كيف تجري مقابلات الإقامة للاحتفاظ بالموظفين؟

في أعقاب الاستقالة الكبيرة، حيث غادر العديد من الموظفين أو كانوا يخططون للمغادرة من أجل وظيفة جديدة، يتساءل مديرو الموارد البشرية وقادة المؤسسات عن السبب. إن دوران الموظفين مكلف، مما يجعل أنشطة تعزيز الاحتفاظ بالموظفين أكثر أهمية.

مقابلات البقاء في العمل هي الأسهل والأسرع في التنفيذ من بين استراتيجيات الاستبقاء المختلفة، مثل التغذية الراجعة للموظفين, أنشطة المشاركة وبرامج الولاء.

يستثمر المديرون المزيد من الوقت في فهم سبب اختيار الموظفين للبقاء، وما الذي يبقي الموظفين مرتبطين بأماكن عملهم، واستخدام هذه المعلومات لتبني ممارسات أكثر استباقية.

وقد وجد تقرير صادر عن الموارد البشرية غير الربحية أن استخدام مقابلات البقاء قد ارتفع من 33% في عام 2022 إلى 46% في عام 2023 شهادة على فعاليتها في تقليل معدل دوران الموظفين.

توفر مقابلة البقاء معلومات قيّمة حول مشاركة الفريق ورضا الموظفين والاحتفاظ بهم وتسمح للمديرين بإعادة التواصل مع الموظفين القيّمين لمنع المواهب من مغادرة مؤسستك.

إذا كنت تتطلع إلى تنفيذ مقابلات البقاء الفعالة، تابع القراءة.

ما هي مقابلة البقاء في العمل؟

مقابلات البقاء، وتسمى أيضًا محادثات البقاء، هي عبارة عن اجتماعات بين المديرين والموظفين حول سبب إعجابهم بالعمل في شركتك وما الذي يرغبون في تغييره في العمل أو الفريق أو الدور الحالي.

يمكن استخدام هذه المحادثات لتقييم مخاطر هروب الموظف لتوقع احتياجات التوظيف.

تُجري المؤسسات مقابلات البقاء للكشف عن الأمور التي لا تسير على ما يرام والتحديات الموجودة أو التي تنتظرهم ومعالجتها. تُستخدم هذه المعلومات لإصلاح السبب الجذري لعدم رضا الموظف قبل أن يبدأ الموظف في البحث عن وظيفة جديدة.

أهمية مقابلات البقاء في العمل اليوم

هناك عدة أسباب تدفع الناس إلى ترك وظائفهم؛ بعضها أعيدت صياغته خلال الجائحة، والبعض الآخر ينشأ من ظروف عمل محددة في الوقت الحاضر. العوامل الرئيسية التي تغذي دوران الموظفين في الوقت الحاضر هي

قلة النمو الوظيفي وخيبة الأمل من الدور الوظيفي الذي يؤديه الشخص

جعلت الجائحة الناس يفكرون ويعيدون تقييم أهدافهم وما الذي جعل العمل ذا معنى بالنسبة لهم

الرغبة في المزيد من المرونة فيما يتعلق بالعمل عن بُعد/المختلط

قضايا ما بعد الجائحة مثل التكلفة المتزايدة لرعاية الأطفال وفقدان الولاء تجاه المؤسسة في أعقاب تسريح الموظفين على نطاق واسع

هذه بعض القضايا التي تتعلمها من أعضاء الفريق عند إجراء مقابلات الإقامة لتحسين تجربة الموظفين وثقافة العمل.

الغرض من مقابلة البقاء في العمل وقيمتها

تهدف مقابلات البقاء في العمل إلى طرح أسئلة تتناول ما تتعلمه من مقابلات الخروج من العمل. يمكنك ضمها إلى مقابلاتك الفردية الحالية أو إجراؤها شهريًا إذا لم يكن لديك اجتماعات تسجيل خروج منتظمة (رغم ذلك، لم لا؟).

تتناول الاحتفاظ بالموظفين

إن الهدف الأهم من مقابلات البقاء هو معرفة ما الذي يحفز موظفيك الحاليين على البقاء في الشركة وتحديد ما يمكن أن يدفعهم إلى المغادرة. يمكن أن تشمل الإجابات المحتملة لهذا الأخير نقص التقدير أو الإرهاق أو محدودية فرص التقدم الوظيفي والنمو.

عالج هذه المخاوف في وقت مبكر لتحسين الرضا ومنع كبار الموظفين من المغادرة. وفقًا لـ دراسة علمية , a بيئة عمل إيجابية يحسن مستوى التزام الموظف وأدائه ودافعه للإنجاز.

يؤثر على الرضا الوظيفي والتحفيز

تتجاوز مقابلات البقاء مجرد جمع المعلومات. حيث يظهر للموظفين أن انتقاداتهم ومخاوفهم وملاحظاتهم يتم تقديرها ومعالجتها. عندما يشعرون أنه يتم الاستماع إليهم، فإنهم يكونون أكثر سعادة بوظائفهم وأكثر تحفيزًا على الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح مقابلات البقاء للمديرين بتحديد أفضل أصحاب الأداء الذي لا يحظى بالتقدير أو الذي لا يحظى بالتقدير الكافي. وهذا يفتح الباب أمام المناقشات حول فرص التطوير الوظيفي ويساعد على الاحتفاظ بالموظفين ذوي الأداء المتميز.

على سبيل المثال، عندما يكون لديك برنامج مكافآت الموظفين ، لا يمتلك فريق الموارد البشرية الأدوات المناسبة لقياس وتقدير أداء الموظفين، مما يؤدي إلى استياء الموظفين في الفريق. يمكن أن تساعدك المقابلات الدائمة على اكتشاف هذه المشكلة وإشارات الدخان.

يمنع دوران الموظفين في العمل

بسبب طبيعته النشطة، يمكن أن يساعد برنامج مقابلات البقاء في العمل على تقليل معدل دوران الموظفين. فهو يساعد على تحديد المشاكل المحتملة التي يمكن التعامل معها قبل أن تصبح مشاكل كاملة.

إن مفتاح إجراء مقابلة البقاء المؤثرة هو طرح أسئلة محددة لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من المقابلة.

الأسئلة الرئيسية التي يجب طرحها في مقابلة البقاء في العمل

من الناحية المثالية، اطرح أسئلة المقابلة التي تجعل موظفيك يتحدثون واحصل على ملاحظاتهم الصادقة.

أسئلة التطوير الوظيفي

ما الذي تتعلمه هنا؟ ما هي المهارات الجديدة التي ترغب في تطويرها؟ ما الذي يعجبك في برامج التدريب التي تقدمها الشركة؟ ما الذي يمكن تحسينه في فرص التطوير؟ صف وظيفتك المثالية. ما أكثر شيء استمتعت به في وظيفتك السابقة ولم تعد تقوم به هنا بعد الآن؟ ما هي الجوانب التي كنت تحبها في وظيفتك السابقة والتي تفتقدها الآن؟ ما هي أهدافك المهنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل؟ كيف يمكننا مساعدتك في تحقيقها؟ هل هناك مسؤوليات إضافية ترغب في توليها في وظيفتك؟ هل هناك أي مزايا قد تجدها ذات قيمة في دورك الحالي لا نقدمها لك؟

أسئلة عن القيادة والإدارة

كيف يمكنني جعل تجربة عملك أكثر متعة؟ ما هي التغييرات التي من شأنها أن تجعل عملك أكثر إرضاءً لك؟ كيف يمكننا دعمك بشكل أفضل في عملك؟ ما نوع التقدير الذي يحفزك أكثر من غيره؟

أسئلة حول ثقافة مكان العمل

ما الذي يحفزك على العمل هنا؟ ما رأيك في طريقة تقديرنا لإنجازات الموظفين؟ هل تشعر أن لديك توازناً جيداً بين العمل والحياة الشخصية؟ إذا لم يكن كذلك، كيف يمكننا تحسينه؟ صف ثقافة الشركة. ما الذي يعجبك وما الذي لا يعجبك فيها؟

أسئلة الرضا العام

ما أكثر ما يثيرك في القدوم إلى العمل كل يوم؟ هل فكرت يوماً في ترك الشركة؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا؟ ما الذي تتطلع إليه في العمل يومياً؟ ما هي الجوانب التي تجدها محبطة في عملك اليومي؟ هل يمكنك وصف يوم عمل حديث تسبب لك في التوتر أو القلق؟ أخبرني عن تجربة عمل إيجابية حديثة. ما الأفكار التي تشغل بالك أثناء ذهابك إلى العمل؟ ما الذي يدور في ذهنك أثناء عودتك من العمل إلى المنزل؟ هل يتم الاستفادة من مهاراتك وخبراتك بشكل كامل؟ ما المهام المحددة التي تستمتع بها؟ ما الذي ترغب في القيام به بشكل مختلف في دورك؟ كيف تصف علاقتك مع مشرفك المباشر؟ هل تشعر أن لديك توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية؟ اشرح إجابتك. هل تشعر بالتقدير لمساهماتك في العمل؟ لماذا أو لماذا لا؟ ما الذي يجعلك تشعر بالإنتاجية والنجاح في العمل؟ هل هناك أي مواقف حديثة جعلتك تفكر في ترك الشركة؟

يمكن أن تساعدك هذه الإجابات على إسعاد الموظفين الأفراد من خلال، على سبيل المثال، تعيين مشاريع في مجالات اهتماماتهم. كما أن بعضها سيمكنك أيضاً من تحسين تجربة الموظفين الحاليين، على سبيل المثال، من خلال تأمين عدد إضافي من الموظفين لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية للجميع.

يمكن لأسئلة المتابعة المنتظمة أن تساعدك على قياس الروح المعنوية وإرساء الثقة وتحديد مجالات التحسين والمشاركة والاحتفاظ بالموظفين.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain ، وهو مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، كشريكك في العصف الذهني لتوليد هذه الأسئلة. بعد الاجتماع، يلخص ClickUp Brain أيضًا النقاط الرئيسية، مما يوفر عليك العمل الشاق المتمثل في كتابة ملاحظات الاجتماع المطولة. وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك أيضًا تحويل هذه الملاحظات إلى مهام في ClickUp يمكنك تعيينها لأصحاب المصلحة المعنيين

استخدم ClickUp Brain ومطالباته لتوليد أسئلة المقابلة الشخصية الخاصة بك

استخدم خاصية ClickUp قوالب الموارد البشرية المجانية لإنشاء مجموعة من التعليمات متوسطة ورفيعة المستوى توثق المهام والأسئلة والعمليات المحددة التي يجب اتباعها أثناء مقابلة الإقامة وبعدها.

كيفية التحضير لمقابلات الإقامة وإجرائها

بالتأكيد، يمكن لقسم الموارد البشرية إجراء هذه المحادثات. ومع ذلك، فإنها تكون أكثر فعالية عندما يقودها مدير الموظف أو مدير تخطي المستوى الذي يثق به الموظف لأن الموظف قد يكون أكثر صراحةً في تقديم ملاحظاته.

جدولة ذلك في وقت مبكر

اختر الوقت المناسب: لا تحدد موعدًا لمقابلات الإقامة مباشرةً بعد أن يبدأ الشخص في وظيفة جديدة أو أثناء مراجعة الأداء. اختر الوقت الذي يكون فيه الموظف مستقرًا ويمكنه تقديم ملاحظات مراعية

لا تحدد موعدًا لمقابلات الإقامة مباشرةً بعد أن يبدأ الشخص في وظيفة جديدة أو أثناء مراجعة الأداء. اختر الوقت الذي يكون فيه الموظف مستقرًا ويمكنه تقديم ملاحظات مراعية امنحهم الوقت الكافي للاستعداد: أبلغ الموظفين بمقابلة الإقامة قبل أسبوع على الأقل. وهذا يتيح لهم الوقت لتجميع أفكارهم وتجميع أي أسئلة قد تكون لديهم

أبلغ الموظفين بمقابلة الإقامة قبل أسبوع على الأقل. وهذا يتيح لهم الوقت لتجميع أفكارهم وتجميع أي أسئلة قد تكون لديهم وفر المرونة: كن مرناً في تحديد المواعيد. ضع في اعتبارك توفير بدائل للاجتماعات في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر أو حتى الاجتماعات الافتراضية لتلائم جداول الموظفين

مشاركة الغرض من الاجتماع وتوقعات الاجتماع

وضع توقعات واضحة: اشرح سبب مقابلة الإقامة. دع الموظفين يدركون أنها فرصة للتحدث عن عملهم، وما الذي يحفزهم، وأي مجال للتطوير

اشرح سبب مقابلة الإقامة. دع الموظفين يدركون أنها فرصة للتحدث عن عملهم، وما الذي يحفزهم، وأي مجال للتطوير التركيز على المحادثة المفتوحة: التأكيد على أن التواصل حصري وأن تعليقاتهم الصادقة موضع تقدير

التأكيد على أن التواصل حصري وأن تعليقاتهم الصادقة موضع تقدير قم بإعداد مخطط تفصيلي: قم بإعداد مخطط تفصيلي بسيط للمواضيع التي يجب أن تغطيها. يمكن أن يشمل ذلك تجربتهم مع دورهم، رأيهم في مرونة مساحة العمل وإمكانيات التطوير المهني، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية

قم بإعداد مخطط تفصيلي بسيط للمواضيع التي يجب أن تغطيها. يمكن أن يشمل ذلك تجربتهم مع دورهم، رأيهم في مرونة مساحة العمل وإمكانيات التطوير المهني، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية شجعهم على طرح الأسئلة: دعهم يعلمون أن هذه محادثة ثنائية الاتجاه وشجعهم على طرح الأسئلة حول مسارهم المهني أو مخاوفهم

فهم أهمية التغذية الراجعة الحقيقية للموظفين

الإصغاء الفعال أمر أساسي: احرص على عدم إملاء المحادثة. لفهم "لماذا" وراء إجاباتهم، كن هادئًا واستمع بمجرد طرح السؤال. ينبغي أن يقوم موظفوك بمعظم الحديث

احرص على عدم إملاء المحادثة. لفهم "لماذا" وراء إجاباتهم، كن هادئًا واستمع بمجرد طرح السؤال. ينبغي أن يقوم موظفوك بمعظم الحديث أظهر التقدير: اشكرهم على وقتهم وتعليقاتهم الصادقة. دعهم يفهمون أن أصواتهم مهمة وأن مدخلاتهم ستُستخدم في صنع القرار وتحسين بيئة العمل

اشكرهم على وقتهم وتعليقاتهم الصادقة. دعهم يفهمون أن أصواتهم مهمة وأن مدخلاتهم ستُستخدم في صنع القرار وتحسين بيئة العمل دوّن الملاحظات: دوّن النقاط الرئيسية خلال المقابلة، بما في ذلك دوافعهم واعتراضاتهم ومخاوفهم. إذا حصلت على موافقة الموظف، قم بتسجيل المحادثة لإعادة النظر في الإجابات إذا لزم الأمر

دوّن النقاط الرئيسية خلال المقابلة، بما في ذلك دوافعهم واعتراضاتهم ومخاوفهم. إذا حصلت على موافقة الموظف، قم بتسجيل المحادثة لإعادة النظر في الإجابات إذا لزم الأمر أسئلة المتابعة: بعد المقابلة، تابع معهم. لخص بإيجاز العوامل الرئيسية التي تمت مناقشتها وأي خطوات لاحقة تخطط لاتخاذها بناءً على ملاحظاتهم

💡 نصيحة احترافية: بدلاً من استخدام أدوات متعددة لإدارة مقابلات الإقامة، استخدم _منصة إدارة الموارد البشرية الخاصة بـ _ClickUp_ClickUp _ كمحور مركزي لمعلومات الموظفين بين المديرين والتقارير المباشرة

إن برنامج إدارة الموظفين يسمح لك بتتبع بيانات الإجابة من أسئلة المقابلة للحصول على رؤى قيمة واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

اقرأ المزيد:_% أدوات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات

## أفضل الممارسات والنصائح لإجراء مقابلات إقامة فعالة

تذكر أن مقابلة الإقامة الجيدة هي محادثة وليست استجواباً. فيما يلي بعض النصائح حول إجراء مقابلة إقامة ناجحة تجعل موظفيك يشعرون بأنهم مسموعون ومقدرون.

أهمية التواصل ثنائي الاتجاه

مقابلات البقاء في العمل ليست مراجعات للأداء. الهدف هو إجراء محادثة يشعر فيها الموظف بالراحة في مناقشة مخاوفه.

يجب على أخصائيي الموارد البشرية والمديرين الاستماع إلى الموظفين، وإعطائهم الاهتمام الكامل، وتجنب مقاطعتهم. كما يجب عليهم تشجيع الملاحظات الصريحة والصادقة من خلال التأكيد على عدم وجود إجابات خاطئة.

إليك بعض الطرق لتشجيع التواصل ثنائي الاتجاه:

ابدأ بالتعزيز: اعترف بمساهمات الموظف وشكره على عمله الجاد

اعترف بمساهمات الموظف وشكره على عمله الجاد اطرح أسئلة مفتوحة: الأسئلة التي تتجاوز الإجابة ب "نعم" أو "لا" تشجع على تقديم إجابات مفصلة

الأسئلة التي تتجاوز الإجابة ب "نعم" أو "لا" تشجع على تقديم إجابات مفصلة استخدم الإصغاء التأملي: انتبه إلى الإشارات اللفظية وغير اللفظية ولغة جسد المتحدث لتمييز المشاعر غير المعلنة

انتبه إلى الإشارات اللفظية وغير اللفظية ولغة جسد المتحدث لتمييز المشاعر غير المعلنة كن حاضرًا: ضع الأشياء المشتتة للانتباه مثل الهواتف وركز على المحادثة التي بين يديك

💡 نصيحة احترافية: يمكن أن يكون النقر فوق أداة قيّمة لتسهيل التواصل ثنائي الاتجاه في مقابلات الإقامة. استخدم ClickUp Docs لإنشاء قائمة من الأسئلة المفتوحة التي تتناول جوانب مختلفة من تجربة الموظف، من عبء العمل والتطور الوظيفي إلى ثقافة الشركة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية

قم بتوثيق مقابلة الإقامة على مستندات ClickUp Docs وأضف إجابات فردية يمكنك الرجوع إليها لاحقًا

يضمن ذلك إجراء محادثة منظمة مع السماح بإجابات فردية.

ضع في اعتبارك أيضًا استخدام قوالب المقابلة لتنظيم مقابلاتك والحصول على إطار عمل متسق لطرح الأسئلة وتسجيل إجاباتها.

حدد موقعًا مريحًا

يمكن أن يؤثر موقع مقابلة الإقامة بشكل كبير على نجاحها. اختر مساحة هادئة وشخصية خالية من المقاطعات. قد يكون هذا المكان غرفة اجتماعات فارغة، أو منطقة مخصصة للمقابلة، أو حتى زاوية مقهى هادئة (بإذن الموظف).

العامل الأكثر أهمية هو مشاركة الموظف - أن يشعر الموظف بالراحة والاسترخاء. تجنب إجراء مقابلات البقاء داخل مساحة العمل، لأن ذلك قد يضعهم في وضع "العمل" ويعيق إجراء محادثة مفتوحة.

اسمح بوقت كافٍ واستغرق ما تحتاج إليه من الوقت

يجب عدم الاستعجال في إجراء مقابلات الإقامة. حدد وقتًا كافيًا في التقويم الخاص بك للمحادثة دون أن تشعر بأنك مجبر على إنهاء المحادثة مبكرًا. من الناحية المثالية، استهدف من 45 دقيقة إلى ساعة. وهذا يمنح الموظفين الوقت الكافي لمشاركة أفكارهم ومخاوفهم بحرية.

كن مرنًا مع الوقت المخصص. إذا كانت المحادثة تتدفق بشكل طبيعي وكان لدى الموظف المزيد ليضيفه، فلا تقطعها بسرعة. الهدف هو تجميع الملاحظات القيّمة، وأحيانًا يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع.

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض تقويم _ClickUp's Calendar View لجدولة مقابلات الإقامة، فالتقويم المرن يبقي الجميع على نفس الصفحة ويضمن عدم تعارض المقابلة مع الالتزامات الأخرى

أعد جدولة اجتماعاتك في لحظة من خلال ميزة السحب والإفلات في عرض تقويم ClickUp

إعطاء الأولوية لملاحظات الموظفين والإخلاص في العملية

إن حجر الزاوية في مقابلات الإقامة الناجحة هو إعطاء الأولوية لملاحظات الموظفين وإظهار الاهتمام الحقيقي برفاهيتهم. يمكن للموظفين قياس ما إذا كانت مقابلة الإقامة مجرد إجراء شكلي.

فيما يلي بعض الطرق لإظهار صدقك وإخلاصك:

التعبير عن الامتنان لوقتهم وتعليقاتهم

انتبه لما يقولونه ومارس الاستماع الفعال

تدوين ملاحظات مفصلة أثناء المقابلة

قم بالمتابعة بعد المقابلة مع ملخص للنقاط الرئيسية المذكورة وأي بنود عمل مخطط لها

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب عملية المقابلة _ لتصميم واختبار وتحسين عملية مقابلة الإقامة الخاصة بك. فهو يوفر الهيكلية والاتساق لتوحيد العملية، ويسمح لك بمقارنة الملاحظات، ويجمع البيانات في شكل منظم لمزيد من التحليل

يساعدك قالب عملية المقابلة الخاص بـ ClickUp على تصميم واختبار وتحسين مقابلات الإقامة الخاصة بك

الخلاصة: كيفية إجراء مقابلة إقامة فعالة:

حدد موعدها مسبقًا حتى يكون لديهم الوقت للاستعداد

ضع توقعات حول الغرض من المقابلة

اختر مكاناً مريحاً وهادئاً

قم بإجراء محادثة مفتوحة وشجع على طرح الأسئلة

تدرب على التواصل ثنائي الاتجاه

انتبه للإشارات غير اللفظية

دوِّن الملاحظات واطرح أسئلة المتابعة

أظهر التقدير لملاحظاتهم

## استخدم مقابلات البقاء للاحتفاظ بأفضل موظفيك

بدلاً من التركيز على ما يمكن لموظفيك تقديمه لمؤسستك، اكتشف ما يمكن أن يتوقعوه منك. نفذ مقابلات البقاء لتعزيز تطور موظفيك ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم وتعزيز ولاء الموظفين والاحتفاظ بهم.

لا تنتظر حتى يفكروا في المغادرة قبل أن تتخذ إجراءً.

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## الأسئلة المتداولة (FAQ)

ما هو الاسم الآخر لمقابلات الإقامة؟

تسمى مقابلات الاحتفاظ بالموظفين أيضًا بمحادثات البقاء. قد تسميها بعض المؤسسات مقابلات الاحتفاظ بالموظفين أو محادثات أصحاب المصلحة. ومع ذلك، فإن هذه المصطلحات جميعها تصف نفس المفهوم الأساسي: محادثات نشطة لفهم سبب سعادة الموظفين وما الذي قد يجعلهم يفكرون في المغادرة.

كيف تتقن مقابلة البقاء؟

عند إجراء مقابلة استبقاء كمتخصص موارد بشرية، اطرح أسئلة واضحة، واستمع بنشاط دون إصدار أحكام، ودوّن المعلومات المهمة، وخذ المحادثة في الاتجاه الذي يريده الموظف بناءً على إجابات الموظف على أسئلتك.

إليك كيفية التفوق في مقابلة الإقامة:

التحضير: قم بمراجعة ملف الموظف ومشاريعه وفقًا للأسئلة.

قم بمراجعة ملف الموظف ومشاريعه وفقًا للأسئلة. الإعداد: اختر مكاناً خاصاً ومريحاً حيث من غير المحتمل أن تحدث مقاطعات.

اختر مكاناً خاصاً ومريحاً حيث من غير المحتمل أن تحدث مقاطعات. الأسئلة: ركز على نقاط الضعف والرضا الوظيفي وفرص النمو ومجالات التحسين.

ركز على نقاط الضعف والرضا الوظيفي وفرص النمو ومجالات التحسين. استمع: استمع بعناية للإشارات اللفظية وغير اللفظية.

استمع بعناية للإشارات اللفظية وغير اللفظية. الإجراء: اشكر الموظفين على ملاحظاتهم وتابع أي مخاوف محددة.

هل مقابلة البقاء في العمل هي نفسها مراجعة الأداء؟

لا، مقابلات البقاء ومراجعات الأداء تخدم أغراضًا مختلفة. تركز مقابلات البقاء على مشاعر الموظفين وما يمكن للشركة القيام به لتحسين تجربتهم. أما مقابلات الأداء فتفحص الأداء السابق للموظف وتحدد الأهداف المستقبلية.

هل مقابلات البقاء هي نفسها مقابلات الخروج من العمل؟

لا، مقابلات البقاء هي مقابلات استباقية، تهدف إلى منع المغادرة، بينما مقابلات الخروج هي مقابلات تفاعلية تُجرى عند مغادرة الموظفين، في محاولة للتعلم منهم لتحسين أدائهم في المستقبل. من الناحية المثالية، قد تستخدم الشركة كلاً من مقابلات البقاء ومقابلات الخروج للحصول على صورة شاملة عن مشاعر الموظفين.