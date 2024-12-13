حجوزات مايكروسوفت مقابل Calendly: ما هي أداة الجدولة الأفضل؟

أنت توازن بين الاجتماعات المتتالية وقائمة المهام المتزايدة. الوقت ضيق، وتحتاج إلى جعل الجدولة أسهل.

لذلك تلجأ إلى برنامج جدولة ذكي.

تشير الأبحاث إلى أن 40% من المديرين يقضون أكثر من 15 ساعة أسبوعيًا في الاجتماعات. لذلك، فإن تحسين عملية الجدولة أمر ضروري لضمان كفاءة الاجتماعات واستغلال ذلك الوقت بفعالية.

وغني عن القول أن برنامج جدولة المواعيد ضروري للمهنيين الذين يتطلعون إلى تبسيط إدارة التقويم الخاص بهم.

في هذه المقالة، سنقارن بين اثنين من تطبيقات التقويم الشائعة : Microsoft Bookings مقابل Calendly. سنقدم أيضًا أداة بديلة لجدولة المواعيد بسهولة.

ما هي حجوزات مايكروسوفت؟

Microsoft Bookings هي أداة سهلة الاستخدام لجدولة المواعيد مدمجة في نظام Microsoft 365 البيئي. تعمل على تبسيط حجز المواعيد والاجتماعات، مما يسهل على الشركات وفرق العمل إدارة تقويمات مشاريعهم بكفاءة.

عبر حجوزات مايكروسوفت

ميزات حجوزات مايكروسوفت

إذا كنت تستخدم بالفعل أدوات Microsoft Office مثل Outlook وTeams وOneDrive، فإن Bookings تتكامل بسلاسة مع هذه التطبيقات لتحسين تجربة الجدولة. دعنا نلقي نظرة على الميزات البارزة هذه التقويم عبر الإنترنت العروض

الميزة رقم 1: التذكير والمتابعة الآلية عبر البريد الإلكتروني

تعمل Microsoft Bookings على تبسيط إدارة المواعيد من خلال تذكيرات البريد الإلكتروني القابلة للتخصيص. يمكنك جدولة إرسالها في أي مكان من 15 دقيقة إلى أسبوعين قبل الموعد، مما يضمن التواصل مع العملاء في الوقت المناسب.

بمجرد التهيئة، ترسل الحجوزات تلقائياً رسائل تذكير، مما يساعد العملاء على البقاء على اطلاع على حجوزاتهم القادمة.

تقدم Microsoft Bookings أيضًا متابعات تلقائية عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تصميم رسائل البريد الإلكتروني هذه لطلب التعليقات بعد الموعد أو تذكير العملاء بجدولة جلستهم التالية.

الميزة رقم 2: الحجوزات المشتركة

تتيح ميزة الحجوزات المشتركة في Microsoft Bookings للعديد من أعضاء الفريق إدارة المواعيد ضمن نظام موحد. هذه الميزة مثالية للمؤسسات التي تتطلب الأدوار التي تواجه العملاء مرونة في الجدولة.

يمكن للفرق تنسيق التوافر بسهولة من خلال التقويمات المشتركة، مما يضمن حصول العملاء على الخدمة في الوقت المناسب دون تداخل الجداول الزمنية.

يدعم النظام تتبع التوافر في الوقت الفعلي، مما يساعد على تجنب الحجوزات المزدوجة وتحسين تجربة العملاء.

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الميزة رقم 3: إعداد وقت الحجز المؤقت

قد تتطلب بعض المواعيد وقتاً إضافياً للتحضير أو التنظيف أو السفر بين اجتماعات العملاء. لاستيعاب ذلك، توفر Microsoft Bookings ميزة الوقت المؤقت التي تسمح لك بتخصيص وقت قبل المواعيد أو بعدها أو كليهما قبل المواعيد.

يضمن ذلك الانتقال السلس بين الاجتماعات ويمنع التأخير غير الضروري للعملاء. يمكن تكوين أوقات التخزين المؤقت في صفحة تفاصيل الخدمة في الحجوزات.

تسعير حجوزات مايكروسوفت

مايكروسوفت 365 للأعمال الأساسية: 7.20 دولار/مستخدم شهريًا

7.20 دولار/مستخدم شهريًا مايكروسوفت 365 تطبيقات مايكروسوفت 365 للأعمال: 9.90 دولار/مستخدم شهرياً

9.90 دولار/مستخدم شهرياً مايكروسوفت 365 للأعمال القياسية: 15 دولارًا/مستخدم شهريًا

15 دولارًا/مستخدم شهريًا مايكروسوفت 365 بريميوم للأعمال: 26.40 دولار/مستخدم شهرياً

_* إخلاء المسؤولية: لاحظ أن Microsoft Bookings متاح فقط كجزء من مجموعة Microsoft 365، وليس كأداة مستقلة. وبالتالي، فإن التسعير خاص بالجناح

ما هو Calendly؟

Calendly هي أداة جدولة شائعة معروفة بميزاتها المرنة. تتيح لك الأداة تحديد عدد الاجتماعات التي ترغب في جدولتها كل يوم وتخصيص أنواع الاجتماعات التي تقدمها.

سواء كنت موظفاً مستقلاً أو صاحب شركة صغيرة تقوم بجدولة الاستشارات، أو مسؤول توظيف يرتب مقابلات العمل، أو قائد فريق ينظم أحداثاً جماعية، فإن Calendly يبسط العملية.

وهو مفيد بشكل خاص عند تنسيق تقويم مشترك بين عدة مشاركين.

عملية جدولة الاجتماعات بديهية. يساعدك Calendly على إعداد صفحة حجز مخصصة، ومزامنتها مع التقويم الخاص بك واكتشاف منطقتك الزمنية تلقائياً. وبمجرد التهيئة، ما عليك سوى إضافة الفترات الزمنية المتاحة وتصبح جاهزاً لمشاركة الرابط الخاص بك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

عبر كاليندلي يمكن للمدعوين تحديد أفضل وقت لأنفسهم، ويقوم Calendly تلقائيًا بتأكيد الاجتماع وإضافته إلى تقويم الجميع.

ميزات Calendly

فيما يلي بعض ميزات Calendly الأكثر شيوعًا:

الميزة رقم 1: أنواع الأحداث القابلة للتخصيص

يتيح لك Calendly إنشاء أنواع مختلفة من الأحداث لتناسب احتياجاتك. تدعم الخطة المجانية الاجتماعات الفردية، وتفتح الخطط المدفوعة ميزات إضافية مثل الاجتماعات الجماعية أو الجماعية أو الاجتماعات الدورية .

يمكنك أيضًا إدارة عدد الاجتماعات التي يتم حجزها يوميًا وتعيين فجوات بين الجلسات لمنع الاجتماعات المتتالية.

الميزة رقم 2: الإشعارات التلقائية

يرسل Calendly صفحة تأكيد لك وللمدعوين عند قيامهم/قيامك بجدولة اجتماع. كما أنه يرسل أيضاً تذكيرات تلقائية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية قبل الاجتماع، مما يساعد على تقليل حالات عدم الحضور.

يمكنك تخصيص التذكيرات وإرسال رسائل متابعة بعد الاجتماع للحصول على تجربة مخصصة.

الميزة رقم 3: نماذج التوجيه الموفرة للوقت

يوفر Calendly نماذج توجيه قابلة للتخصيص، والتي تقوم، بناءً على ردود العملاء، بتوجيههم إلى نوع الاجتماع المناسب أو الشخص المناسب، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل اليدوي.

الميزة رقم 4: ميزات الأمان القوية

يحمي Calendly بياناتك بأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك الاستضافة السحابية وجدران الحماية والتشفير. يتوافق مع لوائح الخصوصية المختلفة، مما يضمن بقاء معلوماتك آمنة.

تسعير Calendly

مجاني

قياسي 12 دولارًا/مقعد شهريًا

12 دولارًا/مقعد شهريًا الفرق : 20 دولار/مقعد شهرياً

: 20 دولار/مقعد شهرياً المؤسسات: تبدأ من 15,000 دولار في السنة

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Microsoft Bookings مقابل Calendly: مقارنة الميزات

دعونا نلقي نظرة على مقارنة مفصلة بين Calendly و Microsoft Bookings، مع التركيز على الميزات والإمكانيات والأسعار الرئيسية:

ميزات/خطة حجوزات مايكروسوفت كالندلي أنواع الجدولة المواعيد عبر الإنترنت، قائمة على الخدمة مواعيد غير محدودة 1-1 (مجاناً)، أنواع متعددة التكامل تطبيقات Microsoft 365 أكثر من 100 تكامل (Zoom، Stripe، إلخ) إدارة المستخدمين ما يصل إلى 300 مستخدم ميزات أساسية إلى متقدمة الوصول عبر الهاتف المحمول تطبيق الهاتف المحمول تطبيق الهاتف المحمول وامتداد المتصفح ميزات متقدمة أمان متقدم، فرق إعداد التقارير، الأتمتة (فرق/مؤسسة) توفر الإصدار التجريبي إصدار تجريبي مجاني لمدة شهر واحد خطة أساسية مجانية، نسخة تجريبية للقسط

والآن بعد أن عرفنا كيف يتنافس البرنامجان مع بعضهما البعض، أيهما يجب أن تختار الأداة التي تناسب احتياجاتك؟ يعتمد ذلك على أكثر ما يهمك.

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

تتكامل Microsoft Bookings بسلاسة مع منتجات Microsoft 365، مما يوفر تجربة سلسة للمستخدمين الذين يعتمدون على Outlook لإدارة البريد الإلكتروني والتقويم.

ومع ذلك، قد يبدو الإعداد مربكاً وغير بديهي لمن هم خارج نظام Microsoft البيئي. قد يكون التنقل في النظام الأساسي صعباً أيضاً بسبب اعتماده الكبير على العمليات الخاصة بمايكروسوفت.

في المقابل، يُعرف Calendly بواجهته النظيفة والحديثة وعملية الإعداد السهلة المتابعة. ويضمن تصميمه البديهي وإعداداته القابلة للتخصيص تجربة مستخدم سلسة، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليسوا مندمجين بعمق في نظام بيئي معين.

كما أن ربط تقاويم متعددة عبر منصات مختلفة، مثل Google وMicrosoft وApple، يمنح Calendly ميزة المرونة.

🏆 الفائز: يتفوق Calendly بواجهة أكثر سهولة في الاستخدام و تكامل التقويم عبر المنصات في حين أن Microsoft Bookings هو الأنسب لمن يستخدمون Microsoft 365 بالفعل.

الميزة رقم 2: إمكانيات التكامل

يتكامل Microsoft Bookings بسلاسة مع مجموعة أدوات Microsoft، بما في ذلك Teams وOutlook وOneDrive، وهو ما يعد مثالياً للشركات التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل.

ومع ذلك، فإن تكاملها مع تطبيقات الجهات الخارجية محدود أكثر من الأدوات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، يوفر Calendly أكثر من 100 عملية تكامل مع تطبيقات أخرى أدوات الاجتماعات عبر الإنترنت مثل Zoom وتقويم Google وغير ذلك، مما يجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات للشركات التي تستخدم أدوات أخرى غير Microsoft 365.

🏆 الفائز: على الرغم من العدد الأكبر الواضح من عمليات التكامل في Calendly، يعتمد هذا حقًا على احتياجاتك الخاصة. إذا كنت تستثمر بالفعل في Microsoft 365، فإن Bookings يقدم تجربة مبسطة. ومع ذلك، قد تناسب عمليات التكامل الشاملة في Calendly الشركات التي تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات بشكل أفضل.

الميزة رقم 3: القدرة على تحمل التكاليف

عندما يتعلق الأمر بالتسعير، تبرز Microsoft Bookings بوضوح بسبب قدرتها على تحمل التكاليف. فبدءاً من 7.20 دولار فقط لكل مستخدم شهرياً لنظام Microsoft 365 البيئي، فإنه يوفر قيمة ممتازة، حيث يمكنك أيضاً الوصول إلى مجموعة من التطبيقات مثل Teams وOneDrive وOutlook وWord وExcel وPowerPoint.

يبدأ سعر Calendly من 12 دولارًا لكل مقعد شهريًا للخطط القياسية و20 دولارًا لكل مقعد شهريًا لخطط الفريق. في حين أن هذا قد يكون استثمارًا أكبر للفرق الأكبر، إلا أنه يوفر مرونة كبيرة وسهولة في الاستخدام.

🏆 الفائز: مرة أخرى، هذا يعتمد كليًا على احتياجاتك الخاصة.

يوفر Microsoft Bookings خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية للشركات التي تستخدم منتجات Microsoft بالفعل. ومع ذلك، قد يكون Calendly أكثر ملاءمة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة التي تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام على تكامل النظام البيئي.

Microsoft Bookings مقابل Calendly على Reddit

لقد لجأنا إلى Reddit لمعرفة رأي الناس في المنتجين وعروضهما، وكانت الآراء راسخة في كلا المعسكرين.

على سبيل المثال كتب أحد مستخدمي Reddit بإسهاب عن تجربتهم الإيجابية في استخدام Calendly:

_ بصراحة، أعتقد أن Calendly هو أحد أفضل المنتجات، إن لم يكن الأفضل، في السوق هذه الأيام. لدى مؤسستي مستخدمون مدفوعون، وحتى مقابل 10-15 دولارًا شهريًا، فهو يستحق ذلك بسبب أتمتة سير العمل التي يمكنك إضافتها قبل وبعد عقد الاجتماع (أو لا)

ومع ذلك، جادل مستخدمو Reddit الآخرون لصالح Microsoft Bookings، مع مستخدم آخر حول كيف ساعدتهم المنصة بشكل كبير:

لقد نجحنا في تطبيق Microsoft Bookings لجدولة مقابلات العمل، مما أدى إلى تبسيط العملية في مؤسستنا. تعمل هذه الأداة على مواءمة توافر جميع أعضاء لجنة المقابلات دون عناء. نقوم بإنشاء مثيلات جديدة لكل دورة توظيف. والنتيجة؟ انخفاض كبير في النفقات الإدارية العامة، مما يعزز الكفاءة ويبسط تنسيق جداول المقابلات الشخصية لدينا. 👍🏼

في حين أن كلتا الأداتين كان لها مؤيدوها، اتفق الجميع على أن جدولة الكثير من الاجتماعات - بغض النظر عن الأداة التي تستخدمها - كانت دائمًا سيئة.

ولكن بالنسبة لتلك الأيام التي لا يمكنك فيها على الإطلاق تجنب جدولة اجتماع تلو الآخر، قد لا يناسبك أي من Microsoft Bookings أو Calendly أغراضك. ولكن لا تقلق - فهناك حل لذلك أيضًا!

Meet ClickUp - أفضل بديل لحجوزات Microsoft Bookings مقابل Calendly

عندما يتعلق الأمر بجدولة المواعيد، فإن Microsoft Bookings و Calendly هما خياران شائعان.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أداة جدولة تقوم بأكثر من مجرد إدارة المواعيد, ClickUp قد يكون الخيار الأفضل.

ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع يمكن استخدامها أيضًا كأداة لإدارة المشاريع برنامج جدولة المهام . يتيح للفرق إدارة المهام والمواعيد النهائية والمواعيد في مكان واحد.

سواءً كنت تدير اجتماعات العملاء، أو تنسق مع فريقك، أو تنظم مهامك الشخصية، يقدم ClickUp حلاً شاملاً أفضل من Microsoft Bookings و Calendly.

ابقَ على اطلاع على تحديثات المشروع، وحسِّن سير العمل، وتعاون مع فريقك دون عناء - كل ذلك من خلال ClickUp

فيما يلي بعض المكافآت الإضافية التي تجعل ClickUp يتفوق على منافسيه:

ميزة ClickUp رقم 1: عرض التقويم عرض تقويم ClickUp يتيح التكامل السلس مع أدوات مثل تقويم Google أو Microsoft Outlook. وهو مثالي لمن يبحثون عن حل متعدد الاستخدامات لإدارة المهام والمواعيد النهائية والمواعيد في مكان واحد.

حافظ على تنظيمك ولا تفوّت أي موعد نهائي مع عرض تقويم ClickUp Calendar View، بفضل التذكيرات المضمنة لإبقائك على المسار الصحيح

يوفر ClickUp Calendar View مجموعة من الميزات، بما في ذلك:

طريقة عرض قابلة للتخصيص : التبديل بين طرق العرض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو المخصصة

: التبديل بين طرق العرض اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو المخصصة الجداول الزمنية للمهام : إدارة مراحل المشروع وضبطها بسهولة باستخدام الجداول الزمنية للمهام

: إدارة مراحل المشروع وضبطها بسهولة باستخدام الجداول الزمنية للمهام جدولة سهلة : جدولة سهلة: جدولة السحب والإفلات للمهام مباشرةً في التقويم

: جدولة سهلة: جدولة السحب والإفلات للمهام مباشرةً في التقويم مشاركة عامة : مشاركة عامة: مشاركة التقويم الخاص بك بشكل عام من أجل الشفافية والتواصل

: مشاركة عامة: مشاركة التقويم الخاص بك بشكل عام من أجل الشفافية والتواصل مزامنة التقويم الخارجي : التكامل مع تقويم Google و Outlook والتقويمات الأخرى

: التكامل مع تقويم Google و Outlook والتقويمات الأخرى تذكيرات الأحداث: قم بتعيين تنبيهات قابلة للتخصيص حتى لا تفوتك أي مواعيد نهائية أو اجتماعات مهمة

توفر ميزة ClickUp Calendar View حلاً متكاملاً لمديري المشاريع والفرق التي تتطلع إلى دمج سير العمل مع جداولهم الزمنية. وهذا يعني أن ClickUp يوفر تجربة مُحسَّنة تجمع بين إدارة المهام وتخطيط التقويم بطريقة لا يوفرها برنامج Microsoft Bookings ولا برنامج Calendly.

ميزة ClickUp One Up #2: اجتماعات ClickUp

مع اجتماعات ClickUp ، يمكنك دمج الاجتماعات مباشرةً في سير عملك باستخدام حل مرن ومتعدد المنصات يتكامل مع أدوات مختلفة، بما في ذلك تقويم Google و Outlook وحتى Microsoft Teams.

ابقَ مبدعًا ومنظمًا مع ميزات التحرير الغنية جدًا في ClickUp، وهي مثالية لتدوين الملاحظات التفصيلية والمنظمة أثناء اجتماعاتك

باستخدام ClickUp Meetings، يمكنك:

تدوين ملاحظات الاجتماعات بتحرير نصي غني

إدارة جداول الأعمال باستخدام قوائم المراجعة للتنظيم

تعيين اجتماعات متكررة باستخدام الجدولة التلقائية

تعيين عناصر العمل والمهام لأعضاء الفريق

استخدام أوامر الشرطة المائلة لإنشاء المهام بسرعة

تعيين تعليقات لأعضاء الفريق للمتابعة

تعمل ميزة ClickUp للاجتماعات على تحويل مناقشات الاجتماعات إلى مهام تلقائيًا. بعد الاجتماع، تنشئ ClickUp مهام مرتبطة ببعضها البعض، مما يجعل تتبع التقدم المحرز وإدارة المسؤوليات أمراً سهلاً دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات.

خاصية ClickUp's ClickUp's One Up #### 3: إدارة الوقت إدارة الوقت في ClickUp في تتبع وقتك وإدارته وتحسينه بفعالية. يمكنك تعيين تقديرات الوقت، ومراقبة التقدم المحرز، وتلقي تذكيرات بالمهام القادمة.

ابدأ في إدارة وقتك بكفاءة أكبر مع ميزات إدارة الوقت في ClickUp

يمكن للفرق الاستفادة من توقعات عبء العمل والتنبيهات القابلة للتخصيص من أجل إدارة المواعيد النهائية والأولويات بكفاءة

تُعد ميزة إدارة الوقت في ClickUp عامل جذب كبير للأفراد أو الفرق التي تتطلع إلى أن تكون أكثر إنتاجية. على عكس Microsoft Bookings أو Calendly، يدمج ClickUp إدارة الوقت مباشرةً مع جداول المشاريع ومهام الفريق، مما يساعدك على الوفاء بالمواعيد النهائية وإكمال المهام في الوقت المحدد.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد توفير المزيد من الوقت؟ استخدم إدارة الوقت و قوالب المخطط اليومي لتبدأ بها.

قالب مخطط تقويم ClickUp التقويمي

بالإضافة إلى ذلك، فإن قالب مخطط التقويم ClickUp مثالي لأي شخص يتطلع إلى تخطيط يومه بسهولة. إنه قابل للتخصيص بالكامل، سواء كنت ترغب في جدولة الاجتماعات أو تحديد مواعيد نهائية أو تخطيط الأحداث.

قالب مخطط التقويم ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك

تتبع التقدم المحرز وتصور المهام وتعيين التقويم الخاص بك بسهولة مع طرق عرض مختلفة

تنظيم الأحداث بفعالية من خلال تعيين حالات مخصصة لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

تتبع المهام والتفاصيل الأساسية باستخدام الحقول المخصصة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

الاستفادة من أدوات مثل تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية لتحسين تتبع الأحداث بشكل أكبر

تُعد القدرة على إنشاء مخطط مخصص ميزة مهمة. تتيح لك هذه الميزة إنشاء مهام سير عمل فريدة خاصة بمشاريعك. على عكس Microsoft Bookings أو Calendly، مع هذا القالب، يوفر ClickUp التخصيص على مستوى أعمق بكثير، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تبحث عن حلول مخصصة.

#### ClickUp's One Up #4: الجدولة مع تكامل ClickUp + Calendly

قم بتخطيط وتتبع وتنظيم جداول الاجتماعات وجداول العمل الخاصة بك بسهولة مع تكامل ClickUp's Calendly

مع تكامل Calendly + ClickUp يمكنك تعيين البيانات من Calendly إلى مهام ClickUp، وإضافة المكلفين تلقائيًا إلى الاجتماعات. يضمن هذا التكامل إنشاء المهام وتحديثها في ClickUp كلما تمت جدولة اجتماعات جديدة في Calendly، مما يقلل من العمل اليدوي.

من خلال ربط ميزات الجدولة في Calendly مع إدارة المهام القوية في ClickUp، يمكن للشركات إنشاء سير عمل سلس حيث تكون الاجتماعات والمهام ومسؤوليات الفريق متزامنة.

هذا التكامل هو مكسب كبير للفرق التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة دون التنقل بين الأدوات المختلفة.

تبسيط اجتماعاتك باستخدام ClickUp جدولة التطبيقات أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالعدد المتزايد باستمرار للاجتماعات التي تستحوذ على اهتمامنا يعني أن أدوات مثل Microsoft Bookings وCalendly ضرورية.

كل منصة لها مزاياها وعيوبها. تُعد Microsoft Bookings مثالية للفرق المستثمرة بكثافة في Microsoft 365، حيث توفر تكاملاً سلساً مع Outlook وTeams وأدوات Microsoft الأخرى.

تتميز منصة Calendly بخيارات التكامل الواسعة وسهولة الاستخدام، مما يجعلها مناسبة تماماً للفرق التي تستخدم أدوات متنوعة.

ومع ذلك، إذا كنت تريد أكثر من مجرد برنامج لجدولة المواعيد، فإن ClickUp على مستوى التحدي. فهو يجمع بين ميزات إدارة المشاريع القوية وتتبع المهام وميزات التعاون الجماعي مع سير العمل الآلي وإدارة المهام القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يمكن أن يكون ClickUp هو الحل الأمثل تطبيق المخطط اليومي الذي يتيح لك إدارة التقويم والاجتماعات والمشروع بأكمله في منصة واحدة. ابدأ باستخدام ClickUp toda وقم بتحويل طريقة إدارتك لاجتماعاتك ومشاريعك وفرقك!