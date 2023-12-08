أفضل 10 كتب عن قرصنة النمو لتوسيع نطاق عملك التجاري

هل أقنعك المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي أن بإمكانك اختراق طريقك نحو نجاح أعمالك بين عشية وضحاها؟ هل قيل لك مرارًا وتكرارًا أن قرصنة النمو هي الحل لجميع مشاكلك؟

نأسف لتخييب ظنك!

قرصنة النمو ليست حلاً سحرياً ولا مجرد كلمة طنانة أخرى. إنه مزيج من الاستراتيجيات والتكتيكات الفعالة من حيث التكلفة التي استخدمتها بعض أكبر الشركات في العالم لتحقيق نمو سريع ومستدام.

على سبيل المثال، نمت شركة Airbnb بشكل كبير من خلال تسخير تأثيرات شبكة Craigslist وقاعدة المستخدمين في مراحلها الأولى. واليوم، تُقدّر قيمة الشركة بـ 80 مليار دولار !

الخبر السار؟ يمكنك القيام بذلك أيضًا! يعتقد دان مارتيل، مؤسس خدمة "كلاريتي" (Clarity) المتخصصة في تقديم المشورة للشركات الناشئة عند الطلب، أن "قرصنة النمو هي عقلية أكثر من كونها مجموعة أدوات"

لدينا 10 توصيات لكتب قرصنة النمو التي ستساعدك على تبني هذا المنظور لتوسيع نطاق عملك وتحقيق نمو هائل. 📚

1. تسويق قراصنة النمو لريان هوليداي

عبر أمازون في

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، يستخدم ريان هوليداي أمثلة لبعض أفضل المنتجات المعاصرة، مثل دروب بوكس وفيسبوك وإنستغرام، لكسر الصور النمطية التقليدية عن كيفية تسويق المنتجات.

على سبيل المثال، نجح البيع لمجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل المستهدفين بدلاً من التسويق للجميع في تحقيق المعجزات مع Dropbox. فقد استهدف الفيديو التجريبي الخاص بهم على وجه التحديد مجتمع Digg، الذين عرفوا أنهم سيكونون الجمهور المناسب لمنتجهم. وقد أثمر رهانهم، وفي غضون 24 ساعة، ارتفعت قائمة انتظارهم من 5000 إلى 75000 شخص!

هذا الكتاب مليء بالأفكار والتكتيكات الجديدة لقراصنة النمو. إذا كنت ترغب في فهم قوة منتج MVP، المعروف أيضًا باسم الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، أو العثور على التطابق الصحيح بين منتجك وما يريده السوق، فإن هذا الكتاب سيغير قواعد اللعبة.

ويدعو هوليداي إلى استخدام البيانات لتوجيه قراراتك: جرب الأشياء، واعرف ما الذي ينجح، واستمر في التعديل. كما أنه يركز أيضاً على فكرة أن جعل الناس يتحدثون عن منتجك (الانتشار والتناقل الشفهي) هو مفتاح رئيسي للنجاح.

تسويق قراصنة النمو هو خارطة طريق لأي شخص يريد أن ينمو بسرعة في عالم التسويق الرقمي الجامح - إنه أحد أفضل كتب قرصنة النمو الموجودة.

2. مدمن مخدرات: كيفية بناء منتجات تشكل العادات من تأليف نير إيال

إذا كنت تنشئ منتجات مدمن مخدرات: كيف تبني منتجات تشكل عادةًمنتجاتتشكلالعادات يوفر دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة لاختيار وتنفيذ وتوسيع نطاق أكثر حيل النمو فعالية لشركات خدمات B2B. يستند الكتاب إلى خبرة ديفيز المباشرة في إدارة وكالة تصميم ناجحة واختبار تجارب تسويقية مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يأخذك إلى ما وراء الكواليس حول كيفية تنمية أعماله بنسبة 50% على الأقل سنويًا لمدة خمس سنوات باستخدام هذه التقنيات.

يستهدف الكتاب رواد الأعمال والمسوقين وأصحاب الأعمال الذين يرغبون في تنمية أعمالهم الخدمية بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

إليك بعض الأشياء التي ستتعلمها

كيفية توليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات

كيفية إنشاء عرض قيمة فريدة من نوعها وقصة مقنعة لعلامتك التجارية

كيفية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتسويق المحتوى لبناء الثقة

كيفية تحسين موقعك الإلكتروني وصفحاتك المقصودة من أجل التحويلات وتحسين محركات البحث

كيفية أتمتة مهامك التسويقية والاستعانة بمصادر خارجية و تحسين عملياتك _The Paper Plane Plane مناسب للمبتدئين والخبراء على حد سواء لأنه يغطي كلاً من الأساسيات واستراتيجيات اختراق النمو المتقدمة.

8. استعد، استعد، قرصنة النمو بقلم نادر صبري

هل أنت مبتدئ في مفهوم اختراق النمو؟ جاهز، مجموعة، نمو ، من تأليف غابرييل واينبرغ وجاستن ماريس. نعم، تفشل الشركات الناشئة بسبب نقص الجذب، أي عدم قدرتها على العثور على عملاء جدد.

يعد كتاب قرصنة النمو هذا دليلاً فعالاً لتسويق الشركات الناشئة وهو إلزامي في العديد من الجامعات. ويزعم البعض أنه يجب أن يكون على رف كل مؤسس شركة ناشئة. لماذا؟ لأنه بدلاً من النظريات الغامضة، يقدم لك المؤلفون خطة تسويقية متينة مع فرصة ضئيلة للفشل.

ويقدمان "إطار عمل Bullseye Framework"، وهي طريقة خطوة بخطوة لاختبار قنوات التسويق المختلفة وتحديد أي منها يحقق نتائج حقيقية. مع تغطية 19 قناة، من التسويق التقليدي إلى منصات الإنترنت، فإن Traction هو مجموعة أدوات النمو لمؤسسي الشركات الناشئة والمسوقين.

يسرد الكتاب أيضًا قصصًا من مقابلات مع مؤسسين من شركات ناجحة مثل Reddit و Hubspot وويكيبيديا، مسلطًا الضوء على استراتيجياتهم الرئيسية للحصول على العملاء.

وفي النهاية، يزعم المؤلفان أن "الجذب يتفوق على كل شيء". ويتعلق النمو بالتجربة والاختبار وإيجاد أفضل ما يناسب عملك التجاري.

10. كتاب نمو الشركات الناشئة من تأليف أندرو لي ميلر

لا تريد أن تغرق في الديون لتسويق أعمالك؟ اقرأ هذا الكتاب. كتاب نمو الشركات الناشئة من تأليف أندرو لي ميلر يعلم رواد الأعمال والمسوقين كيفية تنمية أعمالهم دون إنفاق ثروة على الإعلانات المدفوعة.

يغطي الكتاب أكثر من 50 طريقة مثبتة للنمو العضوي باستخدام 10 قنوات مختلفة. يستكشف الكتاب العلاقات العامة، وتحسين محرك البحث، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر المؤثرين، وغيرها من التقنيات التي لا تقل فعاليتها عن إنفاق الآلاف من أموال الإعلانات إن لم تكن أكثر فعالية. 💰💸

يستند كتاب ميلر إلى خبرته التي امتدت 15 عامًا في التعامل مع نمو الشركات الناشئة، بما في ذلك خمس شركات حققت تخارجات بملايين الدولارات.

كتاب كتاب نمو الشركات الناشئة مثالي لأي شخص يريد أن يتعلم تقنيات العصر الحديث من خبير في التسويق التمهيدي وقرصنة النمو. وقد جعل عمل ميلر على هذا الكتاب من أفضل كتب قرصنة النمو حول التسويق العضوي للنمو.

قرصنة النمو مع ClickUp

هناك سبب وراء هوس عالم الشركات الناشئة بقرصنة النمو. فهو يمنح الشركات ميزة تنافسية متميزة ويغذي النمو الهائل. ولكن مجرد قراءة كتب قرصنة النمو لن يفتح هذه المزايا لمؤسستك.

أنت بحاجة إلى أداة تساعدك على ترجمة هذه المعرفة إلى نتائج عملية وتساعدك على تحقيق أهداف عملك.

ميزات ClickUp للفرق التي تركز على النمو

تصوّر جلسات العصف الذهني الافتراضية مع فريقك باستخدام قالب السبورة البيضاء لتجارب النمو ClickUp Growth Experiments

أثناء قيامك ببناء المنتجات وشحنها، يتيح لك ClickUp التركيز على النمو دون المساس بالجودة. إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة, منصة متكاملة لإدارة المنتجات تساعدك على تبسيط جميع مشاريعك وتدعم رحلة نموك بشكل لا مثيل له.

فيما يلي بعض من أفضل إمكانيات ClickUp لاختراق طريقك نحو نمو سريع وقابل للتطوير:

أهداف ClickUp: مع جداول زمنية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي, أهداف ClickUp Goals إبقاء فرق المنتجات عالية النمو على المسار الصحيح دائمًا. لا يمكنك فقط مراقبة التقدم المحرز من خلال الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام، بل يمكنك أيضًا تنظيم الأهداف ومشاركتها كما تريد

مع جداول زمنية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي, أهداف ClickUp Goals إبقاء فرق المنتجات عالية النمو على المسار الصحيح دائمًا. لا يمكنك فقط مراقبة التقدم المحرز من خلال الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام، بل يمكنك أيضًا تنظيم الأهداف ومشاركتها كما تريد مهام النقر فوق المهام:المهام في ClickUp تبسيط التعاون و إدارة سير العمل متعدد الخطوات . وينظم إطار التسلسل الهرمي المشاريع المعقدة إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها، مما يضمن تسليم فريقك للمشاريع في الوقت المحدد و تقليل قيود المشروع إلى الحد الأدنى

استخدم هذا القالب لمساعدتك في سرد وتصور خطة النمو الخاصة بك

النماذج الأولية السريعة : مع مكتبة كاملة من القوالب، بما في ذلكقوالب موجز إبداعي,قوالب موجز التصميموقوالب مراجعة التصميم، يساعد ClickUp فرق المنتج على تسريع عملية وضع النماذج الأولية من خلال توحيد التخطيط والاستراتيجية والصياغة السلكية وإدارة المشروع

: مع مكتبة كاملة من القوالب، بما في ذلكقوالب موجز إبداعي,قوالب موجز التصميموقوالب مراجعة التصميم، يساعد ClickUp فرق المنتج على تسريع عملية وضع النماذج الأولية من خلال توحيد التخطيط والاستراتيجية والصياغة السلكية وإدارة المشروع أتمتة سير العمل : أتمتة ClickUp تتيح لك إنشاء عمليات لاختبار الأفكار والحصول على التعليقات بسرعة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أتمتة سير العمل لالتقاط بيانات ملاحظات المستخدمين ودمجها من خلال نماذج قابلة للتخصيص. كما أنها تساعدك أيضًا على تحويل البيانات التي تم التقاطها إلى مهام مخصصة للأشخاص المناسبين للمتابعة

: أتمتة ClickUp تتيح لك إنشاء عمليات لاختبار الأفكار والحصول على التعليقات بسرعة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام أتمتة سير العمل لالتقاط بيانات ملاحظات المستخدمين ودمجها من خلال نماذج قابلة للتخصيص. كما أنها تساعدك أيضًا على تحويل البيانات التي تم التقاطها إلى مهام مخصصة للأشخاص المناسبين للمتابعة تخطيط رحلة المستخدم : قوالب خريطة رحلة العميل الخاصة ب ClickUp تتيح لك تخطيط رحلات المستخدم ومسارات التحويل وأشجار القرارات بشكل مرئي لفهم نقاط ألم العملاء بشكل أفضل وتحويلها إلى فرص نمو قيّمة

: قوالب خريطة رحلة العميل الخاصة ب ClickUp تتيح لك تخطيط رحلات المستخدم ومسارات التحويل وأشجار القرارات بشكل مرئي لفهم نقاط ألم العملاء بشكل أفضل وتحويلها إلى فرص نمو قيّمة لوحات بيضاء ClickUp Whiteboards: لا يجب أن يكون الانتقال من الفكرة إلى الفعل مضيعة للوقت! ClickUp Whiteboards يمكن أن تساعدك على البدء في خطط النمو الخاصة بك بشكل أسرع. ارسم مخططات وأضف ملاحظات واربط مستندات ClickUp ، وتوليد تلقائيًا مهام ClickUp مباشرةً من اللوحات البيضاء.

ClickUp Whiteboards: لا يجب أن يكون الانتقال من الفكرة إلى الفعل مضيعة للوقت! ClickUp Whiteboards يمكن أن تساعدك على البدء في خطط النمو الخاصة بك بشكل أسرع. ارسم مخططات وأضف ملاحظات واربط مستندات ClickUp ، وتوليد تلقائيًا مهام ClickUp مباشرةً من اللوحات البيضاء. مجموعات الطاقة/مجموعات الهاكاثون: هل تعلم أنه يمكنك أيضًا استخدام ClickUp لتخطيط وتشغيل مجموعات الطاقة ومجموعات الهاكاثون؟ أطلق العنان للتفكير السريع و التعاون في الوقت الفعلي مع مجموعة من تخطيط الأحداث وقوالب إدارة الفعاليات من ClickUp

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

ClickUp AI: هل تتمنى لو أن مساعدًا يأخذ المهام من على عاتقك حتى تتمكن من التركيز على استراتيجيات اختراق النمو؟ قابل ClickUp AI . يمكنك زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد من خلال تخصيص ClickUP AI لحالة الاستخدام الخاصة بك - من شريك العصف الذهني إلى مساعد في الكتابة، يمكنه القيام بكل شيء.

لقد نجح أكثر من 800,000 فريق من جميع الأحجام في توسيع نطاق النمو بنجاح باستخدام ميزات ClickUp المذكورة أعلاه، بما في ذلك Finastra.

تسليط الضوء على العملاء: كيف سرّعت ClickUp من نمو شركة فيناسترا

Finastra هي أكبر شركة برمجيات خدمات مالية خالصة، تخدم أكثر من ثمانية آلاف مؤسسة مالية. مع وجود فريق يضم أكثر من 120 موظفًا يتعاملون مع توليد الطلبات ومكلفين بدفع عجلة النمو للشركة، واجهت فيناسترا تحديًا مشتركًا - خطط إدارة النمو والطلب المجزأة التي تعيق رؤيتها وتعيق نموها.

فماذا فعلوا؟ عقدوا شراكة مع ClickUp!

التحدي

مع تناثر خطط إدارة التسويق عبر مختلف التنسيقات والمستودعات عبر المناطق الجغرافية ووحدات الأعمال، عانى فريق التسويق في فيناسترا من عدم اتساق الحملات وعدم وجود شفافية في الوقت الفعلي.

كانوا يقضون ساعات في الاجتماعات، ويجمعون البيانات المنفصلة (وأحيانًا القديمة) معًا لإيصال التحديثات الأساسية إلى أصحاب المصلحة.

الحلول مع ClickUp

ساعدت سهولة الاستخدام والأتمتة والتحليلات التي يوفرها ClickUp شركة Finastra على حل أكثر التحديات إلحاحًا باستخدام أداة واحدة.

مدخلات بيانات متسقة: قوالب ClickUp زودت فرق إدارة علاقات العملاء في فيناسترا بطريقة بسيطة وموحدة لتتبع أنشطتها. تمتلك كل وحدة الآن مساحة عمل متسقة وهيكل مجلد متسق لتخزين معلوماتهم. وهذا يساعدهم على الاستعداد للمشاريع بشكل أسرع وجمع بيانات متسقة لتشغيل التحليلات

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

طرق عرض مخصصة لكل منطقة ووحدة أعمال : طرق عرض ClickUp تمكين فرق فيناسترا من تصور المهام والمشاريع بالطريقة الأكثر فائدة لهم. على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق لديهم الآن مشاركة وجهات النظر الخاصة بأصحاب المصلحة لضمان الشفافية بنسبة 100% وتحديثات في الوقت الفعلي بشأن مبادرات التسويق في مرحلة النمو.

: طرق عرض ClickUp تمكين فرق فيناسترا من تصور المهام والمشاريع بالطريقة الأكثر فائدة لهم. على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق لديهم الآن مشاركة وجهات النظر الخاصة بأصحاب المصلحة لضمان الشفافية بنسبة 100% وتحديثات في الوقت الفعلي بشأن مبادرات التسويق في مرحلة النمو. تعاون أكثر سلاسة : بفضل أتمتة ClickUp Automations، تتلقى جميع وحدات إدارة النمو التسويقي إشعارات فورية بشأن التعديلات والتحديثات في خطط التسويق المختلفة، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة.

: بفضل أتمتة ClickUp Automations، تتلقى جميع وحدات إدارة النمو التسويقي إشعارات فورية بشأن التعديلات والتحديثات في خطط التسويق المختلفة، مما يجعل الجميع على نفس الصفحة. رؤية تنفيذية واضحة مع لوحات معلومات مخصصة: لوحات معلومات ClickUp تساعد فرق فيناسترا في تقديم نظرة عامة مجمعة عن تقدم المشروع إلى نواب الرئيس التنفيذي لكل وحدة أعمال.

وقد أثبت تعاون فيناسترا مع ClickUp فائدته، حيث تعمل أدوات وميزات ClickUp على تبسيط التعاون, تحسين الكفاءة وتوفير نهج متسق لاستراتيجيات إدارة علاقات العملاء عبر وحدات أعمال فيناسترا المتنوعة.

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