الانتشار المستقر مقابل DALL.E: أي مولد فنون الذكاء الاصطناعي أفضل؟

يحتاج عميلك إلى صورة ملفتة للنظر، ويحتاج إليها الآن. ربما يكون غلاف كتاب أنيق، أو منشور لافت للنظر على وسائل التواصل الاجتماعي، أو شعار جديد تمامًا. لكن إنشاء الصورة المناسبة ليس دائمًا أمرًا بسيطًا.

تتطلب بعض المشاريع دقة بكسل مثالية، بينما تزدهر مشاريع أخرى على الذوق الإبداعي. وفي بعض الأحيان، تحتاج إلى كليهما معًا - في موعد نهائي ضيق.

هنا يأتي دور مناظرة الانتشار المستقر مقابل DALLLE. كلاهما من مولدات الصور المتطورة للذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعدك على إنشاء صور جريئة وخيالية في ثوانٍ. ولكن أيهما يجب أن تختار؟

في هذه المدونة، سنقارن بين نقاط القوة والضعف وأفضل حالات الاستخدام حتى تتمكن من اختيار الأداة المثالية لتحفتك الفنية التالية. 🚀

⏰ ملخص 60 ثانية الانتشار المستقر مقابل DALL-E هما مولدان فنيان رائعان للفنانين والمصممين ومنشئي المحتوى الرقمي.

الانتشار المستقر رائع لأولئك الذين يتوقون إلى التخصيص والتحكم العميق، مما يتيح لك ضبط كل تفاصيل رؤيتك الإبداعية. DALL-E مثالي لأي شخص يبحث عن تجربة بديهية سهلة الاستخدام والتوصيل والتشغيل تحول المطالبات النصية المعقدة إلى مرئيات

ClickUp، تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل، مثالي لتنظيم المشاريع الإبداعية والتعاون فيها وتبسيطها باستخدام مجموعة من الأدوات المتقدمة

ClickUp Brain هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة المهام وتقديم رؤى

السبورات البيضاء يوفر لوحة رقمية للعصف الذهني وتصور الأفكار وتحويل المفاهيم إلى خطط قابلة للتنفيذ

ClickUp لفرق التصميم هو مساحة عمل متخصصة تعمل على تبسيط العملية الإبداعية الخاصة بك، بدءًا من وضع الأفكار إلى التنفيذ، لمشاريع التصميم المنظمة

ما هو الانتشار المستقر؟

عبر الانتشار المستقر

Stable Diffusion هو مولد صور مدعوم بالذكاء الاصطناعي يحول المطالبات النصية إلى صور ورسوم متحركة وحتى مقاطع فيديو مذهلة.

تم إصداره من قِبل Stability AI في عام 2022، وهو يستخدم الانتشار، وهي تقنية تعمل على تنقية الصورة تدريجيًا من الضوضاء حتى تصبح صورة واضحة ومفصلة. يستخدم Stable Diffusion في جوهره نموذج الانتشار المستقر (LDM) الذي طورته مجموعة أبحاث CompVis. يبدو معقداً؟

دعنا نقسم أداة الذكاء الاصطناعي للمصممين إلى خطوتين. ⚒️

الانتشار الأمامي: يضيف الذكاء الاصطناعي تشويشًا تدريجيًا إلى الصورة حتى يصبح من غير الممكن التعرف عليها تمامًا

إزالة الضوضاء العكسية: يزيل الذكاء الاصطناعي الضوضاء خطوة بخطوة، ويعيد بناء صورة عالية الجودة بناءً على الأنماط المستفادة من بيانات التدريب الخاصة به

في فبراير 2024، أعلنت شركة Stability AI في فبراير 2024 عن Stability Diffusion 3، الذي حسّن الأداء بشكل كبير، خاصةً في التعامل مع المطالبات متعددة المواضيع وجودة الصورة والتهجئة. وهو يشتمل على محول انتشار متعدد الوسائط (MMDiT) معمارية جديدة.

🧠 حقيقة ممتعة: الانتشار المستقر مشتق من "عملية الانتشار"، وهي تقنية يتم فيها تنقية الصور تدريجيًا من الضوضاء. الجزء "المستقر" يأتي من شركة Stability AI، الشركة التي طورته!

ميزات الانتشار المستقر

يوفر Stable Diffusion ميزات قوية تمنحك المزيد من التحكم في إبداعاتك. سواء كنت ترغب في تحسين جودة الصورة أو تعديل الأنماط أو تنقيح التفاصيل، فإن هذا النموذج يحتوي على بعض الميزات البارزة التي تميزه.

دعنا نستكشف بعض أفضل ميزاته. 💁

الميزة رقم 1: الطبيعة مفتوحة المصدر

برنامج Stable Diffusion مفتوح المصدر، لذا يمكنك استخدامه وتعديله وحتى البناء عليه دون دفع تكاليف الخدمات السحابية الباهظة. *هل لديك جهاز كمبيوتر مزود بوحدة معالجة رسومات وذاكرة وصول عشوائي (VRAM) بسعة 4 جيجابايت على الأقل؟ يمكنك تشغيله من المنزل مباشرةً.

على عكس DALL-E، نظرًا لأن الشيفرة البرمجية متاحة للجميع، فإن مجتمع فن الذكاء الاصطناعي يعمل دائمًا على تحسينه - حيث يشارك التحديثات والأدوات الجديدة والحيل الرائعة لجعله أفضل. سواء كنت فنانًا يجرب الأنماط، أو مطورًا يتخطى الحدود، أو مجرد شخص يحب العبث بالذكاء الاصطناعي، فإن Stable Diffusion يمنحك حرية الإبداع وفقًا لشروطك.

⚙️ مكافأة: إلقاء نظرة على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين لتعزيز استراتيجيتك وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك!

الميزة رقم 2: التحويلات من صورة إلى صورة

باستخدام Stable Diffusion، لن تضطر إلى البدء من الصفر لتعديل صورة أو تحويلها. ما عليك سوى تلقيمه صورة وإضافة مطالبة نصية ومشاهدة مولد الصور بالذكاء الاصط ناعي يمزج بين الاثنين - سواء كنت تقوم بإجراء تعديلات صغيرة أو تغيير كامل.

واحدة من أروع حيلها؟

العمق إلى صورة (depth2img). يفهم في الواقع عمق وبنية صورتك، بحيث يمكنك تبديل النمط (مثل تحويل صورة إلى لوحة) أو تغيير القوام والمواد دون إفساد المنظور. مفيد للغاية إذا كنت تعمل في مجال الهندسة المعمارية أو تصميم الألعاب أو العوالم الافتراضية، حيث يكون الحفاظ على دقة الأشياء أمرًا أساسيًا.

🔍 هل كنت تعلم؟ بلغت قيمة سوق مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي العالمية 257. 16 مليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 917. 45 مليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.4%.

الميزة رقم 3: الترقية وتقليل الضوضاء

يأتي Stable Diffusion Diffusion مزودًا بأدوات مدمجة للترقية وإزالة الضوضاء بحيث تبدو صورك التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أكثر وضوحًا وتفصيلاً. إليك كيف يساعدك. 👇

رفع الدقة: هل تحتاج إلى صورة عالية الدقة؟ يمكن لنموذج الانتشار المستقر من Stable Diffusion أن يعزز الدقة بمقدار 4 أضعاف، مما يمنحك صورًا واضحة تصل إلى 2048×2048 أو أكثر. مثالي لجعل فن الذكاء الاصطناعي الخاص بك يبدو احترافيًا وجاهزًا للطباعة

التشويش: تبدأ كل صورة على شكل ضوضاء عشوائية، ولكن برنامج Stable Diffusion ينظفها تدريجياً خطوة بخطوة للحصول على نتيجة واضحة وعالية الجودة. ويتبع الذكاء الاصطناعي مطالبتك بعناية حتى تبدو الصورة النهائية كما تصوّرتها تمامًا

📖 يجب أن تقرأ: بدائل DALL-E لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي

تسعير الانتشار المستقر

تسعير مخصص، قائم على الائتمان

ما هو DALL-E؟

عبر OpenAI

DALL-E، الذي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI، هو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل الأوصاف النصية إلى صور. يجمع بين اللغة الطبيعية والمعالجة البصرية لتوليد مجموعة كبيرة من المرئيات - بدءًا من المشاهد النابضة بالحياة إلى المفاهيم السريالية تمامًا.

المنصة مبنية على شبكة عصبية تحويلية (نوع من بنية نموذج التعلُّم العميق)، باستخدام تطورات من GPT-4o ومدربة على كميات هائلة من أزواج النصوص والصور. وهي تتعلم الأنماط بين الكلمات والصور، مما يسمح لها بتوليد مرئيات جديدة تماماً، بما في ذلك الأشياء غير الموجودة في الواقع.

لقد تطورت DALL-E بشكل كبير بمرور الوقت، ويُعد الإصدار الأحدث، DALL-E 3، ترقية كبيرة من DALL-E 2، مع فهم أفضل للمطالبات المعقدة، وتوليد صور أكثر دقة، والتكامل المباشر مع ChatGPT لسهولة التحسينات.

🧠 حقيقة ممتعة: اسم "DALL-E" هو مزيج ذكي من الفنان السريالي سلفادور دالي وروبوت الرسوم المتحركة "وول-إي" من إنتاج شركة بيكسار. وهذا يعكس قدرته على خلق صور واقعية وخيالية في آن واحد.

ميزات DALL-E

يتخصص DALL-E في تحويل المطالبات الفنية للذكاء الاصطناعي إلى مرئيات مذهلة. ولكن هذه هي البداية فقط! من إنشاء صور مفصلة للغاية بأسلوب واقعي إلى تحرير الصور الموجودة وتوسيعها، يقدم DALL-E أدوات قوية تجعل إنشاء فن الذكاء الاصطناعي أمرًا سهلاً ومثيرًا.

لنلقِ نظرة على بعض ميزاته. 🤖

الميزة رقم 1: الاندماج المفاهيمي

امزج بين الأفكار المختلفة لتلبية رؤيتك الإبداعية؛ فهنا فجلة تشرب قهوتها بالحليب على البخار!

فكّر في مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الخاص بك، حيث يقوم بالعصف الذهني للمفاهيم الجريئة والخيالية ويجعلها تنبض بالحياة في لحظة.

هذا هو DALL-E بالنسبة لك! يمكنك أن تكون مبدعًا كما تريد مع صورك ومطالباتك، ومن المؤكد أن DALL-E سيجعل أفكارك الأكثر جموحًا تنبض بالحياة.

هل تريد أن ترى قطة ترتدي بدلة رسمية أثناء قراءة جريدة؟ لا مشكلة!

لكن DALL-E لا يقوم فقط بوضع العناصر معًا بشكل عشوائي. بل يضعها في الواقع بطريقة منطقية وجذابة بصريًا، مما يضمن أن تبدو أشياء مثل اليدين والقدمين والأشياء طبيعية ومتماسكة. هذه القدرة على دمج المفاهيم وإعادة ترتيب العناصر دون تعليمات صريحة تمنحه ميزة مميزة في إنشاء التراكيب.

📖 يجب أن تقرأ: أفضل بدائل الانتشار المستقر لتوليد الأعمال الفنية

الميزة رقم 2: التحرير والتنقيح

يجعل DALL-E 3 تحرير الصور أمرًا بسيطًا، وذلك بفضل ميزات الطلاء الداخلي والخارجي.

الطلاء: هل تريد تبديل كائن أو تغيير أحد التفاصيل أو تنظيف جزء من الصورة؟ *فقط قم بوصف ما تريد، وسيتولى DALL-E الباقي

الطلاء الخارجي: هل تحتاج إلى مشهد أكبر؟ قم بتوسيع صورتك إلى ما وراء حدودها، مع إضافة عناصر جديدة بسلاسة تتناسب مع النمط الحالي

بدلًا من تعديل الصور يدويًا كما هو الحال في Photoshop، ما عليك سوى إخبار DALL-E بما تريده، وسيقوم بملء الثغرات، وهو مثالي للتعديلات السريعة أو التحسينات الإبداعية. حتى مع نفس المطالبة، يمكن ل DALL-E إنشاء أشكال متعددة، مما يمنح المستخدمين المزيد من الخيارات لضبط رؤيتهم دون عناء.

🧠 حقيقة ممتعة: الفنان رفيق أنادول يبتكر تركيبات ساحرة تستخدم البيانات في الوقت الحقيقي لجعل المباني تبدو كما لو كانت حية! من خلال الاستفادة من مجموعات البيانات الضخمة - مثل المسح ثلاثي الأبعاد لغابات الأمازون المطيرة وملايين الصور للنباتات والحيوانات - يحول الفن القائم على الذكاء الاصطناعي من أنادول الهياكل الثابتة إلى منحوتات رقمية ديناميكية "حية"، مما يوفر للمشاهدين تجربة غامرة يتلاقى فيها الفن والتكنولوجيا

الميزة رقم 3: تكامل ChatGPT الأصلي

العمل على توليد فن ذكاء اصطناعي رائع داخل واجهة ChatGPT

يعمل DALL-E مباشرةً داخل ChatGPT، لذا لن تضطر إلى ابتكار المطالبة المثالية من الصفر. كل ما عليك هو وصف فكرتك بشكل طبيعي، وتساعدك ChatGPT على صقلها إلى شيء تفهمه أداة الذكاء الاصطناعي.

لنفترض أنك تريد تعديل صورة ما. ما عليك سوى أن تطلب من ChatGPT "اجعل الإضاءة أكثر نعومة" أو "أضف مدينة مستقبلية في الخلفية"، وفجأة ستحصل على تعديلات فورية.

يجعل هذا التناوب في الوقت الحقيقي توليد فن الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة ومتعة بدلًا من المصارعة مع مجموعة من الإعدادات التقنية.

⚙️ مكافأة: تحقق من قوالب الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وتحسين الإنتاجية لتعزيز كفاءتك وإطلاق العنان لإمكاناتك الإبداعية!

تسعير DALL-E

التسعير المخصص

مقارنة بين ميزات DALL-E و DALL-E، الانتشار المستقر مقابل DALL-E

يتفوق كل من Stable Diffusion و DALL-E في إنشاء فن ذكاء اصطناعي مذهل، كل منهما بطريقته الفريدة. إليك نظرة سريعة على الاختلافات الرئيسية بينهما لمساعدتك في اختيار الأنسب لسير عملك. 👀

المعايير الانتشار المستقر DALL-E الأداء العام يوازن بين سرعة التوليد وجودة الصورة. يتفوق في الثبات والدقة والقدرة على التكيف والتوليد المتحكم فيه يتفوق في فهم اللغة وتنوع الصور. الأفضل في توليد صور عالية الجودة ومفصلة تتوافق بشكل وثيق مع المطالبات جودة الصورة وواقعيتها يولد صورًا وصورًا واقعية بخلفيات مفصلة قوي في تفاصيل الصورة وجودة الخلفيات، على الرغم من أنه في بعض الأحيان أكثر كرتونية عرض النص أداء جيد مع العبارات القصيرة؛ فهو يعرض النص بشكل صحيح وسريع قوي بشكل عام في تصوير النص بدقة، على الرغم من أنه قد يتطلب بعض التكرارات التخصيص والتحكم يقدم المزيد من الخيارات والتحكم للمستخدم أكثر سهولة في الاستخدام بفضل تقنية اللغة الطبيعية تعدد الاستخدامات قابل للتكيف في مختلف الصناعات، والمساعدة في إنشاء المحتوى والتصوير الطبي تشمل التطبيقات المجالات الإبداعية مثل سرد القصص المرئية والمجالات العملية مثل التجارة الإلكترونية بيانات التدريب تم تدريبه على مجموعة بيانات متنوعة ولكن يمكن أن يكون محدودًا بجودة بيانات الإدخال؛ فهو يعتمد على التحسينات التي يحركها المجتمع تم تدريبه على مجموعة بيانات واسعة مع التركيز على فهم المطالبات المعقدة، مما يؤدي إلى تفسيرات أكثر دقة

الميزة رقم 1: الأمان

عندما يتعلق الأمر بالأمان، يحتوي كل من Stable Diffusion و DALL-E على تدابير مدمجة لمنع إساءة استخدام الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. لكنهما يتعاملان مع الأمان بشكل مختلف.

الانتشار المستقر

تستخدم المنصة وحدة مدقق الأمان لتصفية المحتوى الصريح و العلامة المائية غير المرئية* للمساعدة في تحديد الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. وهذا يمنحها ميزة فريدة في تتبع الإبداعات الرقمية.

DALL-E

يحتوي OpenAI على ضمانات صارمة لحظر إنشاء محتوى عنيف أو للبالغين أو يحض على الكراهية. كما أنه يحمي الفنانين من خلال رفض إنشاء صور تحاكي أنماط الفنانين الأحياء، بل ويسمح للمبدعين بإلغاء الاشتراك في مجموعات بيانات التدريب المستقبلية.

🏆 الفائز: إنه DALL-E! بينما يعطي كلا النموذجين الأولوية للسلامة، يتمتع DALL-E 3 بطبقات إضافية من الحماية، خاصةً للفنانين الذين لا يريدون استخدام أعمالهم في تدريب الذكاء الاصطناعي.

🔍 هل كنت تعلم؟ شهد شهر يناير 2021 إطلاق DALL-E من OpenAI، أول أداة رئيسية لتوليد النصوص إلى صور قائمة على شبكة GAN. يستخدم التوليد الفني المستند إلى GAN شبكات الخصومة التوليدية (GANs)، وهو نموذج ذكاء اصطناعي تتنافس فيه شبكتان عصبيتان - مولد ومميّز - لإنشاء صور واقعية.

الميزة رقم 2: إمكانية الوصول

ما مدى سهولة استخدام هذه النماذج؟ حسنًا، يعتمد ذلك على ما إذا كنت تريد تجربة التوصيل والتشغيل أو التحكم الإبداعي الكامل.

الانتشار المستقر

النظام الأساسي أكثر مرونة ولكنه قد لا يكون مناسبًا جدًا للمبتدئين. على الرغم من أنها تعمل على مختلف الأجهزة، إلا أنه لا توجد واجهة مستخدم رسمية - ستحتاج إلى أدوات أو منصات خارجية لاستخدامها بفعالية.

ومع ذلك، فإن توافقه الواسع مع الأجهزة وقابليته للتوسع يعني أنه يمكن لأي شخص استخدامه، بغض النظر عن قوة الحوسبة الخاصة به.

DALL-E

إنها أداة سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم مصقولة مدمجة بسلاسة في ChatGPT.

تم تصميم DALL-E ليكون سهلاً للمبتدئين، حيث يقدم تجربة سلسة مع تعليمات واضحة وأدوات تفاعلية.

🏆 الفائز: إنه الانتشار المستقر! قد لا يحتوي على واجهة مستخدم مصقولة، ولكن إمكانية الوصول المفتوح إليه وقدرته على العمل على أي جهاز تقريبًا تجعله الخيار الأكثر تنوعًا، خاصةً للمستخدمين المحترفين الذين يريدون التحكم الكامل.

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الميزة رقم 3: التطبيقات العملية

يتألق كل من Stable Diffusion و DALL-E في مجالات مختلفة، اعتمادًا على ما تبحث عنه. دعنا نحلل الأمر:

الانتشار المستقر

يُعد Stable Diffusion Diffusion أداة قوية عندما يتعلق الأمر بتعدد الاستخدامات. فهو يُستخدم في مجالات مثل تسويق المحتوى، والمحاكاة العلمية، وحتى التصوير الطبي. دقة المنصة والتحكم فيها يجعلها خياراً مفضلاً عندما تكون الدقة مهمة.

DALL-E

من ناحية أخرى، يعد DALL-E أداة مذهلة إذا كنت تعمل في مجال سرد القصص المرئية أو التصميم أو حتى التجارة الإلكترونية. إن قدرتها على فهم المطالبات المعقدة تجعلها رائعة لتوليد مرئيات فريدة ومنمقة.

🏆 الفائز: إنه تعادل! كل هذا يعتمد على ما تحتاج إليه. يوفر Stable Diffusion الدقة والمرونة، بينما يتميز DALL-E بسهولة استخدامه في التصميم ورواية القصص.

🔍 هل تعلم؟ كان أحد أقدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الفنية هو AARON، الذي طوره هارولد كوهين في عام 1973. وقد استخدم نهج الذكاء الاصطناعي الرمزي لإنشاء رسومات فنية بالأبيض والأسود.

الانتشار المستقر مقابل DALL-E على Reddit

انتقلنا إلى Reddit لنرى ما يقوله المستخدمون الحقيقيون حول DALL-E مقابل DALL-E و Stable Diffusion، وكان نقاشًا حيويًا! 🪢

من جانب، لديك مؤيدي Stable Diffusion الموثوق بهم.

أشعر أن دال-إي 3 ينمق بشكل مبالغ فيه بعض الشيء، مثل ميدجورني تقريبًا، بينما ستابل ديفيوجن 3 واقعي بما يكفي لخداع شخص ما. - مستخدم رديت

أشعر أن دال-إي 3 ينمق بشكل مبالغ فيه بعض الشيء، مثل ميدجورني تقريبًا، بينما ستابل ديفيوجن 3 واقعي بما يكفي لخداع شخص ما. - مستخدم رديت

يقول مستخدم رديت آخر

سحق Stable Diffusion Diffusion حرفيًا Midjourney و DALL-E... بمجرد أن تكون أفكارك محددة للغاية... لم تكن نتائج DALL-E 3 جيدة أيضًا، لكنها على الأقل مجانية!

سحق Stable Diffusion Diffusion حرفيًا Midjourney و DALL-E... بمجرد أن تكون أفكارك محددة للغاية... لم تكن نتائج DALL-E 3 جيدة أيضًا، لكنها على الأقل مجانية!

من ناحية أخرى، يشيد مؤيدو D ALL-E بتفسيره الفوري المذهل.

DALL-E 3 على مستوى آخر للفهم السريع. من الناحية الفنية، يمكنك القيام بأي شيء على DALL-E، ولكن يصبح الأمر أكثر حول رسم الأشياء أو استخدام الصور المرجعية التي تم إنشاؤها في Controlnet، وبالطبع ضبط النماذج. لذا يفقد الكثير من ذلك الظهور الطبيعي للصورة الذي يأتي مع DALL-E.

DALL-E 3 على مستوى آخر للفهم السريع. من الناحية الفنية، يمكنك القيام بأي شيء على DALL-E، ولكن يصبح الأمر أكثر حول رسم الأشياء أو استخدام الصور المرجعية التي تم إنشاؤها في Controlnet، وبالطبع ضبط النماذج. لذا يفقد الكثير من ذلك الظهور الطبيعي للصورة الذي يأتي مع DALL-E.

يقول أحد مستخدمي Reddit

باستخدام Stable Diffusion المستقر، يمكنك تقنيًا إنشاء ما تريد، حرفيًا. الحد الوحيد هو خيالك وصبرك. تكمن المشكلة في أن الأمر يتطلب عملًا أكثر بكثير من مجرد كتابة مطالبة والضغط على توليد. سيتعين عليك تعلم كيفية المطالبة بشكل صحيح، وتعلم كيفية عمل نقاط التفتيش، ولورا، والتضمينات وما إلى ذلك، وحتى بعد كل ذلك، ستحتاج على الأرجح إلى طلاء الكثير من المناطق لتجعلها تبدو بالطريقة التي تريدها. هذه فقط أمور المبتدئين؛ هناك الكثير من الأمور الأخرى. إذا قررت الغوص، كن مستعدًا للبحث في جوجل كثيرًا.

باستخدام Stable Diffusion المستقر، يمكنك تقنيًا إنشاء ما تريد، حرفيًا. الحد الوحيد هو خيالك وصبرك. تكمن المشكلة في أن الأمر يتطلب عملًا أكثر بكثير من مجرد كتابة مطالبة والضغط على توليد. سيتعين عليك تعلم كيفية المطالبة بشكل صحيح، وتعلم كيفية عمل نقاط التفتيش، واللورا، والتضمينات وما إلى ذلك، وحتى بعد كل ذلك، ستحتاج على الأرجح إلى طلاء الكثير من المناطق لتجعلها تبدو بالطريقة التي تريدها. هذه فقط أمور المبتدئين؛ هناك الكثير من الأمور الأخرى. إذا قررت الغوص، كن مستعدًا للبحث في جوجل كثيرًا.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل للانتشار المستقر مقابل DALL-E

يعد كل من Stable Diffusion و DALL-E خيارين جيدين إذا كنت تحاول اختيار مولد صور بالذكاء الاصطناعي. ولكن هذا مجرد جزء صغير من اللغز الإبداعي. ماذا عن كل شيء آخر يدخل في سير عملك الإبداعي؟

طرح الأفكار، وإدارة المشاريع، والتعاون مع الفرق، والحفاظ على تنظيم كل شيء؟ هنا يأتي دور ClickUp. 🤩

تقدم ClickUp حرفيًا *كل ما تحتاجه فرق التصميم لديك لتظل رشيقة ومنظمة وفعالة في منصة واحدة. سواء كنت تتلاعب بمشاريع متعددة، أو تتعاون مع العملاء، أو تدير المواعيد النهائية، فإن ClickUp مصمم للحفاظ على مزامنة كل شيء.

*ClickUp هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. أنا المدير الفني في شركة Kredo Inc، الشركة الأم لـ 3 شركات تابعة. أدير فريقًا من المصممين، لذا يساعدني ClickUp في إدارة المشروع وإدارة الوقت وتفويض العمل وغير ذلك الكثير!

*ClickUp هو أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. أنا المدير الفني في شركة Kredo Inc، الشركة الأم لـ 3 شركات تابعة. أدير فريقًا من المصممين، لذا يساعدني ClickUp في إدارة المشروع وإدارة الوقت وتفويض العمل وغير ذلك الكثير!

أفضل ما في الأمر أن ClickUp يأتي مزودًا بقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة، مما يعني أنه يمكن أن يساعدك في كل الأعمال الشاقة بينما تركز أنت على ما يهمك: إحياء أفكارك.

هل تريد التحول إلى ClickUp بالفعل؟ *إليك بعض ميزاته التي يمكنك البدء بها! ⚓

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

أنشئ مفاهيم التصميم والأنماط المرئية والمزيد باستخدام ClickUp Brain

تزدهر فرق التصميم على الإبداع وليس الفوضى. لكن العملية الإبداعية يمكن أن تصبح فوضوية بين الأصول المبعثرة والمراجعات التي لا تنتهي والموافقات على المشروع.

لكن ClickUp Brain يدعمك.

إليك كيفية مساعدة سير عمل التصميم الخاص بك على العمل دون عناء:

العصف الذهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي: هل لديك فكرة ما؟ يساعدك Brain على إثارة الأفكار من خلال توليد موضوعات ولوحات مزاجية وتفسيرات مرئية مصممة خصيصًا لمشروعك!

الوصول إلى أصول التصميم: لا مزيد من البحث في المجلدات. فقط اسأل Brain، ويقوم مدير معرفة الذكاء الاصطناعي الخاص به باسترداد التصميمات السابقة أو إرشادات العلامة التجارية أو ملاحظات العملاء في ثوانٍ

إدارة مشروع التصميم دون عناء: تبسيط الموافقات، وأتمتة الجداول الزمنية، وتتبع جميع المراجعات - كل ذلك دون فقدان الزخم مع مدير مشروع الذكاء الاصطناعي من Brain

ملخصات إبداعية أكثر ذكاءً: هل تحتاج إلى صياغة مقترح مفهوم أو تلخيص ملاحظات العميل؟ يساعدك Brain على صياغة ملخصات واضحة وموجزة باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي حتى يظل فريقك متناسقًا

على سبيل المثال، أنت مصمم جرافيك تستخدم الذكاء الاصطناعي. لستَ مضطرًا للصراع مع الكتل الإبداعية أو الذهاب والإياب، حيث يعمل ClickUp Brain على تبسيط سير عمل التصميم بالكامل.

عالق في تحديث العلامة التجارية؟ يقترح Brain مفاهيم التصميم ولوحات المزاج في ثوانٍ. فهو يستخرج التفاصيل الرئيسية من الملخصات ورسائل البريد الإلكتروني، ويسلط الضوء على مخططات الألوان والطباعة وتفضيلات التخطيط.

مثال على موجه الدماغ: 'أنا [دور] أعمل على [مشروع]. اقتراح مفاهيم التصميم ولوحات المزاج، واستخراج التفاصيل الأساسية من ملخصات العميل، وإبراز مخططات الألوان والطباعة، وتلخيص ملاحظات الاجتماع إلى مهام، وإنشاء تقرير مرحلي لأصحاب المصلحة'

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 2018، استخدمت مجموعة أوبريوس التي تتخذ من باريس مقراً لها نماذج GAN لإنشاء لوحة بعنوان صورة إدموند بيلامي. تم تدريب النماذج على 15,000 صورة شخصية من القرن الرابع عشر حتى القرن التاسع عشر. باعت المجموعة اللوحة في دار كريستي للمزادات مقابل 432,500 دولار.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards

قم بالعصف الذهني وتصور سير عملك الإبداعي باستخدام لوحات ClickUp البيضاء

أصبح إضفاء الحيوية على الأفكار الإبداعية أسهل من أي وقت مضى مع ClickUp Whiteboards - أداتك المتكاملة للعصف الذهني والتعاون المرئي والآن توليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي!

سواءً كنت ترسم حملة تسويقية أو تخطط لتصميمات واجهة المستخدم أو ترسم مشروعًا إبداعيًا، تتيح لك السبورات البيضاء تصور وتكرار وتنفيذ بسلاسة - كل ذلك في مكان واحد. قم بسحب وإسقاط وتوصيل الملاحظات اللاصقة والأشكال والصور لتحويل الأفكار الفوضوية إلى خطط تصميم منظمة.

كما تتيح لك المنصة أيضاً مشاهدة تحديثات فريقك في الوقت الفعلي، والتعليق عليها بحرية، وتضمين مستندات ClickUp وروابط ووسائط دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك. مثالية للفرق البعيدة والمختلطة!

والجزء الأفضل؟ إنه يدمج ClickUp Brain! السبورة البيضاء ليست مجرد مساحة للأفكار، بل هي أداة للتنفيذ. هل تحتاج إلى إلهام جديد لتجديد العلامة التجارية للعميل؟ ما عليك سوى رسم مفهومك أو اتجاه التصميم الجرافيكي الخاص بك ودع Brain يقترح لوحات المزاج ولوحات الألوان وخيارات الطباعة.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بعصف ذهني لحملة تسويقية على لوحة معلومات ClickUp وتحتاج إلى صور مولدة بالذكاء الاصطناعي لإضفاء الحيوية على أفكارك. بدلًا من البحث عن الصور يدويًا، قم بتركيز العملية!

تصور مفهوم فوري: صف فكرة، ويقترح Brain صورًا مولدة بالذكاء الاصطناعي لتطابقها على الفور!

التنقيح والتكرار: لست راضيًا عن النتائج النهائية؟ اطلب من Brain تعديل النمط أو الألوان أو التفاصيل لتناسب رؤيتك بشكل أفضل

التكامل السلس: قم بسحب وإسقاط الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي في أي مكان على السبورة البيضاء الخاصة بك، مما يساعد فريقك على التوافق بصريًا على جماليات الحملة!

📌مثال على المطالبة: 'أفق مدينة مستقبلية تتميز بهياكل معمارية بارامترية، مضاءة بإطباق ضوء السماء العالمي، تم تقديمها في Octane Render للواقعية السينمائية'

إليك ما ستنشئه:

أنشئ مرئيات عالية الجودة داخل ClickUp Whiteboards وسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام الاختصارات النصية داخل ClickUp Whiteboards والدردشة ولوحات المعلومات والمفكرة وغيرها من الأدوات لمساعدتك على العمل بشكل أسرع! إليك ورقة غش قصيرة. 📄 قم بتحرير أحدث تعليق لك: سهم لأعلى *

الرموز المتحركة: :nameofEmoji

الربط الفائق: Cmd + K (ماك)، Ctrl + K (ويندوز)

📮 ClickUp Insight: 11% من المشاركين في الاستطلاع يستخدم ون الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي للعصف الذهني والتفكير. ولكن ماذا يحدث لهذه الأفكار الرائعة بعد ذلك؟ هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى سبورة بيضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل سبورة ClickUp Whiteboards، والتي تساعدك على تحويل الأفكار من جلسة العصف الذهني إلى مهام على الفور. وإذا لم تتمكن من شرح المفهوم تمامًا، فما عليك سوى أن تطلب من مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إنشاء صورة مرئية بناءً على مطالبتك. إنه تطبيق كل شيء للعمل الذي يمكّنك من وضع الأفكار والتصور والتنفيذ بشكل أسرع!

ClickUp One Up #3: إدارة مشروع التصميم

قم بتخطيط العمل عبر فريق التصميم الخاص بك باستخدام ClickUp لإدارة مشاريع التصميم

هل شعرت يومًا بأنك تتلاعب بملايين المهام والأدوات لمجرد الحفاظ على سير مشاريعك؟ ClickUp لإدارة مشاريع التصميم موجود هنا لتبسيط حياتك. فهو يجمع كل ما تحتاجه تحت سقف واحد حتى تتمكن من التركيز على الجانب الإبداعي بدلاً من الانغماس في العمل الإداري.

مع برنامج ClickUp للتعاون في التصميم، يمكنك:

تبادل الأفكار والتعاون افتراضيًا في مشروعات التصميم باستخدام أدوات التعاون المدمجة مثل ClickUp Chat واللوحات البيضاء والمزيد

التقط طلبات التصميم وأنشئ المهام وأسندها إلى أعضاء الفريق مع الأولويات وتواريخ الاستحقاق وأوصاف المهام باستخدام مهام ClickUp Tasks

احصل على رؤية شاملة لقدرات فريقك والتقدم المحرز في مشروعك باستخدام لوحات معلومات ClickUp

شارك عملك، وادعُ المتعاونين الخارجيين للمشاركة في عملك، وتتبع الموافقات بسرعة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة قبل أن يتم تثبيت التصميم النهائي

💡 نصيحة احترافية: استخدم أتمتة ClickUp Automations لتنظيم وإدارة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي بكفاءة. على سبيل المثال، يمكنك إعداد التشغيل التلقائي لوضع علامات تلقائية على الصور التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عند تحميلها، وتعيين مهام المراجعة للمصممين ونقل المرئيات المعتمدة إلى مجلد "الأصول النهائية" - مما يحافظ على تنظيم كل شيء دون بذل جهد يدوي.

⚙️ مكافأة: لم تستخدم ClickUp Whiteboards من قبل؟ لا تقلق؛ قالب ClickUp New Whiteboard قالب جديد للوحة البيضاء سيوفر لك ذلك. استخدم القالب لإنشاء فن ذكاء اصطناعي عالي الجودة على الفور دون معرفة كيفية استخدام المنصة.

حدد أولويات سير عملك الفني للذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp

سواء أكنت من فريق Stable Diffusion أو DALL-E، فإن الحفاظ على التنظيم أثناء تحقيق رؤيتك الإبداعية لا يقل أهمية عن توليد صور الذكاء الاصطناعي. من مطالبات العصف الذهني إلى إدارة التنقيحات، يمكن أن يصبح التنقل بين مشاريع متعددة فوضويًا بسرعة.

وهنا يأتي دور تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل.

يحافظ ClickUp على سلاسة العملية الإبداعية الخاصة بك، مع وجود كل شيء في مكان واحد - قوائم المهام والمواعيد النهائية والملاحظات وحتى الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي داخل اللوحات البيضاء لتبسيط سير عملك.

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