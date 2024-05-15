100 رسالة تقدير للموظفين لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بهم

يقدّر أحد أكبر عملائك العمل الرائع الذي قام به فريقك في أحد المشاريع، وتريد على الفور التعبير عن شكرك وامتنانك لأعضاء الفريق المسؤولين عن النجاح.

هل يجب عليك إرسال بريد إلكتروني أو رسالة، أو شكر قائد الفريق أو الفريق بأكمله، أو التعبير عن التقدير شخصيًا، أو كتابة ملاحظة؟

ماذا يجب أن تقول في رسالة تقدير الموظفين لتحفيزهم ورفع معنوياتهم؟

إذا ضيعت وقتًا ثمينًا في التفكير فيما سبق، فإن تأثير رسالة الشكر عندما ترسلها أخيرًا سيضعف بشكل كبير.

إن جعل رسائل تقدير الموظفين وتقديرهم بشكل منتظم وفي الوقت المناسب كجزء من ثقافة المؤسسة يضمن الاحتفاظ بالموظفين ونجاح المؤسسة.

تحدد هذه المدونة المناسبات المختلفة التي تستحق الثناء و100 رسالة تقدير مصممة خصيصًا. كما تناقش أفضل الممارسات والأدوات التي يمكن أن تساعدك على تعزيز معنويات الموظفين ومشاركتهم.

أهمية إظهار تقدير الموظف ## أهمية إظهار تقدير الموظف

لقد أصبح اكتساب المواهب والاحتفاظ بها تحديًا متزايدًا. في مثل هذا السيناريو، يعد تقدير الموظفين وتقديرهم، بما في ذلك الاعتراف بالإنجازات وتقديم ردود فعل إيجابية، أمرًا ضروريًا. فالتعليقات الإيجابية تحفز موظفيك وترفع من معنوياتهم، ويجب أن يتم ذلك بوعي على كل مستوى من مستويات التسلسل الهرمي التنظيمي.

يمكن أن تؤثر الاستراتيجية المتوازنة التي تشمل رسائل الشكر الشفوية ورسائل التقدير المكتوبة والمكافآت والهدايا والجوائز بشكل إيجابي على مشاركة الموظفين.

يمكن أن تكون هذه العملية سلسة وسهلة من خلال تحديد المناسبات الاحتفالية، مثل الاتساق أو التميز في الأداء، والمعالم البارزة في فترة العمل، والمساهمة في الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة.

وقد أظهرت دراسة حديثة أن الشركات التي لديها برامج تقدير فعّالة معدل دوران طوعي أقل بنسبة 31% .

أيضًا، قال 83.6% من المشاركين في استطلاع للرأي أجرته شركة نكتار إن التقدير يؤثر على دوافعهم للنجاح في العمل.

ذكرت HBR أن 72% من الشركات تعتقد أن 72% من الشركات التقدير يؤثر بشكل إيجابي على مشاركة الموظفين . فوفقًا لاستطلاع أجراه موقع إنسايتس، فإن الموظفين الذين يشعرون بتقدير مدرائهم لهم 2.6 أضعاف احتمال اعتقادهم بأن الترقيات عادلة .

إن البحث واضح: التقدير، عندما يتم بشكل جيد، له مردود كبير في مكان العمل.

هل ترغب في تشجيع التواصل المفتوح والتعاون والجهود المتبادلة داخل القوى العاملة؟ المفتاح هو تقدير موظفيك.

## 100 رسالة تقدير للموظفين لتعزيز المشاركة والاحتفاظ بهم

للتخلص من عقدة الكاتب عند صياغة رسائل الشكر وخلق بيئة احتفالية في مؤسستك باستمرار، ألقِ نظرة على هذه الرسائل الـ 100 لتقدير الموظفين التي يمكن أن تكون ملهمة لك ولموظفيك:

I. الاحتفال بسنوات الخدمة والمناسبات الهامة

1. "لقد كان من الرائع العمل معك هذا العام. متحمس لرؤية السحر الذي ستصنعونه في المستقبل!"

2. "ذكرى عمل سعيدة! على مدار السنوات [العدد] الماضية، نمتِ على المستوى الشخصي وكنتِ جزءًا لا يتجزأ من نمو فريقنا ونجاحه. أنا معجب بالنتائج الإيجابية التي حققتموها."

3. "إن رحلتك لا تُقاس بالوقت فحسب، بل أيضًا بالابتكار الذي أطلقته. نخب إشعال المزيد من الأفكار المشرقة. تحياتي!"

4. "عقد [ق] من التميز! في كل عام، تضيفون كل عام طبقة من التميز، مما يجعلنا أكثر ثراءً في النجاح. نخب الأثر الذي تتركونه كل يوم!"

5. "لقد كان عملكم عالي الجودة منذ اليوم الأول. نحن سعداء للغاية بوجودك معنا!"

6. "كل عام وأنتم بخير! إن عملكم الجاد وإخلاصكم ملهمان حقًا. نخب المزيد!"

7. "عقد [أو مهما كان عدد السنوات] تم فتح شارة البطل! شكرًا لكونك بطل فريقنا الخارق. لا يمكننا الاستغناء عنك."

8. "[عدد ] سنوات من التميز! شكرًا لك على مساهمتك الهادفة في نجاح شركتنا."

9. "لا أعرف كيف كان بإمكاننا أن ننجح هذا العام بدونك! ذكرى سنوية سعيدة في مكان العمل!"

10. "الاحتفال بـ [عدد] سنوات من سحرك في العمل! نخب العجائب الكثيرة التي ستستمرون في صنعها."

11. "تهانينا على [عدد] سنوات من الخدمة! يا لك من فريق عمل رائع!"

12. "نخب السنوات الرائعة التي قضيتها في الخدمة! لقد شكّل التزامك مسيرتنا بطرق لا حصر لها."

13. "نحتفل بـ [عدد] السنوات معك! تفانيكم هو العمود الفقري لنجاح فريقنا."

II. تحقيق الأهداف والغايات

1. "إن التزامكم بالجودة في كل جانب من جوانب عملكم يميزنا عن غيرنا. أشكركم على اهتمامكم بالتفاصيل وسعيكم الدائم للتميز."

2. "تهانينا على نجاح [الحدث/الإطلاق]! يعكس هذا الإنجاز عمل فريقنا الجاد وإبداعه وشغفه. إليكم المزيد من الانتصارات!"

3. "إن التزامكم بالممارسات الصديقة للبيئة ضمن فريقنا ومشاريعنا يُحدث فرقاً حقيقياً. أقدر ذلك!"

4. "أشكركم على إنجاح برنامجنا التدريبي. إن مشاركتك وحرصك على التعلم والنمو يجعل فريقنا أقوى."

5. "لقد أكسبك تميزك في إدارة علاقات العملاء ثقتهم ومهدت الطريق لفرص مستقبلية. شكراً لك على تمثيلك لفريقنا وشركتنا بشكل مثير للإعجاب."

6. "لقد كانت مرونتك في مواجهة الشدائد ملهمة للغاية. شكراً لك على مواجهة التحديات بشجاعة وتصميم، مما يضمن لفريقنا الازدهار دائماً."

7. "إن التزامك بالتطوير الشخصي والمهني جدير بالإعجاب. شكراً لك على الاستثمار في نفسك، وبالتالي في نجاح فريقنا في المستقبل."

8. "شكراً لك على تبنيك وتجسيدك لقيم شركتنا في كل ما تقوم به. إن نزاهتك وتميزك وعملك الجماعي يرتقي بمؤسستنا بأكملها."

9. "كان تحقيق رضا العملاء بنسبة 100٪ في جميع خدماتنا هذا العام أمرًا شاقًا، لكنكم حققتم ذلك. شكراً لكم!"

10. "لقد تجاوزت حملتك التسويقية المبتكرة أهدافنا في المشاركة وزادت من حصتنا في السوق. لقد غيرت قواعد اللعبة."

11. "لقد قدت فريقك ببراعة في تحقيق كل معلم من معالم خارطة طريق المشروع قبل الموعد المحدد بوقت طويل. نحن نطمح إلى تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعمل الجماعي. أحسنت صنعًا!"

12. "تهانينا على تحطيم أهداف مبيعاتنا في هذا الربع من العام!"

III المساهمات الإيجابية في مكان العمل

1. "في هذه الأوقات الصعبة، تألقت مرونتكم وعملكم الجماعي وروحكم الإيجابية في هذه الأوقات الصعبة."

2. "شكراً لك على مساهمتك في ثقافة الفريق الشاملة والداعمة والملهمة."

3. "إلى أولئك الذين يقدمون باستمرار مثالًا رائعًا، شكرًا لكم على كونكم قدوة يحتذى بها في فريقنا. إن مهنيتكم وأخلاقيات عملكم تلهمنا جميعاً."

4. "إن موقفك الإيجابي وروح الدعابة التي تتحلون بها يساهمان بشكل كبير في رفع معنويات فريقنا. شكرًا لك على إيجادك دائمًا طرقًا لرفع المعنويات وإيجاد بيئة عمل مبهجة."

5. "لقد أدت جهودك في تبسيط عملياتنا إلى زيادة إنتاجيتنا بشكل كبير ووضع معايير جديدة للجودة."

6. "سلوكك الإيجابي وطاقتك معدية. أنت تجعل مكان عملنا مكانًا أفضل."

7. "إن روحك القادرة على العمل ونظرتك الإيجابية تجعلك رصيدًا حقيقيًا لفريقنا. أشكرك على قيامك بعملك على أكمل وجه."

8. "إن حماسك وتفانيك في عملك محل تقدير كبير. إن رؤيتك متحمسة للغاية حتى في المهام اليومية أمر ملهم!"

9. "إن منظورك الإيجابي للعمل والحياة مثير للإعجاب حقًا. واصل تألقك المشرق!"

10. "شكرًا لك على تمسكك بزملائك في الفريق وتحويل العقبات إلى فرص. نحن جميعًا نقدر ذلك."

11. "إن مواقفكم الإيجابية وتشجيعكم واحترامكم لبعضكم البعض تجعل من فريقنا ليس مجرد مجموعة من الزملاء بل عائلة. عمل جيد!"

12. "لقد كانت عقليتك القائمة على الحلول لا تقدر بثمن بالنسبة لفريقنا. يمكننا دائمًا الاعتماد عليك. شكراً لك."

13. "أنت لا تخشى أي تحدٍ، أليس كذلك؟ نحن نحب ذلك. شكراً لكونك نجم روك!"

رابعا التعاون وروح الفريق

1. "أذهلني أداؤك المتسق وإبداعك والتزامك بالتميز. أشكركم على جهودكم الدؤوبة في إبقاء الفريق في المقدمة."

2. "تفانيك هو العمود الفقري لنجاح فريقنا. نخب المزيد من الإنجازات!"

3. "لقد وضع تصميمك فريقنا على طريق النجاح المستمر. أنت نجم بارز. شكراً لك!"

4. "تهانينا لك ولفريقك بأكمله على دعمكم لبعضكم البعض في تحقيق [إنجاز محدد]. هذه شهادة على روح التعاون والأهداف المشتركة."

5. "بينما نزدهر كفريق واحد، فإن المساهمات الفردية تجعل نجاحنا الجماعي ممكنًا. أشكركم على تقديم أفضل ما لديكم."

6. "شكرًا لك على إظهار التعاطف وتقديم المساعدة والوقوف إلى جانب فريقك. إن روح الصداقة الحميمة هذه هي التي تجعلك متميزًا."

7. "أشكركم على تعاونكم السلس وعلى جعلكم العمل الجماعي يبدو سهلاً. إن قدرتكم على العمل معًا، حتى تحت الضغط، هي التي تقود نجاحنا."

8. "شكرًا لك على وضع نجاح الفريق فوق المكاسب الشخصية. إن تفانيكم وإخلاصكم لأهدافنا الجماعية يؤكد المعنى الحقيقي للعمل الجماعي."

9. "شكراً لك على دعمك لأعضاء فريقنا عن بُعد وضمان شعورهم بالتواصل والاندماج. إن جهودك تجعل مساحة فريقنا الافتراضي متعاونة ومرحبة."

10. "إن استعدادك لمشاركة المعرفة والرؤى مع الفريق يساعدنا على النمو ويعزز ثقافة التعلم. واصلوا العمل الجيد."

11. "شكرًا لك على مساهمتك في تعزيز كفاءة فريقنا. لقد كان لحلولكم المبتكرة والتحسينات التي أدخلتموها على العمليات تأثير كبير."

12. "شكرًا لك على مساهمتك في خلق بيئة عمل متنوعة وشاملة حيث يشعر الجميع بالتقدير والاحترام. إن احترامك للتنوع يقوينا."

خامساً التفاني والعمل الجاد

1. "أشكركم على تفانيكم الاستثنائي تجاه عملائنا. إن التزامكم بالخدمة المتميزة وتجاوزكم الحدود لا يمر مرور الكرام. استمروا في عملكم الرائع!"

2. "أنا ممتن لالتزامكم بالتطور الشخصي والمهني. إن مشاهدتكم جميعًا وأنتم تواجهون تحديات جديدة وتتعلمون وتتطورون أمر ملهم حقًا. شكراً جزيلاً لكم!"

3. "لقد كان تفانيكم ومساهمتكم لا تقدر بثمن، وهذه طريقة صغيرة لشكركم. نخب استمرار النجاح والازدهار!"

4. "في مواجهة التغييرات السريعة، كانت مرونتك وسرعة تأقلمك رائعة. شكراً لانتقالك بسلاسة إلى أدوار وتحديات جديدة."

5. "لقد جعلتم المستحيل ممكناً بعملكم الجاد. أنت مذهل!"

6. "لقد أثبتَّ مرارًا وتكرارًا كيف أن العمل الجاد المستمر يؤدي إلى النجاح. شكراً لك على كونك نجماً في الأداء!"

7. "يبرز شغفك بعملك في كل ما تقوم به. أنت رصيد ثمين لفريقنا. لا تنسى ذلك أبدًا."

8. "شكرًا لك على تقديمك 100٪ في كل مرة لكل مشروع. إن نجاح هذا الفريق ناتج مباشرةً عن عملك الجاد والتزامك."

9. "شكرًا لك على مواظبتك الدائمة، حتى في الأيام الصعبة. جهدك يصنع الفارق."

10. "إنه لأمر مدهش أن نرى مقدار ما تنجزه. عملك الشاق محل تقدير حقيقي هنا."

11. "إن قدرتك على التمسك بالعمل، مهما كان صعبًا، أمر ملهم. شكراً على كل ما تقوم به."

12. "شكرًا لك لكونك شخصًا يمكننا الاعتماد عليه دائمًا. إن عملك الجاد وتفانيك يعني لنا الكثير."

13. "لقد فزنا بالجائزة الكبرى بوجودك في الفريق. شكراً على عملك الجاد وتفانيك."

سادساً الأداء الاستثنائي

1. "رائع، لقد أبهرت الجميع! شكراً لك على رفع المستوى عالياً جداً."

2. "لقد كان أداؤك رائعًا. حقًا، لقد ذهبت إلى أبعد الحدود، ونحن جميعًا ممتنون لك."

3. "عمل مذهل! نتائجك تتحدث عن نفسها؛ فهي تقول بصوت عالٍ وواضح مدى روعتك فيما تقوم به."

4. "لقد تفوقت على نفسك هذه المرة. شكرًا لك على تقديم أفضل ما لديك وأكثر من ذلك."

5. "شكراً لكونك أفضل لاعب لدينا. لقد أحدث عملك الاستثنائي كل الفرق."

6. "هناك الأفضل في فئتنا، وهناك أنت."

7. "لقد تجاوزتم كل التوقعات. شكرًا لأنك أظهرت لنا كيف يبدو التميز."

8. "لقد كان أداؤكم المتميز في هذا المشروع بالذات رائعًا للغاية. أشكركم على تفانيكم في التميز."

9. "مهاراتك في إدارة المشروع لا مثيل لها. بفضلكم، أكملنا مشروعنا الأكبر قبل الموعد المحدد وفي حدود الميزانية. عمل لا يصدق!"

10. "بفضل اهتمامك الشديد بالتفاصيل، قمنا بتحسين جودة منتجاتنا بشكل كبير. لقد وضع تفانيك في التميز معيارًا جديدًا لفريقنا."

11. "إن قدرتك على توجيه أعضاء الفريق الجدد ساعدتهم على النمو وعززت فريقنا بأكمله. عمل رائع!"

12. "لقد فتحت رؤيتك الاستراتيجية فرصًا جديدة لأعمالنا، مما أدى إلى نمو ملحوظ في وقت قصير جدًا. شكراً لك على نهجك الرؤيوي والتنفيذ."

سابعًا. الإشادة بنجاح المشروع/الفرد الناجح

1. "أردت أن أتوقف دقيقة لأشاركك كيف أن قوتك وتفكيرك الإبداعي وموقفك الإيجابي أحدثت فرقًا كبيرًا في [اسم المشروع]. عمل رائع!"

2. "لقد أثمر عملك الشاق، وسهرك الليلي وتفانيك في العمل عن نجاح هذا المشروع. واصلوا العمل الجيد!"

3. "كان التغلب على [التحدي الكبير] شهادة على قوتكم ومثابرتكم والتزامكم. أنا فخور بأنني شهدت عملكم الجاد ومرونتكم خلال هذا المشروع."

4. "إن تفانيكم في الوفاء بالمواعيد النهائية باستمرار، بغض النظر عن العقبات، أمر مثير للإعجاب. شكرًا لك على ضمان بقاء مشاريعنا دائمًا على المسار الصحيح."

5. "أنت مبدع للغاية! شكرًا لك على مشاركة أفكارك المبتكرة وإبقاء مشاريعنا نابضة بالحياة ومثيرة."

6. "شكرًا لك على رفع مستوى فريقك والاحتفال بانتصارهم معًا. جميعنا نحب وجودك معنا."

7. "إن حماسك لتطوير مواهبك ملهم حقًا.

8. "لقد عملتِ بجد للوصول إلى ما أنتِ عليه. أحسنتِ صنعاً!"

9. "قدرتك على استيعاب المفاهيم الجديدة بسرعة مثيرة للإعجاب. أود أن أثني على استعدادك للتعلم والتكيف."

10. "ليس هناك موهبة أعظم لفريق العمل من زميل موثوق به.

11. "لقد لعبت دورًا محوريًا في التعامل مع عميل صعب، وأنا ممتن لجهودك الاستثنائية التي بذلتها."

12. "لقد أبديت رباطة جأش وخبرة وتفكير رائع أثناء تعاملك مع مشاكل المشروع. ما رأيك أن تتولى القيادة في المرة القادمة؟"

13. "أنت بالتأكيد في مستوى مختلف. من الممتع العمل معك لأن لديك أفكارًا جديدة. أتعلم منك شيئًا جديدًا كل يوم!"

VIII. تقدير التفاصيل الصغيرة

1. "خلال الأوقات الأكثر ازدحامًا لدينا، كان لجهودكم الإضافية وتفانيكم الفضل في تحقيق النجاح والتميز. شكراً لك على العمل لساعات طويلة وعمل إضافي لضمان تحقيق أهدافنا وتجاوزها."

2. "إن إحساسك بإدارة الوقت جدير بالثناء. إن عملك منظم ومنظم، وقد ضربت بعض الأمثلة الجيدة للفريق. "

3. "أنا ممتن جدًا لأنك لا تخشى طرح الأسئلة والتعبير عن رأيك. فهذا يساعدك على أن تكون قائداً وموجهاً أفضل لك ولفريقك."

4. "شكرًا لك على مساهماتك الثاقبة دائمًا خلال الاجتماعات. دعمك يحفزنا على بذل المزيد من الجهد ووضع معايير جديدة في كل مشروع نعمل عليه."

5. "إن استعدادك للتطوع لتولي مسؤوليات إضافية يدل على التزامك بنجاح فريقنا. شكراً لك على بذل المزيد من الجهد."

6. "أنت تجعلين القدوم إلى العمل متعة مطلقة!"

7. "من الرائع رؤيتك تتحدث عن كتاب جديد تقرأه كل أسبوع. إنه أمر ملهم بشكل خاص لأننا في مثل هذا المجال الإبداعي."

8. "أنا معجب بإبداعك واستعدادك للتجربة. هذا ما يساعدنا على البقاء في المقدمة."

9. "لاحظت أنك تحاول دائمًا تشجيع زملائك في الفريق. أشكرك على كونك قوة إيجابية في فريقنا!"

10. "تتذكر دائماً أعياد ميلاد زملائك في الفريق. شكراً لإبقائي على اطلاع دائم. فبدون مساعدتك، من المحتمل أن تفوتني مثل هذه المناسبات الشخصية في كثير من الأحيان!"

11. "لا يبدو على وجهك العبوس أبداً. أنتِ تبتسمين دائماً وتطلقين النكات. من الرائع رؤية ذلك. كن دائماً على طبيعتك!"

12. "الطاقة الإيجابية التي تجلبها إلى مكان العمل تُحدث فرقاً كبيراً. أشكرك على تعزيز جو من التفاؤل وإلهام من حولك."

## صياغة رسائل تقدير فعالة للموظفين

تُحدث رسائل التقدير أفضل تأثير عندما تُصاغ بشكل صحيح وتنقل لهجتك وعواطفك بشكل فعال.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب تذكرها أثناء صياغة رسائل التقدير الهادفة والمحفزة:

حدد الغرض من رسالتك: كن محددًا بشأن ما تشكر موظفك عليه، سواء كان إكمال مشروع معقد، أو الوفاء بالمواعيد النهائية باستمرار، أو المساهمة الإيجابية في ديناميكيات الفريق

كن محددًا بشأن ما تشكر موظفك عليه، سواء كان إكمال مشروع معقد، أو الوفاء بالمواعيد النهائية باستمرار، أو المساهمة الإيجابية في ديناميكيات الفريق إضفاء طابع شخصي على الرسالة: اذكر في الرسالة الصفات أو المساهمات الفريدة للموظف. يُظهر هذا المستوى من التفاصيل أنك توليهم اهتماماً كبيراً وتقدر دورهم المحدد في الشركة

اذكر في الرسالة الصفات أو المساهمات الفريدة للموظف. يُظهر هذا المستوى من التفاصيل أنك توليهم اهتماماً كبيراً وتقدر دورهم المحدد في الشركة تشجيع النمو: التعبير عن تقديرك لمساعي الموظفين المستقبلية وتشجيعهم على الاستمرار في مسار النمو

التعبير عن تقديرك لمساعي الموظفين المستقبلية وتشجيعهم على الاستمرار في مسار النمو كن سريعًا: أرسل رسالة التقدير بعد فترة وجيزة من الإنجاز أو الحدث لجعلها أكثر تأثيرًا

أرسل رسالة التقدير بعد فترة وجيزة من الإنجاز أو الحدث لجعلها أكثر تأثيرًا كن صادقًا: يجب أن تبدو رسالتك صادقة ومتماشية مع ثقافة شركتك وعلاقتك بالموظف

مع كليك أب برين المساعدة المتكاملة في الكتابة، يمكنك أتمتة التنسيق والهيكل الأساسي لرسائل التقدير وإنشاء مستندات التقدير مثل الشهادات أو الخطابات أو مراجعات الأداء.

استخدم ClickUp Brain لكتابة رسائل تقدير الموظفين

إنه سهل الاستخدام ويحتوي على أكثر من 100 مطالبة مبنية مسبقاً على أساس الأدوار. أضف معرفتك بالموظف والإنجاز، ويمكنك إنشاء رسائل صادقة أثناء التنقل.

دور القادة والمديرين في تقدير الموظفين

بينما تساعد القوالب في تبسيط عملية إنشاء رسائل التقدير والتكريم، يقع العبء على القادة والمديرين في تهيئة بيئة تزدهر فيها عملية التقدير. يستكشف هذا القسم الإجراءات والأساليب المحددة التي يمكن للقادة اتخاذها لضمان أن يصبح تقدير الموظفين ومشاركتهم أمرًا مستمرًا وسهلًا.

1. غرس ثقافة التقدير

يكون التقدير أكثر فعالية عندما يتزامن مع تفضيلات الموظف. على سبيل المثال، قد يحب البعض أن يتم تقديرهم علنًا، بينما يفضل البعض الآخر رسالة شكر خاصة عبر البريد الإلكتروني. خذ الوقت الكافي لفهم ما يجعل كل موظف يشعر بالتقدير.

2. السماح بالمرونة في كيفية رغبة الموظفين في العمل

في عصر بيئات العمل عن بُعد وبيئات العمل المختلطة، يبدو فرض سياسة العمل عن بُعد والمختلطة خطوة قديمة. إنه يشير إلى أنك لا تثق بموظفيك وتريدهم أن يعملوا بطريقة محددة، وهي ليست علامة جيدة من منظور طويل الأجل. كيف تحافظ الشركات على تفاعل الموظفين عن بُعد وإنتاجيتهم أمر يستحق التأمل.

إن تقديم الامتيازات، مثل الجدولة المرنة والقدرة على العمل عن بُعد، يرسل رسالة إيجابية للموظفين بأن سعادتهم ورفاهيتهم مهمة بالنسبة لهم.

على سبيل المثال، إذا كان وضع العمل عن بُعد يؤدي إلى نتائج جيدة من أحد الموظفين المهمين ويرغب في العمل عن بُعد، فدعهم يفعلون ذلك. فكّر في ترتيب يكون مكسباً لهم ولك. تشجيع التوازن بين العمل والحياة الشخصية هو أيضاً شكل من أشكال التقدير.

3. اجعل التقدير حدثًا منتظمًا

ابحث عن فرص لتقدير الموظفين بشكل عفوي. عندما ترى شخصًا ما يفعل شيئًا جديرًا بالملاحظة، قم بالإشادة به على الفور. لا تنتظر المراجعات الفصلية أو السنوية لذكر الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، اعترف بإنجازات العمل والمعالم الشخصية مثل مشاركة الموظف، أو ولادة طفل، أو شراء سيارة جديدة أو منزل جديد. فهذا يثبت أن الموظفين يحظون بالتقدير لشخصيتهم، وليس فقط لمخرجات عملهم.

4. قدم إشادة على قنوات متعددة

عندما يتجاوز أحد الموظفين أو فريق العمل، على سبيل المثال، التوقعات في عملية تدقيق أو يفوز بعميل جديد للشركة، شارك الأخبار مع الجميع. استخدم النشرات الإخبارية للشركة أو الإنترانت لتسليط الضوء عليهم.

ابدأ صفحة لقصص النجاح على موقعك الإلكتروني وشجع المشرفين على تقديم تقارير مكتوبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء "جدار تقدير" مادي أو رقمي لعرض إنجازات الموظفين.

يمكن أن يؤدي تسليط الضوء على هذه الإنجازات على مستوى الشركة إلى رفع مستوى الشعور بالتقدير وتشجيع الآخرين.

5. استضافة حفل سنوي لتوزيع الجوائز

هذه هي الطريقة الأقدم والأكثر شعبية لتقدير وتقدير الموظفين. قم بتضمين فئات الجوائز التي تسلط الضوء على المساهمات، مثل العمل الجماعي والابتكار والقيادة.

يمكن أن يكون توزيع الجوائز أو اللوحات أو الشهادات على منصة عامة أمراً لا يُنسى بالنسبة للموظفين.

6. تعزيز برنامج إرشادي

تعد علاقة الإرشاد شكلاً من أشكال التقدير، حيث تشير إلى المتدرب بأنه يحظى بالتقدير وأن الشركة تستثمر في نموه.

لذلك، قم بإقران الموظفين ذوي الخبرة مع أعضاء الفريق الجدد أو الأقل خبرة لتطوير المهارات والتعرف على الإمكانات ورعايتها.

7. تعزيز تقدير الأقران

تشير شركة جارتنر إلى أن ملاحظات الأقران يمكن أن تعزز الرضا الوظيفي وتعزز الأداء من خلال 14% . ولذلك، فإنه يسهل ثقافة يشعر فيها الموظفون بالارتياح لتقدير زملائهم، ويتم ذلك دون الشعور بالغيرة أو التحيز.

قم بإنشاء برامج أو قنوات منظمة، مثل أنظمة الترشيح للجوائز أو المنصات الرقمية، لمنح الجوائز.

استضف تجمعات شهرية حيث يمكن لفريقك الاحتفال بالنجاحات وتقدير المساهمات الفردية. يمكن أن يكون ذلك بسيطاً مثل اجتماع موجز يشارك فيه الجميع الانتصارات ويشكرون زملاءهم على دعمهم.

استخدم قوالب الموارد البشرية المجانية أو قوالب مراجعة الأداء لدعم تنفيذ برامج تقدير الموظفين. ستجعل هذه الموارد من السهل إدارة وتقييم أداء الموظفين بشكل عادل.

على سبيل المثال، استخدم نموذج مراجعة الأداء الخاص ب ClickUp للحصول على مراجعة أداء ربع سنوية بسيطة يمكنك من خلالها أنت وموظفيك مناقشة وتقييم الأداء الوظيفي والمهارات والنمو والإنجازات.

قم بتقييم أداء الموظفين خلال فترة محددة باستخدام نموذج مراجعة الأداء من ClickUp

مستقبل تقدير الموظفين

بينما تظل المبادئ الأساسية لتقدير الموظفين وتقديرهم كما هي، فإن التنفيذ الفعال يتطلب التكيف المستمر. دعنا ندرس كيف يمكنك الحفاظ على ثقافة التقدير في المستقبل على الرغم من الاتجاهات والتقنيات الناشئة.

لقد تغير كل جانب من جوانب العمل تقريبًا في العقد الماضي، وتسارعت وتيرة التغييرات في مرحلة ما بعد الجائحة، بدءًا من التكنولوجيا التي نستخدمها إلى روتين العمل من 9 إلى 5 في المكتب وحتى مكان العمل على طاولة المطبخ؟ هذا هو الوضع الطبيعي الجديد.

1. بلوك تشين للاعتراف

يمكن لتقنية البلوك تشين إنشاء سجل شفاف وغير قابل للتغيير لإنجازات الموظفين وتقديرهم.

يمكن أن يكون ذلك عبارة عن رموز أو شارات رقمية يكسبها الأفراد مقابل إنجازات أو معالم مختلفة. ويمكنك استخدام هذه الرموز أو الشارات داخل الشركة للحصول على امتيازات أو امتيازات أو حتى تحويلها إلى عملة مشفرة كمكافأة.

2. التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن يقترح الذكاء الاصطناعي (AI) أفضل نوع من التقدير للموظف بناءً على ملاحظاته السابقة وبيانات أدائه واهتماماته الشخصية. وهذا من شأنه أن يضمن أن يكون التقدير مؤثراً قدر الإمكان.

3. احتفالات الواقع الافتراضي (VR)

تخيل سيناريو يمكن أن تجتمع فيه فرق العمل عن بُعد في مساحة افتراضية تبدو حقيقية كما لو كانت موجودة شخصياً.

من غرف الهروب الافتراضية للاحتفال بإنجازات الفريق إلى مساحات الواقع الافتراضي المصممة لاحتفالات الجوائز السنوية، هناك طرق متعددة يمكن من خلالها استخدام الواقع الافتراضي في برنامج تقدير موظفيك.

4. جوائز صديقة للبيئة ومسؤولة اجتماعياً

مع تنامي الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية، قد تشمل الاتجاهات المستقبلية في التقدير:

زراعة الأشجار تكريماً للموظفين

تبني الحيوانات المهددة بالانقراض باسمهم

تقديم التبرعات للقضايا التي يهتمون بها

هذا تقدير للفرد ويجعل برامج مكافآت الموظفين أكثر وعيًا اجتماعيًا

تكملة تقدير الموظفين بالتكنولوجيا

استخدم برنامج التعرف على الموظفين حل لتبسيط وإدارة برنامج تقدير الموظفين وتقديرهم بفعالية.

على سبيل المثال، فإن منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية تضعك على المسار الصحيح من خلال تمكينك من إنشاء مركز مركزي لمعلومات الموظفين والتواصل السري بين المديرين والتقارير المباشرة.

قم ببناء نظام شامل لإدارة جميع عمليات الموارد البشرية الخاصة بك في برنامج ClickUp لإدارة الموارد البشرية المتكامل

وضع أهداف ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس للموظفين الأفراد باستخدام أهداف ClickUp . قم بتحديد ومكافأة المكاسب الواضحة من خلال التتبع التلقائي للتقدم المحرز وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين.

تتبع التقدم المحرز من خلال إنشاء أهداف لفريقك ونفسك باستخدام ClickUp Goals

شجع المشاركة والاحتفال بالمساهمات الفردية من خلال عرض دردشة ClickUp الذي يركّز سلاسل محادثات فريقك ويصنفها حسب الموضوع أو المهمة أو المجموعة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ردود فعل الرموز التعبيرية وصيحات @الإشارة إرضاءً فورياً لتقدير الأقران.

اجمع اتصال الفريق تحت سقف واحد مع ClickUp Chat لمشاركة التحديثات وربط الموارد والتعاون بسلاسة

استفد من إمكانيات مراقبة الموظفين الأخرى، مثل ClickUp Workload View تصور وتعيين القدرة الاستيعابية لكل موظف، وتتبع مستوى جهده وفقًا لمعايير مختلفة، مثل الوقت والمهام والنقاط.

قم بتجميع المهام الحرجة بمساعدة معالم ClickUp Milestones ومكافأة الموظفين عند عبورهم نقاط التقدم الرئيسية.

تصور المعالم الرئيسية للمشروع باستخدام عرض جانت في ClickUp

الفوائد طويلة الأجل لتقدير الموظف على المدى الطويل

تقدير الموظفين ليس مجرد ممارسة تبعث على الشعور بالرضا؛ بل هو استثمار استراتيجي. إن فهم الفوائد طويلة الأجل لثقافة التقدير يهيئ المؤسسات لتكوين قوة عاملة مخلصة وملتزمة وذات أداء عالٍ.

عندما يشعر الموظفون بالتقدير والتقدير، سيكونون أكثر ارتباطًا بوظائفهم وزملائهم والشركة. سيكونون أكثر سعادة، وعندما يكون الأمر كذلك، فإن معظم الأمور الأخرى ستصب في مكانها الصحيح، مثل تحسين العمل الجماعي، وزيادة الإبداع، وتحسين سمعة الشركة.

لذا، احرص على إظهار التقدير بانتظام للأشخاص الذين يعملون على إنجاح شركتك يوميًا.

كواحد من اقتباسات العمل الجماعي لفولتير، "التقدير شيء رائع. إنه يجعل ما هو ممتاز في الآخرين ينتمي إلينا أيضًا."

بالإضافة إلى ذلك، لا تنسَ استخدام برنامج مشاركة الموظفين مثل ClickUp لتتبع الأهداف، ومراقبة التقدم الفردي، ومعرفة الوقت المناسب للاحتفال بالفوز. اشترك في خطة ClickUp المجانية لجعل مشروعك التالي ناجحاً.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

1. ما هي الرسالة الجيدة لتقدير الموظفين؟

يمكن أن تكون الرسالة الجيدة لتقدير الموظف هي: "شكرًا لك على عملك الجاد وتفانيك يوميًا. لقد أظهرت كفاءتك باستمرار وحققت نتائج لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بها. واصلوا العمل الجيد!"

2. كيف تعبر عن امتنانك للموظفين؟

لا يجب أن يتضمن التعبير عن الامتنان لموظفيك لفتة كبيرة. يمكن أن تساعد هدايا تقدير الموظفين، أو البضائع التي تحمل العلامة التجارية للشركة، أو وجبات الغداء المجهزة أو حتى رسالة شكر من القلب في نقل الرسالة بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتضمين التقدير العلني في الاجتماعات أو من خلال قنوات الشركة للتأكيد على قيمتهم بالنسبة لشركتك.

3. كيف تكتب رسالة تقدير للموظف؟

إن أفضل طريقة لكتابة رسالة تقدير للموظف هي تحديد السياق والتعبير عن سبب إعجابك بأفعال الموظف بلغة صادقة وصادقة. استخدم (ولكن دون الإفراط في استخدام) الرموز التعبيرية بفعالية لإظهار شعورك.