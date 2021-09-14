4 طرق سهلة لمساعدة فريقك على العودة إلى العمل بشكل أقوى

حقيقة ممتعة : يرمز الرقم "19" في "كوفيد-19" إلى "2019"، وهو العام الذي اكتُشف فيه الفيروس.

تقدم عامين إلى الأمام: كوفيد-19 (وشقيقتها الشريرة غير الشقيقة دلتا ) بعيدة كل البعد عن الهزيمة، ولكن بفضل حرص الملايين من الناس على الحجر الصحي وممارسة التباعد الاجتماعي والحصول على التطعيم، بدأت أجزاء من العالم تشعر بأنها أقرب إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

إذا كانت هناك فائدة واحدة من العودة إلى المكتب بشكل متكرر، فهي فرصة إعادة التواصل مع فريقك والتواصل معه بطريقة لا يمكن القيام بها من خلال مكالمة زووم - بغض النظر عن مدى تعبيرك عن الخلفيات .

لكن التغيير ليس سهلاً. فكما كان من الصعب على العديد من المهنيين العمل عن بُعد بشكل مفاجئ ودائم في عام 2020، فإن اقتلاعك من جذورك مرة أخرى في شكل إعادة استقبال التنقلات والمقصورات في الروتين ليس بالأمر الذي يمكنك التكيف معه بين عشية وضحاها.

تابع القراءة لتتعرف على كيفية الحصول على أفضل عمل جماعي من فريق العمل لديك أكثر من أي وقت مضى - دون التضحية بالمرونة التي لا يرغب الكثير منا في التخلي عنها.

1. الابتعاد اجتماعياً عن الإدارة التفصيلية

إذا كنت من بين 23% من الأشخاص الذين لم يشعروا بأنهم أكثر إنتاجية أثناء العمل عن بُعد، تهانينا! لكن 77% من الأمة لا يوافقونك الرأي - وهذا الرقم يجب أن يؤثر على كيفية إدارتك لفريقك في هذا المشهد الجديد.

بالنسبة لأولئك الذين يعتبرون العمل من المنزل من المنزل تجربة أكثر إنتاجية، فإن جانباً كبيراً من ذلك هو زيادة الاستقلالية. وباعتباري شخصًا لا يُعتبر شخصًا مميزًا على الإطلاق لكراهيته الشعور أن تتم إدارته بشكل دقيق ، فقد أصبحت أنظر إلى العمل عن بُعد كفرصة لأثبت لرؤسائي أنني لست بحاجة إلى أن أكون تحت المجهر لأحقق أهدافي الشخصية وأكون لاعبًا في الفريق.

كقائد، عليك أن تكون على دراية بمدى ارتياح الناس لإيجاد أنظمة العمل والتواصل الخاصة بهم - وكم سيكون مزعجًا أن يكون هناك فجأة شخص ما يظهر دائمًا على مكتبك "للمساعدة"

### 👍 كيف يمكن أن يساعدك ClickUp:

دمج سلاك مع ClickUp الخاص بك لإرسال أي تذكيرات ملحة، أو استخدم التعليقات المخصصة كطريقة للتحقق من مهام محددة. طريقة أخرى للحفاظ على الإدارة الجزئية عند الحد الأدنى أن تتأكد من أن اجتماعات 1 على 1 مناقشة كيفية سير التواصل وأي مجالات يجب تحسينها.

2. الاستثمار في الترابط الخارجي للفريق

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وفقًا لدراسة أجرتها Google، شهد عام 2020 9% زيادة في اهتمامات بحث جوجل المتعلقة بـ "بناء الفريق" لا شك أن هذه الإحصائية مستوحاة من التحديات التي تواجهها الفرق الافتراضية التي تواجهها أثناء العمل من المنزل، وتكافح من أجل الشعور بالتواصل كأشخاص.

في الشهر الماضي تمكنت أخيرًا من مقابلة زملائي في ClickUp شخصيًا في أول لقاء لنا خارج الموقع في سان دييغو. كان لديّ شعور بالفعل بأنني سأكون كليك أب (آسف) مع الأشخاص الذين كنت أقوم بالتكبير معهم لأشهر، ولكن هناك شيء ما في تناول المشروبات مع زملاء العمل، والدردشة حول الشغف، وفي النهاية تفقد صوتك أثناء الصراخ أثناء غناء بريتني سبيرز مع شخص لم يسبق لك أن قمت بالتسجيل معه من قبل يرفع من مستوى الرهان.

لقد كنت أحترم زملائي بالفعل كمحترفين، لكن الاستمتاع بصحبتهم كأشخاص أشخاص حقيقيين رفع مستوى تفانيّ إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ذلك الوقت الذي قضيته التعرف على زملائي في العمل خارج أوقات العمل وبشكل شخصي لم يساعدني فقط في تعزيز طريقة عملي معهم، بل جعلني متحمسًا لبدء العمل في المكتب أكثر.

ألقِ نظرة على هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/team-building-apps// أدوات بناء الفريق *%/href/_

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### 👍 كيف يمكن أن يساعدك ClickUp:

قد يبدو الأمر وكأنه نفقات تافهة أن تدفع الشركة فاتورة العشاء أو المشروبات أو البولينج، ولكن يجب على القادة دائمًا أن ينظروا إلى الترابط بين أعضاء الفريق كاستثمار. فالتواصل الاجتماعي بين أعضاء الفريق يزيد من أنماط التواصل أكثر من 50% ، لذا تأكد من أن المدير المالي الخاص بك يوقع على قالب الميزانية خصيصًا لحساب وقت الفريق الخارجي.

3. دع الناس يكونون منتجين بطريقتهم.

إذا كنت والداً لأطفال في سن المدرسة (أو لديك زملاء لديهم) أطفال في سن المدرسة، فإن السيناريو أعلاه ربما يكون كابوس العودة إلى العمل.

مع توقف العديد من المدارس مؤقتًا في العطلة الصيفية وعدم التأكد مما إذا كانت ستفتح أبوابها بالكامل بحلول الخريف، يعتمد الآباء - وخاصة الأمهات العاملات - على مرونة العمل عن بُعد للاستمرار حتى مع إعادة فتح المكاتب. استناداً إلى استطلاع أجرته مؤسسة كاتاليست في جميع أنحاء العالم، فإن النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات رعاية الأطفال 32% أقل احتمالاً لترك عملهم إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى العمل عن بُعد.

ولكن بالإضافة إلى توفير المرونة اللازمة للآباء والأمهات لتقديم أفضل ما لديهم في العمل والمنزل، يجب على القادة اتباع نفس النهج لضمان أن يكون جميع الموظفين في أقصى إنتاجيتهم. عمالقة الأعمال مثل مايكروسوفت , تفاحة و جوجل جميعهم يتجهون إلى تنفيذ العمل الهجين نموذج، حيث يتمتع الأشخاص بحرية أكبر في الموازنة بين العمل المكتبي في الواقع الافتراضي والعمل عن بُعد.

👍 كيف يمكن لـ ClickUp المساعدة:

خلاصة القول واضحة: إن تقديم خيارات العمل عن بُعد في خضم إعادة الافتتاح لن يجعل موظفيك أكثر سعادة سيوفر على شركتك أموالاً طائلة. مثل، 22,000 دولار سنوياً لكل موظف بدوام كامل عن بعد.

لكل موظف يخطط للاستمرار في العمل عن بُعد، تأكد من أن فريقك مجهز بميزة ClickUp المفيدة قوالب العمل عن بُعد . من الإعداد إلى إدارة الاجتماعات، سيكون الأشخاص منظمين أكثر من أي وقت مضى - بغض النظر عن المكان الذي يعملون منه.

4. ضع السلامة قبل التوسع

أ يونيو 2021 مسح ماكينزي أن ما يقرب من 1 من كل 3 موظفين عادوا إلى مكان عملهم أفادوا بالفعل أن العودة إلى العمل قد أثرت سلبًا على صحتهم النفسية. السبب الرئيسي لهذا الشعور؟ المخاوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 أو انتشاره.

في حين أنه لا يمكن لأي مكان عمل أن يضمن عدم انتشار الفيروس أو الإصابة به في مكاتبهم، إلا أن هناك بروتوكولات سلامة وإجراءات إعادة تصميم ومتطلبات إلزامية يمكن أن توفر طمأنة كبيرة لأي شخص عائد يشعر بالخوف.

إن اتخاذ الخطوات المناسبة لإثبات أن المبنى آمن من الناحية المادية للعودة إليه هو الطريقة الأكثر أهمية لحماية الأشخاص الذين استثمرت فيهم. فيما يلي عرض سريع للأساسيات التي سيبحث عنها الأشخاص عند عودتهم إلى المكتب:

تأكد من أن المبنى قد حسّن من تهويته وجودة الهواء فيه

توفير العديد من محطات تعقيم اليدين

الالتزام بتنظيف المساحات المشتركة تنظيفًا عميقًا بانتظام

اجعل مساحات العمل الفردية متباعدة ستة أقدام

انشر اللافتات اللازمة التي توضح بالتفصيل تعليمات ارتداء الكمامات أو الفحوصات أو اللقاحات للموظفين والزوار وموظفي التوصيل وموظفي الحراسة

اعتباراً من وقت النشر، يعود الأمر لتقدير صاحب العمل في تحديد ما إذا كانت هناك أي متطلبات للعودة إلى المكتب، بما في ذلك إلزامية التطعيمات .

### 👍 كيف يمكن أن يساعدك ClickUp:

اطلب من فريق الموارد البشرية لديك إنشاء مستند عمليات الشركة الخاصة بك COVID-19 وتوزيعه عبر هذا قالب ClickUp ؛ إنه قابل للتعديل بسهولة حتى تتمكن من توصيل إرشادات وبروتوكولات السلامة بشكل واضح وفوري. كما أنه افتراضي 100% حتى تعرف أنه معقم.

في نهاية المطاف، تذكر كلمة "F"

_...المرونة

العودة إلى العمل ليست شيئًا يمكنك وضعه في التقويم. بل هو شيء يتدحرج ببطء ويتطور ويتحول بشكل ملموس إلى خارطة طريق لما يبدو عليه مكان العمل الناجح بعد أن انقلب الواقع رأسًا على عقب.

لقد كانت المرونة في يوم من الأيام شيئًا كانت الشركات مجبرة على تبنيه، ولكن مع عودة الاستقلالية إلى الدردشة، ربما أدركنا كم هي لا تقدر بثمن.