الإنهاء المؤسف مقابل الإنهاء غير المؤسف: الاختلافات وأفضل الممارسات

عندما تخسر أحد أعضاء الفريق وتفكر: "هل كان بإمكاننا فعل شيء ما للحفاظ عليه؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يفصل بين الإنهاء المؤسف وغير المؤسف للخدمة

ولسوء الحظ، إنه سؤال لا يطرحه قادة الموارد البشرية بشكل كافٍ. عندما يغادر الموظفون، لا يكون ذلك دائماً علامة حمراء. ولكن عندما يرحل الموظفون المناسبون، فإن ذلك يشير إلى شيء أعمق من مجرد عدم تطابق الدور أو عرض أفضل.

قد تلاحظ:

تراجع مشاركة الموظفين بعد خروج الموظفين ذوي الأداء العالي من العمل

موظفوك الباقون يتكيفون بهدوء مع أعباء العمل الثقيلة

المدراء الذين يسعون جاهدين للحفاظ على ثقافة الفريق في منتصف الفصل الدراسي

الأمر لا يتعلق فقط بدوران الموظفين، بل بمعرفة حالات إنهاء الخدمة التي يمكن تفاديها، وتلك التي يمكن تفاديها، وتلك التي تأخرت عن موعدها. وهنا يأتي دور هذا التمييز الذي يساعدك على القيادة بشكل أفضل، والاحتفاظ بالموظفين لفترة أطول، والتوظيف بذكاء أكبر.

تركز معظم الشركات على عدد حالات الخروج من الخدمة. أما الشركات الذكية فتركز على عدد حالات الخروج التي لا يمكن تحملها.

⏰ ملخص 60 ثانية ليست كل حالات خروج الموظفين متشابهة، وفهم الفرق بينها أمر ضروري لبناء فرق عمل مرنة وعالية الأداء. استخدم إطار عمل إنهاء الخدمة المؤسف مقابل إنهاء الخدمة غير المؤسف لتحديد أي من حالات إنهاء الخدمة يضر بعملك وأيها يساعده على المضي قدماً

تجنب المزالق الشائعة من خلال تتبع معدلات الاستنزاف، والتعرف على إشارات الانفصال المبكر، ومواءمة القرارات مع بيانات الأداء

قلل من الاستنزاف المؤسف من خلال التغذية الراجعة المنظمة، وفرص التطوير الوظيفي، وسير العمل الذكي للاحتفاظ بالموظفين

قم بتمكين فرق الموارد البشرية باستخدام ClickUp لإدارة كل شيء بدءاً من بيانات الموظفين إلى وثائق إنهاء الخدمة واستبيانات المشاركة في مكان واحد

قم ببناء ثقافة تجعل الموظفين المناسبين يبقون في مكانهم وكل خروج يتركك أقوى وليس متأخراً قم بتركيز استراتيجية الاستبقاء وإنهاء الخدمة، من المهام إلى النماذج وكل ما بينهما.

ما هو إنهاء خدمة الموظف؟

يمثل إنهاء خدمة الموظف نهاية علاقة الموظف الرسمية مع الشركة. وهي ليست دائماً دراماتيكية، ولكنها دائماً ما تكون نقطة تحول. سواء كانت استقالة من صاحب الأداء المتميز أو خروجاً منظماً لموظف ضعيف الأداء، فإن كل عملية إنهاء خدمة تترك أثراً على شركتك وبيانات موظفيك وقدرتك على الاحتفاظ بالمواهب المناسبة.

يساعد فهم كيفية حدوث حالات إنهاء الخدمة هذه فرق الموارد البشرية على تقليل معدل دوران الموظفين غير المرغوب فيه، والحفاظ على ثقافة قوية في مكان العمل، واتخاذ قرارات توظيف أكثر استراتيجية.

الأسباب الشائعة لإنهاء الخدمة

تحدث عمليات إنهاء الخدمة لجميع أنواع الأسباب وليست جميعها تحت سيطرة مؤسستك. ولكن كل واحد منها يؤثر على معدلات الاستنزاف والروح المعنوية وحتى وفورات التكاليف على المدى الطويل.

فيما يلي بعض الأسباب الأكثر شيوعاً:

نقص الأداء : عندما لا تتحقق التوقعات باستمرار، ولا يؤدي التدريب إلى تحسين الأداء

عدم التوافق الثقافي : قد يتمتع الموظف بالمهارات، لكن قيمه أو سلوكياته لا تتماشى مع الشركة/ يمكن أن يكون لذلك تأثير ضار على أعضاء الفريق الآخرين والأداء العام

سوء السلوك أو الانتهاكات : انتهاكات سياسة الشركة أو المعايير الأخلاقية أو قواعد السلوك في مكان العمل

إعادة هيكلة الأعمال : تسريح الموظفين بسبب عمليات الاندماج أو تخفيضات الميزانية أو التغييرات في الاتجاه وليس بالضرورة بسبب الأداء

التغييرات المهنية : الموظفون الذين يغادرون من أجل تطور وظيفي أفضل أو فرص نمو أو تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية

الاستنزاف وعدم الرضا: عندما يترك الموظفون المهمون العمل بسبب عدم وضوح الأدوار أو عدم التقدير أو عدم كفاية حلقات التغذية الراجعة

يمكن تجنب بعض حالات الخروج من الخدمة باستخدام الاستراتيجيات الصحيحة للاحتفاظ بالموظفين. والبعض الآخر ضروري لحماية الأداء أو الثقافة أو الاتجاه.

الإنهاء الطوعي مقابل الإنهاء غير الطوعي

إليك تفصيلاً لمساعدتك في التمييز بين الإنهاء الطوعي وغير الطوعي وما تكشفه عن مؤسستك:

المعايير إنهاء الخدمة الطوعي إنهاء الخدمة غير الطوعي من الذي يبدأ الموظف صاحب العمل أسباب نموذجية التحول الوظيفي، والانتقال، والإرهاق، ونقص النمو الوظيفي، وعدم الرضا عن تجربة الموظف أو الرضا الوظيفي، والعرض الأفضل ضعف الأداء، والمشاكل السلوكية، وانتهاكات السياسات، وتقليص حجم الشركة، وثقافة الشركة السامة التأثير على الشركة يمكن أن يؤدي ذلك إلى استنزاف غير مؤسف إذا غادر الموظفون ذوو الأداء العالي أو الموظفون ذوو القيمة العالية بشكل غير متوقع غالبًا ما يُنظر إلى الاستنزاف غير المؤسف على أنه استنزاف غير مؤسف، ولكن إذا تم الإفراط في استخدامه، فقد يشير إلى سوء التوظيف أو ضعف إدارة الأداء ما الذي يشير إليه الثغرات في الاحتفاظ بالموظفين، ونقص الدعم للنمو الوظيفي، أو فك الارتباط الحاجة إلى تحسين التوظيف أو التدريب أو معالجة القضايا الثقافية الأساسية استجابة الموارد البشرية الشائعة تحسين أدوات التواصل، وتقديم وضوح المسار الوظيفي، وإعادة تصميم أعباء العمل، والتحقق من رضا الموظفيننن تدقيق عمليات الأداء، وإجراء مقابلات شاملة لإنهاء الخدمة، ومواءمة السياسات، ومراقبة مقاييس الموارد البشرية

الطوعي لا يعني دائماً الإيجابية. وغير الطوعي لا يعني دائماً سيئاً. المفتاح هو تتبع الأنماط التي تظهر، وما إذا كنت تخسر موظفين رائعين أو تقوم بتصفية الموظفين غير المناسبين.

👀 هل تعلم؟ الموظفون الذين يتركون الشركة ثم يُعاد توظيفهم يُطلق عليهم الموظفون المرتدّون. وغالبًا ما يتفوقون على الموظفين الجدد لأنهم يفهمون بالفعل ثقافة الشركة وعملياتها.

الاختلافات الرئيسية بين إنهاء الخدمة المؤسف وغير المؤسف: لمحة سريعة

قبل أن ندخل في تفاصيل ما يعنيه كل نوع من أنواع إنهاء الخدمة، إليك لمحة سريعة عن الفروق بين الإنهاء المؤسف والإنهاء غير المؤسف.

بعض حالات المغادرة تبطئك. بينما يمنحك البعض الآخر مساحة للتنفس. يساعد التعرف على الفرق بين الأمرين فريقك على التركيز على ما يهم حقًا: الاحتفاظ بأولئك الذين لا يمكنك تحمل خسارتهم، والتخلي بثقة عن أولئك الذين لا يدفعون عملك إلى الأمام.

المعايير إنهاء الخدمة المؤسف إنهاء الخدمة غير المؤسف التعريف خسارة موظف عالي الأداء ومتوافق ثقافيًا مع ثقافتك التي أردت الاحتفاظ به خروج الموظف الذي لم يكن أداؤه أو ملاءمته يضيف قيمة مضافة التأثير على الفريق يخلق الاضطراب والفجوات المعرفية وانخفاض الروح المعنوية بين الموظفين الحاليين غالباً ما يحسن ديناميكيات الفريق ويقلل من الاحتكاك التكلفة على الشركة مرتفع؛ رأس المال الفكري المفقود، وتكاليف التوظيف، والمشاريع المتأخرة منخفضة؛ غالباً ما تحرر الميزانية أو تحقق وفورات في التكاليف إشارة إلى القيادة الثغرات في الاحتفاظ بالموظفين أو التطوير الوظيفي أو أنظمة الدعم الاستخدام الفعّال لمقاييس الموارد البشرية للحفاظ على معايير الأداء الأسباب الجذرية النموذجية الإرهاق، ونقص النمو المهني، وضعف التوازن بين العمل والحياة، والملاحظات غير المعالجة سوء الأداء المزمن، وعدم التوافق الثقافي، وعدم المشاركة احتمالية إعادة التوظيف نعم، معظم الشركات ستعيد التوظيف إذا أتيحت لها الفرصة لا، يُنظر إليه عادةً على أنه استنزاف غير مؤسف أفضل استجابة مراجعة استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين وإجراء مقابلات شاملة لإنهاء الخدمة، وتقييم صحة الفريق مراجعة سياسات الأداء، وتتبع معدل الاستنزاف غير المؤسف ودعم أعضاء الفريق المتبقين التأثير على المدى الطويل يضعف ثقافة الشركة ويزيد من مخاطر دوران الموظفين إذا استمرت هذه الأنماط تعزيز مواءمة الفريق وتعزيز المساءلة

معظم خبراء الموارد البشرية لا يتعثرون بعدد حالات الخروج من الخدمة. يكمن التحدي في معرفة حالات الخروج التي تشير إلى وجود مشكلة وأيها يدل على أن أنظمتك تعمل بشكل جيد.

عندما تفهم الفروق الجوهرية بين الاستنزاف المؤسف وغير المؤسف ستصبح استراتيجيات التوظيف والتطوير والمشاركة أكثر استهدافاً وستصبح فرقك أكثر مرونة.

💡 نصيحة احترافية: هل تبحث عن طرق لإشراك فريقك وتقدير أصحاب الأداء المتميز؟ جرب هذه 100 رسالة تقدير للموظفين لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بهم

والآن، دعنا نتعمق في التفاصيل.

ما هو الإنهاء المؤسف؟

يشير الإنهاء المؤسف للخدمة إلى الخروج الطوعي أو الذي يمكن تجنبه للموظف الذي جعلته مساهماته أو أداؤه أو إمكاناته أحد الأصول التي تعود بالنفع على الشركة.

إنهاء الخدمة المؤسف هو إزعاج كبير للموظفين. ولكن أكثر من ذلك، هؤلاء هم الأشخاص الذين اعتمد عليهم الآخرون. وعادةً ما يكونون من أفضل الموظفين أداءً وموجهي الفريق وبناة الثقافة. عندما يغادرون، تُترك لتحاول استعادة الزخم المفقود ومشاركة الموظفين والثقة الداخلية.

على عكس معدل الدوران الروتيني للموظفين، فإن الاستنزاف المؤسف هو النوع الذي يجعلك تتوقف وتتساءل: هل كان من الممكن تجنب ذلك؟

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برنامج لإشراك الموظفين في الاستبيانات والمزيد

أمثلة على الإنهاء المؤسف

يمكنك عادةً أن تشعر بالخسارة عند حدوثها وليس فقط على الورق.

فكر في قائد منتج ذو إمكانات عالية يخرج بعد أشهر من الوعود بخطة تطوير وظيفي لا تصل أبدًا

يقوم محلل بيانات بتسليم إشعار إنهاء الخدمة بعد عمل إضافي مستمر دون أي تقدير أو فرص للنمو

مهندس كبير يستقيل بسبب رفض طلبه الحصول على جداول عمل مرنة على الرغم من العلامات التحذيرية من الإنهاك على مستوى الفريق

استقالة خبير استراتيجي تسويقي بعد استبعاده من اجتماعات القيادة وعدم وجود مسارات واضحة للتطور المهني

تمثل كل حالة من حالات إنهاء الخدمة هذه استنزافًا مؤسفًا، وهو النوع الذي يترك وراءه أكثر من مجرد مقعد شاغر. فأنت تفقد رأس المال الفكري واستمرارية المشروع والأشخاص الذين يساعدون في الاحتفاظ بالآخرين.

وعندما يغادر الموظفون المهمون، فإن ذلك يرسل إشارة. ليس فقط للقيادة، ولكن لموظفيك الحاليين الذين يبدأون في التساؤل عما إذا كانوا هم التاليين.

📖 اقرأ المزيد: كيفية إجراء مقابلات البقاء للاحتفاظ بالموظفين؟

لماذا يعتبر إنهاء الخدمة المؤسف مصدر قلق للشركات؟

عندما يحدث الاستنزاف المؤسف فإنه يكون أعمق مما تعتقد.

انخفاض معنويات الفريق : يقع عبء العمل المتبقي على عدد أقل من أعضاء الفريق، مما يؤدي غالبًا إلى الإرهاق أو الاستياء

السمعة تتضرر : يمكن أن ينتشر الخبر بسرعة على الصعيدين الداخلي والخارجي بأن ثقافة شركتك لا تحتفظ بأفضل موظفيها

التكاليف تتصاعد : بين التوظيف، والإلحاق بالوظيفة، والإنتاجية المفقودة، والتأخر في التسليم، فإن ذلك يستنزف سريعًا وفورات التكاليف

خطأ الاستراتيجية: يشير ارتفاع معدل الاستنزاف المؤسف إلى وجود نقاط عمياء مفقودة في وضوح الدور أو الرضا الوظيفي أو تجربة الموظف

إذا لم تتخذ أي إجراء، فإن ذلك سيتفاقم ويؤثر في النهاية على الأداء والاحتفاظ بالموظفين وقدرتك على جذب أفضل المواهب.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة فعّالة لإعداد الموظفين الجدد من أجل موظفيك الجدد

كيف تقلل من معدل دوران الموظفين المؤسف؟

لا يمكنك إيقاف جميع حالات الخروج من الخدمة، ولكن يمكنك التأكد من أنك لا تخسر الأشخاص الأكثر أهمية.

إليك ما يساعدك:

إجراء اجتماعات فردية متسقة : خلق مساحة لمحادثات حقيقية حول التحديات والعوائق والتوجه الوظيفي

بناء التطوير الوظيفي في سير العمل اليومي : لا تنتظر المراجعات السنوية. ادمج تتبع التقدم المحرز والتحقق من التوجيه بانتظام

استمع إلى بيانات الموظفين : استخدم الردود على الاستبيانات وإشارات المشاركة ومعدلات المشاركة لتحديد الموظفين المنفصلين عن العمل في وقت مبكر

ادعم النمو الوظيفي بالعمل وليس مجرد الوعود: وضع خريطة طريق للترقيات، وتمكين التنقل الداخلي، والاعتراف بالمكاسب في الوقت الفعلي

عرض المرونة دون روتين : جداول العمل المرنة ليست امتيازات - إنها توقعات لأفضل المواهب اليوم

استخدم استراتيجيات الاستبقاء المصممة خصيصاً للقوى العاملة لديك: تحتاج فرق العمل المختلفة إلى أدوات مختلفة مثل استخدام استطلاعات الرأي لتصميم ما هو ثابت بالفعل

لمنع الاستنزاف الذي يمكن الندم عليه، عليك توقعه وعدم الاستجابة له بعد فوات الأوان. إن الأدوات والهيكل والثقافة الصحيحة هي التي تصنع الفرق بين البقاء وإرسال رسالة الاستقالة عبر البريد الإلكتروني.

📖 اقرأ أيضًا: قوة صوت الموظف في تحويل مكان العمل لديك

ما هو الإنهاء غير المؤسف؟

يشير الإنهاء غير المؤسف إلى مغادرة الموظف الذي لا يؤدي خروجه إلى تعطيل عمليات العمل أو معنويات الفريق أو الأداء المستقبلي. وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى تحسينها.

هذه التخارجات مقصودة، والأهم من ذلك أنها ضرورية. فهي غالباً ما تعكس قراراً بالحفاظ على المعايير وحماية ثقافة مكان العمل ومواءمة المواهب مع الأهداف طويلة الأجل. وعلى عكس الاستنزاف المؤسف، فأنت لا تتساءل عما إذا كان يجب عليهم البقاء - فأنت تعلم أن الفريق أفضل حالاً بدونهم.

وعندما يتم تتبع الاستنزاف غير المؤسف بدقة، يساعد الاستنزاف غير المؤسف على الفصل بين حالات المغادرة المثمرة وحالات المغادرة المكلفة.

أمثلة على الإنهاء غير المؤسف

عندما يغادر هؤلاء الموظفون، إما أن يكون التأثير إما غير محسوس على الإطلاق، مما يعني أنهم لم يجلبوا الكثير إلى طاولة العمل، أو أن يكون التأثير إيجابياً، مما يعني أن خروجهم أحدث تغييرات إيجابية.

كاتب المحتوى ذو الأداء الضعيف باستمرار يتم الاستغناء عنه بعد أشهر من عدم الالتزام بالمواعيد النهائية وعدم الالتزام بإرشادات المحتوى وتجاهل الملاحظات

رئيس قسم معروف بسلوكه السلبي العدواني وانعدام الرؤية وضعف التواصل، يخرج بهدوء بعد فشله في التحسن رغم تدخل الموارد البشرية

محلل عمليات يستقيل بسبب عدم ملاءمته للعمل، وتزداد إنتاجية الفريق في غيابه

يتم إلغاء دور المساعدين المبتدئين أثناء إعادة التنظيم، ويتم استيعاب مسؤولياتهم بسهولة من قبل الموظفين الحاليين

يشمل إنهاء الخدمة غير المؤسف جميع أشكال الاستنزاف غير المؤسفة، مثل حالات المغادرة التي تقلل من النفقات العامة، وتسهل التعاون، وتحسن ثقافة وبيئة مكان العمل، وتفسح المجال للموظفين الجدد الذين يتوافقون بشكل أفضل مع أهداف فريقك.

إنها أيضًا تذكير بأن مغادرة الموظفين ليست كلها انتكاسات. فبعضها يمثل تقدماً.

⚡ أرشيف النماذج: قوالب ونماذج مجانية للموارد البشرية لتحسين عمليات الموارد البشرية

عندما يكون الإنهاء غير المؤسف ضرورياً

إن الاحتفاظ بشخص يُخطئ مراراً وتكراراً أو يعرقل الآخرين أثناء قيامه بذلك، يأتي بتكلفة. ليس فقط في الإنتاج، ولكن في الطاقة والثقة والثقافة.

وذلك عندما يصبح الاستنزاف غير المؤسف خطوة استراتيجية.

قد تحتاج إلى اتخاذ إجراء عندما:

توقف التدريب عن العمل : على الرغم من التوقعات الواضحة والتغذية الراجعة المنظمة، يستمر الموظف في الأداء الضعيف

الثقافة تتضرر : تؤدي أفعالهم، مهما كانت خفية أو علنية، إلى تآكل ثقة الفريق أو تتعارض مع قيمك

تبدأ المعنويات بالانحدار : يشعر أعضاء الفريق الآخرون بالعبء أو عدم التحفيز أو عدم الارتياح للعمل معهم

لا يوجد نمو واضح: لا توجد أي علامة على الفضول أو التعلم أو المبادرة - فقط نفس المشاكل، بشكل متكرر

إن التعامل مع حالات الخروج من الخدمة بشكل استباقي يدعم ديناميكيات أفضل لفريق العمل ويجعل جهود الاحتفاظ بالموظفين أكثر جدوى. كما أنها تمنحك بيانات أكثر وضوحاً: التمييز بين الاستنزاف الحقيقي المؤسف وحالات الخروج التي تحسن من سيطرة مؤسستك وزخمها بشكل عام.

إن تتبع معدل الاستنزاف غير المؤسف لا يعني الاحتفاء بكل مغادرة - بل يعني معرفة أي من المغادرين كان مناسباً.

👀 هل كنت تعلم؟ لم تعد الشركات تجري مقابلات إنهاء الخدمة فقط؛ بل أصبحت تجري أيضاً مقابلات البقاء مع أصحاب الأداء المتميز لمعرفة ما الذي ينجح. إنها واحدة من أذكى الطرق لمنع الاستنزاف المؤسف قبل أن يبدأ.

📖 اقرأ أيضًا: كيف تستخدم تحليلات القوى العاملة لبناء مكان عمل مزدهر؟

إدارة الاستنزاف: كيف يمكن ل ClickUp المساعدة وأفضل الممارسات

تعني إدارة إنهاء الخدمة المؤسف مقابل إنهاء الخدمة غير المؤسف بفعالية وجود أنظمة في مكانها الصحيح قبل وصول الاستقالة إلى صندوق الوارد الخاص بك. لا يكمن المفتاح في تتبع حالات إنهاء الخدمة فحسب، بل في فهم الأنماط وبناء الاتساق والتصرف في وقت مبكر.

دعنا نتعرف على كيفية قيام الفرق بذلك بشكل أفضل مع ClickUp.

تحويل الرؤى المبعثرة إلى سير عمل منظم

إدارة جميع مهامك المهمة باستخدام ClickUp

تتعامل العديد من فرق الموارد البشرية مع الأدوات غير المتصلة أو حلقات التغذية الراجعة المفقودة أو استراتيجيات الاستبقاء التي لا تتجاوز التخطيط. استخدم مهام ClickUp Tasks لتعيين عمليات المتابعة بعد مقابلات إنهاء الخدمة أو استطلاعات الرأي حتى لا يقع أي شيء في الثغرات.

احتفظ بخطط التطوير الوظيفي، ووثائق التأهيل، ونماذج التقييم في مستندات ClickUp Docs. وهذا يجعلها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل قائد فريق.

لمواصلة التركيز على النتائج، اربط مبادرات المشاركة وأهداف الاستنزاف مباشرةً بأهداف ClickUp. وهذا يجعل جهود الاستبقاء لديك قابلة للقياس ومتسقة ومرئية للأشخاص الذين يحتاجون إلى توجيهها.

عندما تتحدث الأدوات مع بعضها البعض، يبقى موظفوك لفترة أطول.

اجمع الملاحظات الصحيحة في الوقت المناسب

اجمع الملاحظات من العملاء والعملاء والموظفين من خلال إنشاء استبيانات جذابة باستخدام طريقة عرض نموذج ClickUp

معرفة متى يبدأ فك الارتباط هو نصف المعركة. يساعدك ClickUp على البقاء في المقدمة باستخدام نماذج ClickUp لالتقاط إشارات مثل عدم التوافق أو الإنهاك أو عدم التقدير. كل ذلك من خلال فحوصات نبض الفريق أو الملاحظات الداخلية أو استبيانات المديرين.

يمكنك حتى أتمتة التنبيهات عندما تنخفض درجات المشاركة أو عندما تتكرر الاجتماعات الفردية غير المجدولة، حتى لا تتفاعل الموارد البشرية مع المشاكل بعد فوات الأوان.

أتمتة عمليات المتابعة وعدم تفويت أي إشارة حمراء

استخدم الأتمتة المُعدَّة مسبقًا أو خصصها حسب احتياجات مشروعك باستخدام أتمتة ClickUp

عندما تدير الاستنزاف عبر عشرات أو حتى مئات الأدوار، تصبح الأتمتة ضرورية. تساعدك أتمتة ClickUp Automations على إطلاق إجراءات في الوقت المناسب مثل حث المديرين على تسجيل الدخول، أو إظهار قوائم المراجعة الفائتة من عملية التأهيل، أو الإبلاغ عن برامج التنقل الداخلي غير المستخدمة بشكل كافٍ.

هذا ليس مجرد توفير للوقت. إنه ما يمنحك الوقت للتركيز على العمل الاستراتيجي مثل استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين وتصميم الفريق وتخطيط المسار الوظيفي.

تعزيز مشاركة الموظفين

يوفر نموذج ClickUp لمشاركة الموظفين لفرق الموارد البشرية نظاماً مرناً لتحسين رؤى المشاركة والتصرف بناءً عليها.

يمكنك استخدامه من أجل:

تتبع مشاعر الموظفين وتنظيمها عبر الأقسام المختلفة

مواءمة المهام والاستطلاعات ومبادرات التغذية الراجعة تحت رؤية واحدة

اكتشاف المؤشرات المبكرة للاستنزاف المؤسف والاستجابة بشكل استباقي

احصل على نموذج مجاني صمم مبادرات مستهدفة لتحفيز القوى العاملة باستخدام نموذج خطة عمل مشاركة الموظفين ClickUp ClickUp

قم بإقرانه مع نموذج استبيان مشاركة الموظفين ClickUp ونموذج خطة عمل مشاركة الموظفين ClickUp لإغلاق الحلقة بين الرؤية والعمل.

إدارة الموارد البشرية على نطاق واسع مع المرونة

تمكين فرق الموارد البشرية من إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة القوى العاملة وتتبعها وتحقيقها باستخدام حل ClickUp للموارد البشرية

إذا كنت تقود عملية الاحتفاظ بالموظفين في فريق عمل متنامٍ، فإن ClickUp للموارد البشرية يتيح لك تطبيقاً مركزياً لكل شيء: الاستبيانات، وتحليلات البيانات، وتتبع التطوير، وأنظمة الملاحظات، وغير ذلك الكثير.

ستتمكن من:

الحد من ارتفاع معدل دوران الموظفين من خلال سير العمل المتسق وأدوات التواصل

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لمراقبة معدلات الاستنزاف على مدار أي وقت

قم بتمكين نهج استباقي حيث يبقى الموظفون ذوو القيمة العالية منخرطين في العمل ولا يتم تجاهلهم

باستخدام الأدوات الصحيحة، لن تقوم فقط بإدارة عمليات إنهاء الخدمة. بل تمنع أكثرها أهمية.

📖 اقرأ المزيد: كيف يمكن تحسين عمليات الموارد البشرية؟

الاتجاهات المستقبلية في إدارة الاحتفاظ بالقوى العاملة وإنهاء الخدمة

تتطور طريقة إدارة الموارد البشرية للاحتفاظ بالموظفين وإنهاء الخدمة بسرعة. بينما تتعامل الشركات مع عدم اليقين الاقتصادي، ونماذج العمل الهجينة، وتوقعات الموظفين المتغيرة، لم يعد تخطيط القوى العاملة يتعلق فقط بملء الوظائف.

يتعلق الأمر بتوقع التغيير وتقليل المخاطر. إليك كيفية تشكيل الاتجاهات الناشئة لمستقبل استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين وإدارة إنهاء الخدمة:

من رد الفعل إلى التنبؤ: تخطيط إنهاء الخدمة القائم على البيانات

أصبحت قرارات إنهاء الخدمة مستنيرة بالبيانات أكثر من أي وقت مضى. فبدلاً من الاعتماد على مراجعات الأداء وحدها، تتحول فرق الموارد البشرية إلى تحليلات البيانات لتحديد أنماط استنزاف الموظفين عبر أي فترة مثل الانخفاض المفاجئ في المشاركة أو عدم تحقيق إنجازات التطوير أو عدم انتظام التغذية الراجعة.

من خلال تتبع متوسط عدد المشاريع أو الترقيات أو تسجيلات المديرين لكل دور، يمكن للقادة التنبؤ بمن من المرجح أن يترك العمل. وما إذا كان الأمر يتعلق بحالة استنزاف مؤسف أو نتيجة مبررة.

توقع أن ينمو هذا الاتجاه: ستصبح أنظمة الإنذار المبكر ولوحات متابعة الاستنزاف قريباً هي الأساس وليس المكافأة.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية إنشاء لوحة معلومات تحليلات الأفراد (مع أمثلة)

الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل كيفية قراءة الموارد البشرية للملاحظات والمخاطر

تمكّن أدوات الذكاء الاصطناعي الموارد البشرية من تحليل الملاحظات النوعية على نطاق واسع. يمكن للأدوات التي تفحص الردود على الاستبيانات ذات النص المفتوح، أو مقابلات إنهاء الخدمة، أو قنوات Slack أن تحدد أنماط اللغة المرتبطة بعدم الرضا، أو عدم توافق الفريق، أو حتى ثقافة الشركة السامة.

وبدلاً من قراءة الشكاوى الفردية، يمكن لفرق الموارد البشرية إعطاء الأولوية لموضوعات مثل تحسين رؤية ما يسبب الاستنزاف قبل أن يصل إلى مرحلة حرجة.

وهذا يدعم اتباع نهج أكثر استباقية في إدارة القوى العاملة، حيث يمكن نشر التدخلات في وقت مبكر، ولا يسقط الموظفون المهمون في الشقوق.

إنهاء الخدمة المخصص والخروج الاستراتيجي

ليست كل حالات إنهاء الخدمة فاشلة، فبعضها ضروري. ولكن كيفية إدارتها تتغير.

تتجه فرق الموارد البشرية نحو أطر عمل منظمة وشفافة لإنهاء الخدمة تربط إدارة إنهاء الخدمة بالأهداف طويلة الأجل. ويشمل ذلك:

مصفوفات القرار على مستوى الدور للتمييز بين الاستنزاف غير المؤسف ومشاكل الأداء

التوثيق الشفاف الذي يحمي الامتثال ومواءمة الفريق

أدوات التواصل لإبقاء أعضاء الفريق على اطلاع ومشاركة أعضاء الفريق خلال عمليات الانتقال

عند القيام بذلك بشكل صحيح، يمكن حتى لعمليات إنهاء الخدمة غير المؤسفة أن تعزز الثقافة بدلاً من تقويضها.

التنقل الداخلي كضمانة للاحتفاظ بالموظفين

تقوم المزيد من الشركات بتحويل ميزانياتها من التوظيف إلى تطوير المواهب الداخلية. لماذا؟

لأن التعيينات الداخلية أسرع في التعيين، وأسهل في الاحتفاظ بها، وأقل احتمالاً للمساهمة في الاستنزاف المؤسف.

إن تتبع التنقل المحظور مثل التنقلات الجانبية المتكررة دون ترقية أو عدم وجود مهام ممتدة سيكون قريباً بنفس أهمية مراقبة معدل الدوران المرتفع أو درجات المشاركة.

في المستقبل، ستتمحور إدارة الاحتفاظ بالموظفين في المستقبل حول الزخم. عندما يتمكن الموظفون من النمو، فإنهم يبقون.

📖 اقرأ أيضًا: أنشطة تعزيز معنويات الموظفين التي يجب تجربتها الآن

ماذا يعني ذلك بالنسبة لقادة الموارد البشرية؟

لا يقتصر مستقبل الاحتفاظ بالقوى العاملة وإدارة إنهاء الخدمة على الأتمتة أو إدارة إنهاء الخدمة بشكل آلي أو غني بالبيانات فحسب، بل هو استراتيجي.

سيحتاج قادة الموارد البشرية إلى:

استثمر في المنصات التي تربط بيانات الموظفين بالأداء والمشاركة

بناء خطط استبقاء مخصصة وليست عامة

استعد لسياسات إنهاء الخدمة الأكثر ديناميكية - السياسات التي تراعي احتياجات العمل وإشارات الموظفين على حد سواء

الشركات التي تتكيف مبكراً ستقلل من معدلات الاستنزاف وتتخذ قرارات أفضل في التوظيف والتطوير والخروج من العمل في جميع المجالات.

اجعل كل عملية إنهاء خدمة مهمة وكل جهد استبقاء أكثر ذكاءً

سواء كنت تواجه ارتفاع معدل دوران الموظفين، أو تقييم استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين، أو تتبع عدد الموظفين عبر فترة زمنية، هناك حقيقة واحدة ثابتة: ليست كل حالات الخروج متساوية.

إن فهم الفرق بين إنهاء الخدمة المؤسف وغير المؤسف يمنحك أكثر من مجرد الوضوح. فهو يساعدك على الحد من الاستنزاف المؤسف وتجنب معدل الدوران المكلف المؤسف وحماية ثقافة مكان عملك. باستخدام الأنظمة الصحيحة، يمكنك أيضًا تحسين التواصل الجيد وتقليل التأثير السلبي لعمليات الانتقال التي تتم إدارتها بشكل سيء.

جرّب ClickUp اليوم لإدارة الموظفين، وتتبع معدلات الاستنزاف، وبناء نظام تتوافق فيه فرص التطوير الوظيفي وسياسات إنهاء الخدمة.