أفضل 25+ وكالة تسويق نمو لعام 2025

يواجه المسوقون ضغوطًا مستمرة للتكيف مع سلوكيات المستهلكين المتغيرة والاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي

✅ تحقق من الحقائق: شهد قطاع التسويق تغيرات في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين أكثر مما شهده في العقود الخمسة الماضية، مما يجعل من الضروري للعلامات التجارية التكيف والبقاء على صلة بالواقع واكتساب ميزة تنافسية.

تحتاج الشركات إلى جذب عملاء محتملين مؤهلين، وتحويل العملاء المحتملين بشكل فعال، وبناء ولاء دائم للعملاء، مع تحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

هذا هو مجال التسويق النمو - نهج تجريبي قائم على البيانات يركز على دورة حياة العميل بأكملها. يمكن أن توفر الشراكة مع وكالة تسويق نمو متخصصة الخبرة والأدوات والاستراتيجيات اللازمة للتنقل في هذا البيئة المعقدة وتحقيق نتائج قابلة للتطوير. في حين أن العديد من الوكالات تدعي خبرة في مجال النمو، فإن اختيار الشريك المناسب أمر بالغ الأهمية.

في هذا الدليل، سوف نستكشف أفضل 25 وكالة تسويق نمو لمساعدتك في توسيع فريق التسويق وتحويل أعمالك. 🌱

دون مزيد من الإطالة، لنبدأ!

ما هو التسويق النمو؟

يتجاوز التسويق النمو مفهوم العلامة التجارية وحركة المرور، فهو يتعلق ببناء نظام قابل للتكرار لاكتساب العملاء وتفعيلهم والاحتفاظ بهم عبر مسار التحويل بالكامل.

فكر في الأمر على أنه تسويق علمي: اختبر، تعلم، وسّع نطاق عملك. بدلاً من الاعتماد على الحملات الثابتة، يجري مسوقو النمو تجارب مستمرة على الصفحات المقصودة والقنوات والرسائل وغير ذلك للعثور على العوامل التي تحقق النتائج ومضاعفة النتائج بسرعة.

👀 هل تعلم؟ ​​صاغ مصطلح "اختراق النمو" في عام 2010 شون إليس، الذي كان يبحث عن مسوقين يمكنهم التركيز على هدف واحد: النمو السريع، دون قيود الممارسات التسويقية التقليدية.

تساعد وكالات التسويق النمو الشركات من خلال صياغة استراتيجيات اكتساب مخصصة وتحسين تجربة العملاء. فهي تعمل على كسر حواجز البيانات، واختبار الأفكار الجديدة، وتحويل الرؤى إلى أفعال، وتتمتع بالقدرة على وضع الاستراتيجيات وتنفيذها.

النتيجة؟ تحرير الفرق الداخلية، وتسريع نمو الجمهور، وزيادة الإيرادات، وزيادة المرونة في التكيف مع تغيرات السوق.

فيما يلي جدول موجز يوضح الفروق بين وكالات التسويق التقليدية ووكالات التسويق النمو.

الجانب وكالات التسويق التقليدية وكالات التسويق النمو التركيز توليد حركة المرور، وزيادة ظهور العلامة التجارية، وتوليد العملاء المحتملين نهج القمع الكامل (الوعي، الاكتساب، التنشيط، الإيرادات، الاحتفاظ، الإحالة) المقاييس نتائج الحملات، والوصول، والانطباعات، والنقرات AAARRR Pirate Metrics للتتبع المستمر (الوعي، الاكتساب، التنشيط، الإيرادات، الاحتفاظ، الإحالة) الاستراتيجية حملات ثابتة لمرة واحدة التجريب المستمر والتحسين والتطوير الأدوات والأساليب أدوات التسويق التقليدية والإعلان والعلاقات العامة أدوات اختراق النمو، وتحليل البيانات، واختبار A/B، وحلقات التغذية الراجعة رحلة العميل ركز على جذب عملاء جدد ركز على دورة حياة العميل بأكملها، من الوعي إلى الترويج النتيجة الوعي بالعلامة التجارية وتوليد العملاء المحتملين نمو قابل للتطوير وطويل الأمد وولاء العملاء نهج النمو نمو خطي من خلال الحملات والإعلانات نمو مستمر قائم على البيانات مع تكرارات واختبارات سريعة المرونة تعديلات محدودة، استراتيجيات محددة مرونة عالية مع تعديلات وتغييرات متكررة

🧠 حقيقة ممتعة: اسم "Pirate Metrics" مشتق من الصوت الذي يصدره إطار العمل "AARRR!" وهو أيضًا تعبير مفضل لدى القراصنة! 🏴‍☠️

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كيف تساعد وكالات التسويق النمو الشركات

تقدم وكالات التسويق النمو مزايا فريدة يمكنها تغيير مسار أعمالك. وإليك ما يميزها:

حقق نموًا سريعًا ومستدامًا من خلال استراتيجيات التسويق القائمة على المنتجات والمصممة لتحقيق نتائج ملموسة

وفر الموارد من خلال عمليات وأدوات فعالة تركز حصريًا على تسريع النمو

احصل على تقنيات متقدمة وتحليلات للبيانات للحصول على رؤى تساعدك على الحفاظ على استراتيجيتك في صدارة السوق

استمتع بحلول مخصصة تتوافق مع أهداف عملك وديناميكيات السوق واحتياجات العملاء

تكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة من خلال نهج مرنة تتناسب مع وتيرة نموك

وسّع فرصك من خلال العلاقات الواسعة التي توفرها هذه الوكالات عبر قيادة وكالات التسويق

تجنب المخاطر والتأخيرات المرتبطة ببناء فرق داخلية

من خلال دمج تقنيات مثل حلقات النمو وأطر عمل أخرى مجربة في استثمارات التسويق، تبني هذه الوكالات استراتيجية شاملة لتسويق النمو لضمان أن تؤدي جهودك إلى نجاح مستدام.

📮ClickUp Insight: 37% من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى، بما في ذلك الكتابة والتحرير والبريد الإلكتروني. ومع ذلك، عادةً ما تتطلب هذه العملية التبديل بين أدوات مختلفة، مثل أداة إنشاء المحتوى ومساحة العمل الخاصة بك. مع ClickUp، تحصل على مساعدة في الكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتعليقات والدردشات والمستندات والمزيد، مع الحفاظ على السياق من مساحة العمل بأكملها.

🧠 حقيقة ممتعة: يؤمن المختصون في التسويق التوسعي بمبدأ "الفشل السريع والتعلم الأسرع". فكلما أسرعت في تجربة تكتيكات مختلفة، زادت سرعة تحسينك وتوسيع نطاق ما ينجح، مما يوفر الوقت والموارد الثمينة.

أفضل وكالات التسويق النمو

قبل مراجعة قائمة أفضل وكالات التسويق النمو، من الضروري معرفة ما يجب مراعاته عند اختيار الشريك المناسب.

معايير اختيار أفضل وكالة تسويق للنمو

يمكن للوكالة المناسبة أن تحدد نجاح أو فشل رحلة نموك، لذا من الضروري فهم المعايير الأساسية. دعنا نتعمق في أهم العوامل عند اختيار وكالة التسويق المثالية لتحقيق النمو.

خدمات شاملة: من إنشاء قوالب خارطة طريق التسويق إلى التنفيذ، يجب أن تغطي جميع جوانب التسويق النمو

الخبرة في أدوات اختراق النمو: يعتمد مخترقو النمو على أدوات متخصصة لاختبار الحملات التسويقية وتحسينها وتوسيع نطاقها. تحقق مما إذا كانت الوكالة ماهرة في استخدام أدوات مثل Unbounce وHotjar وMixpanel وGoogle Analytics وغيرها

التركيز على عائد الاستثمار: يجب أن تركز وكالتك المثالية على تحقيق الإيرادات ودفع النمو الذي يؤثر بشكل مباشر على أرباحك، وليس فقط على المقاييس الزائفة مثل عدد زيارات الموقع أو الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي

القوالب: يجب أن تعرف الوكالة كيفية إنشاء خطط تسويق قابلة للتنفيذ واستخدام أحدث الموارد

التخصيص: كل شركة فريدة من نوعها، لذا فإن النهج الموحد لا يصلح للجميع. ستقوم وكالة التسويق المتميزة بتصميم استراتيجيات مخصصة خصيصًا لأهداف شركتك وجمهورك المستهدف والتحديات التي تواجهها

التواصل القوي: يجب أن تحافظ الوكالة على اتصال واضح ومستمر، وتقدم تقارير منتظمة، وتكون شفافة بشأن استراتيجياتها ونتائجها

الأسعار: تأكد من أن الوكالة تقدم نموذج تسعير واضح وشفاف يتوافق مع ميزانيتك وأهدافك للنمو. افهم كيفية احتساب الرسوم - سواء بالساعة أو على أساس المشروع أو على أساس عقد احتفاظ - حتى لا تفاجأ بأي مفاجآت في المستقبل

بالنظر إلى هذه العوامل، ستكون جاهزًا لاختيار وكالة تحقق نتائج حقيقية ونموًا طويل الأمد.

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قائمة أفضل وكالات التسويق النمو

يعد التسويق النمو فعالًا للغاية لأنه يركز على ما يهم، وهو العثور على ما ينجح ومضاعفة الجهود لتحقيقه. يتعلق الأمر بالتجربة والتعلم السريع والتوسع الذكي لتحقيق نتائج حقيقية. تتقدم العلامات التجارية على منافسيها في عالم يتغير فيه سلوك المستهلك بين عشية وضحاها.

فيما يلي قائمة بأفضل وكالات التسويق النمو الرائدة حاليًا، وهي وكالات يجب أن تفكر في الشراكة معها في رحلتك نحو النمو.

1. NoGood

عبر NoGood

📍 الموقع: مدينة نيويورك📅 تاريخ التأسيس: 2017

لماذا تختار NoGood:NoGood هي وكالة نمو تعتمد على الأداء ومصممة للتوسع. إنها الشريك المثالي لخدمات B2B SaaS والرعاية الصحية والعلامات التجارية الاستهلاكية التي تسعى إلى زيادة الإيرادات، وليس مجرد زيادة عدد الزيارات. يجمع فريقهم بين المبدعين وعلماء البيانات ومسوقي النمو لتنفيذ استراتيجيات شاملة مدعومة بتجارب سريعة وعائد استثمار واضح.

مثال على حالة استخدام:هل تريد إطلاق منتج SaaS في سوق أمريكي تنافسي؟ ساعدت NoGood شركة ByteDance في طرح Lark Suite في الولايات المتحدة والتوسع دوليًا، مما أثبت قدرتها على تنفيذ حملات عالمية عالية المخاطر.

🎯 إنجازات بارزة:

معترف بها من قبل TechCrunch كواحدة من أفضل وكالات النمو في الولايات المتحدة

زيادة الإيرادات الرقمية السنوية لشركة SteelSeries بنسبة 35٪

ساعدت MongoDB و TikTok في توسيع نطاق جهود الاستحواذ المستهدفة

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تدير شركة منتجات أو شركة SaaS، يمكن لوكالة التسويق النمو أن تساعدك في تقليل معدل توقف العملاء، وزيادة التحويلات من الإصدارات التجريبية إلى الإصدارات المدفوعة، وتقصير دورة المبيعات، كل ذلك في نفس مرحلة النمو.

2. Velocity Growth

عبر Velocity Growth

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تاريخ التأسيس: 2020

Velocity Growth هي وكالة تسويق رقمي متخصصة في التسويق القائم على الأداء والتسويق طوال دورة الحياة وتحسين محركات البحث (SEO). وقد جعلها نهجها الموجه رائدة في خدمات التسويق الرقمي.

يعمل فريق الوكالة كامتداد لعملك، ويقدم خبرة لا مثيل لها وشفافية كاملة. فهم لا يكتفون بتنفيذ الاستراتيجيات فحسب، بل يصبحون جزءًا من قصة نموك.

مثال على حالة الاستخدام:هل لديك شركة ناشئة في مرحلة مبكرة ولديك نطاق تسويقي محدود؟ Velocity تعمل كفريق جاهز للعمل. بقيادة المؤسس كريج زينجيرلاين (رائد أعمال 6 مرات) وخبيرة الاستحواذ المدفوعة جين بريان، فإن نهجهم بسيط وشفاف ويركز بشكل دقيق على النمو القابل للقياس.

🎯 ما تشتهر به:

استراتيجيات تركز على الشركات الناشئة مع دعم التنفيذ

تقارير واضحة ودورات تكرار سريعة

خبرة في التسويق طوال دورة الحياة لزيادة LTV

💡 نصيحة احترافية: بمجرد اختيار وكالتك، يمكنك إدارة الجداول الزمنية والموجزات والنتائج في مكان واحد باستخدام لوحات معلومات التسويق من ClickUp. بفضل التتبع في الوقت الفعلي والعروض المخصصة، لن تفقد أبدًا رؤية مؤشرات الأداء الرئيسية للنمو.

3. Skale

عبر Skale

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تاريخ التأسيس: 2019

Skale هي وكالة نمو متخصصة في تحسين محركات البحث (SEO) وبناء الروابط وتحسين محركات البحث التقنية (SEO) وإنشاء محتوى SaaS و CRO — وهي مثالية للعلامات التجارية B2B SaaS التي ترغب في تجاوز المقاييس الزائفة. يعمل فريقهم الموزع على بناء محركات نمو SEO التي تولد خطوط إنتاج وتعزز الإيرادات الشهرية المتكررة (MRR) مع تأثير قابل للقياس وطويل الأمد.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد التفوق على منافسيك الراسخين في مجال البحث؟ ساعدت Skale شركة Piktochart على التفوق على Canva في ثلاثة أشهر فقط. كما حققت زيادة بنسبة 120% في عدد التسجيلات و190% في عدد النقرات لشركة Slite من خلال حركة مرور عضوية غير مرتبطة بالعلامة التجارية، مما يثبت أن استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) التي تركز على SaaS تحقق نتائج تجارية حقيقية.

🎯 إنجازات بارزة:

خبرة في مجال B2B SaaS مع استراتيجيات نمو شاملة

تنفيذ SEO يركز على الإيرادات، وليس فقط زيادة عدد الزيارات

دراسات حالة قوية تثبت تأثير SEO على المدى الطويل

👀 هل تعلم؟ تعمل العديد من وكالات النمو على تنسيق حملات متكررة عبر منصات مختلفة. تساعد ClickUp Docs + ClickUp Chat في حفظ الأفكار والموافقات والخطوات التالية في مكان واحد، بحيث تتمكن الفرق الإبداعية والوكالات من العمل معًا بشكل أسرع.

4. الأهمية

عبر Relevance

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تأسست: 2006

Relevance هي وكالة تسويق نمو متميزة للعلامات التجارية التي ترغب في تعزيز ظهورها وبناء سلطتها في المجال. بفضل خبرتها العميقة في العلاقات العامة الرقمية وتحسين محركات البحث وتسويق المحتوى، تساعدك Relevance على التميز في الأسواق المشبعة والتواصل مع الجمهور المناسب في الوقت المناسب.

مثال على حالة الاستخدام:هل قمت بالفعل بوضع استراتيجية التسويق الخاصة بك ولكنك بحاجة إلى توسيع نطاق المحتوى؟ تقوم Relevance بتصميم حملات ترويجية مخصصة لتوسيع نطاق الوصول وزيادة الظهور المستهدف. من القيادة الفكرية المخصصة إلى استراتيجية التحرير الغنية بخدمات تحسين محركات البحث (SEO)، فإنهم يوفرون كل ما تحتا

🎯 إنجازات بارزة:

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تواجه صعوبة في تحديد أولويات أفكارك للنمو، فاطلب من وكالتك إنشاء قائمة مهام متأخرة للنمو أو نظام تقييم ICE. فهذا يساعد في تركيز الجهود على المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار.

5. Ladder. io

عبر Ladder

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تاريخ التأسيس: 2014

Ladder هي وكالة تسويق نمو تعتمد على البيانات وتجمع بين التعلم الآلي واستراتيجيات الاختبار البسيطة لتحقيق نتائج قابلة للتطوير. بفضل خبرتها في الحملات عالية النمو لشركات Fortune 500 وشركات Y Combinator الناشئة، تتميز Ladder بنهجها العلمي في تحقيق النمو.

مثال على حالة الاستخدام:هل تحتاج إلى التحقق من صحة الرسائل أو تحسين مسار التحويل بأقل قدر من الإنفاق؟ تستخدم Ladder اختبارات قابلة للتطبيق بحد أدنى لتحقيق أقصى عائد على الاستثمار، تمامًا كما فعلت مع Money Dashboard، مما ساعد العلامة التجارية على عرض الميزات الأساسية وتحقيق نمو قابل للقياس في الإيرادات.

🎯 إنجازات بارزة:

مبادرات النمو المدعومة لـ Booking.com و Facebook

تقدم استراتيجيات بسيطة تعتمد على الاختبار أولاً وتستند إلى البيانات

موثوق بها من قبل الشركات الناشئة عالية النمو وفرق المؤسسات على حد سواء

🎯 ClickUp Insight: سواء كانت وكالتك تعمل عن بُعد أو بشكل مختلط، يوفر لك ClickUp للوكالات هيكلًا مرنًا لتوسيع نطاق العمليات وتتبع الأصول وإدارة عملاء متعددين، كل ذلك في مساحة عمل واحدة.

6. EmberTribe

عبر EmberTribe

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تاريخ التأسيس: 2015

EmberTribe هي وكالة تسويق نمو لا تهتم بالشكليات وتضع البيانات والسرعة والنتائج في مقدمة أولوياتها. يعمل هذا الفريق عن بُعد بالكامل، ويركز بشكل دقيق على المقاييس وليس الاجتماعات، ويظهر ذلك في نتائجهم. نهجهم البسيط مثالي للشركات التي تريد نموًا سريعًا قائمًا على الاختبار دون تكاليف الوكالات التقليدية.

مثال على حالة استخدام:هل تحتاج إلى نتائج سريعة وقابلة للقياس من الإعلانات المدفوعة؟ ساعدت EmberTribe علامة المجوهرات Baltic Essentials على مضاعفة إيراداتها الشهرية في 60 يومًا فقط من خلال تحسين دقيق واستراتيجية مدعومة بالبيانات.

🎯 إنجازات بارزة:

تضاعف إيرادات Baltic Essentials في شهرين

تشتهر بعملياتها البسيطة وسرعة التنفيذ

يدير TribeTalk، وهو قناة على YouTube تشارك رؤى حول النمو عبر البريد الإلكتروني والإعلانات والمسارات التسويقية

7. Fantom

عبر Fantom

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تأسست: 2017

Fantom هي وكالة متخصصة في التسويق النمو تركز حصريًا على الوسائط المدفوعة. لا تؤمن هذه الوكالة بوجود استراتيجيات واحدة تناسب الجميع، بل تصمم كل استراتيجية وفقًا لمرحلة المنتج والجمهور المستهدف. سواء كنت ترغب في التعاون عن كثب أو تسليم زمام الأمور، تتكيف Fantom مع سير العمل المفضل لديك وتصبح امتدادًا لفريقك الداخلي.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد إطلاق منتج SaaS متخصص وتحتاج إلى نمو مدفوع قوي؟ لقد أدارت Fantom أكثر من 10 ملايين دولار من الإنفاق الإعلاني وتعرف كيفية تحقيق النتائج المرجوة، سواء كان ذلك من خلال زيادة عائد الاستثمار في الإعلانات أو خفض تكلفة الاكتساب عبر مختلف القطاعات. 🎯 إنجازات بارزة:

💡 نصيحة من الخبراء: عند اختيار وكالة، اسأل عما إذا كانت تقدم خدمات مرنة، مثل سباقات النمو أو عقود شهرية أو أسعار على أساس المشروع، حتى تتمكن من تجربة الخدمة قبل الالتزام بعقد طويل الأجل.

8. نحن نساعد الشركات الناشئة على التوسع

عبر We Scale Startups

📍 الموقع: تايبيه ولندن📅 تأسست: 2016

We Scale Startups هي وكالة تسويق نمو بسيطة مكرسة لمساعدة الشركات الناشئة في مراحلها الأولى في مجالات SaaS والتجارة الإلكترونية والعملات المشفرة والتطبيقات على تحقيق نمو قابل للتطوير ويمكن التنبؤ به. بفضل فريق من الاستراتيجيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، يقومون بتقسيم الأفكار المعقدة إلى استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يجعل تكتيكات النمو المتقدمة تبدو بسيطة وإنسانية.

مثال على حالة الاستخدام:هل تعمل على تطوير منتج ولكنك تواجه صعوبة في جذب العملاء؟ We Scale Startups توفر "آلات نمو" شاملة تساعدك على زيادة عدد المستخدمين وتحويلهم في الأسواق العالمية دون استنفاد ميزانيتك.

🎯 إنجازات بارزة:

9. Tuffgrowth

عبر Tuffgrowth

📍 الموقع: الولايات المتحدة (عن بُعد)📅 تاريخ التأسيس: 2016

Tuffgrowth هي الوكالة المناسبة للعلامات التجارية التي تفضل الجوهر على المظهر. فهي تتجنب الاستراتيجيات النمطية وتركز على إيجاد ثلاث خطط نمو فريدة من نوعها قادرة على إحداث تغيير حقيقي، ثم تعمل على تحسينها باستمرار استنادًا إلى البيانات في الوقت الفعلي. تعمل الوكالة مع شركات التجارة الإلكترونية وشركات B2B والشركات الناشئة من جميع الأحجام لتحقيق نمو مستدام.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد إطلاق منتج جديد ولكنك غير متأكد من أين تركز إنفاقك التسويقي؟ تساعدك Tuffgrowth على تجاوز العقبات من خلال تحديد واختبار الاستراتيجيات عالية التأثير بسرعة، مدعومة بمعايير أداء واضحة.

🎯 إنجازات بارزة:

حققت 1.53 دولار أمريكي مقابل 2.07 دولار أمريكي في المتوسط في هذا القطاع

انخفض مؤشر تكلفة العميل إلى 1.07 دولار مقابل 1.51 دولار لتطبيق آخر ذي حجم كبير

وصفها العملاء بأنها "مثابرة واستراتيجية ومبدعة" لسبب وجيه

💡 نصيحة احترافية: استخدم ميزة الأهداف في ClickUp لتعيين معايير الحملة وتتبعها، حتى تكون على دراية دائمة بما إذا كانت تكلفة النقرة أو التثبيت أو العميل المحتمل تسير في الاتجاه الصحيح.

10. متجر النمو

عبر Growth Shop

📍 الموقع: عالمي (عن بُعد)📅 تاريخ التأسيس: 2019

Growth Shop هي الشريك المثالي للشركات التي تسعى إلى التوسع السريع على مستوى عالمي. تشتهر هذه الوكالة بمحرك النمو المنهجي المكون من أربع مراحل — تحليل مسار التحويل، وسباقات النمو، والتحسين، والتوسع — وقد حققت بالفعل أكثر من مليار دولار من عائدات العملاء.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد إطلاق منتج في أسواق جديدة؟ تساعدك Growth Shop على تحديد العقبات واختبار الحلول بسرعة وتوسيع نطاق ما ينجح. تضمن لك عملياتها المنظمة النمو بكفاءة مع تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى.

🎯 إنجازات بارزة:

ساعدت Trouva في أن تصبح واحدة من أسرع خمس شركات نموًا في المملكة المتحدة

حققت نموًا للعملاء بقيمة تزيد عن مليار دولار من خلال تجارب منهجية وقابلة للتكرار

تحظى بثقة العلامات التجارية العالمية في مجال DTC و SaaS التي تسعى إلى التوسع السريع

💡 نصيحة احترافية: يعتمد التسويق النمو على الأنظمة القابلة للتكرار. تتيح لك مهام ClickUp تحويل الاستراتيجيات الناجحة إلى سير عمل قابل لإعادة الاستخدام، بحيث لا يضطر فريقك إلى البدء من الصفر في كل مرة.

11. Orange Pegs

عبر Orange Pegs

📍 الموقع: مقاطعة أورانج، كاليفورنيا📅 تاريخ التأسيس: 2013

تقدم Orange Pegs نهجًا تجريبيًا وتكراريًا للتسويق الحديث للنمو. وهي تخدم مجموعة متنوعة من الصناعات، من الشركات الناشئة في مجال B2B إلى الخدمات المهنية، من خلال نموذج هجين من استراتيجيات التسويق الداخلي والتسويق الابتكاري.

مثال على حالة الاستخدام:هل تحتاج إلى شريك نمو يتمتع بالقدرة على التكيف والاستراتيجية؟ تقدم Orange Pegs حلولًا مخصصة مدعومة بخبرة HubSpot القوية وإطار عمل قائم على البيانات يتطور مع عملك.

🎯 إنجازات بارزة:

شريك ذهبي لـ HubSpot مع سجل حافل في استراتيجيات التسويق الداخلي والخارجي

موثوق بها من قبل العلامات التجارية B2B و B2C على حد سواء لإجراء تجارب شاملة على مسار التحويل

تشيد بها عملاءها القدامى مثل Mark Arrow لنهجها الاستراتيجي والمنهجي

💡 نصيحة احترافية: قم بتبسيط سير العمل الداخلي والخارجي باستخدام ClickUp — اربط حل CRM ومهام المبيعات ومبادرات التسويق للحفاظ على تماسك الفرق متعددة الوظائف حول أهداف خط الإنتاج.

12. Deviate Labs

عبر Deviate Labs

📍 الموقع: لوس أنجلوس، كاليفورنيا📅 تاريخ التأسيس: 2014

Deviate Labs هي شركة رائدة في مجال التسويق التخريبي مكرسة لتسريع نمو الأعمال باستخدام أساليب إبداعية. تتميز الوكالة في تطبيق استراتيجيات ناجحة ومناسبة للعلامات التجارية الكبيرة والشركات الناشئة الصغيرة. من شركات Fortune 500 إلى الشركات الناشئة الصغيرة، فهي متخصصة في التجريب السريع وتوسيع نطاق ما ينجح بسرعة.

مثال على حالة الاستخدام:إذا كانت علامتك التجارية بحاجة إلى أكثر من مجرد تكتيكات تسويقية نمطية، فإن Deviate Labs تقدم أفكارًا متميزة وأطر عمل مجربة مثل ASP™ Sales Flywheel الخاصة بها لتسريع الزخم.

🎯 إنجازات بارزة:

علامة تجارية مسجلة لإطار عمل فريد من نوعه في مجال التسويق التمويلي (ASP™ Sales Flywheel)

العديد من الشركات التي ظهرت في برنامج Shark Tank

موثوق بها من قبل العلامات التجارية العالمية والشركات الناشئة على حد سواء

💡 نصيحة احترافية: هل تريد اختبار أفكار جريئة دون فقدان تتبع الأداء؟ استخدم ClickUp Whiteboards لتخطيط التجارب وربط المهام والأهداف والوثائق، مما يجعل كل اختبار نمو مرئيًا وقابل للتنفيذ.

13. Growfusely

عبر Growfusely

📍 الموقع: أحمد أباد، الهند📅 تاريخ التأسيس: 2018

Growfusely، المعروفة سابقًا باسم 20 Media، هي وكالة تسويق نمو تركز على المحتوى وتتمتع بخبرة عميقة في تحسين محركات البحث (SEO) وبناء الروابط واستراتيجية المحتوى التقني. بقيادة Pratik Dholakiya، مسوق رقمي متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات، تتبع الوكالة نهجًا مستدامًا قائمًا على البيانات لتحقيق نمو عضوي طويل الأجل.

مثال على حالة الاستخدام:إذا كنت شركة SaaS تبحث عن تعزيز حركة المرور العضوية والسلطة، فإن Growfusely تبني استراتيجيات محتوى كاملة القمع تدفع حركة المرور المؤهلة والروابط الخلفية — مع نتائج مدعومة بدراسات حالة مثبتة.

🎯 إنجازات بارزة:

ساعدت في توسيع نطاق النمو القائم على المحتوى لعلامات تجارية مثل Wrike و Social JukeBox

تجمع بين تحسين محركات البحث (SEO) والعمق التحريري لتحقيق نتائج مركبة

تقدم دعمًا شاملاً في مجالات الاستراتيجية والكتابة والترويج والتحليلات

👀 هل تعلم؟ غالبًا ما تعمل فرق التسويق والمنتجات والمبيعات في عزلة عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى اختناقات في محرك النمو الخاص بك. بفضل طرق العرض متعددة الوظائف في ClickUp، يمكنك توحيد الفرق ورؤية المشاريع من جميع الزوايا، مثل التقويم واللوحة وحجم العمل والمزيد. 👀 هل تعلم؟ غالبًا ما تعمل فرق التسويق والمنتجات والمبيعات في عزلة عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى اختناقات في محرك النمو الخاص بك. بفضل طرق العرض متعددة الوظائف في ClickUp، يمكنك توحيد الفرق ورؤية المشاريع من جميع الزوايا، مثل التقويم واللوحة وحجم العمل والمزيد.

14. BAMF

عبر BAMF

📍 الموقع: لوس أنجلوس، كاليفورنيا📅 تاريخ التأسيس: 2017

BAMF (Badass Marketing Founders) هي وكالة نمو جريئة تشتهر بريادتها في مجال التسويق المؤثر على LinkedIn ورواية قصص العلامات التجارية التي تنتشر بسرعة. أطلق المؤسس المشارك جوش فيتشر اتجاه المحتوى الفيروسي على LinkedIn وشكل فريقًا قويًا يجمع بين نشاط الشركات الناشئة وخبرة بناء المجتمعات.

مثال على حالة استخدام:هل ترغب في تنمية علامتك التجارية الشخصية على LinkedIn أو بناء جمهور واسع من الصفر؟ ساعد دليل النمو من BAMF الشركات الناشئة مثل Bear Squeeze والعلامات التجارية الفريدة مثل Unicorn Snot على تحقيق انتشار واسع النطاق وزيادة جاذبيتها.

🎯 إنجازات بارزة:

أطلقت حركة سرد القصص على LinkedIn التي انتشرت بسرعة كبيرة

أنشئ مجتمعًا على Facebook يضم أكثر من 18 ألف عضو من المسوقين

ساعدت العلامات التجارية على الانتشار بفضل استراتيجيات يقودها المؤثرون

15. Galactic Fed

عبر Galactic Fed

📍 الموقع: عن بُعد (عالمي)📅 تاريخ التأسيس: 2017

Galactic Fed هي وكالة نمو مهووسة بالبيانات أسسها علماء رياضيات ومهندسو برمجيات. وهي تطبق استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي واختبارات A/B وأنظمة قابلة للتطوير لمساعدة أكثر من 600 علامة تجارية على تسريع عملية الاستحواذ ونمو الإيرادات، خاصة في القطاعات سريعة النمو مثل SaaS والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد إطلاق منتج استهلاكي جديد وتحتاج إلى جذب العملاء عبر جميع القنوات؟ يوفر لك نهج Galactic Fed الشامل الذي يشمل تحسين محركات البحث (SEO) والإعلام المدفوع والتسويق طوال دورة الحياة، الوصول والتحويلات اللازمة للتوسع بتكلفة معقولة.

🎯 إنجازات بارزة:

ساعدت أكثر من 600 شركة ناشئة وعلامة تجارية على التوسع مع عائد استثمار قابل للقياس

متخصصة في الجمع بين علم البيانات واستراتيجيات النمو الإبداعية

تغطي كل شيء من تحسين محركات البحث (SEO) والمحتوى إلى البريد الإلكتروني والوسائط المدفوعة

💡 نصيحة احترافية: يساعدك ClickUp AI على التنفيذ السريع، بدءًا من تلخيص أداء الحملة إلى صياغة رسائل البريد الإلكتروني والتقارير ورسائل العملاء، دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. استكشف ClickUp AI لتسويق أكثر ذكاءً وسرعةً.

16. Growth Hackers

عبر Growth Hackers

📍 الموقع: آسيا (العمل عن بُعد أولاً)📅 تاريخ التأسيس: 2016

Growth Hackers هي وكالة تركز على الاستراتيجية وتساعد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة على تسريع نموها من خلال التجارب القائمة على البيانات. تشتهر الوكالة بقدرتها على ضبط التسويق وفقًا لسلوك المستخدمين وموقع المنتجات، وتجمع بين الاختبارات السريعة والإبداع الجريء.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد إطلاق تطبيق جوال أو منتج SaaS جديد؟ تدعم Growth Hackers جهودك في الوصول إلى السوق بكل شيء بدءًا من تحسين متجر التطبيقات وحتى المحتوى الكامل واستراتيجيات العلاقات العامة، والتي تم تصميمها للتوسع بسرعة وكفاءة.

🎯 إنجازات بارزة:

أطر عمل مخصصة لاختبار A/B لتسويق رشيق ومرن

إرشادات الخبراء للمسرعين وجمع الأموال للشركات الناشئة

محتوى قابل للتطوير واستراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) لاكتساب المستخدمين

17. MAD Kings

عبر MAD Kings

📍 الموقع: بروكسل، بلجيكا📅 تاريخ التأسيس: 2016

MAD Kings هي وكالة متخصصة في التسويق النمو، تأسست على أساس الاعتقاد بأن التسويق السريع والشامل يحقق نتائج أفضل من حملات التوعية بالعلامة التجارية التقليدية. يعمل فريقها المكون من استراتيجيين ومطورين ومصممين وعلماء بيانات على إجراء تجارب سريعة لاكتشاف ما يصلح، وتوسيع نطاقه بسرعة.

مثال على حالة الاستخدام:إذا كنت شركة ناشئة أو علامة تجارية متوسطة الحجم وتسعى إلى بناء فريق نمو داخلي، فإن MAD Kings لا تقتصر على تقديم الحملات فحسب، بل تعلمك كيف تصبح محرك نموك الخاص من خلال ورش عمل عملية وتجارب في الوقت الفعلي.

🎯 إنجازات بارزة:

عملية نمو مؤكدة من 4 خطوات: التحليل، وتوليد الأفكار، وتحديد الأولويات، والتنفيذ

تحظى بثقة أكثر من 300 شركة ناشئة ومؤسسة في جميع أنحاء أوروبا

تقدم ورش عمل مخصصة حول أساليب النمو السريع لبناء القدرات الداخلية

💡 نصيحة احترافية: تحب فرق النمو العمل بكفاءة، ولكن ليس على حساب الوضوح. تساعد لوحات معلومات ClickUp الوكالات على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وROAS وCAC وMRR في الوقت الفعلي، كل ذلك في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

18. Inbound Labs

عبر Inbound Labs

📍 الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا📅 تاريخ التأسيس: 2014

Inbound Labs هي وكالة عالمية للتسويق النامي والتسويق الداخلي تحظى بثقة أكثر من 200 شركة في 20 دولة. بفضل فريق يضم أكثر من 50 استراتيجيًا ومهندسًا ومبدعًا، تقدم الوكالة حلولًا قائمة على البيانات تركز على تحسين معدل التحويل (CRO) والتسويق الداخلي والنمو الشامل.

مثال على حالة الاستخدام:هل تحتاج إلى وكالة متمكنة في HubSpot وتفهم النمو التقني والاستراتيجي؟ Inbound Labs هي شريك HubSpot Diamond معتمد مدعوم من مستثمرين في وادي السيليكون، مما يجعلها الخيار الأفضل للشركات الناشئة وفرق المؤسسات على حد سواء.

🎯 إنجازات بارزة:

شريك HubSpot Diamond ذو الانتشار العالمي

فريق يضم أكثر من 50 خبيرًا في مجال النمو في 10 دول

تحظى بثقة أكثر من 200 عميل لحملاتها القابلة للتطوير والتي تركز على عائد الاستثمار

🗂️ نصيحة حول القالب: هل تريد إنشاء محرك تجارب للنمو؟ ابدأ باستخدام قالب ClickUp Growth Experiments. قم بتصور الفرضيات واختبار النتائج وتوزيع المهام، كل ذلك من لوحة بيضاء تعاونية واحدة.

19. Cro Metrics

عبر Cro Metrics

📍 الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا📅 تاريخ التأسيس: 2011

Cro Metrics هي واحدة من أكثر الأسماء شهرة في مجال التسويق النمو، وتشتهر بنهجها العلمي القائم على الاختبار. بفضل خبرتها الطويلة في العمل مع عمالقة التكنولوجيا مثل Facebook، تتخصص هذه الوكالة في التجارب القائمة على الفرضيات لفتح آفاق نمو الإيرادات وتحسين تجارب العملاء.

مثال على حالة الاستخدام:إذا كنت شركة SaaS أو شركة تجارة إلكترونية تتطلع إلى تحسين معدلات التحويل، فستساعدك Cro Metrics على اكتشاف رؤى من خلال الاختبارات A/B المستمرة والتحليلات في الوقت الفعلي.

🎯 إنجازات بارزة:

موثوق بها من قبل Facebook وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى

واحدة من أوائل وكالات التسويق النمو التي تستخدم نموذج الاشتراك

تركيز قوي على التجريب والتكرار لتحقيق نمو طويل الأجل

20. منحنى الطلب

عبر Demand Curve

📍 الموقع: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا📅 تاريخ التأسيس: 2018

Demand Curve هي وكالة نمو مدعومة من Y Combinator وتثق بها مئات الشركات الناشئة لتحويل الزخم الأولي إلى إيرادات قابلة للقياس والتطوير. تخصصها؟ جعل النمو بسيطًا وقابلًا للتحقيق، خاصة للمؤسسين التقنيين.

مثال على حالة الاستخدام:إذا كنت مؤسسًا تقنيًا وتشعر بالارتباك بسبب تعقيدات التسويق، فإن Demand Curve توفر لك أدلة إرشادية تفصيلية ودعمًا في التنفيذ لمساعدتك على التوسع بكفاءة دون إضاعة الوقت أو الميزانية.

🎯 إنجازات بارزة:

موثوق بها من قبل مئات الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ومراحل النمو

تقدم برامج تدريب على التسويق مصممة خصيصًا لغير المتخصصين في مجال التسويق

خبرة في تحسين محركات البحث (SEO) وتحسين معدل التحويل (CRO) والاكتساب المدفوع وأتمتة النمو

💡 نصيحة احترافية: هل توظف عدة متخصصين لإدارة المشاريع والمهام والموافقات الإبداعية؟ قم بتركيز كل شيء في ClickUp — من الاستلام إلى التسليم. بفضل العروض المخصصة، يمكن لمخطط الاستراتيجية رؤية خطوط الإنتاج، والمصمم رؤية المهام المطلوبة، والعميل رؤية النتائج.

21. GrowthMasters

عبر GrowthMasters

📍 الموقع: الولايات المتحدة📅 تاريخ التأسيس: 2019

GrowthMasters هي وكالة متخصصة في مجال التسويق النمو تركز بشكل كامل على LinkedIn، وهي مثالية للمهنيين الذين يهدفون إلى بناء علامات تجارية شخصية وريادة فكرية. وهي معروفة بـ Content Machine Method™، وهي طريقة خاصة بها تساعد العملاء على إنتاج محتوى عالي التأثير يعزز الوصول والسلطة.

مثال على حالة الاستخدام:هل أنت رئيس تنفيذي مدعوم من شركة استثمارية أو مستشار في مجال النمو السريع وترغب في التميز على LinkedIn؟ يمكن أن تساعدك GrowthMasters في أن تصبح من أفضل 5% من منشئي المحتوى على المنصة، من خلال استراتيجية وتنفيذ وتحسين مخصصين لجمهورك.

🎯 إنجازات بارزة:

حققت أكثر من 60 مليون مشاهدة بفضل Content Machine Method™

تعمل مع رؤساء تنفيذيين ومديرين تنفيذيين ومستشارين مدعومين من شركات استثمارية أو خرجوا من شركات استثمارية

خبرة مركزة في تطوير العلامة التجارية الشخصية على LinkedIn

💡 نصيحة احترافية: بمجرد وضع خطة المحتوى الخاصة بك، تتبع وتيرة النشر وتحليلات التفاعل باستخدام التقويم ولوحات المعلومات في ClickUp. احتفظ باستراتيجيتك ومسوداتك وردود الفعل في مكان واحد.

22. Wallaroo Media

عبر Wallaroo Media

📍 الموقع: الولايات المتحدة📅 تاريخ التأسيس: 2012

بدأت Wallaroo Media كوكالة SEO ومحتوى في عام 2009 وتطورت لتصبح وكالة تسويق نمو متكاملة الخدمات بحلول عام 2012. اليوم، تشتهر بمساعدة العلامات التجارية على تعزيز وجودها من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية - وهي مثالية للشركات عالية النمو التي تهدف إلى توسيع نطاق وصولها وإيراداتها.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد الارتقاء بعلامتك التجارية من خلال استراتيجية رقمية متعددة القنوات مدعومة بخبرة العلامات التجارية الكبرى؟ عملت Wallaroo مع أسماء مشهورة مثل NBA و Disney و IKEA، مما يجعلها شريكًا ذكيًا للشركات المستعدة للدخول إلى السوق الرئيسية.

🎯 إنجازات بارزة:

ساعدت علامات تجارية مثل Casper و IKEA على توسيع نطاق حملاتها الرقمية

يربط الشركات الناشئة بشركات رأس المال الاستثماري ذات الصلة من خلال شبكة المستثمرين الخاصة به

تقدم استثمارات في مرحلة النمو إلى جانب استراتيجية التسويق

23. Spike

عبر Spike

📍 الموقع: الولايات المتحدة📅 تاريخ التأسيس: 2017

Spike هي وكالة تسويق نمو متميزة للشركات الناشئة التي تطلق حملات تمويل جماعي. سواء كنت تستعد لـ Kickstarter أو Indiegogo أو ترغب فقط في أن ينتشر منتجك على نطاق واسع، فإن Spike توفر لك استراتيجية شاملة تتضمن العلاقات العامة الفيروسية وتضخيم التأثير والمحتوى والتنفيذ الذي يركز على التحويل.

مثال على حالة الاستخدام:هل تريد إطلاق منتج أجهزة وتحتاج إلى زيادة الظهور ودعم المستثمرين؟ تساعد عملية Spike المكونة من أربع مراحل — بدءًا من البحث عن الجمهور المستهدف وحتى تحسين الحملة — الشركات الناشئة على تحويل الاهتمام إلى استثمارات. كما يضمن نهجهم الذي يركز على المجتمع أنك لن تكون وحدك في هذه الرحلة.

🎯 إنجازات بارزة:

أنشئ مجتمعًا مزدهرًا على Facebook و Slack لدعم النمو المستمر

تقدم استراتيجية تمويل جماعي شاملة من التوعية إلى جذب الانتباه بعد الحملة

تشتهر بانتشارها الفيروسي بقيادة المؤثرين وتصميم حملات إعلانية ذات عائد استثماري إيجابي

💡 نصيحة احترافية: هل تدير عدة حملات نمو؟ تتيح لك ClickUp Docs تخزين ملفات الاستراتيجيات وموجزات الحملات وملاحظات الأداء، وجميعها قابلة للمشاركة والبحث والتنفيذ الفوري.

24. GrowthHit

عبر GrowthHit

📍 الموقع: سياتل، الولايات المتحدة📅 تاريخ التأسيس: 2016

GrowthHit هي وكالة تسويق نمو بسيطة مصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي ترغب في التوسع بسرعة. يجمع نهجها الشامل بين الاختبار السريع والاستراتيجية التي تركز على التحويل والفهم العميق لكل من المنتج والجمهور، مما يجعلها مثالية للفرق في المراحل المبكرة التي تبحث عن الزخم دون إهدار الموارد.

مثال على حالة الاستخدام:هل أنت مؤسس شركة ناشئة وترغب في إطلاق جهود التسويق والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى توظيف فريق داخلي كامل؟ GrowthHit تصبح شريكك في النمو السريع، حيث تجري اختبارات A/B، وتقوم بتحسين مسارات التحويل، ومواءمة المنتج مع التوزيع من اليوم الأول.

🎯 إنجازات بارزة:

عملت مع مؤسسين ممولين من Techstars وعلامات تجارية مدرجة في قائمة Fortune 500

ظهرت في صحيفة وول ستريت جورنال وتعاونت مع Google

متخصصة في استراتيجيات النمو القائمة على المنتجات والمصممة خصيصًا لتحقيق النجاح في المراحل المبكرة

25. Dapper

عبر Dapper

تاريخ التأسيس: 2019

📍 الموقع: روتردام ولشبونة

Dapper هي وكالة تسويق عالية التأثير مصممة للعلامات التجارية B2B التي تسعى إلى التوسع السريع. من توليد الطلب وتحسين مسار التحويل إلى عمليات التدقيق الشاملة لمسار التحويل، تجمع الوكالة بين الإبداع والتحليلات لإنشاء حملات تساهم في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين.

مثال على حالة الاستخدام:إذا كنت شركة SaaS أو B2B تتوسع وتكافح من أجل مواءمة استراتيجيتها مع عائد استثمار قابل للقياس، فإن Dapper تتدخل بخطط نمو مخصصة ومجموعات تقنية متقدمة واختبارات متكررة لفتح الباب أمام النمو المستدام.

🎯 إنجازات بارزة:

بالشراكة مع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®

تشتهر بدمج السرد القصصي الإبداعي مع التسويق القائم على الأداء

خبراء في تدقيق مسار التحويل الكامل وتحسين الحملات المدعومة بالبيانات

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اختيار وكالة التسويق المناسبة للنمو

يبدأ العثور على وكالة التسويق المناسبة بتحديد احتياجات عملك. قم بتقييم خبرة الوكالة في مجال عملك وقدرتها على صياغة استراتيجيات مخصصة. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن وكالات ذات سجل حافل في تحقيق نتائج قابلة للقياس تتوافق مع أهدافك.

لضمان شراكة ناجحة، يمكنك أيضًا طرح الأسئلة التالية:

ما هي طريقتك في تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو؟

هل يمكنك مشاركة دراسات حالة أو أمثلة على نجاحات سابقة؟

كيف تقيس النجاح والعائد على الاستثمار؟

كيف يمكنك البقاء في صدارة اتجاهات وأدوات التسويق المتطورة؟

ما هي هيكلية الأسعار لديكم، وماذا تشمل؟

بمجرد اختيار الوكالة، من الضروري إجراء تقييم مستمر لضمان استمرار فعالية الشراكة. حدد منذ البداية مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحرز والتأكد من توافق توقعات الطرفين.

يمكنك تتبع مقاييس مثل:

نمو الإيرادات : هل تحقق شركتك مبيعات أكثر أم تزيد إيراداتها الشهرية المتكررة (MRR)؟

تكلفة اكتساب العملاء (CAC) : ما هي تكلفة اكتساب عميل من خلال استراتيجياتهم؟

قيمة العميل مدى الحياة (CLTV) : هل تؤدي جهودهم إلى كسب عملاء مخلصين على المدى الطويل؟

العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS): هل تحقق ميزانية الإعلانات الخاصة بك نتائج مربحة؟

التواصل المنتظم هو المفتاح — حدد مواعيد منتظمة لمناقشة أداء الحملة ومراجعة التحليلات وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة. كن منفتحًا على التعليقات وتأكد من شفافية الوكالة في نتائجها.

أو إذا كنت تريد طريقة سهلة للبدء، جرب ClickUp، التطبيق الشامل للعمل!

باستخدام ClickUp، يمكنك تحديد الأهداف وتعيين المهام ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي. كما أن تكامله مع مختلف أدوات التسويق يجعل تتبع الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات أمرًا سهلاً.

تعد منصة إدارة المشاريع أمرًا ضروريًا لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

تعد منصة إدارة المشاريع أمرًا ضروريًا لفريق التسويق، ونحن نحب أنها تساعدنا على البقاء على اتصال مع الأقسام الأخرى. نستخدم ClickUp كل يوم، في كل شيء. لقد كانت مفيدة جدًا لفريقنا الإبداعي وجعلت سير عملهم أفضل وأكثر كفاءة.

دعنا نرى كيف يمكن لأداة إدارة مشاريع التسويق مثل ClickUp مساعدتك في تتبع وتقييم استراتيجيات التسويق!

ClickUp للتسويق النمو وإدارة الوكالات

تخيل أن لديك منصة واحدة حيث يمكن لفريقك الانتقال بسلاسة من طرح الأفكار المبتكرة إلى تنفيذ حملات متعددة القنوات أو أحداث عالمية. هذا هو ClickUp Marketing!

يوفر ClickUp للوكالات الإبداعية أدوات تسويق مصممة خصيصًا للتعاون السلس وإدارة المشاريع. تتيح لك مساحات العمل القابلة للتوسيع تنظيم كل جانب من جوانب جهودك التسويقية والإشراف عليها في مكان واحد مركزي.

تساعد ClickUp أيضًا في الارتقاء بتسويق النمو إلى المستوى التالي من خلال ميزاتها الغنية، مثل:

ClickUp AI للمسوقين: سواء كنت بصدد صياغة موجز حملة أو إعادة استخدام المحتوى عبر القنوات أو تلخيص نتائج الاجتماعات، تساعد ClickUp AI فرق التسويق على العمل بشكل أسرع وبجهد يدوي أقل. أتمت المهام المتكررة مثل البحث والكتابة والتنسيق، حتى يتمكن فريقك من التركيز على الاستراتيجية الإبداعية والنتائج.

استخدم ClickUp AI لإنشاء محتوى تسويقي

: تبسيط سير العمل وتقليل المهام المتكررة، مما يمنح فريقك مزيدًا من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. تعمل الأتمتة على تحسين تجربة العملاء من خلال تقليل الأعمال اليدوية، مما يتيح للموظفين التركيز على المهام عالية القيمة ClickUp Automation: تبسيط سير العمل وتقليل المهام المتكررة، مما يمنح فريقك مزيدًا من الوقت للتركيز على الأمور الأكثر أهمية. تعمل الأتمتة على تحسين تجربة العملاء من خلال تقليل الأعمال اليدوية، مما يتيح للموظفين التركيز على المهام عالية القيمة

استفد من وصفات الأتمتة المعدة مسبقًا من ClickUp أو قم بتخصيصها لتناسب احتياجاتك، مما يتيح لفريقك التركيز على ما يهم حقًا

: خطط ونظم وتعاون في أي مشروع من خلال مهام تتكيف مع أي سير عمل أو نوع من العمل. تعزز هذه المرونة التعاون السلس، مما يساعد فريقك على دعم استراتيجية النمو القائمة على المنتجات بشكل أكثر فعالية ClickUp Tasks: خطط ونظم وتعاون في أي مشروع من خلال مهام تتكيف مع أي سير عمل أو نوع من العمل. تعزز هذه المرونة التعاون السلس، مما يساعد فريقك على دعم استراتيجية النمو القائمة على المنتجات بشكل أكثر فعالية

زيادة الكفاءة مع ClickUp Tasks — تنظيم المشاريع ومراقبة التقدم وتحسين التعاون بين أعضاء الفريق لتحقيق نتائج أسرع

: احصل على أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع المهام مثل الكتابة والتلخيص وتحسين عملية تطوير المنتجات. تسهل هذه الميزة إنشاء مستندات متطلبات المنتج (PRD) والمحتوى الجذاب وخطط الاختبار، مع تعزيز الكفاءة في الوقت نفسه ClickUp Brain: احصل على أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع المهام مثل الكتابة والتلخيص وتحسين عملية تطوير المنتجات. تسهل هذه الميزة إنشاء مستندات متطلبات المنتج (PRD) والمحتوى الجذاب وخطط الاختبار، مع تعزيز الكفاءة في الوقت نفسه

استخدم ClickUp Brain لتبسيط المهام وتحسين سير عمل تطوير المنتجات

: قم بمواءمة استراتيجية النمو القائمة على المنتجات من خلال الاستفادة من خيارات العرض المتنوعة، مثل القائمة واللوحة والتقويم والمزيد. تعزز طرق العرض القابلة للتخصيص مشاركة المستخدمين وتوفر تصورات واضحة للمشاريع، مما يجعل إدارة المهام أكثر بساطة وفعالية ClickUp Views: قم بمواءمة استراتيجية النمو القائمة على المنتجات من خلال الاستفادة من خيارات العرض المتنوعة، مثل القائمة واللوحة والتقويم والمزيد. تعزز طرق العرض القابلة للتخصيص مشاركة المستخدمين وتوفر تصورات واضحة للمشاريع، مما يجعل إدارة المهام أكثر بساطة وفعالية

ابق على اطلاع على مشاريعك من خلال تنظيم المهام باستخدام ClickUp Views — اختر من قائمة أو جدول أو لوحة لتصور كل شيء بوضوح

نماذج ClickUp: اجمع الملخصات الإبداعية ومتطلبات الحملات أو ملاحظات العملاء مباشرة في ClickUp وقم بتحويل المشاركات تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ.

قم بإدارة الطلبات الداخلية لجمع المعلومات الدقيقة المطلوبة في نماذج ClickUp

هذا ليس كل شيء!

يحتوي ClickUp على العديد من الحيل، مثل القوالب المعدة مسبقًا والمصممة لمساعدتك على البدء في استراتيجيات تسويق النمو الجديدة.

تتطلب إدارة وكالة تسويق ناجحة تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا ومتابعة للحملات. ولهذا السبب، من الضروري امتلاك الأدوات والقوالب المناسبة، وهنا يأتي دور قالب وكالة التسويق ClickUp.

احصل على نموذج مجاني حدد توقعات واضحة، وخطط لحملاتك، وشارك المعلومات الأساسية باستخدام هذا النموذج

وبالمثل، فإن قالب إدارة وكالة ClickUp هو الحل الأمثل للوكالات، لا سيما الوكالات الإبداعية أو التسويقية.

تغطي كل ما تحتاجه، من إدارة قنوات المبيعات وتحديد نطاق المشاريع إلى إدارة الموارد، وتأهيل العملاء، وتسليم المشاريع، وطلبات التغيير، وتعليقات العملاء، وغير ذلك الكثير.

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة كل جانب من جوانب عمليات الوكالة، بدءًا من المبيعات وحتى تسليم المشاريع وردود فعل العملاء

💡نصيحة احترافية: باستخدام قالب ClickUp Growth Experiments Whiteboard، يمكنك إنشاء خطة مفصلة لتجارب النمو الخاصة بك، وتصورها لتحسين التعاون بين أعضاء الفريق، وتحديد أولويات المهام مع تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

حقق المزيد من النمو مع منصة شاملة مثل ClickUp

نحن نعلم أنك تريد أن تنمو أعمالك. لهذا السبب أنت هنا، والنمو هو تخصصنا.

ClickUp ليست مجرد أداة أخرى لتسويق المشاريع؛ إنها مركز التحكم النهائي لتحقيق النتائج. من العصف الذهني إلى تنفيذ الحملات، ClickUp توفر لك كل ما تحتاجه.

تنظم الوثائق الاستراتيجية وخرائط الطريق والمهام اليومية في منصة واحدة. بينما تعاني الأدوات الأخرى من صعوبات في تنسيق العمل بين أعضاء الفريق، تضمن ميزات المهام واللوحة البيضاء في ClickUp أن يكون الجميع على اطلاع دائم، من المتدربين إلى مديري التسويق.

النتائج تتحدث عن نفسها. على سبيل المثال، حققت شركة V4 Company نموًا بنسبة 30% بفضل ClickUp.

ماذا تنتظر؟ ابدأ مع ClickUp اليوم! 🚀