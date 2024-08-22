كيفية اختيار نموذج تسعير الوكالة المناسب

جيك هو مسوق رقمي مستقل يعمل في مجال التسويق الرقمي منذ ثلاث سنوات. لقد حصل للتو على عميل كبير، ولكن هناك مشكلة - العميل يريد مجموعة فريدة من الخدمات التي لا يعرف جيك كيفية تسعيرها. يدرك جيك أن نهجهم الواحد الذي يناسب الجميع في التسعير لم يعد مناسباً بعد الآن.

إذا كنت تعمل في عالم التسويق، فربما تبدو معضلة جيك مألوفة لك. سواء كنت تعمل بشكل مستقل منفرد، أو جزءًا من فريق وكالة، أو تدير متجرك الخاص، فإن معرفة كيفية تسعير خدماتك التسويقية يمكن أن يكون أمرًا محيرًا حقًا.

لكن لا تقلق بشأن ذلك! في هذا المنشور، سنقوم بكشف غموض نماذج تسعير الوكالات الشائعة والإجابة على السؤال الكبير - كيفية محاسبة العميل ? سنستكشف الخيارات المختلفة ونساعدك في العثور على الخيار الأمثل لعملك وعملائك.

ما هو نموذج تسعير الوكالة؟

يشير مصطلح نماذج تسعير الوكالة إلى كيفية قيام الوكالة بهيكلة الطريقة التي تُصدر بها الفواتير للعملاء مقابل الخدمات التي تقدمها

تتوفر نماذج تسعير مختلفة اعتماداً على نطاق المشروع، ومستوى الثقة بين الطرفين، ونوع العمل، والصناعة، وما إلى ذلك.

ومن المهم اختيار نموذج تسعير مناسب للوكالة للأسباب التالية:

أنت لا تريد أن تبخس عملاءك أو تبالغ في تسعيرهم

الشفافية بشأن التكاليف تخبر عملاءك أن بإمكانهم الوثوق بك

أنت لا تريد أن تتابع مع كل عميل للحصول على المال بعد الانتهاء من المشروع

يجب عليك إدارة سعر مشروعك ووضع خطة دفع قبل البدء في العمل على المشروع. بهذه الطريقة، يعرف جميع المعنيين ما يجب أن يتوقعوه في النهاية.

فهم نماذج تسعير الوكالات المختلفة

هناك عادةً أربعة نماذج مختلفة للدفع تختارها الوكالات.

1. نموذج التسعير على أساس القيمة

في نموذج التسعير على أساس القيمة، تدفع الوكالة للعميل الفواتير بناءً على القيمة المتصورة التي تجلبها - من خلال حركة المرور والعملاء المحتملين (العضويين أو غير ذلك) والمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي.

على سبيل المثال، لنفترض أن وكالة ما لديها مصممي تجربة مستخدمين ذوي خبرة عملوا بنجاح مع عملاء SaaS من قبل. في هذه الحالة، يمكن للوكالة أن تقدم بثقة نماذج تسعير قائمة على القيمة لعملاء SaaS الجدد.

في نموذج التسعير على أساس القيمة، لا تتم الفوترة على أساس ساعة العمل المنجز. بل تعتمد على النتائج. ربما تكون هذه هي أكبر فائدة لاستخدام النموذج القائم على القيمة.

ترتبط النتيجة بالعائد على الاستثمار، بحيث يعرف العميل ما يدفعه عندما يتعامل مع الوكالة

ومع ذلك، هذا لا يعني أن الوكالة لن تستفيد. مع التسعير على أساس القيمة، ستحصل على عملاء على المدى الطويل ودخل يمكن التنبؤ به، شريطة أن تحقق نتائج. يمكنك أيضًا تحقيق مبالغ أعلى إذا قدمت قيمة أكبر وحصلت على المزيد من المشاريع.

لمن هذه الوكالة

تستخدم الوكالات الأكبر حجماً وذات الخبرة نموذج الدفع على أساس القيمة لأن لديها محفظة أو دليل على القيمة المتصورة التي يمكن أن تقدمها لعملائها المحتملين.

2. نموذج التسعير على أساس المشروع

في نموذج التسعير على أساس المشروع، تتقاضى الوكالة رسماً ثابتاً مقابل مشروع محدد. تتم مناقشة نطاق المشروع، ويُمنح العميل سعراً محدداً مقابل إنجاز معين.

ويتم تحديد شروط الدفع بشكل عام قبل أن تعمل الوكالة على أي منجز. ولهذا السبب، يكون لدى الطرفين (الوكالة والعلامة التجارية) وضوح تام فيما يتعلق بالمشروع وتكاليفه.

لمن هذا المشروع

هذا النهج فعّال للمشاريع ذات الأهداف والمخرجات المحددة جيدًا: يتعين على وكالة التسويق زيادة عدد الزيارات العضوية لموقع العميل على الويب بنسبة 40% خلال ستة أشهر.

يعمل نموذج التسعير القائم على المشروع أيضًا عندما يكون لدى العميل ميزانية ثابتة للمشروع بأكمله.

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3. نموذج التسعير بالساعة

هذا هو النموذج الأبسط. أنت تعمل بالساعة، فتتقاضى أجراً بالساعة. يمكن للوكالة أن تتقاضى أجراً بالساعة حسب المشروع أو الخدمات أو الموهبة المطلوبة.

على سبيل المثال، إذا طلب العميل كاتب محتوى لفترة غير محددة، فقد تتقاضى الوكالة 20 دولارًا عن كل ساعة عمل يقوم بها الكاتب.

الميزة الكبيرة هي أن نموذج التسعير بالساعة يسهل شرحه للعميل - فأنت تتقاضى أجراً مقابل كل ساعة عمل. إنه واضح ومباشر، لذا فإن العميل يعرف ما يدفعه مقابل ذلك.

لمن هو

يعمل نموذج التسعير بالساعة بشكل جيد مع الأعمال الجارية، الأعمال الفنية، أو المشاريع ذات النطاق المحتمل الزحف المحتمل.

4. نموذج التسعير بالتجزئة

في نموذج التجنيب، يقرر كل من العميل والوكالة رسومًا متكررة تُدفع للوكالة شهريًا مقابل مستوى معين من الخدمة. يمكن دفع هذه الرسوم الثابتة في بداية كل شهر أو نهايته.

على سبيل المثال، إذا طلب منك عميل محتمل تقديم عدد محدد من منشورات المدونة والنشرات الإخبارية والمنشورات الاجتماعية كل شهر، يمكنك التحول إلى نموذج التسعير القائم على الاحتفاظ بالعميل.

تخلق التوكيلات الشهرية دخلاً يمكن التنبؤ به وتضمن حصول الوكالة على أجرها بانتظام مقابل عملها وأن يكون لديها دائمًا مدرجًا.

مع مثل هذه النماذج القائمة على الاشتراك، تمتلك وكالتك الرقمية فرصة لبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء الحاليين. نظرًا لأن نطاق العمل محدد جيدًا، يمكن للعميل تقييم مساهمتك بشكل عادل؛ وهذا يبني الثقة ويسمح بالاحتفاظ بالعميل.

لمن هو

نموذج التسعير هذا مثالي للخدمات التي تتطلب عملاً ثابتاً على مدار الوقت، مثل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق بالمحتوى أو السياسة العامة.

نماذج تسعير وكالة التسويق

هناك بعض نماذج تسعير الوكالات الشائعة الأخرى الشائعة بشكل خاص بين وكالات التسويق. وهي:

1. نموذج التسعير القائم على الأداء

مع نموذج التسعير القائم على الأداء، يتم الدفع لك بناءً على نتائجك. فكلما كانت نتائجك أفضل ، كلما حصلت على أموال أكثر. يمكن أن يكون الدفع نسبة مئوية من المبيعات أو سعرًا ثابتًا لكل عميل محتمل يتم إنشاؤه.

الميزة الكبيرة هنا هي أنها تجعل مصالحك تتماشى مع مصالح عميلك. فإذا ربحوا هم، تربح أنت. في هذا النموذج، يسهل على العملاء رؤية عائد الاستثمار.

يمكن أن يجلب المزيد من المال إذا كنت جيداً فيما تفعله. لذلك، إذا كنت بارعاً في خدمة معينة، يمكنك تحقيق الكثير من الإيرادات من خلال تسعير الأداء.

لمن هذه الخدمة

يعمل هذا النموذج بشكل جيد للنتائج التي يمكن تحديدها أو قياسها كمياً، مثل إعلانات الدفع مقابل كل نقرة، أو توليد العملاء المحتملين، أو التسويق بالعمولة.

2. نموذج تسعير التكلفة الإضافية

يُعرف أيضًا باسم التسعير بهامش الربح الإجمالي، والتسعير على أساس التكلفة زائدًا هو نموذج تقليدي أكثر تقليدية حيث تحسب التكلفة الفعلية للعمل وتضيف هامش ربح محدد مسبقًا لربحية الوكالة. يمكنك حساب هذه التكلفة بأخذ إجمالي عدد الساعات التي عملت فيها أو إجمالي عدد المهام ثم إضافة نسبة هامش الربح. هذه هي التكلفة الإجمالية لخدمتك.

تسمى نسبة الترميز هذه أيضاً الهامش الإجمالي. إذا قمت بحساب الهامش الإجمالي بدقة، يمكنك كسب الربح. يمكنك اختيار تعيين هوامش إجمالية مختلفة لعملاء مختلفين.

تتمثل فائدة نموذج التكلفة الإضافية في سهولة تتبعه وإمكانية التنبؤ به. يضمن لك نموذج الدفع هذا أنك تغطي تكاليفك دائماً. ولكن اعتمادًا على ما تختاره كهوامش ربح، من الممكن ألا تحصل على تعويض كافٍ عن القيمة التي تقدمها للعملاء.

لمن هذه الخدمة

يمكن أن يعمل هذا النموذج بشكل جيد للمسوقين أو الوكالات التي بدأت للتو أو للخدمات التي يمكن التنبؤ بتكاليفها.

نماذج التسعير المتخصصة

بصرف النظر عن نماذج تسعير وكالات التسويق التي تمت مناقشتها أعلاه، طور بعض المسوقين والوكالات نماذج تسعير متخصصة. قد لا تعمل هذه النماذج مع الجميع، ولكن من الجيد معرفتها.

1. السعر الثابت

يشبه التسعير بسعر ثابت أو تسعير الرسوم الثابتة التسعير القائم على المشروع، حيث يتقاضى المسوق أو الوكالة رسومًا ثابتة محددة مسبقًا مقابل الخدمات التي يقدمونها للعميل. قبل البدء في المشروع، يناقشون نطاق المشروع ويقررون عرض أسعار. لن يتغير عرض الأسعار النهائي إذا كان العمل أكثر أو أقل مما كان متوقعاً في وقت لاحق.

الأمر متروك للوكالة أو الموظف المستقل لتحليل الرسوم الثابتة الصحيحة. وإلا فقد ينتهي بهم الأمر إلى القيام بعمل إضافي دون أن يتقاضوا أجراً مقابل ذلك.

عادة ما يتم تطبيق الرسوم الثابتة على الخدمات الموحدة. فكر في شيء مثل "تصميم شعار مقابل 500 دولار" أو "حملة إعلانية مقابل 2000 دولار".

لمن هذه الخدمة

يمكن أن يعمل نموذج السعر الثابت بشكل جيد بالنسبة لك إذا كنت قد أتقنت عملياتك، مثل:

عدد ساعات العمل

عدد الموظفين الذين سيعملون عليه

الجهد والموارد التي سيستخدمها المشروع

💡 نصيحة احترافية: يطلب العملاء دائمًا تقريبًا 2-3 جولات من التكرارات أو إعادة العمل. تأكد من أن السعر الثابت الخاص بك يحدد بوضوح عدد المراجعات المضمنة وما الذي سيترتب عليه رسوم إضافية.

2. الحوافز

غالباً ما يُستخدم هذا النموذج في عمليات الدمج والاستحواذ. تحصل على رسوم أساسية مقابل خدماتك بالإضافة إلى مكافأة إذا تم تحقيق أهداف معينة.

على سبيل المثال، قد تتقاضى وكالة تحسين محركات البحث أجرًا شهريًا قياسيًا مع مكافآت مقابل تحقيق تحسينات محددة في الترتيب.

يعمل نموذج التسعير القائم على الحوافز على مواءمة اهتماماتك مع عملائك. فهو يُظهر لهم أنك تثق في قدراتك وأنهم يجب أن يثقوا في قدراتك أيضًا. يمكن أن يكون نموذج تسعير مربح للجانبين، مما يحفزك على الذهاب إلى أبعد من ذلك مع منح عميلك الأمان.

لمن هذه الخدمة

يمكن استخدام هذا النموذج في الحالات التالية:

يمكنك تحديد مقاييس نجاحك بوضوح

يمكن لعملائك تحديد متطلباتهم

أنت واثق من القيمة والعائد على الاستثمار الذي يمكنك تقديمه للعميل

3. فريميوم

هذا النموذج شائع في عالم البرمجيات كخدمة ولكن يمكن استخدامه أيضًا من قبل وكالات التسويق. في نموذج Freemium، تقدم نسخة أساسية مجانية من خدمتك ثم تفرض رسومًا على العميل مقابل الميزات المميزة.

على سبيل المثال، قد يقدم استشاري وسائل التواصل الاجتماعي تدقيقًا أساسيًا مجانيًا مع خيارات مدفوعة لمزيد من التحليل المتعمق واستراتيجيات التحسين.

يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة للاستشاريين والوكالات لجذب العملاء، ولكن يجب عليك التأكد من أن عرضك المدفوع مقنع بما يكفي لتحويل المستخدمين المجانيين.

يساعدك العرض المجاني على عرض خبراتك وبناء الثقة مع العملاء المحتملين. فهو يسمح لهم بتجربة القيمة التي تقدمها قبل الالتزام بالخدمة المدفوعة.

لمن هذه الخدمة

يمكن أن يعمل هذا النموذج بشكل جيد عندما:

لديك خدمة أو أداة يمكن توسيع نطاقها بسهولة

كنت تتطلع إلى بناء قاعدة مستخدمين كبيرة أو قائمة بريد إلكتروني كبيرة

يوفر عرضك المجاني قيمة واضحة ولكنه يترك المستخدمين يرغبون في الحصول على المزيد

اختيار نموذج التسعير المناسب للوكالة ## اختيار نموذج تسعير الوكالة المناسب

لقد أدرجنا بشكل شامل الأنواع المختلفة لنماذج تسعير الوكالات القياسية التي يمكنك الاختيار من بينها. ولكن كيف تختار النموذج المناسب لك؟ إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

خدماتك: ما نوع العمل الذي تقوم به؟ قد تستفيد الأعمال الاستراتيجية المعقدة من التسعير على أساس القيمة، في حين أن الخدمات المستمرة يمكن أن تعمل بشكل جيد مع التوكيل عملاؤك: ماذا يفضلون؟ بعض العملاء يحبون إمكانية التنبؤ بالأسعار الثابتة، بينما يفضل البعض الآخر مرونة الفوترة بالساعة أهداف تطوير أعمالك: هل تتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح؟ بناء علاقات طويلة الأمد؟ يجب أن تتماشى أسعارك مع أهدافك منافسيك: ماذا تفعل الوكالات الأخرى في مجال عملك؟ ليس من الضروري أن تقلدهم، ولكن من الجيد أن تعرف الممارسات القياسية في هذا المجال

لنأخذ مثالاً على الإعلان عبر الإنترنت وخدمات الدفع لكل نقرة (PPC)

تتلاءم خدمات الدفع بالنقرة والإعلان عبر الإنترنت بشكل جيد مع نماذج التسعير القائمة على الأداء. نظرًا لأن هذه القنوات تقدم نتائج واضحة وقابلة للقياس، على عكس جوانب التسويق الأخرى، يمكنك ربط رسومك مباشرةً بنتائج مثل

تكلفة النقرة الواحدة

تكلفة الاستحواذ

العائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS)

لذلك قد تتقاضى رسوم إدارة أساسية بالإضافة إلى نسبة مئوية من الإنفاق الإعلاني أو مكافأة لتجاوز أهداف العائد على الإنفاق الإعلاني. يمكنك أيضًا أن تختار خيارًا مختلطًا - تقديم رسوم تجنيب أقل بالإضافة إلى مكافآت الأداء بناءً على نتائج حملة الدفع بالنقرة.

وتذكر أيضًا أنه مع الحملات الإعلانية عبر الإنترنت، من المهم تثقيف العملاء بشأن الفرق بين الإنفاق الإعلاني (الذي يذهب إلى المنصات الإعلانية) ورسوم الإدارة الخاصة بك. يجب أن يوضح نموذج التسعير الخاص بك وعقدك هذا الفرق منذ البداية.

أخطاء يجب تجنبها عند اختيار نموذج التسعير

احترس من هذه الأخطاء الشائعة عند اتخاذ قرار بشأن نموذج التسعير:

التقليل من قيمة عملك: لا تقع في فخ فرض رسوم قليلة جدًا لكسب العملاء. إذا كنت تعرف أنك تتقاضى المبلغ المناسب، فكن حازماً في ذلك وقدم أسباباً لذلك الإفراط في تعقيد الأمور: يجب أن تكون أسعارك سهلة الفهم للعملاء. إذا كنت بحاجة إلى جدول بيانات لشرح ذلك، فمن المحتمل أن تكون معقدة للغاية عدم مراعاة جميع تكاليفك: تأكد من أن تسعيرك لا يغطي وقتك فحسب، بل يغطي أيضاً الأدوات والاشتراكات والنفقات العامة وهامش ربح جيد عدم المرونة: على الرغم من أهمية الاتساق في التسعير، كن على استعداد لتعديل أسعارك إذا لم تكن مناسبة لك أو لعملائك عدم مراعاة الحجم: يجب أن يأخذ نموذج التسعير الخاص بك في الحسبان كيفية تغير خدماتك أو حملاتك مع التوسع. على سبيل المثال، قد تكون الرسوم الثابتة مناسبة للحملات التسويقية الرقمية الصغيرة أو لمرة واحدة ولكنها قد تكون فرصة مالية ضائعة للحملات الأكبر حجمًا إدراج وقت الاختبار والتحسين: تتطلب الحملات الإعلانية عبر الإنترنت مثل إعلانات البحث اختبارًا وتحسينًا مستمرًا. يجب أن يأخذ نموذج التسعير الخاص بك في الحسبان الوقت والخبرة التي يتطلبها ذلك، خاصة في المراحل الأولى من الحملة

تذكّر أن استراتيجية التسعير التي تتبعها وكالتك أمر بالغ الأهمية لاستراتيجية عملك بشكل عام. يجب أن تعكس علامتك التجارية وعرض القيمة والسوق المستهدفة.

إذا قمت بالتسعير بشكل صحيح، يمكنك خدمة عملائك بشكل أفضل لأنك لن تقلق باستمرار بشأن نفاد الميزانية. استهدف بناء نموذج التسعير الخاص بك بطريقة تناسبك أنت وعميلك.

💡 نصيحة احترافية: اجمع بين واحد أو أكثر من هذه النماذج لإنشاء نموذج تسعير جديد. لا بأس بذلك طالما أنه يناسبك.

إذا كنت غير متأكد من تقديرات التكلفة الخاصة بك، يمكنك استخدام قوالب التقديرات لإبلاغ عملائك بمتوسط تكاليف خدماتك.

كيفية إدارة نماذج تسعير الوكالات المختلفة

بمجرد حصولك على عملائك ونماذج التسعير الخاصة بك، فإن الخطوة التالية هي تتبع ذلك!

هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك عميل واحد بسعر الساعة، وآخر على أساس الساعة، وثالث على أساس نموذج معقد قائم على الأداء! لن يكون من السهل تتبع ذلك، إلى جانب كل الأعمال التي يجب القيام بها.

أدخل انقر فوق -مساعدتك فائقة التنظيم التي لا تنام أبدًا.

تنظيم وإدارة جميع عملائك وحملاتك من مكان واحد باستخدام ClickUp

ClickUp هو إدارة المشاريع و برنامج وكالة التسويق يساعدك على تتبع جميع مشاريعك، بغض النظر عن نموذج التسعير الذي تستخدمه. إنه تطبيق إنتاجي يمكن أن يحل محل جميع التطبيقات الأخرى التي قد تستخدمها لإدارة أعمالك التسويقية وأعمال الوكالة. ClickUp للوكالات الإبداعية يوفر لك الأدوات التي تحتاجها لزيادة إنتاجيتك. إليك بعض الميزات الرئيسية:

لوحات المعلومات القابلة للتخصيص: يمكنك إعداد لوحات معلومات فريدة لكل نموذج تسعير أو عميل للحصول على نظرة شاملة لجميع أعمالك. هل تريد أن تعرف في لمحة سريعة مدى ربحية عملائك المتعاقدين؟ أو التقدم المحرز في مشروع مهم؟ يمكنك الوصول إلى كل ذلك على لوحة معلومات ClickUp

تتبع نماذج التسعير المختلفة لكل عميل بسهولة على لوحات معلومات ClickUp Dashboards

تسمح لك لوحات معلومات ClickUp Dashboards بتتبع:

تقدم فريقك في كل مهمة

تقدمك في مشروع عميل معين

حالة المهمة

ميزانيتك والموعد النهائي

الاختناقات وتعيين الموارد وفقًا لذلك

استخدم تتبع وقت المشروع المدمج في ClickUp لتتبع الوقت في مختلف المهام، ووضع التقديرات، وإضافة الملاحظات، وعرض تقارير عن وقتك من أي مكان

تتبع الوقت: لتلك المشاريع التي تعمل بالساعة, يحتوي ClickUp على أداة مدمجة لتتبع الوقت بحيث يمكنك تتبع ساعاتك مقابل كل مهمة أو مشروع. لا مزيد من التنقل بين التطبيقات، أو نسيان تسجيل ساعات عملك، أو محاولة تذكر ما قمت به يوم الثلاثاء الماضي الحقول المخصصة: إنشاء انقر فوق الحقول المخصصة لأي شيء - قيمة المشروع، والساعات المقدرة، والساعات الفعلية، والعائد على الاستثمار، والإصدار، والحالة - سمِّ ما شئت. إنه يجعل من السهل للغاية تتبع جميع العناصر المختلفة التي تدخل في نماذج التسعير المختلفة الخاصة بك

إضافة حقول مخصصة في ClickUp إلى أي طريقة عرض مرنة لتنظيم المعلومات وتصفيتها وفرزها وتتبعها

إعداد التقارير: عندما يحين وقت مراجعة أداء فريقك للعملاء، يمكن لـ ClickUp إنشاء تقارير تفصّل ذلك. بالنسبة للنماذج المستندة إلى القيمة أو النماذج المستندة إلى الأداء، تساعد هذه التقارير في إظهار كيف أدى عملك إلى عائد الاستثمار الذي يريده العميل. كما أنها رائعة أيضًا لاكتشاف الاتجاهات أو معرفة أفضل نموذج للتسعير الأتمتة: مع أتمتة ClickUp ، يمكنك أتمتة المهام المتكررة مثل إجراءات التشغيل والتذكيرات ورسائل البريد الإلكتروني الترحيبية والمزيد. إذا وصل المشروع إلى عدد ساعات معيّن من الساعات، يمكن أن يخطرك تلقائيًا بأنك تقترب من الحد الأقصى للميزانية. سيساعدك هذا على التخطيط بشكل أفضل وإجراء محادثات مع العميل إذا لزم الأمر قوالب سهلة الاستخدام: يحتوي ClickUp على قوالب متعددة لإدارة الوكالة وتسعير المنتجات. يمكنك استخدامها كورقة غش لإعداد مساحة العمل الخاصة بك، وتعديلها بسهولة لتناسب احتياجاتك وتوفير ساعات من وقت الإعداد.

على سبيل المثال، فإن قالب إدارة وكالة ClickUp هو قالب مجاني شامل لإدارة المشاريع وعلاقات العملاء وإجراءات التشغيل الموحدة والعقود وغيرها.

قم بإدارة احتياجات العملاء المعقدة بكل سهولة على قالب إدارة الوكالة من ClickUp

في القالب، ستحصل على لوحات تحكم لكل شيء بدءًا من المشاركة مع العملاء بعد البيع، ونطاق العمل، وملاحظات العملاء، وطلبات إعادة العمل، والفواتير، والفواتير. هذا القالب إدارة مشاريع الوكالة ينظم القالب عملياتك في كل خطوة.

قل وداعاً لإنشاء أوراق متعددة لكل عملية. يتيح لك قالب إدارة وكالة ClickUp إنشاء لوحة تحكم لكل عميل جديد بسهولة.

مع أكثر من 15 طريقة عرض، يعمل القالب من أجلك. يمكنك عرض تقدمك في كانبان أو جدول أو قائمة أو قائمة أو تقويم أو أي نوع آخر من طرق العرض التي تناسبك.

محتوى المكافأة: قبل شراء برنامج إدارة لوكالتك، راجع قائمتنا الشاملة لـ أفضل برامج إدارة الوكالات في عام 2024 .

الآن، لنفترض أنك تقدم مجموعة من الخدمات ومزيجًا من نماذج التسعير المختلفة لاستيعاب العملاء والصناعات المختلفة. قد يكون من السهل القيام بذلك إذا كنت وكالة صغيرة أو تقدم خدمات محدودة. ولكن إذا كنت وكالة كبيرة نسبيًا وأقدم نسبيًا تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، فقد تحتاج إلى أن يكون لديك سجل سهل الاستخدام.

يحتوي ClickUp على نموذج لذلك أيضًا! قالب تسعير المنتجات في ClickUp هو قالب مناسب للمبتدئين وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لمساعدتك في تسجيل وتتبع أسعار جميع خدماتك.

نظِّم وخزِّن جميع معلومات التسعير في قاعدة بيانات بدون رموز على قالب تسعير المنتجات من ClickUp

مع قالب قائمة الأسعار هكذا، يمكنك

تقديم هيكل تسعير دقيق ومتسق وموحد لكل عميل

التنبؤ والتخطيط لظروف السوق المستقبلية

الوصول إلى تكلفة البضائع المباعة، مما يتيح لك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التسعير

اختبار الأسعار وتعديلها بسرعة وسهولة

يتيح لك هذا القالب التحكم في استراتيجية التسعير الخاصة بك، سواء كنت تطلق خدمة جديدة أو تقوم بتوسيع خدمة قائمة.

لذا، إذا كنت تحاول إدارة نماذج تسعير مختلفة لعملاء مختلفين، استخدم هذا القالب.

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قم بإدارة تسعير وكالتك باستخدام ClickUp

نأمل أن يكون هذا الدليل لنماذج تسعير الوكالات، لكل منها إيجابياته وسلبياته، قد ساعدك على التفكير في كيفية تسعير خدمات وكالتك.

إن اختيار نموذج التسعير الصحيح لا يتعلق فقط بجني المال (على الرغم من أهمية ذلك أيضاً). بل يتعلق الأمر بخلق حالة مربحة للجانبين حيث يحصل عملاؤك على قيمة رائعة، ويتم تعويضك بشكل عادل عن دمك وعرقك وأفكارك الرائعة.

يعتمد النموذج المناسب لك على خدماتك وعملائك وأهداف عملك. لا تخف من استخدام نماذج مختلفة لخدمات وعملاء مختلفين أو المزج بين النماذج المختلفة لتحقيق أهدافك. لديك أدوات مثل ClickUp التي تساعدك على إدارة استراتيجية تسعير وكالتك وتحسينها.

مع نمو عملك وتطور نماذج التسعير الخاصة بك، تتكيف ClickUp مع ذلك. أنت لست مقيداً بطريقة واحدة للقيام بالأمور. يمكن ل ClickUp مساعدتك في إعداد وإدارة عمليات وكالتك وتوسيع نطاقها معك مع نمو وكالتك! اشترك في ClickUp اليوم!