الإلكترونية - فهي تقدم الحوسبة السحابية من خلال خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS). تتضمن AWS أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تشمل عروضها للذكاء الاصطناعي كخدمة ما يلي:

Amazon Rekognition: يحلل الصور ومقاطع الفيديو لاكتشاف الأشياء والوجوه والعناصر المرئية

يحلل الصور ومقاطع الفيديو لاكتشاف الأشياء والوجوه والعناصر المرئية أمازون ليكس: يوفر أدوات لإنشاء روبوتات الدردشة والمساعدات الصوتية التي تفهم اللغة الطبيعية

يوفر أدوات لإنشاء روبوتات الدردشة والمساعدات الصوتية التي تفهم اللغة الطبيعية Amazon SageMaker: يساعد المطورين وفرق البيانات على إنشاء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها بسهولة

جوجل كلاود للذكاء الاصطناعي

لا تكتمل قائمة حلول الذكاء الاصطناعي بدون Google Cloud AI. فهي توفر العديد من خدمات التعلم الآلي وحلول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

Google Cloud Vision AI: يحلل الصور ومقاطع الفيديو لاكتشاف الأجسام والتعرف على الوجوه وتطبيق التسميات

يحلل الصور ومقاطع الفيديو لاكتشاف الأجسام والتعرف على الوجوه وتطبيق التسميات Google Cloud AI: يقدم أدوات التعلم الآلي للمطورين، ويدعم TensorFlow و scikit-learn

يقدم أدوات التعلم الآلي للمطورين، ويدعم TensorFlow و scikit-learn Google Cloud Natural Language API: يحلل النصوص لتحديد المشاعر وتصنيف المحتوى

يحلل النصوص لتحديد المشاعر وتصنيف المحتوى Google Dialogflow: منصة لإنشاء روبوتات الدردشة والمساعدين الافتراضيين الذين يفهمون اللغة الطبيعية ويستجيبون لها

مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي

تقدم Microsoft Azure AI مجموعة متنوعة من الأدوات والخدمات التي تساعد الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. تتراوح إمكانيات هذه الأداة من التعلم الآلي إلى معالجة اللغة الطبيعية. وتشمل ميزاتها ما يلي:

البحث المعرفي: تضيف وظيفة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات الجوال والويب

تضيف وظيفة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات الجوال والويب خدمات الروبوت: تقدم حل روبوت دردشة آلي قابل للتطوير وبدون خادم يتم ضبطه بناءً على الطلب

تقدم حل روبوت دردشة آلي قابل للتطوير وبدون خادم يتم ضبطه بناءً على الطلب الخدمات الإدراكية الآمنة: توفر واجهات برمجة التطبيقات لمهام الإشراف على المحتوى واكتشاف الحالات الشاذة

توفر واجهات برمجة التطبيقات لمهام الإشراف على المحتوى واكتشاف الحالات الشاذة التعلم الآلي الآمن (AML): يساعد في إنشاء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها في السحابة وعلى الأجهزة المتطورة

IBM Watson

تقدم IBM Watson للشركات أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مساعدين افتراضيين وتحليل النصوص. ويمكنه أيضًا نشر نماذج التعلم الآلي المخصصة دون معرفة مسبقة بعلوم البيانات. كما تدعم منصتها القائمة على السحابة إنشاء نماذج مخصصة وتدريبها. فيما يلي بعض ميزاتها:

مساعد واتسون: يساعد في إنشاء مساعدين افتراضيين لتفاعلات العملاء

يساعد في إنشاء مساعدين افتراضيين لتفاعلات العملاء فهم اللغة الطبيعية من واتسون: يحلل النصوص المعقدة بحثًا عن المشاعر والفئات والرؤى الرئيسية

يحلل النصوص المعقدة بحثًا عن المشاعر والفئات والرؤى الرئيسية IBM Watson Studio: يُمكِّن المطورين من إنشاء نماذج تعلّم الآلة وتدريبها ونشرها عبر منصات سحابية متعددة

التحديات والاعتبارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي كخدمة

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي هو الصديق الذي نحتاجه جميعًا، إلا أنه ينطوي أيضًا على تحديات. دعنا نرى بعضًا من تحديات الذكاء الاصطناعي كخدمة ومضاداتها.

خصوصية البيانات

ينطوي التعامل مع البيانات الحساسة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على مخاطر، بما في ذلك انعدام الشفافية، والاحتيال التوليدي للذكاء الاصطناعي، والتزييف العميق. يجب على الشركات التأكد من أن بياناتها الحساسة آمنة مع مزود الذكاء الاصطناعي كخدمة. تعطي ClickUp الأولوية لأمنك من خلال الامتثال للوائح حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وتنفيذ بروتوكولات تشفير صارمة لحماية بياناتك والحفاظ على الثقة.

تعقيد التكامل

قد يكون دمج الذكاء الاصطناعي في تدفقات العمل الحالية أمرًا صعبًا. إن التكامل بين ClickUp وClickUp Brain يحررك من مخاطر وتكاليف استخدام منصات متعددة غير متصلة مع توفير أمان البيانات.

منحنى التعلم

قد يكون تعلم تشغيل منصات جديدة أمرًا صعبًا، خاصة عند تدريب أعضاء الفريق. يوفر ClickUp موارد شاملة، بما في ذلك البرامج التعليمية والقوالب والندوات عبر الإنترنت ومركز المساعدة، لضمان قدرتك على مواصلة العمل مع التكنولوجيا الجديدة دون انقطاع.

مستقبل الذكاء الاصطناعي كخدمة

يتمتع الذكاء الاصطناعي كخدمة بمستقبل واعد، حيث يتيح فرصاً للشركات القائمة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. يمكن أن تستفيد قطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والتعليم وتجارة التجزئة والتسويق والزراعة والأمن من الذكاء الاصطناعي كخدمة.

يشهد سوق الذكاء الاصطناعي كخدمة نموًا ملحوظًا. تشير التوقعات إلى أن قيمته سترتفع من 24.947 مليار دولار في عام 2024 إلى 168.449 مليار دولار بحلول عام 2029، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 46.5% .

ويتوقع المحللون أن تتصدر أمريكا الشمالية السوق بسبب النظام البيئي التكنولوجي القوي، والبنية التحتية السحابية القوية، ووجود لاعبين رئيسيين مثل AWS وMicrosoft وGoogle. كما يتوقعون أيضًا أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة في هذا المجال، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي في النظم الإيكولوجية الذكية في التصنيع والزراعة.

من المتوقع أن تصبح ساحة اللعب أكثر تنافسية، والشركات التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي والبيانات لمساعدتها على الابتكار في كل ما تقوم به ستكون في وضع غير مواتٍ.

بول دوغرتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار، أكسنتشر

هذه الطفرة مدفوعة بالتطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية، بالإضافة إلى زيادة طلب الشركات على حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير والفعالة من حيث التكلفة.

وعلى الرغم من أنها توفر مزايا مثل تحسين الأتمتة وخفض التكاليف وزيادة رضا العملاء، إلا أنها تنطوي أيضاً على عيوب محتملة، مثل التحيزات البشرية وفقدان الوظائف والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ.

اعمل بذكاء أكبر مع ClickUp Brain

تعمل خدمات الذكاء الاصطناعي على تحويل جوانب مختلفة من حياتنا، بدءاً من تحسين إنتاجية الأعمال والأفراد إلى تحليل البيانات الهامة والتنبؤ بتوقعات الطقس.

لقد آمنت منذ فترة طويلة بأن الذكاء الاصطناعي لن يحسّن الطريقة التي نعيش بها فحسب، بل سيغيرها بشكل أساسي. ... فالذكاء الاصطناعي يضع أدوات ذات قوة ومرونة غير مسبوقة وحتى تخصيصها في أيدي الجميع، ولا تتطلب أكثر من لغة طبيعية لتشغيلها. وستساعدنا هذه الأدوات في العديد من جوانب حياتنا، وستتولى دور المتعاونين الخارقين.

سيلفيو سافاريز، نائب الرئيس التنفيذي وكبير العلماء، أبحاث الذكاء الاصطناعي في Salesforce

لإثبات وجودك في العالم الذي يديره الذكاء الاصطناعي، يمكنك إما أن تبدأ من الصفر بالتدريب لتكون مهندس الذكاء الاصطناعي القادم أو أن تتقدم باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي كخدمة مثل ClickUp Brain.

لماذا الانتظار حتى تتخلف عن الركب؟ اشترك في ClickUp اليوم مجانًا.