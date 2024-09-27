كيفية قياس مشاركة الموظفين: أهم المقاييس والاستراتيجيات

مشاركة الموظفين هي الارتباط العاطفي والالتزام الذي يشعر به الموظف تجاه وظيفته ومؤسسته. إنه يتعلق بمدى شغف الموظفين بعملهم وبالشركة.

فالموظفون المتفاعلون لا يكتفون بتسجيل الحضور والانصراف، بل يهتمون بعملهم ويستثمرون في أهداف المؤسسة. فهم متحمسون لتحقيق أفضل ما لديهم ودفع عجلة الابتكار والنمو.

من ناحية أخرى، يمكن أن يكلف الموظفون غير المنخرطين الشركات الملايين من الإنتاجية المفقودة. غالوب أن مستويات مشاركة الموظفين المنخفضة تكلف الاقتصاد العالمي ما يقرب من 9 تريليون دولار كل عام. كما وجد الاستطلاع نفسه أن 52% من الموظفين يتطلعون حاليًا أو يبحثون بنشاط عن وظيفة جديدة.

إن قياس مشاركة الموظفين أمر لا بد منه لأي شركة ترغب في الحفاظ على سعادة موظفيها وإنتاجيتهم. من خلال مراقبة مقاييس مشاركة الموظفين، يمكن للقادة تحديد المجالات التي تنطوي على مشاكل، ووضع استراتيجيات من أجل تحسين المشاركة وخلق بيئة يزدهر فيها الموظفون.

في هذه المقالة، سنناقش الطرق المختلفة لقياس مشاركة الموظفين وبعض الاستراتيجيات التي تعمل على تطوير قوة عاملة مزدهرة ومتحفزة.

## فهم مقاييس مشاركة الموظفين المختلفة

دعونا نستكشف المقاييس المختلفة التي يمكن أن تعطينا نظرة ثاقبة حول مشاركة الموظفين.

معدل دوران الموظفين الطوعي

معدل ترك الموظفين لشركتك طواعية يمكن أن يخبرك الكثير عن بيئة العمل وفرص النمو. قد يشير معدل الدوران المرتفع إلى وجود مشاكل أساسية مثل نقص التقدم أو حتى عدم الرضا عن الإدارة. أما بالنسبة للموظفين الجدد، فقد يشير ذلك إلى عدم فعالية التأهيل.

من ناحية أخرى، يشير معدل الدوران الطوعي المنخفض إلى أن الموظفين راضون بشكل عام وملتزمون تجاه الشركة. ويمكن أن يكون مؤشرًا إيجابيًا على وجود بيئة عمل صحية وممارسات إدارية فعالة.

معدل الاحتفاظ بالموظفين

معدل الاحتفاظ بالموظفين هو النسبة المئوية للموظفين الذين يبقون مع الشركة خلال فترة محددة. وهو مقياس لمدى قدرة المؤسسة على الحفاظ على القوى العاملة لديها.

غالباً ما ترتبط معدلات الاحتفاظ بالموظفين المرتفعة بارتباطها بقوة المشاركة، مما يشير إلى أن الموظفين يشعرون بالتقدير ويرون مستقبلاً لهم داخل الشركة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وانخفاض التكاليف المرتبطة بتعيين وتدريب الموظفين الجدد، وبيئة عمل أكثر استقرارًا.

التغيب عن العمل

يشير التغيّب عن العمل إلى معدل غياب الموظفين عن العمل بسبب المرض أو لأسباب شخصية أو عوامل أخرى. يمكن أن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة للمؤسسات، حيث يمكن أن تؤثر على الإنتاجية والروح المعنوية والعمليات التجارية بشكل عام.

يمكن أن يشير الغياب المتكرر إلى الإرهاق أو عدم الاهتمام أو المشاكل الشخصية التي تؤثر على الحياة العملية.

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صافي نقاط المروجين للموظفين (eNPS)

مقياس آخر بالغ الأهمية لمشاركة الموظفين، يكشف صافي نقاط المروجين للموظفين عن مدى احتمالية أن يوصي موظفوك بشركتك كمكان رائع للعمل. إنه انعكاس مباشر لتجربتهم ورضاهم.

يشير ارتفاع صافي نقاط المروّج الصافي للموظفين إلى أن الموظفين راضون بشكل عام ومخلصون للشركة. وعلى العكس من ذلك، تشير درجات المروجين الصافية المنخفضة للموظفين إلى ارتفاع نسبة الموظفين غير المنخرطين في القوى العاملة.

دع ClickUp Brain يساعدك في طرح الأسئلة التي تهدف إلى قياس رضا الموظفين داخل المؤسسة

رضا الموظفين

الموظف السعيد هو الموظف المنتج، ولكن رضا الموظف أعمق من مجرد الرضا على المستوى السطحي. فهو يشمل عوامل مختلفة، بما في ذلك التوازن بين العمل والحياة، والتعويضات والمزايا، والاحترام، وبيئة العمل المريحة، والتوافق مع قيم الشركة.

ستساعد تدابير تحسين رضا الموظفين أيضًا في تحسين درجات مشاركة الموظفين.

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أداء الموظف

يعد تتبع أداء موظفيك بمرور الوقت طريقة أخرى لقياس مشاركة الموظفين.

الأداء العالي غالبًا ما يسير جنبًا إلى جنب مع مشاركة الموظفين العالية، مما يجعل هذا أحد مقاييس المشاركة المهمة التي يجب تتبعها.

عندما يكون الموظفون متفاعلين، فمن المرجح أن يلبوا توقعات الأداء ويتجاوزوها. من المرجح أن يكون لدى المنظمات التي تعطي الأولوية للحفاظ على مشاركة الموظفين قوة عاملة منتجة وراضية تؤدي أداءً جيدًا باستمرار.

العائد على الاستثمار على مشاركة الموظفين

يقيس عائد الاستثمار على مشاركة الموظفين العائد المالي الذي تحققه الشركة من خلال الاستثمار في مبادرات تحسين مشاركة الموظفين. وهو يقيس الفوائد الملموسة لوجود قوة عاملة أكثر تفاعلاً.

يمكن رؤية العائد على الاستثمار في تعزيز المشاركة في الأرباح والابتكار وانخفاض تكاليف دوران الموظفين. يساهم الموظفون المتفاعلون في تحقيق الربحية.

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تقييم جلاسدور

تكون بعض مقاييس مشاركة الموظفين أكثر وضوحاً من غيرها؛ على سبيل المثال، التقييمات على مواقع تقييم أصحاب العمل مثل Glassdoor.

يمكن أن يعكس الانطباع العام الروح المعنوية الداخلية، مما يجعل تصنيف Glassdoor لمؤسستك نافذة على مشاعر الموظفين. سيؤدي ضعف مستويات رضا الموظفين إلى انخفاض في التقييم. نظرًا لأن الموظفين المحتملين والعملاء المحتملين غالبًا ما يتحققون من هذه التقييمات، فإنها يمكن أن تؤثر أيضًا بشكل كبير على علامتك التجارية.

رضا العملاء

يميل الموظفون المتفاعلون إلى إسعاد العملاء، مما يربط تجربة المستخدم النهائي مباشرةً بمشاركة القوى العاملة. من المرجح أن يقدم الموظفون الذين يستمتعون بوظائفهم وبيئة عملهم خدمة عملاء متميزة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات رضا العملاء.

كما أن ارتفاع الروح المعنوية للموظفين، والتي غالبًا ما ترتبط بالموظفين الراضين، تؤدي أيضًا إلى تجارب أفضل للعملاء. من المرجح أن يكون الموظفون الذين يشعرون بالرضا عن وظائفهم أكثر إيجابية ومساعدة للعملاء.

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قياس مقاييس مشاركة الموظفين

الآن وبعد أن حددنا المقاييس الرئيسية لمشاركة الموظفين، دعنا نناقش كيفية تتبعها بفعالية.

تُعد الاستطلاعات وجلسات التغذية الراجعة والمقابلات بعض الطرق لجمع رؤى قيمة حول رضا الموظفين ومستويات مشاركتهم.

استبيانات مشاركة الموظفين

تُعد الاستطلاعات أداة قوية لـ تتبع مشاركة الموظفين لأنها توفر طريقة مباشرة لجمع الملاحظات والرؤى من الموظفين. يمكن للمؤسسات استخدام أنواع مختلفة من الاستطلاعات، مثل استمارات ملاحظات الموظفين، واستطلاعات الرأي واستطلاعات النبض واستطلاعات مجموعات التركيز وما إلى ذلك. إليك كيف يمكنهم المساعدة:

تحديد مجالات التركيز الرئيسية: يمكن أن تساعد الاستطلاعات في تحديد مجالات معينة يشعر فيها الموظفون بالتفاعل أو عدم التفاعل. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتصميم مبادرات المشاركة بشكل خاص

يمكن أن تساعد الاستطلاعات في تحديد مجالات معينة يشعر فيها الموظفون بالتفاعل أو عدم التفاعل. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتصميم مبادرات المشاركة بشكل خاص قياس الرضا: يمكن أن تقيّم رضا الموظفين عن مختلف جوانب عملهم، مثل الدور الوظيفي وثقافة الشركة والتعويضات والقيادة

يمكن أن تقيّم رضا الموظفين عن مختلف جوانب عملهم، مثل الدور الوظيفي وثقافة الشركة والتعويضات والقيادة قياس الروح المعنوية: يمكن أن يقيس استبيان رضا الموظفين معنويات الموظفين وتحديد أي مشاكل قد تؤثر على مستويات المشاركة

يمكن أن يقيس استبيان رضا الموظفين معنويات الموظفين وتحديد أي مشاكل قد تؤثر على مستويات المشاركة تتبع التغييرات: من خلال إجراء الاستبيانات بمرور الوقت، يمكن للمؤسسات تتبع التغييرات في مشاركة الموظفين وقياس فعالية مبادراتها

تخصيص استبيانات واستبيانات الموظفين باستخدام ClickUp Forms منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية تجعل إنشاء استبيانات مشاركة الموظفين السنوية وتشغيلها أمرًا في غاية البساطة. إنشاء الاستبيان الخاص بك مع قابل للتخصيص نماذج ClickUp التي تلتقط جميع الردود في مكان واحد وتحولها إلى نماذج قابلة للتتبع مهام النقر فوق المهام . وهذا يضمن التصرف بناءً على ملاحظات الموظفين.

ومع ذلك، لا تحتاج إلى بدء العملية من الصفر.

قالب استبيان مشاركة الموظفين من ClickUp

قالب استبيان مشاركة الموظفين الخاص ب ClickUp هو الأداة المثالية للحصول على صورة دقيقة لرضا الموظفين ومشاركتهم. باستخدام هذا النموذج، يمكنك:

تطوير رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ حول مشاعر الموظفين

إنشاء استبيانات مخصصة بأسئلة مخصصة

جمع ملاحظات الموظفين في الوقت الفعلي من أي جهاز

تتبع التغييرات والتحسينات بمرور الوقت

استخدم 32 سمة مخصصة مختلفة لالتقاط ملاحظات الموظفين حول التعويضات والنمو الوظيفي وظروف العمل والمزيد. قم بالتبديل من طريقة عرض ملاحظات الشركة، والتي تعرض الملاحظات من الشركة بأكملها، إلى طريقة عرض القسم، والتي تساعد على تتبع ومقارنة الملاحظات من كل قسم.

ملاحظات 360 درجة

تجمع هذه الاستطلاعات تعليقات الموظفين ومديريهم وأقرانهم وتقاريرهم المباشرة لتوفير رؤية شاملة لمشاركة الموظفين. يساعد هذا المنظور الشامل في إعطاء صورة أكمل لتأثير الموظف وخبراته الفردية. جمع التغذية الراجعة بزاوية 360 درجة يسمح للمؤسسات بما يلي:

التقليل من التحيز: من خلال جمع التغذية الراجعة من مصادر متعددة، يمكن أن توفر استطلاعات الرأي 360 درجة تقييماً أكثر موضوعية لكيفية تعامل الموظفين على مختلف المستويات مع المنظمة وثقافتها

من خلال جمع التغذية الراجعة من مصادر متعددة، يمكن أن توفر استطلاعات الرأي 360 درجة تقييماً أكثر موضوعية لكيفية تعامل الموظفين على مختلف المستويات مع المنظمة وثقافتها تعزيز القيادة: يمكن أيضًا استخدام استبيانات 360 درجة لتقييم فعالية القادة وتحديد مجالات التحسين في أسلوبهم القيادي. وهذا في النهاية له تأثير إيجابي على الثقافة المؤسسية

يمكن أيضًا استخدام استبيانات 360 درجة لتقييم فعالية القادة وتحديد مجالات التحسين في أسلوبهم القيادي. وهذا في النهاية له تأثير إيجابي على الثقافة المؤسسية تطوير الموظفين: يمكن استخدام التغذية الراجعة من استبيانات 360 درجة لتحديد مجالات التحسين ووضع خطط تطوير شخصية للموظفين. وهذا يساعد أيضًا على تحسين أدائهم الفردي ورضاهم الوظيفي على المدى الطويل

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مقابلات الخروج

يمكن أن تكون مقابلات الخروج، التي يجريها قسم الموارد البشرية في وقت مغادرة الموظف للشركة، منجمًا من الذهب للرؤى والأفكار، حيث تكشف عن حقائق حول مكان العمل قد لا يعبر عنها الموظفون الحاليون. إليك كيف يمكن أن تساعد هذه المقابلات في قياس مشاركة الموظفين:

تحديد أسباب المغادرة: يمكن أن تكشف مقابلات الخروج عن الأسباب الكامنة وراء مغادرة الموظفين، مثل عدم الرضا عن وظائفهم أو تعويضاتهم أو بيئة العمل. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تحديد المجالات التي يمكن أن يؤدي التحسين فيها إلى زيادة مشاركة الموظفين

يمكن أن تكشف مقابلات الخروج عن الأسباب الكامنة وراء مغادرة الموظفين، مثل عدم الرضا عن وظائفهم أو تعويضاتهم أو بيئة العمل. يمكن أن تساعد هذه المعلومات في تحديد المجالات التي يمكن أن يؤدي التحسين فيها إلى زيادة مشاركة الموظفين قياس فعالية مبادرات المشاركة: يمكن لمدراء الموارد البشرية استخدام مقابلات الخروج لتقييم فعالية مبادرات مشاركة الموظفين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات

يمكن لمدراء الموارد البشرية استخدام مقابلات الخروج لتقييم فعالية مبادرات مشاركة الموظفين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات جمع الملاحظات حول عوامل المشاركة: يمكن استخدام مقابلات الخروج لجمع ملاحظات محددة حول عوامل المشاركة الرئيسية، مثل القيادة وثقافة الشركة وفرص النمو والتوازن بين العمل والحياة الشخصية

💡 نصيحة احترافية: مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp يمكن أن يساعدك في إنشاء قائمة بالأسئلة التي ستطرحها في مقابلات الخروج. طالب الذكاء الاصطناعي وانظر!

قم بتنسيق قائمة شاملة بأسئلة مقابلة الخروج من العمل لقياس تجربتهم مع مؤسستك باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain

ردود فعل الموظفين الجدد عند التعيين

الانطباعات الأولى مهمة، ويمكن للموظفين الجدد أن يقدموا نظرة جديدة على صحة ثقافة شركتك. يمكن أن تساعد ملاحظاتهم في تحسين عملية التهيئة والتأكد من أن الموظفين الجدد يبدأون بداية صحيحة. يمكن أن يساعدك جمع الملاحظات منهم في مراحل مختلفة - مثل الأسبوع الأول والشهر الأول والربع الأول - بالطرق التالية:

تحديد تحديات المشاركة المبكرة: يمكن أن تساعد التغذية الراجعة من الموظفين الجدد في الكشف عن أي مشاكل أو عقبات قد تعيق مشاركتهم منذ البداية. ويمكنها أن توفر رؤى حول مدى رضاهم الأولي عن الشركة ودورهم وفريقهم

يمكن أن تساعد التغذية الراجعة من الموظفين الجدد في الكشف عن أي مشاكل أو عقبات قد تعيق مشاركتهم منذ البداية. ويمكنها أن توفر رؤى حول مدى رضاهم الأولي عن الشركة ودورهم وفريقهم تقييم فعالية برامج التأهيل: يمكن أن تساعد التعليقات الواردة من الموظفين الجدد على تقييم فعالية عمليات التأهيل في الشركة وتحديد مجالات التحسين

يمكن أن تساعد التعليقات الواردة من الموظفين الجدد على تقييم فعالية عمليات التأهيل في الشركة وتحديد مجالات التحسين التنبؤ بالمشاركة المستقبلية: غالبًا ما تكون مستويات المشاركة المبكرة مؤشراً على المشاركة والاحتفاظ بالموظفين في المستقبل. ومن خلال معالجة أي مشاكل يتم تحديدها أثناء عملية التأهيل، يمكن للمؤسسات تحسين مشاركة الموظفين على المدى الطويل

💡 نصيحة احترافية: يمكن لفرق الموارد البشرية أيضًا استخدام نماذج مثل نموذج ClickUp لمشاركة الموظفين لتبسيط العمليات المتعلقة بجمع مقاييس مشاركة الموظفين وتحليلها والتصرف بناءً عليها.

تحليل ملاحظات الموظفين والتصرف بناءً عليها

إن مجرد قياس مشاركة الموظفين لا يكفي - يجب أن يكون القادة قادرين على تحليل المعلومات واستخلاص الرؤى منها. يجعل ClickUp هذا الأمر بسيطًا أيضًا.

راقب جميع مؤشرات الأداء الرئيسية لمشاركة موظفيك باستخدام ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards أداة قوية لتحليل البيانات المتعلقة بمشاركة الموظفين. من خلال إنشاء لوحات معلومات مخصصة، يمكن للمؤسسات تصور مقاييس المشاركة الرئيسية وتتبعها. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدامها:

استخدم عناصر واجهة المستخدم لـ تجميع البيانات من استبيانات الموظفين والمصادر الأخرى في لوحة المعلومات

من استبيانات الموظفين والمصادر الأخرى في لوحة المعلومات تحليل البيانات من فرق أو إدارات مختلفة ل تحديد أي تفاوتات في مستويات المشاركة

في مستويات المشاركة تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف مشاركة الموظفين وتحديد مجالات التحسين

نحو تحقيق أهداف مشاركة الموظفين وتحديد مجالات التحسين قم بتوصيل ClickUp بأدوات أخرى ، مثل برامج الموارد البشرية أو منصات الاستبيان، لجمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة

، مثل برامج الموارد البشرية أو منصات الاستبيان، لجمع وتحليل البيانات من مصادر متعددة إنشاء تقارير مؤتمتة يتم إرسالها إلى أصحاب المصلحة المعنيين بشكل منتظم

💡 نصيحة احترافية: انقر فوق الدماغ ، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، المساعدة في أتمتة تحديثات التقدم وتقارير المشاركة الأسبوعية لجميع أصحاب المصلحة. جرّبه!

سيخبرك تحليل مدخلات الموظفين بما يجب تحسينه في مؤسستك لتحسين مشاركة الموظفين. الخطوات التالية؟ استناداً إلى الرؤى، ضع أهدافاً محددة وأنشئ خطة لمشاركة الموظفين.

حدد الأهداف، وقم بتقسيمها إلى أهداف، وابقَ على اطلاع على التقدم المحرز باستخدام ClickUp Goals

يساعد ClickUp هنا أيضاً بالطبع.

حدد الأهداف الفردية والجماعية المتعلقة بمشاركة الموظفين مع أهداف ClickUp وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي. أو استخدم فقط إحدى أدوات ClickUp قوالب الموارد البشرية المجانية .

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ClickUp

قالب مؤشرات الأداء الرئيسية لـ ClickUp يساعد الفرق على تحديد أهداف مشاركة الموظفين وتتبعها بسهولة. باستخدام قالب مؤشرات الأداء الرئيسية هذا، يمكنك:

تحديد الأهداف ومواءمة الفرق حولها

الحصول على وضوح بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافك

تتبع الأداء بمرور الوقت باستخدام لوحات المعلومات المرئية

توفير رؤية واضحة للأداء عبر المؤسسة بأكملها

إن إنشاء خطة مشاركة الموظفين ليس بالأمر الصعب، ولكنه يتطلب الوقت والتفكير والجهد. يقلل استخدام قالب من الجهد اليدوي ويساعدك على بدء أنشطة المشاركة في وقت أقرب. قالب خطة عمل إشراك الموظفين من ClickUp يمنحك خارطة طريق واضحة لتعزيز معنويات الموظفين وإنتاجيتهم والاحتفاظ بهم في مكان عملك.

تنفيذ التغيير: كيفية تعزيز مشاركة الموظفين

تبسيط تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

إليك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على تحسين مستويات المشاركة بين موظفيك:

تنمية الشعور بالانتماء: تنظيم أنشطة بناء الفريق والفعاليات الاجتماعية لتقوية العلاقات وتعزيز الصداقة الحميمة

تنظيم أنشطة بناء الفريق والفعاليات الاجتماعية لتقوية العلاقات وتعزيز الصداقة الحميمة بناء ثقافة إيجابية في الشركة: قم بإنشاء مكان عمل شامل حيث يشعر الجميع بالاندماج والاحترام. تعزيز الشفافية والتواصل المفتوح، وتشجيع التوازن الصحي بين العمل والحياة بين جميع الموظفين

قم بإنشاء مكان عمل شامل حيث يشعر الجميع بالاندماج والاحترام. تعزيز الشفافية والتواصل المفتوح، وتشجيع التوازن الصحي بين العمل والحياة بين جميع الموظفين تقديم التقدير والمكافآت: ضمان أن تكون المكافآت تنافسية وعادلة بحيث يشعر الموظفون بالتقدير . إطلاق برامج لتقدير الموظفين ومكافأة الموظفين على مساهمتهم في نجاح المؤسسة

ضمان أن تكون المكافآت تنافسية وعادلة بحيث يشعر الموظفون بالتقدير . إطلاق برامج لتقدير الموظفين ومكافأة الموظفين على مساهمتهم في نجاح المؤسسة توفير فرص النمو والتطور: إنشاء مسارات وظيفية واضحة وفرص للتقدم الوظيفي والاستثمار في برامج تدريب الموظفين والتطوير المهني. سيساعد ذلك في تحسين الرضا الوظيفي للموظفين وسيعود بالنفع على المؤسسة على المدى الطويل

إنشاء مسارات وظيفية واضحة وفرص للتقدم الوظيفي والاستثمار في برامج تدريب الموظفين والتطوير المهني. سيساعد ذلك في تحسين الرضا الوظيفي للموظفين وسيعود بالنفع على المؤسسة على المدى الطويل تشجيع الاستقلالية: تمكين الموظفين من تولي مسؤولية عملهم والمساهمة في نجاح الشركة. قم بتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، ولكن مع تقديم ملاحظات منتظمة ونقد بنّاء. سيساعد هذا الأمر الموظفين على النمو وتحسين مستويات مشاركتهم في العمل

اقرأ المزيد: إسماع صوت الموظف في مكان العمل

بناء فرق عمل متفاعلة مع ClickUp

لبناء فريق عمل رائع، لا تتوقف عند توظيف الأشخاص المناسبين. يتطلب النجاح على المدى الطويل أن يكون هؤلاء تبقى الفرق سعيدة ومنتجة .

قد يبدو الإبحار في متاهة مقاييس مشاركة الموظفين أمرًا شاقًا، لكنها رحلة تستحق خوضها. من خلال قياس هذه المقاييس وتحليلها والتصرف بناءً عليها، ستكون في طريقك إلى مستويات أعلى من المشاركة والإنتاجية في مكان العمل.

تعتمد فرق القيادة وفرق الموارد البشرية على منصات إدارة المهام مثل ClickUp لتخطيط وتنفيذ وقياس مبادرات إدارة وتطوير الأفراد. كما تساعدهم ClickUp أيضًا على ضمان سهولة التعاون والتواصل وإدارة أعمالهم اليومية.

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